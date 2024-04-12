كيفية حساب زمن الدورة الزمنية لتسليم المنتجات في الوقت المحدد

تحتوي السيارة المتوسطة على حوالي 30,000 جزء. حتى قلم الحبر الذي يبدو بسيطًا يحتوي على حوالي 25 جزءًا مختلفًا. وقد يستغرق تصنيع بعضها دقائق، بينما يستغرق تصنيع البعض الآخر أياماً.

في مجال التصنيع، تستخدم المؤسسات العديد من المقاييس لجدولة دورة الإنتاج بدقة والحصول على كل جزء في الوقت المناسب. أحد أهم المقاييس هو زمن الدورة.

ومن المعروف أن هذا المقياس، الذي نشأ من التصنيع الهزيل، أصبح الآن شائعًا في صناعات المنتجات والخدمات. دعنا نرى لماذا وكيف يمكنك استخدامها لتحسين كفاءة الإنتاج لديك.

ما هو زمن الدورة؟

يشير زمن الدورة إلى المدة الفعلية لرحلة عنصر العمل من بداية عملية الإنتاج حتى اكتماله. من المهم أن نلاحظ هنا أن هذا مقياس للوقت الفعلي بناءً على الأداء السابق، وليس التنبؤات/التوقعات المستقبلية.

دعنا نلقي نظرة على بعض الأمثلة. إذا كنت تقوم بتصنيع الأقلام، فهذا هو الوقت من وقت وضع كريات PPC في قالب الحقن إلى وقت الانتهاء من تجميع قلم واحد.

إذا كنت تصنع خبزًا، فهو الوقت الذي تبدأ فيه عجن العجين وإخراج الخبز من الفرن. أما إذا كنت تصنع قمصاناً، فهو الوقت الفاصل بين تقطيع الخامة إلى التعبئة والتغليف الجاهز للشحن.

إذا كان هذا يذكرك بمقاييس أخرى متعلقة بالوقت، فإليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن وقت الدورة مقابل الوقت المستغرق .

زمن الدورة ودورة حياة تطوير البرمجيات ### زمن الدورة ودورة حياة تطوير البرمجيات

على الرغم من أنه في الأصل من التصنيع، إلا أن زمن الدورة أصبح مقياسًا حاسمًا في حساب سرعة تطوير البرمجيات والإنتاجية الهندسية والكفاءة.

لكن أولاً، دعنا نعرّفه. في تطوير البرمجيات، هذا هو الوقت الذي يبدأ فيه الفريق العمل على ميزة ما حتى يتم نشرها في الإنتاج. تستخدم فرق المشروع وقت الدورة بطرق مختلفة.

توقعات التسليم : توقع المدة التي قد تستغرقها المهمة/الميزة لإكمالها

: توقع المدة التي قد تستغرقها المهمة/الميزة لإكمالها تخطيط البصمة : جدولة الميزات/المهام بطريقة تجعلها تعمل بشكل جيد خلال فترة السباق

: جدولة الميزات/المهام بطريقة تجعلها تعمل بشكل جيد خلال فترة السباق التحسين المستمر : التحسين المستمر: دمج حلقات التغذية الراجعة في عملية التطوير لتحسين الجودة

: التحسين المستمر: دمج حلقات التغذية الراجعة في عملية التطوير لتحسين الجودة المراجعات: يساعد وقت الدورة الزمنية المديرين على قياس الإنتاجية الفردية والجماعية

زمن الدورة الزمنية في إدارة المشاريع الرشيقة

يشبه التطوير الرشيق للبرمجيات التصنيع المرن من حيث أنه يركز على الجدولة في الوقت المناسب، وتحسين العملية، والتحسين المستمر، والقضاء على الهدر.

لذلك، في إطار تطوير البرمجيات، يعتبر زمن الدورة مقياسًا رئيسيًا في حساب المهلة الزمنية، وتحسين كفاءة وسرعة التسليم. وهو مهم في دعم مبدأ التطوير الرشيق المتمثل في تقديم برمجيات عاملة بشكل متكرر.

وينطبق هذا بشكل خاص في اختبار البرمجيات، حيث يمكن أن يلعب تتبع زمن الدورة دورًا مضاعفًا في سرعة النشر.

دور وفوائد وقت الدورة الزمنية

مثل المهلة الزمنية ، ووقت التجهيز، والإنتاجية، وما إلى ذلك، فإن وقت الدورة هو مقياس متعلق بالوقت/السرعة تستخدمه المؤسسات لأغراض مختلفة. إليك كيفية استفادة مؤسستك/مشروعك منه في كل حالة.

كلما قل زمن الدورة، كانت الكفاءة أفضل

تقليل زمن الدورة له تأثير مباشر على كفاءة العملية. أي مكسب في الكفاءة يمكّن الفريق من معالجة المزيد من طلبات العملاء أو إصلاح المشكلات بشكل أسرع، مما يؤدي إلى دورة تطوير أكثر إنتاجية.

على سبيل المثال، يمكن للفريق الذي يقوم بتحسين مراحل تكامل التعليمات البرمجية واختبارها لتقليل وقت الدورة من أسبوعين إلى أسبوع واحد أن يضاعف عدد الميزات التي يقدمها في نفس الإطار الزمني.

دورات أسرع يمكن أن تؤدي إلى جودة أعلى

يفترض الناس أن العمل الذي يتم إنجازه بسرعة - والذي يُنظر إليه عادةً على أنه تسرع أو استعجال - يؤثر على جودة المخرجات. في إدارة مشروع سكرم يمكن أن يكون العكس صحيحًا.

تشجع أوقات الدورات الأقصر على إجراء اختبارات وتكرارات أكثر تواترًا، مما يؤدي إلى برامج عالية الجودة. تقلل حلقات التغذية الراجعة السريعة من احتمال وصول عيوب كبيرة إلى الإنتاج.

حساب أزمنة الدورات يخلق إمكانية التنبؤ

عندما تعرف مقدار الوقت الذي تستغرقه مهمة ما، يمكنك التخطيط بشكل أفضل. يمكنك التنبؤ بالجداول الزمنية للتسليم بشكل أكثر دقة وإدارة التوقعات مع أصحاب المصلحة.

على سبيل المثال، إذا كنت تعرف أن متوسط الوقت الذي تستغرقه دورة تسليم ميزة جديدة هو ثلاثة أسابيع، يمكنك جدولة الإصدارات بشكل موثوق. هذه القدرة على التنبؤ تبني الثقة في جميع أصحاب المصلحة.

حسابات وقت الدورة الزمنية تعزز القدرة على التكيف

يتطلب منك أن تكون رشيقًا أن تكون متجاوبًا مع التغييرات وتلبية طلبات العملاء. يعد وقت دورتك مؤشراً مباشراً على مدى سرعة استجابتك. من خلال المقارنة المعيارية للصناعة، يمكنك قياس الميزة التنافسية لشركتك بشكل معقول من خلال أزمنة الدورات.

يعكس زمن الدورة الزمنية جهود التحسين المستمر

تعمل مراقبة وقت الدورة على تعزيز ثقافة التحسين المستمر داخل فريق التطوير، مما يساعدهم على تحديد أوجه القصور ومجالات التحسين باستمرار.

على سبيل المثال، قد يكتشف فريق ما أن مراجعة التعليمات البرمجية تمثل عنق الزجاجة ويعتمد البرمجة الزوجية لمعالجة ذلك، وبالتالي تحسين العملية بشكل عام وتقليل وقت الدورة.

دورات أقصر = عملاء سعداء

يسعد كل عميل عندما يتمكن من الحصول على المخرجات بشكل أسرع. لذا، فإن أوقات الدورات الأقصر تحسن بشكل مباشر من رضا العملاء.

ضع في اعتبارك سيناريو يقلل فيه فريق البرمجيات من زمن دورة طلبات الميزات الجديدة من شهر واحد إلى أسبوعين. يستفيد العملاء من التحديثات الأسرع، وهو ما يمكن أن يكون له تأثير مباشر على النتيجة النهائية.

كل ما سبق = فرق عمل سعيدة

وقت الدورة الزمنية هو مؤشر حاسم للأداء الفردي وأداء الفريق. أوقات الدورات الفعالة تجعل أعضاء الفريق يشعرون بالإنجاز والتقدير. تلبية طلبات العملاء تعزز معنويات الفريق.

يؤدي التحسين المستمر إلى تسريع منحنيات تعلمهم الشخصي، مما يمنحهم شعورًا بالفخر بعملهم. وبشكل عام، غالبًا ما تكون اتجاهات أزمنة الدورات مقياسًا لتقدم الفريق.

والآن بعد أن عرفت هذه الفوائد، كيف يمكنك جنيها؟ دعنا نلقي نظرة.

كيف تحسب زمن الدورة؟

وقت الدورة هو ببساطة الوقت الذي تستغرقه لإكمال مهمة ما من الوقت الذي بدأتها فيه. لذلك، فإن معادلة زمن الدورة واضحة ومباشرة جداً.

معادلة زمن الدورة لعناصر العمل الفردية

زمن الدورة = زمن الانتهاء - زمن البدء

من الأفضل تطبيق الصيغة أعلاه على عناصر العمل الفردية. من عجن العجين للخبز أو ترميز ميزة واحدة. إذا بدأت في الساعة 1230 مساءً وانتهيت في الساعة 230 مساءً، فإن وقت الدورة لهذه المهمة هو ساعتان.

معادلة زمن الدورة للدفعات

ومع ذلك، في معظم الحالات، قد لا يكون وقت الدورة لجزء من العملية - مثل عجن العجين أو الترميز - وحده هو الأكثر قيمة. من الأفضل لمدير المشروع معرفة وقت الدورة من التطوير إلى النشر.

وتسمى هذه المجموعة من المهام بالدفعة وتقاس كزمن دورة الدورة.

زمن دورة الدُفعة = صافي زمن الدورة/عدد الوحدات المنتجة

هنا، صافي زمن الدورة هو مجموع أزمنة الدورات لجميع المهام في الدفعة. يتم قياسه عادةً بالساعات أو الأيام أو الأسابيع، اعتمادًا على نطاق وحجم المشاريع. في التصنيع، يسمى هذا أيضًا صافي زمن الإنتاج.

عدد الوحدات المنتجة هو حساب جميع عناصر العمل (مثل الميزات وإصلاحات الأخطاء وقصص المستخدمين) التي تم إنجازها في هذا الإطار الزمني.

إذا كان هذا يبدو بسيطًا جدًا، فكر مرة أخرى. وقت الدورة، وخاصةً وقت دورة الدفعات، عبارة عن مجموعة من الأجزاء المتحركة المتعددة، لكل منها تعقيداته الخاصة. يمكن أن تؤدي خطوة صغيرة خاطئة إلى تحريف الحسابات، مما يخلق تحديات مختلفة.

عواقب الخطأ في حساب زمن الدورة

بعض العواقب الأكثر شيوعًا لسوء حساب زمن الدورة هي:

عدم دقة الجداول الزمنية للمشروع: قد تؤدي المبالغة في تقدير وقت الدورة الزمنية إلى استخدام غير فعال للموارد وتأخر التسليم، في حين أن التقليل من تقدير الوقت يؤدي إلى مواعيد نهائية صارمة ومواقف مرهقة وعدم رضا الفريق وانخفاض الجودة.

سوء تخصيص الموارد: قد تقوم الفرق بتخصيص موارد كثيرة جدًا أو قليلة جدًا استنادًا إلى سوء تقدير زمن الدورة، مما يتسبب في حدوث اختناقات أو ترك الموارد غير مستغلة بشكل كافٍ.

عدم رضا العملاء: يتوقع العملاء تسليم المنتجات والتحديثات في الوقت المناسب. من من وجهة نظر العميل، قد تبدو أوقات الدورات الزمنية الخاطئة مشبوهة، مما يؤدي إلى فقدان الثقة، والتقييمات السلبية، وفي نهاية المطاف، فقدان الأعمال.

خسائر مالية: يمكن أن يؤدي التقليل من تقدير زمن الدورة إلى تأخيرات أو تجاوزات في التكاليف. يمكن أن تؤدي المبالغة في التقدير إلى إهدار الموارد والنفقات غير الضرورية وضياع فرص السوق.

تجربة مرهقة: يمكن أن يواجه جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك العملاء والشركاء والموظفين، ضغوطًا لا داعي لها ناتجة عن توقعات غير واقعية تستند إلى أوقات دورات العمل التي تم تقديرها بشكل خاطئ. كما أن خطر الإرهاق مرتفع أيضًا.

ويمكن أن يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى تناقص عدد الموظفين، مما يتسبب في نفقات إضافية لتوظيف مواهب جديدة وإلحاقها وتدريبها، ناهيك عن خسارة المعرفة المؤسسية.

أمثلة على حساب وقت الدورة

للتأكد من أنك لا تخطئ في حساب زمن الدورة، عليك أن تفهم كيفية القيام بذلك بشكل صحيح. فيما يلي بعض الأمثلة الفعلية لحساب زمن الدورة باستخدام الصيغة أعلاه.

زمن دورة تطوير ميزات البرمجيات

مطور برامج يسجل 3 ساعات لإصلاح خطأ ما. متوسط الوقت المستغرق لجميع إصلاحات الأخطاء التي يقوم بها هو متوسط الوقت الذي يستغرقه كل مطور برمجيات لإصلاح الأخطاء.

كفريق واحد، تقومون كفريق واحد بإكمال وإطلاق ثماني ميزات في شهر واحد خلال 22 يوم عمل. وقت دورتكم الزمنية هو

زمن الدورة = 22 يومًا/8 ميزات = 2.75 يوم لكل ميزة

وحدة التصنيع

ينتج مصنع لتجميع السيارات 300 سيارة في شهر واحد. إذا كان إجمالي وقت الإنتاج من بداية تجميع السيارة الأولى إلى الانتهاء من السيارة رقم 300 هو 9000 ساعة:

زمن الدورة = 9000 ساعة/300 سيارة = 30 ساعة لكل سيارة

منصة التجارة الإلكترونية

تقوم منصة التجارة الإلكترونية بمعالجة وشحن 1000 طلب في الأسبوع، وتعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. إذن، زمن الدورة هو:

زمن الدورة = 7 أيام × 24 ساعة/1000 طلب = 0.168 ساعة لكل طلب، أي حوالي 10 دقائق.

والآن بعد أن عرفت كيفية حساب زمن الدورة، إليك كيفية استخدامها في إدارة مشروعك اليومي.

استخدام وقت الدورة للوصول إلى أهداف المشروع والتسليم وقياسه

يعد قياس وتسجيل وتحسين زمن الدورة الزمنية أحد أكثر الجوانب التحويلية في إدارة أي مشروع. وكما رأينا أعلاه، يمكن أن يؤثر ذلك على مقاييس مختلفة، من معنويات الفريق إلى النتيجة النهائية للعملاء.

ولضمان تتبع أوقات الدورات وتحسينها باستمرار، ابدأ باستخدام برنامج إدارة المشاريع مثل ClickUp. لنرى كيف.

1. قياس زمن الدورة

قبل أي شيء آخر، قم بإعداد أنظمة لقياس زمن الدورة. عادةً ما تكون هذه المعلومات متاحة في الجداول الزمنية، ومع ذلك، فإن معظم فرق البرامج تملأ الجداول الزمنية بشكل عشوائي في النهاية.

لتتبع وقت الدورة بدقة، جرب تتبع الوقت في ClickUp التي تسمح لكل عضو في الفريق ببدء/إيقاف مؤقت أو إدخال الوقت يدويًا. يمكن للفرق تتبع الوقت لكل مهمة/مهمة فرعية. والأكثر من ذلك؟ يمكن لأعضاء الفريق المتعددين تتبع الوقت لنفس المهمة أيضًا.

تتبع الوقت بكفاءة باستخدام ClickUp

2. تحليل أوقات الدورات

بمجرد تسجيل الوقت الذي تستغرقه كل مهمة، يمكنك البدء في تحليل الاتجاهات. إن لوحة معلومات ClickUp مكان رائع لتجميع كل الأفكار التي تحتاجها في مكان واحد.

قم بتحسين تخطيط فريقك وأدائه باستخدام لوحة معلومات ClickUp Sprint Dashboard، بما في ذلك سرعة السباق، والإنفاق، والإنفاق، والوقت المستغرق، ووقت الدورة، ومخططات التدفق التراكمي

استخدم هذه الرؤى من برنامج إدارة المشاريع الرشيقة من ClickUp لإبلاغ القرارات الإستراتيجية، مثل إعادة تخصيص الموارد أو تعديل سير العمل، لتحسين زمن الدورة، وتحسين مخرجات المشروع والأداء

3. تحديد مفسدات الإنتاجية

تتمثل نتيجة تحليل وقت الدورة في تحديد مفسدات الإنتاجية. وفيما يلي بعض أكثرها شيوعًا التي يجب البحث عنها.

عوائق الاختناقات

عنق الزجاجة هو عندما تؤدي مرحلة معينة في العملية إلى إبطاء تدفق العمل، مما يتسبب في التأخير وزيادة زمن الدورة. يمكن تجنب ذلك من خلال:

قياس زمن الدورة لكل عنصر عمل على حدة في الدفعة الخاصة بك

تقييم العناصر التي تستغرق وقتًا لا مبرر له

تنفيذ تحسينات مستهدفة لتخفيف هذه العوائق، مثل إعادة تخصيص الموارد أو تبسيط سير العمل

أوقات الانتظار والتأخير

لنفترض أن زمن الدورة الفردية لديك يصل إلى 20 ساعة؛ ومع ذلك، فإن زمن دورة الدُفعات لنفس العملية هو 80 ساعة. هذا يعني أن هناك وقت انتظار في مكان ما.

استخدم انقر فوق مخططات جانت لمعرفة الفجوات بين نهاية دورة وبداية الدورة التالية في نفس الدفعة. افهم أوجه القصور من أجل تحسين جدولة الموارد عبر المهام والمشاريع.

الإفراط في المعالجة

الإفراط في المعالجة هو عندما تضع المزيد من العمل في منتج أو خدمة أكثر مما يطلبه العميل أو مما هو ضروري للمشروع. وهذا يمكن أن يؤدي إلى سوء إدارة وقت المشروع .

إن أفضل طريقة لتجنب الإفراط في المعالجة هي قياس أوقات الدورات الزمنية مع المشاريع الأخرى/معايير الصناعة. إذا كنت تستغرق وقتًا طويلاً لتسليم شيء ما، فقم بإلقاء نظرة على السبب.

إذا لم تكن متأكدًا من أين تبدأ، فجرّب بعضًا مما يلي قوالب إدارة الوقت . قم بتطبيقها عبر المشاريع لجمع البيانات للمقارنة المعيارية.

4. تحسين العمليات

استنادًا إلى الحسابات والرؤى الدقيقة، قم بتحسين عملياتك لتقليل أزمنة الدورات.

أتمتة العمليات التي لا تحتاج إلى إكمالها يدويًا. أتمتة ClickUp يحتوي على أكثر من 100 نموذج عبر احتياجات إدارة المشاريع.

ClickUp Automations لإدارة المشاريع بكفاءة أكبر

جعل عمليات التسليم أكثر بساطة مع مهام ClickUp والمهام الفرعية وقوائم المراجعة. اكتب قصص المستخدم الشاملة في وصف المهام واستخدم قوائم المراجعة لمعايير القبول.

قم بتبسيط وثائق المنتج باستخدام ClickUp Brain. استخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة في كتابة الوثائق أو تدقيق عملك وتحريره وتلخيصه.

تسليم المشاريع في الوقت المحدد في كل مرة باستخدام ClickUp

سواء كنت مصمماً داخلياً مستقلاً أو مدير مشروع في مؤسسة كبيرة لتطوير البرمجيات، فإن وقت الدورة الزمنية هو مقياسك الأساسي للإنتاجية والكفاءة.

وبصفتك مُصنِّعاً أو مزوِّد خدمات، فهو يساعدك على فهم المدة التي تستغرقها المهمة. في الحد الأدنى، يمكنك استخدام أوقات الدورات للتنبؤ بالجداول الزمنية للتسليم لعملائك. وعلى أقصى تقدير، يمكنك إجراء حسابات بسيطة للربحية لمعرفة ما إذا كان بإمكان عملك أن يحافظ على نفسه بهذا المعدل.

يمكن استخدام أزمنة الدورات لتحسين خطوط التجميع المعقدة أو تلبية احتياجات التطوير الشخصي أو وضع استراتيجية التسعير الصحيحة أو تحسين وضع الميزانية.

يعد دمج أزمنة الدورات في مشاريعك استراتيجية قوية لإطلاق العنان لإنتاجية وكفاءة أعلى. فهو يسرع من أوقات التسليم ويحسن الجودة الإجمالية للمخرجات.

يجعل ClickUp من السهل للغاية دمج حسابات زمن الدورة في سير عمل مشروعك. انظر بنفسك. جرّب ClickUp اليوم مجانًا !

الأسئلة الشائعة حول وقت الدورة

1. ما هي معادلة زمن الدورة؟

معادلة زمن الدورة لعناصر العمل الفردية هي كما يلي:

زمن الدورة = زمن الانتهاء - زمن البدء

معادلة زمن الدورة للدفعات، أي مجموعات عناصر العمل التي تكمل مهمة/التسليم هي كما يلي.

زمن دورة الدفعة = صافي زمن الدورة/عدد الوحدات المنتجة

2. كيف يمكنني حساب دورة الدورة؟

تحديد تواريخ البدء والانتهاء: تحديد تاريخ بدء المشروع وتاريخ الانتهاء المتوقع أو الفعلي.

احسب المدة: عن طريق طرح تاريخ البدء من تاريخ الانتهاء.

إذا كنت تخطط وليس لديك تاريخ انتهاء، يمكنك تقدير المدة بناءً على مشاريع سابقة مماثلة.

دورة الفترة = تاريخ انتهاء المشروع - تاريخ بدء المشروع

3. كيف تحسب مدة دورة الماكينة؟

حدد نقطتي بداية ونهاية العملية التي تقيسها

قم بقياس إجمالي وقت الإنتاج، بما في ذلك وقت المعالجة الفعلي، ووقت التحميل والتفريغ، ووقت الفحص، وأي وقت خمول بين العمليات

احسب عدد الوحدات المنتجة

احسب زمن الدورة باستخدام المعادلة: وقت دورة الماكينة = إجمالي وقت الإنتاج / إجمالي عدد الوحدات المنتجة

على سبيل المثال، إذا استغرقت الماكينة 120 دقيقة لإنتاج 60 وحدة، فإن زمن دورة الماكينة سيكون 120/60 = دقيقتين لكل وحدة.

هذا يعني أنه في المتوسط، تستغرق الماكينة دقيقتين لإكمال دورة تشغيل واحدة، وإنتاج وحدة واحدة.