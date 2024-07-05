Zapier مقابل IFTTT: أيهما الأفضل في عام 2025؟

فكر في كل تلك المهام الروتينية اليومية - إرسال رسائل البريد الإلكتروني، أو تحديث جداول البيانات، أو نشر تحديثات الحالة، أو حتى مجرد نقل البيانات من أداة إلى أخرى.

هنا يأتي دور الأتمتة، مثل عمليات سير العمل المخصصة وعمليات التكامل في الوقت الفعلي، في إنقاذ حياتك. بمجرد أن تنشئها، دعها تعمل بلا كلل في الخلفية، مما يحررك من رتابة المهام مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني أو تحديث جداول البيانات أو نقل البيانات من أداة إلى أخرى. يتيح لك ذلك التركيز على أشياء أكثر أهمية، والشعور بالتحرر من الأمور الدنيوية.

مع وجود العديد من أدوات الأتمتة بدون تعليمات برمجية، حتى الأشخاص غير التقنيين مثل المسوِّقين وفرق الموارد البشرية يمكنهم الآن تولي المسؤولية وإنشاء مهام سير العمل الآلية الخاصة بهم. يتيح لهم هذا التمكين إدارة المهام الدنيوية بكفاءة، والشعور بمزيد من التحكم في عملهم.

لقد جربت اثنين من أكثر الأدوات شيوعًا

برنامج أتمتة سير العمل

-Zapier و IFTTT- لمعرفة أيهما أفضل برنامج شامل لأتمتة تطبيقات الأعمال والأجهزة الشخصية.

ما هو Zapier؟

تأسس Zapier في عام 2011، وهو عبارة عن منصة قائمة على الويب تمكّن المستخدمين من أتمتة سير العمل و

تتكامل مع أكثر من 6000 تطبيق

بما في ذلك الأدوات الذكية. ما يعجبني في Zapier هو نهجه الخالي من التعليمات البرمجية في الأتمتة، والذي يمكن حتى لغير التقني مثلي استخدامه لإنشاء عمليات أتمتة متعددة الخطوات وربط تطبيقات متعددة.

ميزة أخرى رائعة للتشغيل التلقائي بدون تعليمات برمجية في Zapier هي الزابس المبنية مسبقًا - مهام سير عمل جاهزة للاستخدام يمكنها أتمتة المهام في تطبيقات مختلفة.

عبر

هبسبوت

ميزات Zapier

دعنا نلقي نظرة على ميزات Zapier الأساسية.

1. الأتمتة

عبر

زابير

تُستخدم مهام سير عمل الأتمتة في Zapier، أو zaps، عادةً في أتمتة المهام المتكررة والمهام الخاصة بالأدوار مثل أتمتة التسويق أو المبيعات.

يمكنك أيضًا استخدام أتمتة Zapier ل إنشاء قواعد البيانات وتحديثها والموافقة على العمليات وغيرها

يعمل Zapier على نموذج إجراء الزناد. كل ما كان عليّ فعله هو تعيين مشغل (وكلها معدة مسبقًا) في أحد التطبيقات وإعداد إجراء أو نتيجة لذلك في تطبيق آخر. في حالتي، كان هذا هو إرسال إرسال نموذج إرسال من Webflow إلى Mailchimp.

2. المرونة والتخصيصات

يقدم Zapier العديد من عمليات تكامل التطبيقات المختلفة. وهذا يجعل من السهل ربط التطبيقات المختلفة وأتمتة العمليات المختلفة.

لقد أنشأت أتمتة متعددة الخطوات، حيث يمكن لمشغّل واحد أن يطلق سلسلة من الإجراءات عبر تطبيقات مختلفة. يتيح ذلك عمليات سير عمل معقدة وأتمتة عمليات بأكملها من خلال حدث مشغل واحد فقط - مثل إرسال نموذج Webflow إلى كل من أداة حملة البريد الإلكتروني (Mailchimp) وإدارة علاقات العملاء (Hubspot)

هناك أيضًا خيارات أخرى ل إضافة فلاتر يمكنني استخدامها لتحديد معايير الوقت الذي يجب أن تعمل فيه أداة التشغيل التلقائي أو تعيين جداول زمنية لتشغيل أدوات التشغيل التلقائي في أوقات محددة.

3. الذكاء الاصطناعي

يحتوي Zapier أيضًا على قدرات ذكاء اصطناعي GenAI قوية للمساعدة في إنشاء مهام سير عمل معقدة بمجرد المطالبة فقط.

كل ما عليك فعله هو كتابة الأتمتة التي تريدها بلغة إنجليزية بسيطة، وسيقوم Zapier بإنشاء الأتمتة لك. والأفضل من ذلك، يمكنك استخدام قوالب المطالبة بالذكاء الاصطناعي التي أنشأها مستخدمو Zapier الآخرون للإلهام.

عبر

زابير

الأشياء الأخرى التي يمكنك القيام بها باستخدام Zapier AI هي إنشاء روبوتات محادثة، أو إنشاء حقول ذكاء اصطناعي للجداول، أو حتى طلب الذكاء الاصطناعي لتحسين عملياتك الحالية والعمليات التنظيمية.

تسعير Zapier

مجاني

الاحترافية: تبدأ من 750 مهمة مقابل 19.90 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

تبدأ من 750 مهمة مقابل 19.90 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا) الفريق: يبدأ من 2000 مهمة مقابل 69 دولارًا شهريًا (يتم دفعها سنويًا)

يبدأ من 2000 مهمة مقابل 69 دولارًا شهريًا (يتم دفعها سنويًا) المؤسسات: تسعير مخصص

ما هو IFTTT؟

IFTTT، والتي تعني "إذا كان هذا، ثم ذاك"، تتيح لك أتمتة المهام بين الخدمات المختلفة باستخدام القفازات، وهي مجموعة من المشغلات والإجراءات. يدعم IFTTT نظامًا بيئيًا واسعًا، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي,

أدوات الإنتاجية

والأجهزة المنزلية الذكية والأجهزة القابلة للارتداء. وهذا يجعلها أداة رائعة لأتمتة عملياتك الرقمية في العمل والمنزل على حد سواء.

على الرغم من أن توصيل أضواء Philips Hue بهاتفي كان أكثر تعقيدًا بقليل من توصيل تطبيقات العمل، إلا أنه كان أسهل بكثير مما كان متوقعًا.

عنصر رئيسي آخر في IFTTT هو القنوات، وهي خدمات فردية متاحة على IFTTT. حالياً، هناك أكثر من 800 قناة مدعومة.

ميزات IFTTT

دعنا نلقي نظرة على كيفية عمل أهم ميزات IFTTT.

1. الأتمتة

عندما يتعلق الأمر بالأتمتة، يستخدم IFTTT أيضًا نموذج المشغل / الإجراء. ولكن في هذه الحالة، تسمى تدفقات العمل التي تم إنشاؤها بالتطبيقات الصغيرة. على سبيل المثال، إذا كان لديك منزل ذكي بالكامل، يمكنك القيام بكل شيء.

عبر

IFTTT

تأتي كل قناة من قنوات IFTTT التي يزيد عددها عن 800 قناة مع مجموعة من المشغلات والإجراءات الخاصة بها، والتي يمكنك استخدامها لإنشاء تطبيقات صغيرة مخصصة وتشغيل مهام سير العمل الآلية. على سبيل المثال، ها أنا ذا أقوم بربط ساعتي Fitbit بجداول بيانات جوجل.

عبر

IFTTT

يمكنك أيضًا استنساخ التطبيقات الصغيرة التي أنشأها مستخدمو IFTTT الآخرون وتخصيصها وتوفير الوقت. ميزة أخرى رائعة هي التطبيق الصغير متعدد الإجراءات، حيث يمكنك استخدام "المشغّل" في تطبيق واحد لإيقاف "الإجراءات" في تطبيقات مختلفة.

2. المرونة والتخصيصات

يقدم IFTTT بعض خيارات التصفية المحدودة لتخصيص تطبيقاتك الصغيرة. لكن قوته الخارقة الحقيقية هي منصة المطورين الخاصة به. فمع وجود أكثر من 900 واجهة برمجة تطبيقات، يسهل على المطورين إنشاء فلاتر مخصصة و

تكامل مخصص مع تطبيقات أخرى

.

لديك أيضًا خيار مشاركة تطبيقاتك الصغيرة بشكل عام حتى يتمكن الآخرون من استيرادها واستخدامها.

3. الذكاء الاصطناعي

لقد جربت أيضًا أداة إنشاء موجهات الذكاء الاصطناعي IFTTT. إليك المطالبة التي قدمتها والنتيجة:

عبر

IFTTT

عبر IFTTT رائع، أليس كذلك؟

يحتوي IFTTT أيضًا على بعض التطبيقات الصغيرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمهام العادية التي يمكن أن تكون رائعة للمسوقين والكتاب.

هناك أربع أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي:

مُنشئ محتوى بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك على الكتابة بشكل أسرع من خلال توليد الأفكار ووضع الخطوط العريضة للمحتوى

لمساعدتك على الكتابة بشكل أسرع من خلال توليد الأفكار ووضع الخطوط العريضة للمحتوى موجه الذكاء الاصطناعي لصياغة الردود على الأسئلة أو المطالبات التي تطلبها

لصياغة الردود على الأسئلة أو المطالبات التي تطلبها مُنشئ محتوى اجتماعي بالذكاء الاصطناعي لإنشاء تغريدات لمنشورات المدونة تلقائيًا عند نشرها

لإنشاء تغريدات لمنشورات المدونة تلقائيًا عند نشرها مُلخِّص الذكاء الاصطناعي لإنشاء ملخصات للمدونات وموجزات RSS والمزيد

يمكنك أيضًا استخدام إضافة ChatGPT من IFTTT للعثور على معلومات في حسابك أو تشغيل إجراءات مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني. لكنك ستحتاج إلى اشتراك ChatGPT Plus للوصول إلى هذه الإضافة.

تسعير IFTTT

مجاناً: مجاناً للأبد (2 تطبيقات صغيرة)

مجاناً للأبد (2 تطبيقات صغيرة) محترف : 3.49 دولار شهرياً (20 تطبيقاً صغيراً)

: 3.49 دولار شهرياً (20 تطبيقاً صغيراً) إيجابي+: 14.99 دولارًا شهريًا (تطبيقات صغيرة غير محدودة)

## Zapier مقابل IFTTT: مقارنة الميزات

ميزات Zapier IFTTT أنواع الأتمتة البرمجيات وأجهزة إنترنت الأشياء البرمجيات وأجهزة إنترنت الأشياء مهام سير عمل متعددة المستويات نعم، يمكنك إعداد مشغلات وإجراءات متعددة في تطبيق صغير واحد لتشغيل مهام سير عمل معقدة يمكنك فقط إعداد إجراءات متعددة في كل تطبيق صغير، وليس المشغلات إجمالي عمليات التكامل 6000+ 800+ مرشحات نعم محدودة؛ تتطلب ترميزًا لإنشاء مرشحات معقدة منصة المطور نعم نعم نعم جدولة الإجراءات نعم لا دعم الذكاء الاصطناعي نعم نعم نعم

والآن، دعنا نجري مقارنة متعمقة بين إمكانيات الأتمتة المختلفة ل IFTTT مقابل Zapier.

1. الأتمتة

المعيار الأول هو، بلا شك، قدرات أتمتة سير العمل لكلا الأداتين.

Zapier

تشتهر Zapier بمنشئ أتمتة سير العمل بالسحب والإفلات. إنه سهل الاستخدام ويسمح للمستخدمين غير التقنيين بربط تطبيقات متعددة دون كتابة تعليمات برمجية.

ومع ذلك، وجدتُ أن بعض الأتمتة المعقدة على Zapier صعبة بعض الشيء، كما أنه يعمل بشكل أفضل في توصيل تطبيقات الأعمال أكثر من الأجهزة المنزلية الذكية.

IFTTT

من ناحية أخرى، يُعرف IFTTT بأتمتته البسيطة والمشروطة. إنه سهل الاستخدام للغاية، كما أن تطبيقه للهاتف المحمول يجعل من السهل جدًا على المستخدمين إنشاء تطبيقات صغيرة وتشغيلها مباشرةً من هواتفهم. تمكنت من إنشاء الأتمتة لكل من التطبيقات والأجهزة بشكل أسرع بكثير.

وهذا يجعله خيارًا رائعًا للمستخدمين الذين يبحثون عن أداة واحدة تعمل مع كل من تطبيقات الأعمال والأجهزة المنزلية الذكية.

Zapier مقابل IFTTT: أداة الأتمتة الأفضل بدون كود

كانت هذه جولة متقاربة، ولكن لدينا فائز. إنها IFTTT!

يحتل IFTTT الصدارة على جبهتين: إنه تطبيق جوال مريح للغاية وسير عمل أتمتة جيد بنفس القدر للتطبيقات والأجهزة.

2. التخصيصات

المعيار التالي هو مدى مرونة Zapier و IFTTT وكيف يساعدان في عمليات سير العمل المخصصة.

Zapier

بشكل افتراضي، يوفر Zapier العديد من خيارات التخصيص. أولاً، يمكنك إنشاء زابيير معقدة ومتعددة الخطوات لربط تطبيقات مختلفة. ثم، هناك قواعد مشروطة لتخصيص المزيد من التخصيص عندما يجب تشغيل التطبيق.

تتضمن ميزات التخصيص الرائعة الأخرى خيارات التصفية والجدولة المتقدمة. بالإضافة إلى ذلك، هناك نظام أساسي للمطورين يتيح الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات Zapier لمساعدة الشركات على ربط الأدوات الداخلية برمز مخصص.

IFTTT

على عكس Zapier، يقدم IFTTT خيارات تخصيص محدودة. أبرزها هو التطبيقات الصغيرة متعددة الإجراءات، والتي تستخدم مشغلاً واحداً لتشغيل إجراءات متعددة في تطبيقات مختلفة. لمزيد من تدفقات العمل أو التصفية الأكثر تعقيدًا، سيتعين عليك استخدام التعليمات البرمجية وإنشاء تدفقات عمل على منصة مطوري IFTTT، مما يجعل الوصول إليها غير متاح لغير التقنيين مثلي.

Zapier مقابل IFTTT: الأدوات ذات خيارات التخصيص الأكثر

هذا فوز واضح لـ Zapier. فهي لا تقدم المزيد من خيارات التخصيص فحسب، بل تقدم أيضًا المزيد من عمليات التكامل (أكثر من 6000)، بينما تقدم IFTTT حوالي 800 عملية تكامل فقط.

3. الذكاء الاصطناعي

المعيار الأخير في هذه المعركة هو الذكاء الاصطناعي (AI). من المهم تحليل أداء كلتا الأداتين عند تسريع العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي.

زابير

يستخدم Zapier قدرات الذكاء الاصطناعي لتسريع إنشاء سير العمل. ويشمل ذلك إنشاء النطاقات من الصفر باستخدام مطالبات نصية واستخدام الذكاء الاصطناعي لمراجعة و تحسين العمليات الحالية .

بالإضافة إلى أن روبوت الدردشة الآلي المدعوم من GPT (لا يزال في مرحلة تجريبية) هو إضافة رائعة لمجموعة أدوات Zapier للذكاء الاصطناعي.

IFTTT

تشتمل خطة IFTTT المجانية على أداة إنشاء موجهات الذكاء الاصطناعي وأربع أدوات أخرى لإضافة قوة الذكاء الاصطناعي إلى عمليات الأتمتة الخاصة بك. تساعد هذه الأدوات في مهام مثل صياغة المحتوى أو تلخيص المدونات أو إنشاء مطالبات داخل تطبيقات العمل.

أيضًا، يمكن لمستخدمي ChatGPT Plus الاستفادة من إمكانيات genAI داخل IFTTT للمساعدة في تحسين عملية إنشاء سير العمل.

Zapier مقابل IFTTT: أيهما يحتوي على تكامل أعمق للذكاء الاصطناعي

تذهب هذه الجولة إلى IFTTT. فهو يوفر المزيد من خيارات الذكاء الاصطناعي، كما أن أداة إنشاء موجهات الذكاء الاصطناعي مجانية - وهي مكافأة أكيدة.

تضمينات التسعير

الخطة Zapier IFTTT مجاني عدد غير محدود من التطبيقات الصغيرة عدد غير محدود من التطبيقات الصغيرة عدد 2 تطبيقات صغيرة عدد غير محدود من التطبيقات الصغيرة وصول مجاني إلى تطبيق الهاتف المحمول تكامل بسيط بدون كود Zapier Professional مقابل IFTTT Pro Zaps متعدد الخطواتتطبيقات ZapsUnlimited PremiumApps غير محدودةوصول إلى الخطافات دعم البريد الإلكتروني 20 تطبيق صغيرتطبيقات صغيرة متعددة الإجراءاتخطافات دعم العملاء فريق Zapier مقابل IFTTT Pro+ عدد غير محدود من المستخدمينأتمتة مشتركة دعم متميز تطبيقات صغيرة غير محدودةخدمات الذكاء الاصطناعي رموز التصفيةدعم الأولوية المؤسسة تطبيق متقدم وعناصر التحكم في الوصول حدود المهام السنويةالدعم الفني المخصص لا توجد خطة للمؤسسات

## Zapier مقابل IFTTT: على Reddit

تم وضع رأيي هنا، ولكن هذا لا يكفي.

دعونا نلقي نظرة أيضًا على بعض الآراء غير المتحيزة من الإنترنت - أي مراجعات Reddit. للوهلة الأولى، يبدو أن العديد من المستخدمين يفضلون IFTTT على Zapier لأن الأخير يصبح مكلفًا عند تشغيل أتمتة متعددة.

وفقًا ل rudiger_80 ,

_إنه مكلف جدًا بالمقارنة على ما أعتقد. أنا أستخدم كلاهما، وهناك بعض التداخل بين الخدمتين ولكني أعتقد أن لهما حالات استخدام مختلفة. أستخدم Zapier باعتدال أكثر بكثير لأن عمليات التنفيذ تصبح باهظة الثمن إذا كنت تستخدمها كثيرًا. إذا كنت تقوم بتشغيل كمية صغيرة جدًا من الأتمتة، فقد يكون الأمر جيدًا بعد الخلية يقول ,

لا بد أنني كنت أعيش تحت صخرة لأنني اكتشفت للتو عن Zapier عبر المكون الإضافي ChatGPT. إنه يذكرني ب IFTTT. التكلفة باهظة بالنسبة للشركات الصغيرة. إنه مبرر إذا كنت تستخدمه لأغراض عديدة. أنا متأكد من أنه لا غنى عنه بالفعل بالنسبة لك، لكن لا يمكنني تجربته لمحاولة العثور على جميع الطرق التي يمكن أن تساعدني بها لتبرير التكلفة. أنا رجل أعمال يملكه شخص واحد، لذلك سأكون الشخص الوحيد الذي يستخدمه يقول برادوبومان ,

_ نحن نحب Zapier لكنهم لم يعودوا يحبون عملاءهم. لقد رفعوا سعرنا الشهري بنسبة 400% إلى 600 دولار أمريكي وخفضوا مهامنا من 75 ألفًا إلى 50 ألفًا شهريًا... شركتنا تعمل حرفيًا من خلالهم ولكننا ننقل المهام ببطء من خلالهم

يبدو أن المستخدمين يحبون أسعار IFTTT، خاصةً بالنسبة للأتمتة المنزلية. A مستخدم rmzy يكتب

"كنت أشتريها منذ أن بدأت. حصلت على صفقة جيدة لذا على الأرجح لن أتركها. أنا أستخدم التطبيقات الصغيرة بكل الطرق رغم ذلك. لديّ ما لا يقل عن 12 موقعًا إلكترونيًا وأتمتة تشغيلها. هناك بديل هناك ولكن لا يمكنك التغلب على سعره مقابل سعره."

يبدو أيضًا أن الناس يفضلون استخدام IFTTT و Zapier لأشياء مختلفة:

IFTTT للأتمتة المنزلية يرى Yoshers16 :

_يمنع خراطيش حبر طابعاتي من الجفاف. كل أسبوعين، يرسل بريداً إلكترونياً إلى طابعتي المتصلة بالإنترنت. تتم طباعة البريد الإلكتروني _ عندما أعبر سياجًا جغرافيًا معينًا، يرسل رسالة نصية لزوجتي بأنني على بعد X دقيقة من المنزل. يجعل من السهل التخطيط للعشاء تسجيل وقت وصولي إلى العمل/مغادرتي العمل

Zapier لعمليات تكامل البرامج

مستخدم حالات مكتب التتبع ,

يحتوي Zapier على أكثر من 1000 تطبيق مدمج، وهو أكثر بكثير من أي "موصل" آخر موجود، بما في ذلك Automate dot io الذي ربما يحتوي على 100 تطبيق كيف نستخدم Zapier:_ - تحديث/إنشاء البيانات في موصلنا الداخلي - موجزات RSS لمنشورات تويتر/مشاركات المدونات - تتبع التحويل/ تتبع الأحداث - الأتمتة المتعلقة بالفواتير/الفواتير/المشاركات ذات الصلة بـ [كذا] - الإشعارات الخاصة بالمبيعات/التحويلات/التنشيطات

للتلخيص، يبدو أن - IFTTT هو الخيار الأقل تكلفة عند التوسع، وعلى الرغم من تشابههما، إلا أن كلاهما له نقاط قوة مختلفة. بالنسبة لـ Zapier، فهي عمليات التكامل، وبالنسبة لـ IFTTT، فهي الأتمتة.

تعرف على ClickUp - أفضل بديل لـ Zapier مقابل IFTTT

في حين أن Zapier و IFTTT يمكن أن يكونا مصدرين رائعين للشركات التي تتطلع إلى ربط تطبيقات العمل المختلفة وأتمتة العمليات، إلا أن هناك طريقة أبسط (وأرخص) للقيام بذلك - اختيار منصة إدارة مساحة عمل شاملة تأتي أيضًا مع تكاملات أصلية مع تطبيقات العمل الشائعة يمكن أن تكون IFFTTT أو

بديل Zapier

.

نعم، أعني ClickUp! مع ClickUp، لا تحتاج إلى أي خبرة للمطورين لتشغيل الأتمتة أو الاتصال بأكثر من 1000 تطبيق تجاري وشخصي.

إدارة مشاريعك ومهامك واتصالاتك من منصة واحدة باستخدام ClickUp

ونظراً لأن ClickUp عبارة عن منصة لإدارة الإنتاجية ومساحة العمل تأتي مع حلول مدمجة لكل شيء بدءاً من إدارة المشاريع وإنشاء المستندات إلى الاتصالات الداخلية وحتى إدارة علاقات العملاء، فلن تحتاج إلى العديد من أدوات الإنتاجية الأخرى.

على مدار الأشهر القليلة الماضية، كنت أستخدم ClickUp Docs في الأشهر القليلة الماضية كمدون للملاحظات ومخطط للميزانية ومتعقب للعادات. وعلى صعيد العمل، نستخدم ClickUp في كل شيء بدءًا من متابعة المبيعات والحملات التسويقية وحتى التخطيط لسباقات السرعة.

كما أنه يوفر تكاملًا جاهزًا مع أكثر من 1000 أداة، حتى لا تضطر إلى تصحيح أدوات العمل وإرسال البيانات باستخدام تدفقات عمل معقدة.

ميزات ClickUp

دعنا نلقي نظرة على كيفية مساعدة ClickUp للشركات من جميع الأحجام على توفير الوقت من خلال عمليات سير العمل المخصصة، وعمليات التكامل، وغير ذلك الكثير.

1. الأتمتة

أتمتة ClickUp

على مساعدتك في أتمتة المهام العادية مثل عمليات تسليم المشاريع وتحديثات الحالة والمزيد في دقائق. استنادًا إلى المفهوم البسيط ل متى و ثم، يسمح لك بتشغيل مهام سير عمل بسيطة بناءً على ظروف مختلفة.

أتمتة الأعمال المشغولة عن طريق الإنشاء بدون أي رمز باستخدام أتمتة ClickUp Automations

يأتي ClickUp أيضًا مع أكثر من 100 عملية أتمتة مبنية مسبقًا يمكنك تمكينها ببضع نقرات فقط. والجزء الأفضل - تعمل أتمتة ClickUp Automations أيضًا مع التطبيقات الخارجية - حتى تتمكن من دمج جميع مهامك أو بياناتك في سير عمل مشترك.

2. عمليات التكامل يحتوي ClickUp على أكثر من 1000 تكامل بما في ذلك تطبيقات العمل الشائعة مثل GitHub و Slack و Figma و Zendesk. يتيح لك توصيل ClickUp بأدوات العمل الأخرى بسلاسة مركزية المعلومات، والتعاون بشكل أكثر فعالية، والحصول على رؤية أفضل لتقدم المشروع.

تتبع نشاط GitHub الخاص بك وإدارته من داخل ClickUp Projects

على سبيل المثال، باستخدام

تكامل ClickUp و GitHub

يمكن للمطوّرين إرفاق نشاط GitHub تلقائيًا بمهام ClickUp، وإرسال نشاط GitHub (مثل طلبات السحب) إلى ClickUp في الوقت الفعلي، وحتى تحديث مهام ClickUp من GitHub نفسه.

3. البحث الشامل

ميزة أخرى مفيدة هي

البحث الشامل في ClickUp

الإمكانيات. هناك خياران للبحث الشامل - خاص (حيث يرى المستخدم فقط النتائج) و مشترك (حيث تكون النتائج مرئية لجميع أعضاء مساحة العمل).

ابحث عن أي بيانات أو صورة أو ملف في ثوانٍ باستخدام ClickUp Universal Search

مدعوم من

ClickUp Brain

يمكن لمحرّك الذكاء الاصطناعي الجيني، Universal Search، العثور على أي نوع من المعلومات، سواء أكان ملفًا أو مهمة أو دردشة أو مقتطفًا من المعلومات من مستند. وهذا يعزز الشفافية و

إنتاجية الفريق

داخل مساحة العمل، مما يمكّن جميع الأعضاء من الوصول إلى أي معلومات يحتاجون إليها دون سؤال الآخرين أو البحث في المستندات القديمة.

4. تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات/مستخدم شهريًا

7 دولارات/مستخدم شهريًا الشركات: 12 دولارًا/مستخدم شهريًا

12 دولارًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو لكل مساحة عمل شهرياً

تجنب صوامع البيانات واعمل بشكل أكثر ذكاءً مع ClickUp

يعد كل من Zapier و IFTTT أداتين رائعتين لربط تطبيقات عملك، وفي حالة IFTTT، حتى أجهزتك الذكية. ولكنها عملية تستغرق وقتاً طويلاً ويمكن أن تصبح مكلفة عندما تبدأ في تشغيل العديد من الأتمتة.

إذا كنت من أصحاب الأعمال سريعة النمو وتتطلع إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، فقد تكون منصة شاملة مثل ClickUp بديل رائع ل IFTTT و Zapier. لسبب واحد، يوفر ClickUp مجموعة واسعة من عمليات التكامل المدمجة. هذا يقلل من الحاجة إلى الاعتماد على عمليات التكامل من طرف ثالث أو تصحيح الاتصالات من خلال أدوات متعددة، مما يبسط عملية التكامل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن قدرات الأتمتة المضمنة في ClickUp و قوالب سير العمل يمكن أن تفيد كلاً من الموظفين الأفراد والفرق بأكملها من خلال تقليل المهام المتكررة والتركيز على العمل الاستراتيجي. اشترك في ClickUp اليوم واستكشف كيف يمكن أن يساعدك في ربط تطبيقاتك بشكل أفضل وتبسيط إجراءات العمل.