أفضل 10 تطبيقات وأدوات للعمل الحر للعاملين لحسابهم الخاص في 2025

يعتمد نجاح مسيرتك المهنية في العمل الحر بشكل شبه كامل على تطبيقات العمل الحر التي تستخدمها.

دعنا نكون واقعيين - فالعمل الحر ليس كل شيء مشرق وأقواس قزح.

من التوفيق بين المواعيد النهائية، وتتبع الساعات، وإرسال الفواتير، ومحاولة عدم الإرهاق، يمكن أن يكون للعمل الحر اليومي تأثيره السلبي. ولكن، باستخدام الأدوات المناسبة، يمكنك تبسيط عمليات عملك، وزيادة الإنتاجية، وفي النهاية جعل حياتك أسهل.

لقد قمنا بأداء واجبنا وجمعنا قائمة بأفضل 10 تطبيقات للعمل الحر للعاملين لحسابهم الخاص في عام 2024.

في منشور المدونة هذا، سنقوم بتفصيل الميزات الرئيسية لكل تطبيق وعيوبه وخطط التسعير حتى تتمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة في دقائق.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيقات العاملين لحسابهم الخاص؟

يمكن أن يختلف ما تحتاجه في تطبيق العاملين لحسابهم الخاص بشكل كبير بناءً على عروض خدماتك ومجال عملك. ومع ذلك، فقد حددنا بعض الجوانب العامة التي يجب مراعاتها:

تتبع الوقت: تأكد من أن التطبيق يمكنه تسجيل الوقت الذي تقضيه في المشاريع والمهام بدقة حتى تتمكن من محاسبة عملائك بدقة

تأكد من أن التطبيق يمكنه تسجيل الوقت الذي تقضيه في المشاريع والمهام بدقة حتى تتمكن من محاسبة عملائك بدقة خيارات الفوترة وإعداد الفواتير: اختر تطبيقًا يحتوي على أدوات الفوترة لإنشاء فواتير احترافية وإرسالها، وتتبع المدفوعات، وإدارة فواتير العملاء

اختر تطبيقًا يحتوي على أدوات الفوترة لإنشاء فواتير احترافية وإرسالها، وتتبع المدفوعات، وإدارة فواتير العملاء تتبع المصاريف: ابحث عن الميزات التي تسهّل تسجيل النفقات والإيصالات التجارية وتنظيمها وإدارتها لأغراض الخصم الضريبي

ابحث عن الميزات التي تسهّل تسجيل النفقات والإيصالات التجارية وتنظيمها وإدارتها لأغراض الخصم الضريبي إدارة المشاريع و إدارة المهام: هذا أمر لا يحتاج إلى تفكير. يجب أن يكون تطبيقك قادرًا على مساعدتك تنظيم مهامك وتتبع مشاريع العمل الحر وسير العمل بكفاءة

إدارة المهام: هذا أمر لا يحتاج إلى تفكير. يجب أن يكون تطبيقك قادرًا على مساعدتك تنظيم مهامك وتتبع مشاريع العمل الحر وسير العمل بكفاءة التكامل مع برامج المحاسبة: يحتاج العاملون لحسابهم الخاص أيضًا إلى التعامل مع شؤونهم المالية وخصوماتهم الضريبية، لذا تأكد من أن تطبيق العمل الحر الخاص بك يمكنه الاتصال بتطبيقات المحاسبة الشائعة مثل QuickBooks Online أو Xero

يحتاج العاملون لحسابهم الخاص أيضًا إلى التعامل مع شؤونهم المالية وخصوماتهم الضريبية، لذا تأكد من أن تطبيق العمل الحر الخاص بك يمكنه الاتصال بتطبيقات المحاسبة الشائعة مثل QuickBooks Online أو Xero إعداد التقارير والتحليلات: اختر تطبيقًا مزودًا بميزات إعداد التقارير والتحليلات التفصيلية للحصول على رؤى حول أداء عملك والدخل ونفقات العمل والبيانات المتعلقة بالضرائب

اختر تطبيقًا مزودًا بميزات إعداد التقارير والتحليلات التفصيلية للحصول على رؤى حول أداء عملك والدخل ونفقات العمل والبيانات المتعلقة بالضرائب إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول: ابحث عن تطبيق يأتي في شكل تطبيقات للهاتف المحمول بحيث يمكنك الوصول إلى أعمالك وأموالك وإدارتها من أي جهاز وفي أي مكان

أفضل 10 تطبيقات لأصحاب الأعمال الحرة لاستخدامها في عام 2024

سواء كنت تبحث عن إنشاء مقترحات أو تتبع ساعات العمل المدفوعة أو إصدار الفواتير أو إعداد العقود القانونية، فهناك تطبيق يساعدك على القيام بذلك بشكل أفضل.

نحن في مهمة لمساعدتك في العثور عليه!

ألقِ نظرة على قائمتنا لأفضل 10 تطبيقات للعاملين لحسابهم الخاص في عام 2024، والتي تم تنسيقها لتغطية جميع جوانب عملك المستقل:

1. ClickUp

بصفتك فرداً يعمل لحسابه الخاص، قد تجد نفسك تتنقل بين رسائل البريد الإلكتروني، والمهام، والمشاريع، والتذكيرات عبر تطبيقات متعددة.

ماذا لو كان بإمكانك القيام بكل ذلك في تطبيق واحد؟ أدخل ClickUp.

التطبيق برنامج ClickUp لإدارة المشاريع يجمع كل مهامك وبياناتك وفريقك في مكان واحد. وهو مصمم للفرق من أي حجم وبأي ميزانية.

أفضل جزء؟ برنامج ClickUp لإدارة المشاريع المستقلة الخاص بـ ClickUp يقدم مجموعة واسعة من الميزات المصممة خصيصًا للعاملين المستقلين لتتبع الوقت، ووضع التقديرات، وإدارة أعباء العمل، وحتى تبسيط الفواتير - كل ذلك في شاشة واحدة سهلة الاستخدام.

اعرض مشاريعك وعملائك بالطريقة التي تريدها مع أكثر من 15+ طريقة عرض ClickUp

يحتوي ClickUp أيضًا على ميزات إدارة المشاريع مع أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص التي تتكيف مع الاحتياجات الفردية، مما يسمح للعاملين المستقلين بتصور وتتبع عملهم بطريقة تناسب كل مشروع أو عميل.

تشمل طرق العرض هذه طريقة عرض القائمة للحصول على نظرة عامة عالية المستوى لمشاريعك، وطريقة عرض كانبان للحصول على تحديثات خاصة بالحالة، وطريقة عرض التقويم لتخطيط عبء العمل - كل هذه الطرق وغيرها تمنحك المرونة لتنظيم المهام والتركيز عليها بالطريقة التي تفضلها.

حدد أولويات مهامك حسب المهام العاجلة والعالية والعادية والمنخفضة، وابقَ متقدمًا على مواعيدك النهائية

إذا كانت المهام على لوحة التحكم الخاصة بك تحتاج إلى اهتمام أكثر من غيرها، استخدم ميزات تحديد أولويات المهام في ClickUp لتحديد مستويات الاستعجال والمواعيد النهائية لإكمالها في الوقت المحدد.

تتبع ساعات عملك القابلة للفوترة باستخدام أداة تعقب وقت المشروع من ClickUp وسهِّل عملية إعداد الفواتير

يمكنك أيضًا استخدام متتبع وقت المشروع الخاص ب ClickUp أداة ملائمة للعاملين المستقلين تسجّل بدقة الساعات التي يقضونها في المشاريع لإعداد الفواتير للعملاء، مما يسهّل عملية إعداد الفواتير ويضمن حصول الجميع على مستحقاتهم بشكل عادل.

قم بإنشاء الفواتير وتتبع المدفوعات باستخدام قالب ClickUp Freelance Invoice Template

هل هذا يعني أنه لا يزال يتعين عليك إنشاء فواتيرك الخاصة؟ لا. قم بالوصول إلى مكتبة ClickUp الضخمة من القوالب القابلة للتخصيص قوالب العمل الحر ، واختر قالب الفاتورة الذي تختاره.

على سبيل المثال، مع قالب فاتورة العمل المستقل ClickUp ، يمكنك بسهولة إنشاء فواتير احترافية، وتتبع مدفوعاتك، وتخزين جميع معلومات عميلك بشكل آمن في مساحة عمل واحدة.

تتضمن مزايا استخدام هذا القالب ما يلي:

فواتير قابلة للتخصيص يمكن تخصيصها حسب احتياجات أي عميل أو مشروع

سهولة تتبُّع المدفوعات، مما يضمن عدم سقوط أي فواتير في غير محلها

تذكيرات الفواتير الآلية للدفع في الوقت المناسب وتقليل الوقت الذي تقضيه في المتابعة مع العملاء

ClickUp أفضل الميزات

استخدام تواريخ البدء وتواريخ الاستحقاق والأوقات المحددة في مهامك لجدولة دقيقة

أضف تقديرات الوقت إلى مهامك لتخطيط عبء العمل الخاص بك

احصل على ساعات عمل وتقارير دقيقة قابلة للفوترة باستخدام تتبع الوقت

استخدم الخرائط الذهنية لتبادل الأفكار وتفكيك المشاريع المعقدة

إطلاق مشروعاتك وتنفيذها بسرعة باستخدام قوالب ClickUp المعدة مسبقًا

تعيين حقوق وصول مخصصة لعملائك بناءً على احتياجات المشروع

ربط أكثر من 1000 تطبيق مثل QuickBooks، وGoogle Drive، وTeams، وZoom

قيود ClickUp

منحنى تعليمي طفيف للمستخدمين الجدد

لا يحتوي تطبيق الهاتف المحمول على جميع الميزات الموجودة في إصدار سطح المكتب

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات/مستخدم شهريًا

7 دولارات/مستخدم شهريًا الشركات: 12 دولارًا/مستخدم شهريًا

12 دولارًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو لكل مساحة عمل شهرياً

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (9450+ تقييم)

4.7/5 (9450+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4050 تقييم)

2. أبليوي

عبر أبليوي يجمع Apploye بين ثلاثة من عمليات العمل الحر الأساسية في مركز سهل الاستخدام: تتبع الوقت وتخطيط المشروع والجدولة.

يتتبع الوقت المستغرق في المهام، مما يساعدك على الحفاظ على تركيزك باستخدام أدوات رائعة مثل مؤقت بومودورو. ويمكنك إدارة وقتك وميزانيتك التي تنفقها على المشاريع الفردية من خلال ميزات مثل المشاريع والميزانية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ Apploye حساب ساعات عملك تلقائيًا و توليد فواتير الفواتير بالوقت لك عندما يتعلق الأمر بفوترة العملاء.

Apploye أفضل الميزات

تتبع الوقت في الوضعين المتصل وغير المتصل

راقب مهامك بمساعدة لوحة معلومات تعقب الوقت

إنشاء تقارير الأنشطة لفهم أدائك

دمجه مع تطبيقات إدارة المشاريع مثل ClickUp و Asana

حافظ على الأمان مع استضافة أمازون AWS وتشفير SSL

قيود Apploye

لا تزال الميزات الأخرى، مثل جدولة المهام وإدارة الإجازات، قيد التطوير

تسعير تطبيق Apploye

العادية: 5 دولارات/مستخدم شهريًا

5 دولارات/مستخدم شهريًا الصفوة: 7 دولارات/مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات تطبيق Apploye

G2: 4.5/5 (أكثر من 10 تقييمات)

4.5/5 (أكثر من 10 تقييمات) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 30 تقييم)

3. كلوكيفاي

عبر كلوكفايفي Clockify هو برنامج مجاني لتتبع الوقت الذي يمكن أن يتطور إلى أداة كاملة لإدارة الوقت، مما يجعله خيارًا جيدًا للعاملين لحسابهم الخاص.

يمكنك بسهولة تتبع مشاريعك، وتسجيل ساعات عملك، وإعداد جداول زمنية مرتبة لإعداد الفواتير لعملائك.

يساعدك Clockify أيضاً على فهم أين يذهب وقتك. يمكنك الاطلاع على التقارير التفصيلية لمعرفة ما تقوم به، ومقارنته بما كنت تعتقد أنك ستفعله، ومعرفة مدى نجاحك مع مرور الوقت.

تتصل المنصة أيضًا بالعديد من التطبيقات الأخرى، بحيث يمكنك دمجها مع أدواتك المفضلة والحفاظ على إنتاجيتك دون الحاجة إلى تبديل الأدوات طوال الوقت.

Clockify أفضل الميزات

تتبع الوقت يدويًا أو تلقائيًا من أي جهاز

اتخاذ قرارات أفضل مع التقارير في الوقت الفعلي

تواصل مع الفرق من خلال المراسلة داخل التطبيق

إدارة الجداول الزمنية والموافقة عليها بسهولة

مزامنة جميع تقويماتك من خلال دمج تقويم Google أو Microsoft Outlook

قيود كلوكفاي #### قيود كلوكفاي

يجد بعض المستخدمين أن الواجهة قديمة

هيكل تسعير صارم

تسعير كلوكفاي

الأساسي: 4.99 دولار/المستخدم شهرياً

4.99 دولار/المستخدم شهرياً معياري: 6.99 دولار/مستخدم شهريًا

6.99 دولار/مستخدم شهريًا المحترف: 9.99 دولار/مستخدم شهرياً

9.99 دولار/مستخدم شهرياً المؤسسة: 14.99 دولارًا/مستخدم شهريًا

Clockify التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 160 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 160 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4800 تقييم)

4. كويك بوكس

عبر كويك بوكس هل تبحث عن برنامج محاسبة متكامل الخدمات يمكنه إدارة أموالك بينما تركز على تنمية أعمالك؟ جرّب QuickBooks.

يساعدك هذا التطبيق البسيط والفعال للأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص على تتبع ما تكسبه وتنفقه، والتعامل مع الضرائب والشطب، وإرسال الفواتير إلى العملاء، والاطلاع على التقارير حول أموالك.

يبرز QuickBooks من خلال تبسيط حساباتك المصرفية. إذا قمت باستيراد معاملاتك المصرفية إلى البرنامج، فسوف يقوم تلقائياً بفرز الإدخالات ويوفر لك الوقت. كما يتيح لك تحميل الإيصالات بسهولة عن طريق التقاط الصور بدلاً من كتابتها كلها.

وفي الوقت نفسه، فإن أداة إنشاء التقارير المخصصة تجعل من السهل تنظيم تقاريرك المالية بأي طريقة تريدها. وإذا كنت تتتبع الأشياء التي تبيعها، سيُعلمك QuickBooks عندما تنخفض العناصر التي تبيعها وأيها الأكثر مبيعًا.

أفضل ميزات QuickBooks

تتبع الدخل والمصروفات التجارية بدقة وسهولة

احصل على دعم ضريبي من خلال تتبع الأميال، وتقدير الضرائب ربع السنوية، وإعداد الإقرارات الضريبية وإيداع الضرائب وإعداد الإقرارات

إنشاء الفواتير وأتمتة الفواتير المتكررة وتتبع جميع مدفوعاتك

إنشاء تقارير مخصصة بتفاصيل مثل بيانات الأرباح والخسائر وإقرارات ضريبة القيمة المضافة

التعامل مع عملات متعددة

حافظ على خصوصية التفاصيل المالية باستخدام كلمات المرور والتشفير

قيود QuickBooks

يفتقر إلى الدفع المباشر للفواتير من المنصة

أبلغ بعض المستخدمين عن ضعف دعم العملاء

مكلفة نسبيًا للعاملين المستقلين

تسعير QuickBooks

البداية البسيطة: 30 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

30 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الأساسيات: 60 دولارًا شهريًا

60 دولارًا شهريًا الإضافة: 90 دولارًا أمريكيًا في الشهر

90 دولارًا أمريكيًا في الشهر متقدم: 200 دولار/شهرياً

كويك بوكس التقييمات والمراجعات

G2: 4/5 (أكثر من 3200 تقييم)

4/5 (أكثر من 3200 تقييم) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 6400 تقييم)

5. محامي الصواريخ

عبر محامي الصواريخ سواء كنت تعمل بشكل منفرد أو تدير شركة صغيرة، فإن وجود فريق قانوني هو المفتاح للحفاظ على قوة عملك. وقد يكون Rocket Lawyer مناسباً تماماً.

من إعداد المستندات القانونية إلى الحصول على المشورة من المحترفين، يعتني Rocket Lawyer بالجبهة القانونية عند بدء عملك الخاص.

وبمجرد التسجيل، يمكنك التحدث إلى أي عدد تريده من المحامين كلما احتجت إلى مساعدة والحصول على مراجعة مستنداتك. بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 300 نموذج نموذج للاختيار من بينها، تغطي الكثير من المتطلبات القانونية المختلفة، مثل استئجار مكان أو كتابة خطاب طلب خدمة ما.

أفضل ميزات #### Rocket Lawyer

تواصل مع محامٍ للرد على نزاعات المستندات

إنشاء عقود مخصصة، ووثائق تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، وعلامات تجارية، وما إلى ذلك

التنقل بسهولة من خلال المقابلات الموجهة والتعليمات الواضحة والقوالب المخصصة

الوصول إلى أكثر من 300 نموذج للتعامل مع العديد من الاحتياجات القانونية

قيود برنامج Rocket Lawyer

يتطلب معلومات بطاقة الائتمان للتسجيل

خيارات عضوية محدودة

يفتقر إلى حزم الشركات ذات المسؤولية المحدودة الأساسية

تسعير #### تسعير Rocket Lawyer

روكيت ليجال: 39.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع شهريًا

39.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع شهريًا روكيت ليجال+: 19.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا

تقييمات ومراجعات المحامي الصاروخي

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: 4.3/5 (أكثر من 6400 تقييم)

6. إيفرنوت

عبر إيفرنوت إذا كنت بحاجة إلى مكان لتجميع كل أفكارك وأفكارك وخططك الرائعة في مركز واحد منظم، ففكر في Evernote.

يمكنك تدوين أفكارك ومهامك وتفاصيلك المهمة في ملاحظات، مع التأكد من سهولة العثور على كل شيء عبر جميع أجهزتك. ينظم Evernote عمليات التدوين الخاصة بك في دفاتر الملاحظات والعلامات، حتى تتمكن من الحفاظ على أجزاء مختلفة من عملك منفصلة ومرتبة.

يمكنك مشاركة دفاتر الملاحظات والتعاون في المشاريع مع فرق العمل في الوقت الفعلي، ورقمنة صور الفواتير والإيصالات وبطاقات العمل وتخزينها باستخدام الماسح الضوئي للمستندات في Evernote، والحفاظ على مساحة عملك خالية من الفوضى.

أفضل ميزات Evernote

احصل على صفحات الويب والمقالات والصور باستخدام أداة قص الويب

مسح المستندات ضوئيًا ورقمنتها باستخدام الماسح الضوئي المدمج

تسجيل الملاحظات الصوتية بدلاً من تدوينها دائمًا

البقاء على رأس المهام مع قوائم المهام والتذكيرات

ابدأ المشاريع باستخدام قوالب قابلة للتخصيص

قيود Evernote

لا يمكن التعليق على ملفات PDF الممسوحة ضوئيًا

التنظيم المعقد يجعل من الصعب تحديد موقع الملفات

مساحة محدودة في الإصدار المجاني

تسعير Evernote

مجاني

شخصي: 14.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

14.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر احترافي: 17.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات Evernote

G2: 4.4/5 (أكثر من 2000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2000 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 8200 تقييم)

7. تريلو

عبر تريلو Trello هو موقع شهير أداة شائعة لإدارة المشاريع مع تخطيط مرئي لمساعدتك على تتبع المهام والمواعيد النهائية. يمكنك تنظيم كل شيء في لوحات وقوائم وبطاقات ونقلها بسهولة.

وهو ليس فقط للعمل الفردي - يمكنك أيضًا استخدام Trello للتعاون مع المستقلين والفرق والعملاء الآخرين. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تخصيص مهام سير العمل لتناسب احتياجاتك الخاصة، مما يجعل إدارة مشاريعك أكثر سهولة.

يمكنك أيضًا ربط Trello بالتطبيقات الأخرى، وأتمتة المهام المتكررة، وجعل سير العمل أكثر كفاءة.

أفضل ميزات Trello

تصوّر المشاريع والمهام والمعالم الرئيسية في لوحات كانبان تتبع مواعيدك النهائية باستخدام عرض التقويم

الوصول إلى مجموعة من القوالب المختلفة لتوفير الوقت

التكامل مع أكثر من 200 تطبيق من خلال ميزة Power-Ups

إنشاء القواعد والمحفزات الخاصة بك للتحكم في إجراءات سير العمل

قيود Trello

التخصيص المحدود

صعوبة البحث في البطاقات

لديه منحنى تعليمي للمستخدمين الجدد

تسعير #### تسعير Trello

مجاني

المعيار: 6 دولارات/مستخدم شهريًا

6 دولارات/مستخدم شهريًا القسط: 12.50 دولار/مستخدم شهريًا

12.50 دولار/مستخدم شهريًا المؤسسة: 17.50 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Trello

G2: 4.4/5 (أكثر من 18500 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 18500 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 8200 تقييم)

8. بروبوسيفي

عبر اقتراح بالنسبة للعاملين لحسابهم الخاص، فإن العرض المكتوب بشكل جيد هو المفتاح لإتمام الصفقات الكبيرة. باستخدام Proposify، يمكنك إنشاء مقترحات رائعة المظهر تلقائيًا في غضون دقائق.

تأتي المنصة مع مجموعة كبيرة من القوالب القابلة للتخصيص لأنواع مختلفة من العملاء. مع ميزات مثل التوقيع الإلكتروني، يمكنك جعل العملاء يوقعون على المقترحات مباشرةً من خلال التطبيق.

وعلاوة على ذلك، فهو يتصل بتطبيقات أخرى للمهنيين العاملين لحسابهم الخاص، مثل FreshBooks، بحيث يمكنك التعامل مع الفواتير ومعالجة المدفوعات دفعة واحدة.

Proposify أفضل الميزات

طابق أسلوب كل عميل أو قدم علامتك التجارية باستخدام قوالب مخصصة

استخدام التسعير التفاعلي حتى يتمكن العملاء من تعديل الخيارات داخل العرض

تخزين محتوى المقترح وإعادة استخدامه

تتبع حالة الاقتراح باستخدام مقاييس وتحليلات مفيدة

الوصول إليه أثناء التنقل باستخدام تطبيق الجوال

قيود المقترحات

محرر النصوص به أخطاء كثيرة بالنسبة لبعض المستخدمين

يفتقر إلى الإشعارات أو التنبيهات المخصصة

تسعير #### تسعير Proposify

خطة الفريق: 49 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

49 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا خطة العمل: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Proposify

G2: 4.4/5 (أكثر من 18500 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 18500 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 270+ تقييم)

9. شريط

عبر شريط سترايب هي أداة دفع عالمية عبر الإنترنت لجميع أنواع الأعمال، وهي مفيدة بشكل خاص للمهنيين الذين يعملون لحسابهم الخاص. مع خاصية الدفع القابلة للتخصيص في Stripe، وعلامة تبويب معلومات العملاء والاشتراكات، يمكنك التعامل مع معاملات العملاء في مركز واحد.

يمكن للأفراد الذين يعملون لحسابهم الخاص أو أصحاب الأعمال الصغيرة إعداد حساباتهم بسهولة، وإنشاء روابط الدفع، أو إضافة عملية الدفع إلى موقعهم الإلكتروني. وفي الوقت نفسه، مع الفواتير المدمجة، يمكنك معالجة المدفوعات ببضع خطوات بسيطة.

سترايب أفضل الميزات

إدارة المدفوعات والفواتير المتكررة للحفاظ على انسيابية التدفق النقدي لديك

حافظ على أمان حساباتك المصرفية ومعاملاتك من خلال التشفير و SSL

الاندماج بسهولة في موقعك الإلكتروني أو تطبيقك باستخدام واجهة برمجة تطبيقات بسيطة

انقل أعمالك إلى العالمية باستخدام أكثر من 135 عملة

قيود Stripe

هناك رسوم معاملة على كل عملية دفع تقوم بها

وظائف معقدة مع المدفوعات المتكررة

قد يكون الإعداد والتكوين صعباً

تسعير #### تسعير سترايب

يحتوي Stripe على هيكل تسعير لكل معاملة.

قياسي: 2.9٪ + 30 ¢ لكل معاملة ناجحة للبطاقات المحلية

2.9٪ + 30 ¢ لكل معاملة ناجحة للبطاقات المحلية مخصص: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات شريط

G2: 4.3/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 270 تقييم)

10. ويكس

عبر ويكس Wix هو أداة رائعة لا تحتاج إلى تعليمات برمجية للعاملين لحسابهم الخاص أو المهنيين الذين يرغبون في إنشاء موقع إلكتروني من الدرجة الأولى. يوفر مكتبة غنية من القوالب التي يمكنك تخصيصها لعرض خدماتك أو منتجاتك.

مع نظام السحب والإفلات السهل من Wix، يمكنك تصميم موقعك بالطريقة التي تريدها. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على إمكانيات تحسين محركات البحث المدمجة للتأكد من أن جمهورك المستهدف سيلاحظك.

إذا كنت تعمل في مجال بيع المنتجات، يتيح لك Wix إنشاء متجر على الإنترنت والبيع في جميع أنحاء العالم. تضمن عناوين URL وعلاماته القابلة للتخصيص أن يتمكن الأشخاص من اكتشاف موقعك على الإنترنت. بشكل عام، يعد Wix خيارًا رائعًا للعاملين المستقلين الذين يرغبون في وجود قوي على الإنترنت لجذب العملاء أو العملاء.

أفضل ميزات Wix

إنشاء موقع إلكتروني تلقائيًا باستخدام Wix ADI (ذكاء التصميم الاصطناعي)

الوصول إلى أكثر من 800 قالب والعثور على القالب الذي يناسب احتياجاتك

تحسين ظهور موقع الويب باستخدام أدوات تحسين محركات البحث المدمجة

استخدام أدوات لعرض المنتجات وخيارات الدفع الآمنة من متاجر Wix

قيود Wix

يميل متجر القوالب إلى أن يكون بطيئًا وعربات التي تجرها الدواب

النسخة المجانية لها قيود على تحسين محركات البحث وتعرض إعلانات غير ضرورية

تسعير #### Wix

الإصدار الخفيف: 17 دولارًا شهريًا

17 دولارًا شهريًا الأساسية: 29 دولارًا شهريًا

29 دولارًا شهريًا الأعمال: 36 دولارًا في الشهر

36 دولارًا في الشهر النخبة التجارية: 159 دولارًا في الشهر

تقييمات ومراجعات Wix

G2: 4.2/5 (أكثر من 1600 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 1600 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 9400 تقييم)

عزز عملك المستقل مع ClickUp اليوم!

بصفتك مستقلاً، عليك أن ترتدي العديد من القبعات لإدارة أعمالك بمفردك. لكنك لست بحاجة إلى الموازنة بين ألف تطبيق مختلف للقيام بذلك - خاصةً عندما يكون بإمكان ClickUp التعامل مع كل شيء إلى حد كبير نيابةً عنك.

سواء كنت بحاجة إلى تحديد أولويات مهامك أو إدارة المواعيد النهائية لمشروعك أو تتبع الساعات المدفوعة أو فوترة عملائك في الوقت المحدد، فإن ClickUp لديه حل لكل عقبة قد تواجهها أثناء تنمية أعمالك ألا تصدقنا؟ اشترك في ClickUp اليوم وانتقل بمسيرتك المهنية المستقلة إلى المستوى التالي!