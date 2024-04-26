9 خطوات أساسية لوضع استراتيجية مشتريات ناجحة

قال ديل كارنيجي: "ساعة من التخطيط يمكن أن توفر عليك 10 ساعات من العمل"

خطط لاستراتيجية المشتريات الخاصة بك بشكل جيد، وستفوز بصفقات أفضل مع الموردين.

مع وجود استراتيجية مشتريات جيدة التخطيط، يمكنك مراقبة قرارات الشراء التي تتخذها الأقسام المختلفة، وتتبع أداء الموردين، وتحديد نطاق تبسيط العمليات أو تحسين تحسين التكلفة.

في هذه المقالة، سنوضح لك كيفية بناء استراتيجية مشتريات قوية.

استعد للتحكم في إنفاقك، والتخفيف من المخاطر، وتحسين الكفاءة التشغيلية لنمو أعمالك.

دعنا ندخل في صلب الموضوع. 👇

ما هي استراتيجية المشتريات؟

استراتيجية المشتريات هي خطة المنظمة ل الحصول على السلع بأفضل سعر ممكن مع الحفاظ على معايير التسليم والجودة. وهي تتضمن العثور على الموردين المناسبين، والتفاوض على أفضل الأسعار، وإجراء عمليات الشراء، وتأمين عمليات التسليم.

توجه سياسة واستراتيجية المشتريات القوية فريق المشتريات نحو تحقيق أهداف العمل على المدى الطويل. ولذلك، يجب أن تكون مرنة وقابلة للتكيف وتتطور باستمرار مع احتياجات شركتك.

الغرض من استراتيجية المشتريات

استراتيجيات المشتريات لا تتعلق فقط بخفض التكاليف أو الحصول على أرخص الصفقات - على الرغم من أهمية ذلك. بل يتعلق الأمر أكثر بالحصول على سلع وخدمات عالية الجودة بالسعر والوقت المناسبين للحفاظ على سير عمليات شركتك بسلاسة.

أفضل استراتيجيات المشتريات تتجاوز المشتريات الأساسية. فهي تتماشى مع الأهداف الأكبر لشركتك، بدءًا من إعطاء الأولوية للمسؤولية الاجتماعية إلى تعزيز الابتكار من خلال شراكات الموردين.

إن اتباع نهج استراتيجي شامل للمشتريات يساعد فريقك على وضع خطة محكمة، مما يحول العملية برمتها إلى أصل ثمين يمنحك ميزة تنافسية.

أهداف استراتيجية المشتريات

تعالج استراتيجية المشتريات الفعالة أربعة جداول أعمال:

الفعالية من حيث التكلفة: الحصول على أقصى استفادة ممكنة مقابل المال الذي تشتريه

الحصول على أقصى استفادة ممكنة مقابل المال الذي تشتريه الجودة والقيمة: ضمان أن ما تشتريه يفي بمعاييرك

ضمان أن ما تشتريه يفي بمعاييرك التسليم في الوقت المناسب: تجنب الاضطرابات من خلال الحصول على الأشياء عندما تحتاج إليها

تجنب الاضطرابات من خلال الحصول على الأشياء عندما تحتاج إليها إدارة المخاطر: تخفيف المشاكل المحتملة مثل البائعين غير الموثوق بهم

أنواع استراتيجيات الشراء

لا يوجد مقاس واحد يناسب الجميع. لذلك إليك ستة أنواع من استراتيجيات المشتريات الرئيسية التي يمكن أن تساعدك على تحقيق أهدافك:

الاستراتيجية 1: تخفيض التكلفة

السياق يقول كل شيء: الحصول على أكبر قيمة مقابل أموالك. تتجاوز استراتيجية خفض التكلفة هذه سعر الشراء الأولي. فهي تستخدم تقنيات مثل العطاءات التنافسية وتحليل القيمة لمساعدتك على التفاوض على أفضل الصفقات والنظر في التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) - بما في ذلك تكاليف الصيانة والإصلاحات والتخلص من المعدات.

مثال: فكر في شركة تنتج وجبات خفيفة معبأة في سوق مزدحمة وتنافسية. في مثل هذه الظروف، حيث يتنافس معظم المصنعين على السعر والتوزيع، فإن الحفاظ على أسعار التكلفة منخفضة يمثل مصدر قلق كبير. يمكن لهذه الشركة أن تقرر تخفيض أسعار مدخلاتها من خلال تحقيق تخفيضات في تكلفة المواد الخام والتعبئة والتغليف. ويمكنها طرح طلب عروض أسعار لمواد التعبئة والتغليف، ودعوة الشركات لتقديم عطاءات للحصول على العقد، واختيار مورد جديد يمكنه أن يعطيها تكاليف أقل بكثير لنفس المواد.

الأنسب لـ:

الشركات في الأسواق ذات التنافسية السعرية العالية

الشركات ذات التكاليف المباشرة العالية

المنتجات أو المواد مع العديد من الموردين المحتملين

الإستراتيجية 2: إدارة المخاطر

غالبًا ما يؤدي تعطل سلسلة التوريد إلى تأخيرات في الإنتاج وفقدان الإيرادات. تساعدك الاستراتيجية القوية لإدارة مخاطر المشتريات على توقع المشاكل المحتملة لتعطل سلسلة التوريد والتخفيف من حدتها.

تتضمن الاستراتيجية الشراكة مع العديد من البائعين الموثوقين والفعالين لضمان عدم اعتمادك على مصدر واحد للعناصر المهمة. في نهاية المطاف، تأمين شراء الإمدادات الأساسية للأعمال بشكل آمن أثناء الأحداث غير المتوقعة، مثل الكوارث الطبيعية أو إعسار الموردين.

مثال: تستخدم إحدى الشركات العالمية المصنعة للسيارات استراتيجية إدارة المخاطر لفرز أزمات أشباه الموصلات. فهي تعقد شراكات مع العديد من موردي الرقائق الموثوق بهم في مواقع جغرافية مختلفة، مما يضمن سلاسة الإنتاج حتى في حالة حدوث انقطاع في مورد أو منطقة معينة.

الأنسب لـ:

الشركات التي تقوم بالتوريد في جميع أنحاء العالم

المنتجات التي تعتبر مادة خام أو مدخلات أساسية

المنتجات التي يمكن الحصول عليها بتكاليف أو مستويات جودة مماثلة من شركات متعددة

الإستراتيجية 3: إدارة الموردين وتحسينها

تركز استراتيجية إدارة وتحسين الموردين على بناء علاقات أفضل بين الشركة والموردين. تتضمن الاستراتيجية بشكل أساسي وضع معايير أداء الموردين، وإجراء عمليات التدقيق، وتوفير التدريب والدعم.

في حين أن التفاصيل قد تختلف من شركة إلى أخرى، إلا أن تعزيز العلاقات القوية مع الموردين أمر بالغ الأهمية للشركات ذات الإنتاج الكثيف. تخيل التعاون مع مورديك في مجال الابتكار، والتخطيط المشترك للاحتياجات المستقبلية، والحصول على شركاء موثوق بهم يقدمون خدماتهم باستمرار.

دعنا نرى كيفية تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال مثال. 👇

مثال: لنفترض أن شركة ملابس تطبق استراتيجية إدارة الموردين مع شركة تصنيع أقمشة. بعد وضع معايير الجودة للشركة المصنّعة، تجري الشركة عمليات تدقيق منتظمة لضمان ثبات الجودة.

بالإضافة إلى ذلك، تعقد الشركة جلسات عصف ذهني مع الشركة المصنعة لمناقشة الأقمشة والتقنيات والتصاميم الجديدة الرائجة في السوق. وتعزز هذه العلاقة القوية الثقة وتضمن جودة الأقمشة عالية الجودة.

الأنسب ل:

الشركات ذات أحجام الإنتاج العالية

المنتجات التي تكون فيها الجودة والابتكار مهمين

الأسواق الأقل حساسية للأسعار

الاستراتيجية 4: الشراء الأخضر

أن تكون مسؤولاً بيئياً يمتد إلى سياسات وممارسات الشراء الخاصة بك. وهذا ما يفعله الشراء الأخضر بالتحديد.

تتضمن استراتيجية المشتريات هذه شراء المنتجات أو الخدمات ذات الأثر البيئي الأدنى. يركز إطار استراتيجية المشتريات على الموردين الملتزمين بالاستدامة، مع إعطاء الأولوية للمنتجات من المواد المعاد تدويرها أو المنتجات منخفضة الانبعاثات أو المنتجات الموفرة للطاقة.

مثال: تتبنى سلسلة متاجر بقالة استراتيجية شراء خضراء. فهي تعطي الأولوية للحصول على الفواكه والخضروات من المزارع المحلية التي تستخدم ممارسات مستدامة مثل الزراعة العضوية والحفاظ على المياه.

وقد تختار أيضاً منتجات التنظيف الحاصلة على شهادات صديقة للبيئة والتغليف المصنوع من مواد معاد تدويرها.

الأنسب ل:

الشركات ذات الالتزام الجاد بتقليل بصمتها الكربونية

الإستراتيجية 5: التوريد العالمي

ينطوي التوريد العالمي على توسيع قاعدة الموردين خارج الأسواق المحلية. فهي تستفيد من المشهد التنافسي للاقتصاد المعولم، مما قد يؤدي إلى وفورات كبيرة في التكاليف.

كما أن التطلع إلى ما وراء حدودك يخلق إمكانيات جديدة، مثل استكشاف الأسواق غير المستغلة والعثور على أسعار أفضل أو سلع ذات جودة أعلى.

تُستخدم استراتيجيات التوريد العالمية بشكل أساسي من قبل الشركات التي تحتاج إلى مواد خام غير متوفرة بسهولة أو تكلفتها باهظة في أسواقها المحلية.

مثال على ذلك: قد تجد شركة أثاث صعوبة في الحصول على الخشب الصلب بسبب الاختلافات النباتية بين المناطق المحلية. ومع ذلك، قد تعلم الشركة أن نفس الخشب قد يكون متاحًا بسهولة في بعض المناطق الأخرى، على سبيل المثال جنوب شرق آسيا.

لذا، ولمواجهة العجز في الإمدادات، تطبق الشركة استراتيجية توريد عالمية لشراء الأخشاب الصلبة. وهذا يضمن ثبات الإمدادات ويقلل التكاليف ويسمح للشركة ببيع الأخشاب المستوردة بأسعار أفضل.

ومع ذلك، يتطلب الأمر تخطيطاً وإدارة دقيقة. يجب معالجة الاختلافات الثقافية والخدمات اللوجستية المعقدة وإجراءات مراقبة الجودة لضمان تجربة سلسة وناجحة.

الأنسب لـ:

السلع التي تتوفر بكميات محدودة أو بتكاليف عالية محليًا

الشركات القادرة على التوريد والعمل على الصعيد العالمي

الإستراتيجية 6: إدارة الجودة الشاملة

إدارة الجودة الشاملة (TQM) هي استراتيجية مشتريات تؤكد على تدابير مراقبة الجودة الاستباقية في جميع مراحل سلسلة التوريد - وضع معايير الجودة، وإجراء عمليات التفتيش، وتنفيذ تدابير مراقبة الجودة.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تقليل العيوب وضمان استيفاء المنتجات لمعايير الجودة. ويعمل كل من المشترين والموردين باستمرار على تحسين العمليات وتحديد فرص خفض التكاليف وتعزيز الجودة الشاملة.

مثال على ذلك: تستخدم الشركات المنتجة للبترول بشكل عام إدارة الجودة الشاملة في عملية الشراء. وبما أن المخاطر كبيرة في إنتاج البترول، فإن إدارة الجودة الشاملة تساعدهم على معالجة القضايا المتعلقة بالجودة في شراء المواد التقنية لصيانة مرافق حقول النفط وبناء المشاريع.

الأنسب لـ:

المنتجات التي يجب أن تفي بمعايير جودة عالية بسبب التشريعات أو لأسباب أخرى

تطوير استراتيجية فعالة للمشتريات

استخدم عمليتنا المكونة من تسع خطوات التي أثبتت جدواها لبناء استراتيجية مشتريات قوية تحقق النتائج المرجوة:

الخطوة 1: إجراء تدقيق للمشتريات

قبل رسم استراتيجية جديدة، من الضروري فهم إنفاقك الحالي على المشتريات قبل وضع استراتيجية جديدة. للقيام بذلك، قم بإجراء تدقيق شامل لعادات الإنفاق لديك. اجمع بيانات عن سياسات وأنشطة المشتريات الحالية لديك، بما في ذلك:

ما تشتريه (السلع والخدمات)

من الذي تشتري منه (الموردين)

المبلغ الذي تنفقه (التكلفة الإجمالية)

قم بتحليل هذه البيانات لتحديد مجالات الإنفاق المرتفع، وفرص توفير التكاليف المحتملة، وأي حالات إنفاق غير مصرح بها (مشتريات غير مصرح بها).

يساعدك التعمق في الفروق الدقيقة في تحديد جهودك وتكييف استراتيجيتك وفقاً لذلك.

الخطوة 2: تحديد أهداف واضحة للمشتريات

ما هي النتائج التي تريدها من استراتيجية المشتريات الخاصة بك؟

يوفر وجود أهداف واضحة خارطة طريق لتنفيذ استراتيجيتك ويسمح لك بقياس مقاييس نجاحها المختلفة.

إليك بعض أهداف المشتريات الشائعة:

تخفيض التكلفة: تقليل نفقات المشتريات مع الحفاظ على الجودة

تقليل نفقات المشتريات مع الحفاظ على الجودة تحسين الكفاءة: تبسيط العمليات لتوفير الوقت والموارد

تبسيط العمليات لتوفير الوقت والموارد إدارة المخاطر: التخفيف من الاضطرابات المحتملة في سلسلة التوريد

التخفيف من الاضطرابات المحتملة في سلسلة التوريد الاستدامة: تنفيذ ممارسات شراء صديقة للبيئة

تنفيذ ممارسات شراء صديقة للبيئة إدارة العلاقات مع الموردين: بناء علاقات قوية ومفيدة للطرفين مع الموردين الرئيسيين

تحديد متطلبات عملك وأهدافك بوضوح يضمن لك أن تكون استراتيجيتك موجهة بشكل جيد وتحقق نتائج تتمحور حول الأعمال.

الخطوة 3: تقييم ظروف السوق

يمكن أن تؤثر التغييرات في البيئة الخارجية بشكل كبير على استراتيجية المشتريات الخاصة بك. ضع في اعتبارك عوامل مثل:

اتجاهات السوق: هل هناك تقلبات في الأسعار أو تقنيات ناشئة يمكن أن تؤثر على احتياجاتك؟

هل هناك تقلبات في الأسعار أو تقنيات ناشئة يمكن أن تؤثر على احتياجاتك؟ مشهد الموردين: من هم اللاعبون الرئيسيون في مجال عملك؟ هل هناك فرصة لتوحيد أو تنويع الموردين؟

من هم اللاعبون الرئيسيون في مجال عملك؟ هل هناك فرصة لتوحيد أو تنويع الموردين؟ البيئة التنظيمية: هل هناك أي متطلبات قانونية أو تنظيمية يجب مراعاتها عند شراء السلع والخدمات؟

يتيح لك البقاء على اطلاع دائم بظروف السوق تكييف استراتيجية عملك بسبب التغييرات واتخاذ قرارات مستنيرة.

على سبيل المثال، إذا كنت تتوقع ارتفاع تكاليف المواد، فقد ترغب في استكشاف موردين بديلين أو التفاوض على عقود طويلة الأجل مع الموردين الحاليين.

الخطوة 4: تطوير استراتيجيات التوريد

بناءً على أولوياتك الاستراتيجية للمشتريات وأهدافك وتحليل السوق، حدد كيف ستحصل على السلع والخدمات التي تحتاجها. إليك بعض استراتيجيات التوريد الشائعة التي يمكنك التطلع إليها:

المناقصات التنافسية: التماس عروض الأسعار من عدة موردين للحصول على أفضل الأسعار

التماس عروض الأسعار من عدة موردين للحصول على أفضل الأسعار التوريد الفردي: الشراكة مع مورد واحد موثوق به للعناصر المهمة

الشراكة مع مورد واحد موثوق به للعناصر المهمة التفاوض: العمل مع الموردين لتأمين أفضل الأسعار والشروط

العمل مع الموردين لتأمين أفضل الأسعار والشروط التوريد الإستراتيجي: التعاون مع الموردين في تطوير المنتجات والابتكار

تعتمد أفضل استراتيجية للتوريد على نوع الشراء الذي تقوم به. على سبيل المثال، تعتبر المناقصة التنافسية مثالية للوازم المكتبية القياسية، بينما يُفضل التوريد الفردي للحصول على آلات معقدة مع عدد قليل من الموردين المؤهلين.

الخطوة 5: تطبيق التكنولوجيا والأتمتة

يمكن للتكنولوجيا تبسيط عملية الشراء بشكل كبير، وتحسين الدقة، وتوفير وقت فريقك. وإليك الطريقة:

برنامج المشتريات: إدارة طلبات الشراء وأوامر الشراء وعلاقات الموردين إلكترونيًا من خلال برنامج إدارة المشتريات مثل ClickUp

إدارة طلبات الشراء وأوامر الشراء وعلاقات الموردين إلكترونيًا من خلال برنامج إدارة المشتريات مثل ClickUp أدوات تحليل الإنفاق: استخدم أدوات المحاسبة لاكتساب رؤى أعمق في بيانات الإنفاق وتحديد مجالات توفير التكاليف

استخدم أدوات المحاسبة لاكتساب رؤى أعمق في بيانات الإنفاق وتحديد مجالات توفير التكاليف أتمتة سير العمل: ضع في اعتبارك برنامج أتمتة سير العمل لأتمتة المهام المتكررة مثل الموافقات وإدخال البيانات

يؤدي دمج هذه الأدوات في عملياتك إلى تحسين الكفاءة وتقليل الأخطاء والسماح لفرق المشتريات لديك بالتركيز على المهام الاستراتيجية مثل إدارة العلاقات مع الموردين وأبحاث السوق.

الخطوة 6: تحديد الأدوار والمسؤوليات

يبدأ هيكل فريق إدارة المشتريات الخاص بالموردين المحدد جيدًا بتحديد أدوار ومسؤوليات واضحة لكل عضو من أعضاء الفريق. ويمكن أن يشمل ذلك:

مدير المشتريات : يقود الفريق ويشرف على استراتيجية المشتريات الشاملة

: يقود الفريق ويشرف على استراتيجية المشتريات الشاملة كبير مسؤولي المشتريات (CPO) : مسؤول عن التوريد والتفاوض مع الموردين

: مسؤول عن التوريد والتفاوض مع الموردين أخصائيو العقود : التأكد من سلامة العقود من الناحية القانونية ومفيدة لشركتك

: التأكد من سلامة العقود من الناحية القانونية ومفيدة لشركتك أخصائيو مراقبة الجودة: التحقق من أن السلع والخدمات تفي بمعايير الجودة المتفق عليها

الأدوار والمسؤوليات المحددة بوضوح تمنع الارتباك، وتضمن المساءلة، وتسهم في التنفيذ السلس لاستراتيجية المشتريات الخاصة بك.

الخطوة 7: وضع مقاييس الأداء

مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) هي مقاييس قابلة للقياس الكمي تسمح لك بتتبع التقدم المحرز وتحديد المناطق الرمادية في عملية الشراء الخاصة بك.

ضع في اعتبارك مؤشرات الأداء الرئيسية المحتملة هذه لقياس جهودك في المشتريات:

نسبة التوفير في التكاليف: تقييم وفورات التكلفة المحققة كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق على المشتريات

تقييم وفورات التكلفة المحققة كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق على المشتريات مهلة الموردين: تقيس الوقت المستغرق من تقديم الطلب إلى التسليم النهائي

تقيس الوقت المستغرق من تقديم الطلب إلى التسليم النهائي معدل عيوب الموردين: يقيس عدد المنتجات المعيبة المستلمة مقابل إجمالي المنتجات المطلوبة من الموردين الأفراد، مما يحقق الشفافية في الموردين الرئيسيين والمتأخرين

من خلال تتبع هذه المقاييس، يمكنك إظهار قيمة استراتيجية المشتريات لأصحاب المصلحة وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين.

👀ملاحظة: قم بمراجعة مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بك وتنقيحها بانتظام لضمان ملاءمتها ومواءمتها مع أهدافك المتطورة.

الخطوة 8: تنفيذ التحسين المستمر

استراتيجية المشتريات الناجحة هي وثيقة حية. فهي تحتاج إلى التكرار والتكيف مع الظروف المتغيرة. لذلك، تطوير ثقافة التحسين المستمر داخل فريق المشتريات الخاص بك.

استخدم قائمة المراجعة هذه لضمان مرونة استراتيجية المشتريات الخاصة بك وقابليتها للتكيف مع التغييرات:

البقاء على اطلاع على اتجاهات الصناعة وأفضل الممارسات

تحليل بيانات المشتريات بانتظام لتحديد فرص توفير التكاليف المحتملة

اطلب التعليقات من أصحاب المصلحة الداخليين والموردين حول كيفية تحسين عملية الشراء

كن منفتحًا على التقنيات الجديدة وحلول الأتمتة التي يمكن أن تزيد من تبسيط العمليات من خلال تعزيز ثقافة التحسين المستمر، يمكنك بناء استراتيجية مشتريات توفر قيمة طويلة الأجل لأعمالك.

الخطوة 9: التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة

قم بإيصال استراتيجيات المشتريات وأهدافها بانتظام إلى جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك:

الفرق الداخلية (المالية، العمليات، إلخ)

الموردون

الإدارة العليا

يجب أن يتناول هذا التواصل كيفية توافق الاستراتيجية مع الأهداف العامة للأعمال وكيف تفيد أصحاب المصلحة.

إن إبقاء الجميع على اطلاع وإبقاء الجميع على علم بالأهداف الاستراتيجية يعزز التعاون ويضمن التأييد ويساعد على تحقيق النتائج المرجوة.

وها نحن أولاء!

ستساعدك هذه الخطوات على تطوير وتنفيذ استراتيجية شاملة للمشتريات تعمل على تحسين الإنفاق. استخدمها للتخفيف من المخاطر والاطلاع على التدفق المستمر للسلع والخدمات التي تحتاجها شركتك لتزدهر في سوق تنافسية.

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## بناء استراتيجية مبسطة للمشتريات باستخدام ClickUp

استراتيجية المشتريات ضرورية، لكن إدارتها بكفاءة قد تكون صعبة. ClickUp هو إدارة مشاريع قوية أداة تقدم مجموعة أدوات شاملة لتبسيط أداء المشتريات الخاصة بك.

دعنا نرى كيف. 👇

أتمتة الأتمتة والذكاء الاصطناعي

إنشاء إجراءات تلقائية يتم تشغيلها تلقائيًا بواسطة أحداث أو شروط محددة باستخدام ClickUp Automation

سير العمل الآلي: توفير الوقت والتخلص من الأخطاء اليدوية من خلال أتمتة المهام المتكررة. تشغيل الإجراءات تلقائيًا مثل إرسال الموافقات على طلبات الشراء أو إنشاء التقارير أو إخطار أصحاب المصلحة بناءً على شروط محددة مسبقًا

توفير الوقت والتخلص من الأخطاء اليدوية من خلال أتمتة المهام المتكررة. تشغيل الإجراءات تلقائيًا مثل إرسال الموافقات على طلبات الشراء أو إنشاء التقارير أو إخطار أصحاب المصلحة بناءً على شروط محددة مسبقًا مساعد الذكاء الاصطناعي في ClickUp: مع ClickUp Brain المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي في ClickUp، يمكنك توفير الكثير من الوقت والجهد في المهام اليومية. هل تريد معرفة عدد الشحنات الموجودة حاليًا تحت حالة "متأخرة"؟ اسأل Brain لتحصل على إجابة فورية. هل تحتاج إلى كتابة رسالة بريد إلكتروني لضم مورد جديد؟ سيقوم كاتب الذكاء الاصطناعي الخاص بـ ClickUp Brain's AI Writer for Work بتجهيزها في ثوانٍ. هل تحضر الكثير من الاجتماعات؟ احصل على ClickUp Brain لتلخيص جميع ملاحظات الاجتماعات الخاصة بك، وإنشاء عناصر العمل وتحويلها إلى مهام في المنصة.

تم تصميم قالب المشتريات من ClickUp لمساعدتك على تتبع وإدارة عمليات الشراء الخاصة بك.

قوالب قابلة للتخصيص: استخدم المجموعة الكبيرة من القوالب في ClickUp لتبسيط عملية الشراء. قالب المشتريات في ClickUp يساعدك على توحيد عملية اختيار الموردين، والبقاء منظمًا، والتواصل بفعالية مع البائعين، وتقليل الأخطاء عن طريق التخلص من الإدخال اليدوي للبيانات. قم بتخصيص القالب بسهولة ليناسب أنشطة المشتريات الخاصة بك، وأتمتة المهام الإدارية مثل إرسال طلبات عروض الأسعار وإدارة الموافقات وتتبع عمليات التسليم.

### طرق عرض المهام والمشروعات الموثوقة لتنظيم أفضل

إضافة التبعيات مباشرةً داخل المهمة في ClickUp لضمان إكمال العمل بالترتيب الصحيح والالتزام بالجدول الزمني المحدد

خيارات عرض متعددة : يوفر ClickUp العديد من طرق العرض القابلة للتخصيص للحفاظ على تنظيم عمليات الشراء الخاصة بك. استخدم طرق عرض ClickUp للحصول على نظرة عامة واضحة على المهام والحالات في أكثر من 15 طريقة عرض. تمثل لوحات كانبان سير عملك بشكل مرئي، مما يسمح لك بتتبع التقدم في لمحة سريعة. تقدم مخططات جانت عرضًا للجدول الزمني لمشاريع المشتريات الخاصة بك، مع إبراز التبعيات والمواعيد النهائية

: يوفر ClickUp العديد من طرق العرض القابلة للتخصيص للحفاظ على تنظيم عمليات الشراء الخاصة بك. استخدم طرق عرض ClickUp للحصول على نظرة عامة واضحة على المهام والحالات في أكثر من 15 طريقة عرض. تمثل لوحات كانبان سير عملك بشكل مرئي، مما يسمح لك بتتبع التقدم في لمحة سريعة. تقدم مخططات جانت عرضًا للجدول الزمني لمشاريع المشتريات الخاصة بك، مع إبراز التبعيات والمواعيد النهائية بحث وتصفية سلس: تتيح لك وظيفة البحث الفعّالة في ClickUp العثور على مهام أو مستندات أو مناقشات محددة على الفور. قم بتصفية بحثك حسب المُعيَّن أو الحالة أو تاريخ الاستحقاق أو الحقول المخصصة لتنظيم أكثر تركيزًا

ميزات قوية لإدارة استراتيجية مشتريات لا تشوبها شائبة

حالات قابلة للتخصيص: أنشئ حالات مخصصة داخل ClickUp لتعكس بدقة المراحل المختلفة لعملية الشراء الخاصة بك. ويمكن أن يشمل ذلك مراحل مثل مطلوب الموافقة أو تم اختيار البائع، أو تم تقديم الطلب أو تم التسليم

أنشئ مجلدات بحالات قابلة للتخصيص لتتبع تقدم مشترياتك في ClickUp

إدارة المستندات: قم بتخزين جميع المستندات ذات الصلة، مثل طلبات عروض الأسعار والعقود والفواتير، داخل مشروع ClickUp المقابل. ويضمن ذلك سهولة وصول جميع المعنيين إلى أحدث المعلومات، مما يعزز الشفافية ويقلل من مخاطر ضياع المستندات في غير محلها

إنشاء وثائق وتخزينها مثل نطاق مستندات Word في ClickUp Docs

أدوات التعاون : يزود ClickUp فريق المشتريات لديك بأدوات للتعاون الفعال. استخدم التعليقات والإشارات والدردشة في الوقت الفعلي لمناقشة المشاريع ومشاركة الأفكار والتأكد من أن الجميع على نفس الصفحة

: يزود ClickUp فريق المشتريات لديك بأدوات للتعاون الفعال. استخدم التعليقات والإشارات والدردشة في الوقت الفعلي لمناقشة المشاريع ومشاركة الأفكار والتأكد من أن الجميع على نفس الصفحة تواصل مبسط: حافظ على تواصل واضح مع الفرق الداخلية والموردين مباشرةً من داخل ClickUp. قم بتعيين المهام ومشاركة المستندات وإجراء المناقشات داخل كل مشروع مشتريات، مما يعزز الشفافية والتعاون

## أمثلة على استراتيجيات المشتريات الناجحة

ألقِ نظرة على بعض الأمثلة الواقعية لاستراتيجيات المشتريات الناجحة مع مصادر يمكنك استكشافها بشكل أكبر:

1. استراتيجية وول مارت العالمية للتوريد من أجل تحقيق وفورات في التكاليف

تشتهر شركة Walmart بتدابير خفض التكاليف القوية، وتلعب المشتريات دوراً كبيراً في ذلك. فهي تستفيد من قوتها الشرائية الهائلة للتفاوض على أسعار أقل مع الموردين في جميع أنحاء العالم.

ومن أهم استراتيجيات كفاءة التكلفة في التوريد إبرام عقود طويلة الأجل مع الموردين الرئيسيين وتشجيعهم على خفض التكاليف باستمرار.

وقد كان لهذه الاستراتيجية دور فعال في انخفاض أسعار وول مارت باستمرار للمستهلكين. وتشير التقديرات إلى أن أنها توفر مليارات الدولارات سنويًا من خلال هذا النهج.

2. المشتريات التعاونية التي تقوم بها القوات الجوية الأمريكية لتحقيق الكفاءة قامت القوات الجوية بتبسيط عملية الشراء الخاصة بها من خلال التعاون مع الفروع العسكرية الأخرى. وشمل ذلك توحيد إجراءات الشراء والاستفادة من القوة الشرائية المشتركة للتفاوض على صفقات أفضل مع الموردين.

وقد أدى التعاون إلى تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف بالنسبة للقوات الجوية وتحسين الكفاءة في عملية الشراء.

بناء استراتيجية مشتريات رابحة مع ClickUp

إن بناء استراتيجية مشتريات ليس بالأمر السهل. ولكن مع ClickUp كشريك لك، يمكنك تبسيط عملية الشراء بشكل أكبر، وتحسين الإنفاق، وتحقيق أهدافك.

تعمل ClickUp على تمكينك في كل مرحلة - بدءًا من أتمتة المهام المتكررة إلى تعزيز التعاون وتحليل البيانات الثاقبة.

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