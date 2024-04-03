كيفية منع الاستقالة الهادئة والحفاظ على تفاعل الموظفين

كمدير وقائد، من أولوياتك أن تحافظ على سعادة فريقك وإنتاجيته وولائه. لكن القول أسهل من الفعل. عليك أن تحترس من التهديد الصامت الذي قد يكون كامناً في مكان عملك، ألا وهو الاستقالة الصامتة.

وفقًا لـ استطلاع أجرته مؤسسة غالوب ، فإن حوالي نصف العاملين في الولايات المتحدة هم من المستقيلين الصامتين. وهذا يعني أنهم غير متفاعلين مع عملهم أو مؤسستهم. وهذا يمكن أن يكون له عواقب وخيمة عليهم وعلى أصحاب العمل - في شكل أداء غير مرضٍ، وارتفاع معدل دوران الموظفين، وانخفاض الابتكار.

إذن، كيف يمكنك اكتشاف وفهم ومنع الاستقالة الهادئة في مكان عملك؟ هذا ما يدور حوله هذا المقال. سنتعمق في الأسباب الجذرية والعلامات الشائعة وأفضل الممارسات للتعامل مع الاستقالة الهادئة.

من خلال اتباع هذه النصائح، ستتمكن من إنشاء ثقافة عمل أكثر إيجابية وداعمة وملهمة حيث يشعر موظفوك بالتقدير والتحفيز والمشاركة. وهذا أمر جيد لعملك وأرباحك النهائية.

ما هي الإقالة الهادئة؟

الاستقالة الهادئة هي عندما يفقد الموظفون اهتمامهم وشغفهم والتزامهم بعملهم ولكنهم لا يعبرون عن استيائهم أو يتركون وظائفهم. وبدلاً من ذلك، يقومون فقط بالحد الأدنى من العمل ليتمكنوا من القيام بالحد الأدنى من العمل بينما يخرجون ذهنياً من أدوارهم.

يستمر المستقيلون الهادئون في أداء مسؤولياتهم الأساسية. ومع ذلك، فهم أقل استعدادًا للانخراط في الأنشطة المعروفة بسلوكيات المواطنة: لا يتأخرون في البقاء لوقت متأخر، أو الحضور مبكرًا، أو حضور الاجتماعات غير الإلزامية.

للوهلة الأولى، قد يبدو هذا الأمر قابلاً للإدارة. ففي نهاية المطاف، هؤلاء الموظفون لا ينفصلون عن مهامهم الأساسية - إنهم فقط يرفضون تجاوزها.

ولكن بالنسبة للعديد من الشركات، فإن القوى العاملة المستعدة لتجاوز نداء الواجب هي ميزة تنافسية حاسمة.

والحقيقة هي أن معظم الوظائف لا يمكن تحديدها بالكامل في وصف وظيفي رسمي أو عقد عمل رسمي، لذلك تعتمد المؤسسات على الموظفين لتلبية الطلبات حسب الحاجة.

وعلاوة على ذلك، في حين أن الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك يمكن أن يكون له تكلفة بالنسبة للموظفين، إلا أن هذه التكاليف في المؤسسات السليمة عادة ما يتم موازنة هذه التكاليف بفوائد مثل زيادة رأس المال الاجتماعي والرفاهية والنجاح الوظيفي.

ولكن إذا لم يتم التعامل معها بشكل مناسب، يمكن أن يكون للاستقالة الهادئة عواقب وخيمة على عملك، مثل

انخفاض جودة الإنتاج

ضعف رضا العملاء

ارتفاع معدل الدوران وتكاليف التوظيف

انخفاض الإبداع والابتكار

انخفاض الروح المعنوية والعمل الجماعي

وهذا ليس كل شيء. يمكن أن يثقل الاستقالة الهادئة أيضاً كاهل الموظفين الآخرين أو أعضاء الفريق الذين قد يضطرون إلى تعويض الموظفين المنفصلين عن العمل.

ما الذي يسبب الاستقالة الهادئة؟

عندما يكون الموظف منخرطاً في العمل، فإنه يستثمر بعمق في مكان عمله.

ويتجاوز عملهم مجرد إكمال المهام للوفاء بالمواعيد النهائية؛ فهم يفخرون بمشاريعهم لأنهم متحمسون لرسالة الشركة وكيف يساهم دورهم في تحقيق الأهداف قصيرة الأجل وطويلة الأجل.

يشعرون بالتقدير والتقدير من قبل قادتهم ويرون لأنفسهم مستقبلًا داخل الشركة، سواء في منصبهم الحالي أو في دور مختلف. في الأساس، فإن أسلوب عملهم يجلبون أنفسهم بالكامل إلى العمل ويشعرون بدعم صاحب العمل لهم طوال فترة عملهم.

ومن ناحية أخرى، يركز الموظف المنفصل عن العمل عادةً على القيام بما يكفي فقط لتجنب لفت الانتباه. إذا لم يبدأوا في البحث بنشاط عن وظيفة أخرى، فمن المحتمل أنهم يفكرون في خياراتهم.

يمكن أن تتنوع أسباب فك ارتباطهم على نطاق واسع، ومنها

الافتقار إلى الملاحظات أو التقدير أو التقدير من مدرائهم

انخفاض الاستقلالية أو التمكين أو الثقة في دورهم

عدم وجود توافق أو هدف أو معنى في عملهم

محدودية التحدي أو التنوع أو فرص التعلم في عملهم

الافتقار إلى التوازن أو المرونة أو العافية في أسلوب عملهم

المشاكل الشخصية أو التوتر أو تحديات الصحة العقلية

ومع ذلك، من خلال مراقبة مستويات مشاركتهم وتحديد أي انخفاض، يمكن للشركات معالجة آثار الاستقالة الهادئة - على الصعيدين الشخصي والمهني.

استراتيجيات لمنع الاستقالة الهادئة

يسلط اتجاه الاستقالة الهادئة الضوء على شعور متزايد بين الموظفين بأن التوازن بين جهودهم وما يتلقونه في المقابل من أصحاب العمل أصبح مختلًا.

حيث يتوقع أصحاب العمل بشكل متزايد المزيد من القوى العاملة لديهم دون الاستثمار بشكل كافٍ في تطويرهم. لحسن الحظ، يمكن للمؤسسات والقادة اتخاذ خطوات استباقية لمعالجة القضايا الكامنة وراء الاستقالة الهادئة:

1. إعادة تقييم مسؤوليات الوظيفة

أحد الأسباب الرئيسية للاستقالة الهادئة هو الزحف الوظيفي، وهو الزيادة التدريجية في عبء العمل والتوقعات من الموظف بمرور الوقت. ضعف إدارة عبء العمل يمكن أن تجعل الموظفين يشعرون بالإرهاق والتوتر والإنهاك.

الآن هو الوقت المثالي للمديرين لإعادة تقييم وإعادة تحديد الواجبات الأساسية لموظفيهم لتعكس بدقة أكبر المتطلبات الفعلية للوظيفة والتمييز بين المهام الأساسية وتلك التي تعتبر إضافية بالفعل.

2. خلق ثقافة التواصل المفتوح

إن خلق ثقافة التواصل المفتوح أمر حيوي لوقف الاستقالة الهادئة. يمكن أن توفر عمليات التحقق المنتظمة والاستبيانات مجهولة المصدر ومنتديات التعليقات للموظفين مساحة آمنة للتعبير عن مخاوفهم واقتراحاتهم.

A دراسة من قبل Salesforce أن الموظفين الذين يشعرون بأن صوتهم مسموع هم أكثر عرضة للشعور بالتمكين لأداء أفضل ما لديهم من عمل.

لخلق مكان عمل آمن نفسياً، فكر في منح الموظفين السلطة والاستقلالية لطرح المواضيع والقضايا غير المريحة دون الخوف من التوبيخ أو التوبيخ. يمكنك إنشاء قنوات مخصصة في Slack لمعالجة هذه القضايا. ويمكنك أيضاً إجراء استطلاعات أو استطلاعات رأي مجهولة الهوية في اجتماعات جميع الموظفين.

أو يمكنك إعداد عنوان بريد إلكتروني يمكن للموظفين مراسلته إذا كانوا مترددين في التحدث عن المشاكل وجهاً لوجه أو في مجموعة مباشرة مع رؤسائهم. إدارة البريد الإلكتروني في ClickUp تجعل هذا الأمر أسهل. فهي تسمح للموظفين بإرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني من داخل ClickUp دون الانتقال إلى تطبيق آخر. يمكنك أيضًا استخدامه لإنشاء مهام من رسائل البريد الإلكتروني، مما يضمن المساءلة عن حل المشكلات التي يتم طرحها.

إرسال رسائل البريد الإلكتروني وإدارتها دون تبديل التطبيقات - باستخدام ميزة إدارة البريد الإلكتروني في ClickUp

يساعد تشجيع الحوار المفتوح على تحديد المشكلات ومعالجتها مبكرًا، وتعزيز الشعور بالانتماء والاحترام بين الموظفين، وضمان أن الموظفين الحفاظ على تركيزهم وانضباطهم .

3. تقديم تعويض عادل

التعويض العادل هو حجر الزاوية لرضا الموظفين. في المتوسط، يكون الموظفون الذين يعتقدون أنهم يتقاضون أجورًا عادلة أكثر رضا عن وظائفهم وأقل عرضة لتركها.

بالإضافة إلى الراتب، يمكن أن يحفز تقديم مكافآت على أساس الأداء، أو مشاركة الأرباح، أو خيارات الأسهم الموظفين على تجاوز واجباتهم الأساسية.

يمكن أن يكون إعداد مراجعات منتظمة لأداء الموظفين لتحديد التعويضات العادلة سهلاً مثل اختيار واعتماد نموذج مراجعة الأداء. يمكن أن تمكنك مراجعات الأداء هذه من تعديل حزم التعويضات بانتظام لتتماشى مع معايير السوق وتعكس تقديرك لعملهم الشاق.

4. تعزيز التوازن بين العمل والحياة الشخصية وخيارات العمل عن بُعد

من المرجح أن يظل الموظفون الذين يتمتعون بحرية العمل بمرونة أكثر ولاءً لصاحب العمل لأنهم يستطيعون الموازنة بين التزامات العمل والمنزل دون الشعور بأنهم يتنازلون عن أحدهما مقابل الآخر.

يمكن أن يساعد توفير خيارات مثل العمل عن بُعد وساعات العمل المرنة وأسابيع العمل المضغوطة الموظفين على إدارة وقتهم بشكل أكثر فعالية بغض النظر عن أسلوب عملهم أو عادات العمل وتقليل التوتر وزيادة الإنتاجية.

شجّع الموظفين على أخذ فترات راحة واستخدام وقت إجازاتهم لتحقيق توازن صحي بين العمل والحياة. ضمان التعاون والتواصل الشفاف لبناء فرق عمل ناجحة ومتفاعلة إذا كان موظفوك يعملون عن بُعد.

يمكن لأدوات مثل ClickUp أن تساعد في ضمان ذلك من خلال السماح لك بتبسيط التعاون في المشاريع مع مستندات ClickUp والتواصل بين الفرق مع عرض الدردشة في ClickUp .

يمكن أن يساعدك ClickUp Docs في تعزيز التوازن بين العمل والحياة وخيارات العمل عن بُعد من خلال تمكينك من

العمل من أي مكان والوصول إلى مستنداتك عبر الإنترنت باستخدام التخزين السحابي

المشاركة في إنشاء المستندات والمشاركة في تحريرها لتكونوا على نفس الصفحة حرفياً

التعاون مع أعضاء فريقك في المشاريع ومشاركة الملاحظات في الوقت الفعلي

إنشاء قوالب واستخدامها لتوفير الوقت والحفاظ على الاتساق بين المشاريع والمهام

استيراد مستنداتك وتصديرها من تطبيقات وتنسيقات أخرى بسهولة

إدارة أذونات المستندات والأمان

الوصول إلى المستندات المهمة والتعاون بشأنها من أي مكان باستخدام ClickUp Docs

يتيح لك ClickUp Chat View التواصل مع أعضاء فريقك في الوقت الفعلي، دون مغادرة مساحة العمل الخاصة بك:

ابقَ على اتصال مع فريقك واطلع على آخر المستجدات بغض النظر عن مكان عملك

شارك روابط المشاريع، والمرفقات، والمرفقات، والمزيد مع فريقك

تقليل الحاجة إلى الاجتماعات ورسائل البريد الإلكتروني من خلال المحادثات غير المتزامنة

حافظ على الفصل بين عملك وحياتك الشخصية من خلال إيقاف تشغيل الإشعارات عندما تحتاج إلى ذلك

استمتع ببناء علاقة مع فريقك باستخدام ميزات الدردشة مثل الصور المتحركة واستطلاعات الرأي والأوامر المائلة

أنشئ قنوات دردشة لأي موضوع متعلق بالعمل، مثل التحديثات على مستوى الشركة أو فرق عمل أو مشاريع محددة

إدارة أذونات الدردشة والإشعارات

تعاون مع فريق العمل عن بُعد دون عناء مع ClickUp Chat View

5. إشراك الموظفين ودعمهم

يبدأ الدعم الفعال بفهم ما يحتاجه الموظفون، مما يستلزم من القادة والمديرين الانخراط في محادثات هادفة والبقاء على اطلاع على أحوال فريقهم.

علاوة على ذلك، من الضروري تعزيز بيئة يشعر فيها الموظفون بالراحة في التعبير عن مخاوفهم. برنامج الموارد البشرية أدوات مثل منصة ClickUp لإدارة الموارد البشرية تُمكِّنك من مراقبة مشاركة الموظفين من خلال طرق عرض قابلة للتعديل تعكس تأثير سياسات الموارد البشرية لديك وتسلط الضوء على مجالات التحسين، مما يسهل مواءمة القوى العاملة لديك.

طوِّر النظام المثالي لتتبع مشاركة الموظفين مع منصة إدارة الموارد البشرية من ClickUp

تتيح لك هذه الميزة إنشاء مستودع مركزي لمعلومات الموظفين، يضم قنوات اتصال خاصة بين المديرين وتقاريرهم المباشرة.

بعد فهم الاحتياجات المتنوعة للقوى العاملة لديهم، يمكن للمديرين والقادة القيام باستثمارات مستهدفة لتلبية هذه الاحتياجات، سواء من خلال فرص التطوير الوظيفي أو الجدولة المرنة أو تحسين هياكل التعويضات.

6. تقديم مزايا جذابة للموظفين

تلعب المزايا الجذابة دورًا حاسمًا في الاحتفاظ بالموظفين. وفقًا لمجلة فوربس فإن 40 في المئة من أصحاب العمل يعتقدون أن العمال يتركون وظائفهم للحصول على وظيفة تقدم مزايا أفضل. وكان واحد من كل عشرة عمال على استعداد لتخفيض الراتب للحصول على مزايا أفضل.

تعمل حزم المزايا الشاملة، بما في ذلك التأمين الصحي وخطط التقاعد والإجازات مدفوعة الأجر، على تحسين الرضا الوظيفي وإظهار استثمار الشركة في رفاهية موظفيها.

كما يمكن أن تساهم المزايا أيضاً في شعور الموظفين بالأمان المالي. وهذا يقلل من التوتر ويعزز الشعور بالولاء تجاه الشركة. وعلاوة على ذلك، عندما يشعر الموظفون بالتقدير والدعم من قبل صاحب العمل، فمن المرجح أن يكونوا أكثر انخراطًا في عملهم وأقل عرضة للانسحاب العاطفي المرتبط بالاستقالة الهادئة.

7. تعزيز التطوير المهني وفرص النمو

يعد الاستثمار في التطوير المهني أمرًا ضروريًا حيث من المرجح أن يبقى الموظفون لفترة أطول في الشركة التي تستثمر في نموهم الوظيفي.

من خلال تقديم برامج إرشادية، وورش عمل تدريبية، ومسارات واضحة للتقدم، يمكنك مساعدة الموظفين على الشعور بالحافز للاستثمار في أدوارهم وتصور مستقبل طويل الأجل مع الشركة.

وتعزز هذه الفرص مهاراتهم وتشجعهم على الشعور بالانتماء والالتزام، مما يقلل من احتمالية الاستقالة بهدوء ويساهم في إيجاد قوة عاملة أكثر ديناميكية وابتكارًا.

8. تنفيذ حلقات التغذية الراجعة والتحسين المستمر

يعد إنشاء ثقافة التغذية الراجعة والتحسين المستمر أمرًا ضروريًا للحفاظ على مشاركة الموظفين واستثمارهم في نجاح الشركة.

توفر مراجعات الأداء المنتظمة، وصناديق الاقتراحات، وتحديات الابتكار سبلاً للموظفين للمساهمة بأفكارهم، والشعور بأن أفكارهم مسموعة، ورؤية التأثير الملموس لعملهم على تطور المؤسسة.

مثل عرض نموذج ClickUp تسهّل على الموظفين الإبلاغ عن المشكلات أو تقديم الطلبات أو اقتراح التحسينات. يمكن بعد ذلك تحويل هذه الردود تلقائيًا إلى مهام قابلة للتتبع وإعادة توجيهها إلى الفرق المناسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

قم بتخصيص النماذج بسهولة لتوجيه العمل إلى الفريق المناسب دون عناء من خلال طريقة عرض النماذج في ClickUp

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام قالب ملاحظات الموظفين في ClickUp لتصميم حلقات ملاحظات متناسقة لمساعدتك في جمع وإدارة الملاحظات من موظفيك.

احصل على ملاحظات الموظفين بسرعة وبدون عناء من خلال نموذج ملاحظات الموظفين من ClickUp

9. وضع أهداف واضحة لتتبع المكاسب

يعد وضع أهداف ومقاييس واضحة أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على التركيز والتحفيز بين الموظفين دون الحاجة إلى إدارة دقيقة .

ويضمن التواصل الشفاف لهذه الأهداف أن يكون الجميع متوافقين ويعملون نحو أهداف مشتركة. وهذا يقلل من احتمال استقالة الموظفين بهدوء من خلال توفير شعور واضح بالهدف والتوجيه.

أدوات مثل أهداف النقر فوق الأهداف تسمح لك بربط الأهداف والمهام معًا. يمكن للفرق تحديد أهداف رقمية لإنجاز المهام لتتبع التقدم المحرز وبناء شعور بالإنجاز التعاوني.

تتبع التقدم المحرز وتأكد من إنهاء مشاريعك بكفاءة باستخدام ClickUp Goals

استخدم هذه الميزة لإنشاء جداول زمنية شفافة لأهداف فريقك، والحفاظ على الجداول الزمنية لسباقات السرعة والتراكمات المتراكمة، وتتبع التقدم المحرز من خلال بطاقات الأداء الأسبوعية.

يؤدي تحقيق الأهداف والشعور بالإنجاز إلى رفع الروح المعنوية وتعزيز قيمة مساهمات الموظف في نجاح الشركة.

10. تعزيز تعاون الفريق وتماسكه

يمكن للشعور القوي بالعمل الجماعي أن يخلق بيئة داعمة وشاملة.

مكافحة واحدة من أكبر مضيعات وقت المكتب -إضاعة الوقت-باستخدام أدوات مثل ClickUp Teams والتي يمكن أن تساعد في تعزيز تعاون الفريق من خلال دمج مهام سير العمل والمستندات ولوحات المعلومات المباشرة وغير ذلك، مما يمكّن الفرق من تعزيز الإنتاجية وتحسين إدارة الوقت.

قم بإدارة ساعات عمل فريقك من خلال ميزة فرق العمل في ClickUp

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تنظيم أنشطة بناء الفريق والمشاريع المشتركة بين الفرق والاجتماعات المنتظمة للفريق إلى تعزيز بيئة داعمة يشعر فيها الموظفون بالتواصل والتقدير.

تحويل المدّ على الاستقالة الهادئة

تمثل ظاهرة الاستقالة الهادئة تحديًا معقدًا يتطلب استجابة استباقية ومدروسة من المؤسسات.

فمن خلال تبني نهج شامل يتجاوز الممارسات الإدارية التقليدية، يمكن للشركات أن تخلق بيئة يشعر فيها الموظفون بالتقدير والدعم والتحفيز.

استراتيجيات مثل تشجيع التواصل المفتوح، وتقديم تعويضات ومزايا تنافسية، والاستفادة من أدوات تتبع إنتاجية الموظفين وتعزيز التوازن بين العمل والحياة الشخصية والاستثمار في التطوير المهني ليست مجرد حلول للاستقالة الهادئة، بل هي عناصر أساسية لثقافة مزدهرة في مكان العمل.

إن تنفيذ هذه الاستراتيجيات، مدعومة بأدوات مثل إدارة المشاريع في ClickUp يمكن أن تحول مكان العمل إلى مساحة ديناميكية وجذابة حيث يتم إلهام الموظفين لتقديم أفضل ما لديهم في كل مشروع يعملون عليه.

وفي نهاية المطاف، فإن مدى نجاح المؤسسة في تحقيق أهداف الموارد البشرية للحد من الاستقالة الهادئة تكمن في التزامها بخلق بيئة عمل تعطي الأولوية لرفاهية موظفيها ونموهم.

الأسئلة الشائعة الشائعة

1. ما هو الحل للاستقالة الهادئة؟

يكمن الحل لمشكلة الاستقالة الهادئة في المعالجة الاستباقية للقضايا الأساسية التي تؤدي إلى عدم مشاركة الموظفين. ويشمل ذلك تشجيع قنوات الاتصال المفتوحة، وضمان التعويضات والحوافز العادلة، وتعزيز التوازن الصحي بين العمل والحياة الشخصية.

من خلال خلق بيئة عمل داعمة ومرضية، يمكن للمؤسسات إعادة إشراك الموظفين ومكافحة الاستقالة الهادئة.

2. ما هو السبب الجذري للاستقالة الهادئة؟

غالبًا ما ينبع الاستقالة الهادئة من مجموعة من العوامل التي تساهم في عدم رضا الموظفين. ويمكن أن تشمل هذه العوامل عدم وجود تقدير كافٍ لجهودهم، ومحدودية فرص النمو الوظيفي، والممارسات الإدارية غير الفعالة، وعدم التوازن بين العمل والحياة الشخصية. إن معالجة هذه القضايا أمر بالغ الأهمية للحفاظ على قوة عاملة متحمسة ومتفاعلة.

3. كيف تتفاعل مع الاستقالة الهادئة؟

تتطلب الاستجابة للاستقالة الهادئة نهجًا استباقيًا وتعاطفيًا. الخطوة الأولى هي الدخول في حوار مفتوح مع الموظف المتأثر لفهم مخاوفه. من المهم معالجة أي مشاكل تم تحديدها على الفور وتنفيذ استراتيجيات لتحسين تجربتهم في العمل ومستويات مشاركتهم بشكل عام. ويمكن أن يشمل ذلك تعديل عبء العمل أو توفير فرص التطوير المهني أو تعزيز أنظمة التقدير والمكافأة.