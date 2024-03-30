تأثير نيلسون مانديلا للتكنولوجيا: هلوسة الذكاء الاصطناعي [مع نصائح للحد منها]

لا يوجد فرق كبير بين هلوسة البشر والذكاء الاصطناعي (AI). 😵‍💫

فكلاهما يمكن أن يتذكر الحقائق بشكل خاطئ، ويختلق عبارات وهمية، ويستخلص استنتاجات خاطئة. ومع ذلك، فإن الهلوسة البشرية متجذرة في التحيزات المعرفية والتشوهات العقلية - ونادراً ما تؤثر على اتخاذ القرارات اليومية . من ناحية أخرى، يمكن أن تكون هلوسات الذكاء الاصطناعي مكلفة للغاية حيث تقدم هذه الأدوات معلومات غير صحيحة على أنها حقائق - وبثقة كبيرة أيضًا

إذن، هل يعني هذا أنه يجب علينا التوقف عن استخدام هذه الأدوات المفيدة أدوات الذكاء الاصطناعي ? لا!

مع القليل من التمييز والمطالبات الأفضل، يمكنك بسهولة تحويل دفة الذكاء الاصطناعي لصالحك، وهذا بالضبط ما سنساعدك به في هذه المدونة. سنغطي:

هلوسة الذكاء الاصطناعي وحقيقتها الكامنة

أنواع مختلفة من هلوسات الذكاء الاصطناعي وبعض الأمثلة الواقعية

نصائح وأدوات للحد من مشاكل هلوسة الذكاء الاصطناعي

ما هي هلوسات الذكاء الاصطناعي؟

يُطلق على الظاهرة التي تنتج فيها نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية معلومات غير صحيحة كما لو كانت صحيحة هلوسة الذكاء الاصطناعي.

إليك مقتطفات عن كيفية أفيفا ليتان، نائب الرئيس المحلل في جارتنر يشرح هلوسات الذكاء الاصطناعي -

..._مخرجات ملفقة بالكامل من نموذج لغوي كبير. على الرغم من أنها تمثل حقائق مختلقة تمامًا، إلا أن مخرجات نموذج اللغة الكبير (LLM) تقدمها بثقة وسلطة

نماذج الذكاء الاصطناعي تهلوس: النشأة والتطور

وسط هذا الكم الهائل من مسرد مصطلحات الذكاء الاصطناعي مصطلح AI هلوسةالذكاءالاصطناعي جديد نسبيًا. ومع ذلك، يمكن إرجاع وجوده إلى الأيام الأولى لأنظمة الذكاء الاصطناعي في الخمسينيات من القرن الماضي. من وجهة نظر أكاديمية، ظهر المفهوم لأول مرة في أوراق بحثية بعنوان وقائع: مؤتمر IEEE الدولي الرابع حول التعرف التلقائي على الوجه والإيماءات في عام 2000 .

وقد حظي إدراك هلوسة نموذج الذكاء الاصطناعي بالهلوسة باهتمام أكثر انتشارًا في أواخر عام 2010، مع ظهور أسماء كبيرة مثل Google DeepMind و ChatGPT. في الآونة الأخيرة، تعرض المستخدمون لأمثلة مختلفة من هلوسة الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال دراسة 2021 كشفت أن نظام الذكاء الاصطناعي المدرّب على صور الباندا قد أخطأ في تحديد أشياء لا علاقة لها مثل الزرافات والدراجات على أنها باندا.

وفي دراسة أخرى 2023 أجرتها دراسة أخرى أجراها المكتبة الوطنية للطب قام الباحثون بفحص دقة المراجع في المقالات الطبية التي تم إنشاؤها بواسطة ChatGPT. من أصل 115 مرجعًا، وُجد أن 7% فقط من المراجع كانت دقيقة، بينما 47% منها كانت مصطنعة تمامًا، و46% منها كانت أصلية ولكنها غير دقيقة. 😳

أربعة عناصر تساهم في هلوسة الذكاء الاصطناعي

تحدث هلوسات الذكاء الاصطناعي نتيجة لأربعة عوامل متأصلة ومعظمها تقني:

1. بيانات التدريب غير الدقيقة أو المتحيزة

البيانات المستخدمة في التعلم الآلي هي ما يحدد في النهاية المحتوى الذي يولده نموذج الذكاء الاصطناعي. يمكن أن تكون بيانات التدريب منخفضة الجودة مليئة بالأخطاء أو التحيزات أو التناقضات، مما قد يفسد الخوارزمية النهائية. سيتعلم هذا الذكاء الاصطناعي معلومات ملتوية وسيكون أكثر عرضة لتوليد مخرجات غير دقيقة.

قراءة إضافية: تعرّف على الفرق بين التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي .

2. فجوة التفسير

يمكن أن تتعثر نماذج الذكاء الاصطناعي بسبب التعابير الاصطلاحية والعامية والسخرية واللغة العامية وغيرها من الفروق الدقيقة في اللغة البشرية، مما يؤدي إلى إنتاج النظام معلومات غير منطقية أو غير دقيقة. في حالات أخرى، حتى لو كانت بيانات التدريب جيدة، قد يفتقر النموذج إلى البرمجة اللازمة لفهمها بشكل صحيح، مما يؤدي إلى تفسيرات خاطئة وهلوسات.

3. عجز الحقيقة الأساسية

على عكس المهام ذات الإجابات الصحيحة والخاطئة الواضحة، تفتقر المهام التوليدية إلى حقيقة أساسية محددة، إذا جاز التعبير، ليتعلم النموذج منها. هذا الغياب لنقطة مرجعية يجعل من الصعب على النموذج تمييز ما هو منطقي وما هو غير منطقي، مما يؤدي إلى استجابات غير دقيقة.

4. فخ التعقيد

على الرغم من أن النماذج الذكية للغاية مثل GPT-4 توفر قدرات كبيرة، إلا أن تعقيدها يمكن أن يكون سيفاً ذا حدين. فالعديد من نماذج الذكاء الاصطناعي تخطئ في فهم الأمور من خلال الإفراط في حشو البيانات أو حفظ أنماط غير ذات صلة، مما يؤدي إلى توليد معلومات خاطئة. تؤدي المطالبات سيئة التصميم أيضاً إلى نتائج غير متسقة مع نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تعقيداً.

كيف ولماذا تحدث هلوسة الذكاء الاصطناعي: منظور المعالجة

تعمل النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) مثل ChatGPT وBard من جوجل على تشغيل العالم الديناميكي للذكاء الاصطناعي التوليدي توليد نصوص شبيهة بالنصوص البشرية بطلاقة ملحوظة. ومع ذلك، يكمن وراء فعاليتها قصور حاسم: الفهم السياقي المفقود للعالم الذي يصفونه.

ولفهم كيفية حدوث هلوسة الذكاء الاصطناعي، يجب أن نتعمق في الأعمال الداخلية لـ LLMs. تخيلها كأرشيفات رقمية واسعة مليئة بالكتب والمقالات والتبادلات على وسائل التواصل الاجتماعي.

لمعالجة البيانات، فإن الـ LLMs

تجزئة المعلومات إلى وحدات صغيرة تسمى tokens توظيف الشبكات العصبية المعقدة (NNs) التي تحاكي بشكل فضفاض العقول البشرية لمعالجة الرموز استخدم الشبكة العصبية للتنبؤ بالكلمة التالية في التسلسل - يقوم نموذج الذكاء الاصطناعي بتعديل معلماته الداخلية مع كل تكرار، مما يحسن قدراته التنبؤية

كلما عالجت النماذج الشبكية ذاتية الحركة المزيد من البيانات، تبدأ في تحديد الأنماط في اللغة، مثل القواعد النحوية وارتباطات الكلمات. على سبيل المثال أداة ذكاء اصطناعي لمساعد افتراضي (VA) بمراقبة استجابات المساعد الافتراضي لشكاوى العملاء الشائعة واقتراح حلول من خلال تحديد كلمات رئيسية معينة. لسوء الحظ، قد يؤدي أي خطأ في هذه العملية إلى حدوث هلوسة.

في الأساس، لا يستوعب الذكاء الاصطناعي في الواقع المعنى الحقيقي للكلمات التي يتلاعب بها. البروفيسور إميلي م. بندر وهي خبيرة في اللغويات، تلخص بشكل مثالي وجهة نظر أستاذة اللغويات: إذا رأيت كلمة "قطة"، فإنها تستحضر على الفور تجارب القطط والأشياء المتعلقة بالقطط. بالنسبة للنموذج اللغوي الكبير، فهي عبارة عن تسلسل من الأحرف C-A-T. 😹

أمثلة على هلوسات الذكاء الاصطناعي في عالمنا

تشكل هلوسات الذكاء الاصطناعي تحديًا متعدد الأوجه، كما يتضح من أمثلة واقعية مختلفة. ألقِ نظرة على أربع فئات. 👀

1. المهنة القانونية

في مايو 2023، كان على المحامي مواجهة العواقب بعد استخدام ChatGPT لصياغة اقتراح يحتوي على آراء واستشهادات قانونية وهمية، غير مدركين قدرة النموذج على توليد نص خاطئ.

2. معلومات خاطئة عن الأفراد

تم استخدام ChatGPT لنشر روايات كاذبة، مثل اتهام أستاذ قانون بالتحرش وبشكل خاطئ توريط عمدة أسترالي في قضية رشوة مما أدى إلى الإضرار بالسمعة، من بين عواقب وخيمة أخرى.

3. الهجمات المتعمدة أو العدائية

يمكن للجهات الفاعلة الخبيثة التلاعب بالبيانات بمهارة، مما يتسبب في إساءة تفسير أنظمة الذكاء الاصطناعي للمعلومات. على سبيل المثال، قام شخص ما بتهيئة نظام ذكاء اصطناعي من أجل أخطأ في التعرف على صورة قطة على أنها صورة قطة غواكامولي مما يسلط الضوء على الثغرة الناجمة عن ضعف حراسة أدوات الذكاء الاصطناعي.

4. روبوتات دردشة الذكاء الاصطناعي

تخيل أن تتفاعل مع روبوتات الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للبحث عن معلومات أو لمجرد التسلية. على الرغم من أن ردودهم قد تكون جذابة، إلا أن هناك احتمال كبير أن تكون ردودهم مختلقة تماماً.

خذ حالة الملك رينويت، على سبيل المثال. ضع في اعتبارك ChatGPT وأي روبوت دردشة آلي آخر يعمل بالذكاء الاصطناعي. اسأل كليهما - _من كان الملك رينويت؟

مع وجود "guardrails" (_إطار عمل محدد لضمان مخرجات إيجابية وغير متحيزة)، قد يعترف ChatGPT بأنه لا يعرف الإجابة. ومع ذلك، قد تقوم أداة ذكاء اصطناعي أقل تقييدًا مبنية باستخدام نفس التقنية الأساسية (GPT) بتلفيق سيرة ذاتية لهذا الملك غير الموجود بثقة.

أنواع هلوسات الذكاء الاصطناعي الممكنة لنظام الذكاء الاصطناعي التوليدي

تتفاوت هلوسات الذكاء الاصطناعي في حدتها ويمكن أن تتراوح من التناقضات الواقعية الخفية إلى الهراء الصريح. دعونا نركز على ثلاثة أنواع شائعة من هلوسات الذكاء الاصطناعي:

1. هلوسات تضارب المدخلات

تحدث هذه الهلوسات عندما تنشئ هلوسات الذكاء الاصطناعي ذات المدخلات المتضاربة محتوى يتعارض أو ينحرف بشكل كبير عن المطالبة الأصلية التي قدمها المستخدم.

تخيل أن تسأل مساعد ذكاء اصطناعي: ما هي أكبر الحيوانات البرية؟

وتلقي الإجابة: _الفيلة معروفة بقدراتها المذهلة على الطيران!

2. هلوسات متعارضة مع السياق

تحدث هذه الهلوسة عندما تولد استجابات تبتعد عن المعلومات التي تم تحديدها مسبقاً في نفس المحادثة.

لنفترض أنك تجري حوارًا مع ذكاء اصطناعي حول بلوتو والنظام الشمسي، وتخبرك الأداة عن تضاريس الكوكب القزم الباردة الشبيهة بالصخور. والآن، إذا سألت مرة أخرى عما إذا كان بلوتو يدعم الحياة، تبدأ الأداة في وصف الغابات الخضراء المورقة والمحيطات الشاسعة على الكوكب_. يا للقرف! ☀️

3. هلوسات متضاربة الحقائق

من بين أكثر أشكال هلوسات الذكاء الاصطناعي انتشارًا عدم دقة الوقائع، حيث يبدو النص المُنشأ معقولاً ولكنه غير صحيح في نهاية المطاف. في حين أن المفهوم العام للرد قد يتماشى مع الواقع، إلا أن التفاصيل قد تكون معيبة.

على سبيل المثال، في فبراير 2023، في فبراير 2023، قام روبوت الدردشة الآلي Bard AI من Google ادعى خطأً أن تلسكوب جيمس ويب الفضائي التقط أول صور لكوكب خارج مجموعتنا الشمسية. ومع ذلك، أكدت ناسا أنه تم الحصول على أول صور لكوكب خارج المجموعة الشمسية في عام 2004، أي قبل إطلاق تلسكوب جيمس ويب الفضائي الخاص في عام 2021.

تأثير هلوسة الذكاء الاصطناعي

في حين أن أدوات الذكاء الاصطناعي تستغرق بعض الأجزاء من الثانية لتوليد إجابات أو حلول، إلا أن تأثير الإجابة الأقل من الصحيحة قد يكون شديداً، خاصة إذا لم يكن المستخدم فطنًا. تتضمن بعض العواقب الشائعة ما يلي:

انتشار المعلومات الخاطئة: إن انتشار المعلومات الخاطئة التي تسهلها هلوسات الذكاء الاصطناعي يشكل مخاطر كبيرة على المجتمع. فبدون آليات فعّالة للتحقق من الحقائق، يمكن أن تتخلل هذه المعلومات غير الدقيقة المقالات الإخبارية التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى سلسلة من المعلومات الخاطئة التي تؤدي إلى التشهير الشخصي أو التجاري والتلاعب الجماعي. كما يمكن أن تعاني الشركات التي ينتهي بها الأمر إلى استخدام محتوى غير صحيح من إنتاج الذكاء الاصطناعي في رسائلها من فقدان السمعة ضرر المستخدم: يمكن أن تكون هلوسات الذكاء الاصطناعي خطيرة للغاية. على سبيل المثال، يقدم كتاب تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي عن البحث عن الفطر معلومات غير دقيقة حول التمييز بين الفطر الصالح للأكل والفطر السام - دعنا نقول فقط أن هذا محتوى غير آمن بشكل إجرامي يتم تداوله

كيفية التخفيف من مشاكل هلوسة الذكاء الاصطناعي

فيما يلي بعض النصائح والحيل التي يقدمها الخبراء للتخفيف من هلوسة الذكاء الاصطناعي التوليدية.

التأكد من التنوع والتمثيل في بيانات التدريب

كما ناقشنا في الأقسام السابقة، غالبًا ما يؤدي عدم كفاية بيانات التدريب إلى جعل نموذج الذكاء الاصطناعي عرضة للهلوسة. لذا، إذا كنت أنت من يقوم ببناء أداة ذكاء اصطناعي، تأكد من تدريبها على مجموعات بيانات متنوعة وتمثيلية، بما في ذلك مصادر أنظمة السجلات. فالفكرة هي تمكين أدوات الذكاء الاصطناعي المحلية من توليد استجابات مشبعة بالمعلومات ذات الصلة بالسياق والتي غالباً ما تفشل النماذج العامة في القيام بها.

تقدم إحدى التقنيات القوية، والمعروفة باسم التوليد المعزز للاسترجاع (RAG)، لآليات إدارة التعلم منخفضة المخاطر مجموعة منسقة من المعرفة، مما يحد من ميلها إلى الهلوسة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشمولية والتمثيل عبر مجالات مختلفة من مجموعات البيانات، بالإضافة إلى التحديثات والتوسعات المنتظمة، تخفف من مخاطر المخرجات المتحيزة.

وإذا كنت مجرد مستخدم - كل ما عليك فعله هو اختيار أداة ذكاء اصطناعي مدربة بشكل أفضل من النماذج العامة. على سبيل المثال يمكنك اختيار ClickUp Brain ، أول شبكة عصبية توليدية للذكاء الاصطناعي في العالم مدربة على مجموعات بيانات عالية السياق.

على عكس أدوات GPT العامة، فقد تم تدريب ClickUp Brain وتحسينه لمجموعة متنوعة من أدوار العمل وحالات الاستخدام. استجاباتها ذات صلة بالموقف ومتماسكة، ويمكنك الاستفادة من الأداة من أجل:

الفكرة العصف الذهني ورسم الخرائط الذهنية توليد جميع أنواع المحتوى والتواصل

تحرير وتلخيص المحتوى

إدارة واستخراج المعرفة من مساحة العمل

احصل على إجابات فورية ودقيقة بناءً على السياق من أي مهام متعلقة بالموارد البشرية داخل المنصة ومتصلة بها مع ClickUp Brain

صمم مطالبات بسيطة ومباشرة

يمكن أن تكون هندسة الموجهات حلاً قويًا آخر لتوليد استجابات أكثر دقة ويمكن التنبؤ بها من نماذج الذكاء الاصطناعي.

تتناسب جودة ودقة المخرجات التي تولدها نماذج الذكاء الاصطناعي منخفضة التكلفة بشكل مباشر مع وضوح المطالبات التي تتلقاها ودقتها وتحديدها ودقتها. لهذا السبب فإن الاهتمام بالتفاصيل أمر بالغ الأهمية أثناء مرحلة المطالبة، حيث إنه يمكّنك من تزويد الآلات ذات المسؤولية المحدودة بتعليمات واضحة وإشارات سياقية. تخلص من أي تفاصيل غير ذات صلة أو جمل معقدة لتسهيل الحصول على استجابات أكثر دقة ومنع هلوسة الذكاء الاصطناعي.

جرب تقنية تسمى إعدادات درجة الحرارة

تعمل درجة الحرارة في الذكاء الاصطناعي كمعامل حاسم يحكم درجة العشوائية في مخرجات النظام. فهو يملي التوازن بين التنوع والمحافظة، حيث تؤدي درجات الحرارة الأعلى إلى زيادة العشوائية ودرجات الحرارة الأقل إلى نتائج حتمية.

اعرف ما إذا كانت أداة الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها تسمح بإعداد درجة حرارة أقل لتعزيز دقة الاستجابات، خاصةً عند البحث عن معلومات تستند إلى الحقائق. تذكر أنه في حين أن درجات الحرارة المرتفعة تزيد من خطر الهلوسة، إلا أنها تضفي مزيدًا من الإبداع على الاستجابات.

كيف تساعد أداة ClickUp في التخفيف من هلوسات الذكاء الاصطناعي؟ ClickUp هو عمل متعدد الاستخدامات و

منصة إنتاجية مصممة لتبسيط إدارة المهام وتنظيم المعرفة والتعاون للفرق. يحتوي على نموذج ذكاء اصطناعي أصلي، ClickUp Brain، يمكّن الفرق من الوصول إلى المعلومات الدقيقة ووظائف الذكاء الاصطناعي الدقيقة عبر مختلف حالات الاستخدام.

يمكن أن يقلل ClickUp من مخاطر هلوسة الذكاء الاصطناعي في مخرجاتك اليومية بطريقتين:

الاستفادة من خاصية ClickUp قوالب موجهات الذكاء الاصطناعي الخبيرة استخدام انقر فوق الدماغ لمحتوى احترافي للغاية من إنشاء الذكاء الاصطناعي

1. الاستفادة من قوالب موجهات الذكاء الاصطناعي الخبيرة في ClickUp

تم تصميم قوالب المطالبة بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك على العمل مع ChatGPT والأدوات المشابهة بكفاءة أكبر، بهدف منع هلوسة الذكاء الاصطناعي. يمكنك العثور على مطالبات مصممة بعناية وقابلة للتخصيص لعشرات حالات الاستخدام، من التسويق إلى الموارد البشرية. دعنا نستكشف خيارات لـ

الهندسة

الكتابة

إدارة المشاريع

ClickUp ChatGPT موجهات الدردشة للهندسة

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إن انقر فوق موجهات ClickUp ChatGPT للقالب الهندسي يقدم أكثر من 12 فئة من مجموعات المطالبات، بما في ذلك ترميز الذكاء الاصطناعي وتقارير الأخطاء وتحليل البيانات. ما يتضمنه

أكثر من 220+ مطالبة هندسية لمساعدتك في وضع أفكار لأي شيء من هياكل المشروع إلى النتائج المحتملة

طرق عرض مخصصة لتصور بياناتك في لوحة أو عرض جانت لضمان التنظيم الأمثل للبيانات وإدارة المهام على النحو الأمثل

من خلال مطالبات محددة مثل - أنا بحاجة إلى إنشاء نموذج يمكنه التنبؤ بدقة بـ [النتيجة المطلوبة] استنادًا إلى [مجموعة البيانات]، فإنك تقدم تعليمات واضحة وتضمن أن تكون حساباتك النهائية موثوقة ودقيقة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إلى مساعدة الذكاء الاصطناعي المدمجة لمهام الكتابة التقنية مثل صياغة أدلة المستخدم والمقترحات والتقارير البحثية.

ClickUp ClickUp ChatGPT موجهات للكتابة

يمكن أن تساعدك موجهات ChatGPT لقالب الكتابة على إيقاظ الكلمات بداخلك

إن انقر فوق موجهات ClickUp ChatGPT لكتابة القالب يساعدك على توليد أفكار ومحتوى جديد للمقالات ومنشورات المدونات وتنسيقات المحتوى الأخرى دون عناء، وصياغة قصص آسرة ذات وجهات نظر فريدة من نوعها تلقى صدى لدى قرائك، وطرح موضوعات وأساليب جديدة لتنشيط كتابتك.

على سبيل المثال، تساعدك مطالبة هذا القالب - أنا بحاجة إلى صياغة [نوع المستند] المقنع الذي سيقنع قرائي باتخاذ [الإجراء المطلوب]، على نقل ثلاثة أشياء رئيسية إلى ChatGPT:

نوع المحتوى الذي تريده من محتوى الذكاء الاصطناعي (مثل منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أو مدونة أو صفحة مقصودة) الهدف الرئيسي للنسخة - في هذه الحالة، الإقناع أو الإقناع الإجراء الذي تريد أن يتخذه العملاء

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آراء حول هلوسة الذكاء الاصطناعي

تثير قضية هلوسة الذكاء الاصطناعي وجهات نظر متباينة داخل مجتمع الذكاء الاصطناعي.

على سبيل المثال، يقرّ OpenAI، مبتكر ChatGPT، بأن مشكلة الهلوسة هي مصدر قلق كبير. المؤسس المشارك جون شولمان يؤكد على خطر التلفيق، قائلاً - أكبر مخاوفنا كانت حول الواقعية لأن النموذج يحب تلفيق الأشياء.

من ناحية أخرى، يرى سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، أن قدرة الذكاء الاصطناعي على توليد الهلوسة هي علامة على الإبداع والابتكار. يؤكد هذا المنظور المتناقض على الروايات العامة المعقدة حول مخرجات الذكاء الاصطناعي وتوقعاته.

IBM Watson هو حل آخر ساعد في استكشاف الأسئلة المتعلقة بالتطوير المسؤول للذكاء الاصطناعي والحاجة إلى ضمانات قوية. عندما هدفت شركة IBM Watson إلى تحليل البيانات الطبية لمرضى السرطان المحتملين، أنتج النموذج توصيات غير دقيقة، مما أدى إلى اختبارات مربكة.

وإدراكًا لمحدودية واتسون، أكدت شركة IBM على الحاجة إلى التعاون البشري مع الذكاء الاصطناعي. وقد أدى ذلك إلى تطوير Watson OpenScale ، وهي منصة مفتوحة تزود المستخدمين بأدوات للتحكم في الذكاء الاصطناعي، مما يضمن المزيد من العدالة والحد من التحيز.

استخدم ClickUp لمنع هلوسة الذكاء الاصطناعي

في حين أن شركات التكنولوجيا الرائدة مثل Google وMicrosoft وOpenAI تسعى جاهدةً إلى إيجاد حلول لتقليل هذه المخاطر، لا يمكن للفرق الحديثة الانتظار إلى الأبد حتى يصل الحل.

لا يمكن تجاهل مشكلة هلوسات الذكاء الاصطناعي - لكنها مشكلة قابلة للحل إذا استخدمت الأدوات المناسبة ومارست التمييز البشري القديم الجيد. الحل الأفضل؟ استفد من مطالبات ClickUp الخاصة بالمجال، والقوالب المجانية، وقدرات الكتابة الخاصة ب ClickUp لتقليل حالات الهلوسة. اشترك في ClickUp اليوم لتبدأ في المطالبة بطريقك إلى النجاح! ❣️