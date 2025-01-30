10 عمليات تكامل أساسية لفرض المبيعات لتحقيق النجاح

بفضل ميزاتها المبتكرة، تحتل Salesforce مكانة رائدة في السوق الواسعة من أدوات إدارة علاقات العملاء . ومع ذلك، فإن ما يجعلها استثنائية حقًا هو أكثر من ميزاتها القوية وواجهتها البديهية؛ إنها قدرة Salesforce على التكامل بسلاسة مع عدد كبير من الأدوات والمنصات.

فكل أداة جديدة تدمجها مع Salesforce تضيف طبقة فريدة من الوظائف إلى تجربة إدارة علاقات العملاء الخاصة بك. من تبسيط سير العمل إلى إطلاق العنان للرؤى العميقة، يمكن لعمليات تكامل Salesforce الصحيحة أن تبسّط حياتك العملية اليومية بشكل كبير.

في هذه المدونة، سنستكشف في هذه المدونة أفضل عمليات تكامل Salesforce.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في تكاملات Salesforce؟

فيما يلي الأشياء التي يجب أن تبحث عنها في عمليات تكامل Salesforce CRM:

التوافق: يمكن أن تؤدي مشاكل التوافق إلى مشاكل تقنية وتجعل تكامل البيانات غير فعال. لذلك، تأكد من أن الأداة التي تختارها للتكامل متوافقة مع مثيل Salesforce الخاص بك وأي أدوات ومصادر بيانات أخرى تستخدمها حاليًا لبيانات العملاء والتسويق عبر البريد الإلكتروني

يمكن أن تؤدي مشاكل التوافق إلى مشاكل تقنية وتجعل تكامل البيانات غير فعال. لذلك، تأكد من أن الأداة التي تختارها للتكامل متوافقة مع مثيل Salesforce الخاص بك وأي أدوات ومصادر بيانات أخرى تستخدمها حاليًا لبيانات العملاء والتسويق عبر البريد الإلكتروني الميزات: قم بتقييم تكامل Salesforce وحدد ما إذا كان يلبي احتياجاتك الخاصة و استراتيجية إدارة علاقات العملاء . تتضمن بعض الميزات التي يجب أن تبحث عنها سير عمل سهل الاستخدام، وسهولة تكامل البيانات، ودقة البيانات، ومزامنة البيانات، وإمكانيات إعداد التقارير المحسنة، وما إلى ذلك.

قم بتقييم تكامل Salesforce وحدد ما إذا كان يلبي احتياجاتك الخاصة و استراتيجية إدارة علاقات العملاء . تتضمن بعض الميزات التي يجب أن تبحث عنها سير عمل سهل الاستخدام، وسهولة تكامل البيانات، ودقة البيانات، ومزامنة البيانات، وإمكانيات إعداد التقارير المحسنة، وما إلى ذلك. سهولة الاستخدام: يمكن أن يؤدي تكامل النظام المعقد أو التقني المفرط إلى إحباط ومقاومة مستخدمي Salesforce في مؤسستك. لذلك، اختر التطبيقات سهلة الاستخدام والبديهية، والتي تتطلب الحد الأدنى من التدريب لفريقك

يمكن أن يؤدي تكامل النظام المعقد أو التقني المفرط إلى إحباط ومقاومة مستخدمي Salesforce في مؤسستك. لذلك، اختر التطبيقات سهلة الاستخدام والبديهية، والتي تتطلب الحد الأدنى من التدريب لفريقك التخصيص: ابحث عن تكامل Salesforce مع الأدوات التي تتيح لك تخصيص الحل وفقًا لمتطلباتك الفريدة. فالقدرة على تخصيص الحقول وسير العمل وواجهات المستخدم تضمن أن يتكيف التكامل مع عمليات عملك

ابحث عن تكامل Salesforce مع الأدوات التي تتيح لك تخصيص الحل وفقًا لمتطلباتك الفريدة. فالقدرة على تخصيص الحقول وسير العمل وواجهات المستخدم تضمن أن يتكيف التكامل مع عمليات عملك الموثوقية والدعم: اختر تكاملات Salesforce من بائعين ذوي سمعة جيدة مع سجل حافل من الموثوقية ودعم العملاء الممتاز. ابحث عن المراجعات والشهادات من المستخدمين الآخرين لتحديد سمعة البائع واستجابته لاستفسارات العملاء ومشاكلهم

اختر تكاملات Salesforce من بائعين ذوي سمعة جيدة مع سجل حافل من الموثوقية ودعم العملاء الممتاز. ابحث عن المراجعات والشهادات من المستخدمين الآخرين لتحديد سمعة البائع واستجابته لاستفسارات العملاء ومشاكلهم الفعالية من حيث التكلفة: قم بتقييم فعالية تكلفة تكامل Salesforce من حيث التكلفة الأولية ورسوم الصيانة المستمرة والعائد المحتمل على الاستثمار. قد تحتاج أيضًا إلى تضمين تكلفة أي خدمات تكامل مع Salesforce تختار استخدامها.

أفضل 10 عمليات تكامل مع Salesforce لاستخدامها في عام 2024

يمكن لأفضل عمليات تكامل Salesforce أن ترتقي بتجربتك وإنتاجيتك إلى المستوى التالي. دعنا نستكشف أفضل 10 عمليات تكامل لاستخدامها في عام 2024:

1. ClickUp

دمج Salesforce و ClickUp دون عناء باستخدام Zapier

يهدف ClickUp، باعتباره منصة شاملة للإنتاجية وإدارة المشاريع، إلى جعل العالم أكثر إنتاجية. ولتحقيق هذه المهمة، فهي توفر أكثر من 1000 عملية تكامل، وأكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص، ومجموعة قوية من الميزات التعاونية لتبسيط سير العمل. تكامل ClickUp مع Salesforce باستخدام Zapier يسمح لك بمزامنة إجراء ما تلقائيًا على أي من النظامين الأساسيين مع بعضهما البعض. لذا، إذا قمت بإنشاء فرصة في Salesforce، فسيقوم ClickUp تلقائيًا بإنشاء مهمة لها.

تصور خطوط الأنابيب، وتتبع الحسابات وإدارتها، والتعاون مع فريقك، والمزيد مع ClickUp إدارة علاقات العملاء في ClickUp تتيح إمكانات إدارة علاقات العملاء بأكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص. يمكنك تصور ومراقبة وتحليل البيانات مثل القيمة الدائمة للعميل ومتوسط أحجام الصفقات في مكان واحد.

وباستخدام علاقات المهام والحقول المخصصة في ClickUp، يمكنك إعداد تدفقات عمل تلقائية لتعيين المهام وتخصيص العملاء المحتملين ومتابعة العملاء والمزيد.

علاوةً على ذلك، يمكنك التخلص من الصوامع وتسريع التواصل من خلال مركزية معلومات العملاء والتواصل معهم، مما يجعل ClickUp أداة مثالية بديل Salesforce .

ولكن إذا كنت لا ترغب في التبديل، فلا يزال بإمكانك الاستمتاع بجميع الميزات الرائعة لـ ClickUp مع Salesforce بأقل جهد ممكن.

استخدام البحث الشامل للبحث في أي ملف عبر نظام ClickUp البيئي بالكامل والتطبيقات المتصلة البحث الشامل في ClickUp تتيح لك ميزة البحث عن أي ملف في ClickUp، وجميع التطبيقات المتصلة (بما في ذلك Salesforce)، ومحرك الأقراص المحلي بسرعة وكفاءة. يمكنك إضافة أوامر بحث مخصصة والحصول على نتائج أفضل وأكثر تخصيصًا مع الاستخدام المستمر.

أفضل ميزات #### ClickUp

بناء قاعدة بيانات مركزية لجميع معلومات العملاء وعرضها بسهولة باستخدام عرض الجدول في ClickUp باستخدام الفلاتر والمجموعات لفرز المعلومات بسرعة

مزامنة بيانات ClickUp وSalesforce دون عناء واستخدام البحث الشامل للعثور على التفاصيل في كليهما ببضع نقرات فقط

احصل على نظرة عامة واضحة على خط أنابيب المبيعات وعلاقات العملاء وما إلى ذلك، باستخدام لوحات معلومات ClickUp استفد من إدارة علاقات العملاء التعاونية الميزات التي تتيح التواصل بين الإدارات وأتمتة سير العمل

تنظيم المعلومات بالطريقة التي تريدها مع الحقول المخصصة ربط العملاء ببيانات الشراء الخاصة بهم وتفاصيل أخرى باستخدام العلاقات في ClickUp تعيين المهام والعملاء تلقائيًا للأفراد بناءً على حقول محددة باستخدام انقر فوق التشغيل التلقائي وتشغيل الإجراءات حسب تاريخ الاستحقاق أو حالة المهمة

أتمتة مهام التواصل والمتابعة باستخدام ClickUp Brain من خلال استخدامه لكتابة رسائل البريد الإلكتروني وإنشاء عمليات متابعة آلية للعملاء المحتملين

الاستفادة المجانية قوالب إدارة علاقات العملاء لتنظيم عملائك المحتملين

قيود ClickUp

اشتكى بعض المستخدمين من بطء أوقات الاستجابة للمهام المعقدة

قد تكون وفرة الميزات مربكة في البداية

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. هب سبوت

via هبسبوت تقدم منصة HubSpot حلولاً برمجية للتكامل مع فرق المبيعات والدعم والتسويق والعمليات الخاصة بك. يمكنك ربط مصادر البيانات الخاصة بمؤسستك وفرق العمل والعملاء من خلال هذا برنامج CRM .

يحتوي HubSpot على أدوات لوسائل التواصل الاجتماعي وإدارة المحتوى، إلى جانب حلول تحسين محركات البحث وتحليلات الويب. تضمن ميزة التكامل مع Salesforce الخاصة بهم تكامل فرق التسويق والمبيعات والخدمات بسلاسة. ويمكنك نقل البيانات بسرعة، والحصول على رؤى شاملة حول مقاييس شركتك، وتمكين تعاون أفضل، داخلياً وخارجياً.

أفضل ميزات HubSpot

تمكين تعاون أفضل بين فريقي التسويق والمبيعات

مزامنة بيانات Salesforce ونقلها بسلاسة بين النظامين الأساسيين

توجيه العملاء المحتملين الجدد وتوزيعهم بسهولة إلى مندوبي المبيعات وتتبع حالتهم في الوقت الفعلي

اكتساب رؤى قابلة للتنفيذ حول عملائك بناءً على تفاعلاتهم وتفضيلاتهم

تخصيص مزامنة السجلات

استخدم تكامل بيانات HubSpot-Salesforce لإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة وتقسيم قاعدة بياناتك

تتبع الإيرادات من الصفقات والحملات

قيود HubSpot

طلب بعض المستخدمين المزيد من التخصيص بين مركز التسويق والمبيعات

طلب العديد من المستخدمين ميزات أفضل مثل المزيد من المكونات الإضافية، وخيارات النسخ الاحتياطي أو الاستعادة العالمية، والمزيد من الوظائف لمنطقة العضوية، وأدوات التجارة الإلكترونية المدمجة، وما إلى ذلك

تسعير HubSpot

يحتوي HubSpot Marketing Hub على هيكل التسعير التالي:

مجاني

المبتدئين: 20 دولارًا شهريًا لكل مقعد

20 دولارًا شهريًا لكل مقعد احترافي: 890 دولارًا أمريكيًا/شهريًا ل 3 مقاعد

890 دولارًا أمريكيًا/شهريًا ل 3 مقاعد المؤسسات: 3600 دولار شهريًا ل 5 مقاعد

تقييمات ومراجعات هاب سبوت

G2: 4.4/5 (أكثر من 10,800 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 10,800 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 5,800 تقييم)

3. سلاك

via

_ / href/ _https://slack.com/downloads/mac Slack /%href/

Slack هو من بين تطبيقات المراسلة الأكثر شعبية للاتصالات الداخلية. فهو يقلل من حاجة الفرق إلى التواصل عبر رسائل البريد الإلكتروني أو الاجتماعات من خلال ميزاته الواسعة مثل المراسلة المباشرة ومكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية والمجموعات ومشاركة الملفات وما إلى ذلك.

يساعد دمج Slack مع Salesforce في تحسين التعاون بين الفرق. يمكنك مشاركة سجلات Salesforce، وتمكين المراسلة في الوقت الفعلي، والحصول على إشعارات Slack حول التحديثات في Salesforce، والمزيد.

أفضل ميزات سلاك

الحصول على إشعارات Slack حول الفرص الجديدة في Salesforce وعرض سجلات Salesforce في قنوات Slack

التواصل بين Slack وSellalesforce Chatter

قم بإعداد التنبيهات في قنوات Slack بناءً على سجلات Salesforce الجديدة التي يتم إنشاؤها أو التغييرات التي يتم إجراؤها على السجلات الحالية

التعاون مع جميع الفرق من خلال التحديثات في الوقت الفعلي على سجلات Salesforce

دمج سجلات قوة المبيعات في Slack من خلال ميزة Slack Connect لعمليات فريق الدعم الخارجي

عرض رسائل Slack ذات الصلة في سجلات Salesforce

قيود سلاك

وجد بعض المستخدمين أن ميزة البحث غير كافية

يمكن أن تكون الإشعارات مربكة

أسعار سلاك

مجاني

المحترف: 8.75 دولار شهريًا لكل مستخدم

8.75 دولار شهريًا لكل مستخدم الشركات: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم شبكة المؤسسات: أسعار مخصصة

يتوفر Slack AI بسعر مخصص كإضافة لجميع الباقات

تقييمات ومراجعات سلاك

G2: 4.5/5 (أكثر من 32,400 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 32,400 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 23,100 تقييم)

4. إعلانات لينكد إن

via

LinkedIn_

كجزء من حلول التسويق على لينكدإن، تُعد إعلانات لينكدإن مثالية لتطوير علاقة مع جمهور محترف. وتوفر المنصة رؤى متعمقة للجمهور لتتبع التفاعل وبناء استهداف الحملات والاستفادة من أشكال الإعلانات المختلفة.

يمكنك دمج إعلانات LinkedIn Lead Gen مع Salesforce Salesforce Salesforce's Cloud لتعزيز استراتيجية توليد العملاء المحتملين من خلال بعض خطوات الإعداد الأساسية. من خلال دمج Salesforce مع إعلانات LinkedIn بمساعدة Zapier، يمكنك إعداد الأتمتة لتوجيه العملاء المحتملين وإدارتهم، وإنشاء عملاء محتملين جدد من إعلانات LinkedIn، وغير ذلك الكثير.

أفضل ميزات *إعلانات لينكد إن

إضافة تحويلات جديدة لإعلانات LinkedIn Ads كعملاء محتملين في Salesforce

اختر من بين تنسيقات الإعلانات المختلفة، بما في ذلك المحتوى الدعائي والرسائل الدعائية والإعلانات الديناميكية والإعلانات النصية

الوصول إلى الجمهور المناسب باستخدام أدوات استهداف إعلانات LinkedIn Ads

استخدم التحليلات لتتبع المقاييس وتحسين حملتك الإعلانية

أضف سجلات Salesforce الجديدة إلى جمهور إعلانات LinkedIn كجهات اتصال

إنشاء سجلات في Salesforce وتحديثها بناءً على الردود على LinkedIn

إضافة سجلات مخصصة إلى Salesforce وحتى إرسال رسائل Slack مع ردود إعلانات LinkedIn Ads الجديدة

قيود إعلانات لينكد إن

لا يمكنك استهداف مناطق جغرافية محددة للإعلانات

وجد بعض المستخدمين أن المنصة باهظة الثمن

تسعير إعلانات LinkedIn

تقدم إعلانات LinkedIn Ads أسعارًا مخصصة.

تقييمات إعلانات لينكد إن ومراجعاتها

G2: 4/5 (أكثر من 250 تقييمًا)

4/5 (أكثر من 250 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 10 مراجعات)

5. جي ميل

via يوتيوب باعتباره إحدى خدمات البريد الإلكتروني الأكثر شعبية في العالم، يقدم Gmail لمستخدميه العديد من المزايا، مثل الأمان، والتركيب الذكي، والردود السريعة، والواجهة سهلة الاستخدام. يمكن أن يؤدي توصيل Gmail بخدمة Salesforce إلى تعزيز الإنتاجية والحفاظ على مزامنة جميع اتصالات البريد الإلكتروني الخاصة بك.

يتيح لك هذا التكامل عرض بيانات Salesforce وإدارتها مباشرةً في منصة Gmail، وإنشاء سجلات Salesforce بسرعة، وتسجيل رسائل البريد الإلكتروني إلى Salesforce دون الحاجة إلى إدخال البيانات يدوياً.

جيميل أفضل ميزات البريد الإلكتروني

إرفاق رسائل البريد الإلكتروني أو إدخالات التقويم بسجلات Salesforce

إنشاء عملاء محتملين في Salesforce مباشرةً من صندوق الوارد الخاص بك

استخدم قوالب البريد الإلكتروني لقوة المبيعات لإنشاء الرسائل أو الرد عليها

إضافة جهات اتصال جديدة غير معروفة من بريد إلكتروني إلى سجلات Salesforce مباشرةً

تجنب التبديل بين Gmail وSalesforce بسبب الوصول المركزي إلى رسائل البريد الإلكتروني وسجلات Salesforce

الوصول إلى مهام Salesforce وتغيير حالتها من خلال Gmail

قيود Gmail

لم يتم تحسين التصميم بشكل كبير منذ فترة طويلة

يوفر مساحة تخزين محدودة مجاناً

تسعير Gmail

يتوفر Gmail كخدمة مجانية. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في الحصول على عنوان بريد إلكتروني احترافي وخيارات مخصصة للعلامة التجارية، يمكنك شراء خطط Google Workspace، وهي كالتالي:

خدمة Business Starter: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

6 دولارات شهريًا لكل مستخدم القياسية للأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الأعمال الإضافية: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات البريد الإلكتروني

G2: 4.6/5 (أكثر من 42,000 تقييم) (مساحة العمل)

4.6/5 (أكثر من 42,000 تقييم) (مساحة العمل) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 12,200 تقييم)

6. ميلشيمب

via

Salesforce_

Mailchimp عبارة عن منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني تتيح لك تصميم حملات البريد الإلكتروني وإرسالها وتتبعها. يمكنك تحليل أداء الحملة، وتحويل المزيد من العملاء، وإعداد تسلسلات البريد الإلكتروني الآلية، والقيام بالمزيد باستخدام المنصة.

يمكنك مزامنة بيانات حساب Salesforce الخاص بك مع Mailchimp من خلال دمج Salesforce مع Mailchimp. يتيح لك ذلك مشاركة جميع العملاء المحتملين وجهات اتصال المبيعات بسرعة، واستهداف العملاء المحتملين بحملات بريد إلكتروني متخصصة، واستخدام البيانات لإنشاء شرائح Mailchimp. يمكنك أيضًا مزامنة المشتركين بين كلا النظامين الأساسيين.

أفضل ميزات Mailchimp

استيراد جهات الاتصال والعملاء المحتملين والمشتركين من Salesforce

تبسيط الاتصال من خلال استخدام مشتركي Mailchimp كعملاء محتملين في Salesforce

تخصيص التطبيق لإدارة البيانات ووصول المستخدم

استخدام رؤى قيمة من إحدى الأداتين لتحسين الأداء في الأداة الأخرى

تخصيص الصفحة وجهات الاتصال وتخطيط العملاء المحتملين

قيود Mailchimp

تحتوي الخطة المجانية على حدود مقيدة للغاية للبريد الإلكتروني والمشتركين

وجد بعض المستخدمين أن وظائف التصميم محدودة

تسعير Mailchimp

مجاناً

الأساسيات: 9.17 دولار/شهريًا

9.17 دولار/شهريًا المعيار: 13.70 دولارًا أمريكيًا في الشهر

13.70 دولارًا أمريكيًا في الشهر القسط: 273.92 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

\ *التسعير ل 500 جهة اتصال. يزداد السعر مع زيادة عدد جهات الاتصال.

تقييمات ومراجعات Mailchimp

G2: 4.4/5 (أكثر من 5,100 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 5,100 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 16,800 تقييم)

7. نماذج الجاذبية

via نماذج الجاذبية Gravity Forms هو برنامج لإنشاء النماذج يساعد على تخصيص النماذج وسير العمل عبر الإنترنت في WordPress. يمكنك إنشاء نماذج لالتقاط العملاء المحتملين وأتمتة سير العمل وتحصيل المدفوعات.

من خلال تكامل Salesforce-Gravity Forms، يمكنك ربط Salesforce CRM مع نماذج Gravity Forms في WordPress. يسمح لك هذا بإضافة عمليات إرسال نماذج Gravity Forms وتحديثها تلقائيًا إلى حسابك في Salesforce لتحسين إدارة العملاء المحتملين وجمع البيانات، وتحسين التقارير والتحليلات، وقابلية التوسع، والتخصيص.

أفضل ميزات نماذج الجاذبية

دمج نموذج نماذج Gravity Forms مع Salesforce Lead أو جهة الاتصال أو الحالة

إنشاء النماذج بكفاءة باستخدام أداة إنشاء النماذج بالسحب والإفلات

إنشاء نماذج يسهل الوصول إليها

إجراء الاستبيانات والتعليقات والتسجيلات بسهولة

حل حالات الاستخدام المعقدة باستخدام المنطق الشرطي

قيود نماذج الجاذبية

تقدم النسخة المجانية ميزات محدودة

يجد المستخدمون الواجهة ثقيلة وقديمة

أسعار نماذج الجاذبية

الترخيص الأساسي: 59 دولارًا (تُدفع سنويًا)

59 دولارًا (تُدفع سنويًا) الترخيص الاحترافي: 159 دولارًا (تدفع سنويًا)

159 دولارًا (تدفع سنويًا) رخصة النخبة: 259 دولارًا (تدفع سنويًا)

259 دولارًا (تدفع سنويًا) الترخيص غير الربحي: 129 دولارًا (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات نماذج الجاذبية

G2: 4.7/5 (أكثر من 230 تقييمًا)

4.7/5 (أكثر من 230 تقييمًا) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 70 تقييم)

8. نوع الشكل

via

_/مرجع/ _https://www.typeform.com/help/a/salesforce-integration-installation-and-setup-360042732171/ Typeform /%href/

Typeform هي أداة لإنشاء الاستبيانات تساعد في إنشاء نماذج ملفتة للنظر للاشتراكات والتعليقات والأبحاث وأي غرض آخر يخطر ببالك. يساعد في جمع البيانات بكفاءة من خلال النماذج المدمجة والتكامل مع المنصات التي تستخدمها بانتظام.

يتيح لك دمج Typeform مع Salesforce تعيين حقول Typeform تلقائيًا كلما تم إرسال النموذج الخاص بك. العمل مع واجهة سهلة الاستخدام لإنشاء نماذج مختلفة وإنشاء عملاء محتملين بسرعة.

أفضل ميزات Typeform

إنشاء النماذج والاستطلاعات والاختبارات

مزامنة قائمة النماذج المتاحة في Typeform والاستجابات من هذه النماذج مع بيانات Salesforce

تعيين Typeforms إلى كائنات Salesforce مثل العميل المحتمل والفرصة وجهة الاتصال والحساب والحالة

تخصيص وتيرة مزامنة بيانات/استجابات قوة المبيعات مع Typeform

إدارة تذاكر دعم العملاء وتشغيل حملات التسويق باستخدام بيانات مركزية

قيود Typeform

لا يتوفر تكامل Salesforce إلا في خطة الأعمال فقط

وجد بعض المستخدمين أن الأداة باهظة الثمن بعض الشيء

تسعير Typeform

مجاني

الأساسي: 29 دولارًا في الشهر

29 دولارًا في الشهر الإضافي: 59 دولارًا في الشهر

59 دولارًا في الشهر الشركات: 99 دولارًا في الشهر

99 دولارًا في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 830 تقييم)

9. كاليندلي

via كاليندلي Calendly هي منصة جدولة آلية مثالية للفرق التي تعقد اجتماعات متكررة. فهو يلغي الحاجة إلى رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة ويوفر وقتاً ثميناً. لا عجب إذن أن يكون هذا من بين عمليات تكامل Salesforce الشائعة لفريق المبيعات في أي شركة.

إن تكامل Calendly-Salesforce يلغي الحاجة إلى تحديث Salesforce يدويًا ويتيح لك التركيز أكثر على عملائك. ينشئ Calendly تلقائيًا عميلاً محتملاً أو جهة اتصال أو فرصة جديدة في Salesforce عند جدولة اجتماعات جديدة. وبهذه الطريقة، يمكنك إغلاق الصفقات بشكل أكثر كفاءة وجدولة العملاء المحتملين ذوي القيمة العالية على الفور. باستخدام توجيه Calendly Routing، يمكنك تأهيل وتوجيه وإدارة الاجتماعات والفعاليات والندوات والمواعيد بمساعدة نماذج التسويق الخاصة بك ومباشرةً من سجلات Salesforce.

أفضل ميزات Calendly

إضافة اجتماعات Calendly تلقائيًا إلى سجل Salesforce موجود أو إنشاء سجل جديد

الحصول على بيانات دقيقة ومحدثة من Calendly مباشرةً في Salesforce

مزامنة بيانات Calendly لمجموعات محددة لتجنب الالتباس وإبقاء البيانات غير ذات الصلة خارج Salesforce

عرض الاجتماعات القادمة والسابقة من Salesforce

تتبع النشاط وقياسه من Calendly

قيود كاليندلي

متاح فقط في خطط Teams وخطط المؤسسات

أسعار كاليندلي

مجاناً

العادية: 12 دولارًا شهريًا لكل مقعد

12 دولارًا شهريًا لكل مقعد الفرق: 20 دولار/شهرًا لكل مقعد

20 دولار/شهرًا لكل مقعد المؤسسات: تبدأ من 15,000 دولار في السنة

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 2100 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 2100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,400 تقييم)

10. إيفنتبرايت

via إيفنتبرايت Eventbrite هي منصة لإدارة الأحداث تتيح لك إنشاء صفحات أحداث قابلة للتخصيص، وتسويق الأحداث، وبيع التذاكر. كما أنها تساعدك في تسجيل المستخدمين، ومعالجة الدفع، وأتمتة البريد الإلكتروني وتخصيصه، والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إنه من بين عمليات تكامل Salesforce الشائعة للتسويق القائم على الأحداث.

يتيح لك دمج Eventbrite مع منصة Salesforce مزامنة بيانات الحدث والطلب والحضور بين الأداتين. سيؤدي التكامل تلقائيًا إلى إنشاء عملاء محتملين وجهات اتصال وحسابات استنادًا إلى قائمة الحضور من Eventbrite.

أفضل ميزات Eventbrite

عرض وتتبع جميع بيانات الحدث على Salesforce

إنشاء تقارير ذات مغزى باستخدام تكامل بيانات الحدث و Salesforce

احصل على إشعارات كلما تم إنشاء عميل محتمل جديد من Salesforce

تعيين حقول الحضور من Eventbrite إلى العملاء المحتملين وجهات الاتصال من Salesforce

قيود موقع Eventbrite

بعض المستخدمين وجدوا أن دعم العملاء لا يستجيب لهم

يفتقر إلى التخصيص

تسعير Eventbrite

مجاني: لما يصل إلى 25 تذكرة

لما يصل إلى 25 تذكرة مرن: 9.99 دولار/حدث لما يصل إلى 100 تذكرة

9.99 دولار/حدث لما يصل إلى 100 تذكرة المحترف: 29 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 100 تذكرة

29 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 100 تذكرة القسط: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات إيفنتبريت

G2: 4.3/5 (أكثر من 760 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 760 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,900 تقييم)

ارتقِ بتجربة Salesforce الخاصة بك مع ClickUp!

بفضل ميزاته المبتكرة، أصبح Salesforce المفضل لدى فرق المبيعات والتسويق في عدد لا يحصى من المؤسسات. ستساعدك عمليات تكامل Salesforce التي قمنا بتضمينها هنا في الحصول على المزيد من تجربة Salesforce الخاصة بك، مما يرفع إنتاجيتك وكفاءتك.

اختر تكامل Salesforce الذي يناسب احتياجاتك على أفضل وجه. على سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى بديل CRM أو أداة أتمتة التسويق أو HubSpot أو إعلانات LinkedIn هي الأفضل. سوف يناسبك Gmail و Mailchimp بشكل أفضل إذا كنت بحاجة إلى تطبيقات Salesforce لإدارة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك.

ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن أفضل تكامل مع Salesforce يناسب جميع احتياجاتك ويربط بين الأنظمة المتباينة، فجرب ClickUp. إنه يعمل كبرنامج تعاوني وإدارة علاقات العملاء و برنامج قاعدة بيانات العملاء -حل شامل مع ميزات قوية. جربه من خلال اشترك مجانًا !