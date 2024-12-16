أفضل 10 بدائل لـ TikTok في 2025

مع الحظر المحتمل ل TikTok في عام 2025 يلوح في الأفق يبحث العديد من المستخدمين عن تطبيقات مثل TikTok كبدائل قابلة للتطبيق. لا تقلق، فتطبيق TikTok لا يحتكر مقاطع الفيديو القصيرة الممتعة! هناك وفرة من المنصات التي تلبي مختلف مجالات المحتوى وميزات الاكتشاف وخيارات تحقيق الدخل.

وبفضل الاتجاهات الفيروسية ومقاطع الفيديو القصيرة والشاشات العمودية، أصبح TikTok منصة انطلاق لمنشئي المحتوى و أداة تسويقية للشركات. ومع ذلك، يجب أن تكون جهود تسويق المحتوى الخاصة بك الآن قادرة على التحول إلى قنوات أخرى. نظرًا لأن منافسي TikTok في ازدياد، فقد تكون لحظتك الفيروسية التالية على إحداها.

لذا، قبل أن تفقد إمكانية الوصول إلى TikTok، دعنا نستكشف أفضل 10 تطبيقات لمشاركة الفيديو متوفرة في السوق والتي يمكن أن تكون بمثابة بدائل رائعة لـ TikTok. وهذا ليس كل شيء، سنسلط الضوء أيضًا على الأداة المثلى لإدارة جميع احتياجاتك من المحتوى بسلاسة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيقات مثل TikTok؟

ضع في اعتبارك هذه العوامل الرئيسية عند اختيار بديل TikTok:

مكانة المحتوى: ابحث عما إذا كانت المنصة تلبي اهتماماتك الخاصة، سواء كان محتوى فكاهي أو ألعاب أو أعمال أو محتوى تعليمي

ابحث عما إذا كانت المنصة تلبي اهتماماتك الخاصة، سواء كان محتوى فكاهي أو ألعاب أو أعمال أو محتوى تعليمي ميزات الاكتشاف: ابحث عن خوارزميات توصية قوية لمساعدتك في العثور على محتوى جذاب وزيادة جمهورك

ابحث عن خوارزميات توصية قوية لمساعدتك في العثور على محتوى جذاب وزيادة جمهورك أدوات التحرير: تأكد من أن التطبيق يوفر ميزات تحرير تناسب إبداعك، مما يسمح لك بإضافة الموسيقى والمؤثرات والنصوص

تأكد من أن التطبيق يوفر ميزات تحرير تناسب إبداعك، مما يسمح لك بإضافة الموسيقى والمؤثرات والنصوص خيارات تحقيق الدخل: إذا كنت تهدف إلى كسب المال من المحتوى الخاص بك، تحقق مما إذا كانت المنصة توفر ميزات مدمجة لتحقيق الدخل مثل البقشيش أو أموال المنشئين

إذا كنت تهدف إلى كسب المال من المحتوى الخاص بك، تحقق مما إذا كانت المنصة توفر ميزات مدمجة لتحقيق الدخل مثل البقشيش أو أموال المنشئين قاعدة مستخدمين راسخة: قاعدة مستخدمين أكبر تزيد من إمكانية الوصول إلى جمهور أوسع وإثارة الانتشار

تحقق أيضًا مما إذا كانت هذه التطبيقات مجانية أو على الأقل بأسعار معقولة؛ فبعض التطبيقات قد تتطلب منك شراء بعض الميزات المتقدمة أو فتح وظائف أكبر.

أفضل 10 بدائل لتطبيق تيك توك في عام 2025

يمكن أن يكون هناك عدة أسباب تجعلك تفكر في بديل تيك توك: أنت قلق من مخاوف الخصوصية أو أنك تبحث عن منصة محتوى تتوافق مع تفضيلاتك، أو ربما المزيد من الميزات، أو مجرد أجواء مجتمعية مختلفة.

مهما كان سببك، ستجد ما يناسبك أدناه.

1. بكرات إنستجرام

عبر بكرات إنستغرام تُعد Instagram Reels أداة قوية لمنشئي المحتوى والشركات لإنتاج مقاطع فيديو قصيرة شبيهة ب TikTok.

فهي تتيح لك إنشاء مقاطع فيديو قصيرة ومبتكرة ومسلية تصل مدتها إلى 90 ثانية، ومليئة بالموسيقى والمؤثرات والانتقالات الإبداعية.

يساعدك على توسيع نطاق إنتاج المحتوى الخاص بك كمبدع أو شركة. فكّر في المحتوى الجذاب القابل للوجبات الخفيفة الذي يمكن أن ينتشر على نطاق واسع، أو يعزز الوعي بعلامتك التجارية، أو ببساطة يعرض شخصيتك.

لكن البكرات لا تتعلق فقط بالمرح والألعاب. فهي توفر مساحة مخصصة في علامة التبويب "استكشاف"، مما يتيح لك الوصول إلى جمهور كبير يتجاوز متابعيك.

أفضل ميزات Instagram Reels

تُبقي المشاهدين متعلقين بالمزيد من المتابعين مع واجهة مألوفة خالية من الرتوش

الوصول إلى جمهور أوسع من متابعيك من خلال مساحة مخصصة في علامة التبويب "استكشاف

الشراكة مع منشئي المحتوى أو استخدام إعلانات Reels للوصول إلى جمهورك المستهدف

يمكن للمبدعين استكشاف رعاية العلامات التجارية أو الاستفادة من التسويق بالعمولة

استخدم أدوات التحرير وخيارات الموسيقى والتأثيرات المتاحة بسهولة للحصول على درجة عالية من التعبير الإبداعي

قيود Instagram Reels

مقارنةً بفيديو TikTok الذي تبلغ مدته 10 دقائق كحد أقصى للفيديو، فإن Reels محددة ب 90 ثانية، مما يحد من خيارات سرد القصص

مع وجود قاعدة مستخدمين هائلة، يمكن أن تكون المنافسة على المشاهدات والمشاركة على Reels شرسة

تسعير Instagram Reels على Instagram Reels

مجاني للأبد

تقييمات ومراجعات #### Instagram Reels

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

2. سناب شات

عبر سناب شات سناب شات ليس منصة تواصل اجتماعي عادية. تم إطلاقها في عام 2011، واشتهرت بصورها الفريدة من نوعها التي تختفي فيها الصور ورسائل الفيديو التي تسمى "سنابات" تختفي هذه السنابات بعد مشاهدتها، مما يخلق شعوراً بالإلحاح والحميمية.

إنها منصة لبناء الاتصالات في الوقت الحقيقي والتعبير الإبداعي الذي يتطور باستمرار مع ميزات جديدة وتجارب الواقع المعزز (AR).

أفضل ميزات سناب شات

قم بتراكب تأثيرات رقمية مرحة وغريبة على لقطاتك، وتحويل محيطك أو إضافة فلاتر مرحة إلى وجهك

مشاركة مجموعة من اللقطات التي تظهر لمدة 24 ساعة، مما يسمح لك بتوثيق يومك بتنسيق سردي

استكشف المحتوى المنسق من المشاهير والعلامات التجارية والمنافذ الإخبارية، مما يوفر لمحة عن مختلف الموضوعات والاتجاهات

الانخراط في محادثات فردية أو جماعية مع الأصدقاء، مع إمكانية إجراء مكالمات فيديو وخيار اختفاء الرسائل

بث لحظات فيديو مباشرة لمتابعيك في الوقت الفعلي

قيود سناب شات

في حين أن عدم ثبات السنابات قد يكون جذاباً، إلا أنه قد يكون محبطاً أيضاً. قد يفوت المستخدمون سناب مضحك أو رسالة مهمة إذا لم ينتبهوا جيداً

على عكس المنصات ذات وظائف البحث القوية، قد يكون العثور على أصدقاء جدد أو محتوى جديد على سناب شات أكثر صعوبة

تسعير سناب شات

مجاني للأبد

تقييمات ومراجعات سناب شات

G2: 4.2/5 (أكثر من 283+ تقييم)

4.2/5 (أكثر من 283+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 1048 تقييم)

3. شورتات يوتيوب

عبر يوتيوب شورتات ركوب جنون الفيديو القصير، YouTube Shorts هي ميزة موجودة داخل منصة YouTube المألوفة. وهي مصممة خصيصًا لإنشاء مقاطع فيديو صغيرة الحجم ومشاركتها، وتتيح لك التقاط مقاطع الفيديو وتعديلها ونشرها مباشرةً حتى 60 ثانية على YouTube من خلال هاتفك.

يوفر التطبيق أدوات تحرير متنوعة لإضافة الموسيقى، وتراكبات النصوص، وحتى ربط مقاطع متعددة معًا.

أفضل جزء؟ إن YouTube Shorts هو قسم مخصص داخل تطبيق YouTube، يتيح للمشاهدين اكتشاف مقاطع الفيديو القصيرة والتمرير عبر دفق لا ينتهي من مقاطع الفيديو القصيرة.

أفضل ميزات YouTube Shorts على YouTube القصير

الوصول إلى قاعدة المستخدمين الحاليين الضخمة على YouTube، مما يمنح منشئي المحتوى إمكانية الوصول إلى الملايين من المشاهدين المشتركين

الاستفادة من منصة YouTube المألوفة وأدوات التحرير الخاصة بها لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة جذابة مباشرةً على هواتفهم

إضافة موسيقى وتراكبات نصية وحتى دمج مقاطع متعددة معًا باستخدام مجموعة من أدوات التحرير

إنشاء مكتبة من المحتوى الجذاب. على عكس القصص القصيرة التي تختفي، فإن المقاطع القصيرة ثابتة على YouTube

كسب إيرادات الإعلانات من مشاهدات المقاطع القصيرة

قيود مقاطع Youtube القصيرة

لا تتجاوز مدة مقاطع الفيديو القصيرة 60 ثانية، مما يحد من عمق وتعقيد سرد القصص مقارنةً بالمحتوى الأطول

التحليلات التفصيلية لأداء مقاطع الفيديو القصيرة أقل شمولاً مقارنة بمقاطع الفيديو العادية على YouTube

تسعير شورتات يوتيوب

مجانًا للأبد

يوتيوب شورتات يوتيوب التقييمات والمراجعات

G2: 4.3/5 (أكثر من 6 تقييمات)

4.3/5 (أكثر من 6 تقييمات) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 700 تقييم)

4. هودلز

عبر التجمعات كانت Huddles تُعرف باسم Byte أو V2، وكانت تهدف إلى أن تكون خليفة لمنصة الفيديو القصيرة الشهيرة Vine.

وخلافاً لسابقه، يركز Huddles على تعزيز المجتمعات حول منشئي المحتوى الذين تستمتع بهم. يسمح التطبيق للمستخدمين بمتابعة منشئي المحتوى ومشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة المتكررة، على غرار تنسيق Vine.

لكن Huddles يتجاوز مجرد المشاهدة. فهو يشتمل على ميزات مثل وظائف الدردشة وخيارات البقشيش، مما يسمح لك بالتواصل مع منشئي المحتوى وإظهار التقدير لمحتواهم مباشرةً.

أفضل ميزات Huddles

الدردشة والتفاعل مع المبدعين والمعجبين الآخرين، مما يبني شعوراً قوياً بالمجتمع

إظهار التقدير لمحتوى المبدعين من خلال تقديم البقشيش لهم من خلال التطبيق

انغمس في عالم ممتع وجذاب من مقاطع الفيديو القصيرة المتكررة، على غرار تنسيق Vine الشهير

قيود التجمعات

يركز في المقام الأول على مقاطع الفيديو التكرارية القصيرة. قد يحد هذا من التعبير الإبداعي لمنشئي المحتوى الذين يفضلون تنسيقات أو أساليب سرد قصص مختلفة

على الرغم من وجود البقشيش، إلا أنه ليس مصدراً مضموناً للدخل للمبدعين

تسعير Huddles

مجانًا للأبد

Huddles التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

5. فونيميت

عبر فونيميت Funimate هو تطبيق للهاتف المحمول مصمم خصيصاً لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة وملفتة للنظر وتحريرها. وهو يلبي احتياجات أولئك الذين يستمتعون بمقاطع الفيديو الموسيقية الجذابة ويضيف لمسة إبداعية ومؤثرات خاصة إلى محتواهم.

أفضل ميزات Funimate

التقاط مقاطع الفيديو مباشرة من داخل التطبيق أو استيراد المقاطع الموجودة من مكتبة هاتفك باستخدام واجهة مستخدم سهلة

قص وتحرير طول الفيديو ليناسب التنسيق الذي تريده

الوصول إلى مكتبة واسعة من تأثيرات الفيديو والانتقالات. أضف الحركة البطيئة والتشغيل العكسي وتأثيرات الشاشة الخضراء والمزيد لإبراز مقاطع الفيديو الخاصة بك

قم بتراكب النصوص والملصقات والرسوم المتحركة لتخصيص المحتوى الخاص بك وإضافة الفكاهة أو الاهتمام البصري

قم بتضمين المقطوعات الموسيقية المفضلة لديك من مكتبة Funimate أو قم باستيراد نغماتك لإنشاء موسيقى تصويرية لمقطع الفيديو الخاص بك

استخدم المؤثرات الصوتية لتحسين لحظات معينة أو إضافة لمسات كوميدية

شارك إبداعاتك مع الأصدقاء أو مجتمع Funimate الأوسع. بينما ينصب التركيز على التحرير، تقدم Funimate ميزات اجتماعية اختيارية

قيود Funimate

على الأجهزة القديمة أو مع المشاريع كثيفة الاستخدام للموارد، يمكن أن يواجه Funimate تأخيرًا أو خللًا أثناء التحرير

بينما يمكنك إنشاء محتوى مذهل، فإن Funimate نفسه لا يقدم خيارات تحقيق الدخل المباشر لمنشئي المحتوى

تسعير Funimate

مجاني للأبد

اشتراك لمرة واحدة: 7.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Funimate

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

6. ليمون8

عبر ليمون8 Lemon8 هو مجتمع منسق لعشاق أسلوب الحياة. وهو عبارة عن منصة تمزج بين الإلهام البصري على Pinterest وإنشاء المحتوى الجذاب على Instagram، وكل ذلك تحت مظلة فئات محددة من نمط الحياة.

هل تحب تصفح إطلالات الأزياء الأنيقة أو اكتشاف الوصفات الشهية؟ يلبي Lemon8 اهتماماتك!

يتيح لك التطبيق نشر الصور ومقاطع الفيديو القصيرة التي تركز على مشاركة المعلومات التفصيلية. شارك أحدث ملابسك مع وضع علامة على العلامات التجارية التي ترتديها، أو اكشف عن تحفة الطهي الخاصة بك مع وصفة خطوة بخطوة وقائمة المكونات.

ليمون8 أفضل الميزات

نشر محتوى متعمق ضمن فئات نمط حياة محددة مثل الموضة والطعام والسفر

مشاركة المعرفة وإلهام بعضنا البعض مع مجموعات من المشاهدين الذين يتشاركون الاهتمامات نفسها

جعل المحتوى الجذاب بصريًا والغني بالمعلومات في متناول الجميع من خلال التصميم سهل الاستخدام وأدوات التحرير المدمجة

مساعدة المستخدمين على اكتشاف المحتوى ذي الصلة باهتماماتهم من خلال خيارات بحث بديهية ونظام هاشتاج قوي، مما يعزز تجربة مخصصة

قيود Lemon8

بالمقارنة مع عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي المعروفين، فإن قاعدة مستخدميها أصغر بكثير

لا يوفر ميزات مدمجة لتحقيق الدخل مثل الإعلانات أو البقشيش

أسعار ليمون8

مجاني للأبد

تقييمات ومراجعات ليمون8

G2: ليست مراجعات كافية

ليست مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

7. تريلر

عبر تريلر Triller هو متجر شامل لإنشاء مقاطع الفيديو الموسيقية ومشاركتها. يمكنك التقاط مقاطع الفيديو مباشرة داخل التطبيق أو استيراد المقاطع الموجودة ثم إطلاق العنان لإبداعك باستخدام مجموعة متنوعة من أدوات التحرير.

يسمح لك Triller بإضافة موسيقى من مكتبة واسعة أو حتى استخدام نغماتك الخاصة، مما يجعله مثاليًا لأي شيء بدءًا من عرض حركات الرقص الخاصة بك إلى إنشاء تمثيليات مضحكة مع مؤثرات صوتية موقوتة بشكل مثالي.

لكن أفضل ميزة في Triller هي ميزة التحرير التلقائي المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ما عليك سوى تصوير عدة لقطات قصيرة بفلاتر أو تعديلات مختلفة، وسيقوم التطبيق بدمجها معًا بسلاسة، مما يتيح لك إنشاء مقاطع فيديو موسيقية ذات مظهر احترافي في دقائق.

وعلى الرغم من أن ميزة التحرير التلقائي مثيرة للإعجاب، فإن أدوات التحرير اليدوية متاحة لأولئك الذين يفضلون نهجًا عمليًا أكثر.

Triller أفضل الميزات

دمج مساراتك المفضلة أو حتى استخدام الصوت الخاص بك. هذا مثالي لإنشاء مقاطع فيديو موسيقية أو تحديات الرقص أو معارك مزامنة الشفاه

صوّر مقاطع قصيرة متعددة بتأثيرات أو فلاتر مختلفة. يدمجها التطبيق بذكاء معًا بذكاء لإنشاء مقاطع فيديو موسيقية ذات مظهر احترافي في دقائق

شارك إبداعاتك مع الأصدقاء، وتابع المبدعين الذين تعجبهم، وشارك في التحديات الشائعة مع مجتمع تفاعلي نابض بالحياة

قيود Triller

لدى Triller قاعدة مستخدمين صغيرة

إذا كان تركيزك ينصب على التمثيليات الكوميدية أو سرد القصص غير المتعلقة بالموسيقى، فقد تجد منصات أخرى أكثر ملاءمة لك

أسعار تريلر

مجاني للأبد

تقييمات ومراجعات Triller

G2: ليست مراجعات كافية

ليست مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

8. لايك

عبر مثل Likee عبارة عن منصة مصممة لإطلاق العنان لنجم الفيديو بداخلك وإبقائك تتصفح لساعات. يتيح لك التطبيق التقاط مقاطع فيديو قصيرة تصل مدتها إلى دقيقة واحدة وتحريرها باستخدام العديد من المؤثرات الخاصة والفلاتر وخيارات الموسيقى.

هل ترغب في تحويل نفسك إلى شخصية كرتونية أو إضافة مؤثرات صوتية مضحكة إلى مسرحيتك الهزلية؟ لقد وفر لك Likee كل ما تحتاجه.

لا تتوقف المتعة عند هذا الحد! يمكنك أيضًا استكشاف البث المباشر أو عرض مواهبك أو ببساطة التواصل مع جمهورك في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات Likee

أنشئ مقاطع فيديو قصيرة مذهلة وجذابة بصريًا باستخدام مكتبة واسعة من المؤثرات الخاصة والفلاتر وخيارات الموسيقى

تفاعل مع جمهورك في الوقت الفعلي، أو استضف جلسات أسئلة وأجوبة، أو اعرض مواهبك بطريقة أكثر تفاعلية

شاهد المحتوى الذي ستستمتع به حقًا، بدءًا من التمثيليات الهزلية المضحكة إلى دروس المكياج، مع خوارزمية مصممة خصيصًا لتلبية اهتماماتك

الوصول إلى جمهور أوسع أو اكتشاف محتوى متنوع من قاعدة المستخدمين الكبيرة في جميع أنحاء العالم

قيود الإعجاب

كان العثور على محتوى غير لائق على Likee، خاصةً للمستخدمين الأصغر سناً، مصدر قلق في الماضي

يميل بشكل كبير نحو المحتوى الخفيف والمسلّي. قد يجد منشئو المحتوى الذين يسعون إلى مشاركة محتوى إعلامي أو تعليمي إقبالاً أقل

تسعير لايك

مجاني للأبد

تقييمات ومراجعات لايك

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

9. لوموتيف

عبر لوموتيف Lomotif هو تطبيق لمشاركة الفيديو يتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو قصيرة ومجموعات صور باستخدام أدوات تحرير الفيديو ومكتبة الموسيقى وصور GIF والمرشحات.

يمكن للمستخدمين استخدام لوموتيف لتحرير مقاطع الفيديو على إنستغرام وفيسبوك وتويتر وسناب شات وتيك توك. يمكن للتطبيق العمل مع مجموعة واسعة من مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية ولكن استخدامه لوحدة المعالجة المركزية مرتفع نسبيًا مقارنةً بالتطبيقات الأخرى لتحرير الفيديو.

لوموتيف أفضل الميزات

تجميع مقاطع الفيديو القصيرة معًا في مقاطع فيديو مجمّعة جذابة، وغالبًا ما تكون متزامنة مع الموسيقى

اختر من مكتبة واسعة من الموسيقى أو استورد نغماتك لإنشاء الموسيقى التصويرية المثالية لمقاطع الفيديو الخاصة بك

مشاركة إبداعاتك مع الأصدقاء والمتابعين، واستكشاف المحتوى من المستخدمين الآخرين، والمشاركة في تحديات المجتمع

إنشاء بكرات مميزة تعرض لحظات أو موضوعات محددة، على غرار Instagram Highlights

قيود لوموتيف

لديه قاعدة مستخدمين أصغر مقارنةً بإنستجرام وسناب شات

خيارات تحقيق الدخل لمنشئي المحتوى محدودة

يمكن أن تؤدي عمليات الشراء داخل التطبيق إلى زيادة التكلفة الإجمالية لاستخدام التطبيق

تسعير #### لوموتيف

مجاني للأبد

تقييمات ومراجعات لوموتيف

G2: ليست مراجعات كافية

ليست مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

10. بايت

عبر بايت Byte هو تطبيق لوسائل التواصل الاجتماعي يتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو قصيرة للغاية، تصل مدتها إلى ست ثوانٍ، ومشاركتها مع متابعيهم. التطبيق متاح لنظامي أندرويد وiOS وقد طوره دوم هوفمان، أحد مؤلفي Vine الأصليين.

بايت أفضل الميزات

إنشاء مقاطع فيديو قصيرة وتحريرها بسهولة من خلال واجهة سهلة الاستخدام، حتى لأولئك المبتدئين في تحرير الفيديو

التعبير عن الرسائل بطريقة إبداعية في إطار زمني محدود

قيود بايت

لم يتم تحديث الميزات منذ فترة طويلة

قد يتم إيقافه قريباً

بايت التسعير

مجاني للأبد

بايت التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

إدارة محتوى تيك توك باستخدام ClickUp

لقد قمنا بتغطية أفضل تطبيقات مشاركة الفيديو لعام 2025، ولكن يجب عليك اختيار منصة إدارة العمل لإدارة حملات المحتوى الخاصة بك بكفاءة.

في عالم التسويق سريع الإيقاع، يعد البقاء منظمًا وإبقاء الجميع على نفس الصفحة أمرًا بالغ الأهمية.

إن منصة ClickUp لإدارة المشاريع التسويقية كحل قوي يتجاوز قوائم المهام البسيطة، حيث يدمج كل شيء بدءًا من إدارة الفريق و قوالب كتابة المحتوى لتعزيز الإنتاجية في مكان واحد

البدء

ClickUp 3.0 عرض الصفحة الرئيسية المبسطة

إذا كنت مسوقًا تبحث عن برنامج تخطيط الحملات التسويقية فإن ClickUp هو الطريق المناسب.

أنشئ قاعدة معرفية مركزية يمكن لفريقك وعملائك الوصول إليها بأمان. استخدم مستندات ClickUp لإنشاء خطط المحتوى، وتقويمات المحتوى، واستراتيجية العلامة التجارية وإرشاداتها، وأي شيء آخر يمكنك التفكير فيه.

يمكن أن يكون مستندات ClickUp Docs أحد الأصول القوية في إدارة مشاريع وسائل التواصل الاجتماعي كومة، مما يوفر مساحة تعاونية ومركزية لمختلف احتياجات التسويق.

هل تعمل على منشور مدونة أو نسخة صفحة مقصودة أو حملة بريد إلكتروني؟ يتيح ClickUp Docs لفريقك المشاركة في تأليف المستندات، مما يضمن بقاء الجميع على نفس الصفحة من المفهوم الأولي إلى المسودة النهائية.

استخدم نظام التعليق المدمج لترك تعليقات مباشرة على المستند. ضع علامة على أعضاء فريق معين، وقم بتمييز التغييرات، وناقش التعديلات بكفاءة.

اجمع بين براعة المحتوى ClickUp Brain وكاتب الذكاء الاصطناعي للعمل مع المستندات. يمكن للأداة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إنشاء ردود جاهزة للنشر بناءً على مطالباتك، وتوسيع الأفكار، وتبسيط المحتوى دون الحاجة إلى تحريره.

جرب ClickUp Brain

ClickUp Brain

هل تشعر بأنك عالق في البحث عن أفكار للمحتوى؟ استخدم خاصية ClickUp Brain اختراقات الذكاء الاصطناعي لاستكشاف الموضوعات ذات الصلة، والعثور على الكلمات المفتاحية الرائجة، واكتشاف الروابط غير المتوقعة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى إثارة أفكار جديدة والمساعدة في تخصيص المحتوى الخاص بك ليتناسب مع جمهورك المستهدف.

بدلاً من ذلك، يمكنك الاستفادة من أكثر من 1000 قوالب ClickUp للعصف الذهني، وتحرير المحتوى، وإنشاء نصوص محتوى الفيديو، وتقويمات المحتوى، والمزيد. على سبيل المثال، فإن قالب مشاركة وسائل التواصل الاجتماعي ClickUp لإدارة محتوى الوسائط الاجتماعية عبر المنصات.

نظّم المحتوى الخاص بك لنشره على مختلف منصات التواصل الاجتماعي باستخدام قالب ClickUp Social Media Post Template

يستغرق إنشاء أفكار جديدة وكتابة تعليقات جذابة وإدارة المرئيات وقتاً طويلاً.

ولكن ماذا لو كانت هناك طريقة لتبسيط سير عملك على وسائل التواصل الاجتماعي؟ هذا القالب هو سلاحك السري للتغلب على وسائل التواصل الاجتماعي.

يساعدك قالب القائمة المفيد هذا:

تتبع عملية إنشاء المحتوى الخاص بك باستخدام حالات مخصصة مثل "قيد التنفيذ" و"قيد التنفيذ"

لا تفوت أي تفاصيل مع الحقول المخصصة للوسوم ومقاييس المشاركة وروابط المحتوى

تنظيم المحتوى الخاص بك باستخدام طرق عرض مخصصة مصممة خصيصًا لمنصات مختلفة مثل Pinterest وInstagram

اطلع على جميع بيانات منشوراتك في مكان واحد لتحليلها بسهولة

ركّز على إنشاء محتوى رائع، وليس على إدارة المهام

كن منظماً وفعالاً مع ميزات إدارة المشروع مثل تتبع الوقت ورسائل البريد الإلكتروني الآلية

هل تحتاج إلى إنشاء تقويم محتوى من البداية؟ استخدم نموذج قالب تقويم محتوى ClickUp للحصول على السبق!

نظّم المحتوى الخاص بك لهذا العام باستخدام قالب تقويم المحتوى ClickUp

قد يبدو إنشاء تقويم للمحتوى وكأنه عمل شعوذة. فالمواعيد النهائية تلوح في الأفق، ويتضاءل الإلهام، ويصبح تتبع كل شيء أمرًا مربكًا. ولكن ليس مع قالب ClickUp قوالب تقويم المحتوى .

استخدم طريقة عرض التقويم كمركز أوامر مرئي. قم بجدولة المحتوى عبر منصات مختلفة (منشورات المدونة ووسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني) عن طريق سحب المهام وإفلاتها في تواريخ محددة. شاهد استراتيجية المحتوى بالكامل أسبوعًا بعد شهر!

باستخدام طريقة عرض اللوحة، يمكنك تنظيم المهام حسب الفئة (على سبيل المثال، "منشورات المدونة" و"رسومات الوسائط الاجتماعية"). انقل المهام عبر أعمدة مثل "المهام" و"قيد التنفيذ" و"جاهز للنشر" لتصور سير عملك

استخدم طريقة عرض القائمة، وهي طريقة بسيطة وقابلة للفرز لإلقاء نظرة عامة على جميع مهام المحتوى بسرعة. حدد الأولويات بناءً على المواعيد النهائية، وقم بتعيين أعضاء الفريق، وتتبع التقدم في لمحة سريعة

باستخدام عرض المخطط الزمني، صوّر عملية إنشاء المحتوى بشكل مرئي. رتب المهام حسب التسلسل الزمني، واطلع على التبعيات بين الخطوات، وتأكد من التدفق السلس من مرحلة التفكير إلى النشر

باستخدام الحالات المخصصة، قم بأتمتة المهام للانتقال من "مراجعة" و"مجدولة" و"منشورة" واحصل على إشعارات أثناء انتقال المحتوى الخاص بك عبر المراحل حتى يتم نشره

لا مزيد من التزاحم للوفاء بالمواعيد النهائية أو التساؤل عن مكان أجزاء المحتوى الخاص بك!

قم بترقية عملية إنشاء المحتوى الخاص بك باستخدام ClickUp

يزدهر عالم محتوى الفيديو القصير! من عشاق الفيديوهات الموسيقية إلى عشاق الكوميديا، هناك الآلاف من مقاطع الفيديو للجميع.

ومع ذلك، يتطلب إنشاء محتوى آسر التخطيط والتنظيم. ClickUp، أداة قوية لإدارة المشاريع التسويقية تتجاوز مجرد إدارة وسائل التواصل الاجتماعي.

استفد من طرق العرض المرنة والحقول المخصصة لصياغة تقويم محتوى يناسبك. باستخدام ClickUp، يمكنك تصور استراتيجيتك، وتبسيط سير عملك، وضمان تقديم محتوى متناسق - كل ذلك ضمن منصة سهلة الاستخدام.

لذا، اختر منصتك المفضلة لمشاركة الفيديو، ومع ClickUp كسلاحك السري، شاهد رؤيتك الإبداعية تنبض بالحياة! اشترك في ClickUp اليوم!