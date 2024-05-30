أفضل 10 أدوات لإدارة الديون التقنية وتتبعها في عام 2025

سواء أكان ذلك بسبب الضغط للوفاء بالمواعيد النهائية للسباق، أو الإصلاحات المؤقتة لمعالجة المشكلات العاجلة، أو القيود التكنولوجية مثل الأنظمة القديمة، أو مجرد نقص الخبرة, الديون التقنية يجد طرقًا متعددة للتراكم في قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك.
يمكن أن تساعدك الإصلاحات قصيرة الأجل والحلول البديلة في حل التحديات الفورية، لكنها تميل إلى أن تؤدي إلى صعوبات على المدى الطويل - بطء التطوير، والأخطاء، والثغرات الأمنية الكبيرة.
لهذا السبب يجب على فرق البرمجيات إنشاء نظام لإدارة ديونها التقنية المتزايدة. الطريقة الأكثر ملاءمة للقيام بذلك هي استخدام أدوات الديون التقنية مثل محررو التعليمات البرمجية و أدوات ترميز الذكاء الاصطناعي .
في هذه المدونة، قمنا بتجميع قائمة بأفضل 10 أدوات لإدارة الديون التقنية في السوق. تعرّف على ميزاتها البارزة وكيف يمكن أن تساعدك في الحفاظ على معيار التعليمات البرمجية الخاصة بك.
ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات الديون الفنية؟
عند التفكير في أداة لإدارة الديون الفنية لمؤسستك، من المهم التأكد من أنها تتماشى مع أهداف فريق التطوير لديك، وتتزامن مع أدوات إدارة الديون الفنية الموجودة لديك أدوات تطوير البرمجيات الحالية ومتوافقة مع سير عملك وعملياتك الحالية.
فيما يلي بعض الخصائص التي يجب تقييمها حتى تتمكن من اتخاذ قرار شامل:
- تحليل الكود الشامل: تأكد من أن الأداة توفر إمكانات قوية لتحليل التعليمات البرمجية مثل رائحة التعليمات البرمجية والازدواجية والتعقيد حتى تتمكن من تتبع الديون التقنية بفعالية
- دعم اللغة: تحقق من أن أداة الديون الفنية تدعم لغات البرمجة والمنصات التي تستخدمها
- التصور وإعداد التقارير: تحقق مما إذا كانت أداتك توفر إمكانات التصور، مثل لوحات المعلومات التفاعلية,مخططات السرعةوغير ذلك، لمساعدتك على تتبع مقاييس الديون الفنية وتحليلها بمرور الوقت
- عمليات التكامل: ابحث عن الأدوات التي تتكامل بسلاسة مع أدوات DevOps الحالية وأنظمة التحكم في الإصدار,برنامج أتمتة سير العملوأدوات إدارة المشاريع وغيرها
- تحليل الأمان: بالإضافة إلى تحليل جودة التعليمات البرمجية الخاصة بك، تحقق مما إذا كانت أداة الديون الفنية تختبر التعليمات البرمجية بحثًا عن الثغرات الأمنية ومشكلات الامتثال حتى تتمكن من معالجتها في الوقت المناسب
- خصوصية البيانات وأمانها: تأكد من أن الأداة تلتزم بلوائح خصوصية البيانات ومعايير الصناعة للتعامل مع التعليمات البرمجية الحساسة ومعلومات المشروع. يجب أن تحتوي على ميزات مثل التحكم في الوصول القائم على الأدوار وتشفير البيانات
أكثر من أي شيء آخر، اختر أداة ديون تقنية تتوافق مع تفضيلات فريقك, تزيد من إنتاجية المطورين وتمكينهم من الحفاظ على جودة التعليمات البرمجية.
أفضل 10 أدوات للديون التقنية في عام 2024
لا يوجد نقص في أدوات الديون الفنية في السوق. ولكن لن تعمل جميعها مع كل حالة استخدام. تحلل هذه القائمة أفضل 10 أدوات لفريق التطوير لديك لتتبع وقياس كفاءة التعليمات البرمجية.
لقد اخترنا هذه الأدوات بعد جولات متعددة من الاختبارات والتعليقات، حتى لا تضطر إلى القيام بذلك من الصفر. هيا بنا!
1. كليك أب
ClickUp عبارة عن منصة إدارة الإنتاجية ومساحة العمل التي يمكن أن تساعد فرق البرمجيات تخطيط سباقات السرعة وإدارة المتطلبات وتبسيط تتبع الأخطاء من وحدة تحكم واحدة.
والآن، قد لا تكون ClickUp أداة مخصصة لإدارة الديون التقنية، ولكن يمكن تخصيصها قوالب تطوير البرمجيات وإمكانيات إدارة المشاريع، وميزات تحليل التعليمات البرمجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي هي هبة من السماء لفرق البرمجيات من أجل تتبع وإدارة الديون التقنية بكفاءة.
يمكن لفرق التطوير أن تبدأ بتكرار وتخصيص نموذج سجل الديون الفنية ل ClickUp . يمكّن هذا القالب الجاهز للاستخدام المطورين من تسجيل وتتبع ديونهم الفنية باستخدام منهجيات وأطر عمل رشيقة.
إليك كيفية استخدام القالب (في خمس خطوات بسيطة):
- اشترك في ClickUp (إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل) وأنشئ مساحة عمل لمؤسستك. ثم قم بإنشاء مساحة عمل لفريق البرمجيات الخاص بك
- داخل المساحة، أنشئ مشروعاً منفصلاً لإدارة جميع مشكلاتك ونتائج ديونك الفنية
- قم بإعداد لوحة الأولويات وصنّف الديون بناءً على أولويتها حتى تعرف متى تختار أي ديون
- استخدم لوحة كانبان للحصول على رؤية شاملة لجميع ديونك الفنية وحالتها
- تسجيل نتائج الديون الفنية الجديدة كمهام وإضافة سياق مثل التبرير ومستوى الخطورة والمزيد
قم بإنشاء وثائق متعمقة مثل الاستراتيجية والمبررات وعناصر العمل للديون الفنية المعقدة على ClickUp Docs
يمكنك إنشاء مستندات فردية لكل نتيجة من نتائج الديون التقنية في مستندات ClickUp وإضافة الرابط ذي الصلة إلى تلك المهمة لتسهيل الشفافية والتعاون داخل فرقك.
يمكن للقادة التقنيين أيضًا إنشاء مستند رئيسي يحدد المبادئ التوجيهية الأساسية لإدارة الديون التقنية في مؤسستهم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى توحيد العملية، خاصة عندما يكون لدى المؤسسات فرق تطوير متعددة.
قم بتحليل مقتطفات التعليمات البرمجية للعثور على الثغرات المنطقية، وطرح الأفكار لتنظيف التعليمات البرمجية، والحصول على تحديثات الحالة بشأن ديونك التقنية باستخدام ClickUp Brain
من الميزات المفيدة بشكل خاص لفحص جودة التعليمات البرمجية انقر فوق الدماغ . أداة ذكاء اصطناعي توليدية، يمكن ل ClickUp Brain مساعدة المطورين على تحليل الشيفرة البرمجية بحثًا عن الأخطاء، والحصول على اقتراحات لإعادة هيكلة الشيفرة، واقتراحات الشيفرة البرمجية، وغير ذلك.
يمكن للفرق أيضًا أتمتة تحديثات الحالة وتلخيص المستندات والمشاريع والعثور على المعلومات المهمة عبر الأداة. وهذا يجعله مساعداً افتراضياً رائعاً للمطورين الذين يتطلعون إلى تحسين إنتاجيتهم وكفاءتهم.
ClickUp أفضل الميزات
- تسجيل الديون الفنية: تبسيط عملية تسجيل عناصر الديون الفنية عن طريق إضافتها إلى مشروع منفصل في ClickUp أو باستخدام العلامات والتسميات
- رصد اتجاهات الديون التاريخية: تصور ديونك الفنية الإجمالية وتتبع الاتجاهات إلىقياس نسبة ديونك الفنية مع مرور الوقت
- قم بتوثيق عملياتك: قم بإدارة جميع الوثائق المتعلقة بديونك الفنية، بما في ذلك التعليمات البرمجية القديمة، وخطط إعادة هيكلة البنية الخاصة بك، والمزيد
- عصف ذهني مع الذكاء الاصطناعي: استخدم إمكانيات الذكاء الاصطناعي GenAI الخاصة ب ClickUp Brain لتحليل التعليمات البرمجية الخاصة بك أو إيجاد حلول لتحديات البرمجة الخاصة بك
- الاندماج مع أدوات تحليل الأكواد: على الرغم من أن ClickUp لا يقدم تحليلًا مدمجًا للأكواد، إلا أنه يمكن أن يتكامل مع أدوات تحليل الأكواد. لذلك يمكنك استيراد مشكلات الديون الفنية مباشرةً إلى مهام ClickUp لتتبع أفضل
قيود ClickUp
- يتوفر ClickUp Brain فقط على الخطط المدفوعة
- أبلغ بعض المستخدمين عن منحنى تعليمي حاد إلى حد ما
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- شركة: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: تسعير مخصص
- ClickUp Brain متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو لكل مساحة عمل شهريًا
ClickUp التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4000 تقييم)
2. كودسكين
عبر CodeScene CodeScene هي أداة لتحليل الشيفرة البرمجية وتصورها تتحقق من جودة الشيفرة البرمجية وتربطها بعوامل أخرى مثل نوع الشيفرة البرمجية والمؤلفين والمشاريع. وهذا يمنح المستخدمين نظرة ثاقبة على الأنماط السلوكية لفريقك وكيفية تأثيرها على شفرتك البرمجية.
على سبيل المثال، يمكنك التعرف على نقاط قوة فريقك، مثل معرفتهم التقنية أو خبرتهم في النظام، وما إذا كنت بحاجة إلى تخصيص موارد مختلفة لمشروع ما لتحسين صحة التعليمات البرمجية الخاصة بك.
يقدم CodeScene أيضًا رؤى حول "الصحة المعمارية" العامة لقاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك ويتضمن ذلك مقاييس مثل اقتران التعليمات البرمجية وتماسكها للمساعدة في تحديد عيوب التصميم المحتملة التي تساهم في الديون التقنية.
أفضل ميزات CodeScene
- فهم صحة التعليمات البرمجية الخاصة بك حسب المبرمج الفردي أو الفريق أو المشروع والحصول على نظرة ثاقبة لديناميكيات فريقك
- أتمتة مراجعات التعليمات البرمجية باستخدام فحوصات الجودة المحددة مسبقًا لتقليل وقت التطوير
- إعادة هيكلة التعليمات البرمجية القديمة ومعالجة الديون الفنية بسهولة باستخدام أدوات إعادة هيكلة التعليمات البرمجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي
قيود CodeScene
- أبلغ المستخدمون عن وجود منحنى تعليمي حاد يتفاقم بسبب تجربة تجربة تجربة مستخدم أقل من بديهية
- قد لا يعالج تركيز CodeScene على تفاعل المطورين مع التعليمات البرمجية بشكل مباشر جميع مشكلات الديون الفنية
تسعير CodeScene
- المعيار: 20 يورو/شهرًا لكل مؤلف نشط
- المحترف: 30 يورو شهريًا لكل مؤلف نشط
- مؤسسة: تسعير مخصص
تقييمات ومراجعات CodeScene
- G2: غير متوفر
- Capterra: غير متوفر
3. بيرفورس
عبر بيرفورس (على جليفي) Perforce عبارة عن منصة DevOps شاملة تمكّن فرق التطوير من إدارة كل شيء بدءًا من التحكم في الإصدار ومراجعات التعليمات البرمجية إلى إدارة المتطلبات وإدارة المشاريع الرشيقة.
صُممت Perforce لشركات البرمجيات المؤسسية واسعة النطاق، وتتضمن حلولاً رئيسية مثل إدارة دورة حياة التطبيق، وتحليل التعليمات البرمجية الثابتة، وأتمتة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، على سبيل المثال لا الحصر.
كما يمكن للمطورين أيضاً تسجيل ديونهم الفنية وتتبع حالة المشكلات المختلفة على Perforce باستخدام أداة إدارة المشاريع الرشيقة. هذا المزيج من إنتاجية المطورين وميزات إدارة العمليات يجعل من Perforce أداة رائعة للمؤسسات الكبيرة التي تدير مشاريع برمجيات معقدة.
بيرفورس أفضل الميزات
- إنشاء فروع معزولة من التعليمات البرمجية لأغراض التجارب وإعادة الهيكلة وحماية قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك
- تصور عملية إدارة الديون الفنية الخاصة بك وإضافة المزيد من السياق باستخدام Gliffy، أداة التخطيط في Perforce
- تبسيط جميعاستراتيجيات التشغيل والعمليات (تطوير الميزات الجديدة وتقييم المخاطر والاختبار والتصحيح) من وحدة تحكم واحدة
- فهم الديون الفنية التاريخية ومعالجتها باستخدام سجل التحكم في الإصدار في Perforce وإمكانيات الدمج
- إجراء مجموعة متنوعة من أنشطة الاختبار مثل المسح البيومتري والمستمر والجيولوجي لاكتشاف المشكلات مبكرًا
قيود Perforce
- يمكن أن يكون بطيئًا وبطيئًا عند تشغيل عمليات فحص التعليمات البرمجية المعقدة
- أبلغ بعض المستخدمين عن منحنى تعليمي حاد بسبب نقص التدريب والموارد الكافية
- يمكن أن يكون مكلفاً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم
تسعير بيرفورس
- تسعير مخصص
تقييمات ومراجعات بيرفورس
- G2: غير متوفر
- Capterra: غير متوفر
4. حجم الخطوة AI
عبر حجم الخطوة AI Stepsize AI هي أداة ذكاء اصطناعي توليدية تساعد فرق التطوير على تتبع الديون التقنية وإدارتها بكفاءة أكبر. وعلى عكس أدوات تحليل التعليمات البرمجية الأخرى، فإن Stepsize AI عبارة عن "أداة تعقب" تساعد المطورين على إدراج الديون الفنية عبر دورة حياة المشروع ومعالجتها في كل مشروع.
يشتهر الذكاء الاصطناعي Stepsize AI بقدرات الذكاء الاصطناعي، مثل إنشاء تقارير سياقية وملخصات آلية على مستوى المشروع للديون الفنية. ويمكنه أيضاً مساعدة المهندسين على قياس الديون الفنية استناداً إلى الجهد المبذول والتأثير حتى يتمكنوا من تحديد الأولويات بشكل أفضل.
أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي Stepsize AI
- احصل على رؤى وتعليقات على مستوى المشروع حول تدفق البيانات والديون الفنية وتتبع المشكلات
- إنشاء تحديثات تلقائية بشأن ديونك الفنية وأحدث المشكلات باستخدام الذكاء الاصطناعي
- أضف التعليقات التوضيحية المضمنة إلى التعليمات البرمجية لإضافة سياق وإدارة مشكلات الديون الفنية مباشرةً من محرر التعليمات البرمجية
- التكامل مع جميع برامج تحرير التعليمات البرمجية الشائعة ومتعقبات المشكلات لمزامنة ديونك الفنية عبر جميع المنصات
قيود الذكاء الاصطناعي ذات الحجم المتدرج
- يدعم مجموعة محدودة فقط من لغات البرمجة
- سيتعين عليك دمج Stepsize AI مع أدوات تحليل التعليمات البرمجية الأخرى لاختبار جودة التعليمات البرمجية المتعمقة وفحص الثغرات الأمنية
- أفاد بعض المستخدمين أن دمج Stepsize AI مع أدوات أخرى قد يكون معقدًا
تسعير #### تسعير Stepsize AI
- الفريق: 29 دولارًا/شهرًا لكل لوحة جيرا أو فريق خطي
- إعداد مخصص: 29 دولارًا/شهرًا لكل لوحة جيرا أو فريق خطي
تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي
- G2: غير متوفر
- Capterra: غير متوفر
5. سوناركوب
عبر سوناركيوب سونار كيوب هو بديل مفتوح المصدر لأدوات اختبار وتحليل الأكواد البرمجية التجارية. وهو يدعم أكثر من 30 لغة برمجة ويقدم مجموعة متنوعة من حلول تحليل التعليمات البرمجية وإدارة الجودة لفرق تطوير البرمجيات.
تشمل الميزات الرئيسية تحليل التعليمات البرمجية المخصصة، وقياس الديون التقنية عبر مقاييس سلامة التعليمات البرمجية المتعمقة (درجة التعقيد والتكرار وغير ذلك)، وحتى أداة الكشف عن الأسرار لمنع الاختراقات الأمنية.
لدى SonarQube أيضًا مجتمع مطورين نابض بالحياة وأكثر من 50 مكونًا إضافيًا لمساعدة المطورين في الحصول على إجابات لأسئلتهم وزيادة كفاءتهم.
أفضل ميزات سوناركوب للذكاء الاصطناعي
- استخدم محرك اختبار أمان التطبيقات الثابتة (SAST) لإجراء تحليل ثابت للأكواد البرمجية والإبلاغ عن المشكلات المحتملة
- احصل على ملاحظات دقيقة ورؤى قابلة للتنفيذ بناءً على لغة البرمجة وأسلوب التطوير لديك
- فشل خطوط الأنابيب التي لا تتطابق تلقائيًا مع إرشادات التعليمات البرمجية أو التنسيق المحدد مسبقًا
- اكتشاف المشاكل وإصلاحها في وقت مبكر من دورة التطوير من خلال دمج SonarQube مع بيئة التطوير المتكاملة (IDE) وخطوط أنابيب التسليم المستمر (CD)
قيود سوناركوبي للذكاء الاصطناعي
- تم الإبلاغ عن قيام Sonarqube بإنشاء تقارير مشكلات إيجابية خاطئة في بعض الحالات
- يمكن أن يكون إعداد SonarQube لفرق التطوير الكبيرة عملية تستغرق جهدًا كبيرًا وتستغرق وقتًا طويلاً
- محدودية ميزات إعداد التقارير عند مقارنتها بأدوات الديون التقنية المماثلة
تسعير سوناركوب للذكاء الاصطناعي
- مجاني
- Sonar Cloud: تبدأ من 11.81 دولارًا أمريكيًا مقابل 100 ألف سطر من التعليمات البرمجية (تُدفع شهريًا)
- مطور: يبدأ من 160 دولارًا أمريكيًا مقابل 100 ألف سطر من التعليمات البرمجية (يتم دفعها سنويًا)
- المؤسسات: تبدأ من 21,600 دولار مقابل 1 مليون سطر من التعليمات البرمجية (يتم احتسابها سنويًا)
- البيانات المركز: تبدأ من 136,600 دولار أمريكي ل 20 مليون سطر من التعليمات البرمجية (يتم إصدار فاتورة سنوياً)
تقييمات ومراجعات سوناركوب للذكاء الاصطناعي
- G2: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييمًا)
- Capterra: 4.6/5 (أكثر من 50 تقييمًا)
6. تسليط الضوء
عبر تسليط الضوء على CAST CAST Highlight هي أداة استخبارات برمجية تزود فرق التطوير بنظرة عامة شاملة عن سلامة قاعدة التعليمات البرمجية وأي عوائق محتملة قد تنشأ.
وتتضمن ميزاته الرئيسية وحدة تحكم مركزية لمراقبة حالة جميع تطبيقاتك، ومدقق الثغرات الأمنية لتشغيل عمليات الفحص التلقائي للأكواد البرمجية والإبلاغ عن المشاكل، ولوحات معلومات قابلة للتخصيص لتوفير رؤى متعمقة حول أداء الأكواد البرمجية.
ومن المزايا الفريدة في برنامج CAST Highlight تحليلات الاستدامة. فمع بيانات مثل درجات التأثير الأخضر، وتقديرات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأوجه القصور الخضراء، يمكنك خفض البصمة البيئية لبرمجياتك وتصبح أكثر كفاءة في استخدام الطاقة والتكلفة.
أفضل ميزات تسليط الضوء على CAST Highlight
- تحديد نقاط الضعف في المكتبات مفتوحة المصدر المستخدمة في التعليمات البرمجية الخاصة بك وتحليل مخاطرها المحتملة على تطبيقاتك
- تخصيص لوحات المعلومات بمقاييس رئيسية والحصول على صورة واضحة لصحة محفظة برامجك بمرور الوقت
- تقسيم التطبيقات تلقائيًا وتحديد أولوياتها للترحيل السحابي بناءً على تأثير الأعمال والاعتبارات الفنية
- حدد "أوجه القصور الخضراء" في التعليمات البرمجية الخاصة بك، مثل خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو أن تكون أكثر كفاءة في استخدام الطاقة
تسليط الضوء على قيود تسليط الضوء على
- غير مناسب للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم
- أبلغ بعض المستخدمين عن "الحمل الزائد للبيانات" بسبب التنبيهات والإشعارات المستمرة
أسعار #### CAST Highlight
- كامل: يبدأ من 39,000 دولار أمريكي ل 25 تطبيقاً (تُدفع سنوياً)
- سحابة: يبدأ من 27,000 دولار أمريكي ل 25 تطبيقاً (تُدفع سنوياً)
- SCA: يبدأ من 28,000 دولار أمريكي ل 25 تطبيقاً (تُدفع سنوياً)
- الخضراء: يبدأ من 11,000 دولار أمريكي ل 25 تطبيقاً (يتم الدفع سنوياً)
تقييمات ومراجعات تسليط الضوء على #### CAST
- G2: 4.5/5 (أكثر من 70 تقييمًا)
- Capterra: غير متوفر
7. ريشاربر
عبر ريشاربر ReSharper من JetBrains هو امتداد شائع لتحليل التعليمات البرمجية لمطوري .NET. يُستخدم بشكل أساسي داخل Microsoft Visual Studio ويتميز بقدرات متقدمة لتحليل التعليمات البرمجية وإعادة هيكلتها، والتنقل المبسط في التعليمات البرمجية، وإكمال التعليمات البرمجية الذكية، وغير ذلك الكثير.
يعمل ReSharper أيضًا على تحسين تجربة IntelliSense (أداة إكمال التعليمات البرمجية المدمجة في Visual Studio) لمطوري .NET من خلال منحهم ميزات إضافية مثل اقتراحات التعليمات البرمجية المستندة إلى السياق واقتراحات الاستيراد التلقائي.
أفضل ميزات ReSharper
- إعادة هيكلة التعليمات البرمجية باستخدام خيارات إعادة الهيكلة المضمنة وتحسين تنظيم التعليمات البرمجية وقابليتها للقراءة
- قم بإجراء عمليات فحص التعليمات البرمجية وإصلاح المشكلات المحتملة من خلال اقتراحات الإصلاح السريع التلقائية من ReSharper
- إعداد إرشادات تنسيق التعليمات البرمجية الخاصة باللغة وتوحيد قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك
- استخدم إجراءات توليد التعليمات البرمجية لإنشاء الخصائص والأحمال الزائدة وإنشاء التعليمات البرمجية النمطية
قيود ReSharper
- تم تصميم ReSharper لنظام .NET البيئي ولا يدعم أنظمة التطوير الأخرى
- يمكن أن يؤدي تشغيل تحليل التعليمات البرمجية المعقدة إلى إبطاء نظامك
- أبلغ بعض المستخدمين عن وجود منحنى تعليمي
تسعير ReSharper
- مجاني: برنامج ReSharper مجاني للطلاب والمعلمين والمجتمعات المحلية
- المنظمات: يبدأ من 34.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- الأفراد: يبدأ من 13.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
تقييمات ومراجعات ReSharper
- G2: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)
- Capterra: غير متوفر
8. شيكستايل
عبر شيكستايل Checkstyle، الذي تم تقديمه في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، هو أداة مفتوحة المصدر لتنسيق التعليمات البرمجية وتحليل التعليمات البرمجية الثابتة لمشاريع جافا. يمكن أن تساعد المطورين على إنشاء نمط ترميز موحد عبر المشاريع من خلال إضافة اصطلاحات التسمية والمسافات الفارغة وغيرها.
ويمكنك دمج Checkstyle مع خطوط أنابيب CI/CD وأتمتة مراجعات التعليمات البرمجية لضمان اتباع جميع التعليمات البرمجية للقواعد والإرشادات المحددة مسبقاً. يثبت هذا الأمر فائدته بشكل خاص للمشاريع مفتوحة المصدر التي تضم مساهمين متنوعين أو فرق جافا الصغيرة التي تتطلب مدقق تنسيق مجاني وبسيط.
Checkstyle أفضل الميزات
- توحيد تنسيق قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك لضمان سهولة القراءة
- إنشاء قواعد مخصصة للإبلاغ عن مشاكل التنسيق الخاصة بمؤسستك
- التكامل مع IDEs والحصول على تنبيهات في الوقت الفعلي بشأن أي انتهاكات لتنسيق التعليمات البرمجية
قيود نمط التدقيق
- يدعم Checkstyle جافا فقط
- يقدم فقط فحوصات جودة التعليمات البرمجية الأساسية
تسعير #### تسعير Checkstyle
- مجانياً للاستخدام
تقييمات ومراجعات Checkstyle
- G2: 4.3/5 (21 مراجعة)
- Capterra: غير متوفر
9. Mend.io
عبر Mend.io يهدف Mend إلى تبسيط أمان التطبيقات من خلال أتمتة العمليات وتزويد المطورين بالأدوات التي يحتاجونها لكتابة تعليمات برمجية آمنة. وباعتبارها أداة AppSec على مستوى المؤسسات لفرق التطوير والأمان، فإن Mend لديها أدوات فريدة من نوعها ولكنها متكاملة لكلا الوظيفتين.
فهي تقدم مجموعة من الأدوات التي تعالج مختلف جوانب أمن التطبيقات، مع التركيز بشكل خاص على أتمتة المهام وتقليل العبء على فرق التطوير. وتتضمن بعض الميزات الرئيسية تحليل التعليمات البرمجية المخصصة، والتحديد التلقائي للمخاطر مفتوحة المصدر، والكشف المبكر عن الثغرات الأمنية.
Mend.io أفضل الميزات
- زيادة سرعة التطوير وجودة التعليمات البرمجية من خلال فحص التعليمات البرمجية ومعالجة مشكلات الديون في الوقت الفعلي
- دمج تدفقات البيانات، ودمج المشكلات الشائعة، ومعالجة الثغرات المتعددة من خلال تغيير واحد في التعليمات البرمجية
- الحصول على خطوات واضحة وقابلة للتنفيذ حول كيفية إصلاح المشكلات ومنع حدوث مشكلات مماثلة في المستقبل
- بدء فحوصات أمنية دورية وتلقائية طوال دورة حياة التطوير لاكتشاف الثغرات الأمنية في وقت مبكر وتجنب مشاكل الامتثال
قيود Mend.io
- قد لا يكون Mend.io مناسباً للشركات الأصغر حجماً لأنه لا يقدم سوى خطط سنوية مخصصة لما لا يقل عن 25 مطوراً
- خيارات تخصيص محدودة عند مقارنتها بأدوات أخرى مماثلة
تسعير #### Mend.io
- Mend Renovate: يبدأ من 25,000 دولار سنوياً ل 100 مطور
- إصلاح SCA: يبدأ من 18,000 دولار سنويًا ل 25 مطورًا
- إصلاح الحاوية: يبدأ من 15,000 دولار في السنة ل 100 مطور
- إصلاح SAST: يبدأ من 18,000 دولار في السنة ل 25 مطورًا
تقييمات ومراجعات Mend.io
- G2: 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم)
- Capterra: غير متوفر
10. فريق العمل
عبر مقياس الفريق Teamscale من CQSE هي منصة لإدارة جودة البرمجيات تم إنشاؤها في عام 2010 من قبل باحثين في الجامعة التقنية في ميونيخ.
تشتهر هذه الأداة الآن بقدراتها على تحليل التعليمات البرمجية آلياً، مثل الفحص المستمر، وملفات تعريف الجودة القابلة للتخصيص، وميزات تحليل الأمان.
وتشمل الميزات الرئيسية الأخرى لـ Teamscale مجموعة واسعة من لغات البرمجة وأطر العمل والتقارير ولوحات المعلومات الشاملة لمراقبة وإدارة نسبة الديون الفنية واتجاهات جودة التعليمات البرمجية.
كما أنه يتكامل مع برمجيات تتبع المشكلات الشائعة و تراكم المنتجات أنظمة مثل Jira و GitHub، والتي تتيح التعاون عبر فرق متعددة.
أفضل ميزات Teamscale
- تحليل البيانات من مصادر مختلفة مثل مستودعات التعليمات البرمجية ومتعقبات الأخطاء وحتى أدوات إدارة المتطلبات
- تسليط الضوء على المناطق غير المختبرة من التعليمات البرمجية وتشغيل اختبارات ضمان الجودة الدورية على التعليمات البرمجية الخاصة بك
- الحصول على بيانات ومقاييس متعمقة حول جودة التعليمات البرمجية الخاصة بك، وتحليل مشكلات الأمان، واختبار بنية برنامجك
- قم بدمج Teamscale مع أدوات التعاون وإدارة التعليمات البرمجية وأدوات تتبع الأخطاء البرمجية لتوحيد بياناتك
قيود مقياس الفريق
- لا يقدم Teamscale خطة مجانية أو نسخة تجريبية مجانية للمستخدمين
- لا تتوفر حاليًا أي قدرات ذكاء اصطناعي
تسعير #### تسعير Teamscale
- الدفع حسب الاستخدام: يبدأ من 110 يورو لكل مستخدم لخمسة مستخدمين، شهريًا
تقييمات ومراجعات Teamscale
- G2: غير متوفر
- Capterra: غير متوفر
تحليل التعليمات البرمجية وتقليل الديون التقنية باستخدام ClickUp
توفر إدارة الديون التقنية في قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك مجموعة من المزايا: يمكنك تحسين سرعة فريق التطوير لديك وتعزيز أمان التعليمات البرمجية. ومن السهل القيام بذلك باستخدام أدوات الديون التقنية الأنيقة.
يمكنك استخدام أي من الأدوات التي أدرجناها في هذه المدونة، ومن المؤكد أنها ستكون مفيدة لفريق تطوير البرمجيات لديك.
ومع ذلك، نقترح عليك تجربة ClickUp لبدء إدارة الديون التقنية.
يُعد ClickUp حلاً متكاملاً لإدارة مساحة العمل، وهو مزود بأدوات مدمجة لإدارة المشاريع، وإنشاء المستندات، والتواصل مع الفريق. وهذا يجعلها أداة رائعة لتتبع الديون التقنية وإنشاء وثائق تشرح قيود واجهة برمجة التطبيقات، وتناقضات الأعمال، وغير ذلك.
يمكن لفرقك أيضًا التعاون عبر الممر مباشرةً داخل منصة ClickUp باستخدام العديد من أدوات التواصل والتعاون المدمجة، مثل ClickUp Whiteboards، والمقاطع، وعرض الدردشة، وغيرها.
لماذا لا تجرِّب ClickUp؟ اشترك مجانًا واستكشف كيف يمكن أن يساعدك ClickUp في تحسين قاعدة التعليمات البرمجية وزيادة إنتاجية المطورين.