خلال مسيرتي المهنية المبكرة كمدير مشروع، غالبًا ما كنت أعاني في وضع خطط مفصلة للمشروع وجمع كل أعضاء فريقي تحت سقف واحد. وقد أعاقني ذلك عن وضع أهداف واضحة وقياس التقدم المحرز، مما أدى إلى تأخيرات متعددة وتدني جودة العمل.

ومع ذلك، من خلال جمع أدوات إدارة المشروع الصحيحة يمكنني مساعدة فريقي على تقديم أفضل ما لديه في جميع مراحل المشروع، بدءًا من التخطيط والتنفيذ وحتى الإنجاز والإنتاجية.

هل تريد تبسيط تخطيط المشروع والتعاون مع تعزيز إنتاجية فريقك في الوقت نفسه؟ أنت في المكان المناسب.

سنناقش في هذه المقالة أفضل 10 برامج لإدارة المشاريع في أستراليا، والتي ستساعدك على تحسين التخطيط والجدولة والتعاون وتفويض المهام.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إدارة المشاريع في أستراليا؟

تقوم العديد من الشركات الأسترالية بإضافة برامج متقدمة لإدارة المشاريع إلى مجموعتها التقنية لتبسيط التعاون، وتحديد المخاطر المحتملة، وتعظيم الفرص، وإدارة وثائق المشروع، ودفع الإنتاجية.

النسخة الأسترالية من تقرير حالة إدارة المشاريع في أستراليا بعض الأفكار الفريدة حول هذا التوجه نحو برمجيات إدارة المشاريع:

"_تراجع تسليم المشاريع في الوقت المحدد في العامين الماضيين، ويرجع ذلك على الأرجح إلى نقص المهارات وتعطل سلسلة التوريد والقيود الاقتصادية الأخرى. أما مقاييس التسليم بما يتماشى مع أهداف الأعمال فهي ثابتة، مما يدل على المرونة والمثابرة في الأوقات الصعبة."

تقرير حالة تقرير إدارة المشاريع في أستراليا إصدار 2022

نظراً للتحديات الفريدة من نوعها في المنطقة الأسترالية، مثل تعطل سلسلة التوريد، على سبيل المثال، قد تشعر بالحيرة بشأن أداة إدارة المشروع التي يجب استخدامها وكيفية استخدامها.

لقد كنت أيضًا في مكانك ذات مرة وأعرف كم هو مزعج. لذا، أريد أن أسلط الضوء على بعض الجوانب الأساسية التي يجب عليك مراعاتها أثناء اختيار برنامج إدارة المشاريع لعملك

الرؤية الشاملة: توفر أداة إدارة المشاريع القوية اتصالات مركزية للفريق ومساحة عمل واحدة للفريق لتتبع أي تحديات في وقت مبكر

توفر أداة إدارة المشاريع القوية اتصالات مركزية للفريق ومساحة عمل واحدة للفريق لتتبع أي تحديات في وقت مبكر خيارات التخصيص: يوفر لك برنامج إدارة المشاريع الجيد ما يلي قوالب قابلة للتخصيص وحقول مخصصة، وطرق عرض مختلفة لتصور العمل

يوفر لك برنامج إدارة المشاريع الجيد ما يلي قوالب قابلة للتخصيص وحقول مخصصة، وطرق عرض مختلفة لتصور العمل سهولة الاستخدام: يجب عليك اختيار أداة إدارة المشروع التي يمكنك تبنيها وتنفيذها بسرعة في مؤسستك دون تدريب مكثف

يجب عليك اختيار أداة إدارة المشروع التي يمكنك تبنيها وتنفيذها بسرعة في مؤسستك دون تدريب مكثف قابلية التوسع وخطط التسعير: هل تقدم المنصة خطط تسعير مرنة أو يمكن التنبؤ بها؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فهذه ميزة إضافية كبيرة

هل تقدم المنصة خطط تسعير مرنة أو يمكن التنبؤ بها؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فهذه ميزة إضافية كبيرة أمان البيانات : قبل اختيار أداة إدارة المشاريع، ابحث عن ميزات الأمان مثل عناصر تحكم المسؤول وتشفير البيانات والامتثال وأذونات الخصوصية حتى تتمكن من الامتثال بشكل أفضل للتشريعات مثل قانون الخصوصية لعام 1988 (قانون الخصوصية)

: قبل اختيار أداة إدارة المشاريع، ابحث عن ميزات الأمان مثل عناصر تحكم المسؤول وتشفير البيانات والامتثال وأذونات الخصوصية حتى تتمكن من الامتثال بشكل أفضل للتشريعات مثل قانون الخصوصية لعام 1988 (قانون الخصوصية) التكامل مع الأدوات الحالية: تحقق دائمًا مما إذا كان البرنامج الذي تختاره يمكن دمجه مع التطبيقات والخدمات الشائعة مثل Slack أو Zapier أو Salesforce أو Dropbox أو أي تطبيقات وخدمات أخرى تستخدمها

## أفضل 10 برامج لإدارة المشاريع في أستراليا لاستخدامها في عام 2024

إذا كنت تتعامل مع العديد من المشاريع والمهام والأشخاص، فيمكن أن يساعدك برنامج مناسب لإدارة المشاريع. ومع ذلك، يجب أن تتوافق الأداة مع أهداف واحتياجات عملك الفريدة.

وللمساعدة في تسهيل عملية اتخاذ قرارك، قمتُ بتجميع قائمة بأفضل برامج إدارة المشاريع في أستراليا بناءً على ميزاتها الرئيسية وعيوبها وأسعارها ومراجعات العملاء:

1. ClickUp: الأفضل لتخطيط المشاريع والتعاون

تطوير سير عمل فعال مع حلول ClickUp لإدارة المشاريع لتسهيل التواصل وزيادة الإنتاجية

مع حل إدارة المشاريع من ClickUp يمكنك تخصيص سير عملك وفقًا لاحتياجات عملك. تسمح لك حقوله المخصصة بـ رؤية التقدم المحرز في العمل وفرزه وتصفيته وفقًا لاحتياجات فريقك. يساعدك ذلك على معرفة من يؤدي أداءً جيدًا ومن يحتاج إلى ملاحظات لتحسين أدائه.

سبب وجيه آخر لاستخدام ClickUp كبرنامج لإدارة المشاريع في أستراليا هو أنه يجمع الفريق بأكمله معًا من خلال سير العمل المترابط - بما في ذلك مستندات ClickUp , اللوحات البيضاء ClickUp , مشاهدات دردشة ClickUp و لوحات معلومات ClickUp .

بمجرد اتصال الجميع، يمكنك بسهولة إنشاء المهام وتعيينها لأعضاء الفريق. وتتضمن ميزات إدارة المهام الأخرى من ClickUp سلاسل التعليقات، والمهام الفرعية بناءً على أوصاف المشروع، وتواريخ استحقاق المهام، والمزيد.

ربط الأسباب بالمشاكل الصحيحة مع سبورة ClickUp Whiteboards

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

تطبيقات الهاتف المحمول: استخدم تطبيقات ClickUp على نظامي iOS وAndroid للتعاون بسلاسة وتحديث المهام والوصول إلى لوحات المعلومات والرد على التعليقات وغير ذلك الكثير

استخدم تطبيقات ClickUp على نظامي iOS وAndroid للتعاون بسلاسة وتحديث المهام والوصول إلى لوحات المعلومات والرد على التعليقات وغير ذلك الكثير التعاون في الوقت الفعلي: يمكنك الوصول إلى لوحات معلومات ClickUp لمراقبة جميع أعضاء فريقك، وتبادل الأفكار وإضافة الملاحظات ومشاركة أفضل الأفكار في الوقت الفعلي

يمكنك الوصول إلى لوحات معلومات ClickUp لمراقبة جميع أعضاء فريقك، وتبادل الأفكار وإضافة الملاحظات ومشاركة أفضل الأفكار في الوقت الفعلي لوحات تحكم مخصصة: قم بإنشاء لوحة تحكم لتحويل مشاريعك إلى بيانات ومخططات ورسوم بيانية ورسوم بيانية وقوائم مرنة مصممة خصيصًا لأهداف عملك

قم بإنشاء لوحة تحكم لتحويل مشاريعك إلى بيانات ومخططات ورسوم بيانية ورسوم بيانية وقوائم مرنة مصممة خصيصًا لأهداف عملك تبسيط المهام والمشروعات: احصل على إجابات فورية ودقيقة بناءً على السياق باستخدام ClickUp Brain ، والذي يستخدم منهجيات Agile لربط المهام والمستندات والأشخاص وجميع معارف شركتك بالذكاء الاصطناعي

احصل على إجابات فورية ودقيقة بناءً على السياق باستخدام ClickUp Brain ، والذي يستخدم منهجيات Agile لربط المهام والمستندات والأشخاص وجميع معارف شركتك بالذكاء الاصطناعي حفظ الفلاتر: احصل على خيار لحفظ الفلاتر ذات الأولوية القصوى والمتأخرة. أفضل جزء هو أنه يمكنك تغيير إعدادات العرض إلى "أنا" أو "الفريق" لهذه المرشحات

صقل تواصلك ووفر الوقت مع ClickUp Brain

قيود ClickUp

لا يمكن للضيوف إنشاء لوحات المعلومات وعروض لوحة المعلومات

قد تجد هذه المنصة مزدحمة ويصعب التنقل فيها مع وجود مئات الموظفين

تسعير #### ClickUp

مجاني: للأبد

للأبد غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4100 تقييم)

نصيحة احترافية: لست متأكدًا من أين تبدأ؟ استخدم قالب تقرير حالة المشروع الخاص ب ClickUp لتقديم تحديثات بكفاءة عن حالة مشاريعك بكفاءة، مما يضمن إطلاع جميع أصحاب المصلحة على كل ما هو جديد.

قم بإنشاء تقرير مفصل وسهل المتابعة عن حالة المشروع باستخدام قالب تقرير حالة المشروع من ClickUp

تنزيل هذا القالب باستخدام قالبنا، يمكنك:

1. تنظيم يومياتك اليومية باستخدام التسميات والمرشحات وطرق عرض المهام

2. مراقبة التقدم المحرز باستخدام المخططات والرسوم البيانية الآلية

3. مشاركة آخر التحديثات حول المهام وتواريخ الاستحقاق والميزانية

اعثر على هذا والمزيد من القوالب الخاصة بالصناعة في مستودع القوالب .🌻

2. كانتاتا: الأفضل للتخطيط الاستراتيجي القائم على البيانات

via

كانتاتا_

Kantata هي منصة ممتازة تنظم جميع أجزاء مشروعك المختلفة في مكان واحد. فهي تضمن لك البقاء في حدود الميزانية وعلى المسار الصحيح لتحقيق نتائج أفضل لعملائك.

أجد أن أدواتها لتقدير المشاريع والتنبؤ بها مفيدة، حيث تتيح لي التخطيط بدقة وتقليل المخاطر. مع وجود جميع معلومات محفظة المشاريع في لوحة تحكم واحدة، يمكنك استخدامها لتبسيط العمليات وتحسين تخصيص الموارد.

كانتاتا أفضل الميزات

احصل على معلومات في الوقت الحقيقي عن التكلفة الفعلية لكل مشروع باستخدام ميزة محاسبة المشروع

عرض جميع التغييرات في المشروع في الوقت الفعلي وإظهار أفضل التطابقات المناسبة للتوظيف الأكثر كفاءة

إنشاء أكثر من 60 تقريرًا يركز على الخدمات

توفير صورة كاملة للطلب المتوقع والإيرادات المتوقعة والهوامش وسعة الموارد

قيود كانتاتا

قد يكون من الصعب معرفة عدد الساعات التي تم إنفاقها على المهام القابلة للفوترة مقابل المهام غير القابلة للفوترة في المشروع

لا يوفر معلومات عن عدد الساعات التي قضاها عضو الفريق في المشروع.

تسعير Kantata

تسعير مخصص بناءً على حجم العمل والمجال.

تقييمات ومراجعات كانتاتا

G2: 4.2/5 (أكثر من 1400 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 1400 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 600 تقييم)

3. الاثنين.كوم الأفضل لتتبع تقدم العمل

via Monday.com يوفر موقع Monday.com العديد من قوالب وأدوات المشاريع لتحسين عمليات الأعمال وتتبع تقدم العمل ومراجعة أداء كل عضو من أعضاء الفريق.

إذا كنت منظمًا مرئيًا مثلي، فستجد أن اللوحات والأعمدة القابلة للتخصيص مفيدة جدًا في فصل المهام وتخطيط الجداول الزمنية للمشروع. تجعل ميزة السحب والإفلات من السهل إجراء التغييرات أثناء التنقل.

وعلاوة على ذلك، يوفر Monday.com للمستخدمين مساحة عمل مركزية بديهية ومركزة عبر المؤسسة. يمكنك الحصول على رؤية كاملة لجميع مشاريعك للوصول إلى أهداف العمل وتحقيق نتائج أفضل وضمان نجاح المشروع بشكل عام.

أفضل ميزات موقع Monday.com

الحصول على معلومات فورية عن حالة المشروع وإدارة موارد الفريق المطلوبة لإنجاز المشروع

استخدم أدوات تعاونية مثل @الإشارات والتعليقات لتركيز التواصل داخل كل مهمة أو مشروع

أنشئ لوحات معلومات مخصصة مع أدوات متنوعة، مثل أداة البطارية، للحصول على تمثيل مرئي لتقدمك

يمكنك أتمتة كل شيء بدءاً من تعيينات المهام والإشعارات وتكامل سير العمل مع أدواتك المفضلة، مثل Slack أو GitHub

قيود يوم الاثنين

يُعد عدم القدرة على تخصيص إعدادات اللوحة لمختلف الفئات السكانية للمستخدمين عيباً ملحوظاً

تسعير موقع Monday.com

مجاناً: تجربة لمدة 14 يوماً

تجربة لمدة 14 يوماً المطور الأساسي: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم التطوير القياسي: 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم التطوير الاحترافي: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم التطوير المؤسسي: اتصل بفريق المبيعات

Monday.com التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 10000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 10000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,700 تقييم)

4. فريش بوكس الأفضل لإنشاء الفواتير

via الدفاتر الجديدة فريش بوكس هو نظام شامل إدارة المشاريع نظام مصمم حصريًا لأصحاب الأعمال الصغيرة وفرقهم لزيادة الإنتاجية.

يوفر مساحة مركزية على شبكة الإنترنت لتخزين الملفات. لذلك لن تضطر إلى البحث في سلاسل البريد الإلكتروني للعثور على المرفقات.

ما برز بالنسبة لي هو إمكانيات التعاون مع العملاء. تتيح لك الأداة منح العملاء إمكانية الوصول إلى الملفات بسهولة عن طريق دعوتهم ببساطة إلى مشروع ما. يمكن أن يساعد ذلك في تسهيل عملية تقديم الملاحظات، خاصة لوكالات التسويق الرقمي والشركات الصغيرة المماثلة.

أفضل ميزات Freshbooks

استخدم أداة الربحية للحصول على تفاصيل الإيرادات والتكلفة والساعات غير المفوترة

تحكَّم في البيانات والملفات التي يمكن لفريقك الوصول إليها

مساعدتك في الاطلاع على جميع الفواتير والمصروفات لمشروع معين

إرسال الفواتير تلقائيًا وفقًا لجدول زمني؛ لن تضطر إلى توفير الوقت في عمل فواتير متشابهة لنفس العميل

قيود Freshbooks

تكلفة إضافية شهرياً لإضافة عضو جديد في الفريق

غير مناسب للشركات الكبيرة التي تتطلع إلى تخصيص النظام الأساسي والتقارير

تسعير #### تسعير Freshbooks

مجانًا: تجربة لمدة 30 يومًا

تجربة لمدة 30 يومًا لايت: 12.00 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

12.00 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الإضافي: 18.00 دولارًا شهريًا

18.00 دولارًا شهريًا القسط: 25 دولارًا في الشهر

25 دولارًا في الشهر اختر: اتصل بفريق المبيعات

تقييمات ومراجعات Freshbooks

G2: 4.5/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 4,300 تقييم)

هل تعلم؟ 44% من مديري المشاريع الأستراليين يستخدمون الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام المتكررة. من تلخيص الاجتماعات والمحادثات إلى أتمتة تحديثات المشروع، يمكن أن تساعدك منصة إدارة العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي على زيادة الإنتاجية بنسبة هائلة تصل إلى 40% .

5. مايكروسوفت بروجكت: الأفضل لتتبع التبعية والتكاليف والتعقيدات

via مشروع مايكروسوفت مايكروسوفت بروجكت هو أحد منصات إدارة المشاريع الشهيرة، مما يسهل إدارة المشاريع المعقدة. فهو يوفر جدولة ديناميكية تتيح لك تخطيط مشاريعك بسهولة وفقًا للجهد المطلوب ومدة المشروع وأعضاء الفريق المخصصين.

تعجبني لوحات التحكم التفاعلية التي تتيح لي عرض الحالة العامة وتفاصيل المشاريع والبرامج باستخدام تصورات Power-BI.

على الرغم من أن واجهته المرئية وبعض ميزاته قد تبدو معقدة مقارنةً بالبدائل، إلا أن Microsoft Project أداة موثوقة هي الأفضل لتخطيط المشاريع الكبيرة أو المؤسسات. ويمكنه بسهولة تتبع التبعيات المعقدة باستخدام ميزة الروابط.

أفضل ميزات برنامج Microsoft Project

تحقق من أي تواريخ استحقاق قادمة والتقدم المحرز وحواجز الطرق باستخدام عرض الجدول الزمني Gantt

استخدم ميزة إدارة محفظة المشاريع لتخطيط المشاريع واستثمارات المحفظة وتحديد أولوياتها وإدارتها

طلب الموارد وتثبيتها بحيث تكون مشاريعك مزودة بالموارد الكافية دائماً

تقديم خرائط حرارية، والتي يمكن استخدامها لتحديد الموارد المفرطة في الاستخدام وغير المستخدمة بشكل كافٍ بسرعة حتى تتمكن من تحسينها وفقًا لذلك

قيود Microsoft Project

تم تحسينه للمشاريع الفردية فقط

عمليات تكامل محدودة خارج مايكروسوفت

مايكروسوفت بروجكت #### تسعير مايكروسوفت بروجكت

مخطط مايكروسوفت: متضمن في Microsoft 365

متضمن في Microsoft 365 خطة المخطط 1: 10.5$/شهرًا لكل مستخدم

10.5$/شهرًا لكل مستخدم خطة المخطط 3: 29.5 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29.5 دولارًا شهريًا لكل مستخدم خطة المخطط 5: 54 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات مايكروسوفت بروجكت #### تقييمات ومراجعات مايكروسوفت بروجكت

G2: 4/5 (أكثر من 1600 تقييم)

4/5 (أكثر من 1600 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 1,800 تقييم)

6. كونفلوينس الأفضل للتواصل المفتوح

via التقاء باستخدام Confluence، يمكنك الاحتفاظ ب مواءمة فريقك مع خطط المشروع من البداية إلى الإطلاق. توفر اللوحات البيضاء* للفرق مساحة تعاونية للعصف الذهني والتصور وتحويل الأفكار إلى إجراءات في الوقت الفعلي.

تساعدك هذه المنصة القائمة على الذكاء الاصطناعي في العثور على معلومات سياقية موثوقة و ترجمة أو تعريف المصطلحات الخاصة بالشركة والمختصرات.

يمكنك أيضًا استخدام تطبيق Confluence للأجهزة المحمولة للوصول إلى خطط المشروع والمقالات المعرفية والرؤى حول تقدم المشروع وغير ذلك الكثير.

كونفلوينس أفضل الميزات

يوفر ميزات إدارة المشروع من البداية إلى النهاية مما يجعل من السهل على مديري المشاريع مشاركة المعلومات وتتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي

دعوة المستخدمين وتغيير الأذونات بحيث تتم مشاركة المساحات والصفحات مع الأشخاص المناسبين

تمكين أعضاء الفريق من التعاون في الوقت الفعلي من خلال إنشاء الصفحات وتحريرها ووضع علامات على الآخرين

التكامل مع منتجات Atlassian وGoogle Drive وMicrosoft Teams وSlack وGoogle Analytics وLucidchart وDrew.io

قيود Confluence

ميزة تتبع الوقت الأصلية بسيطة للغاية

لا يوفر لوحة كانبان أو أدوات إعداد الميزانية

تسعير #### كونفلوينس

مجاني: إلى الأبد ل 10 مستخدمين

إلى الأبد ل 10 مستخدمين قياسي: 4.89 دولار شهريًا لكل مستخدم

4.89 دولار شهريًا لكل مستخدم القسط: 8.97 دولار شهريًا لكل مستخدم

8.97 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بفريق المبيعات

تقييمات ومراجعات كونفلوينس:

G2: 4./1 (أكثر من 3700 تقييم)

4./1 (أكثر من 3700 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 3,300 تقييم)

7. أسانا الأفضل لتتبع المشاريع المرئية

via

_/مرجع/ _https://asana.com/?noredirect أسانا /%href/

أسانا هي أداة ممتازة تقسم مشاريعك إلى أقسام وأقسام فرعية، إلى جانب لوحات معلومات حتى تتمكن من رؤية تحديثات المشروع في الوقت الفعلي. إنها أداة متعددة الأوجه مصممة للشركات من جميع الأحجام، حيث تقدم العديد من ميزات تنظيم العمل وأدوات إدارة الموارد وواجهة جذابة.

تتيح لك هذه الأداة أيضًا إنشاء قوائم مهام وتذكيرات حتى لا تفوتك أي مواعيد نهائية. علاوةً على ذلك، يمكنك إضافة تواريخ الاستحقاق القادمة، وأسماء زملائك، وإرشادات بشأن المهام المختلفة، والتعليقات على العناصر.

أحب بشكل خاص ميزة التكامل في Asana، والتي تتيح لي إنشاء طلبات من رسائل البريد الإلكتروني أو قنوات التواصل مثل Slack وMicrosoft Teams.

ميزات أسانا

إنشاء تقارير مخصصة لمعرفة الأهداف التي تسير على المسار الصحيح أو خارج المسار الصحيح على الفور

ربط بيانات التقارير من Salesforce للاطلاع على تحديثات في الوقت الفعلي للصفقات والعملاء المحتملين والمزيد

استخدام الذكاء الاصطناعي (ذكاء أسانا)، لاكتشاف العوائق بسهولة والعثور على المسار الأكثر كفاءة للمضي قدماً

حساب المدة التي سيستغرقها العمل حتى تتمكن من اتخاذ المبادرات بناءً على البيانات وليس التخمين

قيود أسانا

لا يوفر ميزات تتبع الوقت

تسمح المنصة بتصدير الملفات بتنسيقات JSON و CSV فقط.

تسعير #### أسانا

مجاني: للأبد

للأبد المبتدئ: 10.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

10.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم متقدم: 24.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات أسانا

G2: 4.3/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 12,000 تقييم)

8. نوتيون الأفضل لتنظيم جميع أعمالك الداخلية والموجهة للعملاء

via

_ / href/ _https://www.notion.so/product Notion /%href/

باستخدام Notion، يمكنك إضافة عرض تقويم لأي مشروع حتى لا تفوتك أي اجتماعات أو مواعيد نهائية. تُمكّن هذه المنصة المستخدمين من إنشاء تصنيفات الأولويات وعلامات الحالة الخاصة بهم بحيث يمكن لكل فريق الحصول على سير عمل مثالي دون أي عوائق.

تقدم هذه الأداة مرشحات مختلفة. وباستخدامها، يمكنك اختيار المهام التي تم تعيينها لك فقط أو العناصر التي تم تمييزها على أنها عاجلة. كما أن واجهتها سهلة الاستخدام تجعل من السهل على الفرق الإبداعية العصف الذهني والتنفيذ والتتبع وتنظيم كل شيء من منصة واحدة.

مكتبات قوالب Notions مفيدة بشكل خاص لمديري المشاريع المشغولين مثلي، الذين لا يحبون البدء من الصفر في كل مرة. لقد جربت أيضًا تطبيق Notion AI لإنشاء الخطوط العريضة والملخصات للمشروع ولم يخيب ظني!

أفضل ميزات برنامج Notion

السماح بالارتباط بصفحات أخرى بسهولة؛ ما عليك سوى كتابة @ لربط ملاحظاتك أو خارطة الطريق في مستند

الحفاظ على تحديث المحتوى تلقائيًا في أماكن متعددة باستخدام ميزة الكتل المتزامنة، وستظهر التغييرات في كل مكان

باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكنه الكتابة بلغات عديدة، مثل اليابانية والألمانية والإسبانية وغيرها

إخفاء بيانات المشروع الشاملة أو توسيعها باستخدام ميزة الأسهم المنسدلة

قيود مفهوم

تسمح لك خطته المجانية بتحميل الصور ومقاطع الفيديو ومرفقات الملفات حتى 5 ميغابايت، وهو أقل من ذلك ويفتقر إلى بعض ميزات إدارة المشاريع المتقدمة خيارات التصدير محدودة للغاية



تسعير #### Notion

مجاني: للأبد

للأبد بالإضافة: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

8 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بالمبيعات

تقييمات ومراجعات #### التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 5000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (15 تقييم)

"تتطلع الشركات الأسترالية إلى إصلاح مؤسستها لمواجهة التحديات بما في ذلك التحول الرقمي ونقص المواهب والتركيز على إدماج البيئة والمجتمع والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. هناك حاجة متزايدة لخدمات إدارة البرامج المعقدة وإدارة التغيير والتحول التنظيمي التي تدعم وتعزز المهارات القيادية والشخصية القوية في مجال إدارة المشاريع والبرامج." أنجوس رينولدز ، شريك، إدارة البرامج التحويلية، KPMG أستراليا

9. Jira: الأفضل لتحديثات الحالة المرئية في الوقت الفعلي

via جيرا Jira عبارة عن منصة شاملة تضم برنامج Jira، و Jira core، و Jira لإدارة العمل. عند دمجها، فإنها توفر المساعدة في إدارة العمل للشركات من جميع الأحجام.

تُمكّن الأداة الفرق من إنشاء وتخصيص مهام سير العمل بناءً على متطلباتهم الخاصة.

وتتمثل الميزة البارزة في Jira في أنها تتيح للفرق تحديد أولويات المشكلات وتتبعها طوال عملية التطوير، وخاصة الأخطاء والأخطاء الأخرى. تتيح لك ميزات التتبع الخاصة به إضافة الأوصاف والمرفقات والتعليقات داخل تقارير الأخطاء من أجل التواصل الواضح والسياق.

وباستخدام ميزات إعداد التقارير والتحليلات القوية الخاصة به، يمكنك تصور حالة المشروع وتحديد الاتجاهات وتتبع أداء الفريق.

جيرا أفضل الميزات

تنظيم العمل في طريقة عرض قائمة واحدة حيث يمكنك بسهولة تحديث العمل وفرزه وتحديد أولوياته باستخدام ميزة التحرير المضمنة

تصور العمل بمرور الوقت والمواعيد النهائية للمشروع باستخدام طريقة عرض التقويم في Jira

استخدم لوحات المشروع لتتبع حالة مهام أعضاء فريقك في كل مرحلة من مراحل سير العمل

قم بتحليل الترتيب الذي يجب أن يتم فيه إنجاز المشروع حتى تتمكن من معرفة المشكلة قبل أن تصبح عقبة في الطريق باستخدام ميزة إدارة التبعية

قيود Jira

تكافح لدعم منهجية الشلال

قد يؤدي الإفراط في التخصيص إلى سير عمل معقد، مما يؤثر على سهولة الاستخدام

تسعير #### جيرا

مجاني: للأبد

للأبد قياسي: 7.16 دولار شهريًا لكل مستخدم

7.16 دولار شهريًا لكل مستخدم القسط: 12.48 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12.48 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بفريق المبيعات

تقييمات ومراجعات جيرا

G2: 4.1/5 (أكثر من 2600 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 2600 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 60 تقييم)

10. زوهو بروجكتس الأفضل للتكاملات وميزات إعداد التقارير المتقدمة

via زوهو Zoho Projects هو أحد أفضل برامج إدارة المشاريع في أستراليا الذي يمكّنك من تبسيط سير عمل مشروعك من خلال الأتمتة والتخصيص والتكامل. ويمكنه التعامل مع المشاريع من جميع الأحجام ومستويات التعقيد.

تمكّنك ميزة مخطط جانت من تقسيم المشاريع الكبيرة إلى أقسام صغيرة قابلة للإدارة ومهام قابلة للتنفيذ وإنشاء قوائم مهام لمساعدتك على التخطيط بشكل أكثر دقة. تحتوي المنصة أيضًا على ميزة مدمجة تسمح لك بتسجيل كل دقيقة من عملك الشاق، إما يدويًا أو باستخدام المؤقتات.

تعجبني وظيفة الدردشة المدمجة التي تسمى وحدة المناقشة، والتي تحافظ على جميع محادثات المشروع في مكان عمل متصل، مما يجعل جميع المعلومات متصلة في مكان واحد.

أفضل ميزات Zoho Projects

استخدم Zoho Invoice لتسجيل مدة المشروع وإنشاء فواتير من جداولك الزمنية تلقائيًا

استخدم واجهة السحب والإفلات لتسهيل تصور الأتمتة الجديدة ونشرها

تحديد التبعيات بين المهام وتعيينها للأشخاص المناسبين باستخدام Zoho Projects

قيود Zoho Projects

لا يوفر Zoho إمكانية الوصول إلى البرامج الأكثر احتياجًا، بما في ذلك جوجل ومايكروسوفت

حقول مخصصة محدودة

تسعير مشاريع زوهو

مجانًا: تجربة لمدة 10 أيام

تجربة لمدة 10 أيام القسط: 3.5 دولار شهريًا لكل مستخدم

3.5 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 7.5 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات مشاريع زوهو

G2: 4.5/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 4,300 تقييم)

تبسيط إدارة المشاريع باستخدام ClickUp

يساعد اختيار أفضل برامج إدارة المشاريع في أستراليا على تسريع خطط المشاريع وتنفيذها. علاوةً على ذلك، تُمكِّن هذه الأدوات الشركات من العمل بمرونة، حتى في خضم التحديات، دون المساس بالإنتاجية والتواصل داخل فرق العمل.

مع انقر فوق ، يمكنك تبسيط سير عمل الفريق من خلال تمكين الرؤية الشاملة لمشاريعك. من تحديد الأهداف الصحيحة إلى رسم خارطة طريق المشروع ومراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية، يحتوي ClickUp على جميع الأدوات التي تحتاجها للحفاظ على الإنتاجية. باختصار، فإن دمج أداة مثل ClickUp سيساعدك على عدم إغفال الأولويات وتسليم المزيد من المشاريع بشكل أسرع وفي حدود الميزانية. اشترك في ClickUp مجانًا وقم بتبسيط إدارة مشروعك للحصول على رؤية أوضح للأعمال!