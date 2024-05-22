Airtable مقابل. Smartsheet: ما هي أداة إدارة المشاريع الأفضل؟

سواء أكنت تدير شركة ناشئة صغيرة، أو تقوم بمهام متعددة، أو تشرف على مشروع فريق، فلا يمكن إنكار الحاجة إلى استراتيجية فعالة لإدارة المشاريع.

فبدون خارطة طريق أو تتبع مناسب، فإنك تخاطر بكل شيء بدءاً من زحف النطاق وتجاوز التكاليف إلى عدم الالتزام بالمواعيد النهائية وفشل الجودة.

إذا كان بإمكانك فهم ذلك، فلا تقلق! يمكنك تجنب هذه المشكلات والبقاء خاليًا من التوتر من خلال استخدام برنامج إدارة المشاريع . ولكن اختيار واحد من بين العديد من الخيارات الجذابة على حد سواء يمكن أن يصبح مرهقًا بسهولة.

يوفر كل من Airtable و Smartsheet ميزات قوية لإدارة المشاريع مصممة خصيصًا لتبسيط سير العمل وإبقاء المشاريع على المسار الصحيح.

ولكن يبقى السؤال: أيهما أفضل ما يناسب عمليات واحتياجات عملك؟ دعنا نجري مواجهة مفصلة بين Airtable و Smartsheet لمعرفة ذلك!

## ما هو Airtable؟

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Airtable هو برنامج شائع جدًا لإدارة المشاريع مع واجهة قابلة للتخصيص بشكل كبير. إنه جذاب بصريًا (وهي ميزة إضافية!) ويتميز بوظيفة السحب والإفلات البديهية التي تتيح للمستخدمين تشكيل المنصة وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة.

ويمكنك الاستفادة من هذه الميزة لإنجاز الكثير من المهام، سواء كان ذلك من خلال هيكلة البيانات، أو تصميم سير العمل، أو تصور المعلومات باستخدام لوحات كانبان والشبكات المرمزة بالألوان.

ولكن ليس هذا هو الشيء الوحيد الذي يمتلكه Airtable في ترسانته؛ فهو يجمع بسهولة بين وظائف قواعد البيانات وجداول البيانات وميزات إدارة المشاريع الأخرى. هذه تلبي احتياجات العديد من الصناعات وعمليات العمل - من تخطيط المشاريع وإعداد الميزانية لإدارة الموارد وتتبع الأخطاء.

تمتلك Airtable أيضًا أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها, Airtable AI . يمكن لهذه الأداة القوية تحليل حقول نصية واسعة النطاق وآلاف من صفوف البيانات لإبراز المعلومات الأكثر صلة بالموضوع وتحليل مجموعات البيانات المختلفة وتنظيمها، بما في ذلك بيانات الأداء وملاحظات العملاء.

على الرغم من أن تصميم Airtable سهل الاستخدام يجعله في متناول الجميع، إلا أن إتقان إمكاناته الكاملة قد يمثل منحنى تعليمي.

ميزات Airtable

يتضمن Airtable مجموعة واسعة من مجموعات الميزات لمستخدميه. كل منها يلبي متطلبات مشروع أو متطلبات تنظيمية محددة. وتجد فائدته في كل من الإعدادات الشخصية والتجارية على حد سواء، حيث يخدم أغراضًا مثل إدارة المحتوى وتخطيط المشاريع وتتبع الميزانية.

فيما يلي بعض أفضل ميزات إدارة المشاريع في Airtable:

1. إدارة المهام

يوفر Airtable إمكانات قوية لإدارة المشاريع، مما يسمح للفرق بتنظيم وإدارة المهام والمواعيد النهائية وتتبع تقدم المشروع وإدارة الموارد بكفاءة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الاستفادة من الذكاء الاصطناعي من Airtable لربط المشاريع ذات الصلة، وتحديد المتعاونين، ومواءمة عملهم مع المبادرات في جميع أنحاء المؤسسة من خلال أتمتة كاملة.

نظرًا لأن Airtable قائم على السحابة، يمكن للمستخدمين إدارة المشاريع من أي مكان وفي أي وقت - وهي ميزة ضرورية جدًا للفرق البعيدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تطبيق Airtable سهل الاستخدام على الهاتف المحمول يبقي المستخدمين على اتصال وإطلاع، حتى أثناء التنقل.

2. التخصيص

إحدى ميزات إدارة المشاريع التي تميز Airtable هي التخصيص الذي لا مثيل له. يمكنك إنشاء واجهات بديهية ومخصصة في Airtable والسماح لكل عضو من أعضاء الفريق بتخصيص قاعدة البيانات وفقًا لاحتياجاته. تعد عمليات سير العمل القابلة للتخصيص واحدة من أكثر ميزات Airtable شيوعًا.

3. المشاهدات

عرض كانبان في Airtable

يوفر Airtable طرق عرض لـ عرض البيانات بتنسيقات متعددة، بما في ذلك الشبكة والتقويم والمعرض ومخططات جانت وكانبان. تقدم كل طريقة عرض مزايا فريدة تتيح لك إضافة البيانات وتحليلها والتفاعل معها بفعالية.

على سبيل المثال، تعمل طريقة عرض كانبان على تبسيط أتمتة سير العمل وإدارته من خلال الأعمدة القابلة للتخصيص وميزات السحب والإفلات. وتسمح طريقة عرض مخططات جانت بتصور العمليات المترابطة مثل المهام والمشاريع والأحداث مع مرور الوقت.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد التصورات مثل لوحات كانبان ومخططات جانت في تتبع مراحل المشروع والتقدم العام

4. التعاون

يوفر Airtable تعاونًا مبسطًا من خلال التحديثات في الوقت الفعلي وميزات التعليق، مما يضمن أن جميع أعضاء الفريق على نفس الصفحة.

5. تكامل الجهات الخارجية

يوفر Airtable عمليات تكامل مع أدوات خارجية مثل تقويم Google وSalesforce وJira وغيرها. يؤدي ذلك إلى مزامنة البيانات عبر الأنظمة الأساسية والتواصل السلس وزيادة إنتاجية القوى العاملة.

6. القوالب

يوفر Airtable مجموعة من القوالب المصممة مسبقًا والمصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المختلفة. تعمل هذه القوالب على تبسيط المهام اليومية في لوحة تحكم سهلة الاستخدام، وتبسيط سير العمل وتوفير المرونة في تخصيصها لتتناسب مع المتطلبات الفريدة لشركتك.

تقدم Airtable قوالب لوظائف متنوعة، بدءًا من التسويق وتصميم خط سير المشروع إلى التخطيط وإدارة الموارد وتتبع النفقات وغير ذلك.

أسعار Airtable

مجانًا

فريق 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شركة : 54 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 54 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : تسعير مخصص

: تسعير مخصص الذكاء الاصطناعي القابل للإضافة: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 6 دولارات لكل عضو شهرياً

ما هو Smartsheet؟

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صحيفة السجلات_ جدول البيانات هو برنامج لإدارة المشاريع مصمم لتبسيط الجدولة وتخطيط المشاريع وتتبع التقدم المحرز ومشاركة المستندات. وهو برنامج يعتمد على جداول البيانات، مع واجهة مألوفة تشبه برنامج Excel.

هل أنت قلق بشأن كيفية زيادة كفاءة الفريق؟ يقدم Smartsheet ميزات تعاون متقدمة مثل التعليق، والموافقة على المراجعة، وسير العمل التلقائي. علاوة على ذلك، فهو يتيح الوصول إلى طرق عرض مختلفة، مثل Gantt والجدول الزمني وKanban، التي تلبي احتياجات إدارة المشاريع المختلفة.

برنامج إدارة المشروع هذا متعدد الاستخدامات. فهو يدعم عملية العمل بأكملها من خلال الاستفادة من قدرات الأتمتة مثل:

أدوات ذكاء الأعمال لضمان تقدم المشروع

قدرات إعداد التقارير لتتبع المشروع بسلاسة

بالإضافة إلى ذلك، يقدم Smartsheet أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة به، Smartsheet AI. هذه الأداة حصرية لمستخدمي المؤسسات المرخصة، وهي أداة تعزز الإنتاجية والكفاءة بشكل كبير داخل المنصة. كل هذه المزايا مجتمعةً تجعل من Smartsheet خيارًا مثاليًا لإدارة المشاريع الكبيرة التي تضم العديد من أصحاب المصلحة.

مكافأة: ألست متأكدًا مما إذا كان Smartsheet هو أداة إدارة البيانات المناسبة لك؟ إليك بعض بدائل سمارتشيت يمكنك التفكير في.

### ميزات الورقة الذكية

يوفر Smartsheet للمستخدمين مجموعة واسعة من مجموعات الميزات لتلبية الاحتياجات المختلفة، مثل التخطيط والإدارة والتتبع والتعاون.

فيما يلي بعض أهم ميزات إدارة المشاريع في Smartsheet:

1. أتمتة سير العمل المخصص

هل ترغب في إنشاء أتمتة سير العمل المخصص من البداية أو استخدام Smartsheet المدمج في قوالب جداول البيانات لتبسيط إدخال البيانات والمهام اليومية الأخرى؟ الخيار لك! يوفر لك Smartsheet هذه المرونة لزيادة كفاءة الفريق وإنتاجيته.

يمكن للمستخدمين إنشاء مشغلات وإجراءات مخصصة لأتمتة إنشاء المهام وطلب الموافقات وتغييرات الحالة وإرسال التنبيهات، مما يوفر وقتك الثمين من قضاء وقتك الثمين في المهام المتكررة.

2. المشاهدات

باستخدام Smartsheet، يستمتع المستخدمون بخيارات تخطيط المشاريع متعددة الاستخدامات، بما في ذلك عرض الشبكة، ومخطط جانت، وعرض البطاقات، و عرض التقويم. يعرض التقويم المشترك المهام ضمن إطارها الزمني، بينما تستوعب مرونة الشبكة حقول تتبع الوقت، مما يعزز تنظيم المشروع وإدارته.

3. التعاون

التعاون في Smartsheet

يسهّل Smartsheet التعاون والتواصل السلس بين مديري المشاريع وأعضاء الفريق وأصحاب المصلحة في العمل من خلال ميزات مثل أعمدة التعليقات ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص. بالإضافة إلى ذلك، تمتد مرونة المنصة لتشمل مشاركة العناصر ومساحات العمل وجمع الملاحظات عبر نماذج سهلة الاستخدام.

4. تكاملات الجهات الخارجية

يتكامل Smartsheet مع التطبيقات السحابية الرئيسية مثل Google G-Suite وSlack وMicrosoft Office 365 وغيرها. من الوظائف الإضافية لميزة Smartsheet هذه أنها توفر 70 موصلًا أو تطبيقًا متخصصًا للمستخدمين للتكامل وإنجاز مهام مثل إنشاء مكتبات الملفات وحملات البريد الإلكتروني دون عناء.

5. الميزانية

هل تريد إنشاء تقارير مالية مفصلة؟ يسمح لك Smartsheet بالقيام بذلك بل وتصنيف التقارير حسب الساعات والأيام والمبالغ للمساعدة في إدارة الميزانية الشاملة. كما يتضمن أيضًا لوحات معلومات الميزانية القابلة للتخصيص لتصور وتحليل واضح لمقاييس المشروع.

6. القوالب

يقدم Smartsheet مجموعة من القوالب القابلة للتنزيل من خلال مركز الحلول. وهي تشمل أوراق ونماذج وتقارير ولوحات معلومات مصممة مسبقًا يمكنك استخدامها لبدء مشروعك.

تسعير ### Smartsheet

مجانًا

محترف 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

9 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات : 32 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 32 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

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# # # # Smartsheet مقابل Airtable: مقارنة الميزات

يقدم كل من Smartsheet وAirtable ميزات متقدمة لإدارة المشاريع لتبسيط إجراءات العمل. على الرغم من أنهما يتشاركان في تسهيل العمل الجماعي السلس وتقديم أدوات الذكاء الاصطناعي لزيادة الأتمتة، يتفوق Smartsheet في التعاون المنظم، بينما تتفوق Airtable في سير العمل القابل للتخصيص.

والآن، دعنا نقارن بين ميزات Airtable وSmartheet وجهاً لوجه بمزيد من التفصيل.

الميزة رقم 1: إمكانيات إدارة المشروع

يوفر Smartsheet خيارات عرض مرنة لمستخدميه لتخطيط المشاريع وتتبعها، بما في ذلك عرض الشبكة، ومخططات جانت، وعرض البطاقات، وعرض التقويم. ومن المؤكد أن أتمتة سير العمل المخصص يسلط الضوء على تبسيط عمليات إدارة المهام والموافقة عليها.

من ناحية أخرى، يتميز برنامج Airtable بواجهات قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة وخيارات تصور متنوعة مثل عرض الشبكة، وعرض التقويم، وعرض المعرض، ومخططات جانت، وكانبان.

الفائز: في حين أن كلا النظامين يوفران إمكانات قوية لإدارة المشاريع، إمكانيات التخصيص التي يتمتع بها Airtable تمنحه ميزة طفيفة في تصميم سير العمل وفقًا لاحتياجات محددة. وبالتالي، فإن Airtable هو الفائز هنا.

الميزة رقم 2: تعاون الفريق

عندما يتعلق الأمر بالعمل مع زملائك في الفريق، فإن كلاً من Airtable وSmartheet يجعل ذلك ممكنًا من خلال ميزات التواصل والتعاون السلس.

يتيح Airtable التعاون من خلال ميزات مثل التحديثات والتعليقات في الوقت الفعلي. يوفر Smartsheet لوحات معلومات وأعمدة تعليقات قابلة للتخصيص لمديري المشروعات وأعضاء الفريق وأصحاب المصلحة للعمل معًا دون عناء.

الفائز: كلتا الأداتين متنافستان قويتان في هذا الجانب. توفر ميزات التعاون الشاملة في Smartsheet نهجًا أكثر تنظيمًا بعض الشيء، خاصةً للفرق الكبيرة. وبالتالي، يفوز Smartsheet في هذا الجانب.

الميزة رقم 3: تكامل الجهات الخارجية

فيما يتعلق بعمليات التكامل مع الجهات الخارجية، يقدم كل من Smartsheet وAirtable اتصالاً واسعًا بالتطبيقات السحابية الرئيسية والموصلات المتخصصة.

يتكامل Smartsheet بسلاسة مع أدوات مثل Slack وMicrosoft Office 365 وGoogle G-Suite وغير ذلك، بالإضافة إلى 70 موصلًا متخصصًا. يتكامل Airtable أيضًا مع منصات مثل خادم Jira وتقويم Google وتقويم Google وSalesforce وغيرها.

الرابح: في هذه الحالة، على الرغم من أن كلتا الأداتين تتفوقان إلى حد ما في قدرات التكامل، تتميز أداة Smartsheet بتقديمها موصلات متخصصة لاحتياجات أعمال محددة. لذا، فإن Smartsheet هو الفائز الواضح.

يعتمد اختيار Airtable مقابل Smartsheet في النهاية على المتطلبات والتفضيلات المحددة لكل مؤسسة. الكرة في ملعبك الآن!

## Airtable مقابل. Smartsheet على موقع Reddit

قمنا بتمشيط موقع Reddit لجمع آراء مختلفة من المستخدمين حول Airtable مقابل Smartsheet. من خلال البحث عن المناقشات حول موضوع "Smartsheet مقابل Airtable"، من الواضح أن كلا النظامين لهما متابعون مخصصون.

يعتقد بعض مستخدمي Reddit أن Smartsheet هو الخيار المثالي للمشاريع متوسطة المدى من حيث التعقيدات:

سأعطيك ذلك، ذلك فريق Smartsheet استثنائي _. في الوقت الحالي يبدو أن وظيفة airtable هي الأفضل لكل غرض تقريبًا باستثناء محاولة بناء جداول المشروع مع الفترات والتبعيات. لا يقوم Airtable بعمل جيد في ذلك. ولكن بعد ذلك يعد Smartsheet مناسبًا للمشاريع ذات التعقيد المتوسط

أنا أقول الورقة الذكية لكل شيء تقريبًا _لأنني لم أر قط أداة أو خدمة ذات معدل اعتماد أسرع من Smartsheet وهناك العديد من الأشياء المثيرة في العمل!

يعتقد مستخدمو Reddit الآخرون أن Airtable هو الخيار الأفضل إذا كنت تبحث عن ميزات إدارة قواعد البيانات: Airtable هو أكثر من قاعدة بيانات

أكثر من كونه جدول بيانات، فالواجهات البينية تجلب ذلك حقًا إلى المنزل ولا يمكنني رؤية أي شيء مشابه على Smartsheet._

هل مثل Smartsheet ولكنه أكثر توجهاً نحو قواعد البيانات _ ويجعل من السهل حقًا الاتصال بالتطبيقات وإنشاء لوحات معلومات أنيقة، أفضل بكثير من ميزات لوحة معلومات ss._

في حين أن Smartsheet و Airtable خياران قويان لإدارة المشاريع وتنظيم البيانات، إلا أن هناك منافسًا آخر يتفوق عليهما في العديد من الجوانب: كليك أب .

## تعرف على ClickUp - أفضل بديل لـ SmartsUp مقابل Airtable

يُقدم ClickUp مجموعة شاملة من الميزات وواجهة سهلة الاستخدام تُضاهي Smartsheet وAirtable ولكن بميزات أفضل وأسعار تنافسية.

سواء كان الأمر يتعلق بإدارة المشاريع، أو تتبع المهام، أو التعاون، أو تنظيم البيانات، فإن ClickUp يوفر منصة قوية تلبي احتياجات فريقك المتنوعة وتستحق الاستكشاف بالتأكيد.

فيما يلي أهم ميزات ClickUp:

### ميزة ClickUp المنافسة رقم 1: إدارة المشاريع للفرق

يبرز ClickUp كأفضل بديل لـ SmartsUp وAirtable من أجل إدارة المشاريع للفرق ولأسباب كثيرة وجيهة. إنه برنامج شامل لإدارة المشاريع مع إمكانيات الذكاء الاصطناعي للفرق التي تتطلع إلى التحرك بشكل أسرع والعمل بذكاء أكبر وتحقيق أهدافها بفعالية.

تصوّر التقدم الذي يحرزه فريقك وتتبع الأهداف والمواعيد النهائية باستخدام ClickUp

باستخدام ClickUp، يمكن لفريقك تبسيط سير العمل، وتحسين التعاون، وتحقيق النجاح عبر المشاريع مهما كان حجمها أو تعقيدها.

1. تحديد الأولويات والتخطيط

تتمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية في ClickUp في قدرته على مساعدتك في تحديد الأولويات والتخطيط بفعالية. قد يوفر كل من Smartsheet وAirtable ميزات تخطيط المشاريع، ولكن ClickUp يتمتع بميزة تنافسية هنا لتركيزه الموثوق على الرؤية و المواءمة مع أهداف الشركة.

مع ClickUp، لا تغفل الفرق أبدًا عن الأولويات لأنها تكتسب رؤية واضحة لجميع تفاصيل المشروع. هنا، يمكنك استخدام أهداف ClickUp للمضي قدمًا في هذا الأمر. فهو يساعدك على تتبع الأهداف الفردية والجماعية ويوفر لك جداول زمنية واضحة وأهدافاً قابلة للقياس.

تحقيق أهدافك بجداول زمنية واضحة وتتبع التقدم التلقائي مع ClickUp Goals

ترجم الأهداف إلى مهام ومهام فرعية أصغر في مهام النقر فوق المهام لتسهيل التخطيط؛ وإضافة التبعيات والعلاقات لضمان عدم تفويت أي خطوة ذات صلة؛ وإضافة أولويات المهام لضمان معرفة الجميع بما يجب اتخاذه أولاً. يضمن ClickUp بقاء الجميع على نفس الصفحة وتوافق الأهداف.

وهذا يضمن نجاح المشروع من خلال منع الهدر وتخصيص الموارد حيثما تكون هناك حاجة ماسة إليها

2. عرض مخصص

يعمل ClickUp على تبسيط إدارة المشروع من خلال توفير طرق عرض مخصصة للمشاريع متعددة الوظائف. على عكس Smartsheet وAirtable، يقدم ClickUp أكثر من 15 طريقة مختلفة لتصور العمل، بما في ذلك مخطط جانت، وقائمة، ولوحة كانبان، وتقويم، وجدول زمني.

اختر طرق عرض مختلفة لتناسب احتياجات إدارة المشروع المحددة باستخدام ClickUp

تضمن هذه الإمكانية أن تتمكن الفرق من تحسين التنظيم والإنتاجية من خلال اختيار طريقة العرض التي تناسب احتياجات المشروع المحددة.

على سبيل المثال، فإن عرض لوحة ClickUp يساعد الفرق على تتبع تقدم المهام في واجهة سحب وإفلات بسيطة مع أعمدة لكل مرحلة. من ناحية أخرى ClickUp List View عرضًا دقيقًا لكل مهمة مع حالتها وجداولها الزمنية ومالكها وما إلى ذلك.

3. زيادة الشفافية

التواصل هو مجال آخر يتألق فيه ClickUp. حيث تعزز أداة إدارة المشروع الشفافية بشكل أفضل من خلال مساعدة الفرق على التعاون في رؤية المشروع مع مستندات ClickUp ابق على اطلاع مع انقر فوق صندوق الوارد ومشاركة التحديثات باستخدام انقر فوق الدردشة .

يمكنك الدردشة مع أعضاء الفريق ومشاركة المهام والعمل عليها في الوقت الفعلي، كل ذلك دون مغادرة المنصة باستخدام ClickUp Chat View

يضمن التواصل المبسّط أن يكون جميع أصحاب المصلحة على الصفحة نفسها، مما يقلل من سوء الفهم والتأخير في تنفيذ المشروع.

4. تقارير شاملة

قد يوفر كل من Smartsheet وAirtable ميزات إعداد التقارير، ولكن لوحات معلومات ClickUp في الوقت الفعلي توفر أقصى قدر من الرؤية والرؤى الشاملة حول سلامة المشروع وأدائه.

يمكّن هذا المصدر الوحيد للحقيقة الفرق من تحديد التحديات والتهديدات المحتملة وصعوبات توفير الموارد لمساعدتهم على البقاء في المقدمة واتخاذ قرارات قائمة على البيانات.

قابلة للتخصيص والمشاركة بالكامل لوحات معلومات ClickUp تساعد مديري المشاريع على تحديد أولويات الأنشطة وإبقاء المشاريع على المسار الصحيح.

5. ClickUp Brain

ClickUp مدير المشروع المدعوم بالذكاء الاصطناعي, ClickUp Brain ، يوفر الوقت ويزيد من إنتاجية القوى العاملة من خلال أتمتة المهام المتكررة والسماح للفرق بالتركيز على الأعمال ذات القيمة العالية.

تعمل هذه الميزة على تسريع خطط المشروع وتنفيذه من خلال أتمتة المهام مثل تلخيص سلاسل التعليقات، وإنشاء المهام الفرعية، وكتابة التحديثات بشكل مستقل. ولكن هل هذا كل شيء؟ (سنخبرك المزيد عن ClickUp Brain قريباً!)

ميزة ### ميزة ClickUp المنافس رقم 2: طرق عرض الجداول المتعددة طريقة عرض جدول ClickUp تضعه في مكانة مواتية مقارنةً بمنافسيه مثل Smartsheet وAirtable لأنه يوفر للفرق مرونة لا مثيل لها وخيارات تخصيص لا مثيل لها داخل التخطيط الجدولي.

وعلى عكس Smartsheet وAirtable، يتيح ClickUp للمستخدمين تنسيق الجداول وفقًا لتفضيلات كل منهم. وهذا يتيح للفرق تتبع أي نوع من العمل وتنظيمه بكفاءة، وزيادة إنتاجية العمل، وتوفير الكثير من الوقت.

تنظيم البيانات وتتبع المهام في عرض الجدول باستخدام ClickUp

بالإضافة إلى ذلك، يتيح ClickUp للمستخدمين مشاركة عرض الجدول الخاص بهم مع أي شخص، على سبيل المثال، عملائهم وأصحاب المصلحة، مع روابط قابلة للمشاركة العامة. إليك بعض الأمور الأخرى التي يمكنك القيام بها في طريقة عرض الجدول في ClickUp:

فرز المعلومات وتتبعها بسهولة عن طريق إخفاء الأعمدة وتثبيتها

إدارة عملك باستخدام ميزات التصفية والتجميع القوية مع ClickUp

الوصول إلى وظيفة السحب والإفلات لتنظيم الأعمدة وإدارة البيانات بشكل أفضل داخل طريقة عرض الجدول

تصدير بيانات طريقة عرض الجدول كجداول بيانات

نسخ البيانات ولصقها بسرعة لإدخالها في برامج جداول البيانات #### قاعدة البيانات

تعمل طريقة عرض الجدول في ClickUp كقاعدة بيانات قوية لا تحتاج إلى تعليمات برمجية، مما يسمح للفرق بإنشاء قاعدة بيانات مثالية دون الحاجة إلى خبرة فنية. يمكن للمستخدمين إنشاء علاقات بين المهام المختلفة وتنظيم العمل من خلال ربطها مع المستندات والتبعيات. تتيح طريقة عرض جدول ClickUp أيضًا للمستخدمين الربط بتقارير الأخطاء، وربط العملاء بطلباتهم، وما إلى ذلك.

تنظيم المهام وتحرير البيانات بشكل مجمّع باستخدام طريقة عرض الجدول ClickUp Table View سريعة الاستجابة وسهلة الاستخدام

جداول البيانات

تُمكِّن طريقة عرض الجدول في ClickUp الفرق من تصور البيانات بفعالية. يمكن للمستخدمين تنظيم مهام المشروع وتحرير كميات كبيرة من البيانات باستخدام جداول بديهية. ويمكنهم إنشاء حقول مخصصة لتسجيل أي بيانات تقريبًا، بدءًا من تقدم المهام وتقييمات النجوم إلى مرفقات الملفات وغيرها.

هذا التنوع والطبيعة المتجاوبة لـ ClickUp يجعلها مثالية لإدارة المشاريع المعقدة وتحليل البيانات بكفاءة.

### ميزة ClickUp المنافسة رقم 3: عقل ClickUp القوي للغاية

بالتأكيد، باستخدام Smartsheet، يمكنك إنشاء الصيغ والنصوص والملخصات، وباستخدام Airtable، يمكنك تنفيذ المهام بأتمتة عند استيفاء شروط معينة. ومع ذلك، لا توجد أداة لإدارة المشاريع لديها أي شيء على ClickUp عندما يتعلق الأمر بأتمتة عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي- ClickUp Brain .

أتمتة مهام إدارة مشروعك باستخدام ClickUp Brain.

يُحدث ClickUp Brain ثورة في إدارة المشاريع بفضل إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وهو مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات الفرق التي تبحث عن أدوات جداول وجداول بيانات فعالة.

وهو قادر على تبسيط الكثير من الأعمال بفعالية، مثل إدارة المهام، وتتبع المشاريع، وإدارة المشاريع، ويقدم مجموعة من الميزات لمعالجة نقاط الألم الشائعة في هذه المجالات.

مدير معرفة الذكاء الاصطناعي

لقد ولّت أيام البحث عن المعلومات واسترجاعها يدويًا إلى ما لا نهاية. يوفر ClickUp Brain إجابات دقيقة على الفور استنادًا إلى سياق أي عمل موجود داخل ClickUp أو متصل به.

يساعد ذلك فرق العمل على تجنب الإحباط الناتج عن البحث عن المعلومات من خلال البحث عنها في جوجل، أو البحث في الكثير من الملفات، أو إزعاج الزملاء، ويضمن وصول الجميع إلى المعرفة التي يحتاجونها في أي وقت.

مدير مشروع الذكاء الاصطناعي

هل تعبت من إضاعة الوقت في التحديثات اليدوية والمهام المتكررة؟ ClickUp Brain هو مدير مشروع الذكاء الاصطناعي الذي يعمل على أتمتة ملخصات المشروع وتحديثات التقدم المحرز وعمليات الوقوف والمزيد.

_ClickUp Brain يلخص سلاسل المناقشات لمساعدتك على اللحاق بالركب بشكل أسرع وأفضل

من خلال أتمتة تخطيط المهام الفرعية، وإنشاء عناصر العمل، والتعبئة التلقائية للبيانات، يمكن للفرق التركيز على جوانب أكثر استراتيجية لإدارة المشروع، مما يقلل من الأخطاء ويحسن الكفاءة.

كاتب الذكاء الاصطناعي للعمل

يمكن أن تستغرق كتابة التقارير والرد على الرسائل وقتًا طويلاً، ولكن يمكن أن يكون ClickUp Brain مساعدك في الكتابة بالذكاء الاصطناعي ويُبسِّط لك الأمر. من خلال التدقيق الإملائي التلقائي والقدرة على إنشاء قوالب فورية لأي مهمة، يمكن للفرق التواصل بفعالية دون عناء التدقيق اللغوي والتنسيق اليدوي.

إنشاء محتوى بسلاسة على أي شيء باستخدام المطالبة الصحيحة في ثوانٍ باستخدام ClickUp Brain

بالإضافة إلى ذلك، فإن قدرة ClickUp Brain على تحويل الصوت إلى نص والإجابة على الأسئلة من ملاحظات الاجتماع تساعد الفرق على البقاء منظمين ومطلعين.

باستخدام ClickUp Brain، يمكن للفرق تحقيق أهداف المشروع بكفاءة أكبر من أي وقت مضى.

قم بتحويل إدارة المشروع لفريقك مع ClickUp Brain!

كما رأينا في هذه المقارنة بين Airtable و Smartsheet، تقدم أدوات إدارة المشاريع مثل Airtable و Smartsheet مجموعة من الميزات لدعم تعاون الفريق وإنتاجيته. ومع ذلك، عند اختيار الحل الأفضل لفريقك، تبرز ClickUp كخيار مثالي.

فباستخدام ClickUp، تستفيد الفرق من طرق عرض الجداول متعددة الاستخدامات، وقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل ClickUp Brain، وأدوات التعاون السلسة. إنه أفضل برنامج لإدارة المشاريع لتبسيط إدارة المهام، وتعزيز التواصل بين الفريق، وزيادة الإنتاجية.

هل أنت مستعد للارتقاء بإدارة مشروعك إلى المستوى التالي؟ اشترك في ClickUp اليوم وشاهد كيف يمكن أن يُحدث ثورة في طريقة عمل فريقك!