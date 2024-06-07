أفضل 10 برامج تسويق بالعمولة للبرامج في 2025

تنشئ البرامج التابعة للبرامج شراكات قيّمة بين المسوقين والمبدعين والمستهلكين. بصفتك منشئ برامج، يمكنك الاشتراك في أفضل البرامج التابعة في صناعة البرمجيات، والترويج للمنتجات والحلول البرمجية المتطورة من خلال الإعلانات المدفوعة، وكسب عمولات عالية.

نعم، الأمر بهذه البساطة!

إذا كنت تبحث عن طرق لزيادة دخلك السلبي وجذب المزيد من الزيارات إلى متاجرك عبر الإنترنت، يمكن أن تساعدك برامج التسويق بالعمولة للبرامج.

تسرد هذه المقالة أفضل 10 برامج تسويق بالعمولة في مجال البرمجيات لمساعدتك على البدء. دعنا نبدأ!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في البرامج التابعة للبرمجيات؟

قبل الاشتراك في أحد البرامج التابعة للبرامج، تحقق من عدة عوامل، مثل حجم شبكات التسويق بالعمولة، ومعدلات العمولة، ومراجعات الشركة، وهيكل دفع العمولة والجداول الزمنية. هذا يضمن حصولك على مكافآت كافية مقابل جهودك.

فيما يلي بعض العناصر الحيوية الأخرى التي يجب البحث عنها في أفضل البرامج التابعة لزيادة مبيعاتك من المسوقين بالعمولة.

لوحة التقارير في الوقت الحقيقي: التحليلات المتقدمة وفي الوقت الحقيقي مهمة في الحملات التابعة لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية مثل الاتصالات التابعة والمبيعات والعمولات

التحليلات المتقدمة وفي الوقت الحقيقي مهمة في الحملات التابعة لتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية مثل الاتصالات التابعة والمبيعات والعمولات عمر ملف تعريف الارتباط: يشير إلى صلاحية رابط الإحالة الخاص بك بمجرد أن ينقر عليه العميل المحتمل. عمر أطول لملف تعريف الارتباط يعني المزيد من الفرص للتحويلات وعائدات أعلى

يشير إلى صلاحية رابط الإحالة الخاص بك بمجرد أن ينقر عليه العميل المحتمل. عمر أطول لملف تعريف الارتباط يعني المزيد من الفرص للتحويلات وعائدات أعلى الاندماج: يجب أن تتكامل أفضل البرامج التابعة للبرامج بسلاسة مع أدوات التحليلات المتقدمة وبوابات الدفع لتحسين جهود التسويق بالعمولة وزيادة المبيعات.

يجب أن تتكامل أفضل البرامج التابعة للبرامج بسلاسة مع أدوات التحليلات المتقدمة وبوابات الدفع لتحسين جهود التسويق بالعمولة وزيادة المبيعات. الوصول إلى أدوات التسويق: تدعم الأصول مثل اللافتات والنصوص وقوالب الوسائط الاجتماعية الشركاء التابعين لزيادة جهودهم الترويجية إلى أقصى حد. وبالتالي، فإن اختيار برنامج الإحالة الذي يقدم أدوات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يزيد من جهودك الترويجية ومكافآتك إلى أقصى حد

تدعم الأصول مثل اللافتات والنصوص وقوالب الوسائط الاجتماعية الشركاء التابعين لزيادة جهودهم الترويجية إلى أقصى حد. وبالتالي، فإن اختيار برنامج الإحالة الذي يقدم أدوات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يزيد من جهودك الترويجية ومكافآتك إلى أقصى حد الشروط والأحكام: قبل أن تختار أي برنامج إحالة، من الضروري الاطلاع على شروطه المختلفة وسياسات الدفع والمتطلبات الإضافية

أفضل 10 برامج مسوقين بالعمولة للبرامج لاستخدامها في عام 2024

تمكّن البرامج التابعة للبرمجيات الشركات من إنشاء محتوى ذي صلة للمستخدمين على نطاق واسع. لقد غطينا بالفعل ما الذي يجب البحث عنه في برنامج التسويق بالعمولة الجيد. والآن، دعنا نستكشف أفضل 10 برامج مسوقين بالعمولة في عام 2024.

1. ClickUp

قبل أن نخبرك عن منصة ClickUp للتسويق بالعمولة البرمجية، دعنا نقدم لك ClickUp، حتى تعرف لماذا يشترك الناس فيها. ClickUp عبارة عن منصة شاملة لإدارة المشاريع تعمل على تبسيط سير العمل وتعزيز الإنتاجية الإجمالية للفريق.

يستخدم العاملون في مجال المعرفة مثل مديري المشاريع وقادة الفرق ClickUp لتخطيط مشاريعهم وتفويضها ومراقبتها ودفعها إلى الأمام بطريقة منظمة باستخدام ميزات مثل أهداف ClickUp .

إنه حل مثالي لـ الفرق للبقاء منظمين وتحقيق أهدافهم بشكل أسرع. فهو يمكّن من تتبع أهداف العدو السريع، وإدارة OKRs للموظفين، وبطاقات الأداء الأسبوعية لنجاح المشروع.

ضع أهدافك وتتبع أهدافك باستخدام ClickUp Goals

ال لوحة معلومات ClickUp توفر عرضًا شاملاً لجميع المشاريع، مما يمكّن الفرق من تتبع تقدم المشروع وتحديد الاختناقات واتخاذ قرارات مستنيرة لزيادة الكفاءة.

استخدم لوحة تحكم ClickUp لتحسين أداء المشروع وإدارة فرق العمل

لدينا ClickUp إدارة المشاريع أتمتة تخطيط المشروع وتنفيذه وإعداد التقارير. كما أنها تنشئ المهام والمهام الفرعية تلقائيًا وتلخص سلاسل المناقشات، مما يجعلها منصة ممتازة لـ التعاون بين فرق العمل. انتظر، لم ننتهي بعد!

استخدم حل ClickUp لإدارة المشاريع لتحسين التعاون وزيادة الكفاءة عرض ClickUp يخدم كلاً من مديري المشاريع وأعضاء الفريق بشكل فريد. فبينما يمكن للأول تتبع تقدم المشروع، يمكن لأعضاء الفريق تخصيص طريقة عرض عملهم من خلال أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص لتحديد أولويات المهام والبقاء منظمين.

عرض عملك في أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص باستخدام ClickUp View

إذا كنت تقود بالفعل التسويق بالعمولة برنامج، يمكن أن يساعدك ClickUp في تبسيط ذلك أيضًا! فهو يعمل كمنصة لإدارة التسويق بالعمولة. استخدم قالب إدارة الحملات التسويقية ClickUp لتحليل وتتبع أداء حملات التسويق بالعمولة الخاصة بك للكشف عن استراتيجيات زيادة الإيرادات.

استفد من قالب إدارة الحملات التسويقية من ClickUp لتخطيط حملاتك التسويقية وتنفيذها وإدارتها على منصة واحدة

برنامج التسويق بالعمولة ClickUp للتسويق بالعمولة

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انضم إلى برنامج ClickUp للتسويق بالعمولة واكسب عمولات مقابل تقديم ClickUp لجمهورك

تقدم بطلبك هنا لبدء الكسب

لنتحدث عن برنامج ClickUp للتسويق بالعمولة . بصفتك شريكًا تابعًا لبرنامج ClickUp، يمكنك كسب دخل من التسويق بالعمولة يصل إلى 24 دولارًا أمريكيًا لكل عميل جديد تجلبه. يعمل البرنامج في ثلاث خطوات بسيطة:

قم بالتسجيل للبرنامج والحصول على رابط الإحالة

روّج ل ClickUp واجعل المستخدمين الجدد يسجلون باستخدام رابط الإحالة

اكسب عمولة عن كل مستخدم يقوم بتفعيل حسابه باستخدام رابط الإحالة الخاص بك

عملية الدفع بسيطة وسريعة - تحصل على أموالك بعد 15 يومًا من إغلاق الحساب.

ملاحظة: لا يتم احتساب إحالة العملاء إذا كان العميل المحتمل عميلاً ل ClickUp بالفعل.

أفضل الميزات

من بين الميزات المتنوعة لـ ClickUp، ألقِ نظرة على بعض الميزات التي تجعلها قوة إنتاجية في عالم رقمي:

تقارير شاملة : تصور التقدم المحرز في المشروع، وتتبع أداء الفريق، واتخاذ قرارات ذكية من خلال لوحات معلومات قابلة للتخصيص

: تصور التقدم المحرز في المشروع، وتتبع أداء الفريق، واتخاذ قرارات ذكية من خلال لوحات معلومات قابلة للتخصيص تتبع الأهداف : تبسيط تحديد الهدف والتتبع للفرق لمراقبة المواعيد النهائية وحتى تعديل الأهداف وفقًا لذلك

التعاون الفعال: استخدم ClickUp Whiteboard لتصور الأفكار وسير العمل والتعاون مع فريقك في الوقت الفعلي

استخدم ClickUp Whiteboard لتصور الأفكار وسير العمل والتعاون مع فريقك في الوقت الفعلي أتمتة المهام: زيادة الإنتاجية باستخدام ClickUp Brain الذي يقوم بأتمتة المهام المختلفة مثل صياغة الردود على الرسائل، وإنشاء القوالب، ونسخ مقاطع الفيديو، وتلخيص المهام والمواضيع

القيود

يقدم ClickUp مجموعة كبيرة ومتنوعة من القوالب والحلول التي قد تكون مربكة للمستخدمين الجدد

على الرغم من أن ClickUp لديه دعم عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، إلا أنه لا يوجد دعم فوري عبر الهاتف

التسعير

لدى ClickUp أربع فئات تسعير مختلفة لمستخدميها:

مجاني: إلى الأبد

إلى الأبد غير محدود : 7 دولارات شهرياً

: 7 دولارات شهرياً شركة : 12 دولارًا شهريًا

: 12 دولارًا شهريًا المؤسسات : اتصل بفريق المبيعات للحصول على عرض توضيحي

: اتصل بفريق المبيعات للحصول على عرض توضيحي ClickUp Brain: أضف 5 دولارات لكل مستخدم/شهر إلى أي خطة مدفوعة ل ClickUp AI

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4000 تقييم)

2. برنامج Semrush التابع لـ Semrush

من بين المزايا العديدة الأخرى لـ Semrush التابعة لـروغكبش ها هما الاثنان اللذان يتصدران القائمة:

تكسب الشركات التابعة للبرامج 200 دولار عن كل عملية بيع

بالإضافة إلى 10 دولارات إضافية عن كل نسخة تجريبية مجانية من إحالاتك

هذا يعطي فرصة مغرية للمسوقين بالعمولة وناشري المحتوى والمسوقين الرقميين ووكالات التسويق الصغيرة لكسب وتتبع عمولاتهم مقابل إحالة Semrush إلى العملاء من خلال استراتيجيات التسويق المختلفة.

يعمل البرنامج التابع لـ Semrush على نموذج الإحالة بآخر نقرة، حيث يمكنك الحصول على مزايا حتى بعد 120 يومًا من نقر العميل المحتمل على رابط الإحالة الخاص بك. يمكنك الحصول على لوحة تحكم مخصصة للشركات التابعة لإدارة المدفوعات التابعة والوصول إلى أدوات التسويق الأخرى مثل اللافتات والصفحات المقصودة لتسهيل عملية الإحالة.

3. برنامج نورتون للتسويق بالعمولة

لطالما كان Norton اسمًا موثوقًا به في مجال الأمن السيبراني. ومؤخراً، استحوذت مؤخراً على Lifelock لإصدار برنامج Norton Lifelock التابع لـ Norton Lifelock الذي يعد بأعلى العمولات.

لذا، إذا كنت تبحث عن عائدات سخية بدون حدود عليا على العمولة، فإن برنامج Lifelock من Norton يمكن أن يكون البرنامج المناسب للتسويق بالعمولة.

مع برنامج Norton للتسويق بالعمولة، يمكنك الوصول إلى دعم إدارة الحساب من خبرائهم المتخصصين وأدوات ترويجية وتسويقية أخرى للعملاء لتعزيز أرباحك.

يمكنك الانضمام إلى هذا البرنامج التابع والبدء في كسب المال في ثلاث خطوات بسيطة:

قم بالتسجيل عن طريق ملء نموذج تسجيل بسيط

الترويج ل Lifelock، الشركة الرائدة في مجال الحماية من سرقة الهوية

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4. برنامج الإحالة الاثنين

يمتلك برنامج Monday أحد أفضل البرامج التابعة للبرامج، مما يتيح لك كسب عمولة تصل إلى 100% على مبيعات السنة الأولى من العملاء الذين قمت بإحالتهم. علاوة على ذلك، يمكنك زيادة أرباحك إلى أقصى حد من خلال دعم العملاء الفوري وإحصائيات الأداء الثاقبة. برنامج الاثنين للتسويق بالعمولة يقدم أيضًا العديد من الموارد التسويقية مثل قوالب المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي واللافتات والروابط لتحسين أرباحك. يقدم دفعات شهرية عبر Stripe أو PayPal.

هو الأنسب لمحترفي وسائل التواصل الاجتماعي ووكالات التسويق. يقدم عمولات تصاعدية حسب الخطط التالية:

15% على الخطة الأساسية

20% على الخطة الاحترافية و

25% على الخطة المؤسسية

يحتوي البرنامج على عملية تأهيل مكثفة، بما في ذلك إكمال نموذج تسجيل مفصل. بمجرد انضمامك، يمكنك تتبع أرباحك باستخدام لوحة تحكم شخصية وتلقي دفعات شهرية بالإضافة إلى مزايا إضافية إلى حسابك عبر PayPal.

6. برنامج انتساب ممتاز

اربح أكثر من 150,000 دولار عمولة سنوية من خلال ستيلالشركات التابعة لار . لديه هيكل دفع تعويضات ديناميكي للشركات التابعة له:

30% لعمولة المبتدئين

40% للمسوقين بالعمولة ذوي الأداء الجيد (المبيعات التي تزيد عن 8000 دولار شهريًا)

50% للشركات التابعة القوية (المبيعات التي تزيد عن 12000 دولار شهريًا)

بالإضافة إلى ذلك، هناك عمولة 10% على مواقع الكوبونات.

إلى جانب العوائد المرتفعة، يقدم برنامج المسوقين بالعمولة دعمًا مخصصًا للمسوقين بالعمولة والعديد من المواد الترويجية، مثل محتوى المنتج وموجزات المنتجات والروابط النصية، حتى لا تفوتك أي مبيعات.

7. برنامج Adobe للتسويق بالعمولة

لدى Adobe مجموعة واسعة من التطبيقات الإبداعية التي يمكنك إحالتها إلى أشخاص آخرين والحصول على فرصة لكسب أموال مغرية كشريك تابع لشركة Adobe. Adobe'العلاقات العامة التابعةبرنامج يعدك بأسعار عمولة متفاوتة على مكتبته من الأدوات الإبداعية، بما في ذلك Creative Cloud و Document Cloud و Adobe Stock.

معدلات العمولة على سحابة الإبداع وسحابة المستندات هي:

الاشتراك الشهري: 85% من الشهر الأول

الاشتراكات السنوية (الدفع الشهري): 85% من الشهر الأول

الاشتراكات السنوية (دفعة لمرة واحدة): 8.33% من السنة الأولى

يبلغ العائد على Adobe Stock 72 دولارًا للاشتراكات الشهرية والسنوية. ومع ذلك، فإن سحابة المستندات وSock متاحة فقط في بلدان محدودة. لذا، اقرأ السياسات ذات الصلة بعناية قبل الانضمام إلى البرنامج.

بصرف النظر عن فرص تحقيق الدخل لشركائها، يكافئ برنامج Adobe للتسويق بالعمولة أيضًا عملاءه مثل:

Creative Cloud للأفراد والمجموعات

الدفع بدون متاعب عند الشراء من خلال رابط الإحالة الخاص بك

خصومات كبيرة للطلاب

8. برنامج الإحالة Crexi

Crexi هي شركة برمجيات تركز على الذكاء العقاري. تقدم المنصة برنامج التسويق بالعمولةراm . العمولات التابعة هي ما يصل إلى 50 دولارًا لكل عميل متوقع لإحالة برنامج Crexi إلى جمهورك.

ومع ذلك، فإن مدة صلاحية ملفات تعريف الارتباط قصيرة تبلغ 7 أيام، مما يمنحك وقتًا محدودًا لتحويل العملاء المحتملين إلى عملاء.

احصل على إمكانية الوصول إلى واجهته سهلة الاستخدام ونظام التتبع القوي إذا كنت تتطلع إلى تدفق دخل سلبي موثوق به.

9. برنامج Wix للتسويق بالعمولة

Wix هو برنامج رائد في مجال إنشاء مواقع الويب الذي يجذب كميات هائلة من الزيارات على مواقع الويب الخاصة به. لذلك ، إذا كنت منشئ محتوى أو مسوقًا رقميًا ولديك موقع ويب كبير الحجم مع Wix ، فيمكنك الترويج لـ Wix على موقع الويب الخاص بك وكسب عمولات. علامة Wix التابعة لـ Wixإيتنغ البرنامج يقدم العديد من المزايا مثل إحالات غير محدودة وموارد إبداعية ولوحة تحكم سهلة الاستخدام. يمكنك الانضمام إلى برنامج Wix للتسويق بالعمولة من خلال ملء التفاصيل الأساسية والبدء في كسب المكافآت المحتملة من خلال الترويج لخطط Wix المميزة على موقعك الإلكتروني.

10. برنامج Hubspot للتسويق بالعمولة

هل أنت منشئ محتوى أو معلم رقمي يحب إنشاء محتوى هادف، خاصةً لمحترفي الأعمال؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فإن برنامج Hubspot للتسويق بالعمولة مثالي لك.

فهو يحتوي على هيكل دفع متدرج مما يعني أنه كلما قمت بتحويل المزيد من الأموال، زادت أرباحك. يمكنك البدء بكسب عمولة متكررة بنسبة 30% لمدة تصل إلى عام واحد ثم الحصول على مكافأة إضافية مقابل المزيد من التحويلات شهريًا.

علاوة على ذلك، يمكنك الاختيار من مكتبتهم الكبيرة من الأدوات الإبداعية، والتي ستوجهك في الترويج ل Hubspot لعملائك المحتملين. لبدء العمل كمسوق بالعمولة في Hubspot، يجب عليك التقدم بطلب للبرنامج والانتظار لمدة يوم أو يومين لمراجعة الطلب. بمجرد الموافقة، يمكنك البدء في كسب المال عن طريق توصيل الروابط التابعة في المحتوى ذي الصلة.

التسويق بالعمولة مبسط

يمكن للتسويق بالعمولة، عند القيام به بشكل صحيح، أن يكون استراتيجية تسويقية فعالة مع توفير حصته من الربح لشركائه. ومع ظهور المنتجات البرمجية، لن يتغير ذلك في أي وقت قريب.

تأكد من الاشتراك في برامج متعددة. ولكن قم بإدارة المسوقين بالعمولة وتتبع عمولاتك باستخدام برنامج مخصص لتتبع المسوقين بالعمولة أو أداة لإدارة المشاريع.

سواء كنت مسوقًا بالعمولة من ذوي الخبرة أو بدأت للتو، يمكن أن يساعدك ClickUp في التخلص من الفوضى وتتبع حملاتك التابعة. اشترك في حساب مجاني على ClickUp اليوم!