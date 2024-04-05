كيفية الاستفادة من أنماط التواصل المختلفة في القيادة

قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة كوكا كولا: "التواصل هو المهمة الوحيدة التي لا يمكنك تفويضها", روبرتو غويزويتا . هذا هو السبب في أن أسلوب تواصل القائد أساسي لنجاحه.

فسواء كان الأمر يتعلق بإلقاء كلمة في مجلس المدينة، أو توجيه أحد المبتدئين، أو إنهاء عمل أحد أعضاء الفريق، فإن التواصل الجيد هو قوة خارقة. في منشور المدونة هذا، دعنا نرى كيف يمكنك تشكيل قوتك الخارقة واستخدامها لصالحك.

فهم التواصل القيادي

ماذا يفعل الرئيس التنفيذي؟ تتمثل وظيفة الرئيس التنفيذي الجيد في القيادة - اتخاذ القرارات، وتوجيه أعضاء الفريق، وبناء العلاقات، وإقناع أصحاب المصلحة، سواء كانوا عملاء أو شركاء أو موظفين.

والأساس في ذلك هو التواصل القيادي، الذي ينقل الهدف، ويسهّل الفهم، ويُلهم الأتباع على العمل.

ما هو التواصل القيادي؟

يشير التواصل القيادي إلى أي معلومات/تعليمات يقدمها شخص ما في موقع السلطة إلى مرؤوسيه/مرؤوسيه. وبالإضافة إلى الرسالة، فإنه يشمل أيضًا طريقة التوصيل والإشارات غير اللفظية ونبرة الصوت وغير ذلك الكثير.

لماذا يعتبر التواصل القيادي مهمًا الآن؟

تتغير طبيعة العمل بشكل كبير استجابةً للوباء، وتفضيلات الجيل Z، وديناميكيات السوق العالمية، والابتكار السريع الذي تقوده الشركات الناشئة.

في هذه الأيام، أصبحت أنماط العمل أكثر ديمقراطية، مع وجود هياكل تنظيمية مسطحة، على عكس الطبيعة الاستبدادية للقيادة التقليدية. تتزايد شعبية ممارسات مثل القيادة الخادمة والقيادة الأصيلة وتغيير طريقة تواصل القادة وتعاونهم مع فرقهم.

علاوة على ذلك، تتطلب المواقف المختلفة أسلوب تواصل مختلف، اعتمادًا على التحدي المطروح, ديناميكيات الفريق والنتائج المتوقعة. على سبيل المثال، يحتاج الرئيس التنفيذي لشركة ناشئة إلى اتباع نهج مختلف تمامًا للإفصاح عن جولة جديدة من التمويل عن الإعلان عن تسريح الموظفين.

للقيادة بفعالية، تحتاج إلى فهم أساليب التواصل القيادية المختلفة وكيفية استخدامها.

أنواع أنماط التواصل القيادي

لكل قائد مجموعة متنوعة من أساليب التواصل. ستتحدث بأسلوب مختلف عندما تحتاج إلى أن يكون فريقك متحمساً، بدلاً من مجرد إرسال مذكرة عادية حول تغيير آلة القهوة في الكافتيريا.

دعنا نستكشف أساليب التواصل المختلفة وكيف يمكنك استخدامها في عملك.

الاستماع

من المعروف عن ستيف جوبز قوله: "نحن نوظف الأذكياء ليخبرونا بما يجب أن نفعله"، وهو درس في أسلوب الاستماع في التواصل القيادي.

يشير أسلوب التواصل القائم على الاستماع إلى المشاركة النشطة والمحاولة الصادقة لفهم رسالة المتحدث، ومشاعره، ونواياه الكامنة. أسلوب التواصل القيادي المستمع هو:

نشط : التركيز على إشارات المتكلم اللفظية وغير اللفظية وطرح الأسئلة واستكشاف الفكرة بمزيد من التفصيل

: التركيز على إشارات المتكلم اللفظية وغير اللفظية وطرح الأسئلة واستكشاف الفكرة بمزيد من التفصيل الانعكاسي : التأملي: إعادة صياغة رسالة المتحدث أو تلخيصها لتأكيد الفهم الدقيق لها

: التأملي: إعادة صياغة رسالة المتحدث أو تلخيصها لتأكيد الفهم الدقيق لها التعاطف: التعاطف: الإقرار بمشاعر المتحدث ووجهات نظره

لماذا يعتبر الاستماع أسلوب تواصل جيد؟

الاستماع يبني الروابط والثقة مع الفريق. كما أنه يجعل الفريق أكثر تعاونًا، ويجمع أفكار الجميع معًا. يزدهر التنوع عندما يستمع القائد.

يساعد على الحفاظ على الهدوء في المواقف المشحونة عاطفياً أو المتوترة. يمكن للقادة إخماد الحرائق الكبيرة من خلال الاستماع بعناية والتحقق من صحة "لا بأس أن تكون قلقًا. أنا أتفهم شعورك"، يمكن للقادة إخماد الحرائق الكبيرة.

متى يكون الإصغاء هو أسلوب التواصل الصحيح؟

الاستماع هو أسلوب تواصل رائع في المواقف التالية.

العصف الذهني لحل المشاكل المعقدة

معالجة المواقف الصعبة مثل شكاوى العملاء أو استقالة أحد الموظفين

عندما يكون القائد جديدًا في الفريق والعلاقات ليست قوية بعد

عندما يكون هناك نقص في الثقة بين أعضاء الفريق

تقديم المشورة

يتطلع الموظفون إلى قادة الأعمال للحصول على التوجيه. في حين أن القائد لا يمكن أن يكون لديه جميع الإجابات، إلا أنه من المتوقع أن يقوم بتوجيه فرقه إلى الطريق الصحيح. أسلوب التواصل الذي يعمل بشكل أفضل هنا هو تقديم المشورة.

يتميز أسلوب التواصل هذا بـ

إعطاء السياق : تقديم وجهة نظر، استنادًا إلى الخبرة أو الرؤية، قد لا تكون متوفرة لدى الفرق

: تقديم وجهة نظر، استنادًا إلى الخبرة أو الرؤية، قد لا تكون متوفرة لدى الفرق مشاركة الخبرات : التذكير بمقاربات من الماضي للتوصية باستجابات للمشكلة المطروحة

: التذكير بمقاربات من الماضي للتوصية باستجابات للمشكلة المطروحة تقديم توصيات : تقديم توصيات: اقتراح بعض الخيارات التي يمكن للفريق الاختيار من بينها بناءً على رؤاهم

: تقديم توصيات: اقتراح بعض الخيارات التي يمكن للفريق الاختيار من بينها بناءً على رؤاهم تقديم ملاحظات: تقديم ملاحظات: تحديد الثغرات في الأداء الحالي واقتراح طرق لتحسينه

لماذا يعتبر تقديم المشورة أسلوب تواصل جيد؟

إنه وسيلة مباشرة لحل المشاكل، ويبني إحساسًا بالموثوقية، ويسرّع عملية اتخاذ القرارات، ويستفيد من خبرة القائد وتجربته بما يعود بالنفع على الفريق بأكمله.

متى يكون تقديم المشورة هو أسلوب التواصل الصحيح؟

لا أحد يحب النصيحة التي لا داعي لها. لذا، يجب استخدام أسلوب التواصل الناصح بعناية. وهو الأفضل في الحالات التالية.

عندما يأتي الفريق بمشكلة لم يتمكنوا من حلها بعد أن جربوا كل ما بوسعهم

عندما تقوم بإجراء مراجعات/مراجعات عندما تكون النصيحة متوقعة

أثناء جلسات الإرشاد/التوجيه/التدريب

التوجيه

يشير التوجيه إلى إعطاء تعليمات أو أوامر واضحة وموجزة وموثوقة ترشد أعضاء الفريق بشكل واضح ومباشر لا لبس فيه إلى ما يجب القيام به.

أسلوب التوجيه في التواصل في إدارة الفريق تتميز بما يلي:

الوضوح : توجيهات محددة لا لبس فيها تحدد ما يجب القيام به وكيفية القيام به ومتى

: توجيهات محددة لا لبس فيها تحدد ما يجب القيام به وكيفية القيام به ومتى التغذية الراجعة الفورية: التغذية الراجعة المباشرة التي يتم تقديمها بشكل فوري إذا كان الأداء أقل من المستوى المطلوب

الحسم: قرارات حاسمة: توصيل القرارات الحازمة بوضوح إلى الفريق

لماذا يعتبر التوجيه أسلوب تواصل جيد؟

التوجيه واضح ومباشر ولا لبس فيه. فهو لا يترك التواصل مفتوحًا للتفسير (الخاطئ)، مما يخلق اتساقًا وسياقًا مألوفًا بين أعضاء الفريق.

وعلى الرغم من أن هذا الأسلوب في التواصل موثوق به، إلا أنه لا ينبغي الخلط بينه وبين النهج التسلطي. فالشركات التي تتبع هذا الأسلوب في التواصل غالبًا ما يكون لديها ما يكفي من الضوابط والتوازنات للحفاظ على ديمقراطية العملية.

متى يكون التوجيه هو أسلوب التواصل الصحيح؟

التوجيه مناسب - بل وضروري في حالات الضغط العالي وحالات الطوارئ والمواعيد النهائية الضيقة. في الشركات، غالبًا ما يتم استحضار هذا النمط من التواصل في الأزمات. على سبيل المثال، إذا وقع حادث في أحد المصانع، يقوم القادة بتوجيه فرقهم إلى العودة إلى منازلهم على الفور، أو الذهاب إلى الطبيب، أو عدم التحدث إلى الصحافة، وما إلى ذلك.

التفويض

يشير أسلوب التفويض في التواصل إلى قدرة القائد على التعامل مع العمل وإنجاز الأمور بفعالية. يتطلب التفويض الفعال تحديد ما يلي.

المهمة : ما يجب القيام به

: ما يجب القيام به الطريقة (إن وجدت): كيف يجب القيام به

(إن وجدت): كيف يجب القيام به المعايير : المعايير: ما هي معايير القبول للمهمة

: المعايير: ما هي معايير القبول للمهمة الموعد النهائي : متى يجب إنجاز العمل

: متى يجب إنجاز العمل السياق: السياق: أي معلومات إضافية قد تكون مفيدة

لماذا يعتبر التفويض أسلوب تواصل جيد؟

يجب على كل قائد أن يقوم بالتفويض، وبدونه لن يتمكن من إنجاز أي عمل. وعلاوة على ذلك، يوفر هذا الأسلوب الوضوح والاستقلالية لأعضاء الفريق، الذين يمكنهم تولي مسؤولية نتائجهم.

متى يكون التفويض أسلوب تواصل جيد؟

التفويض دائمًا ما يكون التفويض ممارسة جيدة، خاصة عندما يحتاج القائد إلى الدعم في إنجاز العمل.

التحفيز

يركز أسلوب التواصل التحفيزي على إلهام أعضاء الفريق وتشجيعهم على تقديم أفضل أداء لهم وتحقيق الأهداف الشخصية والتنظيمية.

يتميز التحفيز بما يلي:

التعبير عن الإيمان : التحدث بكلمات تؤكد صحة أعضاء الفريق وتبعث الثقة في نفوسهم

: التحدث بكلمات تؤكد صحة أعضاء الفريق وتبعث الثقة في نفوسهم تقديم التحديات : وضع أهداف واضحة وقابلة للتحقيق تتحدى أعضاء الفريق للتطلع إلى المزيد

: وضع أهداف واضحة وقابلة للتحقيق تتحدى أعضاء الفريق للتطلع إلى المزيد تشجيع التطوير الذاتي: تشجيع التطوير الذاتي: التوصية بطرق ووسائل للتطوير الشخصي، وعرض إرسال أعضاء الفريق لورش العمل/التدريب، إلخ.

لماذا يعتبر التحفيز أسلوب تواصل جيد؟

يحتاج الجميع إلى مشجع إلى جانبهم. يبني أسلوب التواصل القيادي المحفّز شعوراً بالثقة والتحقق من الصحة والقبول والتشجيع بين أعضاء الفريق. يساعد الناس على الشعور بأنهم مرئيون.

لماذا يعتبر التحفيز أسلوب التواصل الصحيح؟

في حين أنه من الجيد دائمًا قول بعض الكلمات المحفّزة، إلا أنه مفيد في المواقف التي

تكون معنويات الفريق منخفضة قليلاً

يبدو التحدي الذي تواجهه غير قابل للتغلب عليه

أنت تحاول تجربة شيء جديد وتشعر بالقلق بشأن نتائجه

التدريس

يشير أسلوب التواصل في التدريس إلى نقل معارف القادة ومهاراتهم ورؤاهم إلى أعضاء فريقهم. ينطوي التدريس الفعال على مزيج من التعليم الصريح، وتشجيع الفضول، وبناء بيئة يتم فيها تقدير التعلم.

ويتميز أسلوب التدريس في التواصل بما يلي:

الشرح : تقسيم الأفكار المعقدة إلى أجزاء مفهومة

: تقسيم الأفكار المعقدة إلى أجزاء مفهومة التشجيع على طرح الأسئلة : خلق جو يشعر فيه أعضاء الفريق بالراحة في طرح الأسئلة

: خلق جو يشعر فيه أعضاء الفريق بالراحة في طرح الأسئلة التجريب : التجريب: العمل معًا على حل المشاكل، والعصف الذهني للأفكار، واختبارها في بيئات تجريبية، وما إلى ذلك.

: التجريب: العمل معًا على حل المشاكل، والعصف الذهني للأفكار، واختبارها في بيئات تجريبية، وما إلى ذلك. المساعدة الخارجية: تنظيم ورش عمل وعمليات محاكاة مع خبراء من خارج المؤسسة

لماذا يعتبر التدريس أسلوب تواصل جيد؟

في عالم يتم فيه أتمتة الكثير من الأعمال اليدوية، فإن العمل المعرفي هو ما سيبقى. ولكي يكون الموظفون على دراية بالمعرفة، يحتاجون أحيانًا إلى تعليمهم ما لا يعرفونه. في مثل هذه الحالات، يعد التدريس وسيلة رائعة.

متى يكون التدريس هو أسلوب التواصل الصحيح؟

يكون التدريس فعالًا بشكل خاص عندما يكون نقل المعرفة أمرًا بالغ الأهمية، مثل مختبرات الأبحاث. كما أنه رائع أيضًا لتبادل المعرفة بين الأقسام، حيث يقوم قائد المبيعات بتعليم فرق المنتجات حول احتياجات/طلبات العملاء.

التدريب

التدريب هو تفسير لأسلوب التدريس في التواصل القيادي. وهو يركز على توجيه أعضاء الفريق لاكتشاف الحلول وتحقيق إمكاناتهم من خلال التفكير الذاتي وتحديد الأهداف وتخطيط العمل.

يتميز أسلوب التوجيه في التواصل القيادي بما يلي:

مشاركة الخبرات الشخصية : إثراء التعليم من خلال مشاركة الخبرات والدروس المستفادة

: إثراء التعليم من خلال مشاركة الخبرات والدروس المستفادة تشجيع المساءلة : تشجيع المساءلة: مساءلة أعضاء الفريق عن تقدمهم نحو تحقيق الأهداف والقيام بذلك بشعور بالمسؤولية.

: تشجيع المساءلة: مساءلة أعضاء الفريق عن تقدمهم نحو تحقيق الأهداف والقيام بذلك بشعور بالمسؤولية. التقييم الذاتي : التقييم الذاتي: تقديم أطر عمل ونماذج لتقييم الأداء الذاتي

: التقييم الذاتي: تقديم أطر عمل ونماذج لتقييم الأداء الذاتي التقييم الذاتي: لكل من الموظف والقائد على حد سواء، مما يتيح النمو المتبادل

لماذا يعتبر التدريب أسلوب تواصل جيد؟

يركز التدريب على تزويد الأشخاص بالأدوات والتقنيات والتشجيع الذي يحتاجونه للنمو. وباستخدام هذا الأسلوب في التواصل، يمكن للقادة إخراج أفضل ما في أعضاء فريقهم.

متى يكون التدريب هو أسلوب التواصل الصحيح؟

يكون التدريب أفضل عندما:

عندما يكون هناك وقت لحل المشكلة أو إحراز تقدم

عندما تكون التغييرات المطلوبة شخصية أو سلوكية، مثل تطوير عقلية النمو أو العمل على مهارات العرض التقديمي

يكون الموظف مدفوعًا لإحراز تقدم ولكنه لا يعرف كيف

والآن بعد أن تعرفنا على أساليب التواصل المختلفة لنرى كيف تؤثر على ديناميكيات الفريق.

دور التواصل القيادي في ديناميكيات الفريق

يتخذ الموظفون في مختلف المؤسسات قراراتهم بناءً على ما يشعرون به. فإذا كانت الملاحظات تجعلهم يشعرون بأنهم يتعرضون للهجوم، فقد يتخذون موقفاً دفاعياً. إذا كان تغيير السياسة يشعرهم بالتقييد، فقد يحتجون.

يتم تحديد جزء أساسي من شعور الموظفين في مكان العمل من خلال تواصل القيادة. يمكن أن يؤثر ذلك على عوامل تنظيمية مختلفة. وفيما يلي بعضها.

بناء الفريق

القائد - أي المدير أو المشرف - هو مرساة أي فريق. فهم استراتيجية التواصل تحافظ على تماسك الفريق إنها

تخلق الوحدة والهدف

يبني التوافق نحو الأهداف المشتركة بناءً على رؤية واضحة

تمكين علاقات الثقة والهادفة مع القائد وبين أعضاء الفريق

يعزز الإبداع والتعاون والابتكار

يسهل حل النزاعات

باختصار، يبني التواصل القيادي فرق عمل منتجة وفعالة ومرنة.

التوظيف الدراسات تُظهر أنه بالنسبة لموظفي الجيل Z، فإن مهمة المؤسسة لا تقل أهمية عن الوظيفة نفسها. يلعب التواصل القيادي دورًا حاسمًا في كيفية النظر إلى المؤسسة من خلال:

توصيل الرسالة والرؤية والقيم لإشراك أولئك الذين يتوافقون معها

تقديم ثقافة الشركة بطريقة مقنعة

الحوار التفاعلي أثناء عملية التوظيف، وبناء علاقات إيجابية مع المرشحين

التعبير بوضوح عن الأهداف والتوقعات من المرشح

الاحتفاظ بالموظفين

الفعالية التواصل الجماعي يخلق ثقافة شفافة وشاملة وداعمة حيث يشعر الموظفون بالتقدير والفهم والتواصل.

لتحقيق ذلك، يجب أن يشمل التواصل القيادي ما يلي:

الاعتراف بجهود الموظفين وإنجازاتهم

التواصل حول فرص التطوير الوظيفي

مناقشات حول النمو المهني

محادثات خارج الموقع حول ما يُلهم/يُحفّز الفرد

تحسين أداء الفريق

يعد التواصل الجيد للقيادة نقطة انطلاق رائعة. يستجيب القادة بالمثل عندما يتحدثون إلى فرقهم بصراحة وشفافية.

فالقدرة على المناقشة والحوار والاختلاف تخلق إحساسًا بالانتماء والملكية. هذا الاستثمار العاطفي يعزز الروح المعنوية بشكل كبير، ويزيد من المشاركة، ويحفز الأفراد على الذهاب إلى أبعد الحدود في مساهماتهم.

تطبيق أنماط القيادة من أجل التواصل القيادي الفعّال

تسير أنماط القيادة وأساليب التواصل جنبًا إلى جنب. ومثل أنماط القيادة، التي غالبًا ما يتم تكييفها وتطويرها حسب ما يتطلبه الموقف، فإن التواصل كذلك.

على سبيل المثال، قد يحتاج القائد الذي يكون أسلوبه المفضل في التواصل هو الاستماع أو التدريب إلى اللجوء إلى التوجيه في أوقات الأزمات.

حتى وارن بافيت، المعروف بأسلوبه في عدم التدخل في شؤون الآخرين أسلوبه في الإدارة قد يتحول إلى تقديم المشورة أو التدريس إذا ساءت الأمور.

فيما يلي بعض الأمثلة الرائعة على التواصل القيادي الجيد.

بريان تشيسكي يعلن عن تسريح الموظفين في بداية الجائحة

تعرضت شركة Airbnb لضربة كبيرة مع توقف صناعة السفر تماماً في أوائل عام 2020. واضطرت الشركة إلى تسريح 25% من قوتها العاملة لتبقى واقفة على قدميها. كتب بريان تشيسكي، الرئيس التنفيذي رسالة مؤثرة ومتعاطفة للفريق. وشرح كيف ولماذا اتخذوا القرار. وعرض أي مساعدة قد يحتاجها الموظفون المسرحون.

البريد الإلكتروني للمدير التنفيذي لشركة Airbnb إلى الموظفين المسرحين

عبر إير بي إن بي هذا مثال رائع للمهتمين بالتواصل في أوقات الأزمات.

رسالة أندي جاسي لعام 2022 إلى المساهمين

يكتب الرؤساء التنفيذيون وقادة الأعمال بانتظام رسائل إلى المساهمين. في عام 2022، أندي جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون, كتب حول تغييراتهم المختلفة.

يستعرض أندي في رسالته الطويلة التحديات وإلغاء الاستثمارات وتسريح الموظفين وإعادة ترتيب الأولويات. كما يناقش أيضًا استراتيجيتهم الاستثمارية المتجددة والأمل في المستقبل.

تعد هذه الرسالة نقطة انطلاق رائعة للمهتمين بالتواصل مع القيادة التي تنسج قصة من الأرقام.

خطاب ساتيا ناديلا الأول كرئيس تنفيذي

عندما تولى ساتيا ناديلا منصب الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، أرسل بريد إلكتروني إلى جميع الموظفين مع أسئلة (من أنا؟ لماذا أنا هنا؟ ماذا نفعل بعد ذلك؟ ماذا نفعل بعد ذلك؟ إلخ) وإجاباتها.

ويتخذ أسلوب التواصل التحفيزي الشخصي لتقديم نفسه وتحديد أسلوب عمله كقائد.

رسالة ساتيا ناديلا الأولى كرئيس تنفيذي

عبر ذا فيرج اقرأ الرسالة بالكامل لترى كيف يمكن للمرء أن يبني الحماس حول مثل هذا التغيير التنظيمي الكبير.

مكافأة: إليك الطريقة كتبت الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة بيبسيكو إنديرا نويي إلى آباء وأمهات تقاريرها المباشرة لتشكرهم.

تقنيات تطبيق أنماط التواصل بنجاح في القيادة

أيًا كان أسلوب التواصل القيادي الذي تختاره، إليك بعض التقنيات التي يمكنك استخدامها لتطبيقها في الممارسة اليومية. إذا كان فريقك يعمل عن بُعد بشكل كامل، فإن برنامج مجاني لإدارة المشاريع مثل ClickUp سيفيدك كثيرًا.

قم بإجراء عمليات تحقق منتظمة (أسلوب الاستماع)

استمع إلى فريقك بطرق رسمية وغير رسمية. كممارسة رسمية، قم بجدولة اجتماعات فردية لتشجيع أعضاء فريقك على مشاركة إنجازاتهم واحتياجاتهم والتحديات التي تواجههم. ناقش التقدم المحرز وعالج المخاوف وقدم الدعم خلال هذه الجلسات.

وعلى أساس يومي، راقب محادثات فريقك بشكل يومي. عرض الدردشة في ClickUp تتيح التعاون بين أعضاء الفريق في الوقت الفعلي، وهو ما يمكنك مراقبته. تخبرك خاصية اكتشاف التعاون في ClickUp بمن هو متصل بالإنترنت، حتى تتمكن من الدردشة معهم دون اتصال بالإنترنت عندما يكون متاحاً.

طريقة عرض الدردشة عبر النقر فوق طريقة عرض الدردشة لأسلوب التواصل القيادي المستمع

مشاركة المعرفة (أسلوب التدريس)

بالنسبة للمواقف التي تحتاج فيها إلى التدريس، جرّب مستندات ClickUp . يمكنك بسهولة إنشاء قاعدة معرفية أو كتابة ويكي أو ربط الأفكار في سير العمل.

لتعليم مفاهيم محددة، قم بتدوين العناصر المذكورة أعلاه - التفسيرات والسياق والمواد التدريبية وما إلى ذلك - بالتفصيل وشاركها مع الفريق. ما هو أكثر من ذلك؟ استخدم ClickUp Brain للتلخيص والتدقيق اللغوي أيضًا.

بناء المعرفة التنظيمية على مستندات ClickUp Docs

إذا كنت من النوع المفوض انقر فوق المهام هو مكان رائع لتنظيم جميع المعلومات التي يحتاجها فريقك، مثل وصف المهمة والطريقة والمعايير والمواعيد النهائية والسياق. يمكنك أيضًا تعيين التعليقات لأعضاء الفريق، أو دعوة الردود، أو تحويل التعليقات إلى مهام.

تفويض أفضل باستخدام مهام ClickUp

العصف الذهني (أسلوب التدريس والإرشاد)

اجعل نصيحتك تفاعلية مع ClickUp Whiteboard . اشرح المفاهيم المعقدة بصريًا أو قدم نصائح متعددة الخطوات، مع الجمع بين الرسومات والملاحظات اللاصقة والمخططات التسلسلية والمزيد.

سبورة النقر فوق السبورة البيضاء للتدريس وتقديم المشورة لأنماط التواصل

قوائم المراجعة (أسلوب التوجيه)

إذا كنت تقود فريقًا يحتاج عمله إلى استيفاء معايير محددة، فقم بتوجيههم لاتباع قائمة مراجعة. تسمح لك مهام ClickUp بإضافة قوائم مراجعة لكل مهمة على حدة أو إنشاء قوالب وتطبيقها على المهام المتشابهة.

تحديد الأهداف (أسلوب التدريب والتحفيز)

قم بقيادة فريقك نحو هدف مشترك هدف التواصل بجعلها مرئية دائمًا. تم تصميم ClickUp Goals للقادة الذين يحتاجون إلى تتبع العمل مقابل الاستراتيجية بأهداف قابلة للقياس.

قياس النجاح بالنتائج الرئيسية

حافظ على تنظيم الأهداف في مجلدات

تعيين الأهداف العددية والنقدية والصواب/الخطأ وأهداف المهام

أتمتة تتبع التقدم المحرز

أهداف النقر فوق أهداف لتحفيز أنماط التواصل

إذا كنت قائداً جديداً، جرب بعضاً من قوالب خطة التواصل الخاصة بـ ClickUp لإعطاء رسائلك هيكلاً معيناً.

تواصل بشكل أفضل مع ClickUp

بينما ناقشنا أنماط التواصل المختلفة للقيادة وكيفية تطبيقها، من الضروري أن نفهم أنها ليست متعارضة.

فأسلوب التواصل ليس نوعًا من أنواع الشخصية. يمكنك استخدام أسلوب التواصل الأفضل لموقف ما. كما يمكنك استخدام مزيج من الأنماط أيضاً.

على سبيل المثال، إذا كان الموظف عالقًا لفترة طويلة في خطوة واحدة، فيمكنك استخدام أسلوب التواصل التوجيهي مع أساليب التدريب. يمكنك أيضًا الجمع بين التواصل التحفيزي وأسلوب التفويض لضمان شعور الفريق بالحماس تجاه عملهم.

إذا كنت لا تستطيع، كما يقول غويزويتا، تفويض المهام، فقم بإعداد الأنظمة التي تحتاجها لإتقانها. تم تصميم مساحة عمل إدارة المشاريع والاتصالات في ClickUp من أجل ذلك بالضبط.

يقلل من فجوة التواصل بينك وبين فرقك. جرّب ClickUp مجاناً اليوم!

أسئلة وأجوبة حول أنماط التواصل القيادي

1. ما هو أسلوب التواصل في القيادة؟

يشير أسلوب التواصل في القيادة إلى كيفية نقل القادة للرسائل ومشاركة المعلومات وتقديم الملاحظات لأعضاء فريقهم. وهو يشمل لهجة ولغة وأساليب ووتيرة التواصل التي يستخدمها القائد للتفاعل مع الآخرين داخل المؤسسة.

2. ما هي أنواع أساليب التواصل الأربعة؟

أنماط التواصل الأساسية الأربعة هي السلبي والعدواني والعدواني السلبي والعدواني السلبي والحازم.

ويعكس كل نمط طريقة مختلفة للتعبير عن الذات والتفاعل مع الآخرين، مما يؤثر على ديناميكيات التعامل بين الأشخاص وفعالية التواصل.

3. كيف يكون التواصل عاملاً من عوامل أسلوب القيادة؟

يعد التواصل عاملاً أساسياً في تشكيل وتحديد أسلوب القيادة، وتؤثر الطريقة التي يتواصل بها القائد - سواء كان ذلك شفهياً أو غير شفهي أو من خلال أفعاله - بشكل كبير على كيفية قيادة فرقه.

على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي التواصل القائم على المعاملات خلال حدث تحويلي إلى تثبيط الموظفين مما يؤدي إلى استنزافهم. ومن ناحية أخرى، فإن التواصل المدروس حول التغييرات الصغيرة - مثل تغيير مزود التأمين - يمكن أن يجعل الموظفين يشعرون بالانتماء للمجتمع والانتماء.

إن طريقة تواصلك هي المحدد الأكثر أهمية لفعاليتك كقائد.