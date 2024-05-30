أفضل 10 برامج لتدريب العملاء في 2025

في بعض الأحيان، حتى أكثر المنتجات تطوراً تكافح حتى في الاحتفاظ بمستخدميها. والسبب الرئيسي وراء ذلك هو نقص تدريب العملاء وتثقيفهم.

تحتاج الشركات إلى تثقيف عملائها باستمرار حول فوائد منتجاتها وكيفية تحقيق أقصى قيمة منها. عندما يتم تزويد المستخدمين بمحتوى تعليمي وموارد أخرى، يمكن أن تتحسن تجربة العملاء بشكل كبير، مما يساعدهم على تحقيق الإمكانات الكاملة لمنتجك.

يمكن أن تساعدك برامج تدريب العملاء على تحقيق أهداف تثقيف المستخدمين هذه بشكل أسرع.

باستخدام البرنامج المناسب لتدريب العملاء، يمكنك إعداد جولات حول المنتج، والبرامج التعليمية, برنامج فيديو تدريبي ، والدورات التدريبية عبر الإنترنت تصبح في غاية السهولة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج تدريب العملاء؟

هناك العديد من خيارات برامج تدريب العملاء للاختيار من بينها، ولكل منها مجموعة ميزات فريدة من نوعها. ومع ذلك، فإن القليل منها فقط لديه مجموعة من الميزات التي يمكنها تقديم برنامج تدريب عملاء عالي الجودة.

دعنا نلقي نظرة:

القابلية للتطوير والمرونة : اختر برنامج تدريب العملاء الذي يمكن أن ينمو مع احتياجات عملك وتوسيع قاعدة المستخدمين. يجب أن يكون مرنًا بما يكفي لاستيعاب التغييرات بغض النظر عن عدد المستخدمين وتعقيد احتياجاتك

: اختر برنامج تدريب العملاء الذي يمكن أن ينمو مع احتياجات عملك وتوسيع قاعدة المستخدمين. يجب أن يكون مرنًا بما يكفي لاستيعاب التغييرات بغض النظر عن عدد المستخدمين وتعقيد احتياجاتك قدرات التكامل : يجب أن يعمل البرنامج بسلاسة مع برامج إدارة المشاريع وإدارة علاقات العملاء والتعاون والإنتاجية الخاصة بك. يساعد خيار التكامل مع مجموعة واسعة من البرامج على جعل الأداة أكثر قابلية للاستخدام

: يجب أن يعمل البرنامج بسلاسة مع برامج إدارة المشاريع وإدارة علاقات العملاء والتعاون والإنتاجية الخاصة بك. يساعد خيار التكامل مع مجموعة واسعة من البرامج على جعل الأداة أكثر قابلية للاستخدام الواجهة وتجربة المستخدم : يجب أن يحتوي برنامج التدريب على واجهة سهلة الاستخدام، سواء بالنسبة لك أو للمستخدمين لديك، مما يسهل عملية التعلم

: يجب أن يحتوي برنامج التدريب على واجهة سهلة الاستخدام، سواء بالنسبة لك أو للمستخدمين لديك، مما يسهل عملية التعلم التقارير والتحليلات : اختر برنامجًا ذا نهج قائم على البيانات وقدرات قوية لإعداد التقارير لفهم تأثير برامجك التدريبية

: اختر برنامجًا ذا نهج قائم على البيانات وقدرات قوية لإعداد التقارير لفهم تأثير برامجك التدريبية التخصيص والعلامة التجارية : اختر برنامجاً يمكن تخصيصه بما يكفي لجعل المحتوى والمظهر والتخطيط يتماشى مع علامتك التجارية، مما سيعزز من تقدير المستخدم وولائه

: اختر برنامجاً يمكن تخصيصه بما يكفي لجعل المحتوى والمظهر والتخطيط يتماشى مع علامتك التجارية، مما سيعزز من تقدير المستخدم وولائه دعم التنفيذ: اختر البرنامج الذي يوفر المساعدة الفنية ودعم العملاء طوال عملية التنفيذ

أفضل 10 برامج لتدريب العملاء لاستخدامها في عام 2024

لقد اخترنا بعناية برامج تدريب العملاء التي أظهرت نتائج مثبتة للعديد من العلامات التجارية في جميع أنحاء العالم. إليك أفضل 10 .

1. كليك أب

ClickUp هو مجموعة إدارة علاقات العملاء القادرة كمنصة شاملة لإدارة المشاريع. لن يفيدك تدريب العملاء إلا إذا كنت تعرف علاقتك بهم.

من خلال العديد من طرق العرض والوظائف والقوالب الخاصة بإدارة علاقات العملاء في ClickUp، يمكنك رؤية جميع علاقات العملاء في لمحة سريعة.

ClickUp CRM

قم ببناء العلاقات وتثقيف العملاء مع ClickUp CRM إدارة المشاريع CRM برنامج إدارة مشاريع CRM CRM الخاص ب ClickUp و قوالب إدارة علاقات العملاء تبسط إدارة العملاء، وبالتالي تدريب العملاء. يتيح التصميم البديهي للمنصة سهولة تتبع تفاعلات العملاء والتقدم المحرز في التعامل معهم، مما يضمن حصول كل عميل على اهتمام ودعم شخصي.

انقر فوق المبيعات

تتبّع فريق المبيعات الخاص بك وتعاون معه في مكان واحد باستخدام ClickUp Sales

مع انقر فوق إدارة مشاريع المبيعات لديك نظام أساسي شامل يغطي دورة حياة العميل بأكملها - بدءًا من إدارة الطلبات إلى تمكين المبيعات ومشاركة العملاء. تتيح لك إمكانيات التحليلات القوية للمنصة ليس فقط عرض بيانات العملاء، ولكن أيضًا تحليلها للحصول على رؤى أعمق. لوحة تحكم ClickUp مزوّدة بأكثر من 50 عنصر واجهة مستخدم، مما يوفر نقاط بيانات قيّمة مثل متوسط حجم الصفقة والقيمة الدائمة للعميل. وهذه البيانات ضرورية لتخصيص برامج التدريب لتلبية احتياجات العملاء وزيادة نمو المبيعات.

كليك أب كليب

تسجيل مقاطع فيديو تدريبية ومشاركتها مع عملائك من خلال ClickUp Clips ClickUp Clips -أداة تسجيل الشاشة الأصلية للمنصة وأداة التواصل القائمة على الفيديو- لديها القدرة على تعزيز ولاء العملاء وإسعادهم. إنها أداة ممتازة لتأهيل العملاء الجدد، وإجراء العروض التوضيحية للمشروع، ومشاركة التحديثات مع تسجيلات الشاشة -كلها على منصة واحدة انقر فوق رسائل البريد الإلكتروني يمكن أن يكمل سير عمل تدريب العملاء. تعمل أداة إدارة البريد الإلكتروني على تعزيز التواصل مع عملائك، من خلال مركزها الموحّد لإرسال مواد التأهيل وتحديثات العملاء وغير ذلك.

ClickUp أفضل الميزات

تصوّر معلومات العملاء وإدارتها باستخدام أداة مرنة طرق عرض ClickUp و ClickUp CRM

جعل قاعدة بيانات العملاء مركزية في مكان واحد

تبسيط مهام سير العمل من خلال إعداد أتمتة ClickUp التي يمكن أن تقلل من العمل اليدوي، مثل الجدولة والتذكير بالجلسات التدريبية، عندما تنمو قاعدة عملائك

التكامل مع تطبيقات مثل Zoom و Slack و Dropbox و Vimeo باستخدام تكامل ClickUp قيود ClickUp

هناك منحنى تعليمي بسيط للمستخدمين الجدد

تسعير #### ClickUp

مجاناً للأمام

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو لكل مساحة عمل شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. سكيلجار

عبر سكيلجار يوفر Skilljar نظام إدارة التعلم المخصص (LMS) لتدريب العملاء. هذا النظام المصمم لهذا الغرض أداة نجاح العملاء تحوّل تثقيف العملاء من عملية كثيفة التكلفة إلى أصل استراتيجي.

باستخدام برنامج تدريب العملاء هذا، ستحصل على جميع الأدوات اللازمة لإعداد العملاء وإشراكهم والاحتفاظ بهم، بغض النظر عن حجم أعمالك.

لا يقتصر الأمر على تعليم العملاء فحسب، بل يمكنك أيضًا تتبع تقدم المتعلم وتقييم المحتوى الخاص بك باستخدام ميزات إعداد التقارير والتحليل. تدعم أدوات التأليف في Skilljar أنواع المحتوى المختلفة لاستيعاب جميع أنماط التعلُّم.

أفضل ميزات سكيلجار #### سكيلجار

التقاط وتحليل البيانات والرؤى القابلة للتنفيذ حول العملاء لمراقبة تقدم التدريب

تصميم بوابات خاصة بالجمهور لتشكيل رحلات تعليمية مخصصة

تصميم رؤية بيانات مخصصة لعرض المعلومات التي تحتاجها في لمحة واحدة

تنفيذ رابط بيانات المؤسسة لربط رؤى التعلُّم بأدوات ذكاء الأعمال

تنسيق وإدارة كل من الدورات التدريبية المباشرة والافتراضية وإدارتها، بما في ذلك تبسيط عمليات التسجيل

التكامل مع HubSpot وZendesk وZendesk وYouTube وSalesforce

قيود برنامج Skilljar

لا توجد تقارير آلية؛ توفر المنصة ميزات تحليلية أساسية فقط إذا لم يتم دمجها مع أدوات أخرى

تسعير سكيلجار

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات سكيلجار

G2 : 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

3 . آي سبرينغ تعلم

عبر آي سبرينغ تعلم باستخدام iSpring Learn، يمكنك تأهيل العملاء وتحسين مهاراتهم واعتمادهم بشكل موثوق. يتيح تطبيق iSpring Learn إمكانية الوصول إلى التدريب بسهولة من أي جهاز تقريبًا.

يمكنك أيضًا دمج برنامج الاحتفاظ بالعملاء مباشرةً في مقر عملك لتسهيل التكامل السلس مع إعداداتك الحالية دون استضافة على السحابة.

عندما يتم دمج iSpring Learn مع iSpring Suite، فإنك تحصل على ثنائي قوي من أدوات LMS+Authoring لإنشاء نظام التعليم الإلكتروني الخاص بك. يمكنك أيضًا إنشاء مقررات دراسية من مكتبة المقررات الدراسية إلى تمكين مديري المبيعات ومديري نجاح العملاء من خلال رحلة تدريب العملاء.

iSpring Learn أفضل الميزات

التعلم أثناء التنقل مع تطبيق iSpring Learn للاستخدام عبر الإنترنت وغير متصل بالإنترنت

ضمان أمان البيانات بنسبة 100% وتوفير تخزين سحابي مخصص لإدارة جميع البيانات بشكل مركزي

تقديم دورات تدريبية جاهزة لتعزيز ودعم مبادرات تدريب العملاء

تقديم تقارير التدريب والتحليلات لتقييم الأداء وقياسه بفعالية

قيود iSpring Learn

مكلف نسبيًا مقارنة بالبرامج الأخرى

تسعير iSpring Learn

iSpring Suite : 770 دولارًا لكل مؤلف سنويًا

: 770 دولارًا لكل مؤلف سنويًا iSpring Suite Max : 970 دولارًا لكل مؤلف سنويًا

: 970 دولارًا لكل مؤلف سنويًا iSpring Suite Premium: 1,970 دولارًا لكل مؤلف في السنة

iSpring Learn التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

: 4.5/5 (أكثر من 70 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 140 تقييم)

4. مدير التعلم من أدوبي

عبر مدير التعلم من Adobe باستخدام Adobe Learning Manager، يمكنك تنظيم تجارب تعليمية ممتعة. إنها منصة شاملة قابلة للتطوير لتغطية مشاركة العملاء والمبيعات وبناء مهارات الموظفين.

تتيح المنصة للمتعلمين التعلم متى وأينما أرادوا. وتساعدك ميزات التلعيب والتخصيص على إنشاء تجربة فريدة للمتعلمين لإبقائهم متعلقين بها: تتيح لهم لوحة التحكم المخصصة تتبع تقدمهم والحصول على توصيات الدورات التدريبية.

أفضل ميزات مدير التعلم في Adobe Learning Manager

دمج برنامج تعاون العميل في سير عملك الحالي مع مجموعات واجهة برمجة التطبيقات والموصلات المخصصة

قيادة المستخدمين من خلال واجهة سهلة الاستخدام مع إمكانات بحث وتصفح جذابة

تخصيص لوحة معلومات المستخدم لعرض الدورات التدريبية المكتملة والشارات والمعالم المحققة في لمحة سريعة

أنشئ مجتمعًا للتعلم وصقل الأفكار من خلال لوحات مناقشة مخصصة

قيود Adobe Learning Manager

يحتوي البرنامج على تدريب تجاري محدود، ولا يوجد اتصال داخلي ممكن من خلال البرنامج

تسعير برنامج Adobe Learning Manager

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Adobe Learning Manager

G2 : 4/5 (أكثر من 300 تقييم)

: 4/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 600 تقييم)

5. ليتموس

عبر ليتموس يوفر Litmos حلاً شاملاً للمتطلبات التعليمية لمختلف الأقسام، بما في ذلك المبيعات والدعم والعمليات والعملاء والموظفين. فهو يجمع بين الفصول الدراسية الافتراضية والتعلم عبر الهاتف المحمول والتعلم الاجتماعي على منصة واحدة.

يدعم البرنامج جلسات التدريب القائمة على الويب وجلسات التدريب التي يقودها المدرب، مما يتيح التعاون والتأليف والتوزيع العالمي.

ميزات مثيرة مثل لوحات المتصدرين والعلامات التجارية المخصصة وواجهة المستخدم تميزه عن غيره من أنظمة إدارة التعلم لتدريب العملاء.

أفضل ميزات برنامج Litmos

صياغة تصميمات ديناميكية لنموذج كائنات المحتوى المرجعي القابل للمشاركة (SCORM) مع أدوات تأليف محتوى مدمجة لدعم المتعلمين الجدد والمتقدمين على حد سواء

مراقبة وتحليل وحدات التعلم مع ميزات التتبع وإعداد التقارير لفهم تأثيرها

دمج التلعيب لتعزيز مشاركة المتعلمين، وتحفيز المشاركة، وتشجيع المنافسة الودية

تصميم تجارب تعلُّم مخصصة لواجهة المستخدم ولوحات المعلومات لتعكس سمة علامتك التجارية بسلاسة

قيود Litmos

هناك منحنى تعليمي بسيط للعملاء والموظفين الجدد

لا يمكن ربط الدورات التدريبية معًا أو إرسال الدورة التدريبية داخل البرنامج

تسعير #### تسعير Litmos

الجناح التأسيسي: تسعير مخصص

تسعير مخصص الجناح المتميز: تسعير مخصص

تسعير مخصص الباقة البلاتينية: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ليتموس

G2 : 4.2/5 (أكثر من 500 تقييم)

: 4.2/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 270+ تقييم)

6. سكاي بريب

عبر سكاي بريب يدعي أنه "نظام إدارة التعلم بدون فوضى"، SkyPrep هو برنامج تدريب ذكي عبر الإنترنت يعمل على أتمتة التعلم وتسهيل تدريب العملاء. وهو يوفر أدوات تعليمية ذات صلة لمساعدتك على منع تخبط العملاء.

تتميز الأداة بعلامات تجارية قابلة للتخصيص والعديد من عمليات التكامل مع جهات خارجية لتبسيط تعليم العملاء وتعزيزه. البرنامج مجهز بكل ميزة تحتاجها للدعم التعليمي المستمر للعملاء.

SkyPrep أفضل الميزات

تسهيل عملية التعلم من خلال واجهة سهلة الاستخدام لعملائك

ضمان الأمان على مستوى المؤسسات لحماية بيانات عملك والحفاظ على نسخها احتياطيًا بشكل آمن في جميع الأوقات

استخدام التقارير والتحليلات لتضخيم تأثير نماذج التعلم الخاصة بك

تسريع إدارة المستخدم للتخلص من إدخالات البيانات المكررة وتعزيز كفاءة الإدارة من خلال الأتمتة

قيود SkyPrep

ميزات التحليلات وإعداد التقارير محدودة وتحتاج إلى بعض العمل للحصول على الرؤى المطلوبة

تسعير SkyPrep

مجاناً : تجربة لمدة 14 يومًا

: تجربة لمدة 14 يومًا مخفض: تسعير مخصص

تسعير مخصص القسط: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة جناح التعلم المؤسسي: أسعار مخصصة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات SkyPrep

G2 : 4.6/5 (أكثر من 70 تقييم)

: 4.6/5 (أكثر من 70 تقييم) Capterra: 4.8/5 (140+ تقييم)

7. إنتلوم

عبر إنتلوم Intellum هو حل مبتكر لتعليم العملاء: إنشاء الدورات التدريبية وتقديمها وإدارتها وتتبعها وتحسينها. تتبع المنصة نهجًا تدريجيًا لتعليم العملاء خطوة بخطوة. ابدأ بإنشاء أهداف محددة بوضوح لعملك واتبعها بإعداد استراتيجية المحتوى.

التعلم المستمر هو الموضوع الرئيسي هنا. يمكنك إنشاء محتوى مخصص بناءً على نشاط المستخدم السابق وسجله وشخصيته. وأخيرًا، قم بقياس العملية وتحسينها وتكرارها.

Intellum أفضل الميزات

تقديم استشارات عالمية المستوى من خلال التعاون مع أفضل ممارسي التعليم في المجال

إدارة النشر وتحسينه من خلال نظام إدارة المحتوى المحسّن لمزيد من التحكم والكفاءة

مزامنة دوراتك مع الأحداث المباشرة والاجتماعات الافتراضية للحصول على تجربة تعليمية شاملة

تبسيط عملية الاعتماد من خلال تنظيم المحتوى وتجميعه في مجموعات استراتيجية

قيود Intellum

التقارير والتحليلات ليست فعالة للغاية

تسعير Intellum

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Intellum

G2 : 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: مراجعات غير كافية

8. eFront Learning

عبر التعلم الإلكتروني الأمامي eFront Learning عبارة عن منصة تسمح لك بتخصيص شكل ومظهر وحداتك التدريبية باستخدام الملصقات وألوان العلامة التجارية.

باستخدام تطبيق eFront Learning على الهاتف المحمول، يمكنك أيضًا تقديم التدريب أثناء التنقل والإجابة على استفسارات العملاء عند ظهورها. يعمل هذا البرنامج أيضاً على تبسيط تخطيط مسارات التعلم وإنشاء مسارات التعلم.

أفضل ميزات برنامج eFront Learning على الإنترنت

استخدام التقارير الذكية لتتبع التقدم المحرز وتعزيز نتائج التعلُّم من خلال تقارير مفصلة واستطلاعات إكمال الدورة التدريبية

تخصيص توطين البوابة من خلال تقديم مجموعة مختارة من أكثر من 20 لغة لاستيعاب تفضيلات المستخدمين المتنوعة

التكامل مع تطبيقات الجهات الخارجية مثل Salesforce وZapier وZendesk

قيود التعلُّم من eFront

صعوبة التنقل في الواجهة

تسعير eFront Learning

مسجل : تبدأ من 1,200 دولار شهريًا (1000 مستخدم مسجل)

: تبدأ من 1,200 دولار شهريًا (1000 مستخدم مسجل) نشط : يبدأ من 2,000 دولار/شهرياً (150 مستخدم متزامن)

: يبدأ من 2,000 دولار/شهرياً (150 مستخدم متزامن) أماكن العمل: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات التعلم الإلكتروني

G2 : 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 40 مراجعة)

9. LearnUpon

عبر LearnUpon باستخدام برنامج واحد، يتيح لك مركز LearnUpon تنفيذ العديد من الإجراءات، بدءًا من التأهيل إلى تعليم العملاء. يمكن أن ينتقل برنامج تدريب العملاء القابل للتطوير من تدريب عميل واحد إلى الآلاف في وقت واحد.

تجربة LearnUpon التعليمية البسيطة والجذابة تجعل التدريب سلسًا لعملائها. كما أنه يتيح التعلم المدعوم بالذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى تعليمي ودورات تدريبية بشكل أسرع. يمكنك حتى الحصول على روبوتات تفاعلية في الدورات التدريبية لتوجيه المستخدمين خلال رحلة التعلم الخاصة بهم.

أفضل ميزات LearnUpon

يوفر كتالوجاً شاملاً من الدورات التدريبية للعملاء للاختيار من بينها ومعرفة كل شيء عن منتجاتك وخدماتك

تخصيص المنصة وتهيئتها لتتناسب مع علامتك التجارية

أتمتة مهام إدارة المستخدمين المتكررة مثل تخصيص المقاعد والأدوار

الاستفادة من التحليلات والتقارير لتحسين استراتيجياتك والارتقاء بها من أجل التحسين المستمر

قيود LearnUpon

التخصيصات وقابلية التوسع محدودة

تسعير LearnUpon

أساسي: تسعير مخصص

تسعير مخصص القسط: تسعير مخصص

تسعير مخصص المؤسسات: تسعير مخصص: تسعير مخصص

LearnUpon التقييمات والمراجعات

G2 : 4.8/5 (أكثر من 90 تقييم)

: 4.8/5 (أكثر من 90 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

10. WorkRamp

عبر منحدر العمل حوّل عملاءك إلى مناصرين للعلامة التجارية مع WorkRamp. إنها منصة تعليمية للعملاء قابلة للتطوير تركز على تقديم تجارب تركز على المتعلم.

يسمح لك WorkRamp ببناء مجتمعات العملاء من خلال الجمع بين الدورات التدريبية المباشرة والافتراضية، وتعزيز التعلم من الأقران، وإنشاء أكاديمية يقودها العملاء.

الميزة الرئيسية المميزة لـ WorkRamp هي نظام إدارة التعلم الشريك. إذا كنت تقوم بتوسيع ودمج منتجاتك مع لاعبين آخرين في السوق، فيمكن لـ WorkRamp تقديم دعم إضافي من خلال دمج موارد التعلم الخاصة بك.

أفضل ميزات WorkRamp

تصميم تجارب التعلم وتنسيقها باستخدام أدوات سهلة الاستخدام لتأليف الدورات التدريبية

إشراك المتعلمين من خلال وحدات تدريبية تفاعلية ومخصصة

تشجيع التعلم من النظير إلى النظير من خلال المجتمعات

قيود WorkRamp

هناك بوابات مختلفة لأنواع مختلفة من المتعلمين، مما يجعلها مربكة بعض الشيء

تسعير WorkRamp

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات WorkRamp

G2 : 4.4/5 (أكثر من 500 تقييم)

: 4.4/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 40 تقييم)

زيادة مشاركة الأعمال التجارية مع برنامج تدريب العملاء المناسب

أنت بحاجة إلى أداة توفر برنامجًا لتدريب العملاء مع قوالب ملف تعريف العميل لجذب انتباه العملاء، وتقديم عروض توضيحية مؤثرة للمنتجات، وزيادة المشاركة.

باستخدام البرنامج المناسب، يمكنك تقديم قيمة لعملائك وتحويلهم إلى عملاء مخلصين.

إذا كنت لا تزال غير متأكد، فنحن نقترح عليك برنامج ClickUp، فهو حل شامل لاحتياجاتك من برامج تدريب العملاء. تحكم في دورة حياة عملائك من البداية إلى النهاية بدءًا من المبيعات وحتى التجديدات مع إمكانيات وقوالب ClickUp الشاملة لإدارة علاقات العملاء. اشترك في ClickUp وجرب ميزات إدارة علاقات العملاء مجانًا!