أفضل 10 بدائل ومنافسين في الوقت المناسب في عام 2025

يعتمد النجاح المهني والشخصي بشكل كبير على إدارة الوقت، خاصةً في عالم الشركات. تقنيات إدارة الوقت والمهارات حاسمة في تحقيق أهدافك.

وهنا يأتي دور أدوات تتبع الوقت مثل Timely.

Timely هو تطبيق شائع مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد المهنيين على إدارة وقتهم والإبلاغ عن مهامهم بدقة. ومع ذلك، قد لا يناسب هذا التطبيق الجميع وفقاً لاحتياجات تتبع المهام وجدولة الموظفين وإدارة الفريق.

في منشور المدونة هذا، سنناقش 10 بدائل رائدة لتطبيق Timely ونستكشف ميزاتها الرئيسية والقيود والتكاليف ومراجعات المستخدمين لمساعدتك على الاختيار الصحيح.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Timely؟

أثناء استكشاف بدائل Timely، من الضروري أن تكون على دراية باحتياجاتك ومتطلباتك الخاصة. فيما يلي بعض العوامل التي يجب مراعاتها:

سهولة الاستخدام: ابحث عن برامج ذات منحنيات تعليمية بسيطة وواجهة سهلة الاستخدام. يمكن أن تؤدي اختصارات لوحة المفاتيح ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص إلى تحسين سهولة الاستخدام وتسريع سير عملك

ابحث عن برامج ذات منحنيات تعليمية بسيطة وواجهة سهلة الاستخدام. يمكن أن تؤدي اختصارات لوحة المفاتيح ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص إلى تحسين سهولة الاستخدام وتسريع سير عملك التوافق: تأكد من أن بديل Timely الذي تختاره يعمل مع الأجهزة ومزيج البرامج التي تستخدمها حاليًا. وينبغي أن يتكامل بسلاسة مع أنظمة التشغيل وأدوات إدارة المشاريع الخاصة بك

تأكد من أن بديل Timely الذي تختاره يعمل مع الأجهزة ومزيج البرامج التي تستخدمها حاليًا. وينبغي أن يتكامل بسلاسة مع أنظمة التشغيل وأدوات إدارة المشاريع الخاصة بك الميزات: ابحث عن ميزات مثل المشروع تتبع الوقت وإدارة المهام والجدولة وأدوات التعاون الجماعي إلى جانب إدارة الوقت. لتحويل جدولك الزمني المحموم إلى أيام منظمة بشكل جيد، يجب أن يحتوي البديل الجيد Timely على ميزات مثل أداة مصفوفة إدارة الوقت خيارات التكامل: اختر أداة تتكامل بسهولة مع الأدوات والأنظمة الأساسية الأخرى التي تستخدمها بانتظام، مثل Slack وGoogle Workspace وMicrosoft Office، إلخ.

ابحث عن ميزات مثل المشروع تتبع الوقت وإدارة المهام والجدولة وأدوات التعاون الجماعي إلى جانب إدارة الوقت. لتحويل جدولك الزمني المحموم إلى أيام منظمة بشكل جيد، يجب أن يحتوي البديل الجيد Timely على ميزات مثل أداة مصفوفة إدارة الوقت

## أفضل 10 بدائل لإدارة الوقت لاستخدامها في عام 2024

دعنا الآن نستكشف أفضل 10 أفضل 10 بدائل لـ Timely من شأنها زيادة إنتاجيتك في عام 2024:

1. ClickUp

_تتبع الجداول الزمنية عبر المشاريع باستخدام ClickUp لتتبع وقت المشروع

ClickUp هو تطبيق شامل تم إنشاؤه لتلبية جميع احتياجات الإنتاجية، مع ميزات تنافس نظام Timely لتتبع الوقت وقدراته.

إن كليك أب تتبع وقت المشروع تتيح لك الميزة البدء في ثوانٍ. وهي تدعم متصفحات سطح المكتب والجوال ومتصفحات الويب، بحيث يمكنك تتبع الوقت ومتابعة جميع مهامك أثناء التنقل. استخدم قوالب قابلة للتخصيص لحظر الوقت لبدء التخطيط وزيادة الكفاءة إلى أقصى حد.

توفر هذه القوالب فترات زمنية مختلفة (15 دقيقة، 30 دقيقة، إلخ) وتنسيقات مختلفة، مثل اليومية والأسبوعية والشهرية. يمكّنك هذا من تجربة أساليب مختلفة لإدخالات الوقت والعثور على أفضل ما يناسب احتياجاتك والتزاماتك.

تلخيص المواضيع بسرعة باستخدام ClickUp Brain

استخدم انقر فوق الدماغ لجدولة المشاريع الجديدة والتعامل معها تلقائيًا، بالإضافة إلى أتمتة المهام والجداول الزمنية وجداول البيانات والسجلات الزمنية وخرائط الطريق والمزيد. مع ClickUp، أنت متفرغ للعمل على مهام المشروع المهمة وإحراز تقدم مستمر.

للحصول على ميزانية دقيقة للمشروع ومسك الدفاتر، استخدم ClickUp لإدارة الوقت لإنشاء قائمة بالمهام القابلة للفوترة. مع ميزات مثل إعداد التقارير الزمنية القابلة للتخصيص وجداول ClickUp الزمنية، يجعل ClickUp من السهل تتبع الساعات وتعيين الموارد والتعرف على الجداول الزمنية للمشروع.

أثناء تنقلك، يمكنك تتبع الوقت على هاتفك المحمول تطبيق ساعة الوقت بسهولة

مواكبة المواعيد النهائية للمهام باستخدام ClickUp الجداول الزمنية

ClickUp هو أحد أفضل بدائل Timely، حيث يوفر حلاً شاملاً لإدارة الوقت وتتبعه.

أفضل ميزات #### ClickUp أفضل الميزات

الرافعة المالية إدارة وقت ClickUp أدوات لتنظيم مواعيد التقويم ومهام العمل والتذكيرات التلقائية

تخصيص كيفية استخدام ClickUp ببضع نقرات، باستخدام مجموعة متنوعة من القوالبمراقبة الساعات المدفوعة يهدف Everhour، وهو أداة لإدارة المشاريع وتتبع الوقت، إلى تعزيز الكفاءة وتبسيط العمليات. كما أن قدرتها على التكامل مع أنظمة إدارة المشاريع الشائعة مثل Basecamp و Trello و Asana تجعلها أداة مفيدة.

وبفضل بساطة إدارة الوقت ميزات - مركز إدارة المهام، والتحليلات المتعمقة، والتتبع التلقائي للأنشطة واكتشافها - يوفر برنامج Everhour ضبط الوقت بدقة لجميع المشاريع.

أفضل ميزات Everhour

استخدم Zapier لنقل البيانات بسهولة بين Everhour وأكثر من 1000 تطبيق

تعرف على من يعمل في الوقت الفعلي دون تشتيت انتباه أعضاء الفريق

التكامل بسلاسة مع منصات إدارة المشاريع الشائعة مثل Asana

قيود Everhour

يتم تقريب الوقت ولا يتم حفظه بدقة

هناك منحنى تعليمي لاستخدام التطبيق

التسعير على مدار الساعة

مجاناً (لما يصل إلى 5 مقاعد)

(لما يصل إلى 5 مقاعد) الفريق: 10 دولارات شهرياً (لكل فريق)

التقييمات والمراجعات التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 160 تقييم مستخدم)

4.7/5 (أكثر من 160 تقييم مستخدم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم مستخدم)

4. طبيب الوقت

via

_ / href/ _https://www.timedoctor.com/download طبيب الوقت /%href/

Time Doctor هو عبارة عن منصة تحليلات للقوى العاملة توفر رؤى قيمة من كل مستوى من مستويات شركتك من خلال تقارير ولوحات معلومات مفصلة. بالنسبة للفرق التي تتقاضى رواتبها بالساعة، يوفر برنامج تتبع الوقت ميزات تبسط كشوف المرتبات والفواتير.

فهو يقيس مدة المهام واستخدام الإنترنت والتطبيقات. تُسهِّل هذه الأداة تحديد مجالات التحسين والثغرات في القدرات واكتساب رؤى قابلة للتنفيذ لتعزيز إنتاجية العمل.

أفضل ميزات برنامج تايم دكتور للوقت

تحليل تقارير الاتصال بالإنترنت لاستكشاف مشاكل الأجهزة والاتصال وإصلاحها

تتبع ساعات العمل، حتى في حالة عدم الاتصال بالإنترنت

الاستفادة من تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والتذكيرات خارج المسار لإدارة الموظفين خارج الموقع

موازنة رفاهية الموظفين مع الإنتاجية لزيادة الربحية

قيود طبيب الوقت

يمكن أن تكون عمليات التكامل محدودة من حيث الوظائف

وظائف محدودة على الهاتف المحمول

تسعيرة تايم دكتور

الأساسي: 7 دولارات/شهرًا

7 دولارات/شهرًا المعيار: 10 دولارات شهرياً

10 دولارات شهرياً القسط: 20 دولارًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات طبيب الوقت

G2: 4.4/5 (أكثر من 370+ تقييم مستخدم)

4.4/5 (أكثر من 370+ تقييم مستخدم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم مستخدم)

5. كليك تايم

via وقت النقر ClickTime هو برنامج قوي لتتبع الوقت وحل لإدارة النفقات للشركات من جميع الأحجام. وهو يستخدم التقارير والتحليلات لفهم استخدام ميزانية المشروع وإنتاجية الموظفين. يمكن أن توفر رؤى المشروع الخاصة بالأداة رؤى حول نتائج المشروع.

أفضل ميزات #### ClickTime

تخصيص الجداول الزمنية وفقًا لاحتياجات عملك وتتبع المتغيرات

استخدم أداة رؤى المشروع للتنبؤ بربحية المشاريع

تصوّر وتخطيط قدرة فريقك لضمان توازن أعباء العمل

قيود وقت النقر

قد يكون من الصعب معرفة تخطيط البرنامج

لا يمكن للمستخدمين ضبط الهدف اليومي للحد الأدنى لساعات عملهم

تسعير ClickTime

المبتدئين: 15 دولاراً في الشهر

15 دولاراً في الشهر الفريق: 19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

19 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الرئيسي 31 دولارًا في الشهر

31 دولارًا في الشهر المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات #### التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 790 تقييم مستخدم)

4.6/5 (أكثر من 790 تقييم مستخدم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم مستخدم)

6. توجل

via توجل يمكن لمستخدمي Toggl مراقبة الوقت بسهولة عبر المشاريع والمهام والعملاء، ومعرفة الساعات المدفوعة وزيادة الإنتاجية. إلى جانب تتبع الوقت، توفر الأداة خيارات لتتبع المشاريع وأعباء عمل الفريق. مراقبة ساعات عمل الموظفين، وتتبع الساعات المدفوعة الأجر، وإنشاء تقارير الجداول الزمنية، وتوزيع مسؤوليات الموارد لمنع الإرهاق.

أفضل ميزات Toggl

إنشاء تقارير واضحة وشاملة مع جميع التفاصيل اللازمة لسهولة إنشاء الفواتير

ترتيب أنشطة المشروع ومراقبة ساعات المشروع ومقارنة الوقت والنفقات المتوقعة والفعلية

تتبُّع الوقت عبر تطبيقات الويب والجوال وسطح المكتب

قيود Toggl

قد تكون إضافة المهام أثناء تشغيل المؤقت غير مريحة

قد يكون تعديل معلومات مساحة العمل إشكالية في بعض الأحيان

تسعير Toggl

مجاني (لما يصل إلى 5 مستخدمين)

(لما يصل إلى 5 مستخدمين) المبتدئين: 10 دولارات شهرياً

10 دولارات شهرياً قسط : 20 دولارًا شهريًا

: 20 دولارًا شهريًا المؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Toggl

G2: 4.6/5 (أكثر من 1500 تقييم مستخدم)

4.6/5 (أكثر من 1500 تقييم مستخدم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,200 تقييم مستخدم)

7. بيج تايم

via بيج تايم BigTime هو برنامج لتعقب الوقت وإعداد الفواتير لمحترفي المحاسبة وشركات الخدمات المهنية. يتيح للمستخدمين إدارة المشاريع بكفاءة ومراقبة الوقت وتبسيط إجراءات الفوترة.

يتيح لك BigTime تتبع تقدم المشروع وربحيته من خلال ميزات تتبع الوقت القابلة للتكوين ولوحات المعلومات وميزات إعداد التقارير. باستخدام BigTime، يمكنك توفير المعلومات التي يحتاجها مديرو المشاريع للبقاء على المسار الصحيح.

أفضل ميزات BigTime

الملء التلقائي للمعلومات المتكررة لتسريع عملية إنشاء المدخلات

مراقبة وإدارة ميزانيات المشاريع من خلال التتبع في الوقت الفعلي

تلقي رؤى عملية للأخطاء الفورية في الفوترة

قيود الوقت الكبير

قد يكون تعلم أدوات التحليلات أمرًا صعبًا في البداية

لا يمكن للمستخدمين إبطال فاتورة

تسعير الوقت الكبير

الأساسي : 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم متقدم : 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الرئيسية: 45 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات وتقييمات كبيرة

G2: 4.5/5 (أكثر من 1300 تقييم مستخدم)

4.5/5 (أكثر من 1300 تقييم مستخدم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 600 تقييم مستخدم)

8. بايمو

via بايمو Paymo هو برنامج لإدارة المشاريع وبرنامج آلي لتتبع الوقت للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والعاملين المستقلين. يساعدك هذا البرنامج على القيام بكل شيء في مكان واحد، سواء كان التعامل مع المشاريع أو تتبع الوقت أو فوترة العملاء.

يمنحك Paymo طرقاً مختلفة لتتبع الوقت آلياً، مما يضمن لك التقاط البيانات بدقة عبر جميع الأجهزة.

أفضل ميزات بايمو

تتبع الوقت بشكل مجمّع لمشاريع متعددة أسبوعياً

تحويل الجداول الزمنية الخاصة بك إلى فواتير لمعالجة الدفع وفقًا لساعاتك

تصور سير العمل باستخدام لوحات كانبان القابلة للتخصيص

قيود بايمو

قد تكون الأسعار باهظة بالنسبة للشركات الصغيرة

إصدارات الهاتف المحمول لها وظائف محدودة مقارنة بإصدار سطح المكتب

تسعير بايمو

مجاني

البداية : 9.9 دولار شهريًا لكل مستخدم

: 9.9 دولار شهريًا لكل مستخدم مكتب صغير : 15.9 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 15.9 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 23.9 دولار/شهرًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات بايمو

G2: 4.6/5 (أكثر من 550 تقييم مستخدم)

4.6/5 (أكثر من 550 تقييم مستخدم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 650 تقييم مستخدم)

9. بيبول

via مساحة عمل جوجل يساعد Beebole الشركات الصغيرة على زيادة الإنتاجية من خلال تتبع الوقت والموارد بشكل أكثر فعالية. فهو يستخدم المؤقتات والإدخال اليدوي وتطبيقات الأجهزة المحمولة لضمان جمع البيانات الصحيحة عبر جميع الأجهزة والمواقع. من خلال أدوات إعداد التقارير والتحليلات، يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن استخدام الموارد وربحية المشروع وسجلات وقت فريقك.

أفضل ميزات Beebole

تتبع جوانب محددة من مشاريعك مثل العملاء، أو الوظائف، أو الفواتير، أو كل شيء في وقت واحد

استخدم ميزات تتبع وقت العمل الإضافي لطلب إجازة الموظفين والموافقة عليها والتعامل معها بسهولة

استخدم تشفير 256 بت للحفاظ على أمان بيانات الجداول الزمنية

استخدم Beebole بلغات متعددة لاستيعاب فرق العمل المتنوعة

قيود بييبول

هناك منحنى تعليمي حاد لاستخدام ميزة إعداد الميزانية

هناك أدوات محدودة لتخصيص نتائج البحث وإنشاء تقارير دقيقة

تسعير #### تسعير بيبول

6.99 يورو شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Beebole

G2: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييم مستخدم)

4.5/5 (أكثر من 60 تقييم مستخدم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم مستخدم)

10. وقت التتبع

via وقت التتبع TrackingTime هو أداة مباشرة لكنها قوية للشركات والعاملين المستقلين لإدارة وقتهم. بفضل ميزاته وواجهته سهلة الاستخدام، من السهل التعامل مع المشاريع وقياس الإنتاجية. يوفر TrackingTime مجموعة متنوعة من الطرق لتتبع الوقت ومزامنة التقدم مع أدواتك اليومية. تتيح أدوات إعداد التقارير والتحليلات للمستخدمين اتخاذ قرارات ذكية وتحسين سير العمل.

أفضل ميزات تطبيق TrackingTime

مزامنته مع أدواتك اليومية لاستيعاب إجراءات العمل الروتينية

استخدم خيارات متقدمة مثل حظر الوقت لتتماشى بشكل أفضل مع احتياجات فريقك

تتبع أي شيء تقريبًا باستخدام المؤقت الذي يمكن الوصول إليه من المتصفح

قيود وقت التتبع

يمكن أن يواجه المستخدمون أحيانًا مواطن الخلل في التنقل

يمكن جعل التكامل مع أدوات الإدارة الأخرى أكثر سلاسة

تسعير وقت التتبع

مجاني

مجاني : 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم المحترف: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات وقت التتبع:

G2: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم مستخدم)

4.5/5 (أكثر من 80 تقييم مستخدم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 35 تقييم مستخدم)

## اعثر على البديل المثالي لاحتياجاتك في الوقت المناسب

الشيء الرئيسي الذي يجب معرفته عن Timely، أو تطبيقات تتبع الوقت بشكل عام، هو أنك لا تتبع الوقت فقط. إذا كنت تعمل في شركة، فأنت تتتبع وتدير مهامك ومشاريعك وفرقك وعملائك وفواتيرك وإنتاجيتك وربما أكثر من ذلك. حسنًا، لقد فهمت الفكرة!

هذا هو بالضبط سبب حاجتك إلى منصة إنتاجية شاملة تتعامل مع جميع جوانب عملك. يمكن أن تساعدك ClickUp على القيام بكل هذا وأكثر. اشترك في ClickUp وأنجز المزيد من المهام في وقتك.