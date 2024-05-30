أفضل 10 أدوات لإدارة الديون التقنية وتتبعها في عام 2025

سواء أكان ذلك بسبب الضغط للوفاء بالمواعيد النهائية للسباق، أو الإصلاحات المؤقتة لمعالجة المشكلات العاجلة، أو القيود التكنولوجية مثل الأنظمة القديمة، أو مجرد نقص الخبرة, الديون التقنية يجد طرقًا متعددة للتراكم في قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك.

يمكن أن تساعدك الإصلاحات قصيرة الأجل والحلول البديلة في حل التحديات الفورية، لكنها تميل إلى أن تؤدي إلى صعوبات على المدى الطويل - بطء التطوير، والأخطاء، والثغرات الأمنية الكبيرة.

لهذا السبب يجب على فرق البرمجيات إنشاء نظام لإدارة ديونها التقنية المتزايدة. الطريقة الأكثر ملاءمة للقيام بذلك هي استخدام أدوات الديون التقنية مثل محررو التعليمات البرمجية و أدوات ترميز الذكاء الاصطناعي .

في هذه المدونة، قمنا بتجميع قائمة بأفضل 10 أدوات لإدارة الديون التقنية في السوق. تعرّف على ميزاتها البارزة وكيف يمكن أن تساعدك في الحفاظ على معيار التعليمات البرمجية الخاصة بك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات الديون الفنية؟

عند التفكير في أداة لإدارة الديون الفنية لمؤسستك، من المهم التأكد من أنها تتماشى مع أهداف فريق التطوير لديك، وتتزامن مع أدوات إدارة الديون الفنية الموجودة لديك أدوات تطوير البرمجيات الحالية ومتوافقة مع سير عملك وعملياتك الحالية.

فيما يلي بعض الخصائص التي يجب تقييمها حتى تتمكن من اتخاذ قرار شامل:

تحليل الكود الشامل : تأكد من أن الأداة توفر إمكانات قوية لتحليل التعليمات البرمجية مثل رائحة التعليمات البرمجية والازدواجية والتعقيد حتى تتمكن من تتبع الديون التقنية بفعالية

: تأكد من أن الأداة توفر إمكانات قوية لتحليل التعليمات البرمجية مثل رائحة التعليمات البرمجية والازدواجية والتعقيد حتى تتمكن من تتبع الديون التقنية بفعالية دعم اللغة : تحقق من أن أداة الديون الفنية تدعم لغات البرمجة والمنصات التي تستخدمها

: تحقق من أن أداة الديون الفنية تدعم لغات البرمجة والمنصات التي تستخدمها التصور وإعداد التقارير : تحقق مما إذا كانت أداتك توفر إمكانات التصور، مثل لوحات المعلومات التفاعلية, مخططات السرعة وغير ذلك، لمساعدتك على تتبع مقاييس الديون الفنية وتحليلها بمرور الوقت

: تحقق مما إذا كانت أداتك توفر إمكانات التصور، مثل لوحات المعلومات التفاعلية, مخططات السرعة وغير ذلك، لمساعدتك على تتبع مقاييس الديون الفنية وتحليلها بمرور الوقت عمليات التكامل : ابحث عن الأدوات التي تتكامل بسلاسة مع أدوات DevOps الحالية وأنظمة التحكم في الإصدار, برنامج أتمتة سير العمل وأدوات إدارة المشاريع وغيرها

: ابحث عن الأدوات التي تتكامل بسلاسة مع أدوات DevOps الحالية وأنظمة التحكم في الإصدار, برنامج أتمتة سير العمل وأدوات إدارة المشاريع وغيرها تحليل الأمان : بالإضافة إلى تحليل جودة التعليمات البرمجية الخاصة بك، تحقق مما إذا كانت أداة الديون الفنية تختبر التعليمات البرمجية بحثًا عن الثغرات الأمنية ومشكلات الامتثال حتى تتمكن من معالجتها في الوقت المناسب

: بالإضافة إلى تحليل جودة التعليمات البرمجية الخاصة بك، تحقق مما إذا كانت أداة الديون الفنية تختبر التعليمات البرمجية بحثًا عن الثغرات الأمنية ومشكلات الامتثال حتى تتمكن من معالجتها في الوقت المناسب خصوصية البيانات وأمانها: تأكد من أن الأداة تلتزم بلوائح خصوصية البيانات ومعايير الصناعة للتعامل مع التعليمات البرمجية الحساسة ومعلومات المشروع. يجب أن تحتوي على ميزات مثل التحكم في الوصول القائم على الأدوار وتشفير البيانات

أكثر من أي شيء آخر، اختر أداة ديون تقنية تتوافق مع تفضيلات فريقك, تزيد من إنتاجية المطورين وتمكينهم من الحفاظ على جودة التعليمات البرمجية.

أفضل 10 أدوات للديون التقنية في عام 2024

لا يوجد نقص في أدوات الديون الفنية في السوق. ولكن لن تعمل جميعها مع كل حالة استخدام. تحلل هذه القائمة أفضل 10 أدوات لفريق التطوير لديك لتتبع وقياس كفاءة التعليمات البرمجية.

لقد اخترنا هذه الأدوات بعد جولات متعددة من الاختبارات والتعليقات، حتى لا تضطر إلى القيام بذلك من الصفر. هيا بنا!

1. كليك أب

ClickUp عبارة عن منصة إدارة الإنتاجية ومساحة العمل التي يمكن أن تساعد فرق البرمجيات تخطيط سباقات السرعة وإدارة المتطلبات وتبسيط تتبع الأخطاء من وحدة تحكم واحدة.

والآن، قد لا تكون ClickUp أداة مخصصة لإدارة الديون التقنية، ولكن يمكن تخصيصها قوالب تطوير البرمجيات وإمكانيات إدارة المشاريع، وميزات تحليل التعليمات البرمجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي هي هبة من السماء لفرق البرمجيات من أجل تتبع وإدارة الديون التقنية بكفاءة.

استخدم نموذج سجل الديون التقنية الخاص بـ ClickUp لتتبع ديونك التقنية وإدارتها والتخفيف من حدتها

يمكن لفرق التطوير أن تبدأ بتكرار وتخصيص نموذج سجل الديون الفنية ل ClickUp . يمكّن هذا القالب الجاهز للاستخدام المطورين من تسجيل وتتبع ديونهم الفنية باستخدام منهجيات وأطر عمل رشيقة.

إليك كيفية استخدام القالب (في خمس خطوات بسيطة):

اشترك في ClickUp (إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل) وأنشئ مساحة عمل لمؤسستك. ثم قم بإنشاء مساحة عمل لفريق البرمجيات الخاص بك

داخل المساحة، أنشئ مشروعاً منفصلاً لإدارة جميع مشكلاتك ونتائج ديونك الفنية

قم بإعداد لوحة الأولويات وصنّف الديون بناءً على أولويتها حتى تعرف متى تختار أي ديون

استخدم لوحة كانبان للحصول على رؤية شاملة لجميع ديونك الفنية وحالتها

تسجيل نتائج الديون الفنية الجديدة كمهام وإضافة سياق مثل التبرير ومستوى الخطورة والمزيد

قم بإنشاء وثائق متعمقة مثل الاستراتيجية والمبررات وعناصر العمل للديون الفنية المعقدة على ClickUp Docs

يمكنك إنشاء مستندات فردية لكل نتيجة من نتائج الديون التقنية في مستندات ClickUp وإضافة الرابط ذي الصلة إلى تلك المهمة لتسهيل الشفافية والتعاون داخل فرقك.

يمكن للقادة التقنيين أيضًا إنشاء مستند رئيسي يحدد المبادئ التوجيهية الأساسية لإدارة الديون التقنية في مؤسستهم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى توحيد العملية، خاصة عندما يكون لدى المؤسسات فرق تطوير متعددة.

قم بتحليل مقتطفات التعليمات البرمجية للعثور على الثغرات المنطقية، وطرح الأفكار لتنظيف التعليمات البرمجية، والحصول على تحديثات الحالة بشأن ديونك التقنية باستخدام ClickUp Brain

من الميزات المفيدة بشكل خاص لفحص جودة التعليمات البرمجية انقر فوق الدماغ . أداة ذكاء اصطناعي توليدية، يمكن ل ClickUp Brain مساعدة المطورين على تحليل الشيفرة البرمجية بحثًا عن الأخطاء، والحصول على اقتراحات لإعادة هيكلة الشيفرة، واقتراحات الشيفرة البرمجية، وغير ذلك.

يمكن للفرق أيضًا أتمتة تحديثات الحالة وتلخيص المستندات والمشاريع والعثور على المعلومات المهمة عبر الأداة. وهذا يجعله مساعداً افتراضياً رائعاً للمطورين الذين يتطلعون إلى تحسين إنتاجيتهم وكفاءتهم.

ClickUp أفضل الميزات

تسجيل الديون الفنية: تبسيط عملية تسجيل عناصر الديون الفنية عن طريق إضافتها إلى مشروع منفصل في ClickUp أو باستخدام العلامات والتسميات

تبسيط عملية تسجيل عناصر الديون الفنية عن طريق إضافتها إلى مشروع منفصل في ClickUp أو باستخدام العلامات والتسميات رصد اتجاهات الديون التاريخية : تصور ديونك الفنية الإجمالية وتتبع الاتجاهات إلى قياس نسبة ديونك الفنية مع مرور الوقت

: تصور ديونك الفنية الإجمالية وتتبع الاتجاهات إلى قياس نسبة ديونك الفنية مع مرور الوقت قم بتوثيق عملياتك: قم بإدارة جميع الوثائق المتعلقة بديونك الفنية، بما في ذلك التعليمات البرمجية القديمة، وخطط إعادة هيكلة البنية الخاصة بك، والمزيد

قم بإدارة جميع الوثائق المتعلقة بديونك الفنية، بما في ذلك التعليمات البرمجية القديمة، وخطط إعادة هيكلة البنية الخاصة بك، والمزيد عصف ذهني مع الذكاء الاصطناعي : استخدم إمكانيات الذكاء الاصطناعي GenAI الخاصة ب ClickUp Brain لتحليل التعليمات البرمجية الخاصة بك أو إيجاد حلول لتحديات البرمجة الخاصة بك

: استخدم إمكانيات الذكاء الاصطناعي GenAI الخاصة ب ClickUp Brain لتحليل التعليمات البرمجية الخاصة بك أو إيجاد حلول لتحديات البرمجة الخاصة بك الاندماج مع أدوات تحليل الأكواد: على الرغم من أن ClickUp لا يقدم تحليلًا مدمجًا للأكواد، إلا أنه يمكن أن يتكامل مع أدوات تحليل الأكواد. لذلك يمكنك استيراد مشكلات الديون الفنية مباشرةً إلى مهام ClickUp لتتبع أفضل

قيود ClickUp

يتوفر ClickUp Brain فقط على الخطط المدفوعة

أبلغ بعض المستخدمين عن منحنى تعليمي حاد إلى حد ما

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : تسعير مخصص

: تسعير مخصص ClickUp Brain متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو لكل مساحة عمل شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,100 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

2. كودسكين

عبر CodeScene CodeScene هي أداة لتحليل الشيفرة البرمجية وتصورها تتحقق من جودة الشيفرة البرمجية وتربطها بعوامل أخرى مثل نوع الشيفرة البرمجية والمؤلفين والمشاريع. وهذا يمنح المستخدمين نظرة ثاقبة على الأنماط السلوكية لفريقك وكيفية تأثيرها على شفرتك البرمجية.

على سبيل المثال، يمكنك التعرف على نقاط قوة فريقك، مثل معرفتهم التقنية أو خبرتهم في النظام، وما إذا كنت بحاجة إلى تخصيص موارد مختلفة لمشروع ما لتحسين صحة التعليمات البرمجية الخاصة بك.

يقدم CodeScene أيضًا رؤى حول "الصحة المعمارية" العامة لقاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك ويتضمن ذلك مقاييس مثل اقتران التعليمات البرمجية وتماسكها للمساعدة في تحديد عيوب التصميم المحتملة التي تساهم في الديون التقنية.

أفضل ميزات CodeScene

فهم صحة التعليمات البرمجية الخاصة بك حسب المبرمج الفردي أو الفريق أو المشروع والحصول على نظرة ثاقبة لديناميكيات فريقك

أتمتة مراجعات التعليمات البرمجية باستخدام فحوصات الجودة المحددة مسبقًا لتقليل وقت التطوير

إعادة هيكلة التعليمات البرمجية القديمة ومعالجة الديون الفنية بسهولة باستخدام أدوات إعادة هيكلة التعليمات البرمجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

قيود CodeScene

أبلغ المستخدمون عن وجود منحنى تعليمي حاد يتفاقم بسبب تجربة تجربة تجربة مستخدم أقل من بديهية

قد لا يعالج تركيز CodeScene على تفاعل المطورين مع التعليمات البرمجية بشكل مباشر جميع مشكلات الديون الفنية

تسعير CodeScene

المعيار : 20 يورو/شهرًا لكل مؤلف نشط

: 20 يورو/شهرًا لكل مؤلف نشط المحترف : 30 يورو شهريًا لكل مؤلف نشط

: 30 يورو شهريًا لكل مؤلف نشط مؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات CodeScene

G2 : غير متوفر

: غير متوفر Capterra: غير متوفر

3. بيرفورس

عبر بيرفورس (على جليفي) Perforce عبارة عن منصة DevOps شاملة تمكّن فرق التطوير من إدارة كل شيء بدءًا من التحكم في الإصدار ومراجعات التعليمات البرمجية إلى إدارة المتطلبات وإدارة المشاريع الرشيقة.

صُممت Perforce لشركات البرمجيات المؤسسية واسعة النطاق، وتتضمن حلولاً رئيسية مثل إدارة دورة حياة التطبيق، وتحليل التعليمات البرمجية الثابتة، وأتمتة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، على سبيل المثال لا الحصر.

كما يمكن للمطورين أيضاً تسجيل ديونهم الفنية وتتبع حالة المشكلات المختلفة على Perforce باستخدام أداة إدارة المشاريع الرشيقة. هذا المزيج من إنتاجية المطورين وميزات إدارة العمليات يجعل من Perforce أداة رائعة للمؤسسات الكبيرة التي تدير مشاريع برمجيات معقدة.

بيرفورس أفضل الميزات

إنشاء فروع معزولة من التعليمات البرمجية لأغراض التجارب وإعادة الهيكلة وحماية قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك

تصور عملية إدارة الديون الفنية الخاصة بك وإضافة المزيد من السياق باستخدام Gliffy، أداة التخطيط في Perforce

تبسيط جميع استراتيجيات التشغيل والعمليات (تطوير الميزات الجديدة وتقييم المخاطر والاختبار والتصحيح) من وحدة تحكم واحدة

فهم الديون الفنية التاريخية ومعالجتها باستخدام سجل التحكم في الإصدار في Perforce وإمكانيات الدمج

إجراء مجموعة متنوعة من أنشطة الاختبار مثل المسح البيومتري والمستمر والجيولوجي لاكتشاف المشكلات مبكرًا

قيود Perforce

يمكن أن يكون بطيئًا وبطيئًا عند تشغيل عمليات فحص التعليمات البرمجية المعقدة

أبلغ بعض المستخدمين عن منحنى تعليمي حاد بسبب نقص التدريب والموارد الكافية

يمكن أن يكون مكلفاً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

تسعير بيرفورس

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات بيرفورس

G2 : غير متوفر

: غير متوفر Capterra: غير متوفر

4. حجم الخطوة AI

عبر حجم الخطوة AI Stepsize AI هي أداة ذكاء اصطناعي توليدية تساعد فرق التطوير على تتبع الديون التقنية وإدارتها بكفاءة أكبر. وعلى عكس أدوات تحليل التعليمات البرمجية الأخرى، فإن Stepsize AI عبارة عن "أداة تعقب" تساعد المطورين على إدراج الديون الفنية عبر دورة حياة المشروع ومعالجتها في كل مشروع.

يشتهر الذكاء الاصطناعي Stepsize AI بقدرات الذكاء الاصطناعي، مثل إنشاء تقارير سياقية وملخصات آلية على مستوى المشروع للديون الفنية. ويمكنه أيضاً مساعدة المهندسين على قياس الديون الفنية استناداً إلى الجهد المبذول والتأثير حتى يتمكنوا من تحديد الأولويات بشكل أفضل.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي Stepsize AI

احصل على رؤى وتعليقات على مستوى المشروع حول تدفق البيانات والديون الفنية وتتبع المشكلات

إنشاء تحديثات تلقائية بشأن ديونك الفنية وأحدث المشكلات باستخدام الذكاء الاصطناعي

أضف التعليقات التوضيحية المضمنة إلى التعليمات البرمجية لإضافة سياق وإدارة مشكلات الديون الفنية مباشرةً من محرر التعليمات البرمجية

التكامل مع جميع برامج تحرير التعليمات البرمجية الشائعة ومتعقبات المشكلات لمزامنة ديونك الفنية عبر جميع المنصات

قيود الذكاء الاصطناعي ذات الحجم المتدرج

يدعم مجموعة محدودة فقط من لغات البرمجة

سيتعين عليك دمج Stepsize AI مع أدوات تحليل التعليمات البرمجية الأخرى لاختبار جودة التعليمات البرمجية المتعمقة وفحص الثغرات الأمنية

أفاد بعض المستخدمين أن دمج Stepsize AI مع أدوات أخرى قد يكون معقدًا

تسعير #### تسعير Stepsize AI

الفريق : 29 دولارًا/شهرًا لكل لوحة جيرا أو فريق خطي

: 29 دولارًا/شهرًا لكل لوحة جيرا أو فريق خطي إعداد مخصص: 29 دولارًا/شهرًا لكل لوحة جيرا أو فريق خطي

تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2 : غير متوفر

: غير متوفر Capterra: غير متوفر

5. سوناركوب

عبر سوناركيوب سونار كيوب هو بديل مفتوح المصدر لأدوات اختبار وتحليل الأكواد البرمجية التجارية. وهو يدعم أكثر من 30 لغة برمجة ويقدم مجموعة متنوعة من حلول تحليل التعليمات البرمجية وإدارة الجودة لفرق تطوير البرمجيات.

تشمل الميزات الرئيسية تحليل التعليمات البرمجية المخصصة، وقياس الديون التقنية عبر مقاييس سلامة التعليمات البرمجية المتعمقة (درجة التعقيد والتكرار وغير ذلك)، وحتى أداة الكشف عن الأسرار لمنع الاختراقات الأمنية.

لدى SonarQube أيضًا مجتمع مطورين نابض بالحياة وأكثر من 50 مكونًا إضافيًا لمساعدة المطورين في الحصول على إجابات لأسئلتهم وزيادة كفاءتهم.

أفضل ميزات سوناركوب للذكاء الاصطناعي

استخدم محرك اختبار أمان التطبيقات الثابتة (SAST) لإجراء تحليل ثابت للأكواد البرمجية والإبلاغ عن المشكلات المحتملة

احصل على ملاحظات دقيقة ورؤى قابلة للتنفيذ بناءً على لغة البرمجة وأسلوب التطوير لديك

فشل خطوط الأنابيب التي لا تتطابق تلقائيًا مع إرشادات التعليمات البرمجية أو التنسيق المحدد مسبقًا

اكتشاف المشاكل وإصلاحها في وقت مبكر من دورة التطوير من خلال دمج SonarQube مع بيئة التطوير المتكاملة (IDE) وخطوط أنابيب التسليم المستمر (CD)

قيود سوناركوبي للذكاء الاصطناعي

تم الإبلاغ عن قيام Sonarqube بإنشاء تقارير مشكلات إيجابية خاطئة في بعض الحالات

يمكن أن يكون إعداد SonarQube لفرق التطوير الكبيرة عملية تستغرق جهدًا كبيرًا وتستغرق وقتًا طويلاً

محدودية ميزات إعداد التقارير عند مقارنتها بأدوات الديون التقنية المماثلة

تسعير سوناركوب للذكاء الاصطناعي

مجاني

Sonar Cloud : تبدأ من 11.81 دولارًا أمريكيًا مقابل 100 ألف سطر من التعليمات البرمجية (تُدفع شهريًا)

: تبدأ من 11.81 دولارًا أمريكيًا مقابل 100 ألف سطر من التعليمات البرمجية (تُدفع شهريًا) مطور : يبدأ من 160 دولارًا أمريكيًا مقابل 100 ألف سطر من التعليمات البرمجية (يتم دفعها سنويًا)

: يبدأ من 160 دولارًا أمريكيًا مقابل 100 ألف سطر من التعليمات البرمجية (يتم دفعها سنويًا) المؤسسات : تبدأ من 21,600 دولار مقابل 1 مليون سطر من التعليمات البرمجية (يتم احتسابها سنويًا)

: تبدأ من 21,600 دولار مقابل 1 مليون سطر من التعليمات البرمجية (يتم احتسابها سنويًا) البيانات المركز: تبدأ من 136,600 دولار أمريكي ل 20 مليون سطر من التعليمات البرمجية (يتم إصدار فاتورة سنوياً)

تقييمات ومراجعات سوناركوب للذكاء الاصطناعي

G2 : 4.5/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

6. تسليط الضوء

عبر تسليط الضوء على CAST CAST Highlight هي أداة استخبارات برمجية تزود فرق التطوير بنظرة عامة شاملة عن سلامة قاعدة التعليمات البرمجية وأي عوائق محتملة قد تنشأ.

وتتضمن ميزاته الرئيسية وحدة تحكم مركزية لمراقبة حالة جميع تطبيقاتك، ومدقق الثغرات الأمنية لتشغيل عمليات الفحص التلقائي للأكواد البرمجية والإبلاغ عن المشاكل، ولوحات معلومات قابلة للتخصيص لتوفير رؤى متعمقة حول أداء الأكواد البرمجية.

ومن المزايا الفريدة في برنامج CAST Highlight تحليلات الاستدامة. فمع بيانات مثل درجات التأثير الأخضر، وتقديرات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأوجه القصور الخضراء، يمكنك خفض البصمة البيئية لبرمجياتك وتصبح أكثر كفاءة في استخدام الطاقة والتكلفة.

أفضل ميزات تسليط الضوء على CAST Highlight

تحديد نقاط الضعف في المكتبات مفتوحة المصدر المستخدمة في التعليمات البرمجية الخاصة بك وتحليل مخاطرها المحتملة على تطبيقاتك

تخصيص لوحات المعلومات بمقاييس رئيسية والحصول على صورة واضحة لصحة محفظة برامجك بمرور الوقت

تقسيم التطبيقات تلقائيًا وتحديد أولوياتها للترحيل السحابي بناءً على تأثير الأعمال والاعتبارات الفنية

حدد "أوجه القصور الخضراء" في التعليمات البرمجية الخاصة بك، مثل خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو أن تكون أكثر كفاءة في استخدام الطاقة

تسليط الضوء على قيود تسليط الضوء على

غير مناسب للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم

أبلغ بعض المستخدمين عن "الحمل الزائد للبيانات" بسبب التنبيهات والإشعارات المستمرة

أسعار #### CAST Highlight

كامل : يبدأ من 39,000 دولار أمريكي ل 25 تطبيقاً (تُدفع سنوياً)

: يبدأ من 39,000 دولار أمريكي ل 25 تطبيقاً (تُدفع سنوياً) سحابة : يبدأ من 27,000 دولار أمريكي ل 25 تطبيقاً (تُدفع سنوياً)

: يبدأ من 27,000 دولار أمريكي ل 25 تطبيقاً (تُدفع سنوياً) SCA : يبدأ من 28,000 دولار أمريكي ل 25 تطبيقاً (تُدفع سنوياً)

: يبدأ من 28,000 دولار أمريكي ل 25 تطبيقاً (تُدفع سنوياً) الخضراء: يبدأ من 11,000 دولار أمريكي ل 25 تطبيقاً (يتم الدفع سنوياً)

تقييمات ومراجعات تسليط الضوء على #### CAST

G2 : 4.5/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

: 4.5/5 (أكثر من 70 تقييمًا) Capterra: غير متوفر

7. ريشاربر

عبر ريشاربر ReSharper من JetBrains هو امتداد شائع لتحليل التعليمات البرمجية لمطوري .NET. يُستخدم بشكل أساسي داخل Microsoft Visual Studio ويتميز بقدرات متقدمة لتحليل التعليمات البرمجية وإعادة هيكلتها، والتنقل المبسط في التعليمات البرمجية، وإكمال التعليمات البرمجية الذكية، وغير ذلك الكثير.

يعمل ReSharper أيضًا على تحسين تجربة IntelliSense (أداة إكمال التعليمات البرمجية المدمجة في Visual Studio) لمطوري .NET من خلال منحهم ميزات إضافية مثل اقتراحات التعليمات البرمجية المستندة إلى السياق واقتراحات الاستيراد التلقائي.

أفضل ميزات ReSharper

إعادة هيكلة التعليمات البرمجية باستخدام خيارات إعادة الهيكلة المضمنة وتحسين تنظيم التعليمات البرمجية وقابليتها للقراءة

قم بإجراء عمليات فحص التعليمات البرمجية وإصلاح المشكلات المحتملة من خلال اقتراحات الإصلاح السريع التلقائية من ReSharper

إعداد إرشادات تنسيق التعليمات البرمجية الخاصة باللغة وتوحيد قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك

استخدم إجراءات توليد التعليمات البرمجية لإنشاء الخصائص والأحمال الزائدة وإنشاء التعليمات البرمجية النمطية

قيود ReSharper

تم تصميم ReSharper لنظام .NET البيئي ولا يدعم أنظمة التطوير الأخرى

يمكن أن يؤدي تشغيل تحليل التعليمات البرمجية المعقدة إلى إبطاء نظامك

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود منحنى تعليمي

تسعير ReSharper

مجاني : برنامج ReSharper مجاني للطلاب والمعلمين والمجتمعات المحلية

: برنامج ReSharper مجاني للطلاب والمعلمين والمجتمعات المحلية المنظمات : يبدأ من 34.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: يبدأ من 34.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأفراد: يبدأ من 13.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ReSharper

G2 : 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم) Capterra: غير متوفر

8. شيكستايل

عبر شيكستايل Checkstyle، الذي تم تقديمه في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، هو أداة مفتوحة المصدر لتنسيق التعليمات البرمجية وتحليل التعليمات البرمجية الثابتة لمشاريع جافا. يمكن أن تساعد المطورين على إنشاء نمط ترميز موحد عبر المشاريع من خلال إضافة اصطلاحات التسمية والمسافات الفارغة وغيرها.

ويمكنك دمج Checkstyle مع خطوط أنابيب CI/CD وأتمتة مراجعات التعليمات البرمجية لضمان اتباع جميع التعليمات البرمجية للقواعد والإرشادات المحددة مسبقاً. يثبت هذا الأمر فائدته بشكل خاص للمشاريع مفتوحة المصدر التي تضم مساهمين متنوعين أو فرق جافا الصغيرة التي تتطلب مدقق تنسيق مجاني وبسيط.

Checkstyle أفضل الميزات

توحيد تنسيق قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك لضمان سهولة القراءة

إنشاء قواعد مخصصة للإبلاغ عن مشاكل التنسيق الخاصة بمؤسستك

التكامل مع IDEs والحصول على تنبيهات في الوقت الفعلي بشأن أي انتهاكات لتنسيق التعليمات البرمجية

قيود نمط التدقيق

يدعم Checkstyle جافا فقط

يقدم فقط فحوصات جودة التعليمات البرمجية الأساسية

تسعير #### تسعير Checkstyle

مجانياً للاستخدام

تقييمات ومراجعات Checkstyle

G2 : 4.3/5 (21 مراجعة)

: 4.3/5 (21 مراجعة) Capterra: غير متوفر

9. Mend.io

عبر Mend.io يهدف Mend إلى تبسيط أمان التطبيقات من خلال أتمتة العمليات وتزويد المطورين بالأدوات التي يحتاجونها لكتابة تعليمات برمجية آمنة. وباعتبارها أداة AppSec على مستوى المؤسسات لفرق التطوير والأمان، فإن Mend لديها أدوات فريدة من نوعها ولكنها متكاملة لكلا الوظيفتين.

فهي تقدم مجموعة من الأدوات التي تعالج مختلف جوانب أمن التطبيقات، مع التركيز بشكل خاص على أتمتة المهام وتقليل العبء على فرق التطوير. وتتضمن بعض الميزات الرئيسية تحليل التعليمات البرمجية المخصصة، والتحديد التلقائي للمخاطر مفتوحة المصدر، والكشف المبكر عن الثغرات الأمنية.

Mend.io أفضل الميزات

زيادة سرعة التطوير وجودة التعليمات البرمجية من خلال فحص التعليمات البرمجية ومعالجة مشكلات الديون في الوقت الفعلي

دمج تدفقات البيانات، ودمج المشكلات الشائعة، ومعالجة الثغرات المتعددة من خلال تغيير واحد في التعليمات البرمجية

الحصول على خطوات واضحة وقابلة للتنفيذ حول كيفية إصلاح المشكلات ومنع حدوث مشكلات مماثلة في المستقبل

بدء فحوصات أمنية دورية وتلقائية طوال دورة حياة التطوير لاكتشاف الثغرات الأمنية في وقت مبكر وتجنب مشاكل الامتثال

قيود Mend.io

قد لا يكون Mend.io مناسباً للشركات الأصغر حجماً لأنه لا يقدم سوى خطط سنوية مخصصة لما لا يقل عن 25 مطوراً

خيارات تخصيص محدودة عند مقارنتها بأدوات أخرى مماثلة

تسعير #### Mend.io

Mend Renovate : يبدأ من 25,000 دولار سنوياً ل 100 مطور

: يبدأ من 25,000 دولار سنوياً ل 100 مطور إصلاح SCA : يبدأ من 18,000 دولار سنويًا ل 25 مطورًا

: يبدأ من 18,000 دولار سنويًا ل 25 مطورًا إصلاح الحاوية : يبدأ من 15,000 دولار في السنة ل 100 مطور

: يبدأ من 15,000 دولار في السنة ل 100 مطور إصلاح SAST: يبدأ من 18,000 دولار في السنة ل 25 مطورًا

تقييمات ومراجعات Mend.io

G2 : 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم)

: 4.3/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: غير متوفر

10. فريق العمل

عبر مقياس الفريق Teamscale من CQSE هي منصة لإدارة جودة البرمجيات تم إنشاؤها في عام 2010 من قبل باحثين في الجامعة التقنية في ميونيخ.

تشتهر هذه الأداة الآن بقدراتها على تحليل التعليمات البرمجية آلياً، مثل الفحص المستمر، وملفات تعريف الجودة القابلة للتخصيص، وميزات تحليل الأمان.

وتشمل الميزات الرئيسية الأخرى لـ Teamscale مجموعة واسعة من لغات البرمجة وأطر العمل والتقارير ولوحات المعلومات الشاملة لمراقبة وإدارة نسبة الديون الفنية واتجاهات جودة التعليمات البرمجية.

كما أنه يتكامل مع برمجيات تتبع المشكلات الشائعة و تراكم المنتجات أنظمة مثل Jira و GitHub، والتي تتيح التعاون عبر فرق متعددة.

أفضل ميزات Teamscale

تحليل البيانات من مصادر مختلفة مثل مستودعات التعليمات البرمجية ومتعقبات الأخطاء وحتى أدوات إدارة المتطلبات

تسليط الضوء على المناطق غير المختبرة من التعليمات البرمجية وتشغيل اختبارات ضمان الجودة الدورية على التعليمات البرمجية الخاصة بك

الحصول على بيانات ومقاييس متعمقة حول جودة التعليمات البرمجية الخاصة بك، وتحليل مشكلات الأمان، واختبار بنية برنامجك

قم بدمج Teamscale مع أدوات التعاون وإدارة التعليمات البرمجية و أدوات تتبع الأخطاء البرمجية لتوحيد بياناتك

قيود مقياس الفريق

لا يقدم Teamscale خطة مجانية أو نسخة تجريبية مجانية للمستخدمين

لا تتوفر حاليًا أي قدرات ذكاء اصطناعي

تسعير #### تسعير Teamscale

الدفع حسب الاستخدام: يبدأ من 110 يورو لكل مستخدم لخمسة مستخدمين، شهريًا

تقييمات ومراجعات Teamscale

G2 : غير متوفر

: غير متوفر Capterra: غير متوفر

تحليل التعليمات البرمجية وتقليل الديون التقنية باستخدام ClickUp

توفر إدارة الديون التقنية في قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك مجموعة من المزايا: يمكنك تحسين سرعة فريق التطوير لديك وتعزيز أمان التعليمات البرمجية. ومن السهل القيام بذلك باستخدام أدوات الديون التقنية الأنيقة.

يمكنك استخدام أي من الأدوات التي أدرجناها في هذه المدونة، ومن المؤكد أنها ستكون مفيدة لفريق تطوير البرمجيات لديك.

ومع ذلك، نقترح عليك تجربة ClickUp لبدء إدارة الديون التقنية.

يُعد ClickUp حلاً متكاملاً لإدارة مساحة العمل، وهو مزود بأدوات مدمجة لإدارة المشاريع، وإنشاء المستندات، والتواصل مع الفريق. وهذا يجعلها أداة رائعة لتتبع الديون التقنية وإنشاء وثائق تشرح قيود واجهة برمجة التطبيقات، وتناقضات الأعمال، وغير ذلك.

يمكن لفرقك أيضًا التعاون عبر الممر مباشرةً داخل منصة ClickUp باستخدام العديد من أدوات التواصل والتعاون المدمجة، مثل ClickUp Whiteboards، والمقاطع، وعرض الدردشة، وغيرها.

لماذا لا تجرِّب ClickUp؟ اشترك مجانًا واستكشف كيف يمكن أن يساعدك ClickUp في تحسين قاعدة التعليمات البرمجية وزيادة إنتاجية المطورين.