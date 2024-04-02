كيف يمكنني العثور على سلسلة فرعية في Python؟

مرحبًا! هل تريد معرفة كيفية تحديد جميع مواقع ظهور سلسلة فرعية معينة داخل سلسلة أكبر في Python؟ حسنًا، أنت محظوظ! دعنا نتعمق في هذا الموضوع باستخدام طريقة ممتعة وسهلة المتابعة تستخدم طريقة `find()` في Python. هذه المغامرة الصغيرة في البرمجة لن تحل مشكلتك فحسب، بل ستضيف أيضًا مقتطفًا رائعًا إلى مجموعة أدواتك!

فهم المهمة

تأتي سلاسل Python مع مجموعة قوية من الأساليب لمعالجة النص والبحث فيه. إذا كنت تبحث عن كل فهرس يبدأ فيه سلسلة فرعية معينة داخل سلسلة، فأنت بحاجة إلى طريقة منهجية للقيام بذلك، خاصة وأن أسلوب `find()` المدمج في Python لا يعرض سوى أول ظهور من نقطة بداية معينة.

الحل المقترح

للتعرف على كل حالة، حتى تلك الحالات المتداخلة، يمكننا إنشاء دالة مخصصة. ستقوم هذه الدالة بتمشيط السلسلة من البداية إلى النهاية، والتقاط كل مؤشر بداية تظهر فيه السلسلة الفرعية. وإليك كيفية القيام بذلك:

كيف تعمل الوظيفة

بدء التهيئة: نبدأ من بداية السلسلة (المؤشر `0`). البحث عن السلسلة الفرعية: تبحث طريقة `find()` عن السلسلة الفرعية من مؤشر `start` الحالي. العودة في حالة عدم العثور: إذا لم تعثر `find()` على السلسلة الفرعية، فإنها ترجع `-1`، مما يطلب من الدالة إيقاف البحث. إرجاع المؤشر: إذا تم العثور عليه، فإننا نُرجع (نوعًا ما مثل الإرجاع) المؤشر. التقدم للأمام: قم بزيادة مؤشر `start` بمقدار طول السلسلة الفرعية لتخطي هذا التكرار. للعثور على السلاسل الفرعية المتداخلة، ما عليك سوى زيادة المؤشر بمقدار 1 (`start += 1`).

مثال عملي

لنرى هذه الوظيفة في سيناريو حقيقي لفهمها بشكل أفضل:

شرح الناتج:

عند تشغيل الكود أعلاه، يجب أن ترى:

[1، 11، 18، 21]

تمثل هذه الأرقام المؤشرات في `input_string` حيث تبدأ السلسلة الفرعية `”in”`. لاحظ أن هناك بعض التداخلات — رائع، أليس كذلك؟

باختصار

يوفر هذا النهج طريقة متعددة الاستخدامات للعثور على سلاسل فرعية بشكل شامل داخل أي سلسلة. سواء كنت تتعامل مع تصفية البيانات أو تقوم بتحليل النصوص أو تستمتع فقط بالسلاسل، فإن هذه الوظيفة توسع من قدرات Python بطريقة مباشرة وفعالة.

لا تتردد في تجربة الزيادة في الحلقة للتعامل مع حالات التداخل ومشاهدة كيفية تغير الناتج. نتمنى لك البرمجة السعيدة، وتذكر أن كل سطر من الأكواد هو خطوة نحو إتقان لغة Python! 🚀

