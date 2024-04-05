10 بدائل RemNote لتدوين الملاحظات بكفاءة في عام 2025

RemNote هي أداة لتدوين الملاحظات معروفة بميزتها الفريدة المتمثلة في إنشاء بطاقات تعليمية من الملاحظات. فهي تساعدك على كتابة الملاحظات وحفظها. كما أنه يعرض البطاقات التعليمية بشكل صحيح لضمان احتفاظك بالمعلومات لفترة أطول.

على الرغم من أنه رائع للطلاب، إلا أن هناك بدائل لـ RemNote مناسبة بشكل أفضل لأغراض العمل المختلفة.

سواء كنت ترغب في المزيد من الميزات أو كنت تستكشف خيارات أخرى بشكل عرضي، تحقق من قائمتنا لأفضل بدائل RemNote.

قارن بين ميزاتها وقيودها وأسعارها لاتخاذ قرار مستنير.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل RemNote؟

فيما يلي العوامل التي يجب أن تأخذها في الاعتبار عند مقارنة بدائل RemNote:

سهولة تدوين الملاحظات : تمكّنك أفضل بدائل RemNote من تدوين الأفكار في أي مكان وفي أي وقت. سواء كنت تتصفح عبر الإنترنت وتريد حفظ صفحة أو تسجيل ملاحظات صوتية، يجب أن يكون قادرًا على تسجيل ملاحظاتك بسهولة

: تمكّنك أفضل بدائل RemNote من تدوين الأفكار في أي مكان وفي أي وقت. سواء كنت تتصفح عبر الإنترنت وتريد حفظ صفحة أو تسجيل ملاحظات صوتية، يجب أن يكون قادرًا على تسجيل ملاحظاتك بسهولة تنظيم الملاحظات والبحث : اختر الأدوات التي توفر نظاماً تنظيمياً سهلاً لإدارة ملاحظاتك والوصول إليها بسهولة. ابحث عن الأدوات التي توفر خيارات بحث سهلة وتنظيم مرئي للملاحظات باستخدام الروابط والرسوم البيانية وما إلى ذلك.

: اختر الأدوات التي توفر نظاماً تنظيمياً سهلاً لإدارة ملاحظاتك والوصول إليها بسهولة. ابحث عن الأدوات التي توفر خيارات بحث سهلة وتنظيم مرئي للملاحظات باستخدام الروابط والرسوم البيانية وما إلى ذلك. التعاون والمشاركة : كلما كان من الأسهل بالنسبة لك مشاركة ملاحظاتك مع الآخرين وطلب مدخلاتهم، كان ذلك أفضل لك. اختر بدائل RemNote التي توفر ميزات تعاون قوية

: كلما كان من الأسهل بالنسبة لك مشاركة ملاحظاتك مع الآخرين وطلب مدخلاتهم، كان ذلك أفضل لك. اختر بدائل RemNote التي توفر ميزات تعاون قوية واجهة المستخدم والتنقل : اختر بديل RemNote الذي يحتوي على واجهة سهلة التنقل وبديهية يمكن لأي شخص استخدامها دون تدريب مسبق

: اختر بديل RemNote الذي يحتوي على واجهة سهلة التنقل وبديهية يمكن لأي شخص استخدامها دون تدريب مسبق عمليات التكامل : اختر التطبيقات التي توفر تكاملات أصلية سلسة مع أدوات أخرى لإضافة المزيد من الميزات والوظائف

: اختر التطبيقات التي توفر تكاملات أصلية سلسة مع أدوات أخرى لإضافة المزيد من الميزات والوظائف خيارات تصدير البيانات : يجب أن تسهّل أدوات تدوين الملاحظات تنزيل الملاحظات ومشاركتها. اختر التطبيقات التي توفر خيارات سهلة لتصدير البيانات

: يجب أن تسهّل أدوات تدوين الملاحظات تنزيل الملاحظات ومشاركتها. اختر التطبيقات التي توفر خيارات سهلة لتصدير البيانات السعر: أخيرًا، تحقق مما إذا كانت الأداة تناسب ميزانيتك مع تقديم جميع الميزات الأساسية التي تحتاجها

## أفضل 10 بدائل لريم نوت لاستخدامها في عام 2024

إليك أفضل عشرة بدائل لـ RemNote لتختار من بينها.

1.

النقر فوق يقدم ClickUp العديد من الأدوات والميزات التي تنافس إمكانيات تدوين الملاحظات في RemNote. إن ClickUp Notepad أداة بسيطة وفعالة في نفس الوقت. فهي تتميز بواجهة سهلة الاستخدام والتنقل السهل لجعل تدوين الملاحظات أمرًا سهلاً للمستخدمين. استخدمها لتدوين الملاحظات بسرعة أثناء التنقل وتنسيقها بالطريقة التي تريدها وتنظيمها للرجوع إليها في المستقبل.

تسجيل الملاحظات بسرعة وتنظيمها وتحويلها إلى مهام باستخدام خاصية ClickUp Notepad

أفضل ما في الأمر أنه يتيح لك تحويل ملاحظاتك إلى مهام بنقرة واحدة. كما يتيح لك الوصول إلى ملاحظاتك من المتصفح وتطبيقات الجوال. هل تريد التحقق من التغييرات التي أجريتها في الماضي؟ يمكنك فعل ذلك أيضًا!

هناك طريقة أخرى لتدوين الملاحظات على ClickUp وهي استخدام مستندات ClickUp . إنها أداة بسيطة وتعاونية لإنشاء المستندات مثل محرر مستندات Google، مع خيارات تنسيق وتصميم غنية.

استخدم خيارات التنسيق الغني وأوامر الشرطة المائلة لتنسيق المحتوى في مستندات ClickUp Docs.

استخدمه لتدوين ملاحظاتك أو إنشاء قوائم مراجعة ومشاركتها مع فريقك.

هل تحتاج إلى مساعدة في إنشاء ملاحظات أو تلخيص كتل نصية طويلة؟ انقر فوق الدماغ يمكن أن يساعدك. هذا أداة كتابة الذكاء الاصطناعي ستنشئ ملخصات تلقائية للمشروع وترسل لك تحديثات المشروع في الوقت المناسب. ستقوم أداة ClickUp Brain بإنشاء ملاحظات وملخصات اجتماعات تلقائية إذا كنت بحاجة إلى محاضر اجتماعات موحدة.

إنشاء ملخصات سلاسل الرسائل تلقائيًا باستخدام ClickUp AI

بشكل عام، ClickUp هو أفضل تطبيق لتدوين الملاحظات وبديل جدير بالاهتمام لـ RemNote، حيث يوفر حلاً شاملاً لإنشاء الملاحظات وتنظيمها لإدارة المشاريع.

أفضل ميزات تطبيق ClickUp

استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لملاحظات الاجتماعات والملخصات

استفد من خيارات المشاركة السهلة لكل من المفكرة والمستندات

تعاون مع فريقك على الملاحظات والمستندات مع سجل تتبع الإصدارات الآمنة

الاستفادة من واجهته سهلة الاستخدام وميزات تدوين الملاحظات السريعة

استخدم خيار تحويل الملاحظات إلى مهام قابلة للتتبع

تجاوز مجرد تدوين الملاحظات واستخدم ميزات إدارة المشروع أيضًا

قيود ClickUp

يستغرق المستخدمون لأول مرة بعض الوقت لإتقان جميع ميزاته وأدواته التي لا تعد ولا تحصى

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم للشركات : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : تسعير مخصص

: تسعير مخصص ClickUp Brain متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (9,386 تقييم)

: 4.7/5 (9,386 تقييم) Capterra: 4.7/5 (4,013 تقييم)

2. تيدلي ويكي

via

_/مرجع/ _https://tiddlywiki.com/ TiddlyWiki /%href/

TiddlyWiki هي أداة فريدة من نوعها وغير خطية لتدوين الملاحظات تتيح لك تنظيم المعلومات المعقدة ببساطة.

وهو يختلف تمامًا عن تطبيقات تدوين الملاحظات التقليدية. فهو يتيح لك إنشاء "أدوات تدوين الملاحظات"، وهي وحدات فردية من المحتوى يمكنك ربطها ووضع علامات عليها وتنظيمها بطرق مختلفة.

استخدمه لإنشاء صفحة ملاحظات على غرار ويكيبيديا حيث يتم ربط المحتوى من خلال الروابط التشعبية والعلامات.

إنه حل برمجي مفتوح المصدر يمكن استخدامه مجانًا. استخدم حسابًا على الإنترنت أو قم بتنزيله على جهازك الذي يعمل بنظام ويندوز أو ماك أو لينكس.

أفضل ميزات TiddlyWiki

استخدم إمكانيات تحرير النصوص الغنية

احصل على خيارات تخصيص رائعة لتخصيص واجهة المستخدم

تغيير اللغة بسهولة باستخدام الإضافات

إضافة وسوم والبحث بسهولة عن الملاحظات

الوصول إليه على مجموعة كبيرة من الأجهزة والمنصات

تتبع التغييرات بمساعدة سجل الإصدارات

قيود TiddlyWiki

يتطلب الكثير من الجهد الأولي لفهم ميزاته على الرغم من الأدلة والبرامج التعليمية

يقدم ميزات تعاون محدودة مقارنة ببدائل RemNote الأخرى

يقدم تجربة مستخدم ضعيفة ولا يعمل بشكل جيد على الأجهزة المحمولة

تسعير TiddlyWiki

مجاني

تقييمات ومراجعات TiddlyWiki

G2 : غير متوفر

: غير متوفر Capterra: غير متوفر

3. غير متاح: غير متاح

via

_/مرجع/ _https://www.notion.so/ Notion /%href/

Notion هو تطبيق إنتاجي يقدم العديد من الميزات التي تتجاوز مجرد تدوين الملاحظات البسيطة. فهو يوفر مساحة عمل متصلة للتعاون مع أعضاء الفريق وإدارة المهام.

استخدمه لإنشاء المستندات أو قوائم المهام أو الويكي أو إدارة مهامك أو مشاريعك. يوفر طرق عرض متعددة لتنظيم المعلومات، مثل التقويم واللوحة وطريقة عرض الجدول الزمني.

يحتوي Notion على سوق ضخم من القوالب، المجانية والمدفوعة. يقوم مستخدمو التطبيق أيضًا بتصميم وبيع قوالب قابلة للتخصيص لحالات استخدام مختلفة.

بشكل عام، إنه تطبيق سهل الاستخدام وبديهي لتدوين الملاحظات وأحد أفضل بدائل RemNote.

أفضل ميزات

استخدام مجموعة واسعة من القوالب القابلة للتخصيص والمصممة مسبقًا

تنظيم جميع بياناتك بطرق مختلفة، مثل طرق عرض الجدول واللوحة والتقويم

استفد من إمكانيات تحرير النصوص القوية والغنية

إضافة عناصر مرئية وتنسيقات محتوى أخرى

مشاركة الملاحظات، أو تعيين المهام، أو ترك تعليقات لتعاون أفضل

استخدم ميزات مثل الصفحات المتداخلة والعلامات والفلاتر وقواعد البيانات المرتبطة

قيود الحركة

لديه منحنى تعليمي حاد للميزات المتقدمة

يقدم تجربة تطبيق جوال ضعيفة

يستغرق وقتاً طويلاً لإعداد وتهيئة مساحة العمل في البداية

تسعير الترقية

مجاناً

بالإضافة 10 دولارات شهريًا

10 دولارات شهريًا الأعمال : 18 دولاراً شهرياً

: 18 دولاراً شهرياً المؤسسات : أسعار مخصصة

: أسعار مخصصة الذكاء الاصطناعي متاح بشكل منفصل مقابل 10 دولارات لكل عضو شهريًا

تقييمات ومراجعات

G2 : 4.7/5 (5,060 تقييمات)

: 4.7/5 (5,060 تقييمات) Capterra: 4.7/5 (2,057 تقييم)

4. كودا

عبر كودا

Coda عبارة عن مساحة عمل تعاونية شاملة تجمع بين ميزات إدارة المشاريع و تطبيقات تدوين الملاحظات .

يجمع بين ميزات ووظائف المستندات وجداول البيانات وقواعد البيانات في منصة متكاملة. يوفر أدوات تحرير نصية غنية وخيارات لإدراج الصور ومحتوى الوسائط المتعددة وخيارات التعاون.

أفضل ميزات كودا

تنظيم المحتوى في صفحات متداخلة بلا حدود

اختر من بين العديد من القوالب الجاهزة للاستخدام والمعدة مسبقًا

استفد من أكثر من 600 تكامل أصلي مع العديد من التطبيقات والأدوات المختلفة

أضف محتوى الوسائط المتعددة بسهولة واستخدم تحرير النص المنسق

الوصول إليه عبر الأجهزة والمنصات

قيود كودا

يواجه تأخيرات ومواطن الخلل العرضية

يشعر المستخدمون أنه لا يحتوي على واجهة مستخدم بديهية

يكلف أكثر نسبيًا من بدائل RemNote الأخرى

تسعير كودا

مجاني

محترف 12 دولارًا شهريًا لكل صانع مستندات؛ يمكن للمحررين التحرير مجانًا

12 دولارًا شهريًا لكل صانع مستندات؛ يمكن للمحررين التحرير مجانًا فريق : 36 دولارًا شهريًا لكل صانع مستندات؛ يمكن للمحررين التحرير مجانًا

: 36 دولارًا شهريًا لكل صانع مستندات؛ يمكن للمحررين التحرير مجانًا المؤسسة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات كودا

G2 : 4.7/5 (422 تقييم)

: 4.7/5 (422 تقييم) Capterra: 4.6/5 (88 مراجعة)

5. أوبسيديان

via

/مرجع/ _https://obsidian.md/ Obsidian /%href/

Obsidian هو تطبيق للكتابة وتدوين الملاحظات وهو بديل ممتاز لتطبيق RemNote. إنه مثالي لالتقاط وتنظيم وربط الأفكار ذات الصلة.

قم بتنزيل التطبيق على سطح المكتب أو الأجهزة المحمولة. يتيح لك الوصول إلى ملاحظاتك عبر الإنترنت وغير متصل بالإنترنت.

يتيح لك Obsidian التقاط الأفكار ذات الصلة وتنظيمها وربطها بسهولة باستخدام الروابط والرسوم البيانية. كما يسمح لك بتحويل ملاحظاتك إلى ويكي أو قاعدة بيانات معرفية أو أي نوع آخر من التوثيق.

أفضل ميزات أوبسيديان

التكامل مع مئات الإضافات والتطبيقات لتحسين الوظائف

الوصول إليها على منصات وأجهزة متعددة

تتبع سجل الإصدار والتغييرات التي طرأت على ملاحظاتك

استخدم طريقة عرض الرسم البياني لتصور الروابط بين ملاحظاتك

استفد من سهولة مزامنة البيانات وخيارات النسخ الاحتياطي

استخدم خيار تخزين البيانات على أجهزة المستخدمين لتحسين الأمان تلقائياً

قيود أوبسيديان

يوفر ميزات محدودة للتعاون الجماعي

يقدم العديد من الميزات الأساسية كإضافات منفصلة بدلاً من تضمينها في الخطط الشهرية

لديه خطط تسعير مربكة

تسعير أوبسيديان

الاستخدام الشخصي : مجاني

: مجاني الاستخدام التجاري الترخيص: 50 دولاراً سنوياً لكل مستخدم

50 دولاراً سنوياً لكل مستخدم إضافة المزامنة : 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم إضافة النشر : 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم

: 10 دولارات شهرياً لكل مستخدم محفز: 25 دولارًا أمريكيًا رسوم لمرة واحدة للحصول على وصول مبكر إلى الإصدارات التجريبية

تقييمات ومراجعات أوبسيديان

G2 : غير متاح

: غير متاح Capterra: 4.9/5 (24 مراجعة)

6. إيفرنوت

via

_/مرجع/ _https://evernote.com/ أبداً /%href/

Evernote هو تطبيق شهير لتدوين الملاحظات معروف بسهولة استخدامه ومرونته. يتيح لك تسجيل الملاحظات عبر مختلف الأجهزة والمنصات باستخدام العديد من التنسيقات.

يتيح لك Evernote استخدام العديد من استراتيجيات تدوين الملاحظات وتدوين الملاحظات نصاً أو صوتاً أو قصاصات الويب وما إلى ذلك، والوصول إليها عبر الإنترنت أو دون اتصال بالإنترنت. أفضل جزء هو أن ملاحظاتك ستتم مزامنتها تلقائياً عبر الأجهزة.

Evernote مفيد أيضًا لإنشاء قوائم المهام وتنظيم المهام والجداول الزمنية.

أفضل ميزات إيفرنوت

حفظ القصاصات على صفحات الويب والمقالات مباشرةً في ملاحظاتك

استخدم المسح الضوئي للمستندات لتنظيم جميع المستندات الأساسية عبر الإنترنت

البحث عن النص داخل ملفات PDF والصور والمستندات الممسوحة ضوئيًا للعثور على ما تبحث عنه

تخصيص لوحة التحكم الخاصة بك باستخدام الأدوات وتنظيمها بالطريقة التي تريدها

استفد من قوالب الملاحظات المصممة مسبقاً لتوفير الوقت والجهد

الوصول إليها كملحق متصفح لمتصفح كروم وفايرفوكس وسفاري

قيود أيفرنوت

يفرض العديد من حدود الاستخدام والقيود على الباقة المجانية

يعاني من تأخيرات ومواطن خلل في المزامنة من حين لآخر

تسعير أيفرنوت

مجاني

شخصي : 14.99 دولارًا شهريًا

: 14.99 دولارًا شهريًا احترافي : 17.99 دولارًا شهريًا

: 17.99 دولارًا شهريًا الفرق: 24.99 دولاراً شهرياً

التقييمات والمراجعات: #### التقييمات والمراجعات

G2 : 4.4/5 (2,007 تقييمات)

: 4.4/5 (2,007 تقييمات) Capterra: 4.4/5 (8,106 تقييمات)

7. هايبرنوتس

via

ملاحظات_

Hypernotes هو أحد بدائل تطبيق RemNote، وهو أكثر من مجرد تطبيق لتدوين الملاحظات؛ فهو برنامج لإدارة المعرفة الحل. يسمح لك نموذجه القائم على الرسم البياني بإنشاء مركز معرفي ذي عقد مترابطة.

يتيح لك إنشاء وتنظيم الملاحظات ومواقع الويكي والنصوص والمقالات وغيرها في شبكة مترابطة.

يوفر Hypernotes أيضًا ميزات مدمجة لإدارة المهام، والتي تمكنك من تعيين المهام والتعاون مع أعضاء فريقك.

أفضل ميزات Hypernotes

إنشاء روابط مرئية بين الملاحظات

استخدم تنسيقات محتوى متنوعة مثل النصوص والملفات والروابط وما إلى ذلك.

استفد من مزاياها القابلة للتخصيص قوالب ملاحظات الاجتماع ربط الملاحظات بطريقة سريعة وبديهية

الاستفادة من إمكانياته متعددة المنصات

الاستفادة من ميزات الأمان مثل التشفير من طرف إلى طرف والتحكم في الوصول

قيود Hypernotes

يقدم تكاملات أقل مقارنة ببدائل RemNote الأخرى

يتطلب منحنى تعليمي للمستخدمين الجدد

تسعير Hypernotes

شخصي : مجاني

: مجاني بالإضافة إلى : 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات: #### التقييمات والمراجعات

G2 : 3/5 (مراجعة واحدة)

: 3/5 (مراجعة واحدة) Capterra: 5/5 (مراجعة واحدة)

8. الملاحظات الفائقة

via

_/مرجع/ _https://supernotes.app/ Supernotes /%href/

Supernotes هي أداة لتدوين الملاحظات تقدم طريقة فريدة لإنشاء الملاحظات - بطاقات الملاحظات. تتيح لك حفظ الملاحظات في بطاقات تفاعلية بدلاً من الملفات والمستندات المملة.

يوفر خيارات تحرير محتوى غنية ويتيح لك إضافة أشكال مختلفة من المحتوى، مثل الجداول والصور والرموز التعبيرية وحتى المعادلات الرياضية.

وأفضل ما في الأمر أنه يتيح لك إضافة روابط إلى بطاقات أخرى، تمامًا كما هو الحال في أي تطبيق لتدوين الملاحظات. ويمكنه أيضًا تنظيم الملاحظات بصريًا في عرض رسم بياني هرمي (ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد).

علاوة على ذلك، فإن مشاركة بطاقات الملاحظات مع الآخرين أمر سهل. لا يحتاجون إلى أن يكونوا من مستخدمي Supernotes لقراءتها، ولكن يجب أن يكونوا من مستخدمي التطبيق لتعديل الملاحظات وترك التعليقات.

أفضل ميزات Supernotes

حفظ الملاحظات كبطاقات ملاحظات، وهي أكثر جاذبية بصريًا من المستندات

استخدم تقويم الخريطة الحرارية لتتبع نشاط تدوين الملاحظات بمرور الوقت

تدوين الملاحظات والوصول إليها في وضع عدم الاتصال بالإنترنت

الاستفادة من خيارات البحث والتنظيم السهلة باستخدام العلامات والفلاتر

مشاركة الملاحظات والتعاون مع الآخرين في الوقت الفعلي

استخدم تطبيقات تدوين الملاحظات للأندرويد وأجهزة ويندوز وماك ولينكس و iOS

قيود Supernotes

يوفر وظائف محدودة في وضع عدم الاتصال بالإنترنت

يضع حدًا أقصى 100 بطاقة على الباقة المجانية

تسعير Supernotes

بداية : مجاناً

: مجاناً غير محدود: \ ~ 10 دولارات شهريًا

تقييمات ومراجعات التقييمات والمراجعات

G2 : غير متوفر

: غير متوفر Capterra: غير متوفر

9. مايكروسوفت ون نوت: غير متوفر

via

_/مرجع/ _https://www.onenote.com/?public=1&wdorigin=ondcauth2&wdorigin=ondc Microsoft /%href/

OpenNote هو أداة لتدوين الملاحظات والتنظيم قائمة على السحابة وهي جزء من مجموعة أدوات مايكروسوفت. لذلك فهو مثالي لمن يستخدمون مايكروسوفت أوفيس، حيث يتكامل بسلاسة مع تطبيقات مايكروسوفت الأخرى.

فهو يتيح لك تدوين الملاحظات باستخدام القلم للكتابة أو الرسم على الشاشة كما تفعل مع القلم والورقة. وبالطبع، فإن كتابة الملاحظات خيار متاح أيضاً.

أفضل ميزات OpenNote

تدوين الملاحظات عن طريق الكتابة أو الكتابة أو الرسم

الاستفادة من البحث البسيط بالكلمات الرئيسية أو البحث المتقدم باستخدام العلامات والفهرسة

الاستفادة من ميزات التعاون القوية، بما في ذلك التعاون في الوقت الفعلي

الوصول إليه عبر أجهزة ومنصات متعددة

قيود أوبن نوت

لا يوفر العديد من خيارات تنسيق المحتوى الغنية مثل بعض بدائل RemNote الأخرى

يفتقر إلى بعض الميزات المتقدمة، مثل الربط وعرض الرسم البياني للملاحظات

تسعير OpenNote

مجاني لجميع مستخدمي مايكروسوفت أوفيس

تقييمات ومراجعات OpenNote

G2 : 4.5/5 (1,830 تقييم)

: 4.5/5 (1,830 تقييم) Capterra: 4.6/5 (1,513 مراجعة)

10. سير العمل

via

٪ / href/ https://workflowy.com/ Workflowy /%href/

Workflowy هو تطبيق بسيط لتدوين الملاحظات وإعداد القوائم مع واجهة مستخدم بديهية وتصميم بسيط. استخدمه لإنشاء قائمة نقطية متعددة المستويات، أو تدوين الملاحظات المهمة، أو تنظيم أفكارك.

يتيح لك التطبيق السحب والإفلات وإدراج الصور والملفات في مساحة العمل الخاصة بك وتنظيمها بالطريقة التي تريدها.

ومن أبرز ميزاته البارزة هي القوائم المتداخلة اللانهائية التي تتيح لك إضافة أي عدد تريده من النقاط والنقاط الفرعية.

أفضل ميزات Workflowy أفضل ميزات

إنشاء قوائم متداخلة بلا حدود

استفد من واجهة السحب والإفلات البديهية

استخدم ميزة البحث العام للعثور على الملاحظات من مستودع ملاحظاتك بالكامل

استخدام بنية هرمية لتنظيم الملاحظات والمستندات والملفات

اذكر الأشخاص باستخدام علامة "@" وتعاون معهم

الوصول إليه عبر تطبيق الويب على المتصفح وتطبيقات الأجهزة المحمولة وسطح المكتب

قيود قيود Workflowy

يفتقر إلى خيارات تنسيق المحتوى المتقدمة

لديه حدود شهرية للنقاط على الباقة المجانية، مما يجعل الترقية ضرورية بعد نقطة ما

تسعير Workflowy

أساسي : مجاني

: مجاني Workflowy Pro: 4.99 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات Workflowy : مجانًا : 4.99 دولار شهريًا

G2 : 4.4/5 (24 مراجعة)

: 4.4/5 (24 مراجعة) Capterra: 4.7/5 (15 مراجعة)

## أي من بدائل RemNote هذه ستختار؟

ها هي قائمة أفضل عشرة بدائل لـ RemNote. قارن بين ميزاتها وإيجابياتها وسلبياتها لاختيار أفضل ما يلبي متطلباتك.

إذا كنت تبحث عن أفضل بديل لبرنامج RemNote الذي يقدم أكثر بكثير من مجرد تدوين الملاحظات والتنظيم، ففكر في ClickUp. إنه أداة شاملة لإدارة المشاريع وتنظيم الملاحظات والتعاون الجماعي.

علاوة على ذلك، يعمل ClickUp Brain على تعزيز تدوين الملاحظات من خلال إنشاء ملخصات ومحاضر اجتماعات تلقائية. تسجيل الدخول في ClickUp واستكشف ميزاته التي لا تعد ولا تحصى.