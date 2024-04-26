مايكروسوفت بروجكت مقابل وريك: ما هي أداة إدارة المشاريع الأفضل؟

من المستحيل التوفيق بين كل الأشياء المائة التي يقوم بها مدير المشروع دون بعض المساعدة. يجب عليك تحديد الأهداف، وتفويض المهام، وتتبع التقدم المحرز، والدفع نحو تحقيق نتائج رائعة مع إبقاء أصحاب المصلحة في المشروع على اطلاع.

ربما تكون قد فزت بالجائزة الكبرى إذا كان لديك فريق ممتاز. ولكن هذا وحده لن يكون كافياً. يكمن وراء كل مدير مشروع ناجح مزيج من أفضل أدوات الإنتاجية وإدارة المشاريع.

ولكن مع توفر العديد من الأدوات الرائعة، قد يكون من الصعب اختيار الأداة المناسبة.

هناك خياران ممتازان هما Microsoft Project و Wrike.

هاتان المنصتان هما من أكثر الأدوات المرغوبة لمديري المشاريع. وهما توفران العديد من الميزات لتنظيم المهام، والتعاون في الوقت الحقيقي للفريق، ومراقبة المشروع.

في منشور المدونة هذا، سنستكشف هاتين الأداتين البرمجيتين بالتفصيل ونفحص ميزاتهما وأسعارهما ومراجعات المستخدمين. سيساعدك هذا على اختيار أفضل برنامج لإدارة المشاريع لفريقك.

سنقدم أيضًا خيارًا إضافيًا في النهاية، لذا ابقَ معنا لتكتشف ذلك!

ما هو مايكروسوفت بروجكت؟

عبر مشروع مايكروسوفت Microsoft Project (المعروف أيضًا باسم MS Project) هو أداة شاملة لإدارة المشاريع وهو جزء من مجموعة تطبيقات Microsoft 365. يمكنك الوصول إليه عبر الإنترنت أو تثبيته على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

يسمح لك MS Project بما يلي تطوير استراتيجيات المشروع وتخطيط الجداول الزمنية، وتعيين المهام، وتتبع التقدم المحرز، كل ذلك من خلال منصة واحدة. سواء كان مشروعك يتبع نهجاً تقليدياً أو رشيقاً، فإن المنصة مرنة بما يكفي لدعم احتياجاتك.

قد يستغرق تعلُّم MS Project وقتًا وجهدًا مقارنةً ببدائله، ولكن التكامل مع تطبيقات Microsoft الأخرى يجعل من التعلُّم تجربة رائعة. وهو مناسب للشركات من جميع الأحجام، حيث يقدم ميزات مثل إدارة المهام والموارد للحفاظ على سير الأمور بسلاسة.

ميزات Microsoft Project

من تخطيط المشاريع إلى الجدولة إلى إدارة المحافظ، فإن MS Project قادر على القيام بالعديد من الأشياء. دعونا نلقي نظرة فاحصة على بعض ميزاته الرئيسية.

مخططات جانت وطريقة عرض المشروع المتعددة

عبر مشروع مايكروسوفت إحدى الميزات البارزة في MS Project هي طرق العرض المتعددة للمشروع. يمكنك استخدام طريقة عرض الشبكة لإعداد قوائم المهام، وطريقة عرض اللوحة لرؤية سير العمل عبر لوحة كانبان، وطريقة عرض الجدول الزمني، مثل مخطط جانت، لجدولة المهام بمرور الوقت.

باستخدام مخطط جانت، يمكنك رؤية نقاط بداية المهام ونقاط نهايتها وتبعيتها لبعضها البعض. يساعد ذلك مديري المشاريع على مراقبة تقدم المشروع والتأكد من أن الأمور تسير وفق الجدول الزمني المحدد. يمكنك تخصيص مخطط جانت بشكل أكبر استنادًا إلى المقاييس التي تحتاج إلى تصورها.

بغض النظر عن طريقة العرض التي تستخدمها، يساعدك MS Project على البقاء منظمًا وإجراء التغييرات بسهولة إذا لزم الأمر.

إدارة الموارد وتتبع الميزانية

تتبع جميع الموارد اللازمة لمهام المشروع، مثل الأشخاص والمعدات والمواد. تساعدك ميزات إدارة الموارد في MS Project على ضمان استخدام مواردك على النحو الأمثل.

تساعد أدوات تسوية الموارد وتخصيصها في MS Project على موازنة الموارد والتأكد من عدم الإفراط في استخدامها أو إهدارها. يمكنك أيضًا إنشاء مجموعات من الموارد لإدارتها بسهولة أكبر.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك MS Project تتبع التكاليف لمساعدتك على البقاء في حدود الميزانية. يمكنك تخصيصها لتناسب احتياجات مشروعك، مما يجعلها طريقة موثوقة لإدارة الموارد المالية والموارد معًا.

تقارير وتحليلات مبنية مسبقًا

يسهل MS Project إعداد التقارير من خلال التقارير المعدة مسبقًا التي يمكنك مشاركتها مع فريقك. يمكن لمديري المشاريع استخدامها لمراقبة التقدم أو الميزانية أو استخدام الموارد.

تتوفر التقارير المعدة مسبقًا في أنواع مختلفة، مثل الرسوم البيانية والجداول المحورية ولوحات المعلومات، مما يسمح لك بتخصيصها حسب تفضيلاتك. تعرض هذه التقارير البيانات بشكل مرئي، مما يسهل اكتشاف المشاكل وإصلاحها.

تسعير Microsoft Project

في مكان العمل/إصدار سطح المكتب

مشروع قياسي 2021: 679.99 دولارًا أمريكيًا (شراء لمرة واحدة)

679.99 دولارًا أمريكيًا (شراء لمرة واحدة) مشروع احترافي 2021: 1129.99 دولارًا (شراء لمرة واحدة)

الحلول المستندة إلى السحابة

خطة المشروع 1: 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا

10 دولارات لكل مستخدم شهريًا خطة المشروع 3: 30 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

30 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا خطة المشروع 5: 55 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

ما هو Wrike؟

عبر وريك Wrike هو برنامج لإدارة المشاريع يساعد الفرق على العمل معاً. فهو يحافظ على تنظيم كل شيء في مكان واحد، من المستندات إلى المهام، بحيث يعرف الجميع ما يجب القيام به في الوقت المناسب.

من خلال لوحات المعلومات القابلة للتخصيص وميزات الأتمتة المتقدمة، من السهل البقاء على رأس المشاريع وتوفير الوقت. يمكنك تخطيط المشاريع باستخدام أدوات مثل مخططات جانت، التي تُظهر من يقوم بماذا ومتى. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتناسب بشكل جيد مع التطبيقات الأخرى التي قد تستخدمها بالفعل، مثل محرر مستندات Google أو برامج Microsoft.

سواء كنت فريق تسويق لديه أفكار جديدة لحملة إطلاق منتجك أو فريق هندسي يتطلع إلى تبسيط تقارير الأخطاء وإصلاحها، يمكن أن يساعدك Wrike على البقاء منظماً وإنجاز الأمور بسلاسة.

ميزات Wrike

كحل لإدارة المشاريع، يأتي Wrike مليئًا بالعديد من الميزات القوية. دعنا نلقي نظرة عليها.

نماذج طلبات المشاريع المخصصة

عبر وريك تتمثل إحدى ميزات Wrike الرئيسية في قدرته على إنشاء نماذج طلبات مخصصة للمشروع. باستخدام قالب مدمج، يمكنك إنشاء نماذج خاصة لطلب أشياء لمشروعك.

يمكنك إنشاء نماذج مخصصة بعناوين وأسئلة مصممة خصيصًا للحصول على المعلومات اللازمة، مثل إدخال النص والملفات والصور.

بمجرد أن يكمل شخص ما النموذج، يمكنك أتمتة الإجراءات بناءً على الإجابات، مثل إنشاء مقترح مشروع جديد أو تعيين المهام. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التحكم في من يمكنه عرض النموذج ومن يمكنه منح الموافقة.

أتمتة سير العمل

عبر وريك تعمل ميزات أتمتة سير العمل في Wrike على تبسيط سير عمل فريقك من خلال أتمتة المهام والإجراءات المتكررة بناءً على شروط محددة مسبقًا.

لست بحاجة إلى أن تكون معالجًا تقنيًا لإعداد أتمتة سير العمل في Wrike. ما عليك سوى التأشير والنقر والاختيار من بين الخيارات المختلفة باستخدام القوائم المنسدلة. تجعل هذه الواجهة سهلة الاستخدام من السهل على أي شخص إنشاء قواعد أتمتة مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات فريقه.

حدد المشغلات والإجراءات لكل قاعدة أتمتة: قم بأتمتة تحديثات الحالة والتذكيرات والرسائل والتكامل مع الأدوات الأخرى. على سبيل المثال، يمكنك إعداد Wrike لإرسال رسائل فورية على Slack حول الخطوات التالية في المشروع عند اكتمال المهام.

يمكنك أيضًا تتبع فعالية قواعد الأتمتة الخاصة بك. توفر الصفحة الرئيسية للأتمتة رؤى حول عدد المرات التي تم فيها استخدام كل قاعدة خلال شهر، مما يسمح لك بتقييم تأثيرها على إنتاجية فريقك.

تحليلات متقدمة

عبر وريك لا تسمح لك تحليلات Wrike المتقدمة بتتبع مشاريعك فحسب، بل تتيح لك أيضًا دراسة بياناتك. استخدمه لإعداد تقارير مخصصة لتتبع تقدمك مقابل أهدافك. وأفضل جزء هو أنه يمكنك بسهولة مشاركة لوحات المعلومات والتقارير هذه مع فريقك.

يحتوي Wrike أيضًا على أدوات تفاعلية تجعل من السهل تصور البيانات المهمة. ما عليك سوى سحبها وإفلاتها في المكان الذي تريده، وستكون جاهزًا للعمل.

على الرغم من أن ميزات تحليلات Wrike قد تكون صعبة للمبتدئين، إلا أنها إضافة كبيرة للفرق التي لديها سنوات من الخبرة. مع ميزات مثل الذكاء الاصطناعي لذكاء العمل، يساعدك Wrike على تنظيم سير عملك وتحديد المشكلات قبل أن تصبح مشاكل كبيرة.

تسعير ### Wrike

مجاني

الفريق: 9.80 دولار/مستخدم شهريًا

9.80 دولار/مستخدم شهريًا الشركات: 24.80 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

24.80 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص Pinnacle: أسعار مخصصة

Microsoft Project مقابل Wrike: مقارنة الميزات

تعرّف على مقارنة سريعة بين Wrike وMicrosoft Project مع هذه المقارنة السريعة:

الميزات مشروع مايكروسوفت بروجكت Wrike مناظر متعددة نعم، بما في ذلك جانت، واللوحة، وكانبان نعم تتبع الوقت الأصلي نعم نعم نعم نعم الأتمتة والذكاء الاصطناعي يحتاج إلى التكامل مع Microsoft Power Automate لأتمتة سير العمل لديه ميزات أتمتة سير العمل الأصلية وأدوات الذكاء الاصطناعي التعاون محدود؛ يحتاج إلى التكامل مع Microsoft Sharepoint و Teams واسع النطاق؛ يسمح بالتعليق ووضع العلامات والإشارة إلى أعضاء الفريق في المهام إدارة المخاطر لديه أدوات لتتبع المشكلات وإدارة المخاطر يقدم تقييمًا صحيًا للمشروع قائمًا على الذكاء الاصطناعي إعداد التقارير يتكامل مع MS Excel لإنشاء التقارير لديه أداة تحليلات مدمجة للتحديثات والتقارير في الوقت الفعلي تواصل الفريق لا رسائل مجانية داخل الأداة مشاركة الملفات لا نعم عمليات التكامل فقط مع أدوات مايكروسوفت 365 يتكامل مع أكثر من 400 تطبيق الخصوصية نعم نعم نعم الأسعار 10 دولارات شهريًا، نسخة تجريبية مجانية 9.80 دولار شهريًا، خطة مجانية

يتفوق كل من MS Project وWrike في إدارة المشاريع. دعنا نقارن بينهما.

تسليم المشروع

مايكروسوفت بروجكت

يساعدك MS Project على إدارة مشاريعك بكفاءة. فهو يوفر أدوات لتقدير عبء العمل الخاص بك بدقة وإدارة مشاريع متعددة في وقت واحد. وبناءً على الإصدار الخاص بك، يمكنك الوصول إلى ميزات إضافية، مثل لوحة المشروع لتنظيم المهام بأسلوب كانبان.

Wrike

يحتوي Wrike على أدوات مدمجة متخصصة مصممة لمساعدتك على إنهاء مشاريعك بنجاح. في Wrike، يمكنك إنشاء المهام وتحويلها إلى معالم مهمة، والتي يمكن تحويلها بعد ذلك إلى تقارير ثاقبة باستخدام أداة التحليلات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تخصيص وأتمتة مهام سير عملك داخل Wrike دون الحاجة إلى برامج إضافية.

| إذا كنت تبحث عن أداة تركز على تحسين تسليم المشاريع، فقد يكون Wrike هو الخيار الأفضل لك. |

التعاون

مشروع مايكروسوفت

يركز MS Project على إدارة المشاريع لدرجة أن أدواته التعاونية محدودة للغاية مقارنةً بأدوات إدارة العمل الأخرى. في حين يمكنك استخدام تطبيقات Microsoft الأخرى، مثل SharePoint وMicrosoft Teams، للتعاون، فإن MS Project لا يقدم العديد من ميزات التعاون المضمنة.

قد يدفعك هذا القيد إلى البحث عن بدائل MS Project .

Wrike

Wrike، من ناحية أخرى، هو عميل سطح مكتب مليء بأدوات التعاون. يمكنك إرسال رسائل إلى فريقك أو مجموعات المشاريع أو الشركة بأكملها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على إشعارات بالبريد الإلكتروني أو إشعارات في الوقت الفعلي على تطبيق الهاتف المحمول.

| مع ميزات مثل التعليق ووضع العلامات والإشارة إلى أعضاء الفريق، يوفر Wrike مركزًا مركزيًا للتواصل وإدارة المهام، مما يجعل التعاون سهلًا. |

التكاملات

مايكروسوفت بروجكت

يتكامل MS Project بشكل جيد مع أدوات Microsoft Office 365 الأخرى، مثل Outlook، مما يجعل إرسال تحديثات المهام إلى فريقك أمراً سهلاً. نظرًا لأن العديد من الأشخاص على دراية بمنتجات Microsoft، فإن إعداد عمليات التكامل هذه عادةً ما يكون بسيطًا ومباشرًا.

Wrike

من ناحية أخرى، يقدم Wrike أكثر من 400 عملية تكامل مبنية مسبقًا، بما في ذلك تلك التي تتكامل مع أدوات شائعة مثل Power BI وجداول بيانات Google وSalesforce وMicrosoft Teams. يمكن أن تساعد عمليات التكامل هذه في توسيع وظائف Wrike وتبسيط سير عملك. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك Wrike Integrate بتوصيل أكبر عدد تريده من التطبيقات وتخصيصها لتناسب احتياجاتك.

| مشروع أم Wrike؟ Wrike هو الخيار الواضح هنا لأنه يقدم المئات من عمليات التكامل المدمجة مسبقًا، مما يجعله منافسًا قويًا لـ [](|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|)لتخزين جميع معلومات وتفاصيل المهام ذات الصلة في مكان واحد

مدير مشروع الذكاء الاصطناعي للتحديثات الدقيقة والتلقائية وتقارير الحالة للمهام والمستندات وحتى الأشخاص

التحرير التعاوني على مستندات ClickUp للعمل على وثائق المشروع ومواده في وقت واحد مع فريقك أو عملائك

قابل للتخصيص لوحات معلومات ClickUp لتحديد أولويات المهام، ومراقبة الأداء وتحسينه، وإدارة سباقات السرعة والفرق، وغير ذلك الكثير.

تتبع مهامك وقم بإدارة مهامك باستخدام قالب إدارة المهام ClickUp لتوفير الوقت والجهد

ومع ذلك، إذا لم يكن لديك وقت كافٍ وتحتاج إلى بداية سريعة للعملية، فلا تقلق. من التقارير إلى قوائم المهام يحتوي ClickUp على قوالب لكل شيء تقريبًا.

في هذه الحالة، استخدم قالب إدارة مهام ClickUp لتنظيم المهام الخاصة بك حسب الحالة والأولوية والقسم، وتحسين سير العمل، والتعاون مع فريقك في المهام مثل الجدولة والتعيين والإنجاز.

احصل على نظرة عامة على مشاريعك باستخدام لوحات كانبان

تصور سير العمل الخاص بك باستخدام طريقة عرض لوحة ClickUp's Board View

استخدم لوحات Kanban Boards من ClickUp لتنظيم مهامك بناءً على الحالة وتاريخ الاستحقاق والأولوية ومعايير أخرى.

أفضل ما في الأمر هو أنه يمكنك نقل المهام بسرعة عن طريق سحبها وإسقاطها، مما يجعل الأمر أكثر سهولة لتنسيق المهام وتعديل الجداول الزمنية. يمكنك أيضًا تصفية المهام وفرزها للعثور على ما تحتاجه بسرعة.

انقر على مهمة لإضافة تفاصيل مثل أعضاء الفريق المكلفين بها ووقت التسليم المتوقع. بنقرات قليلة على لوحة كانبان، يمكنك تحديث مهام متعددة في وقت واحد.

يحتوي ClickUp أيضًا على طريقة عرض كل شيء، حيث يجمع بين مهام سير العمل المختلفة في لوحة كانبان واحدة. وهذا يساعدك على تتبع جميع مشاريعك في مكان واحد.

وبفضل ميزات مثل الإشارات والتعليقات والرموز التعبيرية، يمكنك التعاون مع فريقك في الوقت الفعلي، بغض النظر عن مكان وجودهم.

تسعير ### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 10 دولارات/مستخدم شهريًا

10 دولارات/مستخدم شهريًا الشركات: 19 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

19 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain متاح في أي خطة مدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو لكل مساحة عمل في الشهر

أكمل مشروعاتك في الوقت المحدد وحافظ على سعادة فريقك وعملائك مع ClickUp

اختيار برنامج إدارة المشاريع المناسب يمكن أن يؤثر بشكل كبير على إنتاجية فريقك ورضا العملاء. وفي حين أن مايكروسوفت بروجكت وWrike من البرامج الراسخة، فإن ClickUp يقدم بديلاً مقنعاً يجمع بين الميزات القوية وسهولة الاستخدام الاستثنائية.

على عكس Microsoft Project، يقدم ClickUp تجربة أكثر سهولة في الاستخدام دون التضحية بالقدرات المتقدمة مثل مخططات جانت وإدارة الموارد. بالإضافة إلى ذلك، يميل هيكل تسعير ClickUp إلى أن يكون أكثر سهولة للفرق الصغيرة.

بالمقارنة مع Wrike، يتميز ClickUp بمجموعة واسعة من الميزات المدمجة، مما يلغي الحاجة إلى تكامل إضافي لوظائف مثل تتبع الأهداف وإدارة المستندات. كما تقدم ClickUp أيضاً باقة مجانية، مما يجعلها خياراً فعالاً من حيث التكلفة للفرق التي تبدأ العمل.

استفد من تخطيط المشاريع، وتخصيص الموارد، وأدوات التعاون، وإعداد التقارير في الوقت الفعلي، كل ذلك في منصة واحدة. جرّب ClickUp اليوم !