10 قوالب مجانية للجداول الزمنية للوكالة لتتبع الوقت

جميعنا يعرف المعاناة. حيث تذوب الساعات في ثقب أسود للمشروع، ويصبح الوقت المدفوع بالفواتير لعبة تخمين. ولكننا نساعدك. قل وداعًا لتتبع الوقت يدويًا وزد من كفاءتك مع مجموعتنا المكونة من 10 نماذج مجانية للجداول الزمنية للوكالات!

سواء كنت تشرف على وكالة إبداعية أو تدير قسم الموارد البشرية، فإن هذه القوالب موجودة هنا لتجعل حياتك أسهل.

استخدمها لمراقبة ساعات العمل، وإدارة الحضور، وزيادة الإنتاجية دون عناء. لا تدع الوقت يفلت من بين أصابعك - استكشف نماذج الجداول الزمنية المجانية الخاصة بنا وقم بتنزيلها اليوم وتحكم في جدولك الزمني. 🗓️

ما هي قوالب الجداول الزمنية للوكالة؟

الوكالة قوالب الجداول الزمنية هي مستندات موحدة مصممة لتتبع ساعات عمل الموظفين داخل الوكالة. وتتضمن هذه القوالب عادةً حقولاً للموظفين لإدخال أوقات البدء والانتهاء لكل يوم عمل، بالإضافة إلى فترات الراحة التي يأخذونها.

قد تشتمل قوالب الجداول الزمنية للوكالة أيضًا على حقول لأسماء المشاريع أو العملاء، وأوصاف المهام، وإجمالي ساعات العمل. يتم استخدامها لمراقبة إنتاجية الموظفين، وتخصيص الموارد بكفاءة، وضمان معالجة الرواتب بدقة.

ما الذي يجعل قالب الجدول الزمني للوكالة جيدًا؟

يتيح لك قالب الجدول الزمني الجيد للوكالة تتبع ساعات عمل الموظفين ومهامهم بفعالية ودقة.

يجب أن يكون:

سهل الاستخدام: يجب أن يسمح للموظفين بإدخال ساعات عملهم والمعلومات ذات الصلة بسهولة

يجب أن يسمح للموظفين بإدخال ساعات عملهم والمعلومات ذات الصلة بسهولة قابل للتخصيص: يجب أن يتيح لك استيعاب احتياجات المشروع أو العميل المختلفة

يجب أن يتيح لك استيعاب احتياجات المشروع أو العميل المختلفة سهل الفهم: التنظيم والتخطيط الواضحان ضروريان لضمان سهولة قراءة المعلومات

يجب أن تتكامل قوالب الجداول الزمنية الجيدة أيضًا مع الأنظمة الحالية لمعالجة كشوف المرتبات و إدارة المشاريع تبسيط المهام الإدارية

10 قوالب جداول زمنية للوكالات لاستخدامها في عام 2024

لنلقِ نظرة على أفضل 10 قوالب مجانية للجداول الزمنية:

1. قالب تتبع وقت الاستشاري ClickUp قالب تتبع وقت الاستشاري

راقب الساعات المدفوعة بدقة باستخدام قالب تتبع وقت الاستشاري ClickUp Time Tracking Template

نموذج قالب تتبع وقت المستشار ClickUp يساعد مؤسستك على مراقبة ساعات عمل الاستشاريين والرواتب المرتبطة بها بكفاءة. يمكن للاستشاريين استخدامه لمراقبة ساعات العمل المدفوعة وتتبع تقدم المهام والتعاون مع عملاء متعددين في الوقت الفعلي.

يوفر قالب الجدول الزمني هذا العديد من الفوائد، بما في ذلك نظرة عامة واضحة على تخصيص وقت المشروع، وعمليات مبسطة لإعداد الفواتير، وتتبع دقيق للحفاظ على الجداول الزمنية والميزانيات الخاصة بالمشروع، وتحسين التعاون بين الاستشاريين والفرق الداخلية.

يساعد قالب تتبع وقت الاستشاري هذا أيضًا:

تسهيل التتبع الشامل للوقت وإدارته

مراقبة تقدم المهام باستخدام انقر فوق حالات مخصصة بينما حقول ClickUp المخصصة تخزين المعلومات الأساسية مثل مستويات الجهد وأسعار الساعة وتواريخ استحقاق الدفع

تأكد من تنظيم المعلومات وإمكانية الوصول إليها بالطريقة التي تريدها باستخدام طرق العرض المخصصة لـ ClickUp ، بما في ذلك تلك الخاصة بالدفعات وحالة الدفع ولوحة الأنشطة

باستخدام برنامج قالب قالب تتبع وقت الاستشاري واضح ومباشر. يمكن للاستشاريين إدخال بيانات الجداول الزمنية مثل ساعات العمل والنفقات المتكبدة بسهولة باستخدام طريقة عرض الجدول في ClickUp. تحث التذكيرات التلقائية على التتبع المنتظم، مما يضمن الالتزام بالمواعيد والدقة.

توفر التقارير الجارية رؤى قيمة حول الفواتير والفواتير، مما يساعد الاستشاريين على تحديد مجالات التحسين. وأخيراً، يصبح إنشاء الفواتير وإرسالها أمراً بسيطاً، مع إمكانية التحقق من جميع التفاصيل قبل إرسالها.

وماذا لو كنت تريد تتبع ساعات عمل الموظفين بشكل أفضل؟ استخدم أحد النماذج العديدة بطاقات تتبع الوقت ClickUp كجداول زمنية للموظفين

بطاقة تتبع الوقت : تعرض إجمالي الوقت المسجل على المهام ضمن نطاق زمني محدد. يمكنك التصفية حسب المستخدمين والتسميات للحصول على عرض أكثر تفصيلاً

: تعرض إجمالي الوقت المسجل على المهام ضمن نطاق زمني محدد. يمكنك التصفية حسب المستخدمين والتسميات للحصول على عرض أكثر تفصيلاً بطاقة التقارير الزمنية : تقدم وظائف أكثر شمولاً لإعداد التقارير. يمكنك الاطلاع على الوقت القابل للفوترة مقابل الوقت غير القابل للفوترة، وتضمين تقديرات الوقت، وتصفية البيانات حسب معايير مختلفة

: تقدم وظائف أكثر شمولاً لإعداد التقارير. يمكنك الاطلاع على الوقت القابل للفوترة مقابل الوقت غير القابل للفوترة، وتضمين تقديرات الوقت، وتصفية البيانات حسب معايير مختلفة بطاقة تقدير الوقت : تتتبع إجمالي الوقت المقدر المخصص للمهام ضمن إطار زمني وتحلل ما إذا كانت المشاريع تسير وفق الجدول الزمني المحدد

: تتتبع إجمالي الوقت المقدر المخصص للمهام ضمن إطار زمني وتحلل ما إذا كانت المشاريع تسير وفق الجدول الزمني المحدد بطاقة الجدول الزمني : تشارك تفصيلاً مفصلاً للوقت الذي تم تتبعه، وتحاكي تنسيق الجدول الزمني التقليدي. تتيح عرض الوقت حسب اليوم أو الأسبوع أو النطاق المخصص

: تشارك تفصيلاً مفصلاً للوقت الذي تم تتبعه، وتحاكي تنسيق الجدول الزمني التقليدي. تتيح عرض الوقت حسب اليوم أو الأسبوع أو النطاق المخصص بطاقة التقارير القابلة للفوترة: تركز تحديدًا على الساعات القابلة للفوترة، وهي مفيدة في إعداد الفواتير وتحليل تكلفة المشروع

يمكنك تتبع الوقت وتعيين التقديرات وإضافة الملاحظات بسهولة من خلال ClickUp Project Tracking Time Tracking

إليك كيف يمكن أن تفيدك:

إنشاء لوحات معلومات مخصصة تعرض إدخالات الوقت وتصفيتها وتجميعها حسب خصائص مختلفة

احصل على نظرة عامة أسبوعية أو شهرية للوقت المستغرق في المشاريع والمهام المختلفة من قِبل الموظفين الذين يعملون بالساعة والموظفين الذين يتقاضون رواتبهم

ميِّز بين الساعات المدفوعة وغير المدفوعة من أجل إدارة الفواتير وكشوف الرواتب بدقة

2. قالب الجدول الزمني لخدمات ClickUp

تتبع مشاريع العميل بسلاسة مع قالب الجدول الزمني لخدمات ClickUp للخدمات

مع قالب الجدول الزمني لخدمات ClickUp ، يمكن للوكالات تتبع ساعات عمل الموظفين أسبوعيًا دون عناء.

يسمح لك بـ

توحيد ساعات الخدمة والوقت المدفوع في مكان واحد مناسب

قياس استخدام الموارد عبر مشاريع متعددة وتخصيص الموارد بفعالية

مراقبة حالة الجداول الزمنية وتتبع التفاصيل مثل إجمالي الأجور ومعدلات الساعات. يوفر القالب طرق عرض مختلفة لسهولة تنظيم المعلومات وإمكانية الوصول إليها، بما في ذلك التقسيمات الشهرية وملخصات الموظفين

تكامل ClickUp مع التطبيقات الرئيسية مثل Stripe وPayPal لإبقاء كل شيء متصلاً

باستخدام نموذج الجدول الزمني للموظفين هذا، يمكنك ضمان استخدام الوقت بشكل مسؤول، وتقييم فعالية التدريب، ومراقبة عبء العمل بكفاءة. ما عليك سوى إنشاء جدول بيانات، وإدخال بياناتك، وحساب إجمالي الساعات، ومراجعتها، ثم استخدامها لفوترة العملاء بدقة.

للبدء، قم بإضافة القالب إلى مساحة عمل ClickUp الخاصة بك ودعوة الأعضاء المعنيين.

3. قالب تتبع وقت المحامي ClickUp

تأكد من دقة فواتير الخدمات القانونية باستخدام قالب تتبع وقت المحامي ClickUp

كمحام، فإن تتبع الساعات المدفوعة والمهام والمواعيد النهائية أمر بالغ الأهمية. وهذا ما قالب تتبع وقت المحامي الخاص ب ClickUp مصنوع من أجل.

يوفر هذا القالب طريقة سهلة لتتبع جميع تفاصيل ممارستك القانونية، بما في ذلك تنظيم المهام لكل قضية في قوائم منفصلة، ومعرفة مقدار الوقت المستغرق في كل مهمة أو قضية، وتحديد تواريخ الاستحقاق والتذكير لضمان الوفاء بالمواعيد النهائية.

في هذا قالب تتبع الوقت يمكنك

استخدام الحالات المخصصة لتتبع تقدم المهام

تخزين معلومات العميل المهمة باستخدام حقول مخصصة وتصور البيانات باستخدام طرق عرض مخصصة مختلفة

استخدم إمكانيات تتبع الوقت والعلامات وتحذيرات التبعية ورسائل البريد الإلكتروني لتحسين تتبع العميل وإدارة المشروع

لتحقيق أقصى استفادة من قالب تتبع وقت المحامي في ClickUp، أنشئ ملفًا شخصيًا مفصلاً يتضمن تفاصيل الاتصال بك ومجال عملك، وأنشئ مهام لكل مشروع أو حالة، وقم بتعيينها لأعضاء الفريق المعني.

4. قالب صحيفة إدارة الوقت الشخصي ClickUp

تولى مسؤولية مهامك اليومية مع قالب ورقة إدارة الوقت الشخصي ClickUp Personal Time Management Sheet

إن تخطيط جدولك الزمني وإدارته بفعالية هو المفتاح لتحقيق أهدافك - كبيرة كانت أم صغيرة. مع قالب صحيفة إدارة الوقت الشخصي من ClickUp ، يمكنك تبسيط روتينك اليومي ومعالجة مهامك بثقة.

سواء كنت مبتدئًا في إدارة الوقت أو محترفًا متمرسًا في الإنتاجية، فإن هذا القالب يلبي جميع مستويات الخبرة. ببضع نقرات فقط، يمكنك إعداد نظام إدارة الوقت المخصص لك والبدء في العمل.

تشمل مزايا هذا القالب ما يلي:

تحسين تنظيم المهام وتحديد الأولويات

تتبع دقيق لـ سجلات الوقت سهولة مراقبة المواعيد النهائية



لاستخدام هذا النموذج بفعالية، قم بتعيين هدف من خلال تحديد ما تريد تحقيقه. حدد الأنشطة المطلوبة لتحقيق هذا الهدف وقم بإدراجها جميعاً.

عيّن حدوداً زمنية من خلال تخصيص فترات زمنية لكل مهمة لتحديد أولوياتها بفعالية. ضع جدولاً زمنيًا للمهام باستخدام التقويم الخاص بك لإنشاء وتيرة واقعية وقابلة للتحقيق للإنجاز.

تتبع التقدم المحرز للتأكد من أنك على الهدف. وأخيراً، قم بمراجعة وتعديل ورقة إدارة الوقت الخاصة بك بانتظام لتحديثها حسب الضرورة.

5. قالب تخصيص وقت النقر

خصص الوقت بحكمة باستخدام قالب تخصيص الوقت ClickUp Time Allocation Template

لا داعي لقضاء ساعات في إنشاء نظام تخصيص الوقت من الصفر. قالب تخصيص الوقت في ClickUp صُمم خصيصًا لمساعدتك (وفريقك) على البقاء منظمًا. صُمم هذا القالب مع وضع المبتدئين في الاعتبار، ويوفر واجهة سهلة الاستخدام.

من خلال خيارات الحالة القابلة للتخصيص مثل "مكتمل" و"قيد التنفيذ" و"قيد التنفيذ"، يمكنك أن ترى بسرعة المهام التي تسير على المسار الصحيح والمهام التي قد تحتاج إلى مزيد من الاهتمام. يضمن هذا التمثيل المرئي البسيط والواضح والشفاف عدم سقوط أي شيء في الشقوق.

يعالج هذا القالب أيضًا أحد أكبر التحديات في إدارة المشروع: ضمان توافق جميع أعضاء فريقك وعملهم على تحقيق نفس الأهداف.

يمكنك استخدامه لتعيين المهام بسهولة لأعضاء الفريق وتحديد المواعيد النهائية لضمان عمل الجميع على الأشياء الصحيحة في الوقت المناسب. يساعد ذلك على منع ازدواجية الجهود مع الحفاظ على مشاريعك على المسار الصحيح.

6. قالب قالب جدول إدارة الوقت ClickUp

التزم بجدولك الزمني دون عناء باستخدام قالب جدول إدارة الوقت ClickUp Time Management Schedule

إذا كنت تريد التحكم في وقتك وزيادة إنتاجيتك, قالب جدول إدارة الوقت من ClickUp هو الحل المناسب لك. تم تصميم هذا القالب سهل الاستخدام لمساعدتك على تنظيم جدولك الزمني بفعالية، سواء كنت مبتدئاً أو مخططاً متمرساً.

باستخدام قوالب الجداول الزمنية الأسبوعية هذه، يمكنك بسهولة تخطيط مهامك، وتحديد أهداف قابلة للتحقيق، وتحديد أولويات أنشطتك لضمان تحقيق أقصى استفادة من وقتك.

تخيل أن يكون لديك خارطة طريق واضحة ليومك أو أسبوعك، مع وضع جميع مهامك أمامك. ClickUp قوالب الجدولة تتيح لك القيام بذلك. ستتمكن من تصور جدولك الزمني وتتبع تقدمك وإجراء التعديلات حسب الحاجة للبقاء على المسار الصحيح نحو تحقيق أهدافك.

إنه مرن وقابل للتخصيص ليناسب احتياجاتك وتفضيلاتك الفريدة، سواء كنت تدير فريقًا أو تعمل بمفردك. مع ميزات مثل الحالات والحقول والعروض القابلة للتخصيص، سيكون لديك كل ما تحتاجه للبقاء منظمًا ومركزًا.

7. قالب مربع وقت النقر

عزز الإنتاجية باستخدام قالب ClickUp Time Box

إن قالب مربع وقت النقر هو أداة رائعة للمبتدئين وذوي الخبرة على حد سواء لإدارة المهام وتحديد ما هو مهم. يساعدك على تخطيط جدولك الزمني حتى تتمكن من العمل بكفاءة.

باستخدام نموذج الجدول الزمني اليومي هذا، يمكنك تحديد مواعيد نهائية واضحة، وتقسيم المشاريع الكبيرة إلى مهام أصغر، واستخدام مواردك بحكمة.

إن استخدام هذا القالب يجعلك أكثر تنظيماً، ويساعدك على إنجاز المزيد من المهام، ويسهل عليك تقدير المدة التي ستستغرقها المهام. بالإضافة إلى أنه يمنحك تحكمًا أفضل في وقتك وما لديك للعمل به.

إليك عملية بسيطة من ست خطوات لتحقيق أقصى استفادة منه: اضبط المؤقت، واختر مهامك، وركز عليها، وخذ فترات راحة، وكررها، وتتبع عدد الساعات التي تعمل فيها. بشكل عام، يجعل قالب صندوق الوقت العمل الجماعي أكثر قابلية للإدارة ويبقي الجميع على المسار الصحيح من خلال تقديم خطة واضحة لإدارة الوقت.

8. قالب تحليل وقت النقر

قم بتحليل استخدام وقتك وتحسينه باستخدام قالب تحليل الوقت ClickUp Time Analysis Template

بغض النظر عن خبرتك في تحليل الوقت، فإن نموذج تحليل الوقت ClickUp Time Analysis هنا لدعمك. يقدم مستوى المبتدئين نهجًا مباشرًا لتتبع وتقييم استخدام الوقت.

كلما تقدمت، يمكنك استكشاف الميزات المتوسطة والمتقدمة لفهم القالب بشكل أفضل وتحسين عملياتك. مهما كانت المرحلة التي وصلت إليها، يوفر لك هذا القالب الأدوات التي تحتاجها لتحقيق النجاح.

فيما يلي بعض فوائده:

تحديد وقت الخمول وأسبابه الجذرية حتى تتمكن من اتخاذ تدابير استباقية لتعزيز الكفاءة

احصل على رؤى حول كيفية قضاء الوقت وأين يمكن إجراء تحسينات من خلال تصورات سهلة الفهم

تتبع تقدم المهام دون عناء، مما يضمن عدم حدوث أي شيء يفوتك

احصل على معلومات حيوية مثل ساعات التوقف عن العمل وإجمالي تكاليف العمال، مما يمنحك رؤية شاملة لاستخدام الوقت

يمكنك الوصول إلى المعلومات التي تحتاج إليها عندما تحتاج إليها - باستخدام طرق العرض المخصصة من ClickUp

9. قالب الجدول الزمني لوكالة جداول بيانات جوجل بواسطة Resource Guru

عبر خبير الموارد خبير الموارد قالب الجدول الزمني لوكالة جداول بيانات جوجل هو أداة شاملة لتبسيط تسجيل الوقت ومراقبة المشاريع وتخصيص الموارد للوكالات.

يضمن تصميمه سهل الاستخدام أن تتمكن الوكالات من تسجيل الساعات المدفوعة دون عناء، ومراقبة إنتاجية أعضاء الفريق وإدارة الجداول الزمنية للمشروع بسلاسة.

تصميم القالب قابل للتخصيص بالكامل. يمكن للمستخدمين إضافة أعمدة أو إزالتها، وتعديل التخطيطات، وتخصيص القالب وفقًا لمتطلبات مشروعهم.

تضمن هذه القدرة على التكيف أن يعكس الجدول الزمني بدقة سير عمل الوكالة وتفضيلاتها، مما يجعله أداة متعددة الاستخدامات لمختلف المشاريع والفرق.

من الميزات الاستثنائية لهذا القالب هي إمكانيات التشغيل الآلي. يقوم القالب تلقائيًا بحساب إجمالي ساعات العمل عن طريق إدخال أوقات بدء المهام ونهايتها وحساب فترات الراحة والعمل الإضافي.

هذه الأتمتة تلغي الحاجة إلى الحسابات اليدوية، مما يوفر الوقت بشكل كبير ويقلل من احتمالية حدوث أخطاء. يمكن للوكالات الاعتماد على بيانات دقيقة لتتبع الوقت لاتخاذ قرارات مستنيرة وإدارة مشاريعها بكفاءة.

اختر حلول تتبع الوقت المناسبة لوكالتك ## حدد حلول تتبع الوقت المناسبة لوكالتك

سواء كنت تفضل البساطة أو التفاصيل أو التخصيص، فإن هذه القائمة تحتوي على نموذج يناسب سير عملك. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن حل شامل يجمع بين القدرات القوية لتتبع الوقت والإدارة السلسة للمشروع، يمكن أن يكون ClickUp الخيار الأمثل.

مع تتبع وقت المشروع في ClickUp يمكن للوكالات تبسيط عمليات إدارة الوقت بعدة طرق:

تتبع الوقت عبر أجهزة متعددة ، مما يجعل من الملائم تسجيل الوقت من سطح المكتب أو الهاتف المحمول أو متصفح الويب باستخدام ملحق كروم الخاص بـ ClickUp بدء تتبع الوقت وإيقافه من أي جهاز والتبديل بين المهام بسلاسة مع المؤقت العام. يتوفر أيضًا التتبع اليدوي للوقت للإدخالات بأثر رجعي أو الإدخالات حسب النطاق الزمني

، مما يجعل من الملائم تسجيل الوقت من سطح المكتب أو الهاتف المحمول أو متصفح الويب باستخدام ملحق كروم الخاص بـ ClickUp تنظيم إدخالات الوقت مع الملاحظات والتسميات، والفرز أو التصفية للحصول على وضوح أفضل

والتسميات، والفرز أو التصفية للحصول على وضوح أفضل المزامنة مع تطبيقات تتبع الوقت الشائعة مثل Toggl وHarvest للحصول على تجربة موحدة لتتبع الوقت داخل ClickUp

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاعتماد على بطاقات وقوالب تتبع الوقت في ClickUp لدمج تتبع الوقت بسلاسة في تدفقات عمل إدارة المشاريع الأوسع نطاقًا، مما يعزز التعاون والمساءلة والإنتاجية في جميع المجالات. اشترك في ClickUp مجانًا الآن!