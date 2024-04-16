أفضل 10 برامج لإدارة معلومات المنتجات في عام 2025

هل سبق لك أن تصفحت قوائم منتجات لا نهاية لها على الإنترنت، مليئة بالمعلومات المتضاربة والتفاصيل المفقودة، فقط لتغادر الموقع وتنتقل إلى موقع آخر؟

أمر محبط، أليس كذلك؟ هذا هو واقع العديد من المتسوقين اليوم، وهو أمر مكلف بالنسبة لشركات التجارة الإلكترونية.

في ساحة معركة التجارة الإلكترونية الشرسة اليوم، حيث يتوقع العملاء معلومات واضحة ومتسقة في متناول أيديهم، لم تعد إدارة معلومات المنتج (PIM) أمرًا اختياريًا. إنها ضرورية.

فكر فيها كسلاحك الذي تم اختباره في المعركة ضد الرسائل غير المتسقة، وانخفاض جودة بيانات المنتجات، وفرص المبيعات الضائعة.

ستكشف هذه المدونة عن مزالق تجاهل إدارة معلومات المنتج وتشرح كيف يمكن لبرامج إدارة معلومات المنتج تبسيط سير العمل وزيادة الإنتاجية. وسنعرض أيضًا أفضل 10 أنظمة PIM لعام 2024.

لا تفوّت سرّ عدم وجود أخطاء إدارة المنتجات ورضا العملاء

ما هو برنامج PIM؟

يعمل برنامج إدارة معلومات المنتج أو برنامج PIM على مركزية وإدارة بيانات المنتج والأصول الرقمية في منصة موحدة. يعمل برنامج PIM على تبسيط إدارة بيانات المنتج عبر قنوات مبيعات متعددة، ويتكامل مع منصات التجارة الإلكترونية وأنظمة إدارة علاقات العملاء وبرامج تخطيط موارد المؤسسات. يضمن ذلك أن تكون اتصالاتك المتعلقة بالمنتج محدثة ويمكن الوصول إليها في جميع أنحاء قاعدة عملائك.

تدير هذه المنصة البيانات اللازمة لتسويق المنتجات وبيعها، مما يعود بالنفع على العلامات التجارية والمصنعين والموزعين وتجار التجزئة من خلال توفير مصدر واحد للحقيقة.

بالنسبة للشركات، يقوم نظام PIM بجمع البيانات وإثرائها وتحديثها إلى وجهتها، مما يحسّن جودة البيانات والكفاءة التشغيلية ووقت الوصول إلى السوق وتجربة العملاء وإمكانية الوصول إليها عبر القنوات ونقاط البيع الرقمية.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برنامج إدارة معلومات المنتج؟

هناك الكثير من برامج إدارة معلومات المنتج المتوفرة في السوق. ومع ذلك، لكل منها مميزاته وعيوبه ومزاياه وعيوبه. ومع ذلك، يجب أن يتضمن برنامج إدارة معلومات المنتج الذي تختاره بعض هذه الميزات الرئيسية:

استيراد البيانات وتصديرها: تبسيط إدارة البيانات باستخدام برنامج يوفر سهولة استيراد البيانات وتصديرها من مصادر وتنسيقات مختلفة

تبسيط إدارة البيانات باستخدام برنامج يوفر سهولة استيراد البيانات وتصديرها من مصادر وتنسيقات مختلفة عمليات التكامل: اختر برنامجًا يتكامل مع أنظمة عملك الحالية مثل منصات التجارة الإلكترونية وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات وأنظمة إدارة علاقات العملاء

اختر برنامجًا يتكامل مع أنظمة عملك الحالية مثل منصات التجارة الإلكترونية وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات وأنظمة إدارة علاقات العملاء واجهة سهلة الاستخدام: عادةً ما يتم استخدام برنامج PIM عبر الفرق والأقسام. أعط الأولوية للواجهات سهلة الاستخدام وسهلة التصفح، حتى بالنسبة للمستخدمين غير التقنيين

عادةً ما يتم استخدام برنامج PIM عبر الفرق والأقسام. أعط الأولوية للواجهات سهلة الاستخدام وسهلة التصفح، حتى بالنسبة للمستخدمين غير التقنيين قابلية التوسع: تأكد من قدرة البرنامج على استيعاب كتالوج المنتجات وقاعدة المستخدمين المتنامية

تأكد من قدرة البرنامج على استيعاب كتالوج المنتجات وقاعدة المستخدمين المتنامية إعداد التقارير والتحليلات: اختر نظام إدارة معلومات المنتج الذي يوفر أدوات إعداد التقارير لتتبع المقاييس الرئيسية واكتساب رؤى حول أداء المنتج

اختر نظام إدارة معلومات المنتج الذي يوفر أدوات إعداد التقارير لتتبع المقاييس الرئيسية واكتساب رؤى حول أداء المنتج إدارة الأصول الرقمية (DAM): ضع في اعتبارك استخدام برنامج مزود بإمكانيات إدارة الأصول الرقمية المدمجة لإدارة صور المنتج ومقاطع الفيديو ومحتوى الوسائط الغنية الأخرى

ضع في اعتبارك استخدام برنامج مزود بإمكانيات إدارة الأصول الرقمية المدمجة لإدارة صور المنتج ومقاطع الفيديو ومحتوى الوسائط الغنية الأخرى إدارة القنوات: اختر برنامجًا يدير قوائم المنتجات والمحتوى لمختلف قنوات البيع والتسويق

اختر برنامجًا يدير قوائم المنتجات والمحتوى لمختلف قنوات البيع والتسويق أدوات التعاون: اختر منصة إدارة معلومات المنتج التي توفر ميزات التعاون لتسهيل التواصل ومشاركة البيانات بين الفرق

## أفضل 10 برامج لإدارة معلومات المنتج لاستخدامها في عام 2024

الآن بعد أن عرفت ما الذي تبحث عنه في برنامج إدارة معلومات المنتج المثالي، إليك قائمة بأفضل 10 بدائل لمساعدتك على زيادة المبيعات، وبيع المنتجات بشكل أسرع، وكتابة محتوى المنتج بشكل فعال، وتضخيم تجربة العملاء.

1. بيمكور

عبر بيمكور هل تريد منصة لإدارة خط إنتاجك من البداية إلى النهاية؟ توفر منصة Pimcore برنامجاً يدير معلومات المنتج والأصول الرقمية والتجربة الرقمية والبيانات الرئيسية والتجارة الرقمية وبيانات العملاء.

فكر في الأمر على أنه مركز قيادة رقمي يمكنك من خلاله إدارة معلومات المنتج وتشغيل متجرك عبر الإنترنت.

يساعد هذا النهج المركزي الشركات على التخلص من صوامع البيانات، وإدارة بيانات المنتجات، وضمان الاتساق عبر القنوات، وفي النهاية تقديم تجارب سلسة ومخصصة لعملائها.

بيمكور أفضل الميزات

إنشاء مواقع ويب وبوابات إلكترونية وبوابات متطورة ومخصصة تعتمد على التسويق

إدارة البيانات الرقمية وتجارب تتمحور حول العملاء لجميع القنوات الرقمية

استخدام نظام دعم العملاء مفتوح المصدر لإعداد النظام الأساسي وتخصيصه

إنشاء محتوى الموقع الإلكتروني والصفحات المقصودة ومنشورات المدونة وإدارتها بسهولة

إنشاء متجرك الإلكتروني وإدارته بميزات مثل قوائم المنتجات وعربات التسوق ومعالجة الدفع

قيود Pimcore

يمكن أن يؤدي النظام الأساسي الغني بالميزات إلى منحنى تعليمي حاد، خاصة للمستخدمين الجدد

أبلغ بعض المستخدمين عن مشاكل في الأداء مع الإعدادات المعقدة

تسعير Pimcore

إصدار المجتمع: مجاني

مجاني إصدار المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص الإصدار السحابي: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Pimcore #### تقييمات ومراجعات Pimcore

G2: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 20 تقييم)

2. بيمبرلي

عبر بيمبرلي توفر شركة Pimberly برنامج PIM الذي يساعد المصنعين والعلامات التجارية والموزعين وتجار التجزئة على إدارة بيانات المنتجات وتحسينها عبر مختلف القنوات.

بفضل وظائف الذكاء الاصطناعي المدمجة، تعمل منصة PIM هذه على تعزيز قدرات معالجة بيانات المنتجات، والتعلم من أنماط البيانات، وأتمتة العمليات المعقدة بناءً على ما تم تعلمه، وتوفير إرشادات استراتيجية حول هيكل المنتج وكيفية تلبية العملاء لاحتياجات الجمهور المستهدف المتغيرة.

بيمبرلي أفضل الميزات

تخزين وتنظيم كل معرفة المنتج بما في ذلك أوصاف المنتج، والمواصفات، والصور، ومقاطع الفيديو، والمواد التسويقية في موقع واحد

أتمتة بيانات المنتج وتحسينها من خلال الترجمات، والكلمات الرئيسية لتحسين محركات البحث، ومحتوى الوسائط الغنية لقنوات البيع المختلفة

التأكد من أن بيانات المنتج تلبي المتطلبات المحددة لمنصات التجارة الإلكترونية وبوابات B2B

توفير معلومات دقيقة وكاملة عن المنتج للعملاء أثناء الشراء

الحصول على رؤى قيمة حول أداء المنتج من خلال ميزات إعداد التقارير والتحليلات

الاتصال مع أنظمة الأعمال الأخرى مثل CRMs ومنصات التجارة الإلكترونية لتبادل البيانات والأتمتة بسلاسة

قيود Pimberly

قد يعاني المستخدمون من مرونة أقل في سير العمل واحتياجات البيانات المحددة

قد تنشأ تحديات الأداء مع الإعدادات المعقدة أو أحجام البيانات الضخمة

ميزات أقل شمولاً في إعداد التقارير والتحليلات مقارنةً بحلول PIM الأخرى

تسعير Pimberly

عادي: 30,000 دولار/سنة

30,000 دولار/سنة المحترف: 60,000 دولار في السنة

60,000 دولار في السنة الشركات: 90,000 دولار في السنة

90,000 دولار في السنة المؤسسات: أسعار مخصصة

بيمبرلي التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 50 تقييمًا)

4.4/5 (أكثر من 50 تقييمًا) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 15 تقييم)

3. سيماركي

عبر سيماركية هل تبحث عن حل PIM الذي يركز بشكل كبير على إدارة البيانات والرؤى القائمة على البيانات؟ Semarchy هو ما تحتاج إليه! إنه يعمل كمنصة موحدة لإدارة البيانات (UDMP)، حيث يقدم مجموعة قوية من الأدوات لمساعدة الشركات على إدارة وحوكمة ودمج أنواع مختلفة من البيانات .

على الرغم من أنه يمكنك نشر حل إدارة البيانات الرئيسية (xDM) وأداة تكامل البيانات (xDI) بشكل مستقل، إلا أنه من الأفضل استخدامهما معًا والحصول على قيمة أكبر.

أفضل ميزات سيماركية

توحيد البيانات من مصادر متباينة، مثل أنظمة إدارة علاقات العملاء، ومنصات تخطيط موارد المؤسسات، وقواعد البيانات الخارجية، في مستودع مركزي

تنظيف البيانات وإثرائها وإلغاء تكرارها ومعالجة التناقضات وضمان دقتها لمختلف الاستخدامات

إنشاء ملكية البيانات وتحديد القواعد وأتمتة سير العمل لضمان جودة البيانات والامتثال للوائح التنظيمية

تسهيل التبادل السلس للبيانات بين مختلف الأنظمة داخل المؤسسة

استخدام الأدوات والوصلات المبنية مسبقًا لتبسيط مهام التكامل

توحيد بيانات العملاء والبيانات المالية من أجل تحسين إدارة المخاطر والامتثال التنظيمي وخدمة العملاء

تحسين رؤى العملاء وتخصيص الحملات التسويقية من خلال بيانات العملاء الموحدة

قيود سيماركية

صعوبة في معالجة سيناريوهات تكامل بيانات محددة للغاية

يشعر بعض المستخدمين أن توسيع نطاق أعمالهم لاستيعاب المزيد من البيانات سيتطلب تكاليف إضافية

تسعير Semarchy

مجاني

تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات Semarchy

G2: 4.8/5 (أكثر من 20 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 20 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

4. سلسيفي

عبر سلسيفي تضع سلسيفاي نفسها كمنصة لإدارة تجربة المنتج (PXM)، تهدف إلى تمكين العلامات التجارية من الفوز في السوق الرقمية.

فهي تسمح للشركات، وخاصةً العلامات التجارية وتجار التجزئة، بتركيز بيانات المنتج وإثرائها وتوزيعها عبر قنوات البيع المختلفة، مما يضمن الاتساق والدقة في معلومات المنتج. ويشمل ذلك كل شيء بدءاً من أوصاف المنتج ومواصفاته وحتى الصور عالية الجودة والمواد التسويقية.

تعمل Salsify على أتمتة تنقية البيانات وتحديثات المنتجات وتوزيع المحتوى عبر القنوات.

أفضل ميزات Salsify

مركزية جميع معلومات المنتج وأوصافه ومواصفاته وصوره ومواده التسويقية

تكييف محتوى المنتج ومعلوماته حسب قنوات البيع المختلفة، مثل منصات التجارة الإلكترونية والأسواق ووسائل التواصل الاجتماعي

إثراء قوائم المنتجات بمحتوى وسائط غني مثل الصور عالية الدقة وعروض المنتجات بزاوية 360 درجة وعروض الفيديو التوضيحية

تتبّع أداء المنتج، وراقب سلوك العملاء، واكتسب رؤى قيمة

قيود سلسيفي

يواجه المستخدمون مشكلات أثناء استخدام واجهات برمجة التطبيقات ودمجها

رفع تذكرة لبدء الحذف الجماعي للمنتجات

تسعير سلسيفي

التسعير المخصص

سلسيفي التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: 4.5/5 (أكثر من 30 تقييم)

5. بليتيكس

عبر بليتيكس تضع Plytix نفسها كبرنامج PIM من الجيل التالي. ويهدف إلى تبسيط تعقيدات إدارة بيانات المنتجات للشركات التجارية متعددة القنوات.

يتعامل Plytix أيضًا مع الأصول الرقمية ويدير القنوات لمعالجة السجلات وجدولة التحديثات والتعاون في عمليات المنتج -من كتابة معلومات المنتج إلى توزيعها عبر منصات التجارة الإلكترونية. فهو يساعد على تخصيص حقول البيانات وفقًا لـ احتياجات المنتج وتحديد السمات المخصصة، وتخصيص المنصة لتتناسب مع سير عملك الفريد.

أفضل ميزات Plytix

تبسيط التحرير الجماعي والأتمتة لإجراء تحديثات فعالة عبر مجموعات البيانات الكبيرة

التكامل مع مختلف منصات التجارة الإلكترونية والأسواق وإدارة علاقات العملاء وأدوات أتمتة التسويق

اقتراح المنتجات ذات الصلة لزيادة متوسط قيمة الطلب

تحديد علاقات المنتجات (مثل البيع التبادلي والبيع التبادلي والبيع الإضافي والملحقات) ببضع نقرات

قيود Plytix

واجه المستخدمون الذين لديهم كتالوجات منتجات ضخمة أو هياكل بيانات معقدة تحديات في الأداء

أعرب المستخدمون عن مخاوفهم بشأن نضج بعض الميزات ووتيرة إضافة وظائف جديدة

تسعير Plytix

مجاني

الأساسي: 450 دولارًا شهريًا

450 دولارًا شهريًا مخصص: 750 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

750 دولارًا أمريكيًا/شهريًا غير محدود: 1,650 دولار/شهريًا

تقييمات ومراجعات Plytix

G2: 4.7/5 (أكثر من 260+ تقييم)

4.7/5 (أكثر من 260+ تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 75 تقييم)

6. أكينيو

عبر أكينيو تقدم Akeneo منصة PIM للعلامات التجارية وتجار التجزئة الذين يتطلعون إلى إدارة معلومات منتجاتهم وتحسينها من أجل التجارة متعددة القنوات.

وقد استحوذت مؤخرًا على Unifai، وهي منصة تصنيف المنتجات القائمة على الذكاء الاصطناعي، وحصلت على لقب "أول سحابة منتجات ذكية في العالم"

تهدف عملية الاستحواذ هذه إلى تحويل Akeneo من منصة وحيدة لإدارة معلومات المنتجات إلى حل أكثر شمولاً مع قدرات الذكاء الاصطناعي المدمجة.

أفضل ميزات Akeneo

إضافة التفاصيل الناقصة، وترجمة معلومات المنتج إلى لغات متعددة، وضمان جودة البيانات من أجل تحقيق أفضل إمكانية لاكتشاف المنتج

تيسير التعاون بين مختلف الفرق المشاركة في إدارة المنتجات، مثل التسويق والمبيعات وإنشاء المحتوى

توليد موجزات ومواصفات للمنتجات مصممة خصيصاً لقنوات البيع المختلفة، بما في ذلك منصات التجارة الإلكترونية والأسواق ووسائل التواصل الاجتماعي

توفير ميزات لتحديد قواعد جودة البيانات، وإنشاء تدفقات عمل للموافقة على البيانات، وتتبع التغييرات التي تم إجراؤها على معلومات المنتج

الاستفادة من البرمجيات مفتوحة المصدر للتخصيص الشامل وتطوير وظائف إضافية لتلبية احتياجات العمل المحددة

قيود أكينيو

لديه منحنى تعلم أكثر حدة مقارنةً بحلول إدارة معلومات المنتج الأبسط

يمكن أن يكون نقل بيانات المنتج الحالية إلى أكينيو عملية معقدة لأنها تتطلب تخطيطًا دقيقًا وجهودًا مكثفة لتحويل البيانات

تسعير أكينيو

إصدار المجتمع: مجانًا

مجانًا إصدار النمو: 25,000 دولار أمريكي في السنة

25,000 دولار أمريكي في السنة نسخة المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات أكينيو

G2: 4.5/5 (190+ تقييم)

4.5/5 (190+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 30 تقييم)

7. سينديجو

عبر سينديجو تُعد Syndigo منصة رائدة في مجال إدارة معلومات المنتجات، وهي منصة رائدة قائمة على السحابة تركز بشكل فريد على تمكين العلامات التجارية من تحسين محتوى منتجاتها من أجل المشاركة عبر مختلف القنوات. بينما تقدم وظائف PIM الأساسية مثل إدارة البيانات والإثراء والتوزيع، فإنها تساعدك على زيادة الكفاءة وزيادة المبيعات وتحسين رضا العملاء أيضًا.

باستخدام Syndigo، يمكنك تبسيط عملية إنشاء المحتوى، وضمان دقة البيانات، وتحسين تجربة العملاء. فهو يتكامل بسهولة مع مختلف شبكات شركاء التداول، مما يؤدي إلى تبسيط عملية المزامنة وضمان اتساق البيانات عبر جميع القنوات.

تعمل واجهته سهلة الاستخدام وميزاته القوية على تسهيل تنظيم وتحديث محتوى منتجك في الوقت الفعلي.

أفضل الميزات #### Syndigo

تحسين محتوى المنتج لقنوات محددة، مع ضمان تلبيته لمتطلباتك الفريدة وإرشادات تنسيق المحتوى

استفد من الذكاء الاصطناعي لتحليل معلومات المنتج وتحديد مجالات التحسين

تسهيل التواصل وتبسيط سير عمل إدارة المحتوى

إدارة صحائف بيانات السلامة (SDS) ومسببات الحساسية وغيرها من المعلومات المتعلقة بالامتثال مركزيًا

قيود Syndigo

مرونة محدودة في تلبية تدفقات العمل المخصصة للغاية أو التكامل مع المنصات المتخصصة

عبّر المستخدمون عن مخاوفهم بشأن احتمال تقييد البائعين بسبب عمليات التكامل المخصصة والاعتماد على تنسيقات ترحيل البيانات وتصدير بيانات محددة

أسعار Syndigo

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Syndigo

G2: 4.4/5 (أكثر من 140 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 140 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

8. بيم ووركس

عبر PIMworks على G2 تميز PIMworks نفسها من خلال التركيز بشكل كبير على تلبية الاحتياجات المحددة وقيود الميزانية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

ستعجب الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تبحث عن حل PIMworks سهل الاستخدام وفعال من حيث التكلفة. فقد صُمم هيكل التسعير والميزات الخاصة به ليكون متاحًا وملائمًا للشركات التي لديها كتالوجات منتجات أصغر واحتياجات بيانات أقل تعقيدًا.

يتضمن PIMworks ميزات مثل وضع العلامات التلقائي، والتعرف على الصور لاستخراج السمات، وإمكانيات الترجمة اللغوية.

أفضل ميزات PIMworks

ابدأ بسرعة مع واجهة سهلة الاستخدام وعملية إعداد بسيطة

استفد من مجموعة كبيرة من عمليات التكامل المدمجة مسبقًا مع منصات التجارة الإلكترونية والأسواق الشهيرة

نقل البيانات بسلاسة مع مساعدة مخصصة لترحيل البيانات

استخدم خيارات التسمية البيضاء لتخصيص العلامة التجارية والتخصيص

قيود PIMworks

عدم وجود ميزات للتعامل مع هياكل البيانات المعقدة، أو إدارة عمليات ترحيل البيانات على نطاق واسع، أو تقديم وظائف متقدمة في مجال الأمن والامتثال

لاحظ المستخدمون أن التحليلات قد تكون أقل قوة مقارنةً بحلول PIM الأكثر رسوخًا

تسعير PIMworks

مجانًا

قياسي: 499 دولارًا شهريًا

499 دولارًا شهريًا احترافي: $999 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات PIMworks

G2: 4.6/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

4.6/5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: تقييمات غير كافية

9. في ريفر

عبر في النهر على G2 يُعد inRiver حلاً كاملاً لإدارة معلومات المنتجات، حيث يتيح للعلامات التجارية وتجار التجزئة إدارة معلومات المنتج وتحسينها وتوزيعها عبر جميع نقاط الاتصال في مشهد قنوات التسويق الشاملة.

وهو يتميز ببنية فريدة قابلة للتركيب: وهذا يعني أن المنصة مبنية من مكونات معيارية يمكن إضافتها أو إزالتها أو تخصيصها بسهولة لتناسب الاحتياجات المحددة لكل شركة.

يتيح ذلك مزيداً من المرونة والقدرة على التكيف مقارنةً بأنظمة PIM التقليدية ذات الميزات الثابتة.

في ريفر أفضل الميزات

تكامل المزامنة القائم على واجهة برمجة التطبيقات لتوزيع المحتوى بسلاسة

توفر إمكانات ذكاء الرف الرقمي المدمجة رؤى وتحليلات حول كيفية أداء منتجاتك على مختلف القنوات عبر الإنترنت

إثراء المحتوى الآلي، وتنقية البيانات، وقدرات تصنيف المنتجات

تلبية احتياجات المؤسسات الكبيرة ذات دورات حياة المنتجات المعقدة، وقنوات البيع المتنوعة، واحتياجات البيانات المعقدة

في قيود inRiver

يمكن أن تؤدي البنية القابلة للتركيب والوظائف الواسعة إلى منحنى تعليمي أكثر حدة مقارنة بمنصات PIM الأبسط

قد لا يكون مناسبًا للشركات ذات متطلبات الإقامة الصارمة للبيانات أو تلك التي تتطلب خيارات نشر محلية

التسعير #### تسعير inRiver

التسعير المخصص

التقييمات والمراجعات في إن ريفر

G2: 4.1/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.1/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات كافية

10. كليك أب

قم بمواءمة فريقك، ورسم رؤية منتجك، وانطلق إلى السوق باستخدام منصة إدارة المنتجات من ClickUp

غير مقتنع منصة واحدة يمكنها القيام بكل شيء ? قابل برنامج إدارة المنتجات من ClickUp -الأداة الوحيدة التي ستحتاجها لأتمتة سير العمل لديك، واستيعاب احتياجات الأقسام المختلفة، وتوفير أدوات التعاون التي تجعل التعامل مع قنوات المبيعات والتجارة الإلكترونية الخاصة بك أمرًا سهلاً.

ضع جداول زمنية واضحة، وأهدافًا قابلة للقياس، وتتبع التقدم التلقائي لضمان نجاح إطلاق المنتج مع أهداف ClickUp . تسمح لك أهداف ClickUp Goals بتحديد أهداف المنتج على المدى الطويل وتقسيمها إلى خطوات أصغر قابلة للتنفيذ. وهذا يوفر خارطة طريق مرئية واضحة لتطوير المنتج ويساعد على تتبع التقدم المحرز. حدد أولويات الميزات والمهام ضمن خارطة الطريق. يمكنك إنشاء تبعيات بين المهام، مما يضمن التدفق المنطقي في عملية التطوير وتحسين إدارة دورة حياة المنتج.

قم بتبادل الأفكار وتوثيقها ومشاركتها وتبادلها في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Whiteboards

قم بتبادل الأفكار حول المنتجات الجديدة مع فريقك، ورسم تدفقات المستخدمين ورسم خريطة لرحلات المستخدمين، وتصور دورة حياة المنتج بالكامل، وتعيين المهام لمن ساهموا بأفكارهم باستخدام ClickUp Whiteboards . يمكن للعديد من أعضاء الفريق المساهمة في وقت واحد على السبورة البيضاء، مما يعزز عملية التفكير التعاوني.

يمكنك أيضًا تبسيط التواصل باستخدام ميزة عرض محادثة ClickUp لمراسلة فريقك حسب المجموعات أو بشكل مباشر، وتعيين العمل، وإبداء الملاحظات، وطلب التحديثات، ومشاركة الملفات بأي تنسيق، وبناء تعاون سلس.

إنشاء مستندات المنتج التعاونية وتعديلها ومشاركتها باستخدام ClickUp Docs

أنشئ مستودعاً مركزياً لمعلومات المنتج من خلال إنشاء مستندات تعاونية خاضعة للتحكم في الأذونات مستندات ClickUp مع تنسيق الوسائط الغنية والميزات التفاعلية. قم بتخزين أوصاف المنتج والمواصفات والأدلة وغيرها من المستندات ذات الصلة داخل المستندات المخصصة.

استخدم التحرير التعاوني والتحكم في الإصدار للعمل على المستندات في وقت واحد مع فريقك واستمتع بالراحة والكفاءة في التحرير التعاوني والتحكم في الإصدار إدارة المستندات . يمكنك بسهولة تصدير واستيراد مستندات معلومات المنتج بأي تنسيق ومنح حق الوصول إلى أشخاص محددين.

وأخيرًا، استخدم أكثر من 1000 قوالب النقر فوق لتتبع المشكلات والإبلاغ عن الأخطاء، وإدارة الأصول الرقمية، وإدارة القنوات، وتطوير المنتجات، والاستراتيجية، ولوحات تخطيط المنتجات الرشيقة، وسباقات تقدم المنتجات، وغيرها.

حدد من، وماذا، ولماذا، ومتى، وكيف يتم تطوير منتج أو ميزة باستخدام قالب مستند متطلبات المنتج من ClickUp

قالب مستند متطلبات المنتج الخاص ب ClickUp موجود هنا لمساعدتك في تنظيم كل ما ستحتاج إليه لكتابة كل ما يتعلق بمنتجك الجديد.

في هذا القالب، يمكنك إضافة اسم المنتج ومواصفاته، وتحديد شخصيات المستخدمين وحالات استخدامهم، وكتابة ميزات المنتج، وإنشاء جدول زمني للإصدار، وإضافة الأهداف ومقاييس النجاح، وإنشاء دليل تصميم لبناء المنتج.

من الضروري تحديث مستند متطلبات المنتج باستمرار طوال دورة حياة تطوير المنتج كلما توفرت معلومات جديدة.

استخدم ClickUp Brain واسمح للذكاء الاصطناعي بإنشاء محتوى منتج قوي

الجزء الأفضل؟ عندما تحتاج إلى مضخم PIM، يمكنك اللجوء إلى كليك أب برين وهو مساعد ذكاء اصطناعي يساعدك على إنشاء تقارير العلاقات العامة، وإجراء أبحاث السوق والمنافسين، وإنشاء نماذج PIM، وتبسيط ملاحظات المستخدمين، وغير ذلك الكثير.

يمكن ل ClickUp Brain تلخيص الأوصاف المطوّلة للمنتج أو مناقشات السبورة البيضاء أو ملاحظات الاجتماعات، مما يوفر لمحات عامة موجزة عن المعلومات الأساسية. يساعد ذلك أعضاء الفريق على فهم جوهر تفاصيل المنتج بسرعة.

يمكن أن يمكّنك من تحليل معلومات المنتج عبر عناصر ClickUp المختلفة لتحديد الاتجاهات أو الأنماط. يمكن أن يكون ذلك قيماً لفهم ملاحظات العملاء أو بيانات استخدام المنتج أو المجالات المحتملة للتحسين.

أفضل ميزات ClickUp

دمج جميع معلومات منتجك في مكان واحد باستخدام مستندات ClickUp Docs

تيسير العمل الجماعي السلس طوال دورة حياة المنتج من خلال ميزات التعاون في ClickUp

استخدم إمكانيات التخصيص الشاملة لتخصيص أكثر من 15 طريقة عرض مرنة، و ClickApps، والحقول المخصصة لسير عملك، وبناء المنتجات بشكل أسرع، وإدارة خط سير البيع إلى التسويق

تتبّع تقدم المشروع، ومراحل العمل، وأعباء عمل الفريق، والوقت المستغرق في المهام، ومؤشرات الأداء الرئيسية للمشروع باستخدام لوحات معلومات ClickUp قم بأتمتة العمل عبر خط أنابيب DevOps و CI/CD مع أكثر من 1,000 تكامل ClickUp ، بما في ذلك GitHub وFigma وSentry وSlack والمزيد



قيود ClickUp

قد يشعر المستخدمون الجدد بالارتباك بسبب خيارات التخصيص الواسعة النطاق

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/مستخدم/مساحة عمل شهرياً

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,300 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

ارفع مستوى الطريقة التي تدير بها معلومات المنتج باستخدام ClickUp

مع الخيارات العشرة التي أدرجناها، نحن على يقين من أن اختيار برنامج إدارة معلومات المنتج المثالي لعملك سيكون أسهل. ضع في اعتبارك احتياجات منتجات وأقسام البحث الخاصة بك وميزانيتك.

يمكّنك أفضل برنامج لإدارة معلومات المنتج من تبسيط إدارة معلومات المنتج، ونشر بيانات دقيقة عن المنتج، وتحسين تجارب العملاء عبر جميع القنوات.

ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن نظام أساسي شامل لإدارة المنتجات يتجاوز إدارة معلومات المنتجات، ففكر في ClickUp.

على الرغم من أنه ليس حلاً مخصصاً لإدارة معلومات المنتجات، إلا أن ClickUp يتميز بميزات قوية مثل الإدارة المركزية للبيانات والحقول المخصصة لمعلومات المنتج والتكامل السلس مع مختلف أدوات التسويق والمبيعات.

يتيح لك ذلك إدارة دورة حياة منتجك بالكامل- بدءًا من التفكير والتطوير إلى الإطلاق والتسويق- ضمن منصة واحدة.

هل أنت مستعد لتبسيط إدارة المنتج؟ اشترك في ClickUp اليوم!