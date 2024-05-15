أفضل 10 تطبيقات للجداول الزمنية لتتبع الوقت بكفاءة

سواء كنت تعمل لحسابك الخاص وتنفذ مشاريع متعددة، أو قائد فريق يشرف على قوة عاملة، أو صاحب عمل يسعى لتحقيق أعلى درجات الكفاءة، يبقى شيء واحد ثابت: قيمة الوقت.

لحسن الحظ، أصبح تتبع الوقت وإدارته أسهل في عصر الابتكار الرقمي. لقد أحدثت تطبيقات الجداول الزمنية ثورة في كيفية تتبع الوقت وإدارته وتحسينه. فهي تساعدك على تتبع وقت الموظفين في المهام أو المشاريع المختلفة وتحسين الإنتاجية.

أنت في المكان المناسب إذا كنت تبحث عن الطريقة المثلى لإدارة وقتك وتتبعه. من الواجهات البديهية إلى الميزات القوية، سنستكشف أفضل خيارات البرامج لمساعدتك في العثور على تطبيق الجداول الزمنية المثالي.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تطبيقات الجداول الزمنية؟

تعتبر ميزات مثل تتبع الوقت، وإعداد التقارير، ودعم العملاء الموثوق به، ومجموعة كبيرة من عمليات التكامل ضرورية في تطبيق الجداول الزمنية. فيما يلي الميزات التي يجب أن تبحث عنها أثناء اختيار أحدها: برنامج تتبع الوقت يعد تطبيق Jibble للجداول الزمنية مثاليًا للفرق والمؤسسات الكبيرة بفضل خطته المجانية المقنعة للأبد لمستخدمين غير محدودين. وهو يوفر ميزات شاملة تساعدك على الاحتفاظ بجداول زمنية دقيقة من تطبيقات سطح المكتب والجوال والويب.

يشارك تطبيق الجداول الزمنية تحليلات وملاحظات مفصلة لمساعدتك على تحليل الوقت المستغرق، وإنشاء جداول زمنية جاهزة لكشوف الرواتب، والحصول على نظرة عامة على مئات الإدخالات الزمنية، وتصديرها. يوفر تتبع المشروع، وتكامل كشوف المرتبات، وسير عمل الموافقة، و قوالب الجداول الزمنية .

أفضل الميزات أفضل الميزات

الاستفادة من الجداول الزمنية الآلية وجدولة التقارير وإدارة الإجازات

تعيين جداول العمل الثابتة أو المرنة على أساس كل عضو أو مجموعة

استخدم أداة تعقب وقت إجازة العمل الإضافية للتعامل مع إجازات العمل الإضافية تلقائياً

تعيين العمل الإضافي والمعدلات المخصصة وتحديث الجداول الزمنية في الوقت الفعلي

الوصول إلى ميزات قوية لمراقبة الوقت الافتراضي وفي الموقع

عزز دقة تتبع الوقت باستخدام خاصية التعرف على الوجه وتتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

تصدير تقارير مفصلة بناءً على الجداول الزمنية بتنسيقات مختلفة

حل مشاكلك بسرعة مع دعم العملاء سريع الاستجابة

قيود الجداول الزمنية

واجه بعض المستخدمين مواطن الخلل أثناء تسجيل الخروج من تطبيق الهاتف المحمول

كانت هناك شكاوى من تعطل التطبيق عدة مرات أثناء الاستخدام

تسعير جيبل

مجاني

القسط: 29 روبية/شهرًا لكل مستخدم

29 روبية/شهرًا لكل مستخدم الأقصى: 49 روبية/شهرًا لكل مستخدم

49 روبية/شهرًا لكل مستخدم المؤسسة: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.9/5 (أكثر من 800 تقييم)

3. ساعاتي

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_/مرجع/ _https://myhours.com/how-it-works ساعاتي /%href/

ساعاتي هي برنامج تتبع الوقت مثالي للشركات الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص. فهو يمكّنك من أتمتة تتبّع الوقت والالتزام بالميزانية من خلال رؤى في الوقت الفعلي. التقارير التي يتم إنشاؤها احترافية، ويمكنك دمجها مع تطبيقات أخرى.

تتخطى الأداة جداول Excel الزمنية ويوفر تسجيل سريع للوقت، وساعة توقيت اختيارية، وقوالب، وتحديد معدلات المشروع، وتفويض المهام. يمكنك إضافة عدد غير محدود من المستخدمين في الإصدار المجاني، مما يجعله في متناول الجميع.

الإصدار المدفوع من الأداة يقدم بعض الخصائص الرائعة، مثل إنشاء ميزانيات شهرية وميزانيات المهام. يمكنك أيضاً إضافة شعارك إلى التقارير.

أفضل ميزات ساعاتي

اجعل عملية تتبع الوقت فعالة مع تطبيق الجداول الزمنية سهل الاستخدام

تعيين جدول زمني لكل عضو للحصول على سجل نظيف

تعيين الميزانيات بالساعات أو الفواتير أو التكلفة، وعرض الميزانية التي تم إنفاقها أثناء تتبع الوقت

تحليل تكاليف المشروع من خلال تحديد معدلات الفوترة والعمالة

احصل على تذكيرات يومية وأسبوعية لتسجيل الوقت

تتبع الوقت من تطبيق الويب أو المتصفح أو تطبيق الهاتف المحمول

التكامل مع جميع أدواتك باستخدام Zapier

استفد من الأمان على مستوى المؤسسات

احصل على الدعم من دعم العملاء خلال ساعة واحدة في المتوسط

حافظ على كرامة وخصوصية فريقك من خلال ميزات خالية من المراقبة مثل مراقبة الشاشة

قيود ساعات العمل

طلب بعض المستخدمين المزيد من التحكم في المشاريع والميزانية

تقتصر الباقة المجانية على خمسة مستخدمين فقط

تسعير ساعاتي

مجانية: حتى خمسة مستخدمين فقط

حتى خمسة مستخدمين فقط الإيجابي: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ساعاتي ساعاتي

G2: 4.6/5 (أكثر من 250 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 900 تقييم)

4. توجل تراك

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Togg *[المسار_]( https://toggl.com/track/timesheet-app/)* تراك توجل تراك هو تراك ممتاز آخر تطبيق الجداول الزمنية للاستشاريين والمستقلين والفرق الصغيرة. يوفر تحليلاً مفصلاً لبيانات الوقت وتتبع الوقت ضمن سير عمل محدد. يمكنك بسهولة معرفة المهام المسؤولة عن تحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

الأداة متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات ولديها دعم للعملاء مع وقت استجابة مدته 3 ساعات. يمكنك دمجها مع أكثر من 100 أداة، مثل Chrome وGitHub وAsana وTodoist وغيرها.

وفي حين أن الإصدار المجاني يتيح لك تتبع الوقت لعدد غير محدود من العملاء والمشاريع، فإن الباقات المدفوعة تساعدك على تتبع الساعات المدفوعة. ترسل لك الأداة أيضًا تذكيرات إذا كنت تعمل دون تشغيل المؤقت.

أفضل ميزات Toggl Track أفضل الميزات

التكامل مع أكثر من 100 أداة لتحسين الإنتاجية

عرض إدخالات وقتك في عرض التقويم

تتبع الوقت في الوقت الفعلي أو دون اتصال بالإنترنت

تصفية وفرز بياناتك للحصول على تقارير جاهزة للعملاء

تعيين الساعات القابلة للفوترة حسب عضو الفريق والمشروع ومساحة العمل

تتبع التقدم والميزانيات باستخدام لوحة معلومات المشروع

تتبَّع الوقت من أي جهاز باستخدام تطبيقات سطح المكتب أو الويب أو الجوال

احصل على اكتشاف وقت الخمول ومحفزات تتبع الوقت تلقائيًا

قيود تتبع الوقت

تسمح الخطة المجانية بخمسة أعضاء فقط

الأسعار القابلة للفوترة متاحة فقط للخطط المدفوعة

تسعير Toggl Track

مجانية: ما يصل إلى 5 مستخدمين

ما يصل إلى 5 مستخدمين البداية: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

9 دولارات شهريًا لكل مستخدم القسط: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات تتبع التوغل

G2: 4.6/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 1,500 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2,200 تقييم)

5. طبيب الوقت

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_ / href/ _https://support.timedoctor.com/knowledge/what-are-the-differences-between-the-mobile-app-and-the-desktop-app طبيب الوقت /%href/

Time Doctor هو تطبيق رائع للجداول الزمنية عبر الإنترنت لفرق العمل عن بُعد والفرق الموزعة، حيث يساعدك على اكتشاف الثغرات في القوى العاملة من خلال رؤى متعمقة للقوى العاملة. يوفر تتبعًا تلقائيًا للوقت وتحريرًا يدويًا للوقت. النظام الأساسي قابل للتخصيص ومتوافق مع أنظمة Android و Chrome و iOS و Mac و Windows.

يعمل برنامج التتبع التلقائي لوقت الموظفين في الخلفية، وتتم مراقبة إنتاجية الموظفين باستخدام لقطات شاشة سطح المكتب. يساعدك ذلك على التخلص من أوجه القصور وتحسين الإنتاجية. الميزة اختيارية تماماً، لذا يمكنك إيقاف تشغيلها بسهولة.

أفضل ميزات برنامج Time Doctor

احصل على ملخصات للأنشطة، وتسجيل أخلاقي لشاشة الفيديو، ولقطات شاشة اختيارية

إرسال تنبيهات بعدم النشاط للحفاظ على تركيز الموظفين

احصل على رؤية أكبر مع لوحات المعلومات في الوقت الفعلي

احصل على رؤية واضحة للعاملين عن بُعد والمختلطين والعاملين في المكتب

التكامل مع أكثر من 60 تطبيقًا مثل Asana وEvernote وClickUp وGSuite والمزيد

زيادة دقة فواتير العملاء من خلال التتبع التلقائي للوقت والتتبع دون اتصال بالإنترنت

احصل على تقارير مفصلة، بما في ذلك تقارير عن الوقت الإنتاجي وغير الإنتاجي

إنشاء جداول عمل مخصصة

قيود دكتور الوقت

اشتكى بعض المستخدمين من عدم دقة مزامنة الوقت بين عملاء الهاتف المحمول وسطح المكتب

لا توجد خطة مجانية متاحة

أبلغ المستخدمون أن واجهة المستخدم معقدة

تسعير تايم دكتور تايم

الأساسية: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم عادي: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم القسط: 20 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات طبيب الوقت

G2: 4.4/5 (أكثر من 350 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 350 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 500 تقييم)

6. إيفرهور

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إيفرهور_

Everhour هو أحد أفضل تطبيقات الجداول الزمنية للجداول الزمنية القابلة للتحرير والتفاعلية. يمكنك التعليق على الجداول الزمنية وتعبئتها وتحريرها، وإضافة مهام جديدة مع التعليقات، وحتى تضمين طلبات الإجازات. يمكنك أيضًا تنزيلها بسهولة بتنسيقات متعددة.

وتشمل الميزات الأخرى مركزًا لائقًا لإدارة المهام، وتتبع العمل المباشر، ومراقبة الميزانية، وإنشاء الفواتير بسهولة. كما يقدم أيضًا تحليلات متعمقة ويخصص التقارير وفقًا لمتطلباتك.

وعلى الرغم من أن الأداة تتكامل مع تطبيقات مثل Basecamp وJira وTrillo وغيرها، إلا أنها لا تقدم ميزات كافية للفرق الكبيرة. لذا، إذا كنت تحتاج إلى ميزات أكثر شمولاً، فقد تضطر إلى التفكير في بدائل Everhour .

أفضل ميزات إيفر هور

التكامل مع أكثر من 40 تطبيقًا

إنشاء المهام وتنظيمها، وإضافة تقديرات الوقت لكل منها

احصل على نظرة عامة على وقت كل عضو في الفريق

مراقبة مشروع ميزانيتك

جدول زمني تفاعلي وقابل للتخصيص

سجِّل الساعات يدوياً أو استخدم مؤقِّتاً

تلقي تذكيرات لتتبع الوقت

تتبع الإجازات، بما في ذلك الإجازات المرضية والإجازات

تحقق من أداء الفريق باستخدام مخططات موجزة

تتبع النفقات المتعلقة بالعمل

قيود ساعات العمل

العديد من الميزات الأساسية، مثل المقاعد غير المحدودة، والتكامل، والموافقة على الوقت، والإجازات، والفواتير، والفواتير، متوفرة فقط في الإصدار المدفوع

إذا حاولت تسجيل ساعات عمل أكثر من الحد الأقصى المحدد، ستظهر رسالة خطأ في Everhour

تسعير Everhour

مجانًا

الفريق: 10 دولارات شهريًا/مقعد بحد أدنى 5 مقاعد

التقييمات والمراجعات التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 400 تقييم)

7. وقت المكتب

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_ / href/ _https://desktime.com/ DeskTime /%href/

يوفر DeskTime إمكانات دقيقة لتتبع الوقت مع كل من خيارات التتبع التلقائي واليدوي. يوفر لقطات شاشة تلقائية، وتتبع الوقت دون اتصال بالإنترنت، ومتعقب ويب مدمج. لذلك، يبدأ التتبع في اللحظة التي يقوم فيها موظفوك بتشغيل أجهزتهم.

يتيح لك تطبيق الجداول الزمنية للموظفين تقييم أداء موظفيك بشكل أكثر شمولاً من خلال إخبارك بما كانوا يفعلونه بالضبط ومدة عملهم. فهو يتتبع عناوين URL والتطبيقات المستخدمة وعناوين المستندات والمشاريع.

يتوافق النظام الأساسي مع أنظمة SaaS وLaS وMac وiOS وAndroid وWindows.

أفضل ميزات DeskTime

احصل على تقارير متعمقة وقارن أداء الموظفين

استفد من ميزات مثل لقطات الشاشة التلقائية، وتتبع عناوين URL والتطبيقات، وتتبع عناوين المستندات، ومتعقب الويب المدمج

تنظيم ساعات العمل في وقتك مع جدولة المناوبات

احصل على معلومات متعمقة عن يوم عمل كل موظف من خلال لوحة تحكم المستخدم

التكامل مع أدوات مثل Zapier وتقويم Google وTrillo وJira

قيود وقت العمل

اشتكى بعض المستخدمين من واجهة المستخدم القديمة

خيارات تكامل محدودة

تسعير DeskTime

المحترف: 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

5 دولارات شهرياً لكل مستخدم القسط: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

14 دولارًا شهريًا لكل مستخدم DeskTime Lite: 0 دولار لمستخدم واحد فقط

تقييمات ومراجعات DeskTime

G2: 4.6/5 (أكثر من 250 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 500 تقييم)

8. الساعة الزمنية

عبر جوجل بلاي Time Clock هو أداة فعّالة لتتبع الوقت تعمل على تبسيط جهودك في تتبع الوقت مع التخلص من الحاجة إلى الأعمال الورقية الفوضوية. إنه مثالي للأفراد والعاملين لحسابهم الخاص، حيث يمكنك تسجيل ساعات عملك لجميع وظائفك.

يمكنك بسهولة إنشاء الجداول الزمنية ومشاركتها بتنسيق XLSX. يساعدك التطبيق أيضًا في الحصول على تقديرات في الوقت الفعلي وتوضيح أرباحك. يمكنك أيضًا الحصول على تقارير أسبوعية وشهرية بشأن وقتك.

بالنسبة للشركات الصغيرة، يتيح لك التطبيق الوصول إلى أوقات الموظفين، وتبسيط الفواتير، وتمكين تسجيل الموقع الجغرافي GPS، وتتبع تكاليف العمالة، وإضافة عدد غير محدود من المستخدمين.

أفضل ميزات الساعة الزمنية

متاح لمستخدمي iOS و Android

إضافة عدد غير محدود من المستخدمين

عرض التكاليف حسب فترة الدفع

تتبع الوقت بسهولة وأمان، بما في ذلك النسخ الاحتياطي السحابي

إنشاء تقارير لفترات محددة ومشاركتها عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية

استخدم بطاقات الوقت للتخطيط عن طريق إدخال الاستراحات والمبالغ المستردة والضرائب والخصومات والملاحظات وأوقات البدء والانتهاء

إعداد إشعارات التذكير

استخدم الأدوات لتسجيل الوقت بسرعة

تمكين تسجيل موقع GPS

قيود الساعة الزمنية

ميزات محدودة لتتبع الوقت الشامل

واجه بعض المستخدمين واجهات مربكة وحسابات غير دقيقة للأجور نصف الأسبوعية بعد التحديثات

تسعير ساعة الوقت

مجاني

مدفوعة: غير مدفوعة

تقييمات ومراجعات الساعة الزمنية مجانًا

G2: NA

NA Capterra: غير متاح

9. وقت الإنقاذ

عبر

RescueTime_

تطبيق RescueTime هو أداة مؤتمتة بالكامل لتتبع الوقت وتطبيق جدول زمني يوفر تقارير مفصلة عن كيفية قضاء وقتك. تقوم الأداة بتتبع وقتك على التطبيقات والمواقع الإلكترونية ومستندات محددة، حتى في وضع عدم الاتصال بالإنترنت.

تساعدك هذه التقارير المفصلة على فهم ساعات عملك وعاداتك وتحديد الأهداف لتحسين الإنتاجية. يقوم مساعد RescueTime Assistant بمراقبة سلوكك ويمكّنك من الوصول إلى أهدافك.

علاوةً على ذلك، ترسل الأداة تنبيهات تشتيت الانتباه وتتيح حظر مواقع الويب والتطبيقات، وتضع جداول زمنية دقيقة باستخدام الذكاء الاصطناعي للجداول الزمنية.

هل تريد معرفة المزيد عن Rescue Time؟ اقرأ مراجعة شاملة !

أفضل ميزات RescueTime

إنشاء جداول زمنية شاملة ودقيقة

احصل على رؤية شاملة لكيفية قضاء وقتك

تتبع مواقع الويب والتطبيقات وعناوين المستندات

التكامل مع أدوات مثل تقويم Google وSlack وOutlook

استخدم التدريب المبتكر للبقاء على المسار الصحيح في العمل

استفد من ميزة "جلسات التركيز" للتخلص من المشتتات

استخدم المساعد للحصول على تنبؤات صباحية مخصصة ومهام كل يوم

احصل على تنبيهات الإلهاء

انضم إلى جلسات التركيز المجتمعي لمزيد من التحفيز والإنتاجية

قيود وقت الإنقاذ

لا توجد خطة مجانية متاحة

قد تبدو الكمية الهائلة من البيانات التي يولدها تطبيق الجداول الزمنية المجاني هائلة

أعرب بعض المستخدمين عن مخاوفهم بشأن الخصوصية

تسعير RescueTime

RescueTime Lite: مجاني إلى الأبد

مجاني إلى الأبد RescueTime Premium: 12 دولاراً شهرياً

تقييمات ومراجعات RescueTime

G2: 4.1/5 (أكثر من 90 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 90 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

10. الجداول الزمنية

via

_ / href/ _https://monday.com/marketplace/10000240 الاثنين /%href/

تطبيق TimesheetsPro هو تطبيق ممتاز للجداول الزمنية عبر الإنترنت يساعدك على تخطيط وتتبع وقتك على منصة الاثنين. يمكنك إنشاء جداول زمنية والحصول على رؤى مفيدة وإرسال جداولك الزمنية ونشرها بسهولة.

توفر الأداة تقارير قيّمة مع وضع Pivot المصمم خصيصًا، مما يتيح لك تصور بياناتك بأفضل طريقة ممكنة.

أفضل ميزات TimesheetsheetsPro

احصل على رؤى حول السعة والاستخدام

تصور بيانات الجداول الزمنية على راحتك

سحب وإسقاط العناصر بسرعة باستخدام طريقة عرض التقويم

تصحيح الأخطاء باستخدام عملية من مجموعتين

تصفية عملك حسب أي حقل في عرض التقويم

قيود الجداول الزمنية

ميزات محدودة لتتبع الوقت

قد يفتقر إلى سهولة الاستخدام بعد التحديثات وقد لا يتعامل مع فترات الدفع المعقدة

تسعير TimesheetsheetsPro

مجاناً: 0 دولار/شهرياً لكل مستخدم مع 200 إدخال

0 دولار/شهرياً لكل مستخدم مع 200 إدخال البرونزية: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مع 2,500 إدخال

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مع 2,500 إدخال الفضي: 75 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم مع 7,500 إدخال

75 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم مع 7,500 إدخال الذهبي: 150 دولار/شهرياً لكل مستخدم مع 15.000 مشاركة

150 دولار/شهرياً لكل مستخدم مع 15.000 مشاركة البلاتيني (غير محدود): 300 دولار شهرياً لكل مستخدم مع 200 مشاركة

تقييمات ومراجعات تقييمات ومراجعات الجدول الزمني للمحترفين

G2: NA

NA Capterra: غير متاح

## تحسين إدارة الوقت مع ClickUp

يمكن لتطبيق الجداول الزمنية الصحيح أن يُحدث فرقًا في إنتاجيتك وإدارة وقتك، بغض النظر عما إذا كنت تعمل لحسابك الخاص أو شركة صغيرة أو مؤسسة كبيرة. يمكن أن يساعدك على تتبع وقتك، والحصول على رؤى قابلة للتنفيذ بشأن تحسين الإنتاجية، وحتى منع المشتتات.

التطبيقات المدرجة هنا تلبي احتياجات مختلف الأشخاص والجماهير. ومع ذلك، هناك تطبيق يلبي احتياجات جميع المؤسسات، سواء كانت صغيرة أو كبيرة.

مع ClickUp، يمكنك القيام بأكثر من مجرد تسجيل وتتبع وقتك - يمكنك حفظه! يقدم ClickUp ميزات ممتازة لتوفير الوقت مثل مئات القوالب، وطرق العرض القابلة للتخصيص، والتكامل السلس، والتقارير المفصلة. اشترك مجانًا !