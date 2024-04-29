دليل كامل لمصفوفة مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب لمصفوفة أسهم النمو: تحسين إدارة المحافظ الاستثمارية

غالبًا ما تعتبر مصفوفة مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) لمصفوفة حصة النمو أداة ثورية في الإدارة الاستراتيجية، وقد تم تقديمها لأول مرة في عام 1970 من قبل مجموعة بوسطن الاستشارية بقيادة مؤسس المجموعة، بروس هندرسون، مع مساهمات كبيرة من آلان زاكون وفريقه.

تُعد مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية BCG Growth Share Matrix أداة استراتيجية يمكن أن ترشدك في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الاستثمار في المنتجات وتخصيص الموارد. فمن خلال تقييم منتجاتك وتصنيفها بناءً على معدل نموها في السوق وحصتها النسبية في السوق، يمكنك تحديد المجالات التي يجب الاستثمار فيها أو التصفية منها أو الحفاظ عليها بشكل فعال.

في هذه المقالة، سنقوم بتفصيل المكونات الرئيسية للإطار، وسنستعرض بعض الأمثلة التطبيقية العملية، وسنوضح لك كيفية إنشاء مصفوفة BCG Growth Share Matrix الخاصة بك باستخدام ClickUp، وهي منصة إدارة المشاريع الرائدة.

## ما هي مصفوفة حصة النمو في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب؟

تؤدي المعاناة من عدم كفاءة تخصيص الموارد إلى ضياع الكثير من الموارد فرص النمو والشركات ذات الأداء الضعيف. في النهاية، قد تواجه

الاستثمار غير المتكافئ 💰

النمو المحدود 📉

خطر التقادم ⏳ خطر التقادم ⏳

العيب التنافسي 🥇

مصفوفة مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب للنمو هي أداة تخطيط استراتيجي طويل الأجل تهدف إلى حل جميع المشكلات المذكورة أعلاه، وهي توجه قرارات الاستثمار بناءً على نمو سوق المنتج المعدل والحصة السوقية النسبية.

تُظهر المصفوفة جانبين أساسيين يجب على الشركات أخذهما في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن مكان استثمار أموالها: مدى تنافسيتها ومدى جاذبية السوق. وتستند هذه التقديرات إلى حصتها الحالية في السوق ومدى سرعة نمو تلك السوق:

إذا كانت الشركة تمتلك حصة كبيرة من السوق لا تنمو كثيرًا، فإنها ستحقق أرباحًا حتى مع الحد الأدنى من الاستثمار

إذا كانت الشركة تستحوذ على حصة كبيرة من سوق سريع النمو، فإنها تحتاج إلى استثمار الكثير فيه للحفاظ على مركزها المهيمن

إذا كان السوق ينمو بسرعة ولكن الشركة ليس لها وجود كبير فيه، فعليها أن تقرر ما إذا كانت ستستثمر أكثر أو تتخلى عنه

إذا كان السوق لا ينمو كثيرًا ولا تمتلك الشركة حصة كبيرة فيه، فعليها التفكير في الانسحاب منه أو تغيير استراتيجيتها

مكونات مصفوفة حصة النمو

تضع مصفوفة مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب لحصة النمو منتجات الشركة في أربع فئات أو أرباع استناداً إلى القدرة التنافسية ومعدلات النمو في الأسواق الخاصة بكل منها:

النجوم 🌟 الأبقار النقدية 🐄 كلاب 🐶 كلاب 🐶 علامات الاستفهام ❓ علامات الاستفهام ❓

يجب ألا يكون رسم ناتج معين على المصفوفة اعتباطياً؛ بل يجب أن يكون ناتجاً عن تحليل دقيق باستخدام مقاييس مثل

التصنيف الأولي : تساعد التحليلات في وضع المنتجات بدقة داخل المصفوفة، مما يضمن التوافق مع استراتيجية المنتج المراقبة الديناميكية : يسمح التتبع المستمر للتحليلات بإجراء تعديلات في الوقت الحقيقي لظروف السوق المتغيرة

: تساعد التحليلات في وضع المنتجات بدقة داخل المصفوفة، مما يضمن التوافق مع استراتيجية المنتج التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية : تتيح التحليلات للشركات توقع تحولات السوق المستقبلية، مما يسمح بالتخطيط الاستباقي

: تتيح التحليلات للشركات توقع تحولات السوق المستقبلية، مما يسمح بالتخطيط الاستباقي التحقق من صحة القرارات: تحقق التحليلات من صحة القرارات الاستراتيجية من خلال مقارنة النتائج المتوقعة بالنتائج الفعلية، مما يعزز التحسين المستمر

المصدر: BCG لكل فئة من الفئات الأربع في مصفوفة BCG Growth Share Matrix خصائصها الفريدة وتتطلب استراتيجيات مختلفة لتحقيق أداء جيد وأرباح. دعنا نلقي نظرة فاحصة على كل منها لمساعدتك على تحسين نهجك الاستثماري.

نجوم

النجومتصوِّر عملك التجاري نمو مرتفع ، المنتجات ذات الحصة السوقية العالية، والتي غالبًا ما تكون مهيأة للنجاح وتمثل مصدرًا مهمًا للإيرادات. وكما يوحي الاسم، هذه هي النجوم الساطعة في محفظة منتجاتك التي لديها القدرة على الهيمنة على السوق.

لتحقيق أقصى استفادة من نجومك، إليك ما يجب عليك فعله:

امنحهم الكثير من الموارد لمواصلة النمو بسرعة

استمر في ابتكار أفكار جديدة لـ البقاء متقدمًا على المنافسين تمويل العروض الترويجية للحفاظ على حصتهم السوقية

فكر في كيفية تحويلها إلى أبقار نقدية في المستقبل

استمر في التحقق من مدى جودة أداء نجومك للتأكد من استمرارهم في النمو

الأبقار النقدية

الأبقار النقدية في مصفوفة BCG هي أصول شركتك التي يمكن الاعتماد عليها وتعمل بجد. لديهم حصة كبيرة في الأسواق بطيئة النمو وعادةً ما يجلبون تدفقًا ثابتًا من الدخل. وهي مستقرة وناضجة ولا تحتاج إلى الكثير من الاستثمار.

لتحقيق أقصى استفادة منها، ركز على الحفاظ على حصتها في السوق وتحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح.

يمكنك استخدام الأموال التي يجنونها للاستثمار في أجزاء أخرى من عملك. قد ترغب في تجربة طرق جديدة لجعل عملياتك أكثر كفاءة أو إيجاد طرق أخرى لجلب المال. لكن تذكر، لا يجب أن تشعر بالراحة. يمكن للسوق أن يتغير، ويمكن أن تصبح البقرة النقدية غير المراقبة بسرعة نجماً في أفضل الأحوال أو كلباً في أسوأ الأحوال.

الكلاب

تمثل الكلاب منتجات ذات حصة سوقية منخفضة في الصناعات التي يكون النمو فيها بطيئًا، ولا تجلب الكثير من المال مقارنة بالموارد التي تستهلكها. ولكن مع بعض التخطيط الذكي، يمكنك تغيير الوضع. إليك الطريقة:

قم ببيع هذه الأجزاء ذات الأداء الضعيف من عملك لتوفير الموارد

إذا أمكن، حاول السيطرة على جزء أصغر من السوق حيث توجد منافسة أقل

ابحث عن طرق لجعل عملياتك أكثر كفاءة وإنفاق أموال أقل لتحقيق المزيد من الأرباح

استخدم هذه المنتجات لحجب المنافسين أو الحفاظ على العلاقات مع العملاء المهمين

حاول أن تجعل هذه المنتجات أكثر جاذبية لأسواق جديدة أو أنواع مختلفة من العملاء من خلال ابتكار أفكار جديدة أو تغيير طريقة الإعلان عنها وبيعها

علامات الاستفهام

العلامات الاستفهامية هي المنتجات التي تعمل في صناعات عالية النمو ولكن حصتها السوقية منخفضة. وهذا يجعلها رابحة محتملة ولكنها أيضًا استثمارات محفوفة بالمخاطر. فهي بمثابة أوراق رابحة في محفظتك الاستثمارية.

للاستفادة من إمكاناتها، ستحتاج إلى الاستثمار بكثافة وبشكل استراتيجي. إذا تمكنت علامة استفهام من اكتساب المزيد من الحصة السوقية، فقد تصبح نجمة وفي النهاية بقرة نقدية. ومع ذلك، إذا فشلت في الحصول على موطئ قدم في السوق، فقد تصبح كلبًا.

ستحتاج إلى تقييم إمكاناتها بعناية، مع مراعاة اتجاهات السوق والمنافسة والموارد المتاحة لشركتك.

كيف تنشئ مصفوفة حصة نمو BCG

يتطلب إنشاء مصفوفة حصة نمو BCG للنمو النظر بعناية في منتجاتك ومعرفة كيفية أدائها في السوق. إليك كيفية البدء:

ضع قائمة بمنتجاتك: ابدأ بإعداد قائمة شاملة لمجموعة منتجاتك بالكامل. تأكد من تضمين كل المنتجات، حتى تلك التي قد تبدو أقل أهمية للوهلة الأولى تحقق من نمو السوق: بمجرد حصولك على قائمتك، قم بتقييم معدلات نمو الأسواق التي يعمل فيها كل منتج. يتضمن ذلك فهم مدى سرعة نمو الطلب على فئة كل منتج. انظر إلى تقارير الصناعة وأبحاث السوق والبيانات التاريخية لقياس مسار النمو بدقة تحديد الحصة السوقية: تحديد الحصة السوقية لكل منتج بالنسبة لمنافسيه. يتضمن ذلك تحليل بيانات المبيعات, مؤشرات الأداء الرئيسية المالية , مؤشرات الأداء الرئيسية للمبيعات واستطلاعات السوق، ورؤى الصناعة لفهم مدى جودة أداء كل منتج في السوق الخاص به. احسب النسبة المئوية لإجمالي مبيعات السوق التي يستحوذ عليها كل منتج من إجمالي مبيعات السوق ضعها على الرسم البياني: باستخدام معدل النمو وبيانات الحصة السوقية التي جمعتها، قم برسم كل منتج على مصفوفة BCG. يتضمن ذلك إنشاء رسم بياني بمحورين: أحدهما يمثل معدل نمو السوق والآخر يمثل الحصة السوقية النسبية. ضع كل منتج على الرسم البياني بناءً على معدل نموه وحصته في السوق، وصنفها على أنها نجوم أو أبقار نقدية أو علامات استفهام أو كلاب وفقًا لذلك خطط لخطواتك التالية: بمجرد رسم جميع منتجاتك على المصفوفة، قم بتحليل النتائج لتحديد خطواتك التالية. بالنسبة للنجوم، فكر في استثمار الموارد للحفاظ على نموها. بالنسبة للأبقار النقدية، ركز على تعظيم الربحية. بالنسبة لعلامات الاستفهام، قرر ما إذا كنت تريد زيادة الاستثمار أو التصفية. بالنسبة للكلاب، فكر في إيقافها أو إعادة وضعها. قم بتطوير خطة استراتيجية لكل فئة من فئات المنتجات لتحسين أداء محفظتك و دفع عجلة النمو هذه خطة محكمة، ولكن لحسن الحظ، هناك أداة يمكن أن تجعل هذه العملية بسيطة وسريعة وبدون جهد، وهي انقر فوق .

قالب مصفوفة BCG

إن قالب مصفوفة ClickUp BCG السبورة البيضاء يساعد الشركات المتوسطة والكبيرة على إدارة خطوط إنتاجها بشكل أكثر فعالية. إنه إطار عمل جاهز لتصنيف المنتجات بناءً على عوامل مثل الشعبية والجودة والوظائف.

يوفر قالب مصفوفة BCG Matrix Matboard طريقة سريعة وسهلة لتصور وتحليل محفظة منتجات الشركة

هذا القالب مفيد بشكل خاص لمديري المشاريع والمنتجات لأنه سهل الاستخدام ويساعد على تصور المعلومات المعقدة وتبسيطها. يستخدم مفتاحين رئيسيين مقاييس إدارة المنتج -النمو والحصة السوقية-تصنيف المنتجات إلى أربعة أرباع:

الأبقار النقدية : المنتجات ذات الحصة السوقية العالية ولكن ذات النمو المنخفض

: المنتجات ذات الحصة السوقية العالية ولكن ذات النمو المنخفض الكلاب : المنتجات ذات الحصة السوقية المنخفضة والأرباح المنخفضة التي يجب إيقافها

: المنتجات ذات الحصة السوقية المنخفضة والأرباح المنخفضة التي يجب إيقافها النجوم : المنتجات ذات الأداء العالي: المنتجات عالية الأداء التي تحتاج إلى استثمار مستمر للبقاء في المقدمة

: المنتجات ذات الأداء العالي: المنتجات عالية الأداء التي تحتاج إلى استثمار مستمر للبقاء في المقدمة علامات استفهام: منتجات تحتاج إلى تحليل دقيق: المنتجات التي تحتاج إلى تحليل دقيق، حيث يمكن أن تنجح أو تفشل

فيما يلي دليل سريع مفصّل خطوة بخطوة لاستخدام قالب مصفوفة BCG Matrix Whiteboard في ClickUp بفعالية:

جمع البيانات: قبل أن تبدأ، اجمع كل المعلومات ذات الصلة بمنتجاتك. ويشمل ذلك الحصة السوقية وإمكانات النمو والموقع التنافسي والربحية. لوحات معلومات ClickUp يمكن أن تساعدك ميزة جمع هذه البيانات وتنظيمها في مكان واحد، مما يوفر نظرة عامة شاملة على مجموعة منتجاتك تخصيص اللوحة البيضاء: يأتي القالب مع قالب افتراضي انقر فوق السبورة البيضاء . إنها لوحة رقمية لا نهائية لوضع منتجاتك وتصور المشهد التنافسي الخاص بك. يمكنك إضافة أشكال أو صور أو نصوص أو روابط إلى السبورة البيضاء لتتبع وتنظيم كل نقطة بيانات رئيسية بشكل فعال رسم خريطة لأعمالك: استخدم البيانات التي جمعتها لتحديد الربع الذي ينتمي إليه كل منتج بناءً على حصته في السوق وإمكانات نموه. عرض لوحة ClickUp مساعدتك في تنظيم نقاط البيانات المختلفة ومقارنتها بفعالية داخل المصفوفة المراقبة والتعديل: راقب مصفوفة BCG الخاصة بك بانتظام للتأكد من تحديث كل شيء. استخدم مهام ClickUp المتكررة لتذكيرك بمراجعة المصفوفة وتحديثها بانتظام

قم بتحويل أفكار فريقك إلى إجراءات منسقة في مكان واحد باستخدام ClickUp Whiteboard

موجهات الذكاء الاصطناعي لتحليل مصفوفة BCG

مع ClickUp Brain ، الشبكة العصبية للمنصة، يمكنك تخصيص استراتيجياتك لتناسب أهدافك المحددة باستخدام رؤى تعتمد على الذكاء الاصطناعي. سواء كنت تتطلع إلى اكتشاف آفاق النمو، أو تحسين مجموعة منتجاتك، أو إدارة المخاطر، فإن ClickUp Brain يقدم لك الدعم والموارد اللازمة للتغلب على تحديات تحليل المحفظة واستراتيجية الأعمال بثقة.

أطلق العنان للإبداع، أو أنشئ قوالب، أو أنشئ نسخًا بسرعة البرق مع أفضل شريك للعصف الذهني في العالم

مع التحليل التلقائي للبيانات، ستوفر وقتك ومواردك الثمينة مع اكتساب فهم أعمق لأداء محفظتك. بالإضافة إلى ذلك، توفر لك التصورات المدعومة بالذكاء الاصطناعي نظرة عامة واضحة وموجزة، مما يجعل تتبع التقدم المحرز ودفع عجلة الابتكار أسهل من أي وقت مضى.

جرّب هذه مطالبات الذكاء الاصطناعي لتحليل مصفوفة BCG:

قم بتقييم محفظة منتجاتك: حدد النجوم وعلامات الاستفهام والأبقار النقدية والكلاب واحصل على توصيات لتخصيص الموارد واستراتيجيات النمو تحليل وحدات الأعمال: تقييم جاذبية السوق والوضع التنافسي لتحديد فرص النمو والتهديدات المحتملة تقييم خطوط الإنتاج: تحديد خطوط الإنتاج التي تحتاج إلى الاستثمار أو التصفية أو مزيد من التطوير لزيادة الربحية والحصة السوقية إلى أقصى حد

## تطبيق عملي وأمثلة على مصفوفة مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب لحصة النمو

تخيّل أنك مدير محفظة منتجات في شركة تقنية كبيرة مثل شركة Apple Inc. ، مسؤول عن العديد من المنتجات المختلفة في مراحل مختلفة من دورة الحياة. كيف تقرر ما الذي يجب التركيز عليه وكيفية تصميمه* تسويق المنتج استراتيجيات؟ وهنا يأتي دور مصفوفة BCG لحصة النمو:

ستكون البقرة الحلوب هي iPhone . لقد كان موجودًا منذ فترة، وعلى الرغم من أن سوق الهواتف المحمولة لا ينمو بالسرعة التي كان ينمو بها من قبل، إلا أن المنتج لا يزال يمثل جزءًا كبيرًا من إيرادات Apple دون الحاجة إلى الكثير من الاستثمار

. لقد كان موجودًا منذ فترة، وعلى الرغم من أن سوق الهواتف المحمولة لا ينمو بالسرعة التي كان ينمو بها من قبل، إلا أن المنتج لا يزال يمثل جزءًا كبيرًا من إيرادات Apple دون الحاجة إلى الكثير من الاستثمار قد يكون النجم هو AirPods . لقد أصبحت بسرعة منتجًا شائعًا مع ارتفاع الطلب عليها وإمكانات نمو كبيرة

. لقد أصبحت بسرعة منتجًا شائعًا مع ارتفاع الطلب عليها وإمكانات نمو كبيرة قد تكون علامة الاستفهام هي Apple Watch . فهي تزداد شعبيتها، لكنها لم تصل بعد إلى نفس مستوى الحصة السوقية التي يتمتع بها iPhone أو AirPods

. فهي تزداد شعبيتها، لكنها لم تصل بعد إلى نفس مستوى الحصة السوقية التي يتمتع بها iPhone أو AirPods قد يكون الكلب شيئًا مثل iPod Classic. على الرغم من أنه كان في يوم من الأيام منتجاً رئيسياً لشركة Apple، إلا أنه أصبح الآن قديمًا (ومتوقفًا) والطلب عليه منخفض مقارنة بعروضها الأخرى

في الجدول أدناه، يمكنك رؤية بعض الأمثلة الأخرى إلى جانب Apple:

| الشركة/المنتج | الحصة السوقية النسبية | معدل نمو السوق | الربع السنوي | الاستراتيجية |

| Google Pixel | منخفض | مرتفع | علامة استفهام | الاستثمار والنمو، إمكانية أن تصبح نجماً |

| /href/https://www.statista.com/statistics/496011/usa-svod-to-tv-streaming-usage/Netflix Streaming/%href/ | مرتفع | مرتفع | مرتفع | نجم | استثمر بكثافة لاستمرار النمو |

| Netflix لتأجير أقراص DVD | منخفض | منخفض | منخفض | كلب | النظر في التوقف |

محدودية مصفوفة مصفوفة حصة النمو BCG

على الرغم من أن مصفوفة حصة النمو لمجموعة بوسطن كونسلتينج جروب هي إطار عمل قيّم لتخصيص الموارد واتخاذ القرارات الفعالة، إلا أنه من المهم النظر في أوجه القصور فيها لفهم آثارها الاستراتيجية بشكل كامل. مثل أي أداة تحليلية، فإن المصفوفة لها قيود يجب أن تكون على دراية بها لاتخاذ القرارات الاستراتيجية الأكثر فعالية. فيما يلي أبرزها:

تبسيط الواقع: تفترض المصفوفة أن معدل نمو السوق هو المؤشر الوحيد لجاذبية السوق وتعتبر الحصة السوقية النسبية المقياس الوحيد للميزة التنافسية ثابتة: لا تأخذ المصفوفة في الحسبان التغيرات في بيئة الأعمال أو اتجاهات السوق. إنها لقطة سريعة وليست مؤشراً للإمكانات المستقبلية تتجاهل أوجه التآزر: تعامل المصفوفة كل وحدة عمل أو منتج بشكل مستقل، ولا تأخذ في الاعتبار أوجه التآزر المحتملة بين الوحدات أو المنتجات المختلفة ثنائية الأبعاد: قد تهمل المصفوفة عوامل مهمة أخرى مثل الربحية أو حجم السوق أو قوة العلامة التجارية تفترض أن ارتفاع الحصة السوقية يؤدي إلى ارتفاع الأرباح، وهذا ليس هو الحال دائمًا

## تحسين إدارة محفظة المنتجات باستخدام ClickUp

على الرغم من أن مصفوفة مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) لحصة النمو بها بعض العيوب، إلا أنها تظل أداة لا تقدر بثمن لرواد الأعمال والشركات التي تتنقل بين تعقيدات إدارة محافظ المنتجات. ويوفر تصنيفها البسيط للمنتجات إلى نجوم، وأبقار نقدية، وعلامات استفهام، وكلاب، إطار عمل بسيط وعملي للتخطيط الاستراتيجي وتخصيص الموارد.

أصبح تطبيق مصفوفة النمو BCG أسهل من أي وقت مضى مع ClickUp. سواء كنت شركة ناشئة أو مؤسسة قائمة، يمكنك استخدام مصفوفة ClickUp الجاهزة قوالب المصفوفة واللوحات البيضاء التعاونية لاتخاذ قرارات استثمارية ذكية ووضع أعمالك على طريق النمو المستدام. اشترك في ClickUp اليوم وقم ببناء مصفوفة نمو BCG الخاصة بك في دقائق!