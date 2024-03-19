اختيار شركة ClickUp ضمن قائمة شركة Fast Company السنوية لأكثر الشركات ابتكارًا في العالم لعام 2025

ClickUp تنضم إلى صفوف Nvidia وYouTube وTaco Bell وغيرها

سان دييغو، كاليفورنيا - 19 مارس 2024 - 19 مارس 2024 - انقر فوق ، منصة الإنتاجية التي تجمع العمل في مكان واحد، إلى قائمة Fast Company المرموقة للشركات الأكثر ابتكارًا في العالم لعام 2024.

وتسلط قائمة هذا العام الضوء على الشركات التي تعمل على تشكيل الصناعة والثقافة من خلال ابتكاراتها. تضع هذه المؤسسات معايير جديدة وتحقق إنجازات ملحوظة في جميع قطاعات الاقتصاد. وإلى جانب الشركات الخمسين الأكثر ابتكاراً في العالم، تكرّم الشركة السريعة 606 مؤسسات في 58 قطاعاً ومنطقة.

وقال زيب إيفانز، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة ClickUp: "إنه لأمر مذهل أن يتم تكريمنا ضمن أفضل 10 شركات في فئة مكان العمل في هذه القائمة المرموقة للعام الثاني على التوالي!" وأضاف: "نحن نضاعف الابتكار في عام 2024، ونسير على الطريق الصحيح لتحقيق العديد من الإنجازات في رحلتنا لنصبح تطبيق كل شيء للعمل. وقد أطلقنا في وقت سابق من هذا العام ClickUp Brain، أول شبكة عصبية للذكاء الاصطناعي للعمل. ClickUp Brain هو أول عرض للذكاء الاصطناعي يسحب المعرفة من مساحة عمل المؤسسة بأكملها للتخلص من العمل حول العمل وتوفير وقت الأشخاص. الوقت هو أثمن مورد لدينا ونحن متحمسون لإعادته إلى عملائنا."

يُعتبر كتاب "الشركات الأكثر ابتكارًا في العالم" من أهم امتيازات الشركة السريعة وأحد أكثر الجهود التحريرية المنتظرة لهذا العام.

وقد قام محررو وكُتّاب Fast Company بتحديد الشركات التي تقود التقدم في جميع أنحاء العالم وعبر مختلف الصناعات، حيث قاموا بتقييم آلاف الطلبات المقدمة من خلال عملية تقديم تنافسية. والنتيجة هي دليل يشمل جميع أنحاء العالم للابتكار اليوم، من الشركات الناشئة في مراحلها الأولى إلى بعض الشركات الأكثر قيمة في العالم. تتوافر حزمة الشركات الأكثر ابتكاراً من الشركة السريعة على الإنترنت وكذلك في شكل تطبيق عبر iTunes، وفي أكشاك بيع الصحف ابتداءً من 26 مارس\آذار. الوسم هو #FCMostInnovative#.

قال رئيس تحرير Fast Company بريندان فوغان: "إن قائمتنا لأكثر الشركات ابتكارًا هي نظرة شاملة على اقتصاد الابتكار ولمحة عن اتجاهات الأعمال التي ميزت العام". "لقد شهدنا ابتكارات غير عادية في جميع المجالات في عام 2023، ولكننا رأينا أيضًا بعض الأنماط الواضحة: البصمة المتزايدة للذكاء الاصطناعي وتأثيره، والعودة المظفرة للفعاليات المباشرة، والقفزات الكبيرة إلى الأمام في مجال تكنولوجيا المناخ. نحن نواجه تحديات هائلة على العديد من الجبهات، ولكن الحلول التي نحتفل بها في MIC تمنحني الكثير من الأمل بشأن المستقبل"

يأتي هذا التكريم الأخير في أعقاب العديد من الجوائز والتكريمات التي حصلت عليها ClickUp، حيث حصلت الشركة أيضًا على Inc Power Partner وواحد من أفضل أرباب عمل الشركات الناشئة في الأمريكتين في عام 2024 في فوربس . كما تم اختيارها في المرتبة الأولى في العديد من فئات G2، بما في ذلك إدارة المشاريع والمحافظ إدارة العمل والتعاون في المشاريع.

حول النقر

ClickUp هي منصة الإنتاجية المتكاملة الوحيدة في العالم التي تتكيف مع الطريقة التي يرغب الأشخاص في العمل بها. وهي تستبدل جميع أدوات الإنتاجية الفردية في مكان العمل بمنصة واحدة موحدة تشمل الذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع والتعاون في المستندات ولوحات المعلومات وجداول البيانات والأهداف. تأسست شركة ClickUp في عام 2017 ومقرها سان دييغو، وهي في مهمة لجعل العالم أكثر إنتاجية. وباعتبارها واحدة من أسرع شركات البرمجيات كخدمة (SaaS) نموًا في العالم، ساعدت ClickUp أكثر من 10 ملايين مستخدم ومليوني فريق عمل على تحقيق إنتاجية أكبر وتوفير يوم واحد على الأقل كل أسبوع. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة www.clickup.com .

عن الشركة السريعة

فست كومباني هي العلامة التجارية الإعلامية الوحيدة المكرسة بالكامل للتقاطع الحيوي بين الأعمال والابتكار والتصميم، حيث تُشرك القادة والشركات والمفكرين الأكثر تأثيراً في مستقبل الأعمال. ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك، وتنشرها شركة مانسويتو فنتشرز ذ.م.م. ومقرها في مدينة نيويورك، إلى جانب المجلة الشقيقة Inc.، ويمكن الاطلاع عليها عبر الإنترنت على www.fastcompany.com .