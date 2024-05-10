جاسبر AI مقابل Writesonic: ما هي أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي الأفضل؟

يمكن أن تساعدك أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي على الانتقال من صفحة فارغة إلى مسودة نهائية في دقائق. إنها بمثابة مورد لا يقدر بثمن لأي شخص يكتب - سواء كان مندوب مبيعات يكتب رسالة بريد إلكتروني، أو مسوقاً يصوغ حملة، أو مؤلفاً يكتب رواية.

يمكن لمعظم أدوات الكتابة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أن تتولى مهمة إنشاء المحتوى، وتقدم نتائج تضاهي تقريباً نتائج مؤلفي النصوص ذوي الخبرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنها أيضاً المساعدة في جوانب أخرى من عملية الكتابة، مثل التحرير والترجمة والبحث في المحتوى.

ومع ذلك، للحصول على أفضل النتائج، تحتاج إلى اختيار أداة كتابة بالذكاء الاصطناعي مدربة على "المحرك الصحيح"، وتدعم مجموعة متنوعة من تنسيقات الكتابة، وتأتي مع الميزات المساعدة المناسبة.

في هذه المقالة، سوف نقارن بين اثنين من أشهر أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي

جاسبر للذكاء الاصطناعي وكتابة النصوص - وأظهر لك كيف تتراكم هذه الأدوات في مقابل بعضها البعض.

ما هو Jasper AI؟

عبر جاسبر AI Jasper AI هي واحدة من أولى أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا لأغراض الكتابة. وسرعان ما اكتسبت أداة الكتابة هذه عددًا كبيرًا من المتابعين، و حتى أن بعض العملاء حصلوا على "وشم جاسبر لإظهار حبهم للعلامة التجارية.

يسمح Jasper AI للكتّاب بالتغلب على حاجز الكاتب اللعين. فهم يطرحون الأفكار ويتعاونون مع محرك ذكاء اصطناعي قادر على ذلك. ومؤخراً، استحوذت جاسبر على أداة توليد الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي Clipdrop من شركة Stability AI لتوسيع قدرات الأداة.

ميزات Jasper AI

دعنا نلقي نظرة على بعض الميزات الرئيسية التي تحصل عليها مع Jasper AI:

1. توليد المحتوى

عبر جاسبر AI يدعم Jasper العديد من تنسيقات المحتوى، بما في ذلك منشورات المدونة الطويلة، ونسخة الموقع الإلكتروني، وأوصاف المنتجات، والمنشورات الاجتماعية، ورسائل البريد الإلكتروني. ويمكنه أيضًا مساعدتك في العديد من المهام الأخرى مثل العصف الذهني للأفكار، والبحث عن الموضوعات، وتحرير المحتوى الخاص بك، ولا يقتصر الأمر على القواعد النحوية فقط؛ حيث يمكن للأداة مطابقة صوت علامتك التجارية ونبرة صوتها.

هناك ميزتان فريدتان لجاسبر للذكاء الاصطناعي هما:

وضع الزعيم : ينشئ أشكالاً متعددة للمحتوى في ثوانٍ، مما يمنحك مجموعة متنوعة من الخيارات للاختيار من بينها أو الجمع بينها للإلهام

: ينشئ أشكالاً متعددة للمحتوى في ثوانٍ، مما يمنحك مجموعة متنوعة من الخيارات للاختيار من بينها أو الجمع بينها للإلهام تحسين المحتوى: تحلل هذه الميزة النص الموجود، وتقترح إعادة صياغته أو إضافة انتقالات أو تعزيز أقسام معينة لتحسين التدفق والوضوح

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لجاسبر أيضًا الكتابة (والترجمة) بأكثر من 30 لغة عالمية شائعة. من الميزات الرائعة الأخرى في Jasper ميزة "إعادة التخصيص" - يمكنك مطالبة الأداة بتحويل مدونة إلى منشور اجتماعي أو رسالة إخبارية عبر البريد الإلكتروني وغير ذلك.

2. التخصيصات

عبر جاسبر AI يوفر Jasper AI العديد من خيارات التخصيص لتخصيص عملية إنشاء المحتوى ومطابقة طريقة عملك. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء دليل "صوت العلامة التجارية" لضمان تطابق كل المحتوى الذي تم إنشاؤه مع هوية علامتك التجارية. لضبط الاقتراحات، يمكنك أيضًا ضبط إعدادات ميزة "وضع الرئيس"، مثل طول المحتوى ومستوى الإبداع وعدد المخرجات.

ميزة تخصيص ممتازة أخرى هي وصفات جاسبر. تتيح لك هذه الميزة الربط بين قوالب وأوامر مختلفة من Jasper AI - إنشاء مخطط تفصيلي للمدونة، وكتابة أقسام مختلفة، وغير ذلك - بحيث تصبح العملية الإجمالية أكثر كفاءة من حيث الوقت.

3. تحسين محركات البحث (SEO)

عبر جاسبر AI يقوم Jasper بعمل رائع في إنشاء محتوى مُحسَّن لمحركات البحث. أولاً، يمكنك استخدام "وضع تحسين محركات البحث" للتكامل مع أدوات تحسين محركات البحث الخارجية مثل Surfer SEO و Ahrefs لتحليل المحتوى الذي تم إنشاؤه باستخدام Jasper.

بعد ذلك، يمكنك استخدام ميزة "تحسين المحتوى" لدمج تلك الملاحظات في مقالتك وتحسينها لتحسين محركات البحث. يمكنك أيضًا استخدام Jasper لإنشاء الأسئلة الشائعة لمنشورات المدونة وترميز المخططات لتحسين تصنيفات SERP الخاصة بك.

تسعير Jasper AI

المُنشئ : 49$/شهرًا لكل مقعد

: 49$/شهرًا لكل مقعد محترف : 69 دولارًا/شهرًا لكل مقعد

: 69 دولارًا/شهرًا لكل مقعد الشركة: تسعير مخصص

ما هو Writesonic؟

عبر يكتبونك Writesonic هو لاعب مبكر آخر في مجال أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي. تم إطلاقه لأول مرة كمنشئ صفحات مقصودة مدعوم بالذكاء الاصطناعي تم إنشاؤه عبر محرك GPT-3. أدى انتشار الإصدار إلى قيام المؤسسين بإطلاق المزيد من الأدوات التي تركز على الكتابة أدوات الذكاء الاصطناعي ، بما في ذلك كاتب مدونة بالذكاء الاصطناعي، وروبوت محادثة بالذكاء الاصطناعي، والمزيد. يقول الكاتب أنها تساعدك على "إنتاج محتوى عالي الجودة وفعال من حيث التكلفة بسرعة البرق." بصرف النظر عن أدواتها التي تركز على الكتابة، تمتلك Writesonic محولًا أنيقًا جدًا لتحويل النص إلى صوت ومنشئ GPT لمساعدة المستخدمين على إنشاء روبوتات دردشة مخصصة للذكاء الاصطناعي.

هذا يجعل من Writesonic أداة ذكاء اصطناعي للمسوقين أكثر من كتاب المحتوى، على الرغم من أن الكتاب يمكنهم أيضًا استخلاص الكثير من القيمة.

ميزات Writesonic

دعنا نستكشف كيف يمكن لـ Writesonic مساعدة المسوقين والكتاب على تبسيط عملية إنشاء المحتوى.

1. توليد المحتوى

عبر يكتبونك يحتوي Writesonic على واجهة مستخدم سهلة الاستخدام. يمكنك إنشاء محتوى باستخدام أحد القوالب السريعة المتاحة بسهولة. يمكنك أيضًا كتابة ما يصل إلى 5000 كلمة في مستند واحد من Writesonic، مما يجعله خيارًا رائعًا لمنشورات المدونات الطويلة والكتب الإلكترونية.

ميزة أخرى في Writesonic هي ميزة تحويل النص إلى صوت، والتي يمكن أن تساعدك على إضافة عنصر الوسائط المتعددة إلى استراتيجية المحتوى الخاص بك، مثل الكتب الصوتية والتعليقات الصوتية للفيديو والمزيد.

تدعم أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي ومولد الصوت أكثر من 30 لغة، ويمكن أن تساعد فرق التسويق على توطين المحتوى وتشغيل حملات إقليمية مؤثرة.

2. التخصيصات

عبر يكتبونك واحدة من أعظم وسائل الراحة في استخدام Writesonic هو خيار اختيار محرك الذكاء الاصطناعي الخاص بك - GPT-3.5، GPT-4، وحتى GPT-4+ عند إصداره. يوفر Writesonic أيضًا تدريبًا على صوت العلامة التجارية حتى تتمكن من التأكد من أن المحتوى الذي تم إنشاؤه يتطابق مع أسلوب الكتابة والصوت الخاص بشركتك.

يمكنك استخدام "وضع الدردشة في Writesonic" لإجراء محادثات شبيهة بالمحادثات البشرية عند العصف الذهني للأفكار، والعثور على اقتباسات وغيرها. خذ هذه الخطوة إلى أبعد من ذلك وقم ببناء روبوتاتك التي تعمل بنظام GPT باستخدام Botsonic (أداة أخرى من Writesonic) وقم بتدريبها على بيانات شركتك للحصول على إجابات محددة ومحددة السياق.

3. تحسين محركات البحث (SEO)

عبر يكتبونك أحد المجالات التي يتألق فيها Writesonic هو الكتابة التي تركز على تحسين محركات البحث. تساعد أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي الكتّاب على إجراء بحث عن الكلمات المفتاحية والمنافسين، وإنشاء الأسئلة الشائعة تلقائيًا، واقتراح خيارات للربط الداخلي.

والأفضل من ذلك، يمكنك دمج Writesonic مع أدوات تحسين محركات البحث الشائعة مثل SEMRush و Ahrefs، ويمكنك استخدام Zapier للحصول على بيانات متعمقة عن تحسين محركات البحث للمحتوى الخاص بك.

تسعير ### Writesonic

فرد

مجاناً

شاتسونيك 15 دولارًا شهريًا

15 دولارًا شهريًا فرد : 20 دولارًا شهريًا

: 20 دولارًا شهريًا معيار : 99 دولارًا/شهريًا

: 99 دولارًا/شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

الفرق

عادي 99 دولاراً شهرياً

99 دولاراً شهرياً احترافي : 249 دولاراً شهرياً

: 249 دولاراً شهرياً متقدم : 499 دولاراً في الشهر

: 499 دولاراً في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

Jasper AI مقابل Writesonic: مقارنة الميزات

ميزات جاسبر للذكاء الاصطناعي Writesonic نماذج اللغات محرك ذكاء اصطناعي خاص لا يعتمد على النماذج، ويشمل محرك الذكاء الاصطناعي المملوكة من قبل OpenAI و PalM (Google) و Anthropic و Cohere وغيرها OpenAI مدقق الانتحال يوفر خدمة التحقق من الانتحال مدعومة من Copyscape لديه مدقق انتحال مدمج ولكنه ليس دقيقًا مثل Jasper تحسين محركات البحث ميزات محدودة لتحسين محركات البحث؛ تكامل مدفوع مع سيرفر سيو ميزات متقدمة لتحسين محركات البحث والبحث عن المنافسين؛ التكامل مع سيرفر سيو ملحقات المتصفح ملحق جاسبر للكتابة في أي مكان يسمح للمستخدمين بإنشاء محتوى في أي علامة تبويب لا يقتصر دور "تشاتسونيك" على إنشاء المحتوى فحسب، بل يعمل أيضًا كمساعد، حيث يقدم إجابات سريعة عند البحث على جوجل القوالب أكثر من 50 قالبًا أكثر من 100 قالب توليد الصور نعم نعم التخصيصات يسمح لك بإنشاء مهام سير عمل مخصصة لإنشاء المحتوى يسمح لك باختيار محرك الذكاء الاصطناعي الخاص بك

الآن دعنا نجري مقارنة متعمقة بين Jasper AI و Writesonic:

1. تقنية الذكاء الاصطناعي

عند التفكير في أي أداة للذكاء الاصطناعي، فإن العوامل الأساسية التي يجب تقييمها هي محرك الذكاء الاصطناعي والنموذج اللغوي الذي يستخدمه. ففي النهاية، يؤثران بشكل مباشر على جودة المحتوى الذي تم إنشاؤه.

جاسبر للذكاء الاصطناعي

تعتمد على "بنية تحتية خاصة" تستخدم العديد من النماذج اللغوية الكبيرة من الشركات الرائدة، بما في ذلك OpenAI، وجوجل، وأنثروبيك، وكوهير. وهذا يسمح لهم باختيار النموذج الأنسب لكل مهمة.

هذه الوظيفة تجعلها أكثر تنوعاً عند التعامل مع تنسيقات المحتوى وأنماط الكتابة المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يبدو المحتوى الذي تم إنشاؤه أكثر طبيعية.

Writesonic

تم تصميم Writesonic على محرك LLM الخاص ب OpenAI - وتحديداً محركات GPT-3.5 و GPT-4 و GPT-4+. الميزة الفريدة في Writesonic هي أنه يمكنك اختيار محرك GPT الذي تحتاجه لمهمة معينة. ومع ذلك، ستحتاج إلى الاشتراك في ChatGPT Plus لاستخدام محرك GPT-4، وهو ما قد يكون تكلفة إضافية.

Jasper AI مقابل Writesonic: محرك الذكاء الاصطناعي الأفضل؟

على الرغم من أن هذه منافسة متقاربة، إلا أن Jasper AI يتصدر قائمة الأفضلية. هناك سببان لذلك:

تحديثات Jasper لأحدث محرك ذكاء اصطناعي بدون تكلفة إضافية، على عكس Writesonic

كما أن الوصول إلى العديد من LLMs جعل مخرجاته أكثر طبيعية بعض الشيء عند مقارنته بـ Writesonic

2. المساعدة في الكتابة

المعيار التالي هو كيف تساعد كلتا أداتي الكتابة بالذكاء الاصطناعي في عملية توليد المحتوى - ما هي الأدوات التي تقدمها، وما هي تنسيقات المحتوى التي تدعمها؟

جاسبر للذكاء الاصطناعي

يوفر Jasper مجموعة قوية من الميزات، بما في ذلك ميزات فريدة مثل "وضع الرئيس" (للحصول على أشكال متعددة) و"تحسين المحتوى" (لإعادة كتابة المحتوى)، مما يسرّع عملية توليد المحتوى.

كما يدعم أيضًا تنسيقات المحتوى المختلفة مثل منشورات المدونة والنسخ الاجتماعية والنصوص البرمجية. علاوة على ذلك، يمكن لجاسبر مساعدتك أثناء مرحلة التخطيط لعملية الكتابة. ما عليك سوى إعطائه ملخصًا لحملتك، وسيقوم بإنشاء موجز كامل ثم إنشاء جميع الأصول ضمن هذا الموجز دفعة واحدة.

Writesonic

يتعامل Writesonic مع إنشاء المحتوى بطريقة سهلة الاستخدام. يمكنك البدء بسرعة من خلال تكرار أحد قوالبها. يدعم Writesonic أيضًا جميع تنسيقات المحتوى القياسية، مثل النسخ الطويلة، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والملخصات التنفيذية، وما إلى ذلك.

ومع ذلك، فإن قوالب كتابة المحتوى الافتراضية لجميع التنسيقات الشائعة تجعل من Writesonic أداة رائعة لكتابة الذكاء الاصطناعي، خاصة للمبتدئين. ما عليك سوى اختيار قالب معين وإضافة المعلومات الأساسية - الموضوع والكلمات الرئيسية وما إلى ذلك - لكي يقوم Writesonic بإنشاء مستند بتنسيق المحتوى هذا.

Jasper AI مقابل Writesonic: أفضل ميزات إنتاج المحتوى

هذه الجولة متعادلة! لكلتا الأداتين مزاياها. بينما تفوز Jasper بأوضاع الكتابة، تعوضها Writesonic بواجهة مستخدم بسيطة ومطالبات متعمقة.

3. تحسين محركات البحث

نظرًا لأن كلتا الأداتين تستهدفان تسويق المحتوى كعرض قيمة رئيسي، فإن المعيار التالي هو تحسين محركات البحث. ما مدى جودة كلتا الأداتين في إنشاء محتوى مُحسَّن لمحركات البحث؟

Jasper AI

إن تحسين المحتوى من أجل تحسين محركات البحث في Jasper عبارة عن عملية من خطوتين: أولاً، تتكامل مع Surfer SEO لإجراء بحث عن الكلمات الرئيسية. بعد ذلك، تقوم بإضافة هذه النتائج إلى ميزة "تحسين المحتوى" واستيراد تصنيف تحسين محركات البحث للمحتوى الطويل الخاص بك.

Writesonic

يقدم Writesonic حلاً شاملاً لتحسين محركات البحث، معظمه من خلال تكامله المدمج مع Surfer SEO. تشمل بعض الميزات الرئيسية المتعلقة بتحسين محركات البحث في Writesonic تحليل الكلمات الرئيسية، وتحليل فجوة المحتوى، وأبحاث المنافسين والصناعة، وحتى اقتراحات الربط الداخلي التلقائي.

Jasper AI مقابل Writesonic: من الأفضل في تحسين محركات البحث؟

الفائز هو Writesonic. تقدم الأداة الكثير من الميزات التي تركز على تحسين محركات البحث أكثر من Jasper.

4. التخصيصات

الجانب التالي هو التخصيص. كل شخص لديه طريقة مختلفة في العمل، والأداة التي يمكن تعديلها لتناسب عمليتك هي الأفضل.

جاسبر للذكاء الاصطناعي

يوفر Jasper AI للمستخدمين معظم خيارات التخصيص الأساسية - سواء كان ذلك في أوضاع مختلفة مثل وضع الرئيس، أو إضافة نمط العلامة التجارية، أو تعديل صوت ونبرة المحتوى الخاص بك.

وتذهب الأداة أيضًا إلى أبعد من ذلك من خلال عمليات سير العمل المخصصة مثل وصفات المدونة. تسمح هذه الميزة للمستخدمين بربط سلسلة من المطالبات المختلفة في سير عمل واحد وإنشاء محتوى شديد الخصوصية، مثل مخطط تفصيلي موحد لجميع المدونات، أو إنشاء منشورات اجتماعية لكل مدونة بمجرد الانتهاء منها.

Writesonic

يوفر Writesonic للمستخدمين أيضًا خيارات تخصيص محتوى محددة، مثل صوت العلامة التجارية كخيار افتراضي وتعديل صوت أو نبرة جزء معين من المحتوى. ومع ذلك، لا يدعم سير العمل المخصص في الوقت الحالي.

Jasper AI مقابل Writesonic: ما الأداة التي تقدم المزيد من التخصيصات؟

تذهب هذه الجولة إلى Jasper AI لجعل إنشاء المحتوى بسيطًا للغاية من خلال تدفقات العمل المخصصة ودرجة عالية من التخصيص.

5. التكامل

لقد وصلنا إلى الجولة الأخيرة: ما مدى جودة تكامل كلتا الأداتين مع بقية حزمة التكنولوجيا الخاصة بك؟

Jasper AI

يوفر Jasper AI 10 عمليات تكامل أصلية، بما في ذلك الأدوات الشائعة مثل Webflow وGoogle Workspace وMake. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن Jasper AI يوفر تكامل Zapier، يمكنك ربط Jasper AI بأي أداة تقريبًا.

Writesonic

يوفر Writesonic تكاملين أصليين فقط: ووردبريس وسيرفر سيو. بالنسبة لجميع عمليات التكامل الأخرى، تحتاج إلى استخدام أداة خارجية مثل Zapier.

Jasper AI مقابل Writesonic: الأداة الأكثر اتصالاً؟

بينما توفر كلتا الأداتين عمليات تكامل محدودة، تقدم Jasper AI عمليات تكامل أكثر من Writesonic.

6. الأسعار والتضمينات

الخطة جاسبر للذكاء الاصطناعي Writesonic مجانًا لا توجد خطة مجانية 25 جيل محتوى شهريًا 25 جيل متقدم (لمرة واحدة) جميع ميزات الكتابة بالذكاء الاصطناعي. جميع ميزات الذكاء الاصطناعي للدردشة الآلية جاسبر برو ضد الكتابة القياسية وضع تحسين محركات البحث للعلامة التجارية في وضع تحسين محركات البحث 6500 رصيد صوت واحد للعلامة التجارية ربط داخلي آليإنشاء الصور البحث عن محركات البحث وتدقيق الحقائق جاسبر برو مقابل كتابات احترافية ثلاثة أصوات للعلامة التجارية ثلاث حملات فورية مولد الصور مولد الصورميزات التعاون ميزات التعاون ميزات التعاون ميزات التعاون ميزات التعاون ميزات التعاون ميزات شخصية على متن الطائرة جاسبر للأعمال مقابل Writesonic Advanced تحليلات الأداء تحليلات الأداء تدفقات عمل مخصصة دعم مميز دعم مميز أدلة أنماط مخصصة 6500 رصيد دعم الأولويات دعم حتى خمسة أعضاء في الفريق

جاسبر AI مقابل Writesonic: من الأفضل سعرًا؟ بدون خطة مجانية في Jasper، ليس من السهل رؤية القيمة دون الاشتراك في المنتج. بخلاف ذلك، كل شيء متساوٍ مع وجود نقاط سعرية مختلفة متاحة عبر مجموعات الميزات المختلفة.

Jasper AI مقابل Writesonic على Reddit

حان الوقت لفحص معركة Jasper AI مقابل Writesonic من منظور كلي. ما رأي مستخدمي ريديت في كلتا الأداتين؟

إليك ملخص شامل لإيجابيات وسلبيات كلتا الأداتين:

_"لنبدأ بأداة جاسبر، فأنا متأكد من أنها واحدة من أكثر الأدوات شهرة

الإيجابيات_: سرعة توليد المحتوى مثيرة للإعجاب للغاية؛ كما أن جودة المحتوى ميزة إضافية مطلقة. في حجة زائدة، أضع العديد من عمليات تكامل Jasper (Zapier و Grammarly و SurferSeo و Google)._

سلبيات_: العيب الأكبر هو السعر (40 دولارًا شهريًا لخطة المبدعين و99 دولارًا لخطة الفريق). ومن السلبيات الأخرى هي الواجهة المعقدة للغاية والتفاعل العام مع التطبيق. قد يستغرق الأمر بعض الوقت للتعلم

التالي هو Writesonic. أداة أخرى مشهورة عالميًا للنسخ

إيجابيات: اعتبارًا من شهر سبتمبر، يمكنني أن أصف تنوع الأدوات والمطالبات المتاحة بالمثير للإعجاب، بالإضافة إلى قائمة التكامل الرائعة والسعر المنخفض نسبيًا (يمكنك اختيار عدد الكلمات التي تنفقها شهريًا وتدفع مقابلها ؛ الخطة الأساسية هي 20 دولارًا)

سلبيات: يمكن أن تختلف جودة المحتوى بشدة اعتمادًا على ما إذا كنت تختار الجودة المميزة أو المتوسطة. علاوة على ذلك، فإن إصدار ChatGPT 4.0 يحتوي على عدد أقل من الكلمات وأكثر تكلفة. لا تزال الواجهة معقدة، لكنني لن أسميها ناقصًا جذريًا."_

في حين يبدو أن جاسبر هو الكاتب الأفضل، إلا أن Writesonic هو بالتأكيد خيار أقل تكلفة. يرى مستخدم آخر أن Writesonic هو أفضل "أداة كتابة بالذكاء الاصطناعي بشكل عام"، قائلًا: "نعم، إنه الأفضل قيمة مقابل المال، والميزات الجديدة تنخفض أسبوعيًا."

لا يزال آخرون يجدون أن ChatGPT القديم الجيد هو أفضل مولد لمحتوى الذكاء الاصطناعي حيث أن كلاً من Writesonic و Jasper مبنيان على محرك GPT.

_"معظمها من الناحية الفنية عبارة عن أغلفة GPT3. بمعنى أنها تستدعي واجهة برمجة التطبيقات في الخلفية. لا يمتلكون عادةً نماذجهم الخاصة بهم ومعظمهم سيء إن كان لديهم

"قد تكون واجهة المستخدم لطيفة ولكن بصراحة فقط استخدم GPT3 أو GPT4 في ChatGPT أو احصل على حساب مطور للدفع بالرموز المميزة لـ ChatGPT3."

تعرف على ClickUp - أفضل بديل لـ Jasper AI مقابل Writesonic

يعد كل من Jasper AI و Writesonic أداتين رائعتين للكتابة بالذكاء الاصطناعي، ويمكنهما بالتأكيد مساعدة الأشخاص على إنشاء المحتوى بشكل أسرع. ومع ذلك، فإنهما لا يخلوان من عيوبهما. أحد عيوبهما الكبيرة هي طبيعتهما المنعزلة - يمكن أن يمثل دمجهما بسلاسة مع سير عملك أو مجموعة تقنيات العمل الخاصة بك تحديات كبيرة.

فهي لا تفتقر فقط إلى التكامل المباشر مع الأدوات الشائعة مثل أدوات إدارة علاقات العملاء أو دعم العملاء أو أدوات إدارة الحملات، ولكنها لا توفر أيضًا مجموعة كبيرة ومتنوعة من المشغلات لمساعدتك في بناء عمليات التكامل وسير العمل الخاصة بك.

هنا حيث يمكن لأداة إنتاجية شاملة مثل ClickUp - المدعومة بالذكاء الاصطناعي - أن تكون أداة رائعة من Writesonic و بديل جاسبر .

لا يقتصر الأمر على امتلاك ClickUp أداة GenAI الخاصة به في شكل ClickUp Brain لا يستخدم حتى أيًا من بياناتك لتدريب مجموعات بيانات الذكاء الاصطناعي الخاصة به. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن ClickUp Brain مدمج بإحكام مع بقية مجموعة إدارة المشاريع، يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي كحل شامل مساعد الكتابة لتحسين إنتاجيتك الإجمالية.

إليك نظرة سريعة على ميزاته لإنتاج المحتوى:

1. مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي

صقل جميع الاتصالات الداخلية والخارجية مع ClickUp Brain

سواء كنت تستخدم ClickUp لتخطيط مشاريعك الشخصية أو عملك، يمكنك استخدام ClickUp Brain لصياغة اتصالاتك. يمكنك أيضًا أن تسأل ClickUp Brain الأسئلة المناسبة لأداء مهامك بشكل أفضل باستخدام قوالب موجهات الذكاء الاصطناعي .

يمكن أن يكون هذا:

أوصاف المشاريع والمهام وتحديثات الحالة لـ مديري المشاريع

رسائل البريد الإلكتروني وملخصات الاجتماعات ونصوصها ل ممثلي المبيعات

المدونات والنشرات الإخبارية والحملات الأخرى ل فرق التسويق

يمكنك أيضًا استخدام مساعد الكتابة في ClickUp لتحسين محادثاتك الداخلية والعثور على المعلومات الأساسية من ويكي شركتك. على سبيل المثال، يمكنك إضافة ردك - لكل من رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات الداخلية باختصار - وسيقوم ClickUp Brain بتنقيح الرسالة نيابةً عنك.

أيضاً، إذا كنت تتعاون مع عملاء عالميين أو تدير حملات إقليمية، يمكنك ترجمة اتصالاتك إلى تلك اللغة باستخدام مساعد الكتابة في ClickUp.

2. التعاون في المستندات

وفّر الوقت وسرّع عملية الكتابة باستخدام ميزة "الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي" في ClickUp Docs. ClickUp Docs هو أداة قوية وسهلة الاستخدام أداة معالجة النصوص التي تمكن المؤسسات من إنشاء مستندات وصفحات متداخلة ومواقع ويكي كاملة من مكان واحد. ومع ذلك، فإن أفضل جزء هو مدى تكاملها بإحكام مع ClickUp Brain.

هذا يجعل من السهل على الفرق أن:

العصف الذهني لأفكار الحملات والمقالات والموضوعات البحثية

إنشاء محتوى من الصفر وإدخال اقتراحات جديدة لتعديله

التلاعب بالنص مثل تغيير حجمه أو نبرة صوته

ترجمة مستنداتك إلى لغات مختلفة

التحقق من الأخطاء النحوية أو الإملائية

بمجرد الانتهاء من صياغة مستند، يمكنك مشاركته مع فريقك حتى يتمكنوا من مراجعته أو التعاون معك في الوقت الفعلي - فميزات التواصل في مستندات النقر على المستندات، مثل مؤشرات الكتابة والعلامات والمحادثات المباشرة والتعليقات، موجودة لمساعدتك.

3. إدارة المشاريع

لا يقتصر الأمر على مستندات ClickUp Docs فقط, حل إدارة المشاريع الخاص بـ ClickUp مدعوم أيضًا بالذكاء الاصطناعي.

قم بإدارة جميع مشاريعك من خلال قوة الذكاء الاصطناعي على حل إدارة المشاريع من ClickUp

إليك بعض الطرق التي يمكن للذكاء الاصطناعي من خلالها توفير وقت فريقك:

أتمتة ملخصات المشروع وتحديثات التقدم المحرز

تقسيم المهام المعقدة إلى مهام فرعية أصغر حجماً

أتمتة ملء البيانات في وصف المهام

تلخيص سلاسل التعليقات في المهام

إنشاء (أو تنقيح) ملخصات المهام

تلخيص سلاسل التعليقات في مهام ClickUp Tasks

من خلال الاستفادة من ميزات إدارة المهام والمشروعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp، يمكن للمديرين تقليل الانشغال والتركيز على الصورة الأكبر - أهداف المشروع الشاملة وتطوير الفريق.

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 17 دولارًا/مستخدم شهريًا

17 دولارًا/مستخدم شهريًا الشركات: 12 دولارًا/مستخدم شهريًا

12 دولارًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو لكل مساحة عمل شهرياً

## تبسيط إنشاء المحتوى (وتنظيم حياتك) مع ClickUp

يعد كل من Jasper AI و Writesonic أداتين رائعتين للكتابة بالذكاء الاصطناعي. يعد Jasper خيارًا رائعًا للفرق التي تبحث عن المرونة وسير العمل المخصص. أما Writesonic فهو مثالي للفرق الأصغر أو الأفراد الذين يبحثون عن أداة كتابة خالية من الرتوش وبأسعار معقولة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

لكن لا يمكنهما القيام بأكثر من ذلك بكثير.

إذا كنت تبحث عن مساعد ذكاء اصطناعي كامل - أداة لمساعدتك على الكتابة بشكل جيد وإدارة عملك بشكل أفضل - لماذا لا تجرب ClickUp؟

A بديل رائع لـ Writesonic وجاسبر، فهو يوفر مساحة عمل قوية تمزج بسلاسة بين إمكانيات GenAI في جميع حلولها، سواءً كان ذلك في إنشاء المستندات أو إدارة المشاريع.

تخيل العصف الذهني للأفكار، وتعيين المهام، والتعاون مع فريقك، وإنشاء محتوى عالي الجودة - كل ذلك على نفس المنصة. يُلغي ClickUp الحاجة إلى التبديل بين أدوات متعددة، مما يوفر لك وقتاً ثميناً ويجعل العمل في غاية السهولة. اشترك في ClickUp اليوم وشاهده يحول سير عملك في الكتابة.