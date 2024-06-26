أفضل 10 قوالب Excel مجانية لإدارة المشاريع لتتبع المشروع

الشرط الأساسي للعظمة تنفيذ المشروع هو التخطيط الاستراتيجي

ويتضمن تحديد نطاق المشروع وتحديد المهام، وتحديد الأولويات، وتقدير الجداول الزمنية للمشروع، وإدارة أصحاب المصلحة، وتخصيص الموارد. 📑

ولكن هذا ليس كل شيء. أنت بحاجة أيضًا إلى تتبع المشروع باستمرار، وضمان جودة المخرجات، والقضاء على الصوامع، بالإضافة إلى تحديد المخاطر المحتملة ومنعها.

وهذا يتطلب جهدًا يدويًا ويترك مجالًا للأخطاء، خاصةً إذا كنت تعمل على عدة مشاريع في نفس الوقت. قوالب إدارة المشاريع طريقة ممتازة لأتمتة عمليات إدارة المشاريع وتوحيدها. وهذا يساعدك على توفير الكثير من الوقت والموارد.

في هذه المدونة، سوف نشارك أفضل خمسة قوالب Excel لإدارة المشاريع التي يمكنك استخدامها لتحقيق الكفاءة تخطيط المشاريع والتتبع.

ما هي قوالب Excel لإدارة المشاريع؟

قوالب Excel لإدارة المشاريع عبارة عن جداول بيانات Excel منسقة مسبقًا مع تخطيط منظم لتخطيط المشروع وتتبعه. وهي عبارة عن أطر عمل فعالة لتخصيص الموارد، وإنشاء ميزانيات المشاريع، ووضع الجداول الزمنية، وصياغة تقارير المشروع وتقييم التقدم المحرز.

يمكنك تخصيص قوالب إدارة المشاريع هذه وفقًا لمتطلباتك وأهدافك وأصحاب المصلحة.

ولكن كيف يمكنك معرفة النموذج المناسب؟ دعنا نكتشف ذلك.

ما الذي يجعل قالب إكسل لإدارة المشاريع جيدًا؟

الأمر بسيط - يجب أن يجعل القالب الجيد حياتك أسهل.

بعض من أفضل قوالب إكسل قوالب لإدارة المشاريع واضحة، وسهلة الاستخدام، وقابلة للتخصيص بسهولة، وقابلة للتطوير، ويمكن دمجها بسلاسة مع برامج إدارة المشاريع الشهيرة .

فيما يلي بعض العناصر الرئيسية التي تصنع قالبًا جيدًا.

المرونة والتخصيص

قابلة للتكيف مع أنواع المشاريع المختلفة : يجب أن يكون القالب قابلاً للتكيف مع مختلف أحجام المشاريع وتعقيداتها ومنهجياتها (على سبيل المثال، Agile، Waterfall)

: يجب أن يكون القالب قابلاً للتكيف مع مختلف أحجام المشاريع وتعقيداتها ومنهجياتها (على سبيل المثال، Agile، Waterfall) سهولة التعديل: يجب أن تكون قادرًا على إضافة أو إزالة أو تخصيص الأقسام بسهولة

الوظائف الرئيسية

إدارة المهام التعاونية : تتبع المهام والتبعيات والمواعيد النهائية والتقدم المحرز. ضع في اعتبارك ميزات مثل وظيفة السحب والإفلات وأشرطة التقدم

: تتبع المهام والتبعيات والمواعيد النهائية والتقدم المحرز. ضع في اعتبارك ميزات مثل وظيفة السحب والإفلات وأشرطة التقدم الميزنة و تخصيص الموارد : تتبع تكاليف المشروع والمصروفات وفروق الميزانية. السماح بإدخال البيانات المالية وتصورها بسهولة

: تتبع تكاليف المشروع والمصروفات وفروق الميزانية. السماح بإدخال البيانات المالية وتصورها بسهولة إعداد التقارير: إنشاء تقارير عن تقدم المشروع، واستخدام الموارد، وأداء الميزانية

الجاذبية المرئية وسهولة الاستخدام

تصميم نظيف واحترافي : استخدام تنسيق واضح وخطوط وألوان متناسقة لتحسين سهولة القراءة والجاذبية البصرية

: استخدام تنسيق واضح وخطوط وألوان متناسقة لتحسين سهولة القراءة والجاذبية البصرية تصميم بديهي: قم بتنظيم المعلومات بشكل منطقي واستخدم تسميات واضحة لتسهيل العثور على ما تحتاج إليه

اعتبارات إضافية

الأمان : إذا تم استخدامها بشكل تعاوني، ففكر في الحماية بكلمة مرور أو تدابير أمنية أخرى

: إذا تم استخدامها بشكل تعاوني، ففكر في الحماية بكلمة مرور أو تدابير أمنية أخرى التحكم في الإصدار: تنفيذ آليات التحكم في الإصدار لتتبع التغييرات والعودة إذا لزم الأمر

مع وضع هذه الإمكانيات الأساسية في الاعتبار، دعنا نقدم لك بعضًا من أكثر قوالب Excel المفيدة لإدارة المشاريع.

5 قوالب Excel لإدارة المشاريع لاستخدامها في عام 2024

فيما يلي أهم خمسة قوالب إكسل يمكنك استخدامها في عام 2024 لتحسين إدارة المشاريع.

1. قالب إكسل لتعقب المشاريع 📑

via مايكروسوفت إذا كنت تتعامل مع مشاريع متعددة في وقت واحد، فإن قالب تعقب مشاريع إكسل هو لك. يقسّم هذا المتتبع المهام المختلفة داخل المشروع إلى فئات مختلفة لتبسيط عملية المتابعة.

تتبع تواريخ بدء المشروع ونهايته وفئة المشروع التي تم تخصيصها لأي عضو من أعضاء الفريق باستخدام هذا القالب. يساعد في إدارة المواعيد النهائية ويتيح تخصيص الموارد بكفاءة.

بمجرد اكتمال المشاريع، يمكنك تحليل الوقت المستغرق للمشاريع المختلفة وأسباب التأخير وتحسين المشاريع الأخرى وفقًا لذلك.

الجزء الأفضل؟ يمكنك تخصيصه وإضافة جداول محورية ورسوم بيانية لفهم أفضل لكيفية تقدم المشاريع المختلفة. تنزيل هذا القالب

2. قالب قائمة مهام مشروع Excel 📊

via مايكروسوفت إذا كنت ترغب في الحصول على نظرة عامة واضحة ومفصلة لكل مهمة داخل المشروع، قم بتنزيل قالب قائمة مهام مشروع Excel . إنه كامل مع جميع الميزات الأساسية لقائمة المهام. يمكنك أخذ أكبر المشاريع وتقسيمها إلى "أنشطة" محددة، لكل منها تاريخ استحقاقها وميزانيتها ونسبة التقدم المحرز فيها.

يمكنك أيضًا إضافة ملاحظات أو تذكيرات محددة لكل نشاط لتبسيط المشروع وإبقاء جميع أصحاب المصلحة على اطلاع دائم بكل ما هو جديد في جميع الأوقات.

توفر أشرطة بيانات Excel المضافة إلى جدول البيانات عرضًا مرئيًا للتقدم العام. هذا قالب ممتاز لتخطيط الأنشطة الأسبوعية والشهرية والفصلية لأهدافك الكبيرة والجريئة والجريئة (BHAGs). قم بتنزيل هذا القالب

3. قالب الجدول الزمني لمشروع إكسل 🗓️

via مايكروسوفت هذا قالب الجدول الزمني لمشروع إكسل هو أداة ممتازة لمديري المشاريع الذين يفضلون العرض المرئي أولاً والمبسط للبيانات على المعلومات المعبأة في صفوف أو أعمدة لا تنتهي.

يوفر القالب خريطة مرئية للجدول الزمني العام للمشروع. أضف المعالم الرئيسية وتواريخ الاستحقاق وأسماء أعضاء الفريق الذين يعملون على مهام محددة إلى القالب وستحصل على مخطط زمني لجميع معالم المشروع.

متى ستحتاج إلى هذا القالب؟ في كل مرة تشعر فيها بالذعر من تأخر المشروع عن الجدول الزمني. سيحفزك هذا القالب أنت وفريقك على الاستعداد والعمل بجهد مضاعف. حمّل هذا القالب

4. قالب مخطط جانت البياني لإكسيل 📈

via مايكروسوفت إن قالب مخطط جانت البياني لإكسيل هو أداة متقدمة لتتبع تقدم المشروع بصريًا. بينما تقدم قوالب Excel لإدارة المشاريع الأخرى نظرة عامة على المشروع، فإن هذا القالب يدخل في تفاصيل معقدة.

قم بإضافة تفاصيل المهمة في عمود وصف المرحلة الرئيسية. ثم قم بإدخال الفئات ذات الصلة، بما في ذلك أهداف المشروع ومراحله الرئيسية، أو قم بتخصيص قالب مخطط جانت البياني لتضمين المعلومات ذات الصلة بك وبفريقك وأصحاب المصلحة في مشروعك.

بعد ذلك، اذكر تاريخ بدء المهمة، وأسندها إلى أحد الأعضاء، وحدد عدد الأيام المطلوبة لإكمال المهمة.

عليك الاستمرار في إضافة النسبة المئوية للمهمة المنجزة. والنتيجة؟ ستعرف المهام التي تسير على المسار الصحيح، والمهام التي تنطوي على مخاطر إنجاز منخفضة/متوسطة/مرتفعة، والمهام التي لم يتم تعيينها.

على الرغم من أن هذا القالب يتطلب بعض الوقت للتعود عليه، إلا أن الجزء الممتع هو أنه يأتي في سمات فاتحة وداكنة وملونة، مما يجعله متعة بصرية للعمل معه. قم بتنزيل هذا القالب

5. قالب أداء مشروع إكسل ✅

عبر مايكروسوفت إن قالب أداء مشروع Excel أكثر تعقيداً قليلاً من بعض قوالب Excel لإدارة المشاريع الأخرى.

ولكن بمجرد أن تتعرف عليه، يمكنك استخلاص رؤى مالية عالية المستوى حول أداء المشروع، خاصة فيما يتعلق بتوليد الإيرادات الفعلية. يمكنك تقييم السلامة المالية لأي مشروع من خلال مقارنة ميزانية المشروع، وإجمالي التكاليف المتكبدة، ومقدار ما تم تجاوزه من الميزانية.

إنه أحد أفضل قوالب Excel لتحليل القيمة الفعلية للمشروع بالنسبة للأعمال التجارية. يمكنك استخدامه لتتبع نسب كفاءة التكلفة وكفاءة الجدول الزمني. قم بتنزيل هذا القالب

قيود استخدام برنامج Excel لإدارة المشاريع وتتبعها

بينما توفر قوالب Excel إطارًا قياسيًا وشفافًا وفعالًا لإدارة المشاريع، إلا أنه قد يكون من الصعب استخدامها. وقد تحدث أخطاء بسبب الاعتماد المفرط على الإدخال اليدوي للبيانات.

فيما يلي بعض التحديات التي قد تواجهك أثناء استخدام Excel لإدارة المشاريع:

1. نقص الأتمتة

يستغرق تتبع المهام وإدارة المخاطر والتفاعل مع أصحاب المصلحة وقتاً وجهداً. وفي خضم هذه الفوضى، فإن تحديث البيانات يدويًا هو آخر شيء تريد القيام به.

ولكن مع Excel، ليس لديك خيار آخر. تحتاج إلى كتابة كل شيء، سواء كان ذلك لتوليد رؤى أو تحديث حالة المشروع.

2. صعوبة تتبع التقدم المحرز في المشروع

التعاون السلس هو أساس الإدارة الفعالة للمشروع.

ولكن لا يمكنك تتبع التقدم في الوقت الفعلي أو تحديد العوائق في Excel، خاصة بالنسبة للفرق الكبيرة التي تعمل على مشروع واحد.

3. عدم القدرة على دمج Excel مع أدوات أخرى

تتطلب إدارة المشروع مشاركة البيانات باستخدام منصات مختلفة. أنت بحاجة إلى أدوات يمكن أن تتكامل بسلاسة مع التطبيقات الأخرى.

على سبيل المثال، يمكنك دمج منصة إدارة المشاريع مثل ClickUp مع Slack وإنشاء مهام من مناقشات المشروع. ومع ذلك، لا يمكن دمج Excel مع منصات أخرى بنفس السهولة.

4. تصور محدود للبيانات

كيف تفضل عرض الجداول الزمنية للمشروع - هل تفضل عرض الجداول الزمنية للمشروع - هل تفضل عرض عمود عدة مرات في ورقة Excel أم الوصول إلى جدول زمني مرئي في لوحة معلومات سهلة الاستخدام؟

الخيار الثاني أسهل ولكنه غير ممكن في Excel. ومع ذلك، مع أدوات إدارة المشاريع مثل ClickUp، يمكنك تصور الجداول الزمنية للمشروع، والموارد، وتخصيص الميزانية، والأداء بناءً على عدة مقاييس.

تعرف على ClickUp: أفضل بديل لقالب إدارة مشاريع Excel لإدارة المشاريع

تعمل الرقمنة على تحويل الصناعات إلى الأفضل؛ وإدارة المشاريع ليست استثناءً. لم تعد قوالب Excel تفي بالغرض. أنت بحاجة إلى برنامج إدارة المشاريع مثل ClickUp لمزيد من الوظائف المتقدمة. تساعدك قوالب إدارة المشاريع من ClickUp في تحسين التخطيط والتحسين والتتبع والتحليلات. فيما يلي 10 قوالب يجب أن تضعها في اعتبارك كبديل لقوالب إدارة المشاريع في Excel.

1. قالب ClickUp لإدارة المشاريع

قم بتحسين كفاءة المشروع من خلال المراقبة المستمرة للمهام في إطار المراحل المختلفة باستخدام قالب ClickUp Project Management Template

التخطيط والتنفيذ المفصل أمران حيويان لنجاح أي مشروع. إن قالب إدارة مشروع ClickUp هو أداة ممتازة لتخطيط مهام المشروع المختلفة بكفاءة و تحديد الاختناقات في مرحلة مبكرة.

يوفر خارطة طريق تتيح لك التنقل في دورة حياة المشروع بأكملها. إليك الطريقة.

أولاً، قم بإضافة المهام وتجميعها تحت أربع فئات - لم تبدأ، قيد المراجعة، قيد المراجعة، قيد التنفيذ، والتحديث مطلوب. يمكنك إضافة مهام جديدة تحت كل فئة أو تبديل المهام بين الفئات المختلفة.

بعد ذلك، أضف القسم لكل مشروع، وحدد الأولوية، وأضف وصف المشروع، وحدد مقاييس الأداء الرئيسية.

بهذه الطريقة، سيكون لديك جميع معلومات المشروع الأساسية في متناول يدك.

يوفر هذا القالب علامات تبويب الأنشطة المختلفة لتحسين تجربة إدارة المشروع. يحتوي على علامة تبويب نظرة عامة تصف المراحل المختلفة للمشروع، ولوحة تقدم المهام على غرار كانبان، وعلامة تبويب المهام العاجلة لمساعدتك على البقاء دائماً على اطلاع على متطلبات مشروعك. تنزيل هذا القالب

2. ClickUp قالب مخطط جانت بسيط

حدد العوائق في وقت مبكر واتخذ إجراءات فورية لإنجاز المشروع بسلاسة باستخدام قالب مخطط جانتت البياني ClickUp Simple Gantt

نموذج قالب مخطط جانتت البياني البسيط ClickUp هو أداة تعقب بسيطة وفعالة لإدارة المشاريع لجميع أنواع المشاريع. يساعدك هذا القالب على تتبع وتصور التقدم المحرز في المهام المختلفة وتقييم حالة تقدمها وفقًا للوقت المخصص لتلك المهمة المحددة.

احصل على نظرة عامة شاملة لكل عنصر من عناصر المشروع مع حقول مثل وصف المهمة، والمُعيّن، والحالة الحالية، والأولوية، ومرحلة المشروع، وتواريخ البدء والانتهاء، وتقدم المشروع.

يمكنك استخدام هذا القالب لتوقع التبعيات أو العوائق ومعالجتها قبل أن تعرقل المشروع. سيمكنك هذا المتتبع المرئي من تحليل التأخيرات المحتملة في إكمال مهام معينة، وبالتالي تعزيز الكفاءة الإجمالية. تنزيل هذا القالب

3. قالب تسليمات مشروع ClickUp

استخدم قالب ClickUp Project Deliverables Template لتحديد نطاق المشروع وتخصيص الموارد بكفاءة

الهدف النهائي لإدارة المشروع هو توفير مخرجات عالية الجودة للعميل. إن قالب تسليمات مشروع ClickUp يساعدك على تحقيق هذا الهدف. فهو يوفر نظرة عامة على مخرجات مشروعك ومهامه ومراحله.

يوفر هذا القالب لوحة أو عرض كانبان لجميع المشاريع لمختلف العملاء. أسفل وصف المشروع، يجب عليك إضافة قائمة مفصلة بالمخرجات. يمكنك أيضًا إضافة عمليات محددة لتحقيق النتائج والجداول الزمنية والميزانيات والمعالم الرئيسية.

استخدم هذا القالب لتتبع التقدم المحرز في كل مشروع. أو انتقل إلى ما هو أبعد من ذلك وتتبع الأداء الفعلي للمشروع بناءً على عدة مقاييس. سيساعدك ذلك على تحديد معدل نجاح المشاريع وكيفية مساهمتها في النمو المؤسسي. قم بتنزيل هذا النموذج

4. قالب إعداد تقارير مشروع ClickUp

قم بإعداد تقارير واضحة لأصحاب المصلحة، والتواصل، ومراقبة الأداء، واتخاذ القرارات الاستراتيجية باستخدام قالب إعداد تقارير مشروع ClickUp

من بين المسؤوليات الأخرى لمدير المشروع إعداد تقارير المشروع في كثير من الأحيان يأخذ مقعدًا خلفيًا. إن نموذج الإبلاغ عن مشروع ClickUp يسهل عليك إعداد تقارير مفصلة للمشروع من أجل التتبع الداخلي وتقديم تحديثات في الوقت المناسب لأصحاب المصلحة.

يستخدم هذا القالب تخطيط التقرير التقليدي لوصف تفاصيل المشروع وحالته. يمكنك أيضًا استخدام هذا القالب لعرض الجدول الزمني لنشاط المشروع، والموافقات المستلمة، والتعليقات المرفوعة، والعوائق والموارد المستخدمة وتكاليف المشروع.

يتضمن قالب لوحة معلومات المشروع هذا التفاصيل التالية ذات الصلة لإعداد تقارير شاملة.

مقاييس المشروع

حالة النشاط

ملخص الأولويات

حالة الجدول الزمني

حالة الميزانية تنزيل هذا النموذج ### 5. قالب تعقب مشروع ClickUp

عزز الإنتاجية من خلال تخطيط وتتبع أفضل للمشروعات باستخدام قالب ClickUp Project Tracker Template

يعد تتبع المهام أحد أكثر الجوانب صعوبة في إدارة المشاريع، خاصةً بالنسبة للمشاريع الكبيرة التي تشمل العديد من أصحاب المصلحة. وهنا يأتي دور قالب تعقب المشروع ClickUp Project Tracker يدخل حيز التنفيذ.

فهو يعمل على أتمتة تخطيط المهام ومراقبتها من خلال السماح لك بإضافة مهام إلى فئة محددة من المشروع. يمكنك أيضًا إنشاء العديد من المهام الفرعية وتعيينها لأعضاء الفريق المختلفين.

يمكنك تحديث وتتبع صحة المهام المختلفة بالنقر على زر القائمة المنسدلة بجوار كل مهمة.

الأحمر يعني حرجة وتحتاج إلى اهتمام فوري

اللون الكهرماني يعني متأخرة ويمكن أن تؤخذ على أولوية عالية

الأخضر يعني أن المهمة تسير على المسار الصحيح

يمكنك أيضًا إضافة حقل تاريخ مخصص لتتبع الوقت المقدر والوقت الفعلي لإنجاز المهام. تنزيل هذا القالب

6. قالب إغلاق مشروع ClickUp

استخدم قالب إغلاق مشروع ClickUp لتقييم معدل نجاح المشروع على مقاييس مختلفة

لقد قدمت أخيرًا مشروعًا في الموعد النهائي. ولكن هل هو ناجح؟ هل وافق العميل على التسليمات؟ إن قالب إغلاق مشروع ClickUp يساعدك في الحصول على هذه الإجابات.

كل ما عليك القيام به هو إنشاء قائمة مهام تضم جميع عناصر الإجراءات المطلوبة لإكمال المشروع، بما في ذلك وضع اللمسات الأخيرة على تكاليف المشروع، والحصول على موافقة أصحاب المصلحة، وطلب التأكيد من العميل.

أضف المكلفين، والأولوية، وتاريخ الاستحقاق، ثم حدد حالة المهمة. يمكنك أيضًا تخصيص حقول إضافية لإضافة مقاييس المشروع.

تحتاج إلى إغلاق المشروع نموذج في نهاية مشروعك بعد تسليم المشروع إلى العميل. يمكن تعميمه على جميع أصحاب المصلحة لإجراء مناقشة نهائية، وبعد ذلك يمكنك الإعلان عن انتهاء المشروع.

يمكنك عرض هذا القالب بخمسة تنسيقات - القائمة واللوحة وجانت والمستند والجدول الزمني. قم بتنزيل هذا القالب

7. قالب خارطة طريق مشروع ClickUp

حقق أهداف المشروع من خلال إضافة هيكلية واتجاه لمشروعك باستخدام قالب خارطة طريق مشروع ClickUp

في إدارة المشاريع، غالبًا ما تكون خارطة الطريق ضخمة. فتخصيص الموارد وتتبع التقدم المحرز ومراقبة المخاطر وإدارة أصحاب المصلحة ليست سوى غيض من فيض.

قد تشعر بالإرهاق وتفقد المسار وتبتعد عن الهدف النهائي. إن قالب خارطة طريق مشروع ClickUp يضع الأمور في منظورها الصحيح لكل مشروع.

يبقيك هذا القالب تحت السيطرة من خلال مواءمة جميع المهام مع هدف المشروع. لقد تم تصميمه من منظور فريق تطوير المنتج. لذلك، يمكنك استخدامه للتعاون مع فريقك دون عناء، وتتبع المهام القادمة، وتحديد أولويات المهام.

يوفر هذا القالب سهل الاستخدام خمس طرق عرض لتصور تفاصيل المشروع - القائمة، وعبء العمل، والتقويم، وجانت، وطريقة عرض اللوحة أو كانبان. يمكنك أيضًا تخصيص الحقول والحالات المختلفة لتعكس ما إذا كان تنفيذ المشروع متزامنًا مع خارطة الطريق. تنزيل هذا القالب

8. قالب محفظة إدارة المشاريع ClickUp

استخدم قالب ClickUp لإدارة المشاريع لتتبع جميع مشاريعك في مكان واحد وتعزيز إدارة المخاطر والتنسيق وإعداد التقارير والتحليلات

نموذج قالب إدارة مشاريع محفظة ClickUp Portfolio بمثابة مخطط لجميع المشاريع على مستوى الشركة. وهو يشبه لوحة معلومات محفظة الاستثمار، حيث يمكنك تتبع أرباح وخسائر جميع استثماراتك في مكان واحد. يقدم هذا القالب نظرة شاملة لجميع المشاريع في جميع الأقسام داخل المؤسسة.

يمكنك إضافة علامات مخصصة مثل "قيد المراجعة" أو "قيد التنفيذ" أو "لم يبدأ" لتتبع حالة المشروع. يوفر القالب أيضاً العديد من الحقول، مثل وصف المشروع، والتعليقات المتعلقة بالمشروع، والجدول الزمني التقديري للمشروع، وحالة الأولوية.

هذا القالب مفيد للغاية عندما ترغب في إعداد تقارير حالة المشروع أو إعطاء أصحاب المصلحة تحديثًا سريعًا. تنزيل هذا القالب

9. قالب الجدول الزمني القابل للتعبئة ClickUp

استخدم قالب الجدول الزمني القابل للتعبئة ClickUp لتصور وتتبع الجداول الزمنية للأحداث والمشاريع بسهولة

يتعرض مديرو المشاريع لضغوط مستمرة لتسليم المشاريع ضمن مواعيد نهائية صارمة. إن قالب الجدول الزمني القابل للتعبئة ClickUp يقلل من التوتر من خلال مساعدتك على تخطيط المشاريع بسهولة ووضع جداول زمنية للأحداث ذات الأنشطة المتسلسلة. يمكنك أيضًا تصور الجداول الزمنية المعقدة ومشاركتها مع أصحاب المصلحة المعنيين.

لديك أيضًا المرونة لإضافة/إزالة/تعديل المهام من الجداول الزمنية، مما يتيح لك التركيز على المهام العاجلة. هذا ليس كل شيء. يمكنك الحصول على نظرة عامة سريعة على التقدم المحرز، ومشاركة الجداول الزمنية مع فريقك، وتتبع تكاليف المشروع. الميزة الأكثر إثارة للاهتمام في هذا القالب هي أنه يمكنك تخصيص الطريقة التي تريد عرض الجدول الزمني الخاص بك - اختر من عرض القائمة أو مخططات جانت أو عرض عبء العمل أو عرض التقويم.

قم بتخصيص القالب عن طريق إضافة تسميات الأولويات، وردود الفعل على التعليقات، والمكلفين المتعددين. قالب إدارة المشاريع ClickUp هذا ممتاز للمشاريع ذات المجال للمرونة أو المشاريع ذات الأولوية المنخفضة. قم بتنزيل هذا القالب

10. قالب إطار عمل إدارة مشروع ClickUp

تبسيط عملية تخطيط المشاريع وتنفيذها باستخدام قالب إطار عمل إدارة المشاريع ClickUp Project Management Framework

إذا بدا الأمر وكأن المنزل يحترق وأنت تكافح لإخماد الحريق، فأنت بحاجة إلى تخطيط وتخصيص أفضل للموارد.

قلل من الفوضى في تخطيط المشروع مع نموذج إطار عمل إدارة المشاريع ClickUp . وهو قالب شامل يسهل التخطيط التفصيلي لكل عنصر من عناصر المشروع، ويساعدك على إعداد إجراءات التشغيل القياسية (SOPs) لمختلف المهام، ويساعد على تتبع التحديثات في الوقت الفعلي لتخفيف المخاطر.

يوفر هذا القالب لوحة تحكم منظمة لتعيين المهام، وتحديد المعالم، وتتبع التقدم المحرز، وتعديل المواعيد النهائية. تنزيل هذا القالب المكافأة:

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رفع مستوى إدارة المشاريع باستخدام قوالب Excel و ClickUp

بصفتك مدير مشروع، فإنك تتصدى لجميع العقبات وتوجه فريقك على الطريق الصحيح. ومع ذلك، فأنت بحاجة إلى خارطة طريق استراتيجية وتنفيذ قوي للمضي قدمًا بثقة. توفر قوالب إدارة المشاريع ClickUp هذا الأمر.

فهي تعمل على أتمتة تخطيط المشروع وتتبعه لمساعدتك على تحديد العقبات والتغلب عليها. علاوة على ذلك، تضمن لك التحليلات التفصيلية التي يوفرها برنامج ClickUp لإدارة المشاريع أن تتعلم من مشاريعك الجارية لتحسين نتائج المشاريع المستقبلية. اشترك في ClickUp اليوم لتحسين إطار عمل إدارة مشروعك!