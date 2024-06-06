تعظيم الاستفادة من تعهيد مشاريع تكنولوجيا المعلومات: استراتيجيات رشيقة للنجاح

"داخلياً" ليس دائماً هو الحل لبناء منتجات البرمجيات.

فبدلاً من تعيين فريق تطوير برمجيات داخلي بدوام كامل - وهو أمر مكلف ويستغرق وقتاً طويلاً وغالباً ما يكون محدوداً - يمكنك الاستعانة بمصادر خارجية لمثل هذه المشاريع لشركة متخصصة ذات خبرة في بناء البرمجيات.

تتضمن الاستعانة بمصادر خارجية لمشاريع تطوير البرمجيات التعاقد مع شركة خارجية لتطوير أو صيانة أنظمة وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات. يمكن للشركات أيضاً أن تختار الاستعانة بمصادر خارجية فقط لجوانب إدارة المشروع من المبادرة بأكملها إلى مدير مشروع مستقل أو مقاول

نبذة تاريخية موجزة عن الاستعانة بمصادر خارجية لمشاريع تكنولوجيا المعلومات

بدأت ممارسة الاستعانة بمصادر خارجية لمشاريع تكنولوجيا المعلومات في أواخر الثمانينيات، مع شركات مثل إيستمان كوداك الاستعانة بمصادر خارجية لمعالجة البيانات خدمات لشركة IBM.

ومع تطور التكنولوجيا وظهور الإنترنت في التسعينيات، أصبحت الاستعانة بمصادر خارجية أكثر انتشارًا.

أصبحت الاقتصادات الناطقة باللغة الإنجليزية مثل الهند وبولندا والفلبين مراكز رئيسية للاستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا المعلومات بسبب وجود مجموعة كبيرة من المهنيين المهرة وانخفاض تكاليف العمالة.

الاستعانة بمصادر خارجية لمشاريع تكنولوجيا المعلومات مقابل الأساليب الداخلية التقليدية

تقليدياً، تقوم الشركات ببناء وصيانة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها مع موظفيها. في المقابل، تتيح لك الاستعانة بمصادر خارجية لمشاريع تكنولوجيا المعلومات الوصول إلى مجموعة واسعة من الخبرات والموارد التقنية الإضافية دون الحاجة إلى توظيف وإدارة موظفين دائمين لتكنولوجيا المعلومات.

إليك جدول ملخص للاختلافات:

الميزات الاستعانة بمصادر خارجية لمشاريع تكنولوجيا المعلومات التطوير الداخلي الفريق فريق خارجي من المتخصصين فريق داخلي من الموظفين التكلفة التكلفة الإجمالية المحتملة أقل (حسب الموقع وتعقيد المشروع) التكلفة الثابتة للرواتب والمزايا الخبرة الوصول إلى مجموعة واسعة من المهارات المتخصصة تقتصر على المهارات الموجودة داخل الفريق القابلية للتوسع سهولة زيادة الموارد أو خفضها بناءً على احتياجات المشروع قابلية محدودة للتوسع؛ فالتوظيف والتدريب يستغرق وقتًا التحكم تحكم مباشر أقل في عملية التطوير تحكم أكبر في تنفيذ المشروع والتواصل التواصل تحديات التواصل المحتملة بسبب المناطق الزمنية والاختلافات الثقافية قنوات تواصل واضحة مع الفرق الداخلية المرونة قابلية التكيف مع متطلبات المشروع المتغيرة قد يتطلب المزيد من الجهد للتكيف بسبب العمليات الداخلية الأمن يتطلب تدابير أمنية دقيقة للبيانات وشروط العقد تحكم أقوى في أمن البيانات داخل مؤسستك الملكية الفكرية (IP) تأمين حقوق الملكية الفكرية باتفاقيات تعاقدية واضحة الملكية الفكرية تنتمي تلقائيًا إلى الشركة

فهم الاستعانة بمصادر خارجية لمشاريع تكنولوجيا المعلومات

فكّر في الاستعانة بمصادر خارجية لمشاريع تكنولوجيا المعلومات على أنها توظيف استشاري متخصص لمشروع محدد بدلاً من وجود شخص صيانة عامة على جدول رواتبك الدائم.

وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن الاتجاهات العالمية في سوق الاستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا المعلومات بلغ حجم السوق العالمي للاستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا المعلومات 550 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.48% ليصل إلى 720.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028.

ما الذي يدفع هذا النمو، ولماذا تقوم الشركات بالاستعانة بمصادر خارجية لمشاريع تكنولوجيا المعلومات بدلاً من تعيين موظفين؟

الغرض الرئيسي من الاستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا المعلومات

هناك هدفان أساسيان: خفض التكاليف والوصول إلى مجموعة أوسع من المواهب، وغالباً ما يكون ذلك في مناطق ذات معدلات عمالة أقل.

بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك الاستعانة بمصادر خارجية بالوصول إلى المهارات والخبرات المتخصصة التي قد لا تكون متوفرة لديك داخل الشركة. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص لمشاريع البرمجيات المعقدة أو المتخصصة. يمكن للاستعانة بمصادر خارجية أن تحرر موظفي تكنولوجيا المعلومات الداخليين لديك للتركيز على وظائف الأعمال الأساسية، مما يحسن الكفاءة الكلية.

ما الذي تتكون منه الاستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا المعلومات؟

تشمل الاستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا المعلومات مجموعة واسعة من الخدمات. يمكن أن تشمل أي شيء بدءاً من الاستعانة بمصادر خارجية لتطوير البرمجيات وصيانة النظام إلى إدارة الشبكات والأمن السيبراني.

في الواقع، يمكن الاستعانة بمصادر خارجية في أي وظيفة من وظائف تكنولوجيا المعلومات التي يمكن تحديدها وتوصيلها بوضوح.

أكثر خدمات تكنولوجيا المعلومات التي يمكن الاستعانة بمصادر خارجية لها

يعد تطوير البرمجيات من بين خدمات تكنولوجيا المعلومات الأكثر شيوعًا التي يتم الاستعانة بمصادر خارجية لها. ويشمل ذلك مهام مثل إنشاء تطبيقات الويب المخصصة وتطبيقات الأجهزة المحمولة وحلول برمجيات المؤسسات.

وتجد العديد من الشركات أن الاستعانة بمصادر خارجية لهذه المشاريع المعقدة أكثر فعالية من حيث التكلفة والكفاءة في إسناد هذه المشاريع المعقدة إلى متخصصين بدلاً من بناء فرق التطوير الخاصة بها من الصفر.

4 أنواع الاستعانة بمصادر خارجية

هناك أربعة أنواع رئيسية من نماذج الاستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا المعلومات:

الاستعانة بمصادر خارجية في الخارج: الاستعانة بمصادر خارجية للعمل في الخارج إلى شركة تطوير برمجيات في بلد مختلف، وعادةً ما يكون ذلك بسبب ميزة التكلفة. على سبيل المثال ، قد تستعين شركة برمجيات مقرها الولايات المتحدة بفريق من المطورين في الهند لإنشاء تطبيق جديد للهواتف المحمولة، مستفيدة من انخفاض تكاليف العمالة

الاستعانة بمصادر خارجية للعمل في الخارج إلى شركة تطوير برمجيات في بلد مختلف، وعادةً ما يكون ذلك بسبب ميزة التكلفة. ، قد تستعين شركة برمجيات مقرها الولايات المتحدة بفريق من المطورين في الهند لإنشاء تطبيق جديد للهواتف المحمولة، مستفيدة من انخفاض تكاليف العمالة الاستعانة بمصادر خارجية في الخارج : الاستعانة بمصادر خارجية للعمل في شركة في بلد أو منطقة قريبة، مما قد يوفر بعض المزايا من حيث تداخل المنطقة الزمنية والتشابه الثقافي. مثال: تحتاج شركة خدمات مالية في كندا إلى تطوير منصة تداول جديدة. فتقرر الشركة أن تقوم بالتطوير عن قرب إلى شركة تطوير برمجيات في المكسيك، مستفيدةً من المنطقة الزمنية المتشابهة والقرب الثقافي

: مثال: تحتاج شركة خدمات مالية في كندا إلى تطوير منصة تداول جديدة. فتقرر الشركة أن تقوم بالتطوير عن قرب إلى شركة تطوير برمجيات في المكسيك، مستفيدةً من المنطقة الزمنية المتشابهة والقرب الثقافي الاستعانة بمصادر خارجية في الخارج: الاستعانة بمصادر خارجية للعمل إلى شركة داخل بلدك. مثال : تفتقر شركة ناشئة في المملكة المتحدة إلى الخبرة الداخلية لتطوير خوارزمية معقدة للتعلم الآلي لمنتجها الجديد. فيقومون بالاستعانة بمصادر خارجية للتطوير إلى شركة استشارية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات موجودة داخل المملكة المتحدة للاستفادة من مهاراتها وخبراتها المحددة

الاستعانة بمصادر خارجية للعمل إلى شركة داخل بلدك. : تفتقر شركة ناشئة في المملكة المتحدة إلى الخبرة الداخلية لتطوير خوارزمية معقدة للتعلم الآلي لمنتجها الجديد. فيقومون بالاستعانة بمصادر خارجية للتطوير إلى شركة استشارية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات موجودة داخل المملكة المتحدة للاستفادة من مهاراتها وخبراتها المحددة التعهيد المشترك: نموذج هجين حيث يتم تنفيذ بعض أعمال تكنولوجيا المعلومات داخل الشركة ويتم الاستعانة بمصادر خارجية لمزود خدمة خارجي. مثال: قد يكون لدى إحدى شركات التصنيع فريق في الموقع من مورد تعهيد خارجي يعمل جنبًا إلى جنب مع موظفيها لإدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

يعتمد اختيار نموذج الاستعانة بمصادر خارجية على عوامل مثل التكلفة والمناطق الزمنية واللغة والثقافة وأمن البيانات والمهارات المحددة المطلوبة للمشروع. وغالباً ما تستخدم الشركات مزيجاً من هذه النماذج لتحسين عمليات تكنولوجيا المعلومات لديها.

## دور تطوير البرمجيات الرشيقة في الاستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا المعلومات

في نهج إدارة المشاريع الشلال، غالبًا ما يكون لدى المرء رؤية محدودة لتقدم المشروع. قد يضطرون إلى الانتظار لفترة طويلة لرؤية نسخة عاملة من البرنامج، وغالباً ما لا تتكامل العديد من الميزات بشكل جيد قرب نهاية المشروع.

على النقيض من ذلك المنهجيات الرشيقة تقدم منهجية أكثر مرونة وتكرارية. يتم تطوير أجزاء صغيرة أو وحدات فرعية من البرمجيات العاملة وتقديمها للعميل على فترات زمنية قصيرة للحصول على التغذية الراجعة والموافقة.

وعادةً ما يتم تطوير هذه الأجزاء الصغيرة من خلال سباقات سريعة منتظمة، مدة كل منها من أسبوع إلى أربعة أسابيع. وفي نهاية كل سباق سريع لتطوير البرمجيات، يقدم الفريق برمجيات عاملة ويراجع التقدم المحرز مع العميل ويعدل نجاح المشروع بناءً على مدخلات العميل.

يسمح نظام أجايل بتطوير أكثر تعاونية بين فريقك الداخلي ومزود الخدمة الخارجي. يمكنك مراقبة التقدم المحرز عن كثب والتأكد من أن المنتج النهائي يلبي متطلباتك.

وهذا يقلل أيضًا من مخاطر التأخيرات الكبيرة أو إعادة العمل المكلفة مقارنةً بالتسليم التقليدي المتجانس للمشروع.

Scrum وتطبيقه في مشاريع تكنولوجيا المعلومات بالاستعانة بمصادر خارجية

Scrum هو إطار عمل رشيق شائع يمكن أن يكون فعالاً بشكل خاص في مشاريع تكنولوجيا المعلومات الخارجية. تتألف فرق سكروم من مجموعات صغيرة متعددة الوظائف تعمل في سباقات السرعة القصيرة، وعادة ما تستمر من أسبوع إلى أربعة أسابيع.

كل سباق سريع له هدف واضح، ويجتمع الفريق يوميًا لمناقشة التقدم المحرز وتحديد أي عوائق.

إليك كيف يمكنك تطبيق Scrum في مشاريع تكنولوجيا المعلومات الخارجية:

تحديد الأعمال المتراكمة للمنتج: هذه القائمة من الميزات والوظائف بمثابة خارطة طريق للمشروع، ويجب أن يكون لديك أنت والمزود الخارجي إمكانية الوصول إلى الأعمال المتراكمة للمنتج للاتفاق على الأولويات بشكل متبادل

هذه القائمة من الميزات والوظائف بمثابة خارطة طريق للمشروع، ويجب أن يكون لديك أنت والمزود الخارجي إمكانية الوصول إلى الأعمال المتراكمة للمنتج للاتفاق على الأولويات بشكل متبادل اجتماعات منتظمة للتخطيط لسباق السرعة: يشارك في هذه الاجتماعات أعضاء الفريق الداخليين والمزود الخارجي لتحديد الأهداف والمهام لكل سباق سريع بشكل تعاوني

يشارك في هذه الاجتماعات أعضاء الفريق الداخليين والمزود الخارجي لتحديد الأهداف والمهام لكل سباق سريع بشكل تعاوني اجتماعات المتابعة اليومية: اجتماعات يومية قصيرة - إما شخصيًا أو عبر أدوات مؤتمرات الفيديو -إبقاء الجميع على اطلاع على التقدم المحرز، والمساعدة في تحديد العوائق في وقت مبكر، والسماح بتصحيح المسار بسرعة عند الحاجة

يجب أن تفهم فرق الاستعانة بمصادر خارجية احتياجاتك وتوقعاتك بوضوح. هذا التركيز على التواصل والتعاون ضروري لضمان نجاح مشاريع الاستعانة بمصادر خارجية.

بينما توفر المرونة ميزة تنافسية لمشاريع تكنولوجيا المعلومات، إلا أن هناك بعض التحديات التي يجب معالجتها في بيئة الاستعانة بمصادر خارجية:

اختلافات المناطق الزمنية : التخطيط الدقيق للاجتماعات وجدولة الاجتماعات أمر ضروري لضمان التواصل الفعال عبر المناطق الزمنية المختلفة

: التخطيط الدقيق للاجتماعات وجدولة الاجتماعات أمر ضروري لضمان التواصل الفعال عبر المناطق الزمنية المختلفة الاختلافات الثقافية : بروتوكولات التواصل الواضحة وتعزيز البيئة التعاونية لسد الفجوات الثقافية وتعزيز التعاون السلس

: بروتوكولات التواصل الواضحة وتعزيز البيئة التعاونية لسد الفجوات الثقافية وتعزيز التعاون السلس القيادة القوية والإشراف: يحتاج كل من الفريق الداخلي وشريك الاستعانة بمصادر خارجية إلى قيادة قوية لضمان التوافق مع أهداف المشروع والاستخدام الفعال للممارسات الرشيقة

متى يتم الاستعانة بمصادر خارجية لمشاريع تكنولوجيا المعلومات

قد يكون الاستعانة بمصادر خارجية لقسم تكنولوجيا المعلومات بأكمله قرارًا مهمًا، ولكن هناك حالات يمكن أن يكون فيها ذلك خطوة استراتيجية لعمليات عملك.

يمكن للاستعانة بمصادر خارجية أن تخفض التكاليف العامة لتكنولوجيا المعلومات من خلال التخلص من الرواتب والمزايا ومتطلبات البنية التحتية (مساحة المكاتب والأثاث والشبكات وتراخيص البرمجيات وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الحوسبة وما إلى ذلك) لفريق خدمات تكنولوجيا المعلومات الداخلي.

سوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات تنافسي، وقد يكون من الصعب العثور على المواهب التقنية المناسبة بنفسك. تتيح لك الاستعانة بمصادر خارجية الاستفادة من مجموعة مواهب عالمية والعثور على متخصصين يتمتعون بالمهارات المحددة التي تحتاجها.

يمكنك أيضًا التفكير في الاستعانة بمصادر خارجية إذا كانت شركتك أصغر من أن تبرر وجود موظفين بدوام كامل في مجال تكنولوجيا المعلومات. توفر لك الاستعانة بمصادر خارجية المرونة في الوصول إلى خبرات تكنولوجيا المعلومات على أساس كل مشروع على حدة أو على أساس الدفع مقابل كل استخدام

## مزايا وعيوب الاستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا المعلومات

في حين أنه يوفر مزايا محتملة مثل توفير التكاليف والوصول إلى مجموعة واسعة من المواهب، فإن الاستعانة بمصادر خارجية لمشروع تكنولوجيا المعلومات تأتي أيضًا مع عيوب مثل تحديات الاتصال المحتملة والمخاطر الأمنية.

وفيما يلي تفصيل للمزايا الرئيسية:

تقليل التكاليف وإدارة الميزانية في الاستعانة بمصادر خارجية

يعد خفض التكلفة محركًا رئيسيًا للاستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا المعلومات.

اعتمادًا على موقع شركة أو شريك الاستعانة بمصادر خارجية قد تتمكن من الاستفادة من انخفاض تكاليف العمالة مقارنة بمنطقتك

يمكنك تقليل النفقات العامة وتكاليف التشغيل بشكل كبير حيث لن تحتاج إلى دفع تكاليف البنية التحتية والأجهزة والبرامج المطلوبة لموظفي تكنولوجيا المعلومات بدوام كامل.

غالبًا ما تتضمن اتفاقيات الاستعانة بمصادر خارجية تكاليف ثابتة لمشاريع محددة، مما يسهل التنبؤ بميزانية تكنولوجيا المعلومات لديك وإدارتها

التركيز على الكفاءات الأساسية

تسمح الاستعانة بمصادر خارجية لمشاريع تكنولوجيا المعلومات لفريقك الداخلي بالتركيز على وظائف الأعمال الأساسية التي تولد الإيرادات مباشرةً وتدفع النمو.

في أواخر التسعينيات، كانت صناعة التكنولوجيا في الصين لا تزال في مراحلها الأولى. ربما كان مطورو الويب المهرة الذين يتمتعون بخبرة في بناء منصات التجارة الإلكترونية على نطاق واسع نادرين استعانت شركة علي بابا بمصادر خارجية لتطوير مواقعها الإلكترونية إلى شركة مقرها الولايات المتحدة، مستفيدةً من المهارات النادرة في الصين، حيث أتاحت الشراكة مع شركة أمريكية لشركة علي بابا إمكانية الوصول إلى مجموعة أكبر من المواهب التي تتمتع بالخبرة اللازمة لإطلاق موقعها الإلكتروني في أسرع وقت ممكن.

من خلال الاستعانة بمصادر خارجية لتطوير الموقع الإلكتروني، حررت علي بابا مواردها الداخلية للتركيز على بناء نموذج أعمالها الأساسي - ربط المشترين والبائعين عبر الإنترنت. وقد سمح لهم ذلك بتأسيس أساس قوي لمنصة التجارة الإلكترونية الخاصة بهم دون التورط في التعقيدات التقنية التي لم تكن نقطة قوتهم الأساسية.

الوصول إلى توظيف المواهب: استكشاف المجموعة العالمية

يمكن أن تكون مجموعة مواهب تكنولوجيا المعلومات محدودة جغرافياً. وتفتح الاستعانة بمصادر خارجية الأبواب أمام مجموعة واسعة من المتخصصين المؤهلين في مجال تكنولوجيا المعلومات حول العالم.

كانت سكايب تفتقر إلى الموارد التقنية اللازمة لتطوير الواجهة الخلفية، لذا فقد استعانت بمطوري البرمجيات الإستونيين. وقام هؤلاء المطورون بتطوير منصة سكايب وتحسين خدمات المراسلة الفورية ونقل الملفات والدردشة المرئية. وقد أتاح ذلك لسكايب إمكانية الوصول الفوري إلى فريق تقني وسمح لها أيضاً بالتحكم في التكاليف في سنواتها الأولى.

في حين أن هناك العديد من الأسباب المقنعة للنظر في الاستعانة بمصادر خارجية لمشروع تكنولوجيا المعلومات لتعزيز كفاءة عمليات تكنولوجيا المعلومات ، يجب أن يستند قرار الاستعانة بمصادر خارجية لوظائف تكنولوجيا المعلومات لديك إلى تقييم دقيق لاحتياجاتك ومواردك الخاصة.

المخاوف والقيود الشائعة المتعلقة بالاستعانة بمصادر خارجية

تتضمن بعض العيوب المحتملة التي يجب أخذها في الاعتبار قبل الاستعانة بمصادر خارجية لمشاريع تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك ما يلي:

التواصل المبعثر: يمكن أن تؤدي الحواجز الثقافية إلى مشاكل في التحكم في الإصدار، ومحدودية الرؤية، وصعوبات في إدارة الموارد

يمكن أن تؤدي الحواجز الثقافية إلى مشاكل في التحكم في الإصدار، ومحدودية الرؤية، وصعوبات في إدارة الموارد مخاوف تتعلق بالجودة: أنت تخاطر بتلقي عمل أقل جودة إذا لم تختر شريكك في الاستعانة بمصادر خارجية بعناية. يمكن أن يساعد نطاق المشروع المحدد جيدًا وعملية التدقيق الصارمة في ضمان جودة المخرجات

أنت تخاطر بتلقي عمل أقل جودة إذا لم تختر شريكك في الاستعانة بمصادر خارجية بعناية. يمكن أن يساعد نطاق المشروع المحدد جيدًا وعملية التدقيق الصارمة في ضمان جودة المخرجات فقدان السيطرة: أنت تتخلى عن بعض السيطرة على المشروع من خلال الاستعانة بمصادر خارجية. التواصل الواضح، ونطاق المشروع المحدد جيدًا، و برنامج إدارة المتعاقدين تصبح ضرورية للتخفيف من هذه المخاطر

أنت تتخلى عن بعض السيطرة على المشروع من خلال الاستعانة بمصادر خارجية. التواصل الواضح، ونطاق المشروع المحدد جيدًا، و برنامج إدارة المتعاقدين تصبح ضرورية للتخفيف من هذه المخاطر المخاطر الأمنية: يمثل أمن البيانات مصدر قلق كبير. من الضروري اختيار شريك تعهيد ذي سمعة جيدة مع وجود تدابير أمنية قوية في المكان

إذن، كيف تقرر؟

نصيحتنا هي الموازنة بين المزايا والعيوب بعناية والنظر في هذه الأسئلة الإضافية:

هل يتطلب مشروعك مهارات متخصصة غير متوفرة بسهولة داخل الشركة؟

هل المشروع حساس من حيث الوقت، وهل يمكن للاستعانة بمصادر خارجية تسريع عملية التطوير؟

هل تتبنى ثقافة شركتك التعاون مع الفرق الخارجية؟

هل لديك بروتوكولات أمنية قوية للتعامل مع البيانات الحساسة؟

من خلال التفكير بعناية في هذه العوامل، يمكنك تحديد ما إذا كانت الاستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا المعلومات هي النهج الصحيح لاحتياجاتك.

تقييم مخاطر الاستعانة بمصادر خارجية واستراتيجيات تخفيف المخاطر

من خلال فهم المخاطر المحتملة لعملية الاستعانة بمصادر خارجية، يمكنك وضع استراتيجيات للتخفيف من حدتها.

عدم بذل العناية الواجبة: البحث بعناية عن شركاء الاستعانة بمصادر خارجية المحتملين وتقييمهم والبحث عن شركة ذات سجل حافل وممارسات أمنية قوية وفهم جيد لمجال عملك

البحث بعناية عن شركاء الاستعانة بمصادر خارجية المحتملين وتقييمهم والبحث عن شركة ذات سجل حافل وممارسات أمنية قوية وفهم جيد لمجال عملك عدم وضوح النطاق: تحديد واضح لنطاق الاستعانة بمصادر خارجية ومدير المشروع وتوقعاته. من الضروري وجود استراتيجية مفصلة للاستعانة بمصادر خارجية للمشروع ووضوح النطاق الذي يحدد العمليات التجارية والتسليمات والجداول الزمنية ومعايير الجودة

تحديد واضح لنطاق الاستعانة بمصادر خارجية ومدير المشروع وتوقعاته. من الضروري وجود استراتيجية مفصلة للاستعانة بمصادر خارجية للمشروع ووضوح النطاق الذي يحدد العمليات التجارية والتسليمات والجداول الزمنية ومعايير الجودة صعوبات التواصل: الحفاظ على قنوات اتصال واضحة. التواصل المنتظم مع مزود أو شريك الاستعانة بمصادر خارجية أمر بالغ الأهمية. استخدم مؤتمرات الفيديو, أدوات إدارة المشروع ، وقنوات الاتصال الأخرى للبقاء على نفس الصفحة

الحفاظ على قنوات اتصال واضحة. التواصل المنتظم مع مزود أو شريك الاستعانة بمصادر خارجية أمر بالغ الأهمية. استخدم مؤتمرات الفيديو, أدوات إدارة المشروع ، وقنوات الاتصال الأخرى للبقاء على نفس الصفحة التكاليف الخفية: ابحث في تفاصيل عرض أسعار شركة الاستعانة بمصادر خارجية. حاول التفاوض على نموذج التكلفة الثابتة للمشروع بدلاً من نموذج التسعير على أساس الوقت، والذي قد يؤدي إلى تصاعد التكاليف بشكل غير منضبط

ابحث في تفاصيل عرض أسعار شركة الاستعانة بمصادر خارجية. حاول التفاوض على نموذج التكلفة الثابتة للمشروع بدلاً من نموذج التسعير على أساس الوقت، والذي قد يؤدي إلى تصاعد التكاليف بشكل غير منضبط فقدان السيطرة: أخيرًا، قم بإنشاء إطار عمل قوي للحوكمة. قم بتنفيذ عمليات واضحة لرصد التقدم المحرز وإدارة المخاطر وضمان مراقبة الجودة طوال دورة حياة المشروع بأكملها

من خلال النظر بعناية في المزايا والعيوب وتنفيذ استراتيجيات فعالة للتخفيف من المخاطر، يمكنك الاستفادة من خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا المعلومات والمشاريع لتحقيق أهداف عملك.

اختيار شريك الاستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا المعلومات

اختيار الشريك المناسب للاستعانة بمصادر خارجية أمر بالغ الأهمية لنجاح مشروعك في مجال تكنولوجيا المعلومات. إليك بعض العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها:

الخبرة: ابحث عن شريك يتمتع بسجل حافل في مجال عملك وفهم قوي لخدمات تكنولوجيا المعلومات المحددة التي تحتاجها

ابحث عن شريك يتمتع بسجل حافل في مجال عملك وفهم قوي لخدمات تكنولوجيا المعلومات المحددة التي تحتاجها الملاءمة الثقافية: اختر شريكاً يتمتع بأسلوب تواصل وثقافة شركة تتكامل مع ثقافتك لإرساء الأساس لعلاقة تعهيد ناجحة

اختر شريكاً يتمتع بأسلوب تواصل وثقافة شركة تتكامل مع ثقافتك لإرساء الأساس لعلاقة تعهيد ناجحة هيكل التكلفة: في حين أن التكلفة مهمة، قم بتقييم عرض القيمة الإجمالية، بما في ذلك الخبرة والتجربة وجودة الخدمة المقدمة، ولا تختار ببساطة الخيار الأرخص

في حين أن التكلفة مهمة، قم بتقييم عرض القيمة الإجمالية، بما في ذلك الخبرة والتجربة وجودة الخدمة المقدمة، ولا تختار ببساطة الخيار الأرخص حماية البيانات: ابحث عن الشهادات، والامتثال للوائح خصوصية البيانات ذات الصلة، والتدابير الأمنية القوية لحماية خصوصيتك وملكيتك الفكرية وبياناتك

ابحث عن الشهادات، والامتثال للوائح خصوصية البيانات ذات الصلة، والتدابير الأمنية القوية لحماية خصوصيتك وملكيتك الفكرية وبياناتك قابلية التوسع: ضع في اعتبارك احتياجاتك المستقبلية من تكنولوجيا المعلومات. اختر شريكاً يمكنه زيادة موارده أو تخفيضها لاستيعاب متطلباتك المتغيرة

على الرغم من أن الاستعانة بمصادر خارجية لها مخاطرها الخاصة، إلا أنه يمكن إدارتها، ولا ينبغي أن تمنعك من الاستفادة من الاستعانة بمصادر خارجية لمساعدة شركتك على النمو.

دور الإدارة الإستراتيجية في اختيار الشريك

تلعب الإدارة الاستراتيجية دورًا حاسمًا في اختيار الشريك المناسب للاستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا المعلومات. فقبل اختيار الشريك، حدد ما تهدف إلى تحقيقه من خلال الاستعانة بمصادر خارجية ومواءمة أهدافك مع قدرات الشريك.

ضع معايير واضحة لتقييم الشركاء المحتملين. يجب أن يشمل ذلك عوامل مثل الخبرة والتجربة والممارسات الأمنية والملاءمة الثقافية.

يجب أن تحدد اتفاقية الاستعانة بمصادر خارجية بوضوح النطاق والميزانية والجداول الزمنية والجودة والأدوار والمسؤوليات واتفاقيات مستوى الخدمة وبروتوكولات الاتصال.

من خلال اتباع هذه الخطوات والاستفادة من مبادئ الإدارة الاستراتيجية، يمكنك اتخاذ قرار مستنير واختيار شريك الاستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا المعلومات الذي سيدفع جهود تطوير البرمجيات إلى الأمام.

عملية الاستعانة بمصادر خارجية لمشروع تكنولوجيا المعلومات

تتضمن الرحلة الناجحة للاستعانة بمصادر خارجية لمشاريع تكنولوجيا المعلومات تخطيطًا دقيقًا وتنفيذًا لمشاريع كاملة.

إليك دليل تفصيلي خطوة بخطوة للبدء:

1. تحديد نطاق المشروع وخارطة الطريق

يمكنك البحث عن شريك تعهيد لاحقًا. أولاً، عد إلى الوراء لتحديد أهدافك ونطاق المشروع بوضوح. ما هي تحديات تكنولوجيا المعلومات المحددة التي تحاول حلها؟ ما هي الوظائف التي تريد تطويرها؟

يمكنك التحرير في الوقت الفعلي، ووضع علامات على الآخرين بالتعليقات، وتعيين عناصر الإجراءات لهم، وتحويل النص إلى مهام قابلة للتتبع للبقاء على اطلاع على الأفكار باستخدام ClickUp Docs ClickUp Docs يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص هنا كمركز مركزي لتوثيق أهداف مشروعك ونطاقه ووظائفه والنتائج المرجوة منه. يمكنك تصنيف المستندات لسهولة الوصول إليها والبحث فيها وتنظيم الموارد المهمة عن طريق إضافتها إلى أي جزء من مساحة العمل الخاصة بك.

ادعُ أعضاء الفريق المعنيين والموردين المحتملين للتعديل والمساهمة في الوقت الفعلي، مما يضمن أن يكون الجميع على نفس الصفحة منذ البداية.

استخدم أدوات تحديد الخطوط العريضة والتنسيق في ClickUp Docs لتقسيم ميزات المشروع إلى مهام أصغر يمكن التحكم فيها. وهذا يوضح المتطلبات ونطاق المشروع للفريق الداخلي وشركاء الاستعانة بمصادر خارجية المحتملين، مما يسهل وضع تقديرات دقيقة وتخصيص الموارد.

يمكنك حتى ربط المستندات و المهام في ClickUp . قم بتغيير حالات المشروع وتعيين المهام والمزيد - كل ذلك من داخل المحرر الخاص بك.

لماذا البدء من الصفر؟ إن قالب خارطة طريق ClickUp لتكنولوجيا المعلومات مثالي لتخطيط وإدارة مشروع تكنولوجيا المعلومات ويمكن أن يصبح جزءًا من مجموعة مستنداتك.

راقب المعلومات المتعلقة بمشاريع تكنولوجيا المعلومات باستخدام قالب ClickUp IT Roadmap

هذا القالب يمكن أن يساعدك:

وضع استراتيجيات وترتيب المهام من خلال تقييم أهميتها والمجهود المطلوب

توقع الجداول الزمنية وتحديد تواريخ استحقاق النتائج

مراقبة التقدم المحرز لضمان تحقيق الأهداف في الوقت المحدد

2. اختيار نموذج الاستعانة بمصادر خارجية المناسب

هناك الكثير مما يجب تذكره عند تقييم نموذج الاستعانة بمصادر خارجية المناسب. في الواقع، إنه مشروع في حد ذاته. إدارة المشاريع في ClickUp نقطة انطلاق ممتازة، حيث تقدم تدفقات عمل محددة مسبقًا وهياكل مهام مصممة خصيصًا لنماذج الاستعانة بمصادر خارجية مختلفة، مثل Agile أو Waterfall.

تعاون في مشاريع تكنولوجيا المعلومات مع فريقك مع إدارة المشاريع في ClickUp

تقدم ClickUp مجموعة واسعة من قوالب إدارة المشاريع المصممة خصيصاً لمشاريع تكنولوجيا المعلومات. هذه النماذج قوالب تكنولوجيا المعلومات غالبًا ما تتضمن سير العمل وهياكل المهام المحددة مسبقًا، مما يوفر نقطة انطلاق لتحديد نطاق المشروع وضمان اتباع أفضل الممارسات.

تزدهر فرق Agile على التكرار المستمر. ولضمان سلاسة العمليات، فإنها تتطلب تخطيطًا استراتيجيًا مكثفًا, الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة المشاريع ودورة تطوير المشروع الصحيحة والأدوات المناسبة، ونماذج إدارة المشروع. قالب إدارة سكروم الرشيقة من ClickUp يساعدك على القيام بذلك، من خلال أدوات مرنة لتتبع المهام والإدارة وإعداد التقارير. يوفر القالب أيضًا ميزات تعاون قوية للحفاظ على ديناميكيات الفريق وسير العمل بشكل متسق.

قم بتوحيد عملية التسليم، بما في ذلك التراكمات المتراكمة وتخطيط سباقات السرعة والوقوف والمراجعات باستخدام قالب إدارة المشاريع Agile Scrum من ClickUp

يقدم هذا القالب ميزات لتسهيل:

إدارة الأعمال المتراكمة : إدارة مهام مشروعك المتراكمة بفعالية مع ضمان وجود قائمة أولويات واضحة وتخطيط فعال لسباق السرعة

: إدارة مهام مشروعك المتراكمة بفعالية مع ضمان وجود قائمة أولويات واضحة وتخطيط فعال لسباق السرعة التخطيط السريع واجتماعات المتابعة : استفد من ميزات القالب لتسهيل جلسات التخطيط التعاونية لسباقات السرعة واجتماعات المتابعة اليومية التي تحافظ على توافق فريقك

: استفد من ميزات القالب لتسهيل جلسات التخطيط التعاونية لسباقات السرعة واجتماعات المتابعة اليومية التي تحافظ على توافق فريقك المراجعات وإعداد التقارير: تتبع التقدم المحرز وتحديد مجالات التحسين من خلال وظائف المراجعة وإعداد التقارير المضمنة في القالب

3. توقيع اتفاقية عدم إفشاء لضمان إدارة الأمن

سرية البيانات أمر بالغ الأهمية. قبل مشاركة المعلومات السرية مع الشركاء المحتملين في مجال الاستعانة بمصادر خارجية، يجب أن تكون هناك اتفاقية عدم إفشاء (NDA).

يتيح لك ClickUp تحميل اتفاقية عدم الإفصاح أو اتفاقيات الخدمات الرئيسية (MSA) أو بيان العمل (SOW) أو غيرها من المستندات القانونية على المنصة. استخدم خاصية ClickUp قوالب عقود العمل والتي يمكن أن تساعدك في كتابة عقود شاملة دون عناء.

يمكنك تعيين أذونات لمن يمكنه الوصول إلى المستندات القانونية وتحريرها. ضمان وصول الموظفين المصرح لهم فقط إلى المعلومات الحساسة.

يمكنك أيضاً دمج ClickUp مع أداة التوقيع الإلكتروني لتبسيط عملية التوقيع على العقد النهائي.

_تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/blog/nda-templates// قوالب_NDA %/%href/_

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قم بإنشاء اتفاقية عمل بسرعة وسهولة باستخدام قالب عقد عمل ClickUp

يعد إنشاء اتفاقية عمل مفصلة أمرًا مهمًا لأي مشاركة مهنية. فهو يضمن الفهم المتبادل للتوقعات والواجبات والترتيبات المالية، مما يضمن التوافق بين جميع الأطراف المعنية.

استخدم قالب عقد عمل ClickUp لـ

تحديد نطاق العمل والجدول الزمني لشركاء الاستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا المعلومات لديك

تحديد شروط الدفع والنتائج المتوقعة

تشجيع الثقة بين الشركاء من خلال ضمان الوفاء بجميع المتطلبات المتوقعة

4. المشاركة الفعالة للمعرفة مع شريكك في الاستعانة بمصادر خارجية

يتوقف التعاون الناجح على المشاركة الفعالة للمعرفة. استخدم قالب ClickUp Wiki لإنشاء قاعدة معرفية مركزية. يمكن أن تحتوي على المواصفات الفنية وتدفقات العمليات والمبادئ التوجيهية الداخلية لمشروع تكنولوجيا المعلومات الخاص بك.

توفير وصول سهل إلى المعرفة لكل فرد في الفريق والسماح بإنشاء محتوى جديد بشكل أسرع باستخدام قالب ويكي الخاص بـ ClickUp

باستخدام هذا القالب، يمكنك إنشاء وإدارة قاعدة معرفية ومستودع مركزي يسهل التنقل فيه، والعثور بسرعة على إجابات للأسئلة الشائعة، أو الرجوع إلى الموارد المفيدة.

وأخيراً، امنح شريكك في الاستعانة بمصادر خارجية إمكانية الوصول إلى الأقسام ذات الصلة، مما يعزز الشفافية ويبسط عملية نقل المعرفة.

5. تجميد الجداول الزمنية والميزانيات

بمجرد اختيار شريك، ناقش بوضوح الجداول الزمنية للمشروع والميزانية.

بعد ذلك، حدد معالم واضحة للمشروع في إطار انقر فوق الأهداف الميزة.

قم بإنشاء وتتبع دورات السرعة و OKRs وبطاقات الأداء الأسبوعية للموظفين، وحافظ على تنظيم الأهداف باستخدام مجلدات سهلة الاستخدام مع ClickUp Goals

تمثل هذه المعالم الإنجازات الرئيسية طوال دورة حياة المشروع وتساعد على ضمان توافق شريك الاستعانة بمصادر خارجية مع استراتيجية العمل الشاملة وتوقعات التسليم.

أنشئ أهدافًا لتقسيم هدفك إلى عناصر أصغر حجمًا وقابلة للقياس وتأكد من حساب المهلة الزمنية لكل هدف بأكبر قدر ممكن من الدقة. تتبع إكمال مهمة واحدة، أو مهمة فرعية، أو قائمة كاملة باستخدام مجموعة إدارة المشاريع ClickUp .

مع شراء الموارد تأتي مسألة الإنفاق. تحديد الميزانية لا يقل أهمية عن تحديد الأهداف. يمكنك تحديد الميزانية وتتبع الإنفاق وقياسه مقابل تقدم المشروع.

6. إنشاء مزامنة منتظمة وقنوات اتصال يسهل الوصول إليها

إن الحفاظ على قنوات اتصال حرة التدفق وضمان وصول الرسائل إلى المتلقي المقصود أمر بالغ الأهمية طوال دورة حياة الاستعانة بمصادر خارجية.

يعمل ClickUp كمحور مركزي لجميع اتصالات المشروع. استخدم عرض دردشة ClickUp والإشعارات لتبادل الرسائل في الوقت الفعلي أثناء تقدم المشروع.

سيصبح التواصل غير المتزامن ضرورياً عند العمل مع فرق عمل عابرة للحدود أو شركاء في منطقة زمنية مختلفة. يمكنك استخدام انقر فوق التعليقات لتقديم الملاحظات وطرح الأسئلة وتعيين المهام دون الحاجة إلى إرسال رسائل أو تمديد ساعات العمل.

7. إعداد خطط احتياطية للتعامل مع أي تغيير أو مشكلة مفاجئة

حتى أفضل الخطط الموضوعة تؤدي إلى عقبات غير متوقعة. اختر من بين أكثر من 15 انقر فوق المشاهدات مثل ListView و Gantt View، لتصور تبعيات المشروع وتحديد الاختناقات المحتملة.

اضبط الجداول الزمنية والأولويات والمهام لمواكبة التغييرات التي تطرأ على المشروع وتصور التقدم المحرز ونقل المهام لإعادة جدولة تواريخ الاستحقاق بسرعة باستخدام ClickUp Views

ستساعد الشفافية التي توفرها ClickUp Views فريقك على تحديد وتوقع الاختناقات والتعطيلات المحتملة في وقت مبكر من المشروع. كما يمكن لمديري المشاريع أيضاً تتبع تقدم المشروع بمرور الوقت ومعالجة التأخيرات من جانب الشركاء. حل كليك أب لتكنولوجيا المعلومات ومكتب إدارة المشاريع مفيد لقادة المشاريع. فهو يساعدك على توضيح الأولويات وتحديد كيفية مساهمة مشاريعك في أهداف العمل الاستراتيجية.

قم بتوحيد مشاريع تكنولوجيا المعلومات وخفض التكاليف باستخدام حل ClickUp لتكنولوجيا المعلومات ومكتب إدارة المشاريع

يتيح هذا الحل لمدير مشروع تكنولوجيا المعلومات

تحقيق الأهداف الطموحة وزيادة زخم المشروع من خلال تحسين العمليات وإلغاء المهام اليدوية

من خلال تحسين العمليات وإلغاء المهام اليدوية الحصول على منظور شامل للعديد من المشاريع والتكيف بسرعة مع التغييرات في التبعيات أو نطاق المشروع

والتكيف بسرعة مع التغييرات في التبعيات أو نطاق المشروع تحسين الكفاءة من خلال التحديثات الآلية والتقارير التحليلية المدعومة من ClickUp Brain التنسيق والإدارة والعمل معًا على أهداف العمل مع إدارة مهام قوية قابلة للتكيف مع كل الضرورات والمستويات الهرمية

والتقارير التحليلية المدعومة من ClickUp Brain

الاستعانة بمصادر خارجية لمشاريع تكنولوجيا المعلومات بدون عبء تشغيلي زائد مع ClickUp

هل ترغب في الاستفادة من مزايا الاستعانة بمصادر خارجية لمشاريع تكنولوجيا المعلومات - الوصول إلى المهارات المتخصصة، وتحسين قابلية التوسع، وربما تقليل التكاليف - مع تخفيف التحديات الشائعة مثل ثغرات التواصل وفقدان السيطرة؟

يجهزك ClickUp لمواجهة هذه التحديات مباشرةً من خلال:

مهام سير عمل نموذج الاستعانة بمصادر خارجية المصممة مسبقاً المصممة خصيصاً لمنهجيات إدارة المشاريع الرشيقة أو الشلالية أو غيرها من منهجيات إدارة المشاريع

المصممة خصيصاً لمنهجيات إدارة المشاريع الرشيقة أو الشلالية أو غيرها من منهجيات إدارة المشاريع قوالب مشروع تكنولوجيا المعلومات التعاونية التي تساعدك على تحديد نطاق واضح للمشروع وخارطة طريق واضحة مع أفضل الممارسات القياسية في المجال

التي تساعدك على تحديد نطاق واضح للمشروع وخارطة طريق واضحة مع أفضل الممارسات القياسية في المجال قاعدة معرفية مركزية مع مستندات ClickUp Docs تحافظ على التواصل الواضح والشفافية طوال دورة حياة المشروع

باتباع هذا الدليل واستخدام ميزات إدارة المشاريع القوية في ClickUp، يمكنك الاستعانة بمصادر خارجية لمشاريع تكنولوجيا المعلومات المهمة مع الحفاظ على زمام الأمور بين يديك. اشترك في ClickUp اليوم !

الأسئلة المتداولة (FAQ)

1. ما هو الهدف الرئيسي من الاستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا المعلومات؟

تقوم الشركات بالاستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا المعلومات لخفض التكاليف، والوصول إلى المهارات المتخصصة، والتركيز على أنشطة وكفاءات أعمالها الأساسية، وتحقيق المعالجة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتحسين الكفاءة.

2. ما هي خدمة تكنولوجيا المعلومات الأكثر شيوعًا للاستعانة بمصادر خارجية؟

تُعد مشاريع تطوير البرمجيات، بما في ذلك إنشاء تطبيقات الويب المخصصة وتطبيقات الأجهزة المحمولة، من بين خدمات تكنولوجيا المعلومات الأكثر شيوعًا التي يتم الاستعانة بمصادر خارجية لها.

3. ما هي الأنواع الأربعة للاستعانة بمصادر خارجية؟

النماذج الأربعة الرئيسية للاستعانة بمصادر خارجية لمشاريع تكنولوجيا المعلومات هي