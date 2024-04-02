10 بدائل لكتابة الإعلانات باستخدام الذكاء الاصطناعي في عام 2025

إن جذب الانتباه ومن ثم إثارة المشاركة هو صراع مستمر لكل مؤلف إعلانات. حتى أكثر النسخ إقناعاً يمكن أن تضيع في الضوضاء. وماذا لو لم تتمكن من الاستفادة من إبداعك عند الطلب؟

مهما كان الأمر، فلدينا اقتراح لك - نسخة مولدة من الذكاء الاصطناعي.

على الرغم من أن النسخة التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي ليست الحل الأمثل لكل أنواع المحتوى، إلا أنها بالتأكيد شيء يجب مراعاته إذا كنت تواجه مشكلة في الكتابة أو تعاني من انخفاض التفاعل بسبب النسخة اللطيفة وغير الملهمة. برنامج كتابة الإعلانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي يعتمد عادةً على نماذج اللغات الكبيرة المتقدمة ، أصبحت أداة ثورية، مما أدى إلى تغيير كيفية إنشاء الشركات للمحتوى. إحدى هذه المنصات هي Copymatic.

فهي تقدم مجموعة متنوعة من الميزات وقوالب المحتوى التي يسهل استخدامها والوصول إليها. ومع ذلك، قد يشعر بعض المستخدمين بأنهم مقيدون بالواجهة أو يتوقون ببساطة إلى مزيد من التحكم الإبداعي وتكامل أفضل لتحسين محركات البحث.

مهما كان السبب، فإن المغامرة خارج نطاق Copymatic وكذلك ChatGPT وبدائله يمكن أن تفتح عالماً من الآفاق والإمكانات الجديدة.

بدءاً من مساعد البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على جمع المعلومات والعصف الذهني للأفكار إلى المدققات النحوية التي تضمن أن تكون كتاباتك مصقولة واحترافية، تساعد بدائل Copymatic هذه في الارتقاء بمحتواك إلى مستوى أعلى.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Copymatic؟

مع ظهور أدوات الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أصبح لدى مؤلفي النصوص أخيرًا شريك لمساعدتهم على إنتاج نسخ عالية الجودة ومبتكرة ومتمحورة حول العملاء - كل ذلك على بعد نقرات قليلة!

لكن اختيار الأداة المناسبة كبديل Copymatic لاحتياجاتك يمكن أن يكون صعبًا مثل صياغة محتوى مقنع في حد ذاته.

فيما يلي تفصيل للمعايير الرئيسية التي يجب مراعاتها قبل اتخاذ قرارك:

حجم بيانات التدريب : النماذج اللغوية ذات مجموعات بيانات التدريب الأكبر أداءً أفضل. اختر أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي القائمة على نموذج لغوي متقدم للذكاء الاصطناعي والمدربة على بيانات كبيرة وعالية الجودة وذات صلة بالمجال لضمان الحصول على مخرجات دقيقة وغير متحيزة تلقى صدى لدى جمهورك المستهدف

: النماذج اللغوية ذات مجموعات بيانات التدريب الأكبر أداءً أفضل. اختر أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي القائمة على نموذج لغوي متقدم للذكاء الاصطناعي والمدربة على بيانات كبيرة وعالية الجودة وذات صلة بالمجال لضمان الحصول على مخرجات دقيقة وغير متحيزة تلقى صدى لدى جمهورك المستهدف التحكم والتخصيص: هل يمكنك توجيه الذكاء الاصطناعي بنبرة معينة أو كلمات رئيسية أو تفضيلات صوت العلامة التجارية؟ ابحث عن الأدوات التي تقدم خيارات التخصيص لتخصيص المخرجات وفقًا لمتطلباتك الدقيقة

هل يمكنك توجيه الذكاء الاصطناعي بنبرة معينة أو كلمات رئيسية أو تفضيلات صوت العلامة التجارية؟ ابحث عن الأدوات التي تقدم خيارات التخصيص لتخصيص المخرجات وفقًا لمتطلباتك الدقيقة تحسين محركات البحث: اختر منشئ محتوى الذكاء الاصطناعي الذي يساعد على تحسين المحتوى لمحركات البحث. يجب أن يوفر اقتراحات بالكلمات المفتاحية وتحليل سهولة القراءة وإنشاء الوصف التعريفي

اختر منشئ محتوى الذكاء الاصطناعي الذي يساعد على تحسين المحتوى لمحركات البحث. يجب أن يوفر اقتراحات بالكلمات المفتاحية وتحليل سهولة القراءة وإنشاء الوصف التعريفي الجودة والأصالة: ابحث عن الأدوات التي توفر التحقق من الانتحال للتأكد من طلاقة المحتوى الذي تم إنشاؤه وتماسكه وتفرده

ابحث عن الأدوات التي توفر التحقق من الانتحال للتأكد من طلاقة المحتوى الذي تم إنشاؤه وتماسكه وتفرده التكامل: لا يمكن لأي فريق تسويق أن يعيش على أداة واحدة فقط. إذا كان لديك مجموعة من أدوات التسويق، فابحث عن خيار يمكن أن يتكامل مع أنظمة إدارة المحتوى أو برامج التسويق عبر البريد الإلكتروني أو أدوات التصميم

لا يمكن لأي فريق تسويق أن يعيش على أداة واحدة فقط. إذا كان لديك مجموعة من أدوات التسويق، فابحث عن خيار يمكن أن يتكامل مع أنظمة إدارة المحتوى أو برامج التسويق عبر البريد الإلكتروني أو أدوات التصميم الأسعار: التجارب المجانية هي صديقتك! اختبر الأدوات المختلفة قبل الالتزام. ضع في اعتبارك عوامل مثل ميزانيتك وحجم المحتوى والميزات المرغوبة للعثور على أفضل قيمة لاحتياجاتك

التجارب المجانية هي صديقتك! اختبر الأدوات المختلفة قبل الالتزام. ضع في اعتبارك عوامل مثل ميزانيتك وحجم المحتوى والميزات المرغوبة للعثور على أفضل قيمة لاحتياجاتك واجهة المستخدم وتجربته: يمكن للواجهة غير المتقنة أن تقضي على تدفقك الإبداعي بسرعة. اختر مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي بواجهة سهلة الاستخدام، وتعليمات واضحة، وتصفح سهل الاستخدام

## أفضل 10 بدائل للنسخ في عام 2024

دعونا نلقي نظرة على أفضل 10 بدائل لـ Copymatic، لكل منها نقاط قوته وميزاته الفريدة، لمساعدتك في العثور على أداة الكتابة المثالية للذكاء الاصطناعي لرحلة إنشاء المحتوى الخاص بك.

1. كليك أب

اختبر إمكانيات لا حصر لها لإنشاء المحتوى على منصة واحدة مع ClickUp Brain

دعك من المستندات المبعثرة وسير العمل غير الفعال - إن نهج ClickUp Brain الشامل للإنتاجية يترك لك حرية التركيز على ما يهم: الكتابة القوية.

يأتي ClickUp مع أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي التي تقضي على عوائق الكتابة. ClickUp Brain يمكّن الكتّاب ومؤلفي الإعلانات من إنشاء ضمانات تسويقية متنوعة باستخدام أفضل المطالبات المدعومة بالأبحاث.

سواءً كان إنشاء منشورات عالية الأداء على وسائل التواصل الاجتماعي أو مقالات المدونات التعليمية، أو أوصاف المنتجات المفصلة أو نسخ إعلانية جذابة و ملخصات إبداعية ، تم تصميم كاتب الذكاء الاصطناعي الخاص بـ ClickUp للعمل للارتقاء بجهودك التسويقية.

اكتب وصقل المحتوى الخاص بك باستخدام محرر مستندات ClickUp Docs المدمج المدعوم بالذكاء الاصطناعي

إلى جانب الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تأتي قدرة ClickUp على مساعدتك في تنظيم جميع مستنداتك ومحتوياتك في مكان واحد.

لا تكتفِ بصياغة تحفتك الفنية باستخدام ClickUp Brain؛ استخدم مستندات ClickUp محرر مستندات مدمج للحفاظ على تنظيم كل شيء. تستخدم المستندات نموذجًا متقدمًا للذكاء الاصطناعي لتخصيص المحتوى الخاص بك ليناسب احتياجاتك الخاصة، مثل الأسلوب والجمهور المستهدف، أو إنشاء ملخصات للمقالات الطويلة .

هناك إدارة سلسة لسير العمل أيضًا. بمجرد أن تصبح نسختك جاهزة، قم بتوصيل المستندات بمهمة ClickUp لتتبع ومراقبة خط سير المحتوى بالكامل - من الإنشاء إلى التوزيع والتحسين.

تعاون مع فريق المحتوى الخاص بك في الوقت الفعلي، وتأكد من أن الجميع على اطلاع دائم ومحدث، وقم بتعيين المواعيد النهائية، وتتبع التقدم المحرز، وتلقي تذكيرات سهلة الاستخدام - يبقى تقويم المحتوى الخاص بك في كل مرة.

| نصيحة سريعة: قد لا تكون النسخة التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي مثالية أو دقيقة في جميع الأوقات. من المفيد أن تفكر في الذكاء الاصطناعي كشريك في عمليتك الإبداعية بدلاً من أداة تتفوق على العملية بالكامل. يرجى التحقق من صحة المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي والتحقق منه قبل استخدامه! |

ClickUp أفضل الميزات

إنشاء محتوى مطوّل، وكتابة نسخة مبتكرة، والعصف الذهني، وتلخيص النص، والمزيد باستخدام ClickUp Brain

تحرير وتحسين النص الذي تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي لضمان الوضوح والتأثير

اعمل مع فريقك على المستندات باستخدام إمكانات التحرير التعاوني، وقم بتمييز النقاط الرئيسية لتحسين المحتوى الخاص بك، واستفد من التنسيق المدمج

قم بإنشاء مهام سير عمل مخصصة، وتوثيق المشاريع، وإنشاء خرائط العمليات بسرعة باستخدام مكتبة قوالب ClickUp

تبادل الأفكار بصرياً باستخدام اللوحات البيضاء والخرائط الذهنية وتحويل الأفكار إلى خطط عمل

ربط أكثر من 1000 أداة، وأتمتة المهام المتكررة، وتبسيط سير عمل إنشاء المحتوى الخاص بك

قيود ClickUp

لا توجد ميزات للذكاء الاصطناعي في الإصدار المجاني من ClickUp. لإلغاء قفل الذكاء الاصطناعي، ستحتاج إلى الترقية إلى اشتراك مدفوع

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/مستخدم/مساحة عمل شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9000 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. المادةفورج

عبر المادةforge يقوم موقع Articleforge بإنتاج نسخة فريدة وعالية الجودة عن أي موضوع في ثوانٍ معدودة.

امنح Articleforge كلمة رئيسية، وسيقوم بإنشاء أنواع مختلفة من المحتوى، مثل منشورات المدونة والمقالات القصيرة وتعليقات وسائل التواصل الاجتماعي. يمكنه أيضًا إنشاء مقالات من أكثر من 1500 كلمة تتخللها الكلمات المفتاحية المناسبة.

تقدم الأداة العديد من الميزات، بما في ذلك توليد لغات متعددة وتكامل WordPress. حتى أنها تواكب آخر المستجدات، باستخدام رؤى في الوقت الفعلي لمساعدتك في الكتابة عن الموضوعات الشائعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك جدولة المنشورات لوقت لاحق إذا لم تكن مستعداً للنشر فوراً.

أفضل ميزات أداة ArticleForge

الوصول إلى العملاء عبر الحدود من خلال دعم سبع لغات

إنشاء نسخة مكتوبة بشكل جيد ومحسّنة لتحسين محركات البحث لتحسين الظهور على الإنترنت

استخدم مدقق الانتحال المدمج للتحقق من أصالة المحتوى تلقائيًا

يستخدم رؤى في الوقت الفعلي للكتابة عن أحدث الموضوعات الشائعة والحصول على المزيد من المشاهدات على المحتوى الخاص بك

قيود ArticleForge

لا توجد خطة مجانية

يتكامل مع ووردبريس فقط

قد يصبح المحتوى متكررًا أو يبتعد عن الموضوع

تسعير #### تسعير ArticleForge

ما يصل إلى 25,000 كلمة/شهر ومستخدم واحد : 27 دولار/شهر

: 27 دولار/شهر حتى 100,000 كلمة/شهرًا ومستخدم واحد : 57 دولار/شهرياً

: 57 دولار/شهرياً ما يصل إلى 250,000 كلمة/شهرياً ومستخدم واحد : 1 دولار/شهرياً : 127 دولارًا/شهريًا

كلمة/شهرياً ومستخدم واحد : 127 دولارًا/شهريًا ما يصل إلى 500,000 كلمة/شهر وأكثر من 3 مستخدمين : 500,000 دولار/شهر 247 دولار/شهر: 247 دولار/شهر

: 500,000 دولار/شهر 247 دولار/شهر: 247 دولار/شهر أكثر من 500,00 كلمة/شهرًا (الأعمال): تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات ArticleForge

G2: 4.2/5 (أكثر من 50 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 50 تقييم) Capterra: 4.0/5 (أكثر من 5 مراجعات)

3. أي كلمة

عبر أي كلمة Anyword هي أداة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى إحداث ثورة في إنشاء النسخ التسويقية. وهي تستخدم معالجة اللغة الطبيعية لإنشاء محتوى وتحسينه لمختلف المنصات، بما في ذلك المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وعملاء البريد الإلكتروني.

الأداة سهلة الاستخدام، وتقدم خيارات نسخ متعددة وكلمات غير محدودة مع جميع خططها. كما أنها تتضمن ميزات مثل صوت العلامة التجارية وذكاء النسخ لتحسين المحتوى الحالي وتحليل الأداء.

على الرغم من أنه مصمم في المقام الأول للمسوقين، إلا أن واجهة Anyword وميزاته البديهية تجعله ذا قيمة للكتاب في مختلف الأدوار والوظائف (فكر في مديري المشاريع ومديري المنتجات وقادة الفرق والمديرين التنفيذيين). تساعد أداة تحسين المحتوى الخاصة به على الارتقاء بالكتابة بغض النظر عن مجموعة مهارات المستخدم.

تقدم Anyword تكاملًا سلسًا للمنصة وخيارات اشتراك ميسورة التكلفة. سهولة استخدامه وميزاته القوية ومرونته تجعله خياراً قوياً للمسوِّقين والكتّاب الذين يسعون إلى إنشاء نسخة تسويقية مقنعة.

أفضل ميزات Anyword

إنشاء خيارات متعددة للنسخ للمقارنة والتنقيح

التكامل بسلاسة مع منصات مثل HubSpot وMeta Ads وإعلانات Meta وإعلانات LinkedIn وصفحات فيسبوك وإعلانات Google وتبسيط سير عملك

حسِّن نسختك باستخدام ميزات مثل صوت العلامة التجارية والجمهور المستهدف

الوصول إلى كلمات غير محدودة مع جميع الخطط

قيود أي كلمة

لا توجد خيارات تكامل للتطبيق

لا يعمل دون اتصال بالإنترنت

تسعير #### تسعير Anyword

مبتدئ : 49 دولارًا شهريًا

: 49 دولارًا شهريًا مدفوعة بالبيانات: 99 دولارًا شهريًا

99 دولارًا شهريًا الشركات : 499 دولاراً في الشهر

: 499 دولاراً في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Anyword

G2: 4.8/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 1,000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 350 تقييم)

4. نسخ الذكاء الاصطناعي

عبر Copy.ai ابدأ بالبحث، وطرح الأفكار، وإنشاء محتوى مقنع في دقائق باستخدام Copy AI. يتيح لك هذا البرنامج صياغة منشورات مدونة طويلة وغنية بتحسين محركات البحث، وتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، وأوصاف المنتجات لتلبية احتياجات المحتوى المختلفة عبر قنوات التسويق.

كما يدعم Copy.ai لغات مختلفة، بما في ذلك الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية وغيرها الكثير.

على عكس بعض بدائل Copy.ai التي تفتقر إلى التخصيص، فهي توفر ميزات مثل "صوت العلامة التجارية" و"قاعدة المعلومات" لإنشاء محتوى يلقى صدى لدى جمهورك.

لجعل إنشاء المحتوى أسهل، فهو يتميز بأكثر من 90 قوالب كتابة المحتوى . سواء أكنت تهدف إلى إنشاء منشورات جذابة في المدونة، أو أوصاف جذابة للمنتجات، أو تعليقات سريعة على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكنك إنشاء محتوى مؤثر في ثوانٍ باستخدام هذه القوالب.

نسخ الذكاء الاصطناعي أفضل الميزات

تدريب الذكاء الاصطناعي على صوت علامتك التجارية من خلال تزويده بمقتطفات من المحتوى الموجود لديك

إنشاء محتوى يحافظ على نبرة صوتك الفريدة وهوية علامتك التجارية

تخزين التفاصيل الأساسية حول شركتك ومنتجاتك وحملاتك التسويقية وغيرها في قاعدة المعلومات لإضافة سياق إلى مطالباتك بسهولة وإنشاء محتوى مخصص

صقِّل مطالباتك للحصول على نتائج أفضل، مع ضمان محتوى دقيق ومخصص لاحتياجاتك

استخدم نظام التشغيل التسويقي بالذكاء الاصطناعي مع ميزات مثل إنشاء المحتوى والتسويق عبر البريد الإلكتروني وإنشاء منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لمساعدة فرق المبيعات على تحقيق حصص المبيعات من خلال أتمتة المهام مثل تسجيل العملاء المحتملين ونظافة إدارة علاقات العملاء والتواصل عبر البريد الإلكتروني

نسخ قيود الذكاء الاصطناعي

تناقضات عرضية في جودة المحتوى من حين لآخر

أبلغ المستخدمون أن خدمة العملاء تحتاج إلى تحسين

تسعير نسخ الذكاء الاصطناعي

خطة مجانية

إيجابي 49 دولارًا شهريًا

49 دولارًا شهريًا فريق : 249 دولارًا في الشهر

: 249 دولارًا في الشهر المؤسسة: أسعار مخصصة

نسخ تقييمات ومراجعات الذكاء الاصطناعي

G2: 4.7/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

5. كتابيسونيك

عبر يكتبونك يقدم Writesonic ميزات قوية لمنشئي المحتوى، واعدًا بتوفير الكثير من الوقت والمساعدة الإبداعية.

وتتضمن إمكانياته خيارات التخصيص مثل اختيار نبرة الصوت، أو تحديد التركيز على الكلمات الرئيسية، أو تحديد نمط الصورة المرغوب فيه لتخصيص المحتوى الذي تم إنشاؤه وفقًا لاحتياجاتك وتفضيلاتك الخاصة.

يتصل Writesonic بالعديد من الأدوات والمنصات مثل Zapier وWordPress وHubSpot، مما يدمج إنشاء المحتوى بسلاسة في سير عملك الحالي. بالإضافة إلى ذلك، توفر إضافات المتصفح لمتصفحي كروم وفايرفوكس وصولاً سهلاً إلى Writesonic مباشرةً داخل متصفحك.

أفضل ميزات Writesonic

حدد نبرتك وأسلوبك الفريد في الكتابة باستخدام ميزة صوت العلامة التجارية للتواصل مع جمهورك المستهدف

إنشاء محتوى لجماهير متنوعة دون حواجز لغوية مع دعم لأكثر من 25 لغة في كل من إنشاء المحتوى وواجهة المستخدم

التكامل مع المنصات الشائعة لنشر النسخ بشكل أسرع داخل الأداة

قيود Writesonic

خطط المستوى الأدنى لها حدود أصغر لتوليد الكلمات

تحتوي واجهة المستخدم على منحنى تعليمي بسيط

تسعير #### تسعير Writesonic

خطة مجانية

فريق صغير : 13 دولارًا شهريًا

: 13 دولارًا شهريًا فريلانسر : 16 دولارًا/شهرًا

: 16 دولارًا/شهرًا المؤسسة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Writesonic

G2: 4.7/5 (1,500+ تقييم)

4.7/5 (1,500+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 1,500 تقييم)

6. إلويز إيه آي

عبر إلويز AI إذا كنت منشئ محتوى أو مدونًا أو رائد أعمال أو أي شخص يعمل مع المحتوى بانتظام، فإن Eloise AI يستحق الاستكشاف.

من خلال مجموعة أدواته المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تساعدك ميزة الكاتب الطويل في Eloise على إنشاء نسخة لمنشورات المدونة والمحتويات الطويلة الأخرى.

ويمكنه أيضًا تنقيح الجمل، وتلخيص المعلومات المعقدة، وتوليد الأفكار لتغذية كتاباتك. سواء أكنت تقوم بصياغة مقدمات موجزة أو توسع مقالات كاملة، يمكن أن يكون Eloise سلاحك السري للحصول على محتوى طويل مؤثر وجذاب.

بالإضافة إلى ذلك، وبفضل النماذج اللغوية القوية المُدرّبة على النصوص المحسّنة لمحرك البحث، يمكن أن يحقق المحتوى الخاص بك تصنيفات أعلى، والمزيد من الزيارات العضوية، والوعي بالعلامة التجارية بشكل أفضل.

أفضل ميزات Eloise AI

قم بتحسين المحتوى الخاص بك لجعله يحتل ترتيبًا أفضل ويصل إلى جمهورك المرغوب فيه باستخدام نموذج لغوي مُدرَّب

إنشاء مقالات متماسكة ومؤثرة وطويلة حول مجموعة متنوعة من الموضوعات

قيود Eloise AI

يفتقر إلى التكامل مع أدوات العمل الأخرى

تسعير إلويز للذكاء الاصطناعي

مجانًا: ما يصل إلى 25000 كلمة

ما يصل إلى 25000 كلمة محترف : 4.99 دولار في الشهر، حتى 75000 كلمة

: 4.99 دولار في الشهر، حتى 75000 كلمة الشركات : 14.99 دولارًا في الشهر، حتى 25000 كلمة

: 14.99 دولارًا في الشهر، حتى 25000 كلمة مؤسسة: 44.99 دولارًا شهريًا، حتى 225000 كلمة

تقييمات ومراجعات Eloise AI

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

7. ريتر

عبر ريتر Rytr عبارة عن أداة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُنشئ محتوى بتنسيقات مختلفة، مثل منشورات المدونة، والمقالات الطويلة، ونسخ المواقع الإلكترونية، وما إلى ذلك. وهي تستفيد من نماذج مُدرّبة مسبقًا لصياغة المحتوى بناءً على مدخلات المستخدم، وتوفر ميزات مثل إنشاء تنسيقات نصية إبداعية مختلفة، واختصار النص أو توسيعه، والتحقق من الانتحال.

يمكنك أيضًا إنشاء محتوى عالي الجودة في ثوانٍ عبر أكثر من 40 حالة استخدام مثل رسائل البريد الإلكتروني والمدونات والإعلانات وغيرها. ما عليك سوى إدخال بعض الكلمات المفتاحية، والمطالبة بنموذج جملة أو اثنتين، وسيقوم Rytr بإنشاء محتوى لك. يمكنك بعد ذلك تعديل المحتوى وتنقيحه حسب رغبتك.

Rytr أفضل الميزات

استخدام محلل تحسين محركات البحث لتحسين الكلمات الرئيسية، مما يضمن ترتيب المحتوى الخاص بك بشكل جيد في محركات البحث

اقتراح الكلمات الرئيسية المحسّنة عند التكامل مع Semrush لتحسين الكلمات الرئيسية في مقالات المدونة

قيود رايتر

يميل المحتوى الذي تم إنشاؤه إلى الخروج عن الموضوع وقد يحتاج إلى تنقيح يدوي

عدد محدود من الأحرف، والذي ينفد بسرعة

تسعير ريتر

خطة مجانية

خطة التوفير : 9 دولارات شهريًا

: 9 دولارات شهريًا خطة غير محدودة: 29 دولارًا/شهريًا

Rytr التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 700 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 700 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

8. نوع الفلفل من محتوى الفلفل

عبر محتوى الفلفل يساعد PepperType، من Pepper Content، فرق تسويق المحتوى على إنشاء محتوى مقنع - ولكن أفضل ما في الأمر أنه يساعد مسوّقي المحتوى على جمع إنتاج المحتوى وتوزيعه بالكامل على منصة واحدة.

يمكنك تتبُّع مقاييس تحويل المحتوى، وتحسين الحملات باستخدام الرؤى، وجدولة منشورات وسائل التواصل الاجتماعي من خلال المنصة.

مقاييس أداء Pepper و لوحات المعلومات المرئية تتيح لك تتبع تفاعل الجمهور، وقياس نتائج SERP لقطع المحتوى الخاصة بك، وتصدير البيانات لإجراء تحليل متعمق.

وبفضل القوالب القابلة للتخصيص، ومكتبة محتوى غنية، وتقويم تحريري للتخطيط الاستراتيجي، يصبح إنشاء المحتوى سهلاً مع Pepper Content.

قم بتخصيص وإدارة هوية علامتك التجارية عبر جميع أشكال المحتوى دون عناء

إدارة التقويم تبقيك منظمًا، بينما تساعد أدوات التعاون فريقك على العمل بسلاسة

نشر المحتوى في الموعد المحدد والاستفادة من الحملات متعددة القنوات للوصول إلى جمهورك أينما كانوا

Pepper Content أفضل الميزات

إنشاء محتوى مخصص وعالي الجودة باستخدام محرر النصوص المدعوم بالذكاء الاصطناعي الخاص بالأداة

التكامل مع مجموعة من المنصات الشائعة مثل Semrush وGoogle Analytics وWordPress

إنشاء محتوى خالٍ من الانتحال ومُحسَّن لمحركات البحث باستخدام أداة Pepper Content المدعومة بالذكاء الاصطناعي مساعد الكتابة التنبؤ بتأثير المحتوى وتتبعه وتحسينه من خلال رؤى قابلة للتنفيذ، مثل حجم حركة المرور العضوية وترتيب SERP ومرات الظهور



قيود محتوى بيبر بيبر

منحنى تعليمي طفيف للمستخدمين الجدد

قد تكون الأسعار غير مناسبة للمستخدمين الأفراد

تسعير محتوى Pepper Content

القسط: 399 دولارًا شهريًا ل 3 مستخدمين

399 دولارًا شهريًا ل 3 مستخدمين المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات محتوى Pepper Content

G2: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

9. جيت جيني

عبر احصل على جيني GetGenie هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقدم مجموعة شاملة من الميزات لمساعدتك في إنشاء المحتوى، وتبسيط عملية إنشاء المحتوى، وتعزيز نتائج تحسين محركات البحث.

تساعد الأداة في إنشاء محتوى بتنسيقات متعددة دون عناء وبسرعة. يساعد البحث المدمج في الكلمات المفتاحية على تحقيق نتائج إيجابية، والتي يمكنك تتبعها وتحليلها على المنصة.

الأداة مناسبة لأي شخص يريد كتابة محتوى عالي الجودة. وهي متاحة كخطة مجانية أو كخطة اشتراك للخطط المتميزة.

أفضل ميزات GetGenie

إنشاء محتوى مُحسَّن بالكلمات الرئيسية لمحركات البحث

الاستفادة من بيانات تحليل SERP لإنشاء محتوى يحتل مراتب أعلى

إنشاء محتوى وإضافة صور بنقرة واحدة فقط باستخدام أداة الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من GetGenie

تصور صفحات نتائج محرك البحث (SERPs) لمعرفة كيفية ترتيب المحتوى الخاص بك في مقابل المنافسين

إنشاء روبوت محادثة بشخصية قابلة للتخصيص للتفاعل مع زوار موقعك الإلكتروني

قيود GetGenie

على عكس Copymatic، لا يوفر GetGenie إمكانية الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات للمؤسسات

على الرغم من أن GetGenie يتكامل مع أدوات مثل Elementor وWooCommerce، إلا أنه لا يتكامل مع فيسبوك وإعلانات جوجل ويوتيوب

أسعار GetGenie

خطة مجانية

كاتب : 19 دولارًا شهريًا

: 19 دولارًا شهريًا الخطة الاحترافية : 49 دولارًا شهريًا

: 49 دولارًا شهريًا وكالة غير محدودة: دولارًا أمريكيًا: 99 دولارًا/شهريًا

GetGenie التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

10. التدوين التلقائي للذكاء الاصطناعي

عبر التدوين التلقائي للذكاء الاصطناعي يُعدّ الذكاء الاصطناعي للتدوين التلقائي أداة قيّمة لتبسيط إنشاء المحتوى وتحسين أداء محرك البحث وتعزيز الإنتاجية داخل فرق المحتوى.

يقدم ثلاثة مستويات لإنشاء المحتوى: الوضع السريع ينشئ مقالات عامة بسرعة؛ والوضع الاحترافي يسمح بالتخصيص ولكنه يستغرق وقتًا أطول؛ والوضع الإلهي يوفر ميزات متقدمة، بما في ذلك إدخال الكلمات المفتاحية ذات الترتيب العالي تلقائيًا في مقالاتك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنه إنشاء مقالات مراجعة أمازون.

تُعد القدرة على التكامل بسلاسة مع منصات أنظمة إدارة المحتوى الشائعة واحدة من أفضل ميزات التدوين التلقائي للذكاء الاصطناعي.

وللتأكد من وصولك إلى جمهورك، تتعلم تقنية الذكاء الاصطناعي للتدوين التلقائي وتتكيف مع تفضيلاتك، مما يضمن أن المحتوى الذي يتم إنتاجه مصمم خصيصًا لتلبية الاحتياجات الخاصة وأصوات العلامة التجارية.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي للتدوين التلقائي

إنشاء مقالات ووردبريس ونشرها بشكل مجمّع. استخدم رصيدًا إضافيًا للوضع السريع أو الوضع الإلهي لتسريع العملية

عزِّز ظهور موقعك الإلكتروني وتصنيفاته باستخدام ميزات تحسين محركات البحث المدمجة

يدعم أكثر من 30 لغة لإنشاء محتوى يصل إلى العملاء في جميع أنحاء العالم

قيود الذكاء الاصطناعي للتدوين التلقائي

أعلى سعرًا من بدائل Copymatic الأخرى

الأرصدة المشتراة لا تنتقل إلى دورة الفوترة التالية

أسعار التدوين التلقائي للذكاء الاصطناعي

العادية: 49 دولارًا شهريًا

49 دولارًا شهريًا قياسي : 99 دولارًا في الشهر

: 99 دولارًا في الشهر قسط: 249 دولاراً في الشهر

تقييمات ومراجعات التدوين التلقائي للذكاء الاصطناعي

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

لا تستقر-أطلق كامل إمكانات المحتوى الخاص بك مع ClickUp!

تساعدك أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي على توليد الأفكار والبحث وكتابة المحتوى وتحريره وتنسيقه دون عناء، مما يوفر لك وقتك الثمين ويعزز كتابتك. تقدم أدوات مثل Copymatic دفعة قوية لسير عمل إنشاء المحتوى الخاص بك. فهي تهتم بكل شيء بدءًا من إنشاء المحتوى إلى تتبع النتائج.

ولكن تذكر أن احتياجات المحتوى الخاص بك تتطور باستمرار، وكذلك أدوات الذكاء الاصطناعي. لهذا السبب أنت بحاجة إلى خيارات تقدم المزيد مع توسع أعمالك وتغير الأسواق.

ابحث عن القوالب، وواجهات الويب، ودعم التكامل، وإمكانيات إنشاء الصور أثناء الاختيار من بين بدائل Copymatic. قم بتقييم الميزات والمراجعات والقيود للعثور على الأداة التي تتناسب مع حجم المحتوى واحتياجاتك من حيث الجودة.

يجمع ClickUp Brain، على سبيل المثال، بين ميزات الكتابة القوية القائمة على الذكاء الاصطناعي و برنامج إدارة المشاريع مما يجعلها خيارًا مقنعًا. المفتاح هو العثور على أداة تتكامل بسلاسة مع احتياجاتك، وتوازن بين الحجم والجودة وسهولة الاستخدام.

استكشف الاحتمالات العديدة التي تأتي مع أدوات إنشاء المحتوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وابدأ الكتابة بشكل أفضل وأسرع. اشترك في ClickUp مجانًا .