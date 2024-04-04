أفضل 10 أدوات للنماذج بالحجم الطبيعي لإنشاء مسودات تصميم في 2025

هل فكرت يومًا في إجراء إصلاح شامل للموقع الإلكتروني ولكنك ترددت بسبب تكلفة وجهد تنفيذ التغييرات؟ تخيل تحويل أفكارك إلى نماذج تفاعلية مذهلة وتفاعلية قبل كتابة أي كود برمجي. هذا هو سحر أدوات النماذج بالحجم الطبيعي.

إنها تساعدك على إنشاء إطارات سلكية - مخططات زرقاء لمشروع الويب الخاص بك توضح كيفية ترتيب محتوى كل صفحة والتنقل وعناصر واجهة المستخدم. كما أنها تساعدك على توصيل أفكارك إلى عملائك وزملائك وأصحاب المصلحة.

لماذا يعد إنشاء نماذج بالحجم الطبيعي أمرًا ضروريًا؟ الأمر بسيط. قد يستغرق إجراء التغييرات مباشرةً على موقع إلكتروني أو منتج مباشر وقتًا طويلاً ومكلفًا وقد يكون معطلاً. توفر أدوات النماذج بالحجم الطبيعي بيئة آمنة وفعالة للتجربة والتكرار وإتقان رؤية التصميم الخاصة بك قبل استثمار موارد كبيرة.

باستخدام أدوات النماذج، يمكنك تحويل مفاهيم التصميم الخاصة بك إلى واقع ملموس. يمكنك تطبيق أفضل الممارسات والمبادئ تصميم تجربة المستخدم التي تتعلمها من الكتب والدورات التدريبية لإنشاء نماذج بالحجم الطبيعي التفاعلية.

يتعمق هذا الدليل في أفضل 10 أدوات للنماذج بالحجم الطبيعي لعام 2024، مما يمكّنك من تحسين عملية التصميم ونجعل أحلامك في التصميم تنبض بالحياة. من الأدوات القوية الغنية بالمميزات إلى الخيارات سهلة الاستخدام، سنستكشف الأداة المثالية لتحويل أفكارك الثابتة إلى نماذج ديناميكية وإحداث ثورة في سير عمل التصميم الخاص بك.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة النماذج بالحجم الطبيعي؟

قبل أن تختار أداة للنماذج بالحجم الطبيعي، عليك أن تعرف ما تريد تحقيقه من خلالها.

إليك بعض الميزات المهمة التي يجب أن تبحث عنها في جميع أدوات النماذج بالحجم الطبيعي:

واجهة مستخدم بديهية: يجب أن تحتوي الأداة على واجهة مستخدم سهلة وذكية وقابلة للتكيف. فأنت لا تريد إضاعة الوقت في معرفة كيفية استخدامها

يجب أن تحتوي الأداة على واجهة مستخدم سهلة وذكية وقابلة للتكيف. فأنت لا تريد إضاعة الوقت في معرفة كيفية استخدامها العناصر والمكونات: وجود مجموعة متنوعة من العناصر والمكونات، مثل الأزرار والأيقونات والخطوط، يمكن أن يحسن كفاءة النموذج بالحجم الطبيعي ويوفر الوقت المستغرق في البحث عن موارد خارجية

وجود مجموعة متنوعة من العناصر والمكونات، مثل الأزرار والأيقونات والخطوط، يمكن أن يحسن كفاءة النموذج بالحجم الطبيعي ويوفر الوقت المستغرق في البحث عن موارد خارجية سهولة التعاون: يجب أن يحتوي على ميزات تسمح لك بالتعديل في الوقت الحقيقي، وترك التعليقات، والحصول على سجل لسجل الإصدار من أجل شفافية أعلى وتعاون أفضل

يجب أن يحتوي على ميزات تسمح لك بالتعديل في الوقت الحقيقي، وترك التعليقات، والحصول على سجل لسجل الإصدار من أجل شفافية أعلى وتعاون أفضل التوافق مع الأجهزة: يجب أن تكون الأداة متوافقة مع مختلف الأجهزة التي تستخدمها كل يوم ويجب أن تكون متاحة على السحابة للوصول الفوري

يجب أن تكون الأداة متوافقة مع مختلف الأجهزة التي تستخدمها كل يوم ويجب أن تكون متاحة على السحابة للوصول الفوري ميزات التخصيص: يجب أن توفر أداة النموذج بالحجم الطبيعي قدرات التخصيص لتتناسب مع إرشادات تصميم علامتك التجارية

مع وضع هذه العوامل في الاعتبار، ستكون مجهزًا جيدًا للعثور على أداة نموذج بالحجم الطبيعي التي ستصبح أداة لا تقدر بثمن في رحلة التصميم الخاصة بك. تذكر، يجب أن تكون الأداة المثالية مكملة لسير عملك ومعززة لإبداعك.

أفضل 10 أدوات للنماذج بالحجم الطبيعي لاستخدامها في 2024

هل أنت مستعد لاكتشاف أفضل أدوات النماذج بالحجم الطبيعي لمشاريع تصميم الويب الخاصة بك في عام 2024؟ إليك قائمتنا المختارة لأفضل 10 أدوات للنماذج بالحجم الطبيعي التي يمكنك استخدامها لإنشاء إطارات ونماذج أولية مذهلة وواقعية.

1. كليك أب

ClickUp، أداة الكل في واحد أداة إنتاجية لفرق التصميم ، هي واحدة من أفضل أدوات النماذج بالحجم الطبيعي للمصممين الذين يتطلعون إلى تجميل مشاريع التصميم الخاصة بهم، بما في ذلك مسودات المستندات والعروض التقديمية.

سواء كنت تقوم ببناء نموذج أولي لموقع ويب أو تطبيق أو منتج، فإن ClickUp تعمل بشكل مثالي كأداة لإدارة مشاريع التصميم، وأداة لنموذج بالحجم الطبيعي للموقع الإلكتروني, أداة وضع الأطر السلكية وأداة برمجية لتصميم تجربة المستخدم.

وهو يجمع بين أدوات التعاون المرئي مثل اللوحات البيضاء والخرائط الذهنية وإمكانيات إدارة المشاريع والمهام لتسريع عملية التصميم وزيادة معدل إنجاز المشروع.

ابدأ مشروع النموذج بالحجم الطبيعي الخاص بك وتعاون في الوقت الفعلي مع أصحاب المصلحة باستخدام اللوحات البيضاء من ClickUp

يكمن في قلب أفضل ميزات ClickUp للمصممين ما يلي ألواح كليك أب البيضاء ومكتبة القوالب الشاملة الخاصة بها.

ارسم الأطر السلكية وتدفقات المستخدم ومفاهيم التخطيط مباشرةً على لوحات ClickUp Whiteboards. استخدم أدوات مثل الأقلام والمربعات النصية والملاحظات اللاصقة والأشكال لإضفاء الحيوية على أفكار التصميم الأولية. تتكامل اللوحات البيضاء أيضًا مع عناصر الوسائط المتعددة، مما يتيح لك إضافة الصور إلى لوحاتك دون عناء.

يمكن لأعضاء الفريق المتعددين العمل في وقت واحد على السبورة البيضاء، مما يعزز بيئة العصف الذهني الديناميكية. يمكنك مشاركة الأفكار وجمع التعليقات وتكرار الأطر السلكية ومسودات التصميمات في الوقت الفعلي.

سواء كانت مخططات أو رسوم بيانية أو عروض تقديمية، توفر هذه اللوحات البيضاء اللوحة المثالية لتحويل مفاهيمك إلى مهام قابلة للتنفيذ. يمكنك إضافة سياق إلى عملك من خلال ربط لوحاتك بالمهام والملفات والمستندات والمزيد في ClickUp. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاحتفاظ بجميع الإطارات السلكية والنماذج بالحجم الطبيعي داخل ClickUp إلى جانب مهام المشروع والمناقشات لسهولة الوصول إليها والرجوع إليها.

ولكن هذا ليس أفضل جزء! ClickUp Brain يرفع من مستوى إبداعك من خلال إنشاء شخصيات التصميم والمكونات ورحلات المستخدمين والموجزات الإبداعية تلقائيًا بناءً على مطالباتك ومتطلباتك.

وتساعد الأداة المصممين والأفراد المشاركين في المشروع على توفير التكلفة والوقت من خلال التخلص من العمل الشاق من هذه العملية.

لا تنسَ أن ClickUp تدعم أيضًا التعليق و@التعليقات، والموافقات السريعة، والتكرارات السريعة، والتعليقات التوضيحية بالحجم الطبيعي، والتكامل مع ملفات Figma وInvision، والتعاون مع المساهمين الخارجيين.

قم بإنشاء سير عمل عملية التصميم لجعل جميع أصحاب المصلحة على نفس الصفحة من خلال نموذج خطة مشروع تصميم الموقع الإلكتروني من ClickUp

بالإضافة إلى ذلك, قالب خطة مشروع تصميم الموقع الإلكتروني الخاص ب ClickUp يتيح لك تنظيم وجدولة مشاريع التصميم الخاصة بك في مكان واحد، مما يؤدي إلى عملية تصميم أكثر كفاءة وفعالية. يوفر هذا القالب التوازن الصحيح بين مواردك ومهامك لتنفيذ خطة تصميم وتطوير موقعك الإلكتروني بكفاءة.

سيساعدك هذا القالب على

تحديد عملية تصميم الموقع الإلكتروني بالكامل من البداية إلى النهاية

تقسيم كل مهمة إلى مهام فرعية قابلة للإدارة من أجل مهمة أفضل

مراقبة التقدم المحرز وتحديد الأولويات للوفاء بالمواعيد النهائية

انقر فوق أفضل الميزات

إدارة دورة حياة مشروعك بالكامل باستخدام مجموعة شاملة من الأدوات لإدارة المشروع وتصميم موقع الويب وإدارة المستندات

إنشاء وتحرير مشاريع تصميم موقع الويب والمستندات الخاصة بك بكفاءة باستخدام وظيفة السحب والإفلات و ClickUp Whiteboard

تقديم الملاحظات وتلقيها مباشرةً على المهام والمستندات داخل ClickUp. استخدم التعليقات والإشارات والمناقشات في الوقت الفعلي لضمان التواصل الواضح والتكرار بفعالية

استخدم أتمتة ClickUp لتبسيط المهام المتكررة، مثل إرسال رسائل بريد إلكتروني للإشعارات عند اكتمال المهمة أو تحديث المستندات تلقائيًا بناءً على معايير محددة

تخزين أصول التصميم ولوحات المزاج والمواد المرجعية مركزيًا في مكان مخصص مستندات ClickUp قم بتنظيم جميع أصول مشروعك والوصول إليها، مثل المستندات والمكونات والعناصر، مع أكثر من 15 طريقة عرض ClickUp قابلة للتخصيص

قم بتخصيص ClickUp وفقًا لعملية التصميم الخاصة بك. أنشئ حقولاً مخصصة لتتبع عمليات تكرار التصميم، واستخدم النماذج لجمع ملاحظات العملاء، واستفد من عمليات التكامل مع برامج التصميم لسير عمل سلس

قيود ClickUp

ClickUp هو أكثر من مجرد برنامج نموذج بالحجم الطبيعي، لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت لإتقان جميع ميزاته وقدراته

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات/مستخدم شهريًا

7 دولارات/مستخدم شهريًا الشركات: 12 دولارًا/مستخدم شهريًا

12 دولارًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain: متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو لكل مساحة عمل في الشهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. مقابس

عبر موكبس Moqups هي أداة مجانية شهيرة للنماذج بالحجم الطبيعي تمكنك من إنشاء نماذج بالحجم الطبيعي وإطارات سلكية ونماذج أولية لتصميمات مواقع الويب أو المنتجات.

تقدم الأداة مجموعة واسعة من التخطيطات, قوالب التصميم الجرافيكي والعناصر، مثل الأيقونات، والاستنسل، والصور، والخطوط، لتطوير وتصميم صفحة منتج أو موقع إلكتروني بسهولة.

سواء كانت متطلباتك تدور حول إنشاء إطارات سلكية أو مخططات أو لوحات بيضاء، فإن Moqups عبارة عن منظومة كاملة من الأدوات التي تلغي الحاجة إلى التبديل بين منصات متعددة.

أفضل ميزات Moqups

تكامل Moqups مع برامج أخرى، مثل Google Drive و Jira و Okta و Slack و Microsoft Azure

تعاون مع فريقك في الوقت الفعلي في مشاريع التصميم الخاصة بك

الوصول إلى Moqups من أي جهاز ومنصة

قيود Moqups

يمكن أن يستغرق Moqups وقتاً طويلاً، حيث يتعين عليك تحديد وتحرير كل عنصر على حدة باستخدام محرر السحب والإفلات

لا يتيح لك الإصدار المجاني تنزيل نموذجك النهائي بالحجم الطبيعي

أسعار Moqups

مجاني

منفردة 12 دولارًا شهريًا

12 دولارًا شهريًا الفريق: 24 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

24 دولارًا أمريكيًا/شهريًا غير محدود: 65 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات ومراجعات Moqups

G2: 4.2/5 (أكثر من 90 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 90 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 20 تقييم)

3. فيجما

عبر فيجما فيجما هي أداة شائعة بين المصممين لإنشاء إطارات تفاعلية ونماذج أولية لمواقع الويب وتطبيقات الجوال. إنها مناسبة لكل من المبتدئين الذين ليس لديهم شهادة تصميم والمصممين المتمرسين، نظراً لأنه يقدم عناصر ومكونات مبنية مسبقاً وقابلة للتخصيص.

يمكن للفريق العمل معًا بسهولة باستخدام هذه الأداة لأن التصميمات يتم إنشاؤها على نفس تطبيق الويب. يتيح ذلك للجميع رؤية كيفية تقدم التصميم ومشاركة أفكارهم على الفور. ويمكنهم حتى ترك تعليقاتهم مباشرة على ملفات التصميم كتعليقات.

تم تصميم فيجما خصيصاً لدعم تصميم واجهة المستخدم وتجربة المستخدم، ويوفر ميزات مثل أنظمة التصميم مع مكونات مرتبطة بواجهة المستخدم، وبرنامج النماذج الأولية التفاعلية، ومكتبة واسعة مليئة بأنماط التصميم.

أفضل ميزات فيجما

ربط فيجما ببرامج أخرى، مثل Trello و Jira و Slack و Zoom و Asana، لتبسيط سير عملك

استخدم العديد من الإضافات والأدوات لتبسيط وتسريع مهام التصميم الخاصة بك

تقديم الملاحظات وتلقيها مباشرةً على إطاراتك السلكية لتحسين التواصل والتعاون

قيود فيجما

لا يدعم فيجما العديد من اللغات، مما قد يحد من وصولك العالمي

يحتاج فيجما إلى أنظمة قوية ذات ذاكرة كبيرة، وقد لا يعمل بشكل جيد على الأنظمة الأقدم أو الأبطأ

أسعار فيجما

المبتدئين: مجانًا

مجانًا احترافي: 12 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

12 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا) المؤسسة: 45 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

45 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا) المؤسسة: 75 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات فيجما

G2: 4.7/5 (أكثر من 1000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 700 تقييم)

4. موك بلس

عبر موك بلس إذا كان التعاون الفعال بين الفريق يمثل أولوية بالنسبة لك، فيجب أن يكون Mockplus هو أداتك المفضلة. إنها أداة نموذجية تساعد في إنشاء نماذج تفاعلية لواجهات المستخدم لتصميمات البرامج. تحتوي الأداة على قالب إطار سلكي مكتبة تتكون من مجموعات واجهة مستخدم عالية الجودة ومنخفضة الجودة ومجانية.

تشتهر Mockplus بحزمتها الكاملة من خيارات النماذج الأولية والاختبار والتكرار والتوسع، وتقدم ثلاثة منتجات لمراحل تطوير التصميم المختلفة. تركز Mockplus Cloud على تعزيز التعاون؛ و Mockplus RP هي خطة مجانية لتصميم النماذج الأولية؛ و MockPlus DS هي الأفضل لإجراء تغييرات على التصميمات الحالية.

ميزات مثل النماذج الأولية السريعة، وتصميم واجهة المستخدم المتجهة، ورموز العملاء، والتعاون عن بُعد، تجعلها خياراً شائعاً بين المبتدئين. علاوة على ذلك، يدعم MockPlus أيضاً برامج تصميم أخرى، مثل Adobe Photoshop، مما يسمح للمصممين بتصدير الملفات بتنسيقات مختلفة.

Mockplus أفضل الميزات

تخصيص تصميمك باستخدام عناصر معدة مسبقًا، مثل الرموز والخطوط والمكونات الأخرى، وتوفير الوقت والجهد

دمج Mockplus مع العديد من البرامج، مثل Slack وJira وFotoshop وConfluence وLark وAdobe XD، لتحسين سير عمل التصميم الخاص بك

تتبع تقدم مشروعك وتعاون مع أعضاء فريقك بسهولة باستخدام Mockplus

قم بتوصيل مديري المنتجات والمطورين والمصممين بفعالية لتنسيق المشاريع بشكل أفضل، منذ البداية

قيود Mockplus

يتطلب Mockplus مكونات إضافية لتحميل الملفات بتنسيقات مختلفة، والتي قد تكون غير ملائمة أو غير متوافقة

قد يكون توفر العديد من الميزات مربكاً أو مربكاً للمبتدئين

تسعير #### Mockplus

فرد

مجانًا

سنويًا: 99 دولارًا (تُدفع سنويًا)

99 دولارًا (تُدفع سنويًا) دائم: 499 دولارًا أمريكيًا (تدفع مرة واحدة)

الفريق

مجاني

أقصى حد : 29.50 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا

: 29.50 دولارًا أمريكيًا/مستخدم شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Mockplus

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

5. مارفيل

عبر أعجوبة إذا كنت تبحث عن أداة مجانية للنماذج بالحجم الطبيعي تساعد في تبسيط عملية تقديم الملاحظات، فإن Marvel هي الأداة المناسبة لك. تقلل هذه الأداة بشكل أساسي من أي احتكاك في الحصول على الموافقات في الوقت المناسب في المراحل المختلفة وللإصدارات المختلفة من النموذج الأولي للتصميم.

تعمل ميزة التسليم والتسليم في Marvel على تسهيل عملية تعاون وتسليم أكثر سلاسة بين المصممين والمطورين.

فهي توفر مواصفات التصميم التفصيلية والأصول ووضع الفحص للمطورين لاستخراج المعلومات. تعمل التعليقات والتعليقات التوضيحية وتصدير الأصول بكفاءة على تعزيز التواصل.

يحتوي Marvel على مستودع للصور التي تم تحميلها مسبقًا مع واجهة تصميم سهلة السحب والإفلات ومكتبات الفريق التي تساعد في الحفاظ على الاتساق في متطلبات العلامة التجارية.

أفضل ميزات أعجوبة

صمم ونماذج أولية لموقعك على الويب أو نماذج منتجاتك باستخدام أدوات Marvel البديهية والفعالة

اختبر نماذجك بالحجم الطبيعي وتحقق من صحتها مع مستخدمين حقيقيين واحصل على تعليقات ورؤى

تصدير نماذجك ومشاركتها مع عملائك وأصحاب المصلحة بتنسيقات مختلفة، مثل PDF وPNG وHTML وSketch

قيود Marvel

لديه مكتبة محدودة من المكونات والعناصر، مما قد يحد من خيارات التصميم الخاصة بك

يحتوي على بعض الميزات غير السلسة أو سهلة الاستخدام، مما قد يؤثر على تجربة المستخدم الخاصة بك

تسعير #### Marvel

مجاني

محترف 10 دولارات شهريًا

10 دولارات شهريًا الفريق: 30 دولارًا أمريكيًا في الشهر

30 دولارًا أمريكيًا في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات مارفل

G2: 4.2/5 (أكثر من 200 تقييم)

4.2/5 (أكثر من 200 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 80 تقييم)

6. يوكسبين

عبر UXPin أداة النموذج الأولي UXPin تعتمد على مكونات التعليمات البرمجية، مما يتيح لك استخدام مكونات واجهة المستخدم الحالية لبناء نماذج بالحجم الطبيعي. تمكّن تقنية الدمج المصممين من التصميم باستخدام نفس مكونات التعليمات البرمجية لواجهة المستخدم التي استخدمها المطورون لبناء المنتج.

يتيح لك ذلك إنشاء نموذج بالحجم الطبيعي مخصص لواجهة المستخدم يتوافق مع إرشادات علامتك التجارية. يمكنك التكامل مع Storybook أو Git repo أو حزمة NPM لاستخدام نفس مكونات التعليمات البرمجية من نظام التصميم أو التطبيق أو الموقع الإلكتروني.

يمكنك الإبداع باستخدام أداة التصميم المحددة مسبقًا للأداة أو عناصر واجهة المستخدم المدمجة المتعددة. تركز الأداة على رحلة المستخدم و تخطيط العملية ويتميز أيضًا بخيار الخريطة الحرارية الذي يتتبع سلوك المستخدم في النقر والتمرير.

أفضل ميزات UXPin

محاكاة عمى الألوان والتحقق من التباين أثناء اختبار نموذجك الأولي

إنشاء نماذج أولية منطقية تتيح لك تحديد القواعد والشروط الخاصة بك

جرب UXPin مجانًا قبل الدفع مقابل خطة اشتراك تناسب احتياجاتك

قيود UXPin

يسمح بإجراء تراجع واحد فقط، مما يجعل من الصعب التراجع عن التغييرات غير المرغوب فيها

لديه واجهة مستخدم سلسة ولكن بطيئة في نفس الوقت، مما قد يزيد من وقت الاستجابة

تسعير UXPin

مجاني

الأساسية: 8 دولارات/محرر شهريًا

8 دولارات/محرر شهريًا متقدم: 39 دولاراً/محرراً شهرياً

39 دولاراً/محرراً شهرياً المحترف: 83 دولارًا/محرر شهريًا

83 دولارًا/محرر شهريًا الشركة: 149 دولاراً/محرراً شهرياً

149 دولاراً/محرراً شهرياً مؤسسة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات UXPin

G2: 4.2/5 (أكثر من 110 تقييمات)

4.2/5 (أكثر من 110 تقييمات) Capterra: 4.3/5 (أكثر من 20 تقييم)

7. رسم تخطيطي

عبر رسم تخطيطي Sketch هي أداة نموذج بالحجم الطبيعي لمستخدمي macOS. وهي أداة مفيدة لتصميم النماذج الأولية وواجهات المستخدم وحتى تصميمات الأيقونات، بفضل لوحة قماشية قائمة على البكسل.

بالنظر إلى أن Sketch يسمح بتصميمات متجهة بسيطة ونماذج أولية معقدة، يمكنك تجميع تخطيط سريع باستخدام رسومات متجهة فردية ومجموعة من اللوحات الفنية المبنية مسبقًا.

يمكنك التحكم في كل بكسل على الصفحة والرسم باستخدام أداة القلم أو إنشاء أشكال من اختيارك.

يحتوي Sketch على مجتمع واسع من المصممين الذين أنشأوا مجموعات تصميم متاحة مجاناً لجميع مستخدمي Sketch.

أفضل ميزات Sketch Sketch

تنزيل مكتبة واسعة من التصميمات والأيقونات والأزرار والعناصر الأخرى بنقرة واحدة

التعاون في الوقت الفعلي مع المصممين وأصحاب المصلحة الآخرين عبر الأجهزة باستخدام مساحات عمل مشتركة

تتبع تقدم أعضاء الفريق وتعليقاتهم وملاحظاتهم وتعليقاتهم باستخدام مؤشرات مرمزة بالألوان مع الأسماء

قيود Sketch

يحتوي Sketch على منحنى تعليمي حاد، حيث ليس من السهل العثور على خيارات التصميم وعناصره

Sketch مخصص لمستخدمي Mac فقط ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر الويب

تسعير سكتش

الاشتراك القياسي: 12 دولارًا شهريًا لكل محرر

12 دولارًا شهريًا لكل محرر رخصة ماك فقط: 120 دولارًا/للمحرر الواحد

120 دولارًا/للمحرر الواحد اشتراك الشركات: 20 دولاراً/محرراً شهرياً لكل محرر (تُدفع سنوياً فقط)

تقييمات ومراجعات الرسم التخطيطي

G2: 4.5/5 (أكثر من 1200 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 1200 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 800 تقييم)

8. وندرشير موكيت

عبر وندرشير موكيت يهدف Wondershare Mockitt على وجه التحديد إلى إنشاء نماذج بالحجم الطبيعي لواجهة المستخدم ونماذج أولية معززة بالذكاء الاصطناعي. باستخدام هذه الأداة الواحدة، يمكنك تطوير الأطر السلكية والمخططات الانسيابية والخرائط الذهنية القابلة للتنفيذ.

إن أسهل جزء في استخدام Wondershare Mockitt هو تصميم سير عمل شبيه بالحياة ولوحات فنية متعددة وتفاعلات سلسة باستخدام عناصر مدمجة.

ولكن الأمر لا يقتصر على المصممين فقط. فعندما يتعلق الأمر بالفحص، يمكن للمطورين فحص التصميم وتحويل وحدات البكسل إلى أكواد بسهولة دون الحاجة إلى شهادة في التصميم.

يوفر Mockitt AI أيضًا تصميمًا ذكيًا بدون مجهود لتحويل أفكار تصميمك إلى واقع ملموس بدقة وعلى الفور. لا تزال هذه الميزة جديدة ولكنها تستحق التجربة.

أفضل ميزات Wondershare Mockitt في Wondershare Mockitt

التعلم من مكتبة كبيرة من الموارد وتحسين إنتاجيتك

شارك نماذجك بالحجم الطبيعي وعدّلها واحصل على تعليقات عليها في الوقت الفعلي وتعاون مع فريقك دون عناء

استخدم تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء نماذجك الأولية واختبارها

قيود Wondershare Mockitt

لا يتكامل مع البرامج الأخرى، مما قد يحد من سير عملك

يتطلب منحنى تعليمي حاد، لأنه يعتمد على تقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

أسعار برنامج Wondershare Mockitt

للمبتدئين: مجانًا

مجانًا محترف: 12 دولارًا/محرر شهريًا

12 دولارًا/محرر شهريًا المؤسسات: 15 دولارًا/محرر شهريًا

Wondershare Mockitt التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

9. إنفيجن ستوديو

عبر إن فيجن InVision Studio هو أداة تصميم ونموذج بالحجم الطبيعي لواجهة المستخدم لبناء نماذج أولية بتصميمات تستند إلى المتجهات وطبقات مرنة وعدد لا نهائي من صفحات اللوحة.

يوفر لك InVision Studio مجموعة من الأدوات لتخزين ومشاركة سير عمل تصميم منتجك ومكتبة لتخزين جميع مكونات تجربة المستخدم الخاصة بعلامتك التجارية.

إنها أداة تصميم نماذج بالحجم الطبيعي تعاونية للغاية يمكنها إنشاء نماذج أولية متجاوبة دون كتابة أكواد برمجية. يمكن مشاركة التصاميم التي تم إنشاؤها مع الفريق والعملاء للحصول على تعليقات في الوقت الفعلي.

أفضل ميزات استوديو InVision Studio

إنشاء واستخدام رسوم متحركة معقدة لمقاطع الفيديو الخاصة بك

اختبار نموذجك الأولي على هاتفك بنقرة بسيطة

تنزيل الملفات من برامج مثل Sketch واستيرادها إلى InVision Studio

قيود InVision Studio

لا توجد خيارات للمكونات الإضافية

يمكن أن يصبح بطيئًا ومعيبًا في كثير من الأحيان

تسعير استوديو InVision Studio

مجاني

مبتدئ: 15 دولاراً للمصمم شهرياً

15 دولاراً للمصمم شهرياً محترف: 25 دولارًا أمريكيًا/مصمم شهريًا

25 دولارًا أمريكيًا/مصمم شهريًا الفريق: 99 دولاراً/شهرياً

تقييمات ومراجعات استوديو InVision Studio

G2: 4.4/5 (670+ تقييم)

4.4/5 (670+ تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 740 تقييم)

10. بلسميك

عبر بلسميك Balsamiq هي أداة لإنشاء نماذج أولية من خلال إعادة إنشاء تجربة التصميم على السبورة البيضاء أو الورق. إنها تعود إلى أساسيات إنشاء المخططات باستخدام القلم والورقة، فقط على الشاشة.

وبينما قد يبدو النموذج الأولي وكأنه مرسوم على الورق، يمكن أن يتحول التصميم إلى مظهر أكثر احترافية للعروض التقديمية. وبطبيعة الحال، فهو يدعم النماذج الأولية منخفضة وعالية الجودة.

ينصب التركيز في Balsamiq على محتوى التصميم وهيكله، وهو ما يظهر أيضًا في القوالب المعدة مسبقًا. ويتيح لك وضع العناصر باستخدام ميزات السحب والإفلات لتقليل الجداول الزمنية الإجمالية للإنجاز. بالإضافة إلى ذلك، يوفر Balsamiq مكتبة مكونات واسعة ويتيح لك تصدير البيانات واستيرادها.

أفضل ميزات Balsamiq

تعلم واستخدام Balsamiq بسهولة، حيث يتميز بواجهة بسيطة وبديهية

وفّر الوقت وحسّن معدلات التسليم باستخدام قوالب قابلة للتخصيص لنماذجك بالحجم الطبيعي

اعمل مع أعضاء فريقك وشارك الملاحظات والتعليقات على نماذجك الأولية

قيود Balsamiq

يحتوي على شاشة بسيطة بالأبيض والأسود، والتي قد تكون مملة أو مقيدة لبعض المصممين

لا يدعم التحويل من أسلاك منخفضة الدقة إلى أسلاك عالية الدقة، مما قد يتطلب أدوات أو خطوات إضافية

تسعير Balsamiq

2 مشروعين: 9 دولارات شهريًا

9 دولارات شهريًا 20 مشروعًا: 49 دولارًا في الشهر

49 دولارًا في الشهر 200 مشروع: 199 دولاراً في الشهر

تقييمات ومراجعات Balsamiq

G2: 4.2/5 (أكثر من 490+ تقييم)

4.2/5 (أكثر من 490+ تقييم) Capterra: 4.4/5 (380+ تقييم)

صمم نماذجك بالحجم الطبيعي دون عناء

نموذج بالحجم الطبيعي أو الإطار السلكي مشروع تصميم يتطلب التعاون بين المصممين والمطورين ومديري المنتجات. هذا هو السبب في أن ClickUp هي الأداة المناسبة لأي مشروع تصميم.

فهي تحتوي على إمكانيات إدارة المشروع وأداة مخصصة للوحة بيضاء للمساعدة في إحياء تصاميم النماذج الأولية. على عكس الأدوات الأخرى التي قد تكون محدودة أو صعبة أو منعزلة، فإن ClickUp يحتوي على كل ما تحتاجه في مكان واحد.

وجود الجميع على نفس الصفحة أمر ضروري للحفاظ على رؤية متماسكة وتسليم مشاريعك في الوقت المحدد.

باستخدام ClickUp، يمكنك نقل تصميماتك ونماذجك وإطاراتك السلكية من مرحلة تصميم السبورة البيضاء إلى مرحلة التطوير مع جميع أصحاب المصلحة. اشترك في ClickUp اليوم!