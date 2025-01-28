أفضل 10 عمليات تكامل مساعدة الكشافة لتحويل دعم العملاء إلى دعم العملاء

لا يخفى على أحد أنه يجب عليك التأكد من أن عملاءك سعداء لكي تنجح أعمالك - فتجربة العميل هي العامل الأساسي الذي يميزك عن عملائك. وقد شاعت هذه العقلية التي تضع العميل في المقام الأول أدوات مثل Help Scout.

Help Scout هي منصة شاملة لدعم العملاء تعمل كمحور لجميع تفاعلات العملاء. وعلى الرغم من أنها توفر مجموعة رائعة من الأدوات والميزات، إلا أن عمليات التكامل يمكن أن تجعلها أكثر قوة.

استرخِ بينما نطلعك على 10 عمليات تكامل للتطبيقات التي تنقل Help Scout إلى المستوى التالي.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في عمليات تكامل Help Scout؟

فيما يلي بعض الاعتبارات التي يجب أخذها في الاعتبار أثناء فحص التكامل مع Help Scout:

التكامل السلس : أنت تريد حلاً يتكامل مع Help Scout، ولكن ماذا عن البنية التحتية الرقمية الأكبر؟ يجب أن يكون النظام متوافقاً مع الأدوات والمنصات والتقنيات الأخرى التي تستخدمها في أنشطة الأعمال مثل إدارة علاقات العملاء ورعاية العملاء المحتملين والمشاركة والمزيد

: أنت تريد حلاً يتكامل مع Help Scout، ولكن ماذا عن البنية التحتية الرقمية الأكبر؟ يجب أن يكون النظام متوافقاً مع الأدوات والمنصات والتقنيات الأخرى التي تستخدمها في أنشطة الأعمال مثل إدارة علاقات العملاء ورعاية العملاء المحتملين والمشاركة والمزيد سهولة الاستخدام : أنت لا تريد أن تقضي أسابيع في إعداد التكامل الجديد - أو أن تواجه الكثير من الاحتكاك لدرجة أن فريقك يستسلم. يجب أن يكون التكامل سهل الاستخدام وسهل الاستخدام. إن وجود واجهة مستخدم بديهية وتجربة استخدام سلسة سيحفز معدلات التبني

: أنت لا تريد أن تقضي أسابيع في إعداد التكامل الجديد - أو أن تواجه الكثير من الاحتكاك لدرجة أن فريقك يستسلم. يجب أن يكون التكامل سهل الاستخدام وسهل الاستخدام. إن وجود واجهة مستخدم بديهية وتجربة استخدام سلسة سيحفز معدلات التبني التخصيص : ابحث عن عمليات التكامل التي يمكنك تخصيصها حسب احتياجات عملك وتفضيلات العملاء. يسمح لك تخصيص سير العمل بتوسيع نطاق تجربة العملاء المجزية من خلال التخصيص والكفاءة

: ابحث عن عمليات التكامل التي يمكنك تخصيصها حسب احتياجات عملك وتفضيلات العملاء. يسمح لك تخصيص سير العمل بتوسيع نطاق تجربة العملاء المجزية من خلال التخصيص والكفاءة الأتمتة : يمكن أن تتضاعف خدمة العملاء والدعم بسرعة، مما يثقل كاهل فرقك. اختر التكامل الذي يوفر الأتمتة لتبسيط الطلبات الواردة ومعالجة المهام الروتينية والمتكررة. سيؤدي القيام بذلك إلى تسهيل خدمة العملاء بشكل أفضل

: يمكن أن تتضاعف خدمة العملاء والدعم بسرعة، مما يثقل كاهل فرقك. اختر التكامل الذي يوفر الأتمتة لتبسيط الطلبات الواردة ومعالجة المهام الروتينية والمتكررة. سيؤدي القيام بذلك إلى تسهيل خدمة العملاء بشكل أفضل الأمان والامتثال : قد تتعامل فرقك مع بيانات العملاء الحساسة. وعلى هذا النحو، فأنت تريد أمانًا قويًا وامتثالًا مقاومًا للفشل لمنع وقوع حوادث أو انتهاكات. يجب أن تتصدر عمليات التكامل التي تتبع أفضل الممارسات للحفاظ على سلامة البيانات وأمنها وامتثالها قائمتك

: قد تتعامل فرقك مع بيانات العملاء الحساسة. وعلى هذا النحو، فأنت تريد أمانًا قويًا وامتثالًا مقاومًا للفشل لمنع وقوع حوادث أو انتهاكات. يجب أن تتصدر عمليات التكامل التي تتبع أفضل الممارسات للحفاظ على سلامة البيانات وأمنها وامتثالها قائمتك قابلية التوسع : تنمو Help Scout مع نمو مؤسستك ومتطلباتها المتغيرة. أنت تريد نفس الدرجة من قابلية التوسع في عمليات التكامل أيضًا، حيث ستكون هناك ذروة ووديان أثناء التعامل مع طلبات العملاء

: تنمو Help Scout مع نمو مؤسستك ومتطلباتها المتغيرة. أنت تريد نفس الدرجة من قابلية التوسع في عمليات التكامل أيضًا، حيث ستكون هناك ذروة ووديان أثناء التعامل مع طلبات العملاء التكلفة مقابل القيمة: بدلاً من التركيز فقط على تكلفة التكامل، ضع تصوراً للقيمة التي يجلبها التكامل إلى عمليات خدمة العملاء والدعم. قم بتحليل مدى توافقه مع أهداف Help Scout وأهداف المؤسسة الأوسع نطاقًا لتبرير الاستثمار

## أفضل 10 تكاملات لمساعدة الكشافة لاستخدامها في عام 2024

الآن بعد أن فهمت كيفية تحليل عمليات تكامل Help Scout، دعنا نفحص العمليات التي تستحق وقتك.

1. ClickUp انقر فوق ومساعدة الكشافة قد يبدو للوهلة الأولى تطابقًا غير محتمل للوهلة الأولى، لكن الواقع مختلف. ClickUp، أداة إدارة المشاريع الشاملة، هي إضافة قوية لـ Help Scout لإطلاق المزيد من القيمة. يمكن ترجمة كل نشاط تجاري إلى مشروع، والأمر نفسه ينطبق على إدارة تجربة العملاء.

يمكن لأداة إدارة المشاريع أن تكون مفيدة في التعامل مع استفسارات العملاء، وحل المشاكل بشكل تعاوني، ونقل ملاحظات العملاء إلى فرق تطوير المنتجات، وتحسين كفاءة الأعمال بشكل عام.

فيما يلي نظرة عامة على بعض ميزات ClickUp التي يمكن أن تساعد في تحقيق هذه النتائج:

إدارة المهام

تحويل الاستعلامات إلى تذاكر باستخدام مهام ClickUp Tasks مهام النقر فوق المهام هو مستودع مركزي للمستندات. استخدمه لإنشاء قواعد معارف العملاء أو التعاون داخليًا لتجميع أفضل الممارسات والنصائح والحيل؛ فالإمكانيات لا حصر لها. بالإضافة إلى إتاحة المعلومات، فإنه يقوم بإعداد تدفقات عمل تلقائية تنطلق عند استيفاء شروط عمل معينة.

البحث الشامل

البحث في جميع أصولك باستخدام ClickUp Universal Search

حدد موقع أي شيء وكل شيء باستخدام البحث الشامل على ClickUp . تعمل هذه الميزة على تسخير تماسك البنية التحتية الرقمية لجعل كل الأصول قابلة للبحث والتنقل فيها. يمكنك العثور على أي شيء باستخدام المجموعة الصحيحة من الكلمات المفتاحية، بدءًا من ملفات المستندات على مستندات ClickUp Docs إلى صناديق البريد الوارد المشتركة التي تم إنشاؤها من خلال عمليات التكامل.

ClickUp Brain

إنشاء منشورات مدونة في ثوانٍ باستخدام ClickUp Brain ClickUp Brain هو مساعد ذكاء اصطناعي شامل. يمكنه أداء وظائف مختلفة، من تلخيص حالة المشروع إلى صياغة الردود الفورية على الأسئلة. يمكنك حتى استخدامه لتجميع وتعبئة الأسئلة الشائعة والمقالات الإرشادية لتلبية متطلبات الخدمة الذاتية.

أفضل ميزات #### ClickUp

تتبع الوقت : سجّل عدد ساعات العمل الموضوعة في مهمة ما باستخدام تتبُّع الوقت المدمج في ClickUp الميزة

: سجّل عدد ساعات العمل الموضوعة في مهمة ما باستخدام تتبُّع الوقت المدمج في ClickUp الميزة تتبع الأهداف : قم بتعيين الأهداف و OKRs وتتبعها وعرضها وتنظيمها لتسهيل تحقيق الأهداف باستخدام أهداف ClickUp مساحات عمل قابلة للتخصيص : صمم مساحة العمل الخاصة بك على طريقتك مع العديد من طرق عرض ClickUp مثل عبء العمل والقائمة واللوحة والتقويم، واحصل على رؤية كاملة لمشاريعك

: قم بتعيين الأهداف و OKRs وتتبعها وعرضها وتنظيمها لتسهيل تحقيق الأهداف باستخدام أهداف ClickUp الخرائط الذهنية: قم بإنشاء مخططات مرئية مذهلة على انقر فوق الخرائط الذهنية من البداية أو عن طريق استخدام المهام المكتملة بالفعل

قم بإنشاء مخططات مرئية مذهلة على انقر فوق الخرائط الذهنية من البداية أو عن طريق استخدام المهام المكتملة بالفعل حقول مخصصة: إضافة انقر فوق الحقول المخصصة إلى المهام والمشروعات والمستندات لتنظيم البيانات وتتبعها بشكل أوضح

قيود النقر فوق

قد تجعلك قائمة الميزات الطويلة تشعر بأنك غير قادر على استخدام المنصة على أكمل وجه

قد لا تكون وظيفة الدردشة المدمجة بديهية مثل منصات التواصل المخصصة

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

7 دولارات شهرياً لكل مستخدم الشركات: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

10 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص ClickUp Brain متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp Brain

G2 : 4.7/5.0 (9,392 تقييم)

: 4.7/5.0 (9,392 تقييم) Capterra: 4.6/5.0 (4,009 أصوات)

2. فريشبوكس

via

كتب طازجة_

على الرغم من أن Freshbooks بدأ كأداة للفواتير، إلا أنه أصبح الآن برنامج محاسبة كامل الميزات ومزدوج القيد وقائم على السحابة. صُمم البرنامج للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو يعمل على تبسيط الأنشطة المختلفة مثل إصدار الفواتير، وقبول المدفوعات، وتتبع النفقات، وتتبع الساعات المدفوعة، وإعداد التقارير عن الشؤون المالية، وغير ذلك الكثير.

عند دمجه مع برنامج مكتب المساعدة ، ستسمح أداة المحاسبة هذه لفريق الدعم بعرض معلومات الفوترة أو الفواتير مباشرةً من التذاكر.

أفضل ميزات Freshbooks

استخدمها للفواتير والمحاسبة والمدفوعات والمصروفات وتتبع الوقت وجدوى المشروع وإعداد التقارير والمزيد

قم بتجميع معلومات العميل والفواتير وتفاصيل المشروع والمحادثات والتقارير وما إلى ذلك في مكان واحد

تخصيص التقديرات والحصول على الموافقات المعتمدة بنقرة واحدة باستخدام التوقيعات الإلكترونية

تحويل التقديرات إلى فواتير وقبول الإيداعات أو المدفوعات حسب طريقة الدفع المفضلة للعميل

قياس ربحية المشروع باستخدام رؤى مدعومة بالبيانات وتقليل التكاليف العامة لزيادة هوامش الربح

قيود الدفاتر الجديدة

يمكن أن تؤدي إضافة أعضاء الفريق إلى تضاعف التكلفة الإجمالية ل Freshbooks

يفتقر إلى ميزات إعداد التقارير المخصصة مع عدم وجود قوالب مرنة كافية

تطبيق الجوال ضعيف

تسعير Freshbooks

الخفيفة: 19 دولارًا في الشهر

19 دولارًا في الشهر الإضافي: 33 دولارًا في الشهر

33 دولارًا في الشهر القسط: 60 دولاراً شهرياً

60 دولاراً شهرياً اختيار: أسعار مخصصة

يمكن إضافة أعضاء الفريق بسعر 11 دولاراً لكل مستخدم شهرياً.

تقييمات ومراجعات الكتب الجديدة

G2 : 4.5/5.0 (705 تقييمات)

: 4.5/5.0 (705 تقييمات) Capterra: 4.5/5.0 (4,382 صوتًا)

3. شوبيفاي

via

Shopify_

Shopify هي منصة تجارة إلكترونية شهيرة تسمح للشركات بتولي مسؤولية تواجدها على الإنترنت. من إنشاء متاجر احترافية على الإنترنت إلى إدارة منافذ البيع (المادية + الرقمية)، Shopify طريقة رائعة لرقمنة أعمالك التجارية ومركزية المبيعات. تتيح واجهته سهلة الاستخدام لأصحاب المتاجر إنشاء قوائم المنتجات وإدارة المخزون ومعالجة الطلبات بسرعة.

يحتوي على أدوات تسويقية مدمجة تساعد الشركات على القيام بالتواصل العضوي أو المدفوع. يمكنك استخدام أدوات البث الأصلية أو أدوات البث التابعة لجهات خارجية التواصل مع العملاء قنوات لإشراك عملائك والحفاظ على استمرار المبيعات.

أفضل ميزات #### Shopify

أنشئ متاجر كاملة الميزات عبر الإنترنت ببضع نقرات فقط باستخدام محرر المتجر الإلكتروني أو أدوات إنشاء متاجر الهيدروجين والأكسجين

روّج لمتجرك وقم ببيع منتجاتك عبر قنوات بيع متعددة مثل الأسواق عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي

قبول المدفوعات باستخدام Shopify Checkout (عبر الإنترنت) و Shopify POS (دون اتصال بالإنترنت)

استفد من أكثر من 60 تقريرًا لتتبع أداء المتجر وتحسينه والاستفادة من الفرص المتاحة

ربط متجرك عبر الإنترنت بمنافذ البيع التقليدية باستخدام Shopify POS

قيود Shopify

الافتقار إلى المرونة في تخصيص المتاجر وتخصيص تجربة المستخدم للمتجر

قد لا يناسب الشركات ذات كتالوجات المنتجات الكبيرة، وتكامل التطبيقات الكبيرة، ونماذج الاشتراك

يمكن أن يصبح مكلفًا بسرعة

تسعير Shopify

الأساسي: 29 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

29 دولارًا أمريكيًا/شهريًا متجر شوبيفاي: 79 دولارًا أمريكيًا في الشهر

79 دولارًا أمريكيًا في الشهر متقدم: 299 دولاراً شهرياً

299 دولاراً شهرياً الإضافة: 2,300 دولار شهرياً

تقييمات ومراجعات Shopify

G2 : 4.4/5.0 (4,520 تقييم)

: 4.4/5.0 (4,520 تقييم) Capterra: 4.5/5.0 (6,286 صوتًا)

4. سيركل لوب

via

_ / href/ _https://help.circleloop.com/circleloop-analytics-call-activity CircleLoop /%href/

CircleLoop هو نظام اتصالات هاتفية سحابية للأعمال في المملكة المتحدة. استخدمه مع Help Scout لتبسيط الاتصالات وتوسيع نطاق توفر أعمالك وإمكانية الوصول إليها عند الاتصال. من خلال دمج CircleLoop في سير العمل في شركتك، يمكنك إجراء المكالمات أو استقبالها من أي جهاز، سواء كان جهازاً مكتبياً أو هاتفاً ذكياً أو جهازاً لوحياً.

كما أنه يسهل إدارة المكالمات الفعالة للشركات من جميع الأحجام. وبفضل ميزات مثل التوجيه الذكي للمكالمات ونسخ البريد الصوتي، يمكن لوكلائك دائماً بذل جهد إضافي أثناء خدمة العملاء!

أفضل ميزات CircleLoop

استخدام رقم محلي في المملكة المتحدة لإجراء المكالمات أو استقبالها

تمتع بوظائف المكالمات الشاملة مثل المكالمات الواردة/الصادرة والتحويلات وإعادة التوجيه وإعادة التوجيه والبريد الصوتي وما إلى ذلك

تسجيل المكالمات وتحليل أداء الرقم أو الفريق أو الأداء الفردي باستخدام التحليلات المدعومة بالبيانات

تضمين أزرار النقر للاتصال على موقع شركتك الإلكتروني

قيود CircleLoop

يمكن أن تكون جودة المكالمات دون المستوى مع انسداد المكالمات الواردة وتأخيرات متقطعة ومشاكل أثناء تحويل المكالمات

إعداد الرد الصوتي التفاعلي وتوجيه المكالمات أمر معقد، خاصةً عند استخدام الأرقام المتطابقة

تسعير CircleLoop

الدفع حسب الاستخدام: 5 جنيهات إسترلينية + ضريبة القيمة المضافة/شهرًا لكل مستخدم

غير محدود: 15 جنيهًا إسترلينيًا + ضريبة القيمة المضافة/شهرًا لكل مستخدم

تتوفر أرقام إضافية وأرقام VIP بسعر 2 جنيه إسترليني (+ ضريبة القيمة المضافة) و3 جنيهات إسترلينية (+ ضريبة القيمة المضافة) لكل مستخدم شهرياً.

تقييمات ومراجعات CircleLoop

G2 : 4.3/5.0 (12 تقييم)

: 4.3/5.0 (12 تقييم) Capterra: 4.6/5.0 (11 صوتًا)

5. بايبيدرايف

via

_ / href/ _https://www.pipedrive.com/en/products/sales Pipedrive /%href/

Pipedrive هي عبارة عن منصة لإدارة علاقات العملاء (CRM) وأداة لإدارة خط أنابيب المبيعات لتصور رحلة العميل . يتتبع كيفية انتقال العملاء المحتملين عبر مراحل مختلفة في دورة المبيعات لجعل إدارة أنشطة المبيعات أكثر سهولة من الناحية الاستراتيجية. تسهّل واجهة السحب والإفلات البسيطة تصميم خطوط أنابيب المبيعات بمراحل قابلة للتخصيص تشير إلى الخطوات أو الأنشطة المختلفة التي تنطوي عليها عملية المبيعات.

أفضل ميزات #### Pipedrive

الاحتفاظ بسجل لجميع العملاء المحتملين والصفقات، إلى جانب آخر حالة لها، والحصول على إشعار بتعفن الصفقات

إنشاء كتالوجات منتجات وخدمات عملك قابلة للتخصيص

إضفاء الطابع المركزي على اتصالات الأعمال من خلال إنشاء قاعدة بيانات لجهات الاتصال والوصول إلى الأنشطة والاتصالات والتاريخ

مراجعة الأداء السابق وتلقي اقتراحات لتحسين دورة المبيعات

دمج أكثر من 400 تطبيق بنقرة واحدة فقط لتوسيع نطاق إدارة المبيعات

قيود Pipedrive

يحتوي على تخطيط مربك للغاية، ولوحات المعلومات غير بديهية

العديد من الميزات المفيدة مخفية وراء جدران الحماية

قد يكون استخدامه مربكاً للغاية

تسعير #### Pipedrive

أساسي: 14 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد

14 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد متقدم: 29 دولارًا شهريًا لكل مقعد

29 دولارًا شهريًا لكل مقعد احترافي: 59 دولارًا شهريًا لكل مقعد

59 دولارًا شهريًا لكل مقعد القوة: 69 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد

69 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد المؤسسات: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مقعد

تقييمات ومراجعات Pipedrive

G2 : 4.2/5.0 (1,800 تقييم)

: 4.2/5.0 (1,800 تقييم) Capterra: 4.6/5.0 (2,949 صوتًا)

6. التعداد

via

_/مرجع/ _https://www.getcensus.com/solutions/data-teams التعداد /%href/

Census عبارة عن منصة لبيانات العملاء (CDP) وحل ETL عكسي يقوم بتركيز معلومات العملاء التي تم الحصول عليها من مصادر مختلفة وتنظيفها وتغذيتها في تطبيقات الأعمال.

سواء كانت وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية برنامج مكتب الخدمة ، أو منصات التسويق، يقوم التعداد بتوحيد جميع البيانات المبعثرة وتوحيدها لتطوير ملف تعريف واحد للعملاء. يتيح ذلك للشركات الحصول على رؤية شاملة لعملائها مع فهم احتياجاتهم وتفضيلاتهم وسلوكياتهم.

أفضل ميزات التعداد

دمج البيانات المتدفقة في الوقت الفعلي مع البيانات التاريخية باستخدام المزامنة المباشرة للتعداد لتحسين مشاركة العملاء

البناء على مستودع بياناتك الحالي لإزالة أي صوامع ومزامنتها بسرعة مع تحديثات دُفعات متزايدة

استمتع بمرونة هائلة وقابلية توسع هائلة حيث يقوم Census بمزامنة البيانات تلقائيًا عبر أدوات الأعمال والمستودعات

إعداد إشعارات تلقائية يتم تشغيلها تلقائيًا عندما يقوم العميل بنشاط معين للاستفادة من كل فرصة

الحفاظ على أمان قوي للبيانات حيث يقوم التعداد بتنبيه المستخدمين في حالة فقدان الاتصال بالتطبيقات أو قواعد البيانات واستئناف المزامنة فقط بعد إعادة الاتصال

قيود التعداد

يحتوي على منحنى تعليمي حاد لأنه يركز على الهندسة ويتطلب إتقانًا تقنيًا

لديها نموذج تسعير غريب حيث يتم فرض رسوم على المستخدمين بناءً على عدد الأعمدة، مما يجعلها مكلفة

لا يزال في بداياته

تسعير التعداد

مجاني

الاحترافية: 350 دولارًا شهريًا

350 دولارًا شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة مضمّن: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

G2 : 4.5/5.0 (326 تقييم)

: 4.5/5.0 (326 تقييم) Capterra: غير متاح

7. لاسلكي

via

_ / href/ _https://uk.linkedin.com/company/cordless LinkedIn /%href/

Cordless هو مركز اتصال قائم على السحابة يتيح لفرق دعم العملاء ويمكّنها من تقديم خدمة استثنائية. وهو يتكامل مع الأدوات التكميلية مثل إدارة علاقات العملاء وحلول مكتب المساعدة مثل Help Scout، مما يسمح لوكلاء الدعم بالوصول بخبرة إلى المعلومات المطلوبة لحل مشكلات العملاء. كما أنه مزوّد بقدرات الذكاء الاصطناعي التي تساعد في تحليل المحادثات، وتحديد نقاط القوة ومجالات التحسين، وتوليد رؤى لتحسين أداء الوكيل.

أفضل الميزات اللاسلكية

استخدم الذكاء الاصطناعي Ask للوصول إلى المعلومات ذات الصلة ومعالجة استفسارات العملاء تلقائياً

تتبّع أداء فريق دعم العملاء من خلال لوحات المعلومات التي تركز على المقاييس والتي يتم تحديثها في الوقت الفعلي

تحديد معلومات العملاء الحساسة وتنقيحها تلقائياً من نصوص المكالمات والتسجيلات

إجراء تحليل للمشاعر لتحسين جودة الدعم وبث التعاطف في كل تفاعل

قيود لاسلكية

يمكن أن تؤدي عمليات التكامل المحدودة إلى تقييد استخدام المنتج وإمكانية تطبيقه

قد تؤدي الأخطاء أحيانًا إلى منع وصول المكالمات إلى فرق الدعم عبر الإنترنت وإعادة توجيه هذه المكالمات إلى الفرق غير المتصلة بالإنترنت

قد تبدو لوحة التحكم أقل بديهية وثقيلة

التسعير اللاسلكي

احترافي: 45 يورو/شهرًا لكل مستخدم

45 يورو/شهرًا لكل مستخدم مخصص: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات لاسلكية

G2 : 4.6/5.0 (11 تقييم)

: 4.6/5.0 (11 تقييم) Capterra: غير متاح

8. أولارك

via

_/مرجع/ _https://blog.olark.com/zoom-and-meet أولارك /%href/

Olark هو برنامج دردشة مباشرة يسمح للشركات بإشراك زوار الموقع الإلكتروني في الوقت الفعلي. سواء كان ذلك للإجابة على الأسئلة أو المساعدة في عملية المبيعات، يقدم Olark مجموعة من الميزات مثل دعوات الدردشة الاستباقية، وجلسات التصفح المشتركة، ونصوص الدردشة، مما يسمح للشركات بترك انطباع أولي دائم. وهو يتكامل بسلاسة مع مكتب المساعدة ومنصات إدارة علاقات العملاء لتضمين القيمة في كل تفاعل جديد وتقديم تجربة دعم مخصصة.

أفضل ميزات أولارك

تخصيص مربع الدردشة الخاص بك ليتوافق مع إرشادات علامتك التجارية

أتمتة الدردشة المباشرة لإشراك زوار الموقع الإلكتروني على نطاق واسع مع تخصيص التواصل بناءً على سلوك الزائر والرسائل المخصصة

استفد من تحليلات الدردشة المباشرة واكتشف رؤى قابلة للتنفيذ من نصوص الدردشة المفصلة

تحويل مربعات الدردشة إلى نماذج العملاء وجمع المعلومات مباشرةً

قيود أولارك

لا يدعم مشاركة الصور

التوافق مع الأجهزة المحمولة محدود

قلة عمليات التكامل تحد من إمكانياته

أسعار أولارك

يبدأ من 29 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات أولارك

G2 : 4.3/5.0 (223 تقييم)

: 4.3/5.0 (223 تقييم) Capterra: 4.5/5.0 (471 صوتًا)

9. ميكسبانيل

via

Mixpanel_

Mixpanel عبارة عن منصة قوية لتحليل البيانات تسمح للشركات باستخراج معلومات مفيدة من البيانات المنظمة وغير المنظمة من مصادر متعددة. فهي تجمع بيانات شاملة عن منتجك والعميل.

على هذا النحو، يمكنك الحصول على رؤى حول كيفية تفاعل المستخدمين مع الميزات المختلفة، وتتبع التحويلات عبر مسارات التحويل، وقياس تفاعل العملاء. استخدم ذلك لتحسين رحلة المبيعات وزيادة القيمة المقترحة لمنتجك.

أفضل ميزات ميكسبانل

اعرض رؤى مثل خطوط الاتجاهات، وأهم مسارات المستخدمين، ودوافع التحويل، وتكرار الاستخدام، والمشاركة والاحتفاظ، والمزيد

إنشاء جداول بحث والحفاظ على قاموس بيانات لإدارة البيانات بفعالية

قياس أداء الحملات التسويقية وتحليل عدد الزيارات عبر قنوات التسويق المختلفة

إنشاء مجموعات عملاء مفصّلة بناءً على سلوك المستخدم وتفضيلاته والبيانات الأخرى

تحويل البيانات أو الأسئلة اللغوية الطبيعية إلى تقارير قابلة للتنفيذ باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي من Mixpanel، Spark

قيود Mixpanel

يحتوي على منحنى تعليمي حاد بسبب تعقيدات العديد من الميزات وضعف الإعداد

تصدير البيانات أمر مرهق وغالبًا ما يتسبب في فقدان التكامل

باهظ التكلفة

تسعير Mixpanel

مجاني

النمو: 28 دولارًا شهريًا

28 دولارًا شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات ميكسبانيل

G2 : 4.6/5.0 (1,096 تقييم)

: 4.6/5.0 (1,096 تقييم) Capterra: 4.5/5.0 (130 صوتًا)

10. هاي رايز

via

_ / href/ _https://highrisehq.com/features/ Highrise /%href/

Highrise هي منصة CRM مصممة من قبل Basecamp لدعم الشركات الصغيرة. وهي تساعد في إدارة المهام وجهات الاتصال، وتتبع التفاعلات، والتعاون في الصفقات، ومراقبة العملاء المحتملين والعملاء، وغير ذلك الكثير. المنصة متعددة الاستخدامات للغاية، ويمكنك استخدامها لإدارة خطوط الأنابيب، والتوظيف، واكتساب المواهب، والأحداث، والعلاقات العامة، والمنتجات والخدمات، ودعم العملاء، وغير ذلك.

أفضل مزايا Highrise

مركزية جميع المعلومات عن العملاء المحتملين والعملاء وتنظيمها في شرائح

تواصل مع قاعدة عملائك وعملائك المحتملين من منصة واحدة، سواء كان ذلك من خلال رسائل البريد الإلكتروني المجمعة للعروض الترويجية أو رسائل التذكير المخصصة

أنشئ تقارير مفصّلة عن أداء العملاء المحتملين وصحتهم

استخدم قوالب البريد الإلكتروني لتجنب كتابة نسخ تسويقية من الصفر

قم بتصنيف معلومات العملاء المحتملين أو تفاصيل الحملة كحالات وصفقات للتنظيم الدقيق

قيود هايغرايز

توقف عن قبول الاشتراكات الجديدة منذ أغسطس 2018

يقدم فقط الوظائف الأساسية

أسعار هايغرايز

غير متاح

تقييمات ومراجعات هايغرايز

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: 4.5/5.0 (130 تقييم)

رفع مستوى تجربة عملائك

سواء كنت تستخدم Help Scout أو بدائل مساعدة الكشافة ، فإن عمليات التكامل العشرة التي تمت مشاركتها أعلاه هي التطبيقات المفضلة لكل فريق يواجه العملاء. ستؤدي إضافة هذه التطبيقات إلى Help Scout إلى توسيع نطاق المنصة وإمكانية تطبيقها وقيمتها.

في حين أن كل خيار يقدم شيئاً فريداً من نوعه، فإن اختيار ClickUp يحقق جميع المربعات للميزات المتقدمة. سواء كان تحويل التذاكر إلى مهام أو مراجعة أداء الفريق، فإن ClickUp يجعل Help Scout أكثر فائدة وقيمة. تسجيل الدخول اليوم لمعرفة المزيد حول دمج Help Scout و ClickUp لتحويل تجربة دعم العملاء وخدمة العملاء لديك.