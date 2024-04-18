10 بدائل Tallyfy لتحسين سير عملك في عام 2025

تخيل هذا: إنه صباح يوم الاثنين، وتبدأ عملك بقائمة مهام طويلة تطن في ذهنك. وبينما تستقر في مكانك، تلاحظ أن صندوق الوارد الخاص بك خفيف بشكل مدهش، وأن لوحة معلومات مشروع الفريق محدثة بالفعل.

كلا، لم تكن هناك مناوبة ليلية؛ إنها أتمتة سير العمل تعمل بسحرها. بينما كنت بعيدًا عن مكتبك، كانت أدوات الأتمتة مشغولة بجدولة الاجتماعات وتصفية رسائل البريد الإلكتروني وتحديث حالات المشروع.

تستخدم أتمتة سير العمل التكنولوجيا لإكمال المهام المتكررة أو التي تستغرق وقتًا طويلاً دون تدخل بشري. تعمل على تحسين إنتاجية الفريق وتعزيز عمليات الأعمال.

Tallyfy هي أداة شائعة لإدارة عمليات الأعمال لأتمتة سير العمل. ومع ذلك، فهي لا تخلو من مشاكل مثل قيود التخصيص، والإشعارات الزائدة، ومشاكل الأداء في العمليات المعقدة.

إذن، ما البرنامج الذي يجب أن تستخدمه لأتمتة العمليات التجارية؟ يناقش هذا المنشور في هذه المدونة أفضل عشرة بدائل لبرنامج Tallyfy لتحسين سير عملك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Tallyfy؟

كل أداة من أدوات أتمتة سير العمل لها إيجابيات وسلبيات، لذا يجب أن تعرفها عند اختيار واحدة منها. ابدأ بتقييم بعض العوامل الأساسية لتحديد أفضل ما يناسب متطلبات عملك.

سهولة التكامل: يجب أن يتكامل برنامج أتمتة سير العمل الذي تختاره مع حزمة التقنيات الموجودة لديك دون مساعدة تقنية، مما يجنبك ضغوط إدارة البيانات يدويًا

يجب أن يتكامل برنامج أتمتة سير العمل الذي تختاره مع حزمة التقنيات الموجودة لديك دون مساعدة تقنية، مما يجنبك ضغوط إدارة البيانات يدويًا سهولة الاستخدام: أنت لا تريد شيئًا ذا منحنى تعليمي حاد. يجب أن تكون قادرًا على معرفة كيفية عمله بسرعة

أنت لا تريد شيئًا ذا منحنى تعليمي حاد. يجب أن تكون قادرًا على معرفة كيفية عمله بسرعة الوظيفية: هل تحتوي منصة إدارة عمليات الأعمال على جميع الميزات الضرورية مثل إدارة مستندات العمليات وأتمتة المهام وجمع البيانات وتحليلها من أجل التحول الرقمي

هل تحتوي منصة إدارة عمليات الأعمال على جميع الميزات الضرورية مثل إدارة مستندات العمليات وأتمتة المهام وجمع البيانات وتحليلها من أجل التحول الرقمي القابلية للتوسع: يجب أن تتعامل منصة أتمتة سير العمل مع السعة الإضافية مع توسع أعمالك ونمو مشاريعك من حيث الحجم أو التعقيد

يجب أن تتعامل منصة أتمتة سير العمل مع السعة الإضافية مع توسع أعمالك ونمو مشاريعك من حيث الحجم أو التعقيد الأمن: مع وجود بيانات الشركة الحساسة على المحك، فأنت تريد أداة تلتزم بقوانين خصوصية البيانات وأمنها ولديها تدابير تشفير قوية للحماية من اختراق البيانات

مع وجود بيانات الشركة الحساسة على المحك، فأنت تريد أداة تلتزم بقوانين خصوصية البيانات وأمنها ولديها تدابير تشفير قوية للحماية من اختراق البيانات إعداد التقارير: يجب أن تكون قادرًا على إنشاء تقارير وتحليلات مفصلة حول مختلف المقاييس الرئيسية مثل وقت إنجاز المهام ومعدل الخطأ وتوفير التكاليف ورضا العملاء

10 بدائل لبرنامج Tallyfy لتحسين سير عملك في عام 2024

1. ClickUp انقر فوق هو برنامج قوي لإدارة المشاريع مصمم لتحسين عملياتك وإزالة المهام المتكررة التي تستغرق وقتاً طويلاً من جدولك اليومي. يمكّنك دمج تطبيقات العمل الخاصة بك في بيئة تعاونية واحدة على ClickUp من أتمتة مهام سير العمل باستخدام واجهة السحب والإفلات.

تحتوي هذه المنصة على مئات الميزات المرنة، بما في ذلك أتمتة ClickUp ، مما يتيح لك الاختيار من بين أكثر من 100 تقنية أتمتة معدة مسبقًا لتبسيط العمليات والمهام الروتينية وعمليات تسليم المشروع لسهولة الأتمتة وإدارة سير العمل.

إنشاء أتمتة مخصصة استنادًا إلى مهام سير العمل الخاصة بك من خلال ClickUp Automation

سواء كنت ترغب في تعيين المهام أو التعليقات تلقائيًا، أو تنفيذ إجراءات تشغيل موحدة واضحة عبر فريقك، أو تغيير المُعيَّنين والأولويات، أو تعيين تواريخ استحقاق ديناميكية، أو تشغيل الإشعارات، يمكن لأتمتة ClickUp Automations تحقيق ذلك. قالب تدفق العمليات في ClickUp صُمم خصيصًا لمساعدتك على تصور جميع خطوات العملية أو سير العمل وتوثيقها وتتبعها وتحسينها. يمكنك دعوة أعضاء الفريق أو الضيوف المعنيين إلى القالب لبدء التعاون.

تبسيط تصور المشروع مع نظرة عامة واضحة وموجزة لسير عملك من البداية إلى النهاية

ClickUp Brain يعمل مثل مؤلف الإعلانات الافتراضي الخاص بك. فهو سيرد بسرعة على الرسائل باختصار ويصوغ نسخاً من الصفر بنبرة صوتك. يمكنك حتى أتمتة ملخصات المشروع وتحديثات التقدم المحرز والطلب من ClickUp Brain تقديم تقارير حالة عن المشروع وأعضاء فريقه.

ClickUp أفضل الميزات

قم بالعصف الذهني وإضافة الملاحظات والملفات والروابط، واجمع أفضل أفكارك معًا على لوحة إبداعية باستخدام ClickUp Whiteboard

هيكلة سير عملك بالكامل، بدءًا من أصغر عنصر من عناصر المهام في مساحات العمل والمساحات والمجلدات والقوائم والمهام

استفد من طرق عرض ClickUp لتصور المهام، والمشاريع، وسير العمل بالطريقة التي تناسبك. تأتي مع أكثر من 15 خيارًا قابلاً للتخصيص

راقب عملك اليومي وتتبع التقدم المحرز بتنسيقات مختلفة باستخدام ClickUp Views

تكامل مع أكثر من 1000 تطبيق، بما في ذلك Calendly وGoogle Sheets وDropbox وSlack وAirtable وGitHub

استخدم مكتبة من المشغلات والإجراءات لتخصيص المهام وتنفيذها

جدولة المهام ومواكبة تقدم المشاريع وإدارة المواعيد النهائية والتعامل مع الاختناقات باستخدام انقر فوق عرض مخطط جانت البياني قم بإعداد إجراءات الأتمتة، من تحديثات الحالة إلى تواريخ الاستحقاق، بحيث تبدأ عمليتك بدقة عندما تريدها



قيود ClickUp

ClickUp AI هي ميزة مدفوعة

لا تتوفر جميع ميزات ClickUp حاليًا على تطبيق الهاتف المحمول

تسعير #### ClickUp

مجانًا إلى الأبد

غير محدودة: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة ClickUp AI: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

ClickUp تقييمات العملاء

2. شارع العملية

عبر شارع المعالجة Process Street هو عبارة عن قائمة تحقق مدعومة بالذكاء الاصطناعي و برنامج أتمتة سير العمل الذي يمكّن الشركات من بناء وتتبع العمليات الحالية والتعاون مع الفرق وتتبع المهام.

تتمثل إحدى مزايا البرنامج في جدولة مهام سير العمل لتشغيلها تلقائياً بانتظام أو مرة واحدة في تاريخ أو وقت محدد.

يمكن استخدام Process Street لمختلف المهام، بدءاً من تأهيل الموظفين ومتابعة المبيعات إلى إدارة الأحداث.

أفضل ميزات Process Street

الوصول إلى مستودع مركزي لتخزين البيانات

تسجيل إجراءات التشغيل الموحدة ومعلومات الفريق المهمة وتنظيمها ومشاركتها باستخدام محرر مستندات بسيط

إنشاء وتخصيص النماذج والاستطلاعات والاختبارات التي تندمج بسهولة في عمليات سير العمل الآلية

احصل على نظرة عامة على جميع الأنشطة على المنصة من خلال تتبع حالة قوائم المراجعة المتعددة في وقت واحد

قيود شارع العمليات

لا يحتوي تطبيق الجوال الخاص بالمنصة على إصدار أندرويد

تعيين المهام لشخص واحد ضمن سير عمل واحد أمر مرهق؛ يجب على مستخدمي الأعمال إعداد سير عمل جديد أو تعيين المهام بشكل فردي

تسعير #### تسعير Process Street

البدء: 100 دولار شهرياً

100 دولار شهرياً المحترف: 1,500 دولار شهرياً

1,500 دولار شهرياً المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات عملاء شارع العملية

G2: 4.6/5 (أكثر من 350 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 350 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 600 تقييم)

3. كول فاير كور

عبر كول فاير كور إذا كنت تبحث عن نظام مرن لإدارة العمل مع التعاون في الوقت الفعلي، فإن Coolfire Core هو الحل المناسب لك. إنه يتكيف بسهولة مع احتياجات العمل الفريدة، مما يساعدك أنت وفريقك على معرفة ما هو مستحق وما هو التالي وما يحتاج إلى اهتمامك.

يقوم بديل Tallyfy هذا برقمنة وأتمتة العمل للفرق الداخلية والعملاء والمقاولين والبائعين، مما يتيح لهم الوصول في الوقت الفعلي إلى وظائفهم وطلباتهم وعمليات التسليم.

يُعد Coolfire Core منصة موثوقة لإدارة العمليات التجارية للشركات والوكالات الحكومية، من العمليات الخاصة بالجيش الأمريكي إلى Enterprise Rent-A-Car وA Expediting Company الأمريكية.

أفضل ميزات Coolfire Core

تنظيم عملك، وتعيين المهام لفريقك، ومراقبة التقدم باستخدام تقنية Sessions الحاصلة على براءة اختراع

قم بتنسيق العمل داخل فريقك وخارجه باستخدام تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي Android وiOS، وشارك الروابط، وأرفق الملفات لتوثيق تقدمك

استفد من نماذج المهام الرقمية التي تُنظِّم المهام وتلتقط التفاصيل الدقيقة التي تحتاجها لإكمال العمل

قيود Coolfire الأساسية

قد تؤدي التحديثات المتكررة للبرامج في بعض الأحيان إلى ظهور أخطاء بسيطة في النظام

تسعير #### Coolfire Core

نسخة تجريبية مجانية

يبدأ من 450 دولاراً شهرياً

تقييمات عملاء Coolfire Core

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد تقييمات كافية

4. مايكروسوفت باور أوتوماتيك

عبر مايكروسوفت باور أوتوماتيك يُعد Microsoft Power Automate، الذي كان يُعرف سابقًا باسم Microsoft Flow، منصة أتمتة سحابية للشركات لأتمتة المهام اليدوية المتكررة والعمليات الورقية باستخدام واجهة سير عمل بالسحب والإفلات أو تدفق متسلسل قائم على القواعد.

على سبيل المثال، يمكنك تصور عملية ما عن طريق إنشاء مخطط انسيابي يحتوي على خطوات ومتغيرات وحلقات مختلفة ثم تكرارها على Microsoft Power Automate.

هذه الأداة مناسبة لكل من المبرمجين وغير المبرمجين. للنشر السريع، يمكنك الاختيار من بين عدة أدوات مضمنة قوالب سير العمل من استيعاب البيانات إلى التقارير المخصصة المحددة مسبقًا.

يتكامل Microsoft Power Automate مع أدوات Microsoft الأخرى، مثل Excel وOneDrive وTeams، للحصول على سير عمل غير متقطع.

أفضل ميزات Microsoft Power Automate

إرسال تنبيهات عبر البريد الإلكتروني إلى أصحاب المصلحة المعنيين حتى يظلوا على اطلاع دائم بآخر المستجدات

استخدام الأنظمة القديمة المؤتمتة مع إجراءات واجهة المستخدم المبنية مسبقاً أو المخصصة باستخدام أتمتة العمليات الروبوتية (RPA)

توظيف العديد من عمليات جمع البيانات الآلية، مثل تحويل ملف PDF إلى نص، أو استخراج النص من صورة، أو تحويل ملف PDF إلى Word

قيود مايكروسوفت Power Automate

منحنى تعليمي حاد بسبب نقص الأدلة والمواد التدريبية

قد ينخفض الأداء عند العمل مع مجموعات البيانات الكبيرة، مما يؤثر على كفاءة النظام

تسعير Microsoft Power Automate

نسخة تجريبية مجانية

Power Automate Premium: 15 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

15 دولارًا لكل مستخدم شهريًا عملية أتمتة الطاقة: 150 دولارًا أمريكيًا لكل روبوت شهريًا

تقييمات عملاء مايكروسوفت باور أتمتة الطاقة

G2: 4.5/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 4/4 (أكثر من 150 تقييم)

5. كيس فلو

عبر كيس فلو Kissflow هو تطبيق مستضاف على السحابة إدارة سير العمل منصة تساعد الشركات على تصميم وإنشاء وتخصيص سير العمل دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

من سداد الأميال وفواتير أوامر الشراء إلى إعداد الموظفين وتطوير البرمجيات، يمكنك تحرير وإدارة مهام سير العمل لأي شيء باستخدام واجهة Kissflow سهلة الاستخدام.

يمكنك أيضًا تحديد الاختناقات التشغيلية من خلال تمثيل مرئي سريع لسير العمل وأتمتة رسائل البريد الإلكتروني التي يتم تشغيلها لفريقك للبقاء على رأس المهام والمواعيد النهائية.

أفضل ميزات Kissflow

تتبع مهام سير العمل والمقاييس بفعالية باستخدام تقارير معدة مسبقاً

الوصول إلى قوالب مصممة مسبقًا، حتى لا تضطر إلى إنشاء مهام سير العمل من الصفر

استفد من مزايا سهولة إعداد التكامل ونشر العملية وتطوير تطبيقات سير العمل بدون مساعدة فنية

تفويض المهام باستخدام الصيغ وقوائم المستخدمين والجداول والتحكم في من يمكنه بدء العملية وما يمكن للمرء رؤيته أو تحريره في كل خطوة

قيود كيس فلو

يمكن أن يكون دعم العملاء بطيئاً في الاستجابة، وهو ما يمثل مشكلة نظراً للمجموعة الواسعة من الأدوات التي توفرها المنصة

الانتقال إلى إصدار جديد يتضمن زيادة كبيرة في الأسعار وعملية ترحيل مملة

تسعير كيس فلو

الإصدار الأساسي: 1,500 دولار شهرياً

1,500 دولار شهرياً المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات عملاء كيس فلو

G2: 4.3/5 (أكثر من 500 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 500 تقييم) Capterra: 4.1/5 (55 تقييم)

6. بايبفي

عبر بيبفي Pipefy هي أداة لإدارة العمليات بدون تعليمات برمجية تساعد فرق الموارد البشرية والمالية وتكنولوجيا المعلومات ودعم العملاء والتسويق على إنشاء وتنظيم والإشراف على سير العمل على منصة واحدة.

وهي مجهزة للتعامل مع جميع أنواع السيناريوهات التشغيلية، فهي تتيح لك إنشاء مهام سير العمل بناءً على أفضل الممارسات في مجال عملك باستخدام أدوات تخطيط العمليات .

سواء كنت ترغب في تتبع اتفاقيات مستوى الخدمة بشكل أكثر كفاءة، أو تحسين العمل الجماعي، أو تقديم خدمة عملاء أفضل، يمكن أن توفر Pipefy الأدوات اللازمة لإنجاز مهامك.

أفضل ميزات Pipefy

استفد من مزايا دمج أنظمة تخطيط موارد المؤسسات وقواعد البيانات والحلول الرأسية المخزنة في السحابة الخاصة أو الأنظمة المحلية

إنشاء مهام سير عمل مخصصة من خلال تحديد نقطة البداية والمراحل وعمليات التكامل الضرورية توظيف كانبان وسكروم

إضفاء الطابع المركزي على جميع عمليات سير العمل من الشراء إلى الدفع - الشراء والدفع والموافقات وغير ذلك - والتواصل مع أصحاب المصلحة عبر مركز مركزي

قيود Pipefy

يفتقر إلى القدرة على إعداد تقارير عن سجلات قاعدة البيانات المتصلة مباشرة، مما يستلزم حلولاً يدوية

خيارات تصفية البيانات محدودة، مما يؤدي إلى الاعتماد المفرط على التسمية

تسعير #### تسعير Pipefy

المبتدئين: مجانًا

مجانًا الشركات: 20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: 34 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات عملاء Pipefy

G2: 4.6/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.6 (أكثر من 300 تقييم)

7. ProcessPlan

عبر خطة العملية ProcessPlan هو حل ديناميكي قائم على السحابة ومدعوم بالذكاء الاصطناعي يعمل على أتمتة دورة حياة عملية الأعمال بالكامل باستخدام مراقبة المهام، والعلامة التجارية للحساب، وتسجيل الدخول مرة واحدة، وأدوات الجدولة.

تعمل تقنية التعلُّم الآلي (ML) في ProcessPlan على تحديد المشاكل المحتملة بشكل استباقي، مما يمنع حدوث المشاكل قبل ظهورها، مما يجعلها مهمة للغاية بالنسبة لأقسام مثل المحاسبة وإدارة المشاريع والعمليات.

توفر مكتبة الموارد الشاملة ما يلي أمثلة على سير العمل وقوالب العمليات لمئات من حالات استخدام الأعمال والصناعات.

ProcessPlan أفضل الميزات

استخدم الموظفين الآليين المدربين للقيام بمهامك الإدارية مثل تشغيل التقارير وإجراء الأبحاث وملء النماذج

إكمال المهام المعينة عبر البريد الإلكتروني والدردشة وبرامج الجهات الخارجية الأخرى؛ لا يلزم تسجيل الدخول

تعيين المهام وتوزيعها تلقائياً على الأشخاص المناسبين في الأوقات المناسبة كلما تم تنفيذ سير العمل

قم بإدارة بيانات شركتك بشكل آمن إلى جانب عملياتك وسير عملك باستخدام قاعدة معرفية مدمجة

قيود ProcessPlan #### قيود ProcessPlan

يمكن أن تكون الإجراءات التلقائية مربكة وقد لا تعمل مع جميع الحقول المحددة، مما يتطلب التجربة والخطأ

يمكن أن تصبح غير مستجيبة مع الترميز المكثف وتفتقر إلى ميزات الحفظ التلقائي، مما يعيق إدارة الأتمتة المعقدة

تسعير برنامج ProcessPlan

البشر: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الروبوتات: إضافة اختيارية مع تسعير مخصص

تقييمات عملاء ProcessPlan

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

8. المسألة التالية

عبر المسألة التالية Next Matter عبارة عن منصة لإدارة عمليات الأعمال للشركات المتوسطة والكبيرة الحجم التي ترغب في دمج أتمتة العمليات للوظائف ذات المهام الحرجة في أنظمتها، بما في ذلك وظائف إدارة علاقات العملاء.

أحد نماذجها النموذجية أمثلة على أتمتة العمليات التجارية هو تخصيص مهام سير العمل المعقدة والتعامل معها مع التحكم الشامل في الأذونات، مما يعزز رؤية العملية وكفاءة الأعمال.

سواء كنت شركة تكنولوجيا مالية سريعة الازدهار أو شركة تجارة إلكترونية عملاقة، فإن Next Matter مفيد للغاية لأنه يتكامل مع Microsoft Office ويوفر تقارير وتحليلات مفصلة لتحسين عملية اتخاذ القرار وتتبع الأداء.

أفضل ميزات Next Matter

دمج حزمة التكنولوجيا الحالية الخاصة بك مع واجهة برمجة تطبيقات REST API مخصصة

تخصيص مهام سير العمل للبدء أو الإيقاف المؤقت أو الإنهاء بناءً على أحداث تشغيل محددة

تعيين خطوات عملية فردية أو متعددة لمتعاونين خارجيين إلى جانب تعيين المهام المعتادة للفرق

قيود المسألة التالية

تعاني العمليات الأكبر داخل النظام من تأخر كبير في التحميل

عمليات التكامل معقدة، مع ندرة المواد التدريبية، ويتأثر الدعم باختلافات المناطق الزمنية، مما يتسبب في حدوث تأخيرات

تسعير Next Matter

أنشئ عمليات سير العمل الخاصة بك: 180 دولاراً لكل سير عمل شهرياً

180 دولاراً لكل سير عمل شهرياً تنشئ NextMatter مهام سير العمل لك: 300 دولار لكل سير عمل شهرياً

300 دولار لكل سير عمل شهرياً التسعير المخصص

تقييمات عملاء Next Matter

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

9. فيجوالكرون

عبر فيجوالكرون فيجوالكرون VisualCron عبارة عن أداة للتشغيل الآلي لسير العمل والتكامل في نظام ويندوز مصممة لمساعدة الشركات على أتمتة العمليات اليدوية، مثل معالجة البيانات وجدولة المهام والتدقيق وغير ذلك.

يتيح لك استخدام برنامج جدولة مهام متكامل لإنشاء المهام وتعيينها لفريقك وإنشاء تقارير لمراجعة الأداء. يمكنك أيضًا فرز الملفات المحلية أو البعيدة عن طريق تطبيق عوامل التصفية بناءً على المجلدات وحجم الملف والتاريخ والمحتوى.

VisualCron أفضل الميزات

السحب والنقر والإنشاء بواجهة متسقة وسهلة التعلم

الاتصال محلياً أو عن بعد عبر الإنترنت للتحكم بخادم فيجوالكرون

استخدام البروتوكولات القياسية لنقل الملفات وتنفيذ البرامج النصية عبر منصات مختلفة، مثل SFTP و SCP و HTTP

استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) لدمج النظام مع العديد من المنصات الخارجية مثل SAP و OneDrive و SharePoint و Slack

قيود VisualCron

منحنى تعليمي حاد بسبب مهامه الواسعة ومجموعاته المتغيرة

يُنتقد شراء خطة دعم إلزامية لنقل الترخيص، حتى بين الخوادم، من أجل نقل الترخيص

تسعير VisualCron

ترخيص خادم واحد (أساسي): 229 دولاراً شهرياً

229 دولاراً شهرياً ترخيص خادم واحد (احترافي): 249 دولارًا شهريًا

249 دولارًا شهريًا ترخيص موقع (محترف): 1,249 دولار شهرياً

1,249 دولار شهرياً الترخيص القطري (احترافي): 1,599 دولارًا شهريًا

1,599 دولارًا شهريًا الترخيص العالمي (احترافي): 1,999 دولار شهريًا

تقييمات عملاء فيجوالكرون

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: تقييمات غير كافية

10. ProcessMaker

عبر ProcessMaker ProcessMaker هي أداة سير عمل منخفضة التعليمات البرمجية لأتمتة عمليات سير العمل (BPA) لأتمتة مهام سير عمل المؤسسة ونشرها لتحسين تخصيص الموارد للمهام الحرجة.

وهي تناسب بشكل أفضل أصحاب الأعمال متوسطة الحجم وقادة تكنولوجيا المعلومات ومهندسي المؤسسات ومهندسي البرمجيات. يمكنك استخلاص الرؤى من البيانات غير المهيكلة من خلال استخراج البيانات وتصنيفها تلقائيًا.

كما يمكنك بسهولة إنشاء النماذج الخاصة بك باستخدام قوالب جاهزة من Process Modeler أو برنامج تصميم سير العمل ProcessMaker. وهو يتكامل مع العديد من الأدوات، بما في ذلك Typeform وSalesforce وSAP وDocuSign وMicrosoft Dynamics 365، وغيرها.

أفضل ميزات برنامج ProcessMaker

إنشاء إيصالات إلكترونية، وخطابات، وتأكيدات، وفواتير، وعقود ضرورية لإدارة أي عمل باستخدام أداة إنشاء المستندات الخاصة به

إنشاء العمليات والنصوص البرمجية وترجمتها إلى لغات متعددة في دقائق

الوصول إلى البيانات حيث يتيح لك الوصول إليها دون اتصال بالإنترنت قم بمزامنتها لاحقاً بمجرد اتصالك بالإنترنت

قم بإثبات مكدس التكنولوجيا الخاص بك في المستقبل من خلال التكامل مع الأنظمة الأساسية وكسر صوامع البيانات والتطبيقات

قيود ProcessMaker

يتطلب مهارات برمجة، خاصة في PHP وجافا سكريبت، للاستخدام العملي، مما يجعله أقل ملاءمة لتطوير المستخدم النهائي

يمكن أن تؤدي الإصدارات الجديدة إلى إدخال أخطاء وإيقاف تشغيل النظام دون إشعار مسبق

تسعير ProcessMaker

المنصة: تسعير مخصص

تسعير مخصص المحترف: تسعير مخصص

تسعير مخصص المؤسسة+: تسعير مخصص: تسعير مخصص

تقييمات عملاء ProcessMaker: #### تقييمات العملاء

G2: 4.3/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.3/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

عزز سير عملك باستخدام أفضل منصة لإدارة عمليات الأعمال

ابحث وقدر كيف يمكن لكل بديل من بدائل Tallyfy تحسين سير عملك وجعل فريقك أكثر إنتاجية. يساعدك برنامج أتمتة عمليات الأعمال الصحيح على اتخاذ قرارات واثقة مدعومة بالبيانات لتطبيقات أعمالك وإدارة سير العمل.

ClickUp هو أفضل بديل لـ Tallyfy لمساعدتك أنت وفريقك على التركيز على التعاون والإبداع بدلاً من التركيز على المهام الإدارية. اشترك في ClickUp مجانًا للبدء.