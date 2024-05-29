أفضل 10 أدوات برمجية للاختبارات الرشيقة للفرق الرشيقة في عام 2025

عندما ينمو منتجك، يزداد حجم الاختبار أيضًا بشكل كبير. وقد يواجه فريق ضمان الجودة لديك صعوبة في مواكبة عبء العمل المتزايد.

والنتيجة هي تأخر الإصدار أو تخطي الاختبار. وفي الوقت نفسه، قد يكون فريق التطوير قد انتقل إلى مرحلة أخرى. وهذا يعني تزايد الدين التقني لمدير مشروعك/مالك المنتج، حيث أن معالجة كل عيب يتطلب التبديل بين جزأين من قاعدة التعليمات البرمجية.

هل هناك طريقة أفضل للمطورين وفريق ضمان الجودة للتعاون وتقليل عدد الأخطاء في الكود البرمجي؟ نعم! يمكن أن تساعدك أدوات اختبار البرمجيات الرشيقة على سد هذه الفجوة.

تستخدم هذه الأدوات مزيجًا من الاختبار اليدوي والآلي لضمان أن الكود الجديد يفي بمعايير الجودة، ويحمي من الارتدادات، ويسرّع العملية.

هنا، نغطي أفضل 10 أدوات اختبار رشيقة لإدارة اختبار البرمجيات وأتمتة الاختبار، بالإضافة إلى ميزاتها الرئيسية وقيودها وأسعارها، لمساعدتك في اتخاذ القرار بشأن الأداة المناسبة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات الاختبار الرشيقة؟

في بيئات الاختبار، من المهم جداً أن يكون لديك أدوات تلتقط الملاحظات وتدمجها بسهولة في دورات التطوير. ولكن هذا ليس كل شيء. فيما يلي بعض الميزات الرئيسية التي يجب البحث عنها عند اختيار أداة اختبار رشيقة:

التشغيل الآلي: يجب أن تدعم أداة الاختبار الرشيقة أتمتة الاختبار لتمكين عمليات اختبار فعالة وقابلة للتكرار وتوفير وقت المختبرين لمزيد من الاختبارات الاستكشافية والاستراتيجية

يجب أن تدعم أداة الاختبار الرشيقة أتمتة الاختبار لتمكين عمليات اختبار فعالة وقابلة للتكرار وتوفير وقت المختبرين لمزيد من الاختبارات الاستكشافية والاستراتيجية إدارة العيوب: اختر أداة رشيقة مع خيارات إعداد تقارير مفصلة لتتبع الأخطاء والإبلاغ عنها وإدارتها طوال عملية تطوير البرمجيات الرشيقة واختبارها

اختر أداة رشيقة مع خيارات إعداد تقارير مفصلة لتتبع الأخطاء والإبلاغ عنها وإدارتها طوال عملية تطوير البرمجيات الرشيقة واختبارها التكامل: تتكامل أفضل أدوات الاختبار الرشيقة مع أدوات الطرف الثالث، بما في ذلك منصات إدارة المشاريع وأدوات التكامل المستمر, برنامج تتبع المستخدم و أدوات اختبار ضمان الجودة التي تستخدمها مؤسستك

تتكامل أفضل أدوات الاختبار الرشيقة مع أدوات الطرف الثالث، بما في ذلك منصات إدارة المشاريع وأدوات التكامل المستمر, برنامج تتبع المستخدم و أدوات اختبار ضمان الجودة التي تستخدمها مؤسستك التقارير والتحليلات : تساعد الرؤى القابلة للتنفيذ والمدعومة بالبيانات مديري المشاريع الرشيقة على التنقل بشكل أفضل في جهود الاختبار الرشيق. تقوم أدوات الاختبار الرشيقة الشائعة بإنشاء تقارير ضاغطة لنتائج الاختبار. فهي تعطي رؤى حول تغطية الاختبار، واتجاهات العيوب، وصحة المشروع بشكل عام

: تساعد الرؤى القابلة للتنفيذ والمدعومة بالبيانات مديري المشاريع الرشيقة على التنقل بشكل أفضل في جهود الاختبار الرشيق. تقوم أدوات الاختبار الرشيقة الشائعة بإنشاء تقارير ضاغطة لنتائج الاختبار. فهي تعطي رؤى حول تغطية الاختبار، واتجاهات العيوب، وصحة المشروع بشكل عام التواصل والتعاون في الوقت الحقيقي: اختر أداة اختبار رشيقة تسهل التواصل والتعاون في الوقت الحقيقي بين الفريق والتعاون بين جميع الفرق المشاركة في مشاريع تطوير البرمجيات الرشيقة. يجب أن تسمح بالتعليق على حالات الاختبار، وتعيين العيوب، ومشاركة رؤى الاختبار أثناء دورة حياة اختبار البرمجيات

اختر أداة اختبار رشيقة تسهل التواصل والتعاون في الوقت الحقيقي بين الفريق والتعاون بين جميع الفرق المشاركة في مشاريع تطوير البرمجيات الرشيقة. يجب أن تسمح بالتعليق على حالات الاختبار، وتعيين العيوب، ومشاركة رؤى الاختبار أثناء دورة حياة اختبار البرمجيات دعم المنهجيات الرشيقة: تأكد من توافق حل إدارة الاختبار الذي تختاره مع المنهجية الرشيقة و مبادئ تطوير البرمجيات الرشيقة التي يتبعها فريقك. ابحث عن ميزات مثل تخطيط العدو، وإدارة الأعمال المتراكمة، واختبار الأداء، والاختبار الوظيفي، والاختبار المستمر، وتخطيط قصة المستخدم

تأكد من توافق حل إدارة الاختبار الذي تختاره مع المنهجية الرشيقة و مبادئ تطوير البرمجيات الرشيقة التي يتبعها فريقك. ابحث عن ميزات مثل تخطيط العدو، وإدارة الأعمال المتراكمة، واختبار الأداء، والاختبار الوظيفي، والاختبار المستمر، وتخطيط قصة المستخدم المرونة وقابلية التوسع: يجب أن تتناسب أداة الأتمتة الرشيقة لاختبار البرمجيات مع احتياجات مشروع فريقك، مثل سعة المستخدم وتعقيد المشروع وأطر عمل الاختبار الآلي

يجب أن تتناسب أداة الأتمتة الرشيقة لاختبار البرمجيات مع احتياجات مشروع فريقك، مثل سعة المستخدم وتعقيد المشروع وأطر عمل الاختبار الآلي سهولة الاستخدام: واجهة سهلة الاستخدام مع ميزات بديهية تزيد من الاعتماد وتقلل من منحنى التعلم، مما يضمن استفادة الجميع من مزايا الأداة في ممارسة اختبار البرمجيات

## أفضل 10 أدوات اختبار رشيقة للاستخدام في عام 2024

1. كليك أب

تلغي أداة الاختبار الرشيقة من ClickUp الحاجة إلى أنظمة منفصلة لإدارة الاختبار وتتبع الأخطاء. يمكن أن تساعدك الأداة على تصميم سير عمل يتماشى تمامًا مع المنهجية الرشيقة التي اخترتها، سواء كانت لوحات كانبان أو سباقات السرعة أو نهجًا مختلطًا. إدارة المشاريع الرشيقة من ClickUp المئات من الميزات المتقدمة والقابلة للتخصيص لدعم نهج اختبار وتطوير البرمجيات الرشيقة الحديثة. وهو يلبي احتياجات فريقك الفريدة وسير العمل المعقد وتفضيلاته.

قم بإدارة سير العمل الخاص بك لسكروم وكانبان باستخدام برنامج إدارة المشاريع الرشيقة من ClickUp

لنلقِ نظرة على كيفية مساعدة ClickUp في عملية التطوير الرشيق.

إن لوحة معلومات ClickUp عرضًا واضحًا لتقدم فريقك، بما في ذلك المهام المتراكمة المعلقة. ويمكنك تحديد الاختناقات، وتصنيف المهام، وإدارة خرائط الطريق باستخدام مخطط جانت، والعصف الذهني للأفكار، وعرض أعباء العمل بنقاط العدو السريع.

كل شخص في فريق رشيق بدءًا من مدير المشروع إلى ضمان الجودة (QA) والمطورين، يمكن أن يظلوا على اطلاع على أتمتة الاختبار باستخدام عرض لوحة التحكم .

تمنحك لوحات معلومات ClickUp رؤية شاملة للتقدم المحرز في أنشطة الاختبار الخاصة بك

لمدير المشروع المشغول, ClickUp Brain وهو مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي، يساعد في التوثيق من خلال إنشاء ملخصات المنتجات وخرائط الطريق، ووضع خطط الاختبار، وكتابة المواصفات الفنية في غضون ثوانٍ. قالب إدارة الاختبار الخاص ب ClickUp يساعدك على تطوير استراتيجيات فعالة لتتبع الاختبار الرشيق وإدارته، وتصور التقدم والنتائج، والتعاون مع فريقك في حل أي مشاكل.

تم تصميم نموذج إدارة الاختبار من ClickUp لمساعدتك في إدارة عملية الاختبار بأكملها

ClickUp أفضل الميزات

ألواح المعلومات الافتراضية: اكتب البرامج النصية وخرائط الطريق الخاصة بالأتمتة، وقم بتبادل الأفكار ومواءمة فرق التطوير الرشيقة الخاصة بك على المخرجات والأعمال المتراكمة مع ClickUp Whiteboards تصور سير العمل: تصور سير عملك باستخدام طريقة عرض لوحة كانبان في ClickUp . نقل المهام عبر مراحل مختلفة، وتحديد الاختناقات في أتمتة الاختبار واختبار البرمجيات الرشيقة، وإبقاء فريقك على المسار الصحيح

اكتب البرامج النصية وخرائط الطريق الخاصة بالأتمتة، وقم بتبادل الأفكار ومواءمة فرق التطوير الرشيقة الخاصة بك على المخرجات والأعمال المتراكمة مع ClickUp Whiteboards

أنشئ سير العمل الرشيق المثالي وقم ببناء نظام كانبان مرن لتصور عملك وتحسين إدارة المشروع باستخدام طريقة عرض لوحة كانبان في ClickUp

إعداد التقارير في الوقت الفعلي: قم بإنشاء تقارير قابلة للتخصيص باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards لتتبع أداء الفريق وتحديد مجالات التحسين واكتساب رؤى قيمة باستخدام مقاييس رشيقة لسباقات السرعة المستقبلية مساعدة الذكاء الاصطناعي: يعمل ClickUp Brain على أتمتة المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً مثل كتابة ملخصات المشروع والتقارير والوثائق الفنية وتلخيص الاجتماعات الرشيقة وإسناد المهام إلى أعضاء الفريق

قم بإنشاء تقارير قابلة للتخصيص باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards لتتبع أداء الفريق وتحديد مجالات التحسين واكتساب رؤى قيمة باستخدام مقاييس رشيقة لسباقات السرعة المستقبلية

يمكن لـ ClickUp AI إنشاء أنواع لا حصر لها من المستندات مثل ملخصات المشاريع، وخطط الدروس، وغيرها من المستندات لتسريع سير عملك

قوالب مبنية مسبقًا: يمكنك الوصول إلى مجموعة متنوعة من القوالب، بما في ذلك قالب إدارة اختبار ClickUp, قوالب الإدارة الرشيقة , قوالب تقارير الأخطاء و قوالب التخطيط للسباق السريع للبدء في تنفيذ مبادئ وعمليات تطوير البرمجيات الرشيقة بسرعة

قيود ClickUp

يمكن أن تكون المجموعة الواسعة من الميزات مربكة للمستخدمين لأول مرة

ClickUp Brain متاح للمستخدمين المدفوعين

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات لكل مستخدم شهريًا

7 دولارات لكل مستخدم شهريًا الشركات: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص ClickUp Brain متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

ClickUp تقييمات العملاء

G2: 4.7/5 (أكثر من 9400 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4000 تقييم)

2. اختبار عملي

عبر اختبار عملي PractiTest هي عبارة عن منصة إدارة اختبار مؤسسية تعمل على مركزية جميع اختباراتك وفرقك خلال عمليات التطوير الرشيقة من أجل رؤية شاملة.

المنصة عبارة عن صندوق أدوات شامل للمختبرين الرشيقين، مما يتيح لهم إدارة كل شيء في مكان واحد، بما في ذلك المتطلبات وأتمتة الاختبار وحالات الاختبار وتتبع الأخطاء وإنشاء تقارير تتبع العيوب.

PractiTest مناسب للفرق متوسطة إلى كبيرة الحجم؛ فهو يتعامل مع كل من الاختبار اليدوي والآلي في مكان واحد، مما يوفر الوقت ويحسن الكفاءة وسرعة الحركة والإشراف على الجودة في عمليات الاختبار المختلفة.

تتيح إمكانيات إعداد التقارير التفصيلية في براكتاي تيست لفريقك تتبع تقدم الاختبار بفعالية وتبسيط إدارة الاختبار.

أفضل ميزات براكتايتيست

التقاط الاختبارات الاستكشافية باستمرار وإعادة توظيفها وتطوير اختبارات مبتكرة ومبتكرة لاستبدال مجموعات الاختبارات الحالية التي أصبحت قديمة وغير منتجة

إنشاء تقارير شاملة وقابلة للتصدير لفهم التقدم المحرز في الاختبار والجودة بشكل كامل. تتجاوز هذه التقارير البيانات الأولية، وتعمل كأساس لاتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات وتحسين رؤية المشروع

إنشاء خطوات اختبار محددة مسبقاً أو دورات تنفيذ الاختبار وتخصيصها في أي مرحلة من مراحل التنفيذ

قيود PractiTest

يمكن أن يكون تحرير لوحة التحكم مرهقًا

تسعير براكتاي تيست

الفريق: 49$ شهريًا

49$ شهريًا الشركات: أسعار مخصصة

تقييمات العملاء #### تقييمات عملاء براكتاي تيست

G2: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات كافية

3. جيرا (بواسطة Atlassian)

عبر أطلسيان Jira من Atlassian's Jira هو مزيج من إدارة المشاريع و أداة رشيقة لفرق التطوير تتيح لهم إدارة الأخطاء وتتبع المشكلات والإشراف على المشاريع في منصة واحدة.

يمكن للفرق تحديد أولويات القصص الأكثر أهمية للسباق المتراكم اللاحق من خلال تقدير نقاط القصص . وينتج عن ذلك سير عمل أكثر كفاءة وسير المشروع وفقًا للخطة.

في حين يمكن تكييف Jira مع المنهجيات الرشيقة، إلا أنه يفتقر إلى ميزات مخصصة للمختبرين الرشيقين، بما في ذلك إدارة التكوين، وقدرات الاختبار الآلي، والتقارير الشاملة المصممة خصيصًا لسير العمل الرشيق.

نصيحة احترافية💡: للحصول على تجربة اختبار رشيقة أكثر انسيابية وكفاءة، فكر في استخدام ClickUp إلى جانب Jira . من خلال المزامنة ثنائية الاتجاه، يعمل التكامل بين ClickUp و Jira على تبسيط تتبع المشكلات وإنشاء المهام وأتمتة الاختبار المستمر في تدفقات العمل الرشيقة.

جيرا أفضل الميزات

تصور سير العمل وتخطيط المشاريع بشكل استراتيجي باستخدام ميزات إدارة المشاريع الرشيقة في Jira، مثل لوحات Scrum وKanban، وتخطيط العدو السريع، ومخططات الإنهاء السريع

قم بتبسيط سير عملك وتبسيط عملياتك باستخدام تطبيق نماذج جيرا الذكية، الذي يجمع البيانات ويقوم بأتمتة المهام باستخدام النماذج لفريقك الرشيق

احصل على رؤى حول تقدم المشروع من خلال التقارير المصممة خصيصًا للفرق الرشيقة

باستخدام قوالب المشكلات في Jira، يمكنك إنشاء أنواع مشكلات مخصصة، مثل الاختبارات الاستكشافية أو اختبارات الانحدار

قيود Jira

على الرغم من أن جيرا أداة ممتازة لتتبع المشكلات، إلا أنها تفتقر إلى ميزات الاختبار الأصلية القوية، مما يجعل من الصعب على الفرق إجراء وتتبع وإدارة اختباراتها داخل النظام

إنشاء مهمة فرعية من المشكلات الأصلية غير مريح

تسعير #### جيرا

مجانًا: لعشرة مستخدمين

قياسي: 7.16 دولار لكل مستخدم شهريًا

7.16 دولار لكل مستخدم شهريًا القسط: 12.48 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

12.48 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات عملاء Jira

G2: 4.3/5 (أكثر من 5800 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 5800 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 14,000 تقييم)

تحقق من هذه

_مراجع/ https://clickup.com/ar/blog/1025/undefined/ بدائل جيرا /%href/

!

4. كواليتي

عبر كواليتي يلبي Kualitee احتياجات المؤسسات متوسطة وكبيرة الحجم من خلال تقديم مجموعة شاملة للاختبارات الرشيقة المصممة خصيصًا لفرق اختبار ضمان الجودة. وفي حين أنها بدأت كأداة لإدارة حالات الاختبار، إلا أنها توسعت لتشمل قدرات تتبع الأخطاء وإدارة العيوب.

يدعم Kualitee الاختبار اليدوي والآلي ويعطي الأولوية لسهولة الاستخدام مع واجهة مرتبة لفرق ضمان الجودة. وهذا يُترجم إلى تعيين المهام بكفاءة، وميزات التعاون، والرؤية الواضحة لعملية الاختبار من خلال لوحات المعلومات والتقارير.

يسمح التكامل مع أدوات مثل Jira بسير عمل مبسط ضمن أنظمة تطوير أكبر.

كواليتي أفضل الميزات

إدارة عملية الاختبار الخاصة بك، من إنشاء حالات الاختبار وتنظيمها إلى تتبع الأخطاء (المشكلات) التي تم تحديدها أثناء الاختبار وحلها بكفاءة

تخصيص وتتبع تقارير الأخطاء لالتقاط تفاصيل محددة ذات صلة بعملية الاختبار الخاصة بك

لوحات معلومات منفصلة للمختبرين والمطورين والمديرين لضمان حصول كل مجموعة على رؤى مخصصة حول ما يهمهم

قيود كواليتي

وجد المستخدمون مشاكل مع الحذف/التعيين الجماعي للمستخدمين وبقاء ملفات تعريف المستخدمين المحذوفة

تسعير Kualitee

السحابة: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا في مكان العمل: بدءاً من 2920 دولاراً سنوياً لعشرة مستخدمين

تقييمات عملاء كواليتي

G2: 4.5/5 (أكثر من 120 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 120 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات كافية

5. زفير

عبر زفير يعتبر Zephyr مثاليًا للمؤسسات واسعة النطاق التي تستخدم بالفعل Jira والمنهجيات الرشيقة. أداة إدارة الاختبار هذه هي إضافة قوية تعزز قدراتك الحالية في تتبع الأخطاء داخل Jira.

من خلال التكامل بسلاسة مع مهام سير العمل الخاصة بك، يتيح لك Zephyr إدارة وتتبع جميع أخطاء المشروع بكفاءة. تعمل هذه المجموعة الشاملة على تمكين فرقك الرشيقة من خلال ميزات مثل الإبلاغ عن الأخطاء والتقارير والتحليلات الثاقبة وإدارة حالات الاختبار الرشيقة وإدارة متطلبات المستخدم - كل ذلك ضمن واجهة Jira المألوفة.

وبفضل تكامله مع Jira ثنائي الاتجاه ومتعدد المثيلات، يمكنك بسهولة تتبع جميع مشاريعك في مكان واحد. يمكن ل Zephyr التعامل مع ما يصل إلى 200,000 حالة اختبار في وقت واحد عبر مشاريع متعددة.

زفير أفضل الميزات

إنشاء حالات الاختبار وتنظيمها وحفظها في مستودع مركزي يمكن الوصول إليه عالميًا

تحديث نتائج البرامج النصية للتشغيل الآلي، وإنشاء لوحات معلومات وحالات تلقائيًا في Jira، والتكامل مع تطبيقات الطرف الثالث لأغراض إعداد التقارير

مواءمة المتطلبات من فرق التطوير وضمان الجودة، وتنفيذ الاختبارات خطوة بخطوة، واستخدام الأتمتة لتنفيذ الاختبارات، ومراقبة النتائج وتصنيفها على أنها نجاح أو فشل، وتسجيل أي مشكلات يتم اكتشافها في Jira

قيود Zephyr

لا يسمح Zephyr بتحديث حالة خطوات الاختبار المتعددة في وقت واحد أثناء التنفيذ

لا يمكن للمستخدمين تخصيص تنسيق حالة الاختبار

أسعار Zephyr Zephyr

التسعير المخصص

Zephyr تقييمات العملاء

G2: 4.1/5 (أكثر من 70 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 70 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات كافية

6. تيستريل

عبر TestRail TestRail هي أداة اختبار قائمة على الويب تمكّن فرق ضمان الجودة والتطوير الرشيق من إنشاء دورات اختبار وربطها ونقلها لتحسين إجراءات الاختبار الخاصة بهم.

سواء كنت شركة ناشئة صغيرة أو مؤسسة كبيرة، فهي تحافظ على تنظيم فريقك من خلال حالات اختبار واضحة ولقطات شاشة ونتائج متوقعة.

يبسط TestRail إدارة عبء العمل من خلال لوحات المعلومات والتقارير البديهية. يمكنك بسهولة مقارنة عمليات التشغيل والتكوينات والمعالم الرئيسية لتتبع تطور الاختبار عبر مشاريعك. بالإضافة إلى ذلك، مثل العديد من أدوات الاختبار الرشيقة، يحتوي TestRail على قوائم مهام شخصية وتنبيهات عبر البريد الإلكتروني لتحسين الإنتاجية.

أفضل الميزات #### TestRail

توقع عبء العمل بدقة أكبر باستخدام التقديرات السابقة والوقت الفعلي المستثمر - وهي ميزة مميزة بين جميع أدوات الاختبار

فحص التوقعات التفصيلية وتاريخ خطوط أنابيب الاختبار الرشيقة مع ميزات فريدة مثل توقعات التقدم ومخططات الإنهاء وتقارير المقارنة والأرشفة الآمنة للإصدار

قارن وتتبع الأنشطة المتعلقة بالاختبار عبر العديد من المشاريع، والمراحل الرئيسية، وخطط الاختبار، وعمليات التشغيل باستخدام ميزة إعداد التقارير المشتركة بين المشاريع

قيود TestRail

يفتقر إلى عمليات تكامل مدمجة واسعة النطاق، لذلك يجب على المستخدمين الاعتماد على واجهات برمجة التطبيقات أو حلول الطرف الثالث لنفس الغرض

تسعير #### تسعير TestRail

سحابة احترافية: 37 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

37 دولارًا لكل مستخدم شهريًا سحابة المؤسسات: 826 دولاراً لكل مستخدم في السنة

826 دولاراً لكل مستخدم في السنة الخادم الاحترافي: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة خادم المؤسسات: 16,500 دولار سنوياً ل1-20 مستخدماً

تقييمات عملاء TestRail

G2: 4.4/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 150 تقييم)

اقرأ المزيد: فيما يلي 50 مصطلحاً من مصطلحات أجايل سكروم يجب أن تعرفها في عام 2024

7. كيو متري

عبر QMetry QMetry هو نظام أساسي لتنسيق الاختبارات على مستوى المؤسسات لفرق الاختبار السريع وفرق DevOps.

استخدم الذكاء الاصطناعي Gen AI-QMetry Intelligence من QMetry مع ميزات مثل البحث الذكي، وإنشاء حالة اختبار مؤتمتة، واكتشاف حالات الاختبار غير المستقرة لتحسين وقت وصولك إلى السوق.

يتكامل QMetry مع أطر عمل أتمتة الاختبار، بما في ذلك UFT وCucumber وQAF وTESTNG، مما يضمن التوافق مع بيئة الاختبار الخاصة بك. كما أنه يتكامل مع أدوات التكامل المستمر DevOps الشائعة للتكامل المستمر والنشر/التسليم المستمر مثل Maven و Jenkins.

أفضل ميزات QMetry

تبسيط وتحسين عملية الاختبار الخاصة بك من خلال تحديد أولويات حالة الاختبار الذكية وتحسينها داخل Jira باستخدام منصة إدارة الاختبار QMetry مع Jira

التدقيق التلقائي لتتبع الموافقات والمراجعات باستخدام ميزة التوقيع الإلكتروني في QMetry

إنشاء تقارير جاهزة، وتقارير تشغيل الاختبار، وتقارير التتبع لتمثيل بيانات المشروع لاتخاذ القرار

قيود QMetry

يفتقر إلى آلية شاملة لإعداد التقارير. قد تعكس التقارير المستخدم الذي قام بآخر تحديث لمجموعة الاختبارات التي تم تنفيذها بشكل متزامن، مما قد يسبب الارتباك

تسعير QMetry

المؤسسة: 72 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

72 دولارًا لكل مستخدم شهريًا إنتربرايز بلس: تسعير مخصص

تقييمات عملاء QMetry

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد تقييمات كافية

8. تيستفلو

عبر ديفينيتي تعمل أداة إدارة الاختبار TestFLO الخاصة بـ Jira على تحسين عمليات الاختبار وتقليل التكاليف وتحسين جودة البرمجيات. وهي تتكامل مع تدفقات عمل Jira الحالية الخاصة بك، مما يلغي الحاجة إلى تعلم منصة جديدة، ويضمن بقاء جميع بيانات الاختبار الخاصة بك مركزية داخل Jira.

تم تصميم TestFLO لفرق العمل الرشيقة، وهو مصمم لفرق العمل الرشيقة، ويمكّنهم من إنشاء الاختبارات وتنظيمها وتنفيذها مباشرةً داخل Jira، مما يبسط عملية الاختبار بأكملها. تتبع التقدم المحرز، وسجل النتائج، وأبلغ عن الأخطاء بسهولة داخل واجهة Jira المألوفة لديك.

يتكيف مع المنهجيات الرشيقة والشلالية وغيرها من المنهجيات لتلبية متطلبات الاختبار المتنوعة ويلبي متطلبات الاختبار التنظيمية لتلبية المعايير القانونية.

TestFLO أفضل الميزات

استخدم مستودع الاختبار كمكان مركزي لمشاريعك في Jira لتحديد مجموعات الاختبار مع المجلدات، وإنشاء حالات اختبار، وإضافة شروط مسبقة

تمكين اختبار البرمجيات على نطاق واسع وأتمتة الاختبار في Jira عبر واجهة برمجة تطبيقات REST

إنشاء روابط أو روابط يمكن تتبعها بين المتطلبات وحالات الاختبار والعناصر الأخرى في Jira، ثم التحقق من صحة هذه الروابط باستخدام التقارير

قيود TestFLO

إنه غير مناسب للفرق خارج نظام جيرا البيئي بسبب محدودية وظائفه

تسعير #### TestFLO

ما يصل إلى 50 مستخدمًا: 825 دولارًا سنويًا

825 دولارًا سنويًا ما يصل إلى 100 مستخدم: 1925 دولارًا سنويًا

1925 دولارًا سنويًا حتى 250 مستخدمًا: 3850 دولارًا سنويًا

3850 دولارًا سنويًا ما يصل إلى 500 مستخدم: 6600 دولار في السنة

6600 دولار في السنة حتى 750 مستخدمًا: 8800 دولار سنويًا: 8800 دولار سنويًا

TestFLO تقييمات العملاء

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست تقييمات كافية

9. لوحة الاختبار

عبر لوحة الاختبار إذا كنت ترغب في التحول من أدوات إدارة حالات الاختبار المعقدة وجداول البيانات إلى أداة اختبار خفيفة الوزن، فإن TestPad هو خيار جيد.

تسمح واجهة TestPad البديهية لأي شخص في فريق إدارة مشروعك الرشيق بإجراء اختبارات استكشافية وانحدارية واختبار قبول المستخدم - من مديري المشاريع والمطورين إلى مختبري البرامج الداخليين والمتعهدين الخارجيين.

TestPad أفضل الميزات

اكتب 100s من مطالبات الاختبار في دقائق باستخدام محرر يعتمد على لوحة المفاتيح، وتتكيف خطط الاختبار الحرة مع الطريقة التي ترغب في اختبارها

توليد تقارير فورية وحفظ/طباعة كل شيء تم اختباره من أجل مسارات التدقيق

التعاون مع مختبرين خارجيين من خلال وصول الضيف - مثالي للعملاء الذين يجرون اختبار قبول المستخدم

قيود TestPad

تعيق عمليات سير العمل المرهقة، والقيود المفروضة على وظائف المتصفح، والتصميم غير البديهي سهولة الاستخدام

تتطلب حالات الاختبار هياكل نجاح/فشل محددة، مما يجعلها أقل قابلية للتكيف لتحديد الأخطاء الجديدة

تسعير #### TestPad

أساسي: 59 دولارًا شهريًا

59 دولارًا شهريًا الفريق: 119 دولارًا شهريًا

119 دولارًا شهريًا الفريق 15: 179 دولارًا شهريًا

179 دولارًا شهريًا الأقسام: 299 دولاراً شهرياً

تقييمات العملاء #### TestPad

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات غير كافية

10. كيس

عبر كيس Qase هي أداة إدارة اختبار قائمة على السحابة لفرق ضمان الجودة والتطوير. وهي توفر إمكانية التتبع وإعداد التقارير لاختبار البرمجيات اليدوي والآلي. يمكنك استخدام Qase لتنسيق أنشطة ضمان الجودة من البداية إلى النهاية، بدءاً من تخطيط الاختبار وتنفيذ الاختبار إلى التحليل وإعداد التقارير.

يتكامل Qase مع أدوات إدارة المشاريع الشائعة مثل Jira و Trello، ويضمن التكامل مع أدوات إدارة المشاريع الشائعة مثل Jira و Trello، ويضمن لك Qase سير عمل سلس، بينما تحافظ ميزات التعاون في الوقت الفعلي مثل التعليق وتعيين العيوب والمناقشات داخل التطبيق على توافق فريقك.

أفضل ميزات Qase

نقل حالات الاختبار من وإلى أدوات إدارة الاختبار الشائعة مثل Jira و Trello

تصدير حالات الاختبار إلى تنسيقات ملفات مختلفة، بما في ذلك XLSX و CSV

تنفيذ خطط الاختبار ومراقبة حالتها، سواء كانت ناجحة أو فاشلة أو محظورة، من خلال شاشة تشغيل الاختبار نفسها

تتبع مجموعات وحالات الاختبار الخاصة بك من خلال تنظيمها في مجموعات منطقية. ضمن كل مجموعة اختبار، يمكنك تحديد خطورة كل حالة اختبار، وشروطها، وخطواتها

قيود Qase

يجد المستخدمون أنه من المرهق إنشاء قوائم مراجعة ونصوص اختبار دون كتابة حالات اختبار كاملة

تسعير #### Qase

مجاناً

بدء التشغيل: 24 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

24 دولارًا لكل مستخدم شهريًا الشركات: 36 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

36 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات العملاء #### تقييمات عملاء Qase

G2: 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

## اكتشف أفضل أداة اختبار برمجيات رشيقة لفريقك

كل أداة من أدوات اختبار البرمجيات الرشيقة هذه تلبي احتياجات محددة. في حين أن بعضها يعطي الأولوية للواجهة سهلة الاستخدام للفرق الأصغر حجماً، فإن البعض الآخر يلبي احتياجات المشاريع الرشيقة في المؤسسات الكبيرة مع قدرات قوية لإعداد التقارير والتكامل.

ClickUp هي أداة شاملة وسهلة الاستخدام لإدارة المشاريع الرشيقة للفرق من أي حجم. فهي تُمكِّن فريقك من إدارة عملية الاختبار بأكملها، بدءًا من التخطيط والتنفيذ وحتى إعداد التقارير الثاقبة، كل ذلك ضمن منصة واحدة سهلة الاستخدام. تتكامل ClickUp بسلاسة مع منصة أفضل أدوات إدارة المشاريع مثل Jira تضمن سير العمل بسلاسة، بينما تحافظ ميزات التعاون في الوقت الفعلي على توافق الجميع.

إذا كنت مستعدًا لتبسيط عملية الاختبار الرشيقة الخاصة بك, اشترك في ClickUp مجانًا للبدء.