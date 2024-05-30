كيفية بناء استراتيجية لتنمية المواهب في شركتك

يشكل الموظفون العمود الفقري لأي عمل تجاري ويمكنهم إما أن يقودوه إلى النجاح والابتكار أو يساهموا في الركود والتراجع.

لذلك، فإن تدريب ورعاية المواهب داخل المؤسسات أمر بالغ الأهمية لنجاح الأعمال.

يجب أن يستمر المحترفون في تعلم مهارات جديدة ليظلوا على صلة بالموضوع، مما يجعل تنمية المواهب أكثر أهمية. ومع ذلك، فإن وضع استراتيجيات تنمية المواهب التي تعود بالنفع على الشركة وموظفيها ليس بالأمر السهل. فالعديد من الشركات تعاني من ذلك وتعاني نتيجة لذلك.

في هذه المقالة، سنشرح أساسيات تنمية المواهب وكيفية تضمينها في استراتيجية عملك الشاملة. وسنشارك أيضًا بعض النصائح والأدوات المهمة لمساعدتك على النجاح.

هيا بنا نبدأ!

ما هي تنمية المواهب؟

تنمية المواهب وإدارة المواهب وإدارة الأداء هي مصطلحات وثيقة الصلة ببعضها البعض وغالبًا ما تُستخدم بالتبادل.

تطوير المواهب هو المصطلح الأوسع نطاقًا، والمصطلحان الآخران هما مجموعتان فرعيتان له. وهي تنطوي على رعاية مهارات وإمكانات الموظفين لمساعدتهم على النمو والنجاح داخل المؤسسة.

بالإضافة إلى ذلك، يركز تطوير المواهب على خلق بيئة داعمة يتم فيها تشجيع الموظفين على التعلم والابتكار ومواجهة التحديات الجديدة. ويشمل ذلك توفير الموارد والتغذية الراجعة وفرص النمو الشخصي والمهني.

والآن، دعنا نوضح الفروق بين إدارة المواهب وتنمية المواهب.

إدارة المواهب مقابل تنمية المواهب

تتضمن إدارة المواهب كل شيء بدءًا من تعيين الموظفين إلى إدارتهم طوال فترة ارتباطهم بشركتك. إنه مصطلح أوسع نطاقًا يشمل التوظيف، والتأهيل، وتطوير المواهب، و مشاركة الموظفين والاحتفاظ بهم.

من ناحية أخرى، يُعد تطوير المواهب مكونًا محددًا من مكونات إدارة المواهب التي تركز على تعزيز النمو المهني والشخصي للموظفين. وهو ينطوي على الارتقاء بمهارات الموظفين لإعدادهم لتولي الأدوار العليا والمزيد من المسؤوليات. عادةً ما تتماشى أهداف برامج تطوير المواهب مع الأهداف التنظيمية الشاملة.

بعد ذلك، دعنا ننتقل إلى التمييز بين إدارة المواهب وإدارة الأداء.

إدارة المواهب مقابل إدارة الأداء

إدارة المواهب هي مفهوم أكثر شمولية يتعامل مع نمو الموظفين وتطورهم بشكل عام. فهي لا تهتم فقط بأداء العمل ولكنها تهتم أيضًا بتنمية المهارات ورسم أفضل المسارات الوظيفية للموظفين.

إدارة الأداء هي مجموعة فرعية من إدارة المواهب التي تركز على أداء الموظفين في العمل. إنها عملية مستمرة تتضمن تحديد أهداف الأداء وقياس التقدم الذي يحرزه كل موظف.

وتشمل تحديد الأهداف وتتبع الأداء ومراجعات الأداء والتقييمات والمكافآت.

استخدام برنامج إدارة المواهب يمكن أن يساعدك في الإشراف بكفاءة على جميع جوانب إدارة المواهب، بما في ذلك تطوير المواهب، وإدارة الأداء، و إدارة الفريق . يمكن أن يؤدي ذلك إلى تبسيط العمليات التنظيمية وتحسين التواصل وضمان التوافق مع أهداف العمل.

## لماذا تعتبر تنمية المواهب مهمة؟

إن الفائدة الأكثر وضوحًا من تطوير المواهب هي أن الارتقاء بمهارات الموظفين يحسن أداءهم في العمل، مما يساعد الشركات على النمو.

فكلما زادت القوى العاملة الموهوبة والماهرة لدى الشركة، زادت سرعة نموها و تكيفها مع بيئة الأعمال المتغيرة

ومع ذلك، فإن فوائد تنمية المواهب تتجاوز ذلك. دعونا نناقش بعض أهم فوائد تنمية المواهب بالنسبة للشركات.

يساعد على جذب أفضل المواهب

تجذب الشركات التي لديها برامج ناجحة لتطوير المواهب مرشحين ذوي جودة عالية. _يرغب الأشخاص في العمل مع الشركات التي تساعدهم على النمو في حياتهم المهنية

يجب على المهنيين اليوم أن يصقلوا مهاراتهم بانتظام ليظلوا على صلة بالموضوع. وبينما يمكنهم القيام بذلك بشكل فردي، يصبح الأمر أسهل عندما يدعم صاحب العمل هذه الرؤية. لذلك، فإن الشركات التي تستثمر في تدريب الموظفين وبرامج الإرشاد ستجذب دائمًا أفضل المواهب.

فالشركات التي لديها برامج تعليمية وتطويرية رائعة تعرضها في التوصيف الوظيفي والمواقع الوظيفية كميزة من مزايا الانضمام إلى المؤسسة. وتلقى هذه القيمة المضافة صدى لدى المهنيين الملتزمين بالنمو في حياتهم المهنية من خلال البقاء على صلة بالموضوع.

تعزيز الرضا الوظيفي والاحتفاظ بالموظفين

وفقًا لتقرير حديث استبيان 80% من المهنيين العاملين يشعرون برضا أكبر عن وظائفهم إذا تمكنوا من الحصول على التدريب في مكان العمل. 50% منهم يفكرون في ترك الوظائف التي لا توفر فرص التعلم والتطوير.

وهذا يُظهر بوضوح مدى أهمية تطوير المواهب بالنسبة للشركة. فهو يساعد الشركات في العثور على أفضل الموظفين وإشراكهم والاحتفاظ بهم.

يشعر الموظفون الذين لديهم إمكانية الوصول إلى برامج التدريب في العمل أن المؤسسة ملتزمة بتطورهم الوظيفي. وهذا يساعد على بناء الثقة والولاء مع الشركة، مما يشجع الموظفين على البقاء معها.

يساعد في تخطيط التعاقب الوظيفي وتطوير القيادة

من خلال تطوير المواهب داخل المؤسسة، يمكن للشركات ملء الأدوار القيادية داخليًا دون الحاجة إلى التوظيف من الخارج.

وهذا يوفر الوقت والمال الذي يتم إنفاقه على التوظيف وإعداد الموظفين الجدد. كما أنه يساعد أيضًا في إشراك الموظفين والاحتفاظ بهم، حيث إن آفاق النمو داخل المؤسسة تلهم مواهبك للبقاء والعمل على تحقيق النمو بدلاً من البحث عنه في مكان آخر.

نظرًا لفوائدها العديدة، فإن تعيين مدير لتطوير المواهب أمر مهم لتحسين تنمية المواهب داخل المؤسسات.

## فوائد تطوير المواهب للفرق

لقد أثبتنا بالفعل أن تطوير المواهب يساعد المؤسسات على النمو بشكل أسرع. والآن، لننظر في بعض فوائد تنمية المواهب على مستوى الفريق.

تحسين أداء الموظفين

وفقًا لشركة Gartner, 58% من القوى العاملة في عام 2021 بحاجة إلى تحسين مهاراتهم لأداء وظائفهم بشكل جيد. مع تغيير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى لكيفية عملنا، أصبح التركيز على تنمية المواهب أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى.

تساعد برامج التدريب والتعلُّم المنتظمة الموظفين على تقديم أداء أفضل والتأقلم مع بيئات العمل المتغيرة.

من خلال التطوير المستمر للمواهب، يمكن للمديرين تطوير فرق عمل عالية الأداء تقدم نتائج استثنائية، وبالتالي تحسين النتائج الاستراتيجية ورضا العملاء.

تعزيز إنتاجية الفريق

عندما يركز أعضاء الفريق على التعلم والنمو المهني، يستفيد الفريق بأكمله من ذلك. يؤدي الموظفون المهرة وظائفهم بشكل أسرع وأفضل، وبالتالي تحسين إنتاجيتهم وإنتاجية فريقهم. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يقنع ذلك أيضًا أعضاء الفريق الآخرين بالتركيز على التعلّم والارتقاء بالمهارات.

لهذا السبب يجب على قادة الفرق تشجيع أعضاء فريقهم على المشاركة في برامج التدريب. ومن الطرق الجيدة لتحفيزهم هي جعل ذلك هدفًا من أهداف الأداء وتحديد أهداف واضحة.

تشجع على التعاون والابتكار

يعزز تطوير المواهب بيئة يتم فيها تشجيع أعضاء الفريق على مشاركة المعرفة والأفكار وأفضل الممارسات.

تتيح خبرات التعلم التعاوني، مثل جلسات التدريب الجماعي أو المشاريع متعددة الوظائف، للموظفين الاستفادة من خبرات ووجهات نظر بعضهم البعض للابتكار وحل المشاكل المعقدة. هذه العقلية التعاونية تعزز تماسك الفريق وتحفز الإبداع والابتكار داخل المؤسسة، مما يؤدي إلى تحسين النتائج والميزة التنافسية.

كما أن الجمع بين أعضاء الفرق المختلفة معًا في بيئة تدريبية يحسن أيضًا من التفاهم والعلاقات متعددة الوظائف في العمل.

## كيفية تطوير استراتيجية تنمية المواهب

يعد وضع استراتيجية قوية لتطوير المواهب أمرًا حيويًا لنمو الأعمال. حيث تعمل المؤسسات على تطوير قوة عاملة ماهرة ومرنة جاهزة لمواجهة التحديات الجديدة من خلال التدريب المستمر للموظفين ورفع مستوى مهاراتهم.

في هذا القسم، سنرشدك في هذا القسم إلى كيفية وضع استراتيجية تطوير المواهب لمؤسستك. إليك ما يلي.

1. تقييم مهارات الموظفين الحالية وأهدافهم المهنية

تتمثل الخطوة الأولى في وضع خطة تطوير المواهب لموظفيك في تقييم الوضع الحالي لكل فرد.

ما هي نقاط قوتهم ونقاط ضعفهم؟ ما هي أهم مهاراتهم ومستويات مهاراتهم؟

سيساعدك فهم ذلك على تقييم الوضع الراهن و تحديد الاحتياجات التدريبية الأساسية للفرق.

يجب عليك أيضًا إشراك أعضاء فريقك في العملية وسؤالهم عن أهدافهم المهنية. قد لا يرغب الجميع في التقدم الوظيفي نفسه، وقد يرغب البعض في تغيير أدوارهم.

عند وضع خطة تطوير المواهب، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التطلعات المهنية لكل موظف.

نصيحة احترافية: استخدم ClickUp قالب الموظف والمدير 1 على 1 لجدولة وتدوين ملاحظات عن الاجتماعات مع كل عضو من أعضاء الفريق._

ضع جدول أعمال، وناقش الأهداف والتطلعات المهنية لكل عضو من أعضاء الفريق واحتفظ بالسجلات باستخدام نموذج ClickUp موظف ومدير 1 على 1

على الرغم من أن هذا القالب متعدد الاستخدامات والقابل للتخصيص مصمم للمناقشات الأسبوعية الفردية، إلا أنه يمكن تعديله بسهولة لإجراء مناقشات تطوير المواهب مع أعضاء فريقك.

ضع قائمة ببنود جدول الأعمال، وناقش أهدافهم المهنية واحتياجاتهم التعليمية، وقم بإنشاء بنود عمل لتنفيذ النقاط التي تمت مناقشتها.

2. إنشاء خطة تطوير مفصلة للموظفين

بعد أن تقوم بتقييم مستويات المهارات الحالية لكل عضو من أعضاء الفريق وتطلعاته المهنية، استخدمها لوضع خطة مفصلة لتطوير الموظفين.

إن قالب خطة تطوير الموظفين ClickUp يمكن أن يساعد في ذلك. فهو يستخدم طريقة عرض منظمة ومجدولة لتلخيص خطط التعلم الشخصية لجميع أعضاء فريقك.

قم بإنشاء خطط تعلم شاملة لكل عضو من أعضاء الفريق واحصل على ملخص مرئي للأهداف والتقدم المحرز باستخدام قالب خطة تطوير الموظفين ClickUp

يحتوي على عمود "التطوير المهني" حيث يمكنك إضافة أهداف تعليمية مختلفة في شكل علامات مرمزة بالألوان. يساعد في إدارة التعاقب الوظيفي من خلال الارتقاء بمهارات الموظفين لتولي المناصب العليا والمزيد من المسؤوليات.

بصرف النظر عن عرض الملخص، هناك أربع طرق عرض أخرى يمكنك من خلالها تتبع خطة التعلم الخاصة بكل موظف والتقدم المحرز بشكل متعمق.

3. تتبع التقدم المحرز ومراقبة الأداء

بعد إنشاء الخطة، تحتاج إلى متابعة وتتبع التقدم الذي يحرزه كل عضو في الفريق نحو الأهداف التي اتفقتم عليها بشكل متبادل.

الحق برنامج الموارد البشرية يمكن أن يساعدك في إدارة عمليات تطوير المواهب ومراجعة الأداء، و ClickUp للموارد البشرية الفرق هو بالضبط ما تحتاجه.

فهو يوفر مجموعة قوية من الميزات لمساعدة الشركات على إدارة المواهب, بناء وتنفيذ برامج التدريب ومساعدة الموظفين على تحسين مهاراتهم. لنبدأ بكيفية مساعدة ClickUp في تتبع الأهداف. أهداف ClickUp ميزة بارزة في المنصة، والتي تتيح لك تحديد الأهداف ومشاركتها، وتحويلها إلى مهام، وتتبع التقدم المحرز باستخدام طرق عرض متعددة.

تتبع الأهداف في طرق العرض المختلفة، مثل قوائم التقدم وطرق العرض المستهدفة، باستخدام ClickUp Goals

إنه مفيد ليس فقط لتتبع أهداف التعلم والتطوير ولكن أيضًا أهداف الموارد البشرية وأهداف المشروع وغير ذلك.

بصرف النظر عن هذا، يقدم ClickUp العديد من قوالب مجانية للموارد البشرية لتطوير المواهب وإدارتها، مثل قوالب الخريطة الوظيفية و قوالب خطة التطوير . استخدمها لإدارة الجوانب المختلفة للعملية.

## أفضل ممارسات تطوير المواهب

في حين أن تنمية المواهب جزء لا يتجزأ من استراتيجية أي شركة، فإن القيام بذلك بشكل صحيح أمر بالغ الأهمية لتحقيق النتائج المرجوة. أنت بحاجة إلى التوجيه الصحيح لضمان نجاحك في رعاية المواهب داخل مؤسستك بطريقة مفيدة للطرفين.

إليك بعض أفضل الممارسات لتنمية المواهب التي ستساعدك في ذلك:

مواءمة الأهداف الفردية مع أهداف العمل

بينما يجب على كل موظف التقدم في حياته المهنية، يجب أن يساهم تعلمهم ونموهم أيضًا في نجاح الشركة بشكل عام.

على سبيل المثال، لنفترض أن شركتك تخطط لتطبيق تكنولوجيا جديدة مثل الذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات. فبدلاً من مقاومة التغيير، يجب عليك رفع مستوى مهارات موظفيك لتعلم كيفية استخدام التكنولوجيا لأداء وظائفهم بشكل أفضل.

في هذه الحالة، يجب أن تتمحور خطط التعلم والتطوير والدورات التدريبية حول الذكاء الاصطناعي. هذا ما تبدو عليه المواءمة بين أهداف العمل والأهداف الشخصية.

ما الفائدة؟

سينمو الموظفون والأعمال في الاتجاه الاستراتيجي الصحيح والمفيد للطرفين.

إذا لم يقم الموظفون بتطوير مهاراتهم، على سبيل المثال، فقد يصبحون غير مؤهلين وغير قادرين على التعامل مع متطلبات العمل المستقبلية. سيؤدي ذلك إلى عدم التوافق بين المهارات ومتطلبات العمل، مما يجعل هؤلاء الموظفين زائدين عن الحاجة.

كما أنه أمر سيء بالنسبة للشركات لأنه يتعين عليها إيجاد موظفين جدد ماهرين في استخدام الذكاء الاصطناعي أو توظيف الراغبين في التعلم.

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يمكن ل ClickUp Brain تبسيط العمليات المختلفة، بدءاً من تدوين ملاحظات الاجتماعات إلى إرسال التنبيهات الآلية في الوقت المناسب. فهو يعمل كمساعد افتراضي يساعدك في مختلف جوانب عملك ويحسن إنتاجيتك وإنتاجية فريقك. علاوةً على ذلك، نظرًا لأنه يعتمد على البرمجة اللغوية العصبية، لن تحتاج فرق العمل إلى تعلم أنظمة مطالبة معقدة ويمكنها التفاعل مع الذكاء الاصطناعي بشكل محادثة.

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خلق ثقافة التعلُّم المستمر والنمو

تطوير المواهب ليس جهداً قصير الأجل أو لمرة واحدة بل عملية مستمرة. بصرف النظر عن خطة التعلم والتطوير السنوية الرسمية، يجب أن تشجع فريقك على اغتنام كل فرصة تعلم.

شجعهم على استضافة جلسات لتبادل المعرفة حيث يقوم أحد أعضاء الفريق بتعليم مهارة معينة للآخرين أو التحدث عن موضوع ذي صلة. قم بتمكينهم من استضافة جلسات العصف الذهني والتفكير لإيجاد أفضل الحلول للمشاكل.

وبشكل عام، عزز ثقافة التعلم المستمر والنمو داخل فريقك.

نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Whiteboards _لإجراء جلسات العصف الذهني للفريق. يمكن لأعضاء الفريق التفكير بصرياً في الوقت الفعلي باستخدام هذه الميزة. استخدمها لإنشاء الخرائط الذهنية واستراتيجيات العمل والمزيد

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### تعزيز التنوع والمساواة والشمول

من أهم الممارسات الفضلى التي يجب اتباعها هي ضمان التنوع والمساواة والشمول داخل فريقك ومؤسستك.

يجب أن تضمن جهود تنمية المواهب والسياسات التنظيمية الخاصة بك أن يشعر الأشخاص من جميع مناحي الحياة بأنهم مشمولون وممثلون.

ابدأ بتوفير التدريب على مبادرة التنوع والشمولية لجميع الموظفين لتوعيتهم بالموضوع. عزز ثقافة الشمولية وكن قدوة يحتذى بها لتحفيز فريقك على السير على خطاك.

قدم الإرشاد لمختلف الموظفين بناءً على احتياجاتهم التعليمية الفريدة. على سبيل المثال، قد يكون شخص ما بارعًا تقنيًا ولكنه يفتقر إلى مهارات التواصل الجيدة. فبدلاً من تعيير الموظفين بسبب نقاط ضعفهم، يجب أن يكون الهدف هو رعايتهم ومساعدتهم على النمو.

عند وضع خطة تنمية المواهب للموظفين، ضع هذه الأمور في الاعتبار وتأكد من أن مبادرات تنمية المواهب الخاصة بك شاملة وتوفر فرصاً متساوية للجميع.

نصيحة احترافية: استفد من ClickUp نموذج تحديد أهداف التنوع والشمول لوضع أهداف مخصصة تساعد كل عضو في الفريق على التعلم بالسرعة التي تناسبه. ويستخدم نموذج أهداف SMART لتحديد الأهداف القابلة للتنفيذ التي يجب على الأفراد تحقيقها في فترة زمنية محددة

ضع أهدافًا شاملة تتناسب مع احتياجات كل فرد باستخدام قالب تحديد أهداف التنوع والشمول ClickUp Diversity and Inclusion Goal Setting Template

يقدم القالب خمس طرق عرض مخصصة لتتبع تقدم الأهداف ومراجعة أداء الموظفين في كل هدف.

تمكين الموظفين من اختيار مساراتهم المهنية

السماح للموظفين باختيار مساراتهم المهنية وأهدافهم أمر حيوي. إذا قمت بإجبار شخص ما على مسار وظيفي لا يتحمس له، فلن يؤدي أداءه بشكل جيد. ومع مرور الوقت، قد يتسبب ذلك في عدم الرضا الوظيفي وانفصال الموظفين، مما يؤدي إلى التخبط.

تجنب هذه النتيجة من خلال إشراك الموظفين في عملية التخطيط لوضع استراتيجية تطوير المواهب.

على سبيل المثال، لا يرغب الجميع في أن يصبحوا مديرين وقد يفضلون أن يكونوا مساهمين فرديين. وبالمثل، قد يفضل بعض الأشخاص الانتقال الأفقي إلى دور آخر يناسب مهاراتهم وأهدافهم المهنية بشكل أفضل.

فبدلاً من افتراض أن الجميع يرغبون في مسار وظيفي عمودي، اسألهم عن مكان اهتماماتهم. مكّن أعضاء فريقك من التحدث عن مساراتهم المهنية المفضلة وساعدهم في هذا المسار.

هذه هي علامة المدير الجيد، وهو ما يساعد المؤسسة في نهاية المطاف. الموظفون الراضون أكثر إنتاجية وأداءً أفضل، وهو أمر رائع للشركات.

تحقيق تنمية المواهب وإدارتها بفعالية مع ClickUp

لم يعد تطوير المواهب خيارًا؛ بل أصبح ضرورة للنمو المستدام.

تحتاج كل شركة تهدف إلى الازدهار إلى قوة عاملة ماهرة وقادرة على التكيف لمواكبة التقنيات الجديدة واتجاهات الأعمال. ومن ثم، فإن برنامج تطوير المواهب الذي يهدف إلى تحقيق النجاح والاستدامة على المدى الطويل هو أمر ضروري لأي مؤسسة اليوم.

يمكن لميزات إدارة المواهب في ClickUp دعم وتعزيز جهودك في هذا الاتجاه. بدءًا من التأهيل إلى بناء فريق العمل، فهو يغطي كل ما تحتاجه لتخطيط عمليات إدارة المواهب لديك وإدارتها وتحديثها بفعالية. اشترك الآن _للبدء!