أفضل 10 برامج لتحليل القوى العاملة لاتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات

في هذا العالم الذي يعتمد على البيانات، "المعرفة هي القوة" ليست مجرد مقولة، بل هي سر الإدارة الممتازة للقوى العاملة. إذا كنت تهدف إلى تحسين أداء الموظفين، وصقل التخطيط المستقبلي للقوى العاملة، وتحقيق نتائج أفضل للأعمال، فإن تطبيق برنامج تحليلات القوى العاملة هو مفتاحك الاستراتيجي.

تساعدك هذه الأداة، وهي مجموعة فرعية من برامج تحليلات الموارد البشرية، على غربلة بيانات الموظفين الداخلية والخارجية على حد سواء، وتحويل المقاييس المعقدة إلى رؤى للبيانات. باستخدام أفضل برامج تحليلات القوى العاملة، يمكنك تحسين إنتاجية الموظفين، وتحسين الاحتفاظ بالموظفين، واتخاذ قرارات مؤثرة في مجال الأعمال.

دعنا نرى كيف يمكنك استخدام أدوات تحليلات القوى العاملة للتنبؤ بمستقبل مؤسستك وتشكيله.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج تحليلات القوى العاملة؟

عند البحث عن أفضل برامج تحليلات القوى العاملة، يجب أن ينصب تركيزك على الميزات التي لا تقتصر على تتبع أداء الموظفين ونتائج الأعمال فحسب، بل يجب أن تعزز أداء الموظفين ونتائج الأعمال. فيما يلي القدرات الرئيسية التي يجب أن تأخذها في الاعتبار:

إدارة الأداء الشامل: اختر برنامج التحليلات الذي يحتوي على أداة تتبع إنتاجية الموظفين حتى تتمكن من تحديد الموظفين ذوي الأداء العالي وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين

اختر برنامج التحليلات الذي يحتوي على أداة تتبع إنتاجية الموظفين حتى تتمكن من تحديد الموظفين ذوي الأداء العالي وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين التحليلات التنبؤية: اختر الحلول البرمجية التي يمكنها التنبؤ باحتياجات التوظيف المستقبلية بناءً على اتجاهات بيانات الموظفين الحالية. تساعدك هذه القدرة التنبؤية على البقاء في المقدمة، مما يضمن لك عدم وجود نقص في عدد الموظفين أو زيادة في عدد الموظفين

اختر الحلول البرمجية التي يمكنها التنبؤ باحتياجات التوظيف المستقبلية بناءً على اتجاهات بيانات الموظفين الحالية. تساعدك هذه القدرة التنبؤية على البقاء في المقدمة، مما يضمن لك عدم وجود نقص في عدد الموظفين أو زيادة في عدد الموظفين التقارير القابلة للتخصيص: تأكد من أن مجموعة القوى العاملة تتيح لك إنشاء تقارير يومية قابلة للتخصيص . وتعني هذه المرونة أنه يمكنك التركيز على بيانات الموارد البشرية الأكثر أهمية لتحقيق نتائج أفضل للأعمال، مما يسهل مشاركة المعلومات القابلة للتنفيذ مع أصحاب المصلحة واتخاذ قرارات مستنيرة بسرعة

تأكد من أن مجموعة القوى العاملة تتيح لك إنشاء تقارير يومية قابلة للتخصيص . وتعني هذه المرونة أنه يمكنك التركيز على بيانات الموارد البشرية الأكثر أهمية لتحقيق نتائج أفضل للأعمال، مما يسهل مشاركة المعلومات القابلة للتنفيذ مع أصحاب المصلحة واتخاذ قرارات مستنيرة بسرعة تتبع دورة حياة الموظف: تحسين استراتيجيات المشاركة وبرامج الاحتفاظ بالموظفين من خلال ميزة تتبع رحلة الموظف بأكملها - من مرحلة الإعداد إلى الخروج - لتحديد الأنماط. يوفر ذلك لفرق الموارد البشرية رؤى لا تقدر بثمن حول تجربة الموظف

تحسين استراتيجيات المشاركة وبرامج الاحتفاظ بالموظفين من خلال ميزة تتبع رحلة الموظف بأكملها - من مرحلة الإعداد إلى الخروج - لتحديد الأنماط. يوفر ذلك لفرق الموارد البشرية رؤى لا تقدر بثمن حول تجربة الموظف إمكانيات التقسيم: تقسيم بيانات القوى العاملة حسب التركيبة السكانية أو الأدوار الوظيفية أو الأقسام. وهذا يساعد مديري الموارد البشرية وقادة الأعمال على إجراء تحليل تشخيصي أعمق وتصميم استراتيجيات تتناسب مع المجموعات المتنوعة داخل مؤسستك. وهذا بدوره يعزز من تجربة الموظفين ويساعد على زيادة رضا الموظفين

تقسيم بيانات القوى العاملة حسب التركيبة السكانية أو الأدوار الوظيفية أو الأقسام. وهذا يساعد مديري الموارد البشرية وقادة الأعمال على إجراء تحليل تشخيصي أعمق وتصميم استراتيجيات تتناسب مع المجموعات المتنوعة داخل مؤسستك. وهذا بدوره يعزز من تجربة الموظفين ويساعد على زيادة رضا الموظفين أدوات قياس الأداء: اختر برنامجًا يوفر أدوات قياس أداء قوية. حيث تسمح لك هذه الأدوات بمقارنة مؤشرات الأداء الرئيسية لشركتك ومقاييسها بمعايير الصناعة أو نظرائها. المقارنة المعيارية أمر بالغ الأهمية لفهم موقف شركتك من حيث الأداء وأين يمكن إجراء تحسينات

اختر برنامجًا يوفر أدوات قياس أداء قوية. حيث تسمح لك هذه الأدوات بمقارنة مؤشرات الأداء الرئيسية لشركتك ومقاييسها بمعايير الصناعة أو نظرائها. المقارنة المعيارية أمر بالغ الأهمية لفهم موقف شركتك من حيث الأداء وأين يمكن إجراء تحسينات تحليلات مشاركة الموظفين: تأكد من قدرة البرنامج على قياس وتحليل مستويات مشاركة الموظفين. يجب أن توفر هذه الميزة رؤى حول ما يحفز موظفيك، وما هي نقاط ضعفهم، ومدى تفاعلهم في العمل

تأكد من قدرة البرنامج على قياس وتحليل مستويات مشاركة الموظفين. يجب أن توفر هذه الميزة رؤى حول ما يحفز موظفيك، وما هي نقاط ضعفهم، ومدى تفاعلهم في العمل تحليل مخاطر الاحتفاظ بالموظفين: ابحث عن الميزات التي تساعد على التنبؤ بدوران الموظفين وتحديد الموظفين المعرضين للخطر. تستخدم أدوات تحليل مخاطر الاحتفاظ بالموظفين بيانات الموارد البشرية مثل أداء الموظفين، ودرجات الرضا، ونشاط الموظفين، والظروف الشخصية لاكتشاف الاتجاهات والتنبؤ بحالات الخروج المحتملة

أفضل 10 برامج لتحليل القوى العاملة لاستخدامها في عام 2024

استكشف أفضل الأدوات المصممة لتحويل بيانات القوى العاملة إلى رؤى قابلة للتنفيذ تساعد الشركات على تحقيق نجاح الأعمال.

1. ClickUp

تبسيط العمليات المتعلقة بالموارد البشرية مع منصة إدارة الموارد البشرية من ClickUp

ClickUp هي أداة متعددة الاستخدامات لتحليل القوى العاملة مصممة لتبسيط العمليات التجارية وتعزيز الإنتاجية. إن لوحات معلومات ClickUp تعمل الميزة كمحور مركزي يمكن أن يساعدك على تتبع عملياتك وتبسيطها وتعديل الموارد بسرعة مع تطور احتياجات العمل. فهي تساعدك في الحصول على نظرة عامة شاملة للموارد وأعباء العمل. ClickUp Brain ، مساعد الذكاء الاصطناعي المتكامل، يعمل على تسريع عملية اتخاذ القرار ويزيد من حدة رؤيتك الاستراتيجية من خلال تحديد الاتجاهات والفرص في بيانات القوى العاملة. إلى جانب ذلك، فإن تتبُّع وقت مشروع ClickUp يساعدك التطبيق على ضمان التزام مشاريعك بالجدول الزمني المحدد واستخدام جميع مواردك بكفاءة. ميزات تحديد الأهداف في ClickUp مساعدتك في تتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي وتعديل الأهداف حسب الحاجة للحفاظ على الزخم وتحقيق النجاح.

مع ميزات إدارة الموارد البشرية في ClickUp ، يمكنك بسهولة إدارة سجلات الموظفين وعمليات التوظيف والإلحاق بالوظائف. وهذا يضمن سير عمل أكثر سلاسة وامتثالاً أفضل للسياسات التنظيمية. استفد من مجموعة متنوعة من قوالب ClickUp المصممة مسبقًا من ClickUp لتسريع عملياتك - قم بتخصيصها لتناسب احتياجات العمل المحددة، وتعزيز الإنتاجية، والتوافق مع أهداف العمل.

حدد الثغرات في الإنتاجية واحصل على رؤية واضحة باستخدام نموذج تقرير النشاط اليومي للموظف ClickUp

استخدم قالب تقرير النشاط اليومي للموظف ClickUp لمراقبة الأنشطة اليومية بكفاءة - والحصول على رؤية دقيقة لكيفية تخصيص الموظفين لوقتهم أثناء ساعات العمل. باستخدام هذا القالب، يمكنك:

تتبع الأداء والحضور والمواعيد النهائية لتحديد مجالات نمو الموظفين

مراقبة سير العمل لتحسين فعالية الفريق والتطوير الفردي

تحليل جودة العمل والالتزام بالجداول الزمنية لتحديد فرص التحسين

انقر فوق أفضل الميزات

إدارة المعرفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: تسهيل الإجابات الفورية المستندة إلى السياق على الاستفسارات حول المهام والمستندات وأعضاء الفريق باستخدام ClickUp Brain

استخدم ClickUp Brain AI Knowledge ManagerTM للحصول على إجابات فورية على جميع أسئلتك المتعلقة بالعمل والمهام والمستندات وغيرها

تتبع الأداء في الوقت الحقيقي: ابقَ على اطلاع على مقاييس أداء مؤسستك من خلال لوحات المعلومات التنفيذية

_إدارة أهداف الفريق باستخدام ClickUp Dashboard_s

قوالب متنوعة: تبسيط إدارة مشروعك وتخطيط القوى العاملة باستخدام أطر عمل ClickUp المصممة مسبقًا والتي يمكن تخصيصها لتناسب احتياجات عملك الخاصة

تبسيط إدارة مشروعك وتخطيط القوى العاملة باستخدام أطر عمل ClickUp المصممة مسبقًا والتي يمكن تخصيصها لتناسب احتياجات عملك الخاصة تتبع وقت المشروع بشكل ثاقب: احصل على رؤى ثاقبة حول كيفية استهلاك كل مرحلة من مراحل المشروع للوقت لتحسين إنتاجية الفريق وضمان بقاء المشاريع في الموعد المحدد

تتبع الجدول الزمني لمشروعك باستخدام طريقة عرض المهام ClickUp Task View

تحديد الهدف والمواءمة: تتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي وضبط الأهداف حسب الحاجة للحفاظ على الزخم وتحقيق النجاح

تحديد الأهداف وتتبعها باستخدام ClickUp Goals

إدارة شاملة للموارد البشرية: إدارة سجلات الموظفين، والتوظيف، وعمليات التأهيل لضمان سير العمل بسلاسة أكبر وامتثال أفضل للسياسات التنظيمية

قيود ClickUp

أبلغ بعض المستخدمين عن منحنى تعليمي حاد عند تطبيق البرنامج لأول مرة

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. أسيندر (HireRoad)

via

_ / href/ _https://hireroad.com/outcome-optimize-talent-acquisition تأجير الطريق /%href/

توفر شركة Acendre، التي تم تغيير علامتها التجارية مؤخرًا إلى HireRoad، منصة شاملة لاكتساب المواهب، حيث تقدم حلولاً مبسطة للتوظيف والتأهيل والتحليلات. ويؤثر تغيير العلامة التجارية في المقام الأول على المستخدمين خارج أستراليا، حيث يظل المنتج هو Acendre.

أفضل ميزات Acendre/HireRoad

حافظ على تفاعل المرشحين واطلاعهم من خلال رسائل متسقة ومتوافقة مع العلامة التجارية وفي الوقت المناسب. تُمكِّن لوحة التحكم المتوافقة مع الأجهزة المحمولة مسؤولي التوظيف من مراقبة خط سير العمل من أي مكان، والتكيف مع التغييرات بسرعة

وفِّر الوقت والمال من خلال أتمتة العمليات القابلة للتكرار. تساعد الإشعارات المجدولة في إشراك المرشحين في الوقت المناسب، مما يؤدي إلى سير عمل سلس

احصل على رؤى مع مقاييس واضحة وقابلة للتنفيذ، مما يسمح باتخاذ قرارات محسوبة ومشاركة البيانات بسهولة

احصل على حلول آمنة وشاملة للهيئات الحكومية، مما يجعلها مثالية لهيئات القطاع العام من خلال تبسيط عمليات التوظيف والتأهيل للقطاعات المُنظَّمة

القيود المفروضة على أسيندر/طريق التوظيف

تشير المراجعات إلى أن استجابات دعم العملاء قد تكون أبطأ من المطلوب، مما يعيق العمليات العاجلة

تسعير أسيندر/هاير رود

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات أسيندر/ هاير رود

G2: مراجعات غير كافية

كابيترا: 4.6/5 (46 تقييم)

3. بصيرة

via

_ / href/ _https://www.insightful.io/employee-monitoring بصيرة /%href/

تم تصميم برنامج Insightful لتعزيز إنتاجية فريقك من خلال تقديم مجموعة غنية من الميزات التي تعزز بيئة عمل أكثر استنارة وكفاءة، سواء كان ذلك داخل المكتب أو عن بُعد أو مختلط. استفد من اتجاهات الإنتاجية والأنشطة/الجداول الزمنية وما إلى ذلك لاكتساب رؤى عميقة حول سير عمل الموظفين وتحسين الكفاءة التشغيلية.

أفضل الميزات المستنيرة

احصل على تحليلات إنتاجية مفصّلة لفهم كيفية عمل فريقك يومياً. استخدم هذه البيانات لتعزيز وقت التركيز، واكتشاف أنماط الإنتاجية، ومنع الإرهاق، ودعم أداء فريقك بشكل ديناميكي

وحِّد القوى العاملة لديك بغض النظر عن الموقع باستخدام الأدوات التي تقيس تأثير بيئات العمل المختلفة على الأداء. اكتساب رؤية واضحة لديناميكيات العمل عن بُعد وإدارة الوقت والحضور بسلاسة

قم بتبسيط تتبع الوقت وجدولة المناوبات للحفاظ على رؤية واضحة حول وقت وكيفية عمل فريقك. توفر هذه الأتمتة الوقت الإداري وتتكامل بسلاسة مع أنظمة كشوف المرتبات

الاستفادة من ميزات تحليل المهام والعمليات لتحديد الاختناقات وتحسين سير العمل. تساعدك هذه الرؤى على إدارة الموارد بفعالية أكبر وتعزيز المرونة التشغيلية

القيود المستبصرة

أوقات استجابة استعلامات العملاء أبطأ من المطلوب لاحتياجات العمل العاجلة

انتظار Insightful لمدة سبعة أيام لإعادة تنشيط الحسابات المعطلة يعيق العمليات، خاصة في حالات ارتفاع معدل دوران الموظفين

التسعير البصير

إدارة الإنتاجية: 6.40 دولار شهريًا لكل مقعد (تُدفع سنويًا)

6.40 دولار شهريًا لكل مقعد (تُدفع سنويًا) تتبع الوقت: 8 دولارات شهريًا لكل مقعد (تُدفع سنويًا)

8 دولارات شهريًا لكل مقعد (تُدفع سنويًا) تحسين العملية: 12 دولارًا شهريًا لكل مقعد للفرق التي يزيد عدد مستخدميها عن 50 مستخدمًا (يتم إصدار فاتورة سنوية)

12 دولارًا شهريًا لكل مقعد للفرق التي يزيد عدد مستخدميها عن 50 مستخدمًا (يتم إصدار فاتورة سنوية) حل المؤسسات: أسعار مخصصة للفرق التي تضم أكثر من 100 مستخدم

تقييمات ومراجعات ثاقبة

G2: 4.7/5 (183 تقييم)

4.7/5 (183 تقييم) Capterra: 4.7/5 (96 تقييمًا)

4. أكتيف تراك

via

_ / href/ _https://www.activtrak.com/free-employee-monitoring-software/ ActivTrack /%href/

يوفر ActivTrak حلاً حديثاً للحصول على رؤية فورية لإنتاجية الموظفين ومشاركتهم. وبفضل الميزات المصممة لمقارنة الإنتاجية عن بُعد والإنتاجية داخل المكتب، واكتشاف الإنهاك وفك الارتباط بسرعة، وتحسين العمليات واستخدام التكنولوجيا، يوفر ActivTrak الرؤى التي تحتاجها لاتخاذ القرارات بثقة.

سواء كنت إجراء تخطيط السعة أو موازنة أعباء العمل، أو مجرد محاولة فهم الفروق الدقيقة في إنتاجية الموظفين، فإن ActivTrak يزودك بالأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على البيانات.

أفضل ميزات ActivTrak

مراقبة و إدارة القوى العاملة لديك بفعالية من خلال فهم اختلافات الإنتاجية حسب الموقع وأنماط عمل الموظفين

تنفيذ مقاييس الإنتاجية لدعم وتعزيز كيفية عمل فريقك وتحسينه، مما يساعدك على قياس الإنتاجية وزيادتها، وتحديد الاتجاهات، ومنع الإرهاق

احصل على رؤى تفصيلية حول كيفية قضاء الموظفين لأيام عملهم، مما يساعد في ضبط العمليات وزيادة الكفاءة الإجمالية

استفد من الرؤى المستندة إلى البيانات للتخطيط القوي للقوى العاملة، مما يضمن استعدادك الجيد لاحتياجات التوظيف المستقبلية بناءً على بيانات الإنتاجية والمشاركة الحالية

تتبع وتحليل علامات عدم انخراط الموظفين وإرهاقهم، مما يتيح لك التدخل المبكر والحفاظ على بيئة عمل صحية

قيود أكتيف تراك

تتطلب تفسيرات بيانات ActivTrak دراسة متأنية لتجنب الافتراضات المتحيزة حول إنتاجية الموظفين

قد تُخطئ الأدوات في تصنيف الأنشطة الإنتاجية على أنها "غير منتجة"، مما يؤدي إلى تحريف دقة البيانات

تسعير أكتيف تراك

مجاناً

الأساسية: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم احترافي: 17 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

17 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات أكتيف تراك

G2: 4.4/5 (246 تقييمًا)

4.4/5 (246 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (547 تقييم)

5. بايلوسيتي

via

_/مرجع/ _https://www.jobscore.com/blog/paylocity-hris-integration/ JobScore /%href/

تجمع Paylocity بين الوظائف الأساسية للموارد البشرية والتكنولوجيا الحديثة، مما يوفر مجموعة برمجيات موحدة تبسط عمليات الموارد البشرية وكشوف المرتبات. تم تصميم هذه المنصة ليس فقط لتحقيق الكفاءة التشغيلية ولكن مع التركيز الشديد على تعزيز تجربة الموظف.

أفضل ميزات Paylocity

دمج أنشطة الموارد البشرية الخاصة بك مع مجموعة Paylocity المتكاملة، والتي تشمل كشوف المرتبات وإدارة المزايا وتحليلات الموارد البشرية وإدارة المواهب وغيرها

الارتقاء بتفاعل الموظفين بشكل عام مع المنصة من خلال التصميم البديهي والميزات سهلة الاستخدام التي تعزز المشاركة والرضا

استقطاب أفضل المواهب وتطويرها والاحتفاظ بها من خلال الأدوات التي تدعم كل مرحلة من مراحل دورة حياة الموظف، بدءاً من التوظيف وحتى التقاعد

تبسيط إدارة مزايا الموظفين من خلال واجهة مبسطة تجعل التسجيل والتحديثات سهلة لكل من المسؤولين والموظفين

قيود نظام Paylocity

لاحظ بعض المستخدمين تأخيرات عرضية في مزامنة البيانات و إنشاء التقارير خلال أوقات ذروة الاستخدام

لا يمكن إجراء مدفوعات للمقاولين المستقلين

تسعير بايلوسيتي

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات بايلوسيتي

G2: 4.4/5 (2,537 تقييمًا)

4.4/5 (2,537 تقييمًا) Capterra: 4.3/5 (832 تقييم)

6. يوم عمل

عبر يوم العمل تجمع Workday بين أفضل التطبيقات في فئتها لإدارة الشؤون المالية ورأس المال البشري والتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة المؤسسة ونموها. صُممت منصة "سحابة إدارة المؤسسات" الخاصة بهم لمساعدة مؤسستك على التكيف بسرعة مع احتياجات العمل المتغيرة، وتسهيل التعاون والتخطيط المستمر.

أفضل ميزات Workday

ادفع أعمالك إلى الأمام من خلال منصة تدعم التخطيط التعاوني المستمر، مما يتيح لك التكيف بسرعة مع التغييرات في بيئة العمل

دمج التخطيط المالي وتخطيط الموارد البشرية مع الذكاء الاصطناعي المدمج الذي يعزز الأداء ويقدم رؤى في الوقت الفعلي

استفد من الذكاء الاصطناعي لتخطيط مهارات القوى العاملة لديك وتطويرها، مما يضمن استعداد فريقك لوظائف الغد

اتخذ قراراتك بثقة باستخدام مصدر موحد للبيانات المالية وبيانات الأفراد والبيانات التشغيلية، مما يتيح للجميع إمكانية الوصول إلى رؤى في الوقت الفعلي

قيود يوم العمل

قد يكون التخصيص والتكامل مع الأنظمة الحالية معقدًا وقد يتطلب دعمًا إضافيًا

قد لا يكون في متناول الشركات الصغيرة

تسعير يوم العمل

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات يوم العمل

G2: 4.0/5 (1514 تقييم)

4.0/5 (1514 تقييم) Capterra: 4.5/5 (1,349 تقييم)

7. بايكور

via

٪ / href/ https://www.paycor.com/compliance-solutions/ Paycor /%href/

تعمل Paycor على تحويل الطريقة التي تدير بها القوى العاملة لديك من خلال دمج جميع جوانب الموارد البشرية وكشوف المرتبات في منصة واحدة فعالة. يعمل هذا النهج الشامل على تبسيط العمليات وتعزيز الإنتاجية من خلال أتمتة المهام الروتينية وتقديم تحليلات استراتيجية.

أفضل ميزات Paycor

احصل على مجموعة كاملة من الأدوات لإدارة جميع جوانب الموارد البشرية، بدءاً من كشوف المرتبات وإدارة المواهب إلى إدارة الامتثال والمزايا.

قم بتحسين عملية التوظيف لديك من خلال برنامج آلي لتحديد مصادر المواهب وإعدادها تلقائيًا، مما يضمن لك جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها

التحكُّم في تكاليف العمالة وزيادة الإنتاجية باستخدام برنامج الوقت والحضور إلى جانب إمكانيات الجدولة الديناميكية

استفد من أنظمة إدارة التعلُّم وبرمجيات إدارة المسار الوظيفي من Paycor لتعزيز نمو الموظفين ورضاهم المستمر

قيود Paycor

قد يتطلب التكامل مع الأنظمة الخارجية في بعض الأحيان تخصيصًا إضافيًا، مما قد يترتب عليه تكاليف إضافية أو دعمًا إضافيًا

أبلغ المستخدمون عن عدم رضاهم عن دعم العملاء

تسعير بايكور

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات Paycor

G2: 3.9/5 (720 تقييم)

3.9/5 (720 تقييم) Capterra 4.4/5 (2776 تقييم)

8. SAP SuccessFactors

عبر

_/مرجع/ _https://community.sap.com/t5/enterprise-resource-planning-blogs-by-members/successfactors-recruiting-experience-at-a-glance/ba-p/13137547 SAP Community /%href/

تعمل SAP SuccessFactors على الارتقاء بإدارة رأس المال البشري من خلال مجموعة شاملة من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تعالج مجالات الموارد البشرية الأساسية، بما في ذلك كشوف المرتبات والتوظيف والتأهيل والتعلم والتطوير وغيرها. تم تصميمها لتوفير رؤى قائمة على البيانات و تحسين تخطيط القوى العاملة ، تدعم SAP SuccessFactors المؤسسات في إنشاء تجارب مثالية للموظفين وتعزيز المرونة التنظيمية على نطاق عالمي.

أفضل ميزات SAP SuccessFactors أفضل ميزات **SAP SuccessFactors

احصل على مجموعة من الوحدات التي تغطي كل جانب من جوانب الموارد البشرية، بدءًا من كشوف المرتبات إلى إدارة الأداء

استفد من الميزات القوية أدوات التحليلات للتعمق في بيانات القوى العاملة، واكتشاف الاتجاهات، وتطبيق الرؤى لاتخاذ القرارات الاستراتيجية

تضمين الذكاء الاصطناعي عبر المجموعة لتعزيز عملية صنع القرار والكفاءة والحصول على رؤى تنبؤية لدفع استراتيجيات الموارد البشرية الاستباقية

مواءمة المواهب الفردية مع الاحتياجات المؤسسية باستخدام التوصيات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لتعزيز التطوير الوظيفي والتنقل الداخلي

قيود SAP SuccessFactors SuccessFactors

ترتبط الإشعارات بكل مرحلة في مسار المواهب ويتم تشغيلها كلما وصل المرشح إلى مرحلة جديدة

لا توجد نسخة تجريبية مجانية، ووجد العملاء أن الأسعار ليست شفافة بما فيه الكفاية

لا يوفر مجالًا كبيرًا للتخصيص

تسعير SAP SuccessFactors

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات SAP SuccessFactors وتقييمات ومراجعات

G2: 3.9/5 (664 مراجعة)

3.9/5 (664 مراجعة) Capterra: 4/5 (274 مراجعة)

9. شعرية

via

٪ / href/ https://lattice.com/analytics شبكة /%href/

تُحدث Lattice ثورة في عمليات الموارد البشرية من خلال منصتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمصممة لتعزيز عملية إدارة الأداء وتسريع نمو الموظفين. من خلال دمج مراجعات الأداء وإدارة التعويضات ومشاركة الموظفين ضمن واجهة سلسة، تساعدك Lattice على تحديد أفضل المواهب ومواءمة فرقك حول أهداف العمل الرئيسية.

أفضل ميزات Lattice

تتبع وتقييم أداء الموظفين بشكل منهجي لتحديد أصحاب الإنجازات العالية ودعم أصحاب الأداء الضعيف بشكل استراتيجي

مواءمة أهداف مؤسستك مع أهداف الموظفين الفردية، مما يضمن تركيز الجميع على ما هو أكثر أهمية لنجاح أعمالك

استفد من الرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي للتصرف بناءً على ملاحظات الموظفين بفعالية، وتعزيز ثقافة تعطي الأولوية للأداء والرضا

اتخاذ قرارات عادلة ومؤثرة بشأن التعويضات من خلال ربط الأجور مباشرةً بنتائج الأداء، وتعزيز الشفافية والتحفيز عبر فريقك

تحويل المديرين إلى مدربين مهنيين باستخدام الأدوات التي تدعم وتتبع تطور الموظفين، مما يساعد على تسريع النمو المهني والاحتفاظ بالموظفين

قيود الشبكة

إعداد التقارير الخاصة باستطلاعات الرأي ومراجعات نهاية العام مرهق ويصعب تفسيره

غالبًا ما يلزم إجراء عمليات تنظيف وإعداد إضافية قبل مشاركة البيانات

التسعير الشبكي

إدارة الأداء + OKRs والأهداف: 11 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المشاركة: 4 دولارات إضافية في الشهر لكل مستخدم

النمو: 4 دولارات إضافية في الشهر لكل مستخدم

تعويضات: 6 دولارات إضافية/شهرية إضافية لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات شبكة التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (3,823 تقييم)

4.7/5 (3,823 تقييم) Capterra: 4.5/5 (121 تقييم)

10. فيسير

via

_ / href/ _https://www.visier.com/blog/five-simple-steps-get-started-workforce-analytics/ Visier /%href/

تتميز Visier بحلولها القوية لتحليلات الأفراد التي تقدم رؤى مهمة مباشرة إلى أيدي من هم في أمس الحاجة إليها - بدءًا من متخصصي الموارد البشرية وحتى المديرين التنفيذيين. من خلال دمج البيانات عبر مؤسستك، تتيح Visier إمكانية اتخاذ قرارات مستنيرة تؤدي إلى إحداث تأثير كبير على الأعمال.

أفضل ميزات Visier

تفاعل مع Vee، المساعد الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي الذي يجعل تحليل البيانات المعقدة في متناول أي شخص في مؤسستك، مما يضمن أن الرؤى على بُعد محادثة واحدة فقط

اجمع بين بيانات الموارد البشرية وبيانات الأعمال لتوفير رؤية شاملة لمؤسستك، مما يمكّن القادة من اتخاذ قرارات مستنيرة ومؤثرة في آن واحد

استفد من قاعدة بيانات Visier الشاملة، بما في ذلك أكثر من 15 مليون سجل للموظفين، لمقارنة أداء مؤسستك بالمعايير المرجعية في مجال عملك وتحديد مجالات التحسين

دمج البيانات من مصادر مختلفة في نظام موحَّد للحصول على تحليلات شاملة تكشف عن رؤى أساسية لتعزيز استراتيجيات الموظفين لديك

قيود Visier

قد يكون من الضروري إجراء تدريب إضافي لتحسين المعرفة بالبيانات بين المستخدمين لفهم التحليلات بشكل أفضل

أبلغ بعض المستخدمين عن تأخيرات في التنفيذ

تسعير فيزيير

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات فيزيير

G2: 4.6/5 (126 مراجعة)

4.6/5 (126 مراجعة) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

رفع مستوى لعبة تحليلات القوى العاملة الخاصة بك باستخدام الأدوات المناسبة

أثناء استكشافك لأفضل خيارات أدوات تحليلات القوى العاملة، من المهم أن تفكر في كيفية تصميم كل منها لتناسب احتياجات مؤسستك. ستعمل البرامج المناسبة على تبسيط عمليات الموارد البشرية وتعزيز عملية اتخاذ القرار وتحسين كفاءة القوى العاملة بشكل عام. لقد حان الوقت لاتخاذ الخطوة التالية: قم بتقييم هذه الأدوات بناءً على متطلباتك الخاصة للعثور على أفضل ما يناسب مؤسستك.

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