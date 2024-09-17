تسخير أمثلة وأطر عمل بطاقة الأداء المتوازن لتحقيق النمو الاستراتيجي

في كتابهم الرائد عام 1992 مقالة هارفارد بزنس ريفيو ، بطاقة الأداء المتوازن: المقاييس التي تقود الأداء، اقترح الأستاذان روبرت س. كابلان وديفيد نورتون طريقة جديدة لقياس الأداء التنظيمي. 📈

سمح النهج الجديد، الذي أطلق عليه اسم إطار عمل بطاقة الأداء المتوازن (BSC)، للمؤسسات بتطوير مجموعة شاملة من مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) من خلال الإجابة على أربعة أسئلة رئيسية:

_ما رأي العملاء فيك؟

_ما الذي تحتاج إلى أن تكون جيدًا فيه؟

_هل يمكنك الاستمرار في التحسن وكسب المال؟

_كيف يراك مساهموك؟

سنناقش في هذه المقالة المفاهيم الأساسية لإطار عمل بطاقة الأداء المتوازن وفوائدها الرئيسية ومكوناتها الرئيسية. كما سنوضح لك أيضًا كيفية بناء بطاقة الأداء المتوازن لمؤسستك من خلال نصائح قيمة وأفضل الممارسات. وأخيرًا، سوف نشارك بعض أمثلة على بطاقة الأداء المتوازن في قطاعات التصنيع والتجزئة والرعاية الصحية والخدمات المصرفية والتكنولوجيا.

ما هو إطار عمل بطاقة الأداء المتوازن؟

إطار عمل بطاقة الأداء المتوازن هو التخطيط الاستراتيجي ونظام إدارة مصمم لالتقاط مجموعة واسعة من مقاييس الأداء من الأداء المالي إلى المعايير التشغيلية، ومؤشرات رضا العملاء، ومقاييس التعلم والنمو.

يقدم إطار العمل نهجًا دقيقًا وقويًا في الوقت نفسه لقياس الأداء المؤسسي. على عكس نماذج قياس الأداء التقليدية، فهو نظام متكامل لا يركز فقط على المقاييس المالية. وبدلاً من ذلك، فإنه يوفر رؤية متوازنة لصحة مؤسستك من خلال مراعاة الجوانب غير المالية الهامة.

عبر: جيفا دعونا نلقي نظرة فاحصة على المنظورات الأربعة لإطار عمل بطاقة الأداء المتوازن.

1. منظور العميل

في الوقت الحاضر، غالبًا ما يتم تعريف نجاح الأعمال التجارية من خلال رضا العملاء. تعتبر معظم المؤسسات أن مهمتها أن تكون الأفضل في منح العملاء ما يريدونه، لذا، من المهم جدًا لكبار المديرين معرفة مدى نجاحهم من وجهة نظر العملاء.

ترشد بطاقة الأداء المتوازن الشركات إلى أخذ هدفها العام المتمثل في تقديم خدمة عملاء جيدة وتقسيمه إلى تفاصيل يمكن قياسها. وعادةً ما يتلخص ذلك في أربعة مقاييس رئيسية:

الوقت الجودة الأداء التكلفة

يتعلق عنصر الوقت بالمدة الزمنية التي يستغرقها العميل من لحظة طلب العميل لشيء ما إلى لحظة استلامه له بالفعل. غالبًا ما يتم التعبير عن الجودة بأنها غياب العيوب، بينما يقيس الأداء والخدمة مدى جودة المنتجات أو الخدمات التي تضيف قيمة للعملاء.

خلاصة القول: بالنسبة إلى استخدام بطاقة الأداء المتوازن لقياس النجاح من منظور العميل، تحتاج إلى وضع أهداف للوقت والجودة والأداء والخدمة، ثم إيجاد طرق محددة لقياس هذه الأهداف.

2. المنظور الداخلي

على الرغم من أهمية معرفة مدى سعادة عملائك، إلا أنه من المهم بنفس القدر تحديد مختلف وظائف العمل الداخلية اللازمة للحفاظ على رضا العملاء. ففي نهاية المطاف، تنبع خدمة العملاء الجيدة من الأعمال الداخلية للشركة.

يجب أن تركّز المقاييس الداخلية في بطاقة الأداء المتوازن على العمليات التجارية داخل الشركة التي لها التأثير الأكبر على إبقاء العملاء سعداء. ويشمل ذلك مدى سرعة تصنيع المنتجات، ومدى جودتها، ومهارات الموظفين، ومدى كفاءة سير كل شيء.

لتحديد ما يجب قياسه داخليًا، يجب على الشركات تحديد العمليات والمهارات الضرورية للنجاح ووضع أهداف لكل منها. على سبيل المثال، قد يقررون على سبيل المثال أن السرعة في صنع المنتجات أمر بالغ الأهمية، لذلك سيقيسون سرعة إنتاجهم.

وبالنظر إلى أن العديد من الأنشطة الهامة تحدث في المستويات الأدنى من المؤسسة، يجب على المديرين تقسيم هذه الأهداف الرئيسية إلى أهداف أصغر قابلة للتنفيذ للموظفين.

أنظمة المعلومات مفيدة حقًا هنا. إذا ظهر شيء غير متوقع في بطاقة الأداء المتوازن، يمكن للمدراء استخدام هذه الأنظمة لتحديد سبب المشكلة. على سبيل المثال، إذا كان المقياس العام لتسليم المنتجات في الوقت المحدد دون المستوى المطلوب، فيمكن للمدراء البحث في النظام لتحديد الاختناقات.

3. منظور التعلم والنمو

تنظر بطاقة الأداء المتوازن إلى مدى جودة أداء الشركة من زاويتين: رضا العملاء والعمليات الداخلية. ولكن ما يُعتبر نجاحًا ليس ثابتًا على حجر. في الوقت الحاضر، مع منافسة شرسة على الصعيد العالمي، تحتاج الشركات إلى الاستمرار في التحسن. وهذا يعني تحسين المنتجات والعمليات الحالية وحتى ابتكار منتجات جديدة أفضل.

إن قدرة الشركة على توليد أفكار جديدة باستمرار وتحسينها والتعلم من الأخطاء أمر بالغ الأهمية لنجاحها. وهذا يؤثر بشكل مباشر على قدرة الشركة على خلق القيمة. فقط من خلال التحسين والابتكار المستمرين يمكن للشركة أن تنمو وتجذب المزيد من العملاء وتجني المزيد من الأموال، وهو ما يقودنا إلى المنظور الأخير لبطاقة الأداء المتوازن.

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4. المنظور المالي

يتعلق المنظور المالي لبطاقة الأداء المتوازن بكيفية ظهور الشركة أمام مساهميها. وهذا يعني النظر إلى الربح والنمو والقيمة الإجمالية. 💸

كانت الصحة المالية تقليديًا هي المؤشر الأساسي لأداء الأعمال ومواءمتها مع الأهداف الاستراتيجية. ومع ذلك، يجادل كابلان ونورتون بأنه على الرغم من ضرورتها، إلا أن المقاييس المالية التقليدية مثل المبيعات والأرباح الفصلية لا تعطي صورة كاملة عن مدى جودة أداء الشركة.

وهناك أيضًا الرأي القائل بأن المقاييس المالية تنظر فقط إلى الماضي ولا تأخذ بعين الاعتبار ما تقوم به الشركة الآن لخلق القيمة، لذلك يجب النظر إليها مع منظورات الأداء الثلاثة الأخرى لبطاقة الأداء المتوازن.

فوائد بناء بطاقة الأداء المتوازن لأعمالك التجارية

تُعد بطاقة الأداء المتوازن أمرًا ضروريًا للشركات التي تهدف إلى النمو بطريقة ذكية ومستدامة. تُمكِّن أداة تقييم الأداء هذه الشركات من رؤية الصورة الكبيرة وتتبع التقدم المحرز واتخاذ قرارات ذكية مبنية على الحقائق.

وفقًا لدراسة استقصائية 80% من المؤسسات باستخدام بطاقات الأداء المتوازن أبلغت عن تحسينات في الأداء التشغيلي. يبدو الأمر مذهلاً، ولكن هناك فوائد أخرى أيضًا. دعنا نتحقق منها. 👇

1. تخطيط استراتيجي أفضل

يمكن أن يؤدي تطبيق إطار عمل بطاقة الأداء المتوازن في عملياتك إلى تعزيز تخطيطك للمستقبل. فهو يتضمن خريطة استراتيجية، والتي تمثل بصريًا كيفية ارتباط الأجزاء المختلفة من استراتيجية عملك وتعطيك صورة واضحة عن مدى جودة أداء شركتك من مختلف وجهات النظر، وليس فقط المالية.

فيما يلي بعض الطرق التي يمكن من خلالها لنهج بطاقة الأداء المتوازن تحسين تخطيطك الاستراتيجي:

تحسين عملية اتخاذ القرارات: يمكن للقادة استخدام بيانات الأداء التي تم جمعها من وجهات نظر مختلفة لتحديد المخاطر والاتجاهات والفرص واتخاذ قرارات أفضل تحديد المشاكل وإصلاحها بسرعة: يمكنك بسهولة اكتشاف المشكلات والتعامل معها بشكل منهجي. على سبيل المثال، إذا لاحظت أن العملاء ليسوا سعداء كما كانوا في السابق، يمكنك معرفة السبب وإصلاح المشكلة قبل أن تتفاقم تشجيع التحسين المستمر: من خلال تتبع الأداء بانتظام في مختلف المجالات، تعزز بطاقة الأداء المتوازن ثقافة التحسين المستمر. على سبيل المثال، إذا رأيت أن عملية معينة لا تعمل كما ينبغي، يمكنك العصف الذهني للطرق لتحسينها ثم تتبع ما إذا كانت هذه التغييرات تحدث فرقًا أم لا

نصيحة احترافية: ليس عليك أن تبدأ من الصفر إذا كنت تستخدم ClickUp قالب الخطة الاستراتيجية للأعمال الجديدة . يتيح لك تحديد رؤيتك بسهولة ووضع أهداف واضحة لفريقك للسعي لتحقيقها.

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2. تحسين التواصل

لا يساعدك تطبيق إطار عمل بطاقة الأداء المتوازن على تصميم استراتيجية عملك بشكل أفضل فحسب، بل يحسن أيضًا التواصل في شركتك. يصبح العمل معًا أكثر قابلية للإدارة عندما يفهم الجميع أهداف الشركة ودورهم في الوصول إليها.

من خلال بطاقة الأداء المتوازن، يمكن لأعضاء الفريق مشاركة الأفكار والعطاءات ملاحظات مفيدة والتي يمكن أن تحسن حل المشاكل. كما يضمن أيضًا معرفة الجميع بما يجري في جميع الأوقات، مما يقلل من الارتباك والاحتكاك.

3. مواءمة تنظيمية أفضل

لا يؤدي إنشاء بطاقة الأداء المتوازن إلى تحسين التواصل فحسب، بل يضمن أيضًا التوافق نحو الأهداف المشتركة. وفيما يلي بعض المزايا المحددة:

يعزز التركيز : عندما يفهمون كيف يساهم عملهم في تحقيق الأهداف العامة، يمكن لأعضاء الفريق التركيز بشكل أكثر فعالية على المهام الأساسية

: عندما يفهمون كيف يساهم عملهم في تحقيق الأهداف العامة، يمكن لأعضاء الفريق التركيز بشكل أكثر فعالية على المهام الأساسية تحسين الكفاءة : عندما تتماشى العمليات مع الأهداف الشاملة، يتم استخدام الوقت بشكل أكثر كفاءة ويقل الهدر

: عندما تتماشى العمليات مع الأهداف الشاملة، يتم استخدام الوقت بشكل أكثر كفاءة ويقل الهدر يعزز القدرة على التكيف : يتيح التوجيه الواضح إمكانية الاستعداد للتغييرات والتكيف معها بشكل أفضل

: يتيح التوجيه الواضح إمكانية الاستعداد للتغييرات والتكيف معها بشكل أفضل تعزز رضا الموظفين: عندما يرى الموظفون كيف يساعد عملهم الشركة، فإنهم يميلون إلى الشعور بمزيد من التحفيز وتقديم عمل عالي الجودة

4. تمثيل واضح للأهداف والغايات

إن استخدام بطاقة الأداء المتوازن لعملك هو بمثابة ضمان معرفة الجميع بخطة العمل ودورهم فيها. الأمر لا يتعلق فقط بـ تحديد الأهداف والأهداف؛ يتعلق الأمر بالتأكد من أن الجميع يفهم سبب أهمية هذه الأهداف والغايات وكيف تتناسب مع هذه الأهداف والغايات.

على سبيل المثال، تخيل أن هدف شركتك هو تعزيز رضا العملاء. من خلال بطاقة الأداء المتوازن، يعرف الجميع، من فريق خدمة العملاء إلى مطوري البرمجيات، أن عملهم يؤثر على رضا العملاء. لذا، يمكنهم التركيز على القيام بدورهم لجعل العملاء أكثر رضا.

5. قياس الأداء المحسّن

أحد أفضل الأشياء في هذا الإطار هو أنه يساعدك على معرفة ما يهم حقًا - مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) التي تُظهر ما إذا كنت على المسار الصحيح. يمكنك في الواقع قياس مدى رضا عملائك، ومدى سلاسة سير العمليات خلف الكواليس، ومدى تطور فريقك.

وإليك الجزء الأفضل: إنه ليس شيئًا لمرة واحدة فقط. يمكنك الاستمرار في التحقق من تقدمك وضبط نهجك وتحسين العمليات في جميع المجالات.

6. وضوح الأولويات

يعد تحديد الأولويات جزءًا لا يتجزأ من بناء بطاقة الأداء المتوازن. فهي تساعد المؤسسات على معرفة أين تستثمر وقتها وطاقتها. من خلال تحديد ما يحتاج إلى أكبر قدر من الاهتمام، يمكن للشركات ضمان مواءمة المبادرات مع أهدافها الأساسية.

7. ثقافة المساءلة

تخيل أنك الرئيس التنفيذي لوكالة تسويق، مصمم على تحسين الأداء وتحقيق أهداف النمو الطموحة. لذا، يمكنك استخدام بطاقة الأداء المتوازن.

تصبح الشفافية أمرًا بالغ الأهمية. أنت تعقد اجتماعًا على مستوى الشركة لتحديد الأهداف مثل زيادة رضا العملاء، وتوليد المزيد من العملاء المحتملين، وتحسين فعالية الحملة. يفهم كل عضو من أعضاء الفريق دوره وأهدافه المحددة، سواء كان ذلك من خلال إنشاء نسخة إعلانية مقنعة أو تحسين حملات وسائل التواصل الاجتماعي أو تحليل اتجاهات السوق.

تعمل بطاقة الأداء المتوازن كأداة لتتبع الأداء خلال اجتماعات الفريق الأسبوعية. يمكنك مراقبة المقاييس الحيوية مثل معدلات الاحتفاظ بالعملاء ومعدلات تحويل العملاء المحتملين وعائد الاستثمار في الحملة. يتيح لك ذلك تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين وتقدير الفرق الأفضل أداءً.

من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات يصبح الفريق أكثر انخراطًا وتحفيزًا. يدرك كل عضو كيف تؤثر مساهماته على نجاح الوكالة، مما يعزز الشعور بالملكية والالتزام.

نصيحة احترافية: قم بتوجيه فريقك من خلال نموذج أدوار ومسؤوليات إدارة مشروع ClickUp لإدارة المشاريع .

لا يتعلق الأمر بتاريخ محدد في التقويم، بل يتعلق بالتعرف على الإشارات التي تدل على أن شركتك جاهزة للاستفادة من إطار العمل. فيما يلي بعض العلامات التي تشير إلى أنه قد يكون الوقت قد حان للبدء في بناء بطاقة الأداء المتوازن:

أنت تكافح من أجل مواءمة الأنشطة اليومية لفريقك مع أهدافك الاستراتيجية: تساعد بطاقة الأداء المتوازن على سد هذه الفجوة، وترجمة الأهداف عالية المستوى إلى إجراءات قابلة للقياس تجد صعوبة في مراقبة أداء شركتك عبر مجالات متعددة: توفر بطاقة الأداء المتوازن صورة شاملة تغطي البيانات المالية ورضا العملاء والعمليات الداخلية والتعلم والنمو تجد صعوبة في توصيل استراتيجيتك بفعالية: تعمل بطاقة الأداء المتوازن كأداة للتواصل، مما يساعد الجميع في شركتك على فهم الأهداف المشتركة والعمل على تحقيقها أنت لا ترى النتائج المتوقعة من مبادراتك الاستراتيجية: يمكن أن تساعدك بطاقة الأداء المتوازن على تتبع تقدمك نحو تحقيق أهدافك، وتحديد المجالات التي تقصر فيها وإجراء التعديلات اللازمة

ما الذي يجب تضمينه في بطاقة الأداء المتوازن؟

تتطلب صياغة بطاقة الأداء المتوازن المتكاملة دراسة متأنية للعناصر الرئيسية عبر أربعة منظورات عمل مهمة. يجب تحديد كل من هذه المنظورات وقياسها بوضوح لضمان تتبع التقدم المحرز نحو أهدافك الاستراتيجية.

إليك تفصيل بسيط ل العناصر الرئيسية لبطاقة الأداء المتوازن النموذجية:

الأهداف : هذه أهداف عالية المستوى تحدد ما تهدف المنظمة إلى تحقيقه استراتيجيًا. على سبيل المثال، أن تصبح علامة تجارية معترف بها دوليًا. عادةً ما يكون لكل شركة 10-15 هدفًا استراتيجيًا

: هذه أهداف عالية المستوى تحدد ما تهدف المنظمة إلى تحقيقه استراتيجيًا. على سبيل المثال، أن تصبح علامة تجارية معترف بها دوليًا. عادةً ما يكون لكل شركة 10-15 هدفًا استراتيجيًا الأهداف : وهي عبارة عن أهداف أكثر تحديدًا وقابلة للقياس ومحددة زمنيًا تشكل الأهداف الاستراتيجية الأوسع نطاقًا. بالنسبة للهدف في النقطة السابقة، قد يكون الهدف هو زيادة المبيعات في الأسواق الخارجية بنسبة 15% بحلول العام المقبل. عادةً ما يكون هناك أهداف أكثر من الغايات

: وهي عبارة عن أهداف أكثر تحديدًا وقابلة للقياس ومحددة زمنيًا تشكل الأهداف الاستراتيجية الأوسع نطاقًا. بالنسبة للهدف في النقطة السابقة، قد يكون الهدف هو زيادة المبيعات في الأسواق الخارجية بنسبة 15% بحلول العام المقبل. عادةً ما يكون هناك أهداف أكثر من الغايات المقاييس : تساعد المقاييس أو المؤشرات على تقييم ما إذا كانت الأهداف تتحقق استراتيجيًا أم لا. مثال على المؤشر هو القيمة الإجمالية للمبيعات الدولية. قد يحتوي كل هدف على مقياس أو مقياسين أو مقياسين أو مقياسين لكل هدف، أي ما مجموعه حوالي 15-25 مقياسًا على مستوى المؤسسة

: تساعد المقاييس أو المؤشرات على تقييم ما إذا كانت الأهداف تتحقق استراتيجيًا أم لا. مثال على المؤشر هو القيمة الإجمالية للمبيعات الدولية. قد يحتوي كل هدف على مقياس أو مقياسين أو مقياسين أو مقياسين لكل هدف، أي ما مجموعه حوالي 15-25 مقياسًا على مستوى المؤسسة المبادرات : وهي برامج عمل مصممة لتحقيق الأهداف. ويمكن الإشارة إليها كمشاريع أو إجراءات أو أنشطة خارج سياق بطاقة الأداء المتوازن. بشكل عام، يكون لدى المؤسسات بشكل عام حوالي مبادرتين قيد التنفيذ لكل هدف، بإجمالي 5-15 مبادرة استراتيجية

: وهي برامج عمل مصممة لتحقيق الأهداف. ويمكن الإشارة إليها كمشاريع أو إجراءات أو أنشطة خارج سياق بطاقة الأداء المتوازن. بشكل عام، يكون لدى المؤسسات بشكل عام حوالي مبادرتين قيد التنفيذ لكل هدف، بإجمالي 5-15 مبادرة استراتيجية بنود الإجراءات: تنبثق هذه المهام من اجتماعات المراجعة ويتم تفويضها إلى أفراد أو فرق صغيرة. وعلى الرغم من أنها ليست جزءًا من إطار عمل بطاقة الأداء المتوازن، إلا أنها جزء لا يتجزأ من عملية الإدارة الشاملة، وتساعد في تحقيق المبادرات الرئيسية في الوقت المناسب وبطريقة منظمة

عبر: مايتريي هانتر

كيف تبني بطاقة الأداء المتوازن؟

قد يكون إنشاء بطاقة الأداء المتوازن لغزًا محيرًا بعض الشيء. فأنت بحاجة إلى التفكير بشكل استراتيجي، وفهم ما تهدف إليه شركتك بشكل دقيق، ووضع خطة لتتبع مدى جودة سير الأمور في مختلف أجزاء مؤسستك. إليك كيفية القيام بذلك:

تحديد رؤية واستراتيجية مؤسستك تحديد مجالات الأداء الرئيسية بما يتماشى مع استراتيجيتك تطوير الأهداف والمقاييس لكل مجال من مجالات الأداء تنفيذ وتتبع وتنقيح بطاقة الأداء الخاصة بك

للحصول على ملخص للعملية، ألقِ نظرة على الجدول التالي:

خطوة إجراء نتيجة 1 تحديد الرؤية والاستراتيجية اتجاه واضح للشركة 2 تحديد مجالات الأداء الرئيسية نهج استراتيجي مركز 3 وضع الأهداف والمقاييس مؤشرات الأداء القابلة للقياس الكمي 4 التنفيذ والمتابعة والتنقيح التحسين المستمر

إذا كنت ترغب في إعطاء نفسك دفعة قوية عند إنشاء بطاقة الأداء المتوازن، فاختر نظامًا أساسيًا للإنتاجية وإدارة المشاريع مثل ClickUp الذي يقدم قوالب جاهزة. سنسلط الضوء تحديدًا على قالب بطاقة الأداء المتوازن ClickUp -طريقك المختصر لبناء بطاقات أداء متوازنة بسيطة وشاملة في نفس الوقت لكل قطاع.

إنشاء بطاقة الأداء المتوازن باستخدام ClickUp

للوهلة الأولى، قد يبدو للوهلة الأولى أن قالب بطاقة الأداء المتوازن مع ClickUp مجرد لوحة بيضاء أخرى. ومع ذلك، فهي سلاح قوي لـ تعزيز الأداء وتتبع النجاح. فهو يمكّنك من تحليل البيانات، وتحديد أهداف واضحة، وتصميم المبادرات، ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيق تلك الأهداف.

افهم كيف تساهم كل مبادرة في الرؤية والاستراتيجية العامة لشركتك مع هذا القالب سهل الاستخدام من ClickUp

تساعدك هذه الأداة الديناميكية على تتبع تقدمك والبقاء منظمًا مع عناصر مثل:

الحالات المخصصة : يمكنك إنشاء مهام وتعيين حالات مختلفة لها، مثل قيد التقدم أو مكتمل أو أي حالة تناسب سير عملك بشكل أفضل. وبهذه الطريقة، يمكنك بسهولة معرفة أين يقف كل مؤشر أداء رئيسي (KPI) من حيث التقدم المحرز

الحقول المخصصة : استخدمها لتصنيف المهام وإضافة تفاصيل محددة إلى إدارة مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك بفعالية. على سبيل المثال، يمكنك تدوين القيم المستهدفة، أو الأطر الزمنية للإنجاز، أو مقدار التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن

طرق العرض المخصصة : يكمن جمال هذا القالب في أنه لا يقتصر على عرض اللوحة البيضاء . يمكنك التبديل بين تخطيطات مختلفة مثل القائمة، وجانت، وعبء العمل، والتقويم، وغيرها. تسمح لك هذه المرونة بتخصيص سير عمل ClickUp الخاص بك بدقة حسب احتياجاتك وتفضيلاتك

ميزات إدارة المشروع : عزز تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك من خلال ميزات متقدمة لإدارة المشاريع والمهام مثل ردود الفعل على التعليقات والمهام الفرعية المتداخلة والمكلفين المتعددين والأولويات. تتيح هذه الميزات تعاونًا أكثر سلاسة وتنظيمًا أفضل وتتبعًا أكثر فعالية لمؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك

كما يتيح لك القالب أيضًا إضافة قوائم مراجعة للمساعدة في تحديد أولويات المهام بسهولة. يمكنك أيضًا تضمين عناصر تفاعلية مثل اللافتات والأزرار والروابط لجعل المحتوى أكثر تشويقًا وإفادة.

دعنا نرى كيفية إنشاء بطاقة الأداء المتوازن الخاصة بك باستخدام ClickUp في أربع خطوات بسيطة فقط:

1. فكر فيما تريد تحقيقه

الخطوة الأولى هي تحديد رؤية شركتك. كيف يبدو النجاح بالنسبة لشركتك؟ إذا كان لديك رؤية بالفعل، استخدم هذه الخطوة للتذكير ولتمهيد الطريق للمناقشات. سيساعدك ذلك على اختيار المقاييس الصحيحة لقياس التقدم المحرز.

حدد الأهداف والغايات ذات الأهداف القابلة للقياس الكمي لمؤسستك بسهولة باستخدام أهداف ClickUp الميزة.

وضع أهداف قابلة للقياس للمهام والمشروعات مع التقدم التلقائي لتحقيق الأهداف بفعالية أكبر مع جداول زمنية محددة وأهداف قابلة للقياس الكمي

2. تقسيمها

يجب على القادة في كل مجال تحديد الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) والاتفاق على المبادرات التي تفيد جميع المعنيين. بمجرد أن تعرف أهدافك وغاياتك، قسّمها إلى أجزاء أصغر يمكن التحكم فيها. فكر في المجالات المختلفة لعملك، مثل الصحة المالية ورضا العملاء وإدارة الأمور بسلاسة خلف الكواليس.

قم بإنشاء لوحة بيضاء في ClickUp للعمل مع فريقك وتطوير أفكار لقياس التقدم المحرز.

3. اصنع بطاقة الأداء الخاصة بك

الآن، ضع كل هذه المقاييس معًا في مخطط أو جدول. سوف تظهر لك مدى قربك من الوصول إلى أهداف عملك .

استخدم عرض الجدول الخاص ب ClickUp لإنشاء بطاقة أداء مخصصة وتتبع مؤشرات الأداء المهمة.

قم بتنظيم المهام وفرزها وتصفيتها في طريقة عرض الجدول ClickUp 3.0 ClickUp 3.0 للحصول على رؤى أسرع عبر جميع أعمالك

4. تتبع وضبط

بمجرد الانتهاء من إعداد بطاقة الأداء الخاصة بك، تحقق منها بانتظام لترى كيف تقوم بأدائك. إذا كانت الأمور لا تسير كما هو مخطط لها، فقد تحتاج إلى تغيير نهجك. جدولة مهمة متكررة في ClickUp للتحقق من بطاقة النتائج وتحديثها بانتظام.

وبمجرد تخصيص القالب بالكامل باتباع الخطوات المذكورة أعلاه، يصبح خارطة طريق لنمو أعمالك ورحلة الابتكار. إنها طريقة ممتازة لمشاركة الأهداف القادمة مع أصحاب المصلحة والتأكد من أن الجميع على اطلاع على كل شيء.

5 أمثلة على بطاقة الأداء المتوازن

للحصول على فكرة أفضل عن كيفية عمل بطاقة الأداء المتوازن، دعنا نلقي نظرة على بعض الأمثلة من صناعات مختلفة. ستوضح لنا هذه الأمثلة كيف تستخدم الشركات هذه الأداة لتحسين العمليات، وكسب المزيد من المال، وإسعاد العملاء، ومساعدة الموظفين على تقديم أفضل ما لديهم.

صناعة التصنيع

غالبًا ما تستخدم شركات التصنيع بطاقات الأداء المتوازن لتبسيط عمليات الإنتاج لزيادة الإنتاج وخفض التكاليف. 🏭

فهم يتتبعون المقاييس المالية والكفاءة التشغيلية وملاحظات العملاء ورضا الموظفين. وبناءً على النتائج التي يتوصلون إليها، يمكنهم تحسين الآلات وتدريب الموظفين وتصميم المنتجات. ونتيجة لذلك، يمكن لهذه الشركات زيادة الأرباح وتعزيز رضا العملاء ورفع معنويات الموظفين.

صناعة التجزئة

في بيئة البيع بالتجزئة، يتضمن تنفيذ بطاقة الأداء المتوازن تحديد الأهداف الرئيسية مثل زيادة المبيعات، وتحسين رضا العملاء، وتحسين إدارة المخزون، وتعزيز إنتاجية الموظفين.

على سبيل المثال، قد تحدد سلسلة متاجر التجزئة مؤشرات أداء رئيسية مثل المبيعات لكل قدم مربع، ودرجات رضا العملاء، ومعدلات دوران المخزون، وأداء مبيعات الموظفين. من خلال تتبع هذه المقاييس وتحليلها بانتظام، يمكن للشركة اتخاذ قرارات مستنيرة لدفع النمو وتحسين الأداء العام.

صناعة الرعاية الصحية

في قطاع الرعاية الصحية، يتضمن تنفيذ بطاقة الأداء المتوازن وضع مؤشرات أداء رئيسية مثل درجات رضا المرضى، ومتوسط أوقات الانتظار، ومعدلات إعادة القبول، ومعدلات دوران الموظفين. من خلال مراقبة هذه المقاييس عن كثب، يمكن لمقدمي الرعاية الصحية تحديد مجالات التحسين وتنفيذ استراتيجيات لتقديم رعاية أفضل مع تحسين استخدام الموارد. 🏥

الصناعة المصرفية

في القطاع المصرفي، يعني استخدام بطاقة الأداء المتوازن وضع أهداف لتحسين الأمور المالية، وإسعاد العملاء، وإدارة المخاطر، وإدارة الأمور بسلاسة.

على سبيل المثال، قد يهدف أحد البنوك إلى جني المزيد من الأموال، وإسعاد العملاء، وتقليل القروض المتعثرة، وضمان قيام الموظفين بوظائفهم بشكل جيد. من خلال مراقبة هذه الجوانب، يمكن للبنوك اتخاذ قرارات ذكية لجني المزيد من الأموال، والحفاظ على رضا العملاء، وإدارة البنك بكفاءة. 🏦

صناعة التكنولوجيا

في قطاع التكنولوجيا، يعني استخدام بطاقة الأداء المتوازن تحديد الأهداف المتعلقة بإنشاء منتجات مبتكرة، والحفاظ على رضا العملاء، وإدارة العمليات بسلاسة، وتطوير الموظفين.

على سبيل المثال، إذا أرادت شركة برمجيات ما إصدار منتجات جديدة بسرعة، والاحتفاظ بالعملاء، والاستجابة السريعة للمشكلات الفنية، ومساعدة الموظفين على تعلم مهارات جديدة، فإنها ستتابع هذه الجوانب. وقد يؤدي ذلك إلى تحسين منتجاتها، وتقديم خدمة ممتازة، وتشغيلها بكفاءة، وبناء فريق عمل ماهر.

إيجاد التوازن الصحيح مع ClickUp

كما رأينا، فإن إطار عمل بطاقة الأداء المتوازن ليس مجرد أداة أخرى، بل يمكن أن يكون أداة حقيقية لتغيير قواعد اللعبة في عملك. فهو يتجاوز الأرقام، حيث يساعد على مواءمة عملياتك بأكملها مع استراتيجيتك الشاملة.

لا تنشغل بالأمور اليومية وتفقد تركيزك. من خلال بطاقة الأداء المتوازن، يمكنك البقاء على اطلاع على ما يحدث في عملك، وتعزيز الأداء، وتوجيه مؤسستك نحو النجاح.

ومع ClickUp، لديك الشريك المثالي لتحقيق ذلك. قوالب ClickUp والميزات مصممة لمساعدتك على تنفيذ وإدارة إطار عمل بطاقة الأداء المتوازن بسلاسة. بدءًا من تحديد الأهداف وتتبع التقدم المحرز إلى التعاون مع فريقك والبقاء منظمًا، يحتوي ClickUp على كل ما تحتاجه لتحسين أدائك المالي ورضا العملاء والعمليات الداخلية، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة التعلم والتحسين المستمر. اشترك في ClickUp واستعد لتحويل رؤيتك الاستراتيجية إلى واقع ملموس. 🤩