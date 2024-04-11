كيفية حذف حساب Evernote الخاص بك بشكل دائم

كان تطبيق Evernote، في وقت من الأوقات، هو التطبيق النهائي لتدوين الملاحظات المتاح في السوق. تم إطلاقه في عام 2008، وحصد حوالي نصف مليون مستخدم في ذلك العام. وبلغت شعبيته ذروتها في عام 2013 عندما كان لديه أكثر من 75 مليون مستخدم نشط.

ومنذ ذلك الحين، أدى عدد كبير من المشاكل بالإضافة إلى زيادة المنافسة إلى انخفاض شعبيته بشكل مطرد.

إذا كنت أحد مستخدمي Evernote الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى بديل أفضل وتتساءل عن كيفية حذف حساب Evernote، فهذه المدونة لك.

إلغاء التنشيط مقابل الحذف: ما الفرق بينهما؟

إذا قررت الانتقال من Evernote، فلديك خياران. يمكنك إما إلغاء تنشيط حساب Evernote الخاص بك أو حذفه تمامًا. ولكن ما الفرق بينهما، وأيهما يجب أن تختار؟

سيؤدي خيار إلغاء تنشيط الحساب إلى إيقاف تشغيل خدمة Evernote مؤقتًا. ومع ذلك، سيكون لديك خيار إعادة تنشيط حسابك في وقت لاحق إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

إذا قمت بحذف حسابك، فسوف تمحو فعليًا جميع معلوماتك بشكل دائم. بعد أربعة أسابيع، لا يمكن حتى لخدمة عملاء Evernote الوصول إلى معلومات حسابك. لذلك، ضع في اعتبارك أن حذف الحساب هو طريق ذو اتجاه واحد.

بعض النقاط الأساسية

اختر إلغاء التنشيط إذا كنت تعتقد أنك قد تعود إلى Evernote في المستقبل أو ترغب في الحفاظ على أمان معلوماتك المحفوظة أثناء الاستراحة

اختر الحذف إذا كنت متأكدًا من أنك لم تعد بحاجة إلى Evernote وتريد إزالة بياناتك نهائيًا

كيفية حذف حساب Evernote؟

إذا كنت قد قررت حذف حساب إيفرنوت الخاص بك، فاتبع الخطوات التالية.

1. سجّل الدخول إلى حساب إيفرنوت الخاص بك

الخطوة الأولى لحذف حساب Evernote الخاص بك هي تسجيل الدخول إليه. بمجرد تسجيل الدخول، انقر على خيار قائمة "معلومات الحساب"، والذي سيظهر عند النقر على اسم المستخدم الخاص بك في الزاوية العلوية اليسرى من الصفحة.

via

_ / href/ _https://www.youtube.com/watch?v=wGjGauKLNv4 YouTube /%href/

سيتم توجيهك بعد ذلك إلى علامة تبويب جديدة تعرض ملخص حسابك.

via

_/مرجع/ _https://www.youtube.com/watch?v=wGjGauKLNv4 YouTube /%href/

2. انتقل إلى قسم "حالة الحساب"

بمجرد دخولك إلى صفحة "ملخص الحساب"، انتقل إلى عنصر قائمة "حالة الحساب" في قائمة التنقل اليسرى وانقر عليه. بمجرد القيام بذلك، سيُطلب منك إدخال كلمة المرور مرة أخرى.

ستمنحك هذه الصفحة خيارين: إلغاء تنشيط حساب Evernote الخاص بك أو حذفه نهائيًا.

via

_ / href/ _https://www.youtube.com/watch?v=wGjGauKLNv4 YouTube /%href/

3. أغلق حساب Evernote الخاص بك

بمجرد النقر على خيار "إغلاق حساب Evernote الخاص بك"، ستظهر لك نافذة منبثقة للتحقق مما إذا كنت ترغب في إغلاق حساب Evernote الخاص بك بشكل دائم. انقر على "متابعة".

via

_/مرجع/ _https://www.youtube.com/watch?v=wGjGauKLNv4 YouTube /%href/

بمجرد النقر على متابعة، سيتم عرض مربع حوار ثانٍ يطلب منك التحقق من حالة اشتراكك وإذا كنت ترغب في تصدير ملاحظاتك الحالية مع رابط لمعلومات إضافية حول كيفية القيام بذلك.

via

_/مرجع/ _https://www.youtube.com/watch?v=wGjGauKLNv4 YouTube /%href/

بمجرد الضغط على متابعة هنا، سيتم توجيهك إلى مربع الحوار الأخير الذي يسألك عن سبب مغادرتك Evernote. انقر على خانة الاختيار للتأكيد، وسيُطلب منك التحقق من كلمة المرور مرة أخرى.

via

/مرجع/ https://www.youtube.com/watch?v=wGjGauKLNv4 YouTube /%href/

يمكنك النقر على زر إغلاق الحساب وسيتم توجيهك إلى صفحة التأكيد أدناه.

via

_ / href/ _https://www.youtube.com/watch?v=wGjGauKLNv4 YouTube /%href/

ملاحظة: إذا كنت مشتركًا في اشتراك مدفوع، يجب عليك إلغاء اشتراكك أولاً قبل حذف حساب Evernote الخاص بك.

## أسباب حذف المستخدمين لحساباتهم في Evernote

هناك عدة عوامل تدفع المستخدمين إلى حذف حساباتهم على Evernote والانتقال إلى بدائل أفضل. من أهمها

أصبحت نسخة إيفرنوت المجانية محدودة للغاية فيما تقدمه. يقتصر المستخدمون الآن على إنشاء دفتر ملاحظات واحد وما يصل إلى 50 ملاحظة. كما أنهم مقيدون بحد تحميل بيانات 60 ميغابايت شهريًا

شهدت خططهم المدفوعة ارتفاعاً مطرداً في الأسعار، ووصلت إلى مرحلة أصبح من الصعب تبرير تكلفتها

هناك إجماع شائع بين المستخدمين على أن واجهة مستخدم التطبيق بدأت تظهر عليها علامات التقدم في العمر، وأصبح الأداء بطيئاً

أثارت العديد من الاختراقات الأمنية على مر السنين مخاوف تتعلق بالخصوصية بين مستخدميه

# # #### ClickUp: أفضل بديل لتطبيق Evernote لتدوين الملاحظات

ClickUp هو منصة إنتاجية قوية تتيح لك إدارة مشاريعك ومهامك وملاحظاتك في مكان واحد. فلماذا يعتبر ClickUp بديلاً أفضل من Evernote؟ دعنا نكتشف ذلك.

بما أننا نتحدث عن بدائل Evernote ، الميزة الأولى التي يجب أن ننظر إليها هي مفكرة ClickUp . مثل Evernote، تتيح لك هذه الميزة إنشاء ملاحظات نصية غنية دون عناء لتدوين أفكارك أو تدوين ملاحظات تفصيلية للاجتماعات.

ومع ذلك، تتميز مفكرة ClickUp بالعديد من المزايا عن Evernote. يمكنك دمج الملاحظات التي تنشئها باستخدام ClickUp مع أي مهام أو مشاريع أو مستندات ذات صلة في مساحة العمل الخاصة بك.

_نظم ملاحظاتك وقوائم الملاحظات وقوائم المراجعة والمهام في مكان واحد

على عكس Evernote، في ClickUp، يمكنك إضافة ميزات مثل الصور ومقاطع الفيديو والرموز التعبيرية وقوائم المراجعة وكتل التعليمات البرمجية وغيرها إلى ملاحظاتك. وأخيرًا، يتميز ClickUp أيضًا بالعديد من أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تساعد في تحسين مستويات إنتاجيتك. ميزة أخرى مفيدة تقدمها هذه المنصة تسمى مستندات ClickUp . تتيح لك هذه الميزة إنشاء مستندات تعاونية مخزنة في أي مساحة أو مجلد أو قائمة داخل نظام ClickUp البيئي.

الوصول إلى المستندات المهمة من أي مكان باستخدام ClickUp Docs

يمكنك استخدام هذه الميزة لإنشاء وتنظيم قاعدة معارفك وإجراءات التشغيل الموحدة والتقارير وحتى ملاحظات الاجتماعات (مع العديد من قوالب ملاحظات الاجتماع للاختيار من بينها).

وعلاوة على ذلك، تتيح لك ClickUp مشاركة مستنداتك مع أي شخص من خلال إنشاء رابط عام أو خاص أو دعوته إلى مساحة عمل ClickUp الخاصة بك. تدعم هذه الميزة أيضًا محفوظات الإصدارات وتتيح لك تتبع أي تغييرات أُجريت على مستنداتك.

الميزات الرئيسية ل ClickUp

مساعدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي : تقدم ClickUp العديد من أدوات مساعدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتدوين الملاحظات التي تساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر كفاءة. ميزات مثل الإملاء الصوتي والنسخ التلقائي تجعل تدوين الملاحظات أمرًا في غاية السهولة. تسمح لك ميزة البحث الذكي في ClickUp بالعثور على أي معلومات داخل مساحة عملك في لحظة

: تقدم ClickUp العديد من أدوات مساعدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتدوين الملاحظات التي تساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر كفاءة. ميزات مثل الإملاء الصوتي والنسخ التلقائي تجعل تدوين الملاحظات أمرًا في غاية السهولة. تسمح لك ميزة البحث الذكي في ClickUp بالعثور على أي معلومات داخل مساحة عملك في لحظة تكامل سلس مع تطبيقات الطرف الثالث : يتكامل ClickUp بسلاسة مع التطبيقات الشائعة مثل Google Drive وSlack وDropbox، وبالتالي التخلص من المشاكل التي تنشأ مع المعلومات المنعزلة

: يتكامل ClickUp بسلاسة مع التطبيقات الشائعة مثل Google Drive وSlack وDropbox، وبالتالي التخلص من المشاكل التي تنشأ مع المعلومات المنعزلة تطبيق أندرويد قوي: يحتوي ClickUp على تطبيق أصلي لأجهزة الأندرويد على Google Play الذي يتيح لك الوصول إلى ملاحظاتك وتعديلها أثناء التنقل. كما يدعم التطبيق أيضًا الإشعارات الفورية التي تساعدك على البقاء على اطلاع دائم أينما كنت

قيود تطبيق ClickUp

القائمة الهائلة من الميزات التي يقدمها ClickUp بالإضافة إلى ميزات تدوين الملاحظات الأساسية، مثل أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للاجتماعات , قوالب للمخططين اليوميين وما إلى ذلك، قد يؤدي إلى منحنى تعليمي

في شكله الحالي، لا يدعم تطبيق ClickUp على نظام أندرويد في شكله الحالي طرق عرض القوائم الشاملة المتوفرة حاليًا على إصدارات الويب وسطح المكتب من ClickUp

أسعار ClickUp

مجاني للأبد : $0

: $0 غير محدود : 7 دولارات لكل عضو شهريًا

: 7 دولارات لكل عضو شهريًا للأعمال : 12 دولارًا لكل عضو شهريًا

: 12 دولارًا لكل عضو شهريًا المؤسسات : أسعار مخصصة

: أسعار مخصصة ClickUp Brain: 5 دولارات لكل عضو شهرياً متاحة على جميع الخطط المدفوعة

## حذف Evernote والطريق إلى الأمام

إذن، لديك كل المعلومات التي تحتاجها حول كيفية حذف حساب Evernote الخاص بك، ولماذا يجب أن يكون ClickUp خيارك الأول من بين جميع بدائل Evernote الأخرى في السوق. سيسمح لك اختيار ClickUp بتدوين الملاحظات بفعالية أكبر، كما ستساعدك مجموعة أدوات المساعدة والتعاون التي يوفرها لك الذكاء الاصطناعي على الارتقاء بمستويات إنتاجيتك إلى مستويات جديدة.

هل أنت مستعد للتغيير؟ التسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية اليوم واكتشف عالمًا من الإمكانيات التي تتجاوز تدوين الملاحظات.

الأسئلة الشائعة

**1. كيف يمكنني حذف حساب Evernote الخاص بي بشكل دائم؟

يمكنك حذف حساب Evernote الخاص بك نهائيًا باتباع الخطوات التالية:

سجّل الدخول إلى حساب إيفرنوت الخاص بك وانتقل إلى قسم حالة الحساب عبر خيار قائمة معلومات الحساب

من هنا، حدد خيار إغلاق حسابك، وقم بإلغاء اشتراكك إذا كنت مشتركًا في الخطة المدفوعة، وخذ نسخة احتياطية من ملاحظاتك الحالية إذا كنت بحاجة إليها، وبمجرد الانتهاء، تحقق من بيانات اعتمادك لحذف حسابك نهائيًا

**2. كيف يمكنني إلغاء ربط حساب إيفرنوت الخاص بي؟

اتبع الخطوات التالية لإلغاء ربط حساب Evernote الخاص بك من أي جهاز:

سجّل الدخول إلى "حساب Evernote" الخاص بك وانتقل إلى "قائمة التطبيقات". (سيُظهر لك هذا العرض قائمة بجميع الأجهزة التي يمكنها حاليًا الوصول إلى حساب Evernote الخاص بك)

انقر على خيار "إبطال الوصول" بجوار الجهاز الذي تريد إلغاء ربط حسابك على Evernote.

**3. كيف يمكنني إلغاء Evernote؟

لإلغاء اشتراكك في Evernote: