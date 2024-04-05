مقاييس كانبان الرشيقة لتتبع الروائح الكريهة وقياس الكفاءة في المشاريع

يعد كانبان من بين أكثر منهجيات تطوير البرمجيات المرنة شيوعًا، مثل Agile و Scrum والبرمجة القصوى و DevOps، إلخ. كانبان - وتعني "لوحة الإشارات" باللغة اليابانية - هي منهجية مرئية لإدارة العمل من البداية إلى النهاية عبر مراحل مختلفة، ويتم عرضها على لوحة تفاعلية.

لوحة كانبان لتتبع العمل (مصدر الصورة: ويكيميديا كومنز )

عندما تنظر إلى لوحة كانبان ، كيف تعرف ما إذا كنت تعمل بشكل جيد؟

هل تنجز ما يكفي من المهام؟

هل تنجزها بالسرعة الكافية؟

هل الفريق منتج؟

هل هناك أي خطوات في العملية تسبب التأخير؟

للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها، تستخدم فرق تطوير البرمجيات مقاييس كانبان.

مقاييس كانبان هي مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) التي تستخدمها فرق تطوير البرمجيات الرشيقة لقياس الأداء. وهي أرقام ترشد المطورين والمختبرين ومختصي التطوير والعمليات ومديري المشاريع نحو تحسين نتائجهم.

في منشور المدونة هذا، نناقش مقاييس كانبان الشائعة الاستخدام وكيف يمكنك دمجها في مشاريعك لقياس أداء الفريق.

## أهم مقاييس كانبان التي يجب تتبعها في مشاريع رشيقة

اعتمادًا على أهداف مشروعك ومهامه ومدته وهيكل الفريق، يمكنك استخدام أي مقاييس لتقييم عملك. عبر كل هذه الأبعاد، تعتبر المقاييس الخمسة التالية مقاييس كانبان الأساسية.

الإنتاجية

الإنتاجية هي مقدار العمل الذي أنجزته في فترة زمنية معينة، مثل يوم أو أسبوع أو سباق سريع. وعادةً ما يُقاس "العمل" على أنه المهام المنجزة، والانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الأخيرة على لوحة كانبان.

يمكن قياس إنتاجية فريق تطوير البرمجيات على أنها عدد قصص المستخدمين التي تم تطويرها في كل سباق سريع. ويُستخدم هذا المقياس من أجل:

قياس الإنتاجية الفردية

قياس إنتاجية الفريق

تخطيط المشاريع المستقبلية بدقة

وقت التنفيذ

في نظام كانبان لـ إدارة المشاريع الرشيقة ، يقيس المهلة الزمنية المدة من وقت إضافة مهمة إلى اللوحة حتى يتم وضع علامة على اكتمالها. إنها مدة سير العمل.

على سبيل المثال، إذا استغرق الأمر ستة أسابيع من وقت إضافة قصة مستخدم إلى الأعمال المتراكمة حتى يتم تطويرها ونشرها، فإن المهلة الزمنية هي ستة أسابيع. يُستخدم هذا المقياس لـ

جدولة المهام

تخصيص الموارد

تحسين سير العمل

وقت الدورة الزمنية

وقت الدورة هو جزء من وقت التنفيذ ويركز فقط على الوقت الذي يعمل فيه الفريق بنشاط على مهمة ما. في لوحة Kanban، يمكن أن يبدأ ذلك عندما يضع شخص ما علامة بدء/عمل على مهمة ما إلى وقت اكتمالها.

في المثال أعلاه، إذا تم تطوير قصة المستخدم في يوم واحد، بعد أن بقيت في الأعمال المتراكمة لأكثر من خمسة أسابيع، فإن زمن الدورة هو يوم واحد. يُستخدم هذا المقياس من أجل:

قياس الكفاءة

تحسين العملية لتسريع العمل النشط

العمل الجاري (WIP)

يشير العمل الجاري إلى عدد المهام في المراحل النشطة على لوحة كانبان. هذه المهام ليست متراكمة ولا مكتملة، أي يُعتقد أنها تعمل بنشاط.

يمكن أن تكون هذه المهام في مراحل مثل المهام قيد التنفيذ والتطوير والاختبار ومراجعة التعليمات البرمجية وما إلى ذلك. يستخدم مديرو المشاريع هذا المقياس من أجل:

تتبع عبء عمل الفريق

إدارة الأعمال المتراكمة بشكل أفضل والتخلص من الإرهاق

تحديد الاختناقات

يقودنا هذا إلى المقياس التالي والأخير من مقاييس كانبان: اختناقات العملية.

اختناقات العمليات

كما يوحي الاسم، فإن الاختناقات هي أجزاء من العملية ذات سعة أقل من البقية، مما يؤدي إلى ازدحام في سير العمل.

على سبيل المثال، إذا كان لديك عشرة مطورين يدفعون 20 ميزة كل أسبوع، مع وجود مطور كبير واحد فقط يمكنه إجراء مراجعة التعليمات البرمجية لاثنين منهم، فقد خلقت عنق زجاجة.

تستخدم فرق Agile / Kanban الاختناقات كمقياس لـ

قياس كفاءة العملية

معالجة الثغرات والازدحام

إذا كنت قد تعلمت عن أجايل و DevOps و Scrum و Kanban وما إلى ذلك، فأنت تعلم أن هذه المقاييس تُستخدم عبر المنهجيات. دعنا نفحص أوجه التشابه والاختلاف بينها.

سكرم مقابل كانبان: أوجه التشابه والاختلاف

سكرم هي منهجية لإدارة المشاريع تقوم بتقسيم العمل إلى أجزاء صغيرة نحو هدف يتم تحقيقه في وقت محدد، يُعرف باسم "سبرينت". أما منهجية كانبان فهي منهجية بصرية، حيث تقوم بتوزيع المهام على سلسلة من الخطوات التي تشكل سير العمل.

يركز كل من سكرم وكانبان على تقسيم المشاريع الكبيرة إلى مهام صغيرة يمكن إدارتها للقضاء على الاختناقات وتسهيل التحسين المستمر وتحسين سير العمل. ومع ذلك، هناك اختلافات دقيقة أيضًا.

Scrum Kanban جدولة العمل في سباقات السرعة (1-4 أسابيع) يستخدم القطع الأثرية، مثل الأعمال المتراكمة وزيادات المنتجات، إلخ. يستخدم القطع الأثرية، مثل الأعمال المتراكمة وزيادات المنتجات، إلخ. يستخدم القطع الأثرية، مثل لوحة كانبان والمهام يقدم مزايا زيادة الإنتاجية والإنتاجية والجودة يقدم مزايا الرؤية الأفضل والتحسين المستمر العمليات أكثر إحكامًا مع أدوار محددة مسبقًا في فريق /href/ https://clickup.com/blog/scrum-team//Scrum/%href/، مثل مدير Scrum، ومالك المنتج، وفريق التطوير العمليات قابلة للتكيف مع مدير المشروع الذي يوجه الفريق الأفضل للفرق ذات الأولويات الواضحة التي لا تحتاج إلى التغيير في كل سباق الأفضل للفرق ذات الأولويات المتطورة باستمرار

الاختلافات بين سكرم وكانبان

تستخدم كل من منهجيات سكروم وكانبان مقاييس رئيسية مماثلة لتقييم الأداء. في الواقع ، يمكن لمقاييس كانبان التي ناقشناها أعلاه أن تلعب أيضًا دورًا مفيدًا في إدارة مشروع سكروم. إليك كيف.

الإنتاجية: يسلط مقياس كانبان هذا الضوء على سرعة تطوير فرق سكروم. في الاجتماعات الاستعراضية واجتماعات التخطيط للسباق السريع، يمكن لفرق سكروم استخدام البيانات من هذا المقياس لتحسين التنبؤ والجدولة.

العمل الجاري: في التدفق المستمر للمهام في كانبان، يشير WIP إلى المهام النشطة. هذا هو موازٍ كبير للمهام الملتزم بها في سباق السرعة في Scrum. باستخدام WIP، يمكن لفرق سكروم حساب سرعة التطوير والإنتاجية والكفاءة.

وقت الدورة والمهلة الزمنية: في Scrum، عادةً ما يكون وقت الدورة في Scrum هو سباق السرعة (من 1-4 أسابيع). ومع ذلك، يمكن أن تبدأ المهلة الزمنية في اليوم الذي يطلب فيه فريق العمل ميزة ما وتستمر حتى يوم الانتهاء منها. من خلال قياس المهلة الزمنية، يمكن لفرق سكروم مراقبة سرعة استجابتها لتغيرات السوق واحتياجات العمل.

عوائق الاختناقات: تُظهر لوحة كانبان بوضوح عدد المهام العالقة في المرحلة التي تسبق عنق الزجاجة مباشرة. يمكن لفرق سكروم استخدام هذه البيانات لتحسين عملياتها في الوقت الفعلي خلال سباق السرعة نفسه.

إذا كنت مهتمًا بالنظر في مقاييس كانبان لمشاريعك، فإليك كيفية قياسها.

كيفية قياس مقاييس كانبان

إن الفلسفة الكامنة وراء جميع منهجيات الإدارة الرشيقة هي البساطة. وبهذا المعنى، فإن مقاييس كانبان سهلة الاستخدام أيضًا. فيما يلي عملية القياس خطوة بخطوة لقياس مقاييس رشيقة .

1. حدد المقاييس التي تريد قياسها

مقاييس كانبان الأساسية هي الإنتاجية والوقت المستغرق ووقت الإنجاز ووقت الدورة و WIP واختناقات العملية. ومع ذلك، هذه ليست المقاييس الوحيدة. فغالبًا ما تستخدم الفرق مقاييس مثل توزيع عبء العمل والتقدم نحو الأهداف وما إلى ذلك.

قبل أن تقوم بإعداد مقاييس مؤشرات الأداء الرئيسية حدد تلك التي تهمك. أثناء اختيارك، ضع في اعتبارك المقاييس الجيدة والسيئة. المقاييس الجيدة هي

غير مفهومة: المقاييس المعقدة صعبة الفهم، مما يقلل من احتمالية تبنيها. المقاييس الجيدة سهلة الفهم وسهلة القياس.

ذات مغزى: لكي تكون المقاييس الممتازة ذات أهمية، يجب أن تكون ذات مغزى للفريق. على سبيل المثال، الميزات التي تم تطويرها ذات مغزى للمطوّر، والأخطاء التي تم تحديدها لمحللي الجودة، وتكرار النشر لفرق DevOps.

قابلة للتنفيذ: يوفر المقياس الجيد رؤية ثاقبة تمكن من اتخاذ إجراء. على سبيل المثال، إذا اختلفت مقاييس الوقت المستغرق ووقت الدورة بشكل كبير، يمكنك تحديد السبب الجذري وإجراء التحسينات.

ذات صلة بالموضوع: المقياس الجيد يرتبط بأهداف العمل. على سبيل المثال, مؤشرات الأداء الرئيسية للمشتريات تساهم في تكلفة البضائع المباعة، وتقيس الإنتاجية مدى سرعة استجابة الشركة لتغيرات السوق.

السياق: إذا قمت بقياس الإنتاجية على أنها عدد الميزات التي تم تطويرها ووضعت هدفًا محددًا، فقد تخسر الجودة في سعيك وراء السرعة. ولكي تكون فعّالاً، يجب أن يكون مقياسك مرتبطاً بالسياق.

2. جمع البيانات اللازمة لمقاييس كانبان

لقياس الأداء بدقة على أي مقياس، تحتاج إلى بيانات. على سبيل المثال، لحساب الإنتاجية، تحتاج إلى تتبع عدد المهام التي يتم العمل عليها/إنجازها خلال فترة معينة، مرتبة حسب أعضاء الفريق المسؤولين.

تحتاج إلى معرفة تواريخ بداية ونهاية كل مهمة لحساب الوقت المستغرق أو زمن الدورة.

3. وضع المعايير وتحديد الأهداف

المقاييس من أجل المقاييس لا معنى لها. لذا، حدد المقاييس المرجعية. يمكنك القيام بذلك من خلال فهم المعايير في مجال عملك أو الشركات ذات الحجم المماثل.

وبمرور الوقت، يمكنك استخدام أدائك كمعيار مرجعي والسعي إلى التحسين المستمر.

4. تصور مقاييس مشروعك

في الأساس، كانبان هي منهجية مرئية. وهي تساعد على إعداد مقاييس المشروع بصريًا على لوحة كانبان.

يساعد وضع جميع المهام على لوحة كانبان في معرفة عدد المهام قيد التنفيذ أو المنجزة أو التي لم تبدأ بعد

تساعد المخططات البيانية للجدول الزمني في تحديد الاختناقات

تُظهر الرسوم البيانية لعبء العمل إنتاجية كل عضو في الفريق

تصور العمل قيد التنفيذ (مصدر الصورة: ويكيميديا كومنز )

5. استكشاف قياس الأداء بشكل أعمق

توفر المقاييس الأساسية الأساس لقياس الأداء. ومع ذلك، من أجل تحقيق كفاءة وإنتاجية أكبر، استكشف بشكل أعمق.

على سبيل المثال، يمكنك تتبع مقاييس التطوير التكرارية والتصاعدية من خلال ربط الميزات وحساب أزمنة الدورات المدمجة. في منصة التسوق عبر الإنترنت، يمكنك تقسيم وظيفة السداد إلى ميزات، مثل الإضافة إلى عربة التسوق، وقائمة الأمنيات، والسداد الفوري، والشراء الآن، والدفع لاحقًا، وما إلى ذلك.

بمجرد تطوير جميع هذه الميزات، تتبع المقاييس الخاصة بالوظائف لقياس الأداء في ممارسة التطوير التكراري.

والآن بعد أن تعرفت على كيفية القياس، إليك القيمة التي يمكن أن تقدمها.

دور مقاييس كانبان في عملية تطوير البرمجيات

يمكن أن تكون مقاييس كانبان طريقة رائعة لقياس أدائك وتحسينه والارتقاء به في أي ممارسة لتطوير البرمجيات المرنة. وإليك الطريقة.

السرعة والسرعة

تقيس مقاييس كانبان مثل الإنتاجية والوقت المستغرق ووقت الدورة السرعة التي تنجز بها المهام. وبالتالي، فهي تُظهر أيضًا مقدار العمل الذي يمكنك إنجازه في أي وقت.

كفاءة التدفق

يوضح العمل الجاري والإنتاجية مدى كفاءة إنجازك للعمل الملتزم به. من خلال تحديد الاختناقات، يمكنك تحسين الكفاءة باستمرار.

الوضوح

تمكّن مقاييس كانبان جميع أعضاء الفريق من فهم أدوارهم وأهدافهم بوضوح من خلال بساطتها وأهميتها. عندما يعرف أعضاء الفريق كيفية أدائهم، سيتم تحفيزهم على القيام بعمل أفضل.

الملكية

تتوقع منهجيات Agile و Scrum و DevOps أن تقوم الفرق ذاتية التنظيم بـ "سحب" المهام من الأعمال المتراكمة والتعاون بفعالية لإنجاز العمل. تتيح مقاييس كانبان التقييم الذاتي وتعزز الملكية.

التركيز

يمكنك قياس العشرات من العوامل من خلال كل مشروع: عدد أعضاء الفريق الذين تم إلحاقهم بالعمل، وساعات العمل، ولغات البرمجة المستخدمة، والأيام غير المنتجة، والترقيات، وما إلى ذلك. ومع ذلك، فإن هذه المقاييس الزائفة تقدم قيمة ضئيلة أو لا تقدم أي قيمة للأداء.

تساعد مقاييس كانبان الجيدة الفريق في الحفاظ على تركيزه. على سبيل المثال، يساهم وقت الدورة في القدرة على التكيف، مما يؤدي إلى سرعة إنجاز الأعمال، والتي بدورها تزيد من الإيرادات. يساعد خط الرؤية هذا، من الكود الخاص بهم إلى نتائج الأعمال، كل عضو في الفريق على الحفاظ على تركيزه.

هل أنت مقتنع؟ دعنا نرى كيف يمكنك استخدامها في عملية تطوير البرمجيات الخاصة بك.

إطلاق العنان لقوة مقاييس كانبان

يمكن أن تمنحك مقاييس كانبان الرؤية وتحديد الثغرات وإلهام الأفكار وتحسين العمليات دفعة واحدة. إليك كيفية زيادة الإنتاجية والكفاءة باستخدام مقاييس كانبان.

قم بقياس ما يهم: ركز على مقاييس كانبان المناسبة لفريقك. إذا كنت شركة ناشئة في مرحلة مبكرة، فقد تكون الإنتاجية ووقت الدورة مهمين بالنسبة لك. أما إذا كنت فريق مؤسسة كبيرة، فقد تكون WIP أكبر بطبيعة الحال.

كن استراتيجيًا: اربط مقاييسك بأهداف العمل. الإنتاجية مقياس رائع إذا كان عملك يهدف إلى بناء منتج غني بالميزات. تكون اختناقات العملية الخاصة بك حاسمة إذا كنت صاحب مشروع منفرد يبني منتجًا متميزًا.

اجعلها مرئية: أنشئ لوحات معلومات يمكن للجميع في الفريق الوصول إليها. على الرغم من أنك قد لا ترى تحسينات في الأداء يومياً، إلا أن تتبع المؤشرات الرئيسية يمكن أن يكون مفيداً. على سبيل المثال، يمكن أن يساعد تتبع الوقت لكل مهمة في التنبؤ بوقت الدورة.

ناقشها بانتظام: استخدم التخطيط للسباق السريع، والمنظورات الاستعراضية، وغيرها من أحداث أجايل/كروم لمناقشة الأداء على مقاييس كانبان. مناقشة الأسباب الجذرية وابتكار حلول محتملة.

التحسين المستمر: ينطبق التحسين المستمر في أجايل ليس فقط على ما تقوم بتطويره ولكن أيضًا على كيفية تتبع الأداء. قم بتقييم مقاييسك باستمرار. بمجرد تحسين وقت الدورة الزمنية الخاصة بك، انتقل إلى وقت التنفيذ. عندما ينمو حجم فريقك، قم بتكييف مقاييس كانبان الخاصة بك وفقًا لذلك.

وأثناء ذلك، قد تواجه تحديات. إليك التحديات التي ستواجهها على الأرجح وكيفية التغلب عليها.

مقاييس كانبان: التحديات والحلول

إن مشاريع تطوير البرمجيات اليوم معقدة، مع وجود العشرات من الأجزاء المتحركة في أي وقت. وهي عبارة عن مصفوفة من الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا التي يجب إدارتها بفعالية.

هناك الكثير من التحديات في هذه العملية. يمكن أن تساعد برامج إدارة المشاريع القوية في التغلب على الكثير منها.

1. نقص البيانات

لقياس الأداء، تحتاج إلى بيانات. تقوم معظم فرق التطوير الرشيقة بجمع البيانات باستخدام الحدس أو التقييم اللاحق. على سبيل المثال، قد يقول المطورون: "لقد استغرق الأمر يومين لتطوير هذه الميزة"، وهو تقدير تقريبي.

اجمع بيانات دقيقة باستخدام تقنيات التقدير الرشيق لحل هذه المشكلة. لدى ClickUp أدوات لجمع جميع البيانات التي تحتاجها.

تتبع الوقت لالتقاط كل دقيقة قضاها في العمل

تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء لكل مهمة ومهمة فرعية لحساب أزمنة الدورات/المهام الفرعية

التبعيات لتحديد الاختناقات

تعيين مستخدمين للمهام لقياس الإنتاجية الفردية

اجمع البيانات بفعالية باستخدام خاصية تتبع وقت المشروع من ClickUp

2. عدم وجود رؤى

حتى عندما تكون لديك بيانات، قد يكون من الصعب أحيانًا استخلاص الرؤى. غالبًا ما يقضي مديرو المشاريع ساعات في تجميع البيانات في جداول البيانات وإجراء الحسابات. ClickUp Dashboards مصممة للتغلب على هذه التحديات بالضبط. تتبّع المهام والإنتاجية والكفاءة والاستخدام من خلال لوحات معلومات قابلة للتخصيص في الوقت الفعلي. بعض من التقارير الأكثر استخدامًا، المضمنة في العديد من قوالب لوحة كانبان هي

مخطط التدفق التراكمي

الرسم البياني للتدفق التراكمي والمخطط التراكمي

حالة المشروع/المهمة

إنجاز الأهداف والتقدم نحو تحقيق الأهداف

احصل على رؤى في الوقت الفعلي لمشروعك باستخدام ClickUp Dashboards

3. نقص المعلومات القابلة للتنفيذ

لنفترض أن متوسط الوقت الذي تستغرقه الدورة الزمنية هو ثلاثة أسابيع. إذا كنت تريد تقليله، فماذا يمكنك أن تفعل؟ تم تصميم تقارير ClickUp لمساعدتك في اتخاذ القرارات.

على سبيل المثال، يمكنك الاطلاع على طريقة عرض عبء العمل لفهم من يعمل على ماذا، وما هي المهارات المتاحة، وما إلى ذلك، لتخصيص الموارد بفعالية. إذا كنت بحاجة إلى مطور لغة بايثون لتقليل أوقات الدورات لمدة أسبوع، يمكنك استخدام طريقة عرض عبء العمل للعثور على مطور متاح.

نقر فوق عرض عبء العمل لتخصيص الموارد بفعالية

4. الحمل الزائد لإدارة المشاريع الإدارية

تتضمن إدارة مشروع تطوير البرمجيات الرشيقة العديد من المهام الإدارية، مثل تعيين المهام، وتغيير الحالات، وإرسال الإشعارات، وتطبيق قوائم التدقيق، وما إلى ذلك. يؤدي تنفيذ كل هذه المهام إلى حدوث تأخيرات واختناقات غير ضرورية، مما يؤثر على مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة المشروع . أتمتة ClickUp يحتوي على أكثر من 100 عملية سير عمل يمكنك وضعها على الطيار الآلي على الفور.

قوالب أتمتة إنشاء مهام النقر فوق

الاستفادة من مقاييس كانبان لنجاح إدارة المشاريع باستخدام ClickUp

الهندسة الرشيقة مبنية على أساس التغذية الراجعة المستمرة والتطوير التكراري. تقوم فرق المنتجات ببناء وإطلاق ومراقبة وتحسين نتائجها في دورات قصيرة.

ويُعد تتبع مقاييس كانبان أمرًا أساسيًا لتحقيق ذلك. ولتحقيق الاستفادة القصوى من مقاييس كانبان، تحتاج فرق هندسة البرمجيات إلى برنامج قوي ومرن وغني بالميزات لإدارة المشاريع مثل ClickUp.

يتيح لك ClickUp جمع البيانات وتتبع الاتجاهات وتصور الرؤى وبناء استراتيجيات التحسين حيث يمكنك تتبع مهامك. كما أنه يمنح مديري المشاريع رؤية شاملة بزاوية 360 درجة، بينما يمكن لكل عضو في الفريق الاطلاع على تقارير دقيقة عن أدائه.

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أسئلة وأجوبة حول مقاييس كانبان

1. ما هي المقاييس المستخدمة في كانبان؟

تستخدم فرق كانبان عدة مقاييس خلال دورة حياة إدارة المشروع. مقاييس كانبان الأساسية هي الإنتاجية والوقت المستغرق ووقت الإنجاز ووقت الدورة والعمل الجاري واختناقات العملية.

2. ما هي عناصر كانبان الخمسة؟

وفقاً لديفيد أندرسون، المؤلف ومدرب كانبان، فإن العناصر الخمسة للوحة كانبان هي