10 بدائل ومنافسين ل Jupyter Notebook في عام 2025

إذا كنت على دراية بدفتر Jupyter Notebook، فأنت تعلم أنه أداة ممتازة لإنشاء ومشاركة المستندات التي تحتوي على كود مباشر ومعادلات وتصورات ونص سردي.

ومع ذلك، فإن عالم علوم البيانات والترميز يتطور باستمرار، كما أن بيئة دفتر الملاحظات التعاونية والتفاعلية أمر لا بد منه. يبحث بعض المستخدمين أيضًا عن بدائل ل Jupyter لأنه يفتقر إلى ميزات إصدار البيانات وإكمال التعليمات البرمجية.

لا مزيد من المشاركة وإدارة إصدارات متعددة من دفاتر Jupyter Notebooks! اختر أداة تفاعلية تسهل التعاون.

دعنا نستكشف أفضل 10 بدائل ومنافسين لـ Jupyter اليوم. سواء كنت عالم بيانات متمرسًا أو بدأت للتو رحلة البرمجة الخاصة بك، هناك شيء ما هنا للجميع.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Jupyter Notebook؟

عند البحث عن بدائل Jupyter، تأكد من وضع قائمة مختصرة بالبدائل التي:

تقدم تجربة مستخدم رائعة: ابحث عن بدائل Jupyter التي تبسط التنقل وتحسن تجربة المستخدم من خلال واجهة سهلة الاستخدام

ابحث عن بدائل Jupyter التي تبسط التنقل وتحسن تجربة المستخدم من خلال واجهة سهلة الاستخدام تمكين التعاون المتسق: ضع في اعتبارك مدى قدرة الأداة التي اخترتها على دعم العمل التعاوني. ابحث عن التحديثات في الوقت الفعلي والتحكم في التكيف ومشاركة السجلات

ضع في اعتبارك مدى قدرة الأداة التي اخترتها على دعم العمل التعاوني. ابحث عن التحديثات في الوقت الفعلي والتحكم في التكيف ومشاركة السجلات دعم تصور البيانات: اختر بدائل Jupyter التي تتيح لك تصور بياناتك بفعالية من خلال المخططات التفاعلية ولوحات المعلومات

اختر بدائل Jupyter التي تتيح لك تصور بياناتك بفعالية من خلال المخططات التفاعلية ولوحات المعلومات توفير تأهيل ودعم كبيرين : ضع قائمة مختصرة بالحلول التي تقدم وثائق شاملة وإمكانية الوصول إلى مجتمع علوم البيانات الداعم أو فريق دعم العملاء

: ضع قائمة مختصرة بالحلول التي تقدم وثائق شاملة وإمكانية الوصول إلى مجتمع علوم البيانات الداعم أو فريق دعم العملاء السماح بالعمل بسلاسة: تأكد من أن الأداة التي تختارها متوافقة مع لغات البرمجة العادية وتنسيقات الملفات

## أفضل 10 بدائل لدفتر جوبيتر لاستخدامها في عام 2024

لنستكشف الآن أفضل بدائل Jupyter لعلوم البيانات في عام 2024.

1. كليك أب

ClickUp هي أداة شاملة تقدم نهجاً متعدد الاستخدامات وتعاونياً لإدارة المشاريع والمستندات.

استخدم مستندات ClickUp Docs لتوثيق المعلومات المهمة ومشاركتها مع الفريق

من خلال واجهته سهلة الاستخدام ومجموعة واسعة من خيارات التنسيق، يمكنك بسهولة استخدام مستندات ClickUp لإنشاء وتحرير المستندات لأي مشروع أو خارطة طريق أو قاعدة معرفية أو مهمة.

وهناك المزيد. يتيح لك ClickUp Docs أيضًا التعاون مع فريقك في الوقت الفعلي. تخيل العمل على المستندات معًا ومشاركة الأفكار وإجراء التغييرات حسب الحاجة، كل ذلك في مكان واحد.

وبفضل التحكم في الإصدار، أصبح تتبع التغييرات والعودة إلى الإصدارات السابقة أمراً سهلاً للغاية. لا مزيد من الارتباك أو الفوضى!

قم بتبسيط رحلة البرمجة الخاصة بك مع منشئ مقتطفات التعليمات البرمجية بالذكاء الاصطناعي، المصمم لتبسيط عملية دمج المقتطفات في مشاريعك دون عناء

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك حتى إضافة ملفات HTML، وإنشاء مواصفات اختبارية، وإنشاء مقتطفات أكواد بمساعدة ClickUp Brain مساعد ذكاء اصطناعي شامل يمكنه أيضًا مساعدتك في إنشاء قوالب وجداول لتخزين البيانات.

إذا كنت قلقاً بشأن تحليل البيانات، فإن ClickUp يساعدك في ذلك أيضاً. إن قالب نتائج تحليل بيانات ClickUp هو وسيلة تنظيم وعرض النتائج التي توصلت إليها.

استخرج الرؤى وتصور الاتجاهات واتخذ قرارات مستنيرة باستخدام قالب نتائج تحليل البيانات ClickUp

يمكنك بسهولة إنشاء هذا القالب وتعديله ومشاركته مع فريقك من خلال أقسام لتلخيص النتائج الرئيسية وتصور البيانات وتقديم التوصيات.

هذا ليس كل شيء! انقر فوق المفكرة نهجًا أكثر تنوعًا في تدوين الملاحظات والعصف الذهني وتنظيم الأفكار من Jupyter Notebook. يمكنك إنشاء الملاحظات وتنظيمها في هيكل هرمي، مما يسهل تتبع المواضيع والمواضيع الفرعية المختلفة. وبفضل خيارات التنسيق الغنية مثل الخط العريض والمائل والنقاط المائلة، ستكون ملاحظاتك غنية بالمعلومات وجذابة بصريًا.

سجّل الملاحظات والأفكار والتذكيرات السريعة باستخدام ClickUp Notepad

تتكامل ClickUp Notepad بسلاسة مع ميزات ClickUp الأخرى. اربط ملاحظاتك بالمهام أو المستندات أو عناصر ClickUp الأخرى، مما يسهل الرجوع إلى المعلومات ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، يعني التعاون في الوقت الفعلي أنه يمكنك تبادل الأفكار ومشاركتها مع أعضاء فريقك، بغض النظر عن مكان وجودهم.

أفضل ميزات #### ClickUp

تحسين سير عمل تحليل البيانات من خلال التكامل مع Jupyter Notebook أو RStudio أو Python

احصل على إجابات فورية ودقيقة وسياقية من أي عمل داخل ClickUp ومتصلة به باستخدام ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك

إنشاء وتحليل ومشاركة النصوص، والرموز، ومستندات إجراءات التشغيل الموحدة، وسياسات البيانات، والمزيد باستخدام ClickUp Docs

استخدم خيارات التصور المختلفة مثل مخططات جانت والتقويمات والجداول الزمنية لتصور البيانات المتعلقة بالمهام والمشاريع والفرق

التكامل مع أدوات الطرف الثالث مثل جداول بيانات Google وMicrosoft Excel وTableau لتحليل البيانات وتصورها بكفاءة

أتمتة المهام المتعلقة بالبيانات مثل جمع البيانات وتحليلها وتصورها باستخدام ميزات مثل مهام سير العمل المخصصة والحقول المخصصة والأتمتة، مما يوفر الوقت والجهد

ضمان أمان البيانات وخصوصيتها باستخدام التشفير وعناصر التحكم في الوصول وسجلات التدقيق لحماية البيانات الحساسة

قيود النقر فوق

يحتوي ClickUp على العديد من الميزات ويمكن تخصيصه لأدوار مختلفة، لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت للمستخدمين الجدد لتعلم كل شيء

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار ClickUp Brain متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp Brain

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,380 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,380 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

2. CoCalc

عبر CoCalc الحساب التعاوني وعلوم البيانات (CoCalc) من شركة Sagemath، هي منصة على الإنترنت للبرمجة التعاونية. وهي الأنسب للطلاب والباحثين والمعلمين للمشاريع التعاونية والتدريس عن بُعد.

وهي توفر بيئة يمكنك من خلالها إنشاء وتحرير وتشغيل التعليمات البرمجية بلغات برمجة مختلفة، بما في ذلك Python و R و Julia و SageMath.

يدعم CoCalc أيضًا LaTeX تحرير المستندات ويتكامل مع دفاتر Jupyter Notebooks.

أفضل ميزات CoCalc

العمل على نفس المشروع في نفس الوقت مع ميزات التعاون في الوقت الفعلي

استخدم أدوات تصور البيانات لإنشاء مخططات ورسوم بيانية ومخططات داخل مشاريعك

تواصل مع المتعاونين من خلال ميزات الدردشة ومؤتمرات الفيديو المدمجة

قيود CoCalc

يحتوي المستوى المجاني على قيود على الموارد، مثل حصص الذاكرة ووحدة المعالجة المركزية، والتي قد تقيد العمليات الحسابية المعقدة أو مجموعات البيانات الكبيرة

تسعير CoCalc

هاوٍ: 10.86 دولار شهريًا

10.86 دولار شهريًا مجموعة الباحثين الأكاديميين: 123.98 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

123.98 دولارًا أمريكيًا/شهريًا مجموعة العاملين في مجال الأعمال: 104.16 دولار/شهرًا

التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات متاحة

لا توجد مراجعات متاحة Capterra: لا توجد مراجعات متاحة

3. المجلة التالية

عبر المجلة التالية Nextjournal هي عبارة عن منصة على شبكة الإنترنت تدمج التعليمات البرمجية الحاسوبية مع النص السردي.

تدعم المنصة العديد من لغات البرمجة، بما في ذلك Python و R و Julia و Clojure، بالإضافة إلى مصادر البيانات والمكتبات الخارجية.

وتتمثل إحدى الميزات الرئيسية لمنصة Nextjournal في قدرتها على إنشاء مقالات بحثية قابلة للتكرار تتضمن جميع التعليمات البرمجية والبيانات والتصورات اللازمة لإعادة إنتاج النتائج. وهذا يضمن الشفافية ويسمح للآخرين بالبناء على العمل.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم Nextjournal ميزات التعاون التي تسمح لعدة مستخدمين بالعمل على نفس المفكرة في نفس الوقت. وهذا يجعل من السهل على الفرق التعاون في المشاريع ومشاركة عملهم مع الآخرين.

أفضل ميزات Nextjournal

كتابة التعليمات البرمجية وتشغيلها في الوقت الفعلي وتصور النتائج من خلال النصوص والصور والمخططات التفاعلية

شارك عملك وتعاون مع الآخرين

تتبع التغييرات بسرعة مع الإصدار التلقائي

قيود المجلة التالية

قد يجد بعض المستخدمين أنه قد لا يغطي احتياجات مستندات متطلبات المنتج تسعير المجلة التالية

مجاناً

الفريق: يبدأ من 299 دولارًا شهريًا

يبدأ من 299 دولارًا شهريًا المؤسسات: تبدأ من 499 دولارًا شهريًا

التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات متاحة

لا توجد مراجعات متاحة Capterra: لا توجد مراجعات متاحة

4. ديب نوت

عبر الحاشية العميقة بديل آخر ل Jupyter Notebook هو Deepnote. إنها منصة تفاعلية لعلوم البيانات تهدف إلى جعل التعاون والتكرار أسهل لعلماء البيانات والمحللين مثلك.

يوفر محرر أكواد وواجهة دفترية مشابهة ل Jupyter ولكن مع ميزات إضافية مثل التعاون في الوقت الحقيقي, التحكم في الإصدار, والقدرة على مشاركة المشاريع بسهولة مع الآخرين.

تتكامل Deepnote مع مكتبات وأدوات علوم البيانات الشائعة مثل pandas و sci-kit-learn و TensorFlow، كما تدعم مجموعة واسعة من لغات البرمجة بما في ذلك Python و R و SQL.

تم تصميم المنصة لتكون سهلة الاستخدام، مع التركيز على تسهيل البدء والعمل مع الآخرين في مشاريع علوم البيانات.

أفضل ميزات Depnote

تعاون مع زملائك في الفريق في الوقت الفعلي وقم بإدارة التحكم في الإصدار مع تكامل Git

اختر من بين مجموعة من تنسيقات الرسوم البيانية والمخططات الجذابة

دمج SQL للاستعلام عن قواعد البيانات مباشرةً داخل دفتر ملاحظاتك، مما يسهل عملية تحليل البيانات

شارك عملك بسهولة عبر الروابط أو قم بتصديره كملفات PDF/HTML، وقم بتخصيص تجربتك باستخدام سمات واختصارات مخصصة لسير عمل أكثر كفاءة

قيود دفتر الملاحظات

دعم محدود للغات البرمجة

الاعتماد على الاتصال بالإنترنت

تسعير Deepnote

مجاناً

الفريق: 39 دولارًا/محرر شهريًا

39 دولارًا/محرر شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات تقييمات ومراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 70 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 70 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات متاحة

5. غوغل كولاب

عبر جوجل كولاب Google Colab، المعروفة أيضًا باسم Google Colaboratory، هي خدمة قائمة على السحابة تتيح لك كتابة وتنفيذ كود Python في بيئة قائمة على المتصفح. وهي من بين بدائل Jupyter الشائعة لتحليل البيانات والتعلم الآلي ومهام التعلم العميق.

وهو يوفر إمكانية الوصول إلى وحدات معالجة الرسومات (GPUs) ووحدات معالجة المكثفات (TPUs) لإجراء عمليات حسابية أسرع، وهو أمر مفيد بشكل خاص لتدريب نماذج التعلم العميق. بالإضافة إلى ذلك، يتكامل Google Colab مع Google Drive، مما يجعل استيراد مجموعات البيانات وتصدير النتائج أمرًا سهلاً. يمكنك أيضًا التعاون مع الآخرين من خلال مشاركة دفاتر ملاحظاتك معهم.

يأتي Google Colab مزودًا بمكتبات مثبتة مسبقًا مثل NumPy و pandas و matplotlib و TensorFlow، بحيث يمكنك البدء بسرعة في تحليل البيانات ومهام التعلم الآلي. كما أنها تدعم Markdown، مما يتيح لك تصميم المستندات مع التعليمات البرمجية المضمنة والتصورات والنص التوضيحي.

تعد مشاركة دفاتر ملاحظاتك مع مستخدمين آخرين أمرًا سهلاً مع Google Colab؛ يمكنك إنشاء رابط أو تصدير دفتر الملاحظات كملف .ipynb.

أفضل ميزات Google Colab

الحصول على وصول مجاني إلى مسرعات الأجهزة القوية، مما يسرع من العمليات الحسابية المعقدة

استيراد مجموعات البيانات وتصدير النتائج، مما يسهل التعاون

تجربة التعليمات البرمجية وتصور النتائج في واجهة تفاعلية

علِّم وتعلَّم التعلُّم الآلي وعلوم البيانات من خلال منصة يسهل الوصول إليها

قيود Google Colab

يحتوي الإصدار المجاني على قيود على الحد الأقصى لوقت التنفيذ (12 ساعة)، والحد الأقصى لحجم دفتر الملاحظات (100 ميغابايت)، والحد الأقصى للذاكرة (25 غيغابايت). إذا كنت بحاجة إلى المزيد من الموارد، فقد تضطر إلى الترقية إلى خطة مدفوعة أو استخدام منصات أخرى

أسعار جوجل كولاب

مجانًا

الدفع حسب الاستخدام: يبدأ من 11.79 دولارًا أمريكيًا مقابل 100 وحدة حسابية

يبدأ من 11.79 دولارًا أمريكيًا مقابل 100 وحدة حسابية كولاب برو : 11.79 دولارًا شهريًا

: 11.79 دولارًا شهريًا كولاب برو+: 58.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر

58.99 دولارًا أمريكيًا في الشهر Colab Enterprise: ادفع مقابل ما تستخدمه

تقييمات ومراجعات جوجل كولاب

G2: لا توجد مراجعات متاحة

لا توجد مراجعات متاحة Capterra: لا توجد مراجعات متاحة

6. كاجل

عبر كاغل Kaggle عبارة عن منصة للعثور على مجموعات البيانات ونشرها، واستكشاف وبناء النماذج في بيئة دفتر ملاحظات علوم البيانات على شبكة الإنترنت، والعمل مع علماء البيانات الآخرين ومهندسي التعلم الآلي، والدخول في مسابقات لحل تحديات علوم البيانات.

توفر المنصة أدوات لتنظيف البيانات واستكشافها، وواجهة ترميز قائمة على الويب، وبيئة تنفيذ قائمة على السحابة.

كما تقدم Kaggle أيضاً موارد تعليمية، مثل البرامج التعليمية والدورات التدريبية والندوات عبر الإنترنت، لمساعدتك على تطوير مهاراتك في علوم البيانات والتعلم الآلي.

أفضل ميزات Kaggle

الغوص في مجموعة Kaggle الواسعة من مجموعات البيانات، واستكشاف مجموعة واسعة من الموضوعات

استخدام واجهة Kaggle Notebooks لإنشاء ومشاركة التحليلات ونماذج التعلم الآلي، وتعزيز التعاون

السماح بالوصول إلى بيانات التطبيق عبر واجهات برمجة التطبيقات وإنشاء نص بناءً على مطالبة نصية

الانخراط في منتديات Kaggle، وطرح الأسئلة، ومشاركة الأفكار، والتعاون مع علماء البيانات الآخرين وممارسي التعلم الآلي

قيود Kaggle

صعبة بالنسبة للمبتدئين حيث أن المسابقات ومجموعات البيانات موجهة بشكل عام لعلماء البيانات الأكثر خبرة

قد يجد بعض المستخدمين صعوبة في التميز أو الحصول على تقدير لعملهم، خاصةً في المسابقات الكبيرة حيث يوجد العديد من المشاركين

تسعير #### تسعير كاجل

مجاناً

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات كاجل

G2: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات متاحة

7. منطاد

عبر زيبلين يعد Apache Zeppelin أداة قوية تمكّنك من استكشاف البيانات وتحليلها وتصورها باستخدام لغات برمجة مختلفة مثل SQL وPython وScala وR.

وهي تُعد من بين بدائل Jupyter الشائعة لعلماء البيانات والمحللين والمهندسين الذين يعملون مع مجموعات بيانات كبيرة ويقومون بمهام تحليلية معقدة.

وبفضل أدوات التصور المدمجة والتكامل مع Apache Spark، يتيح لك Zeppelin إنشاء دفاتر ملاحظات تفاعلية ومشاركة عملك والتعاون مع الآخرين في مشاريع تعتمد على البيانات.

سواءً كنت مبتدئًا أو خبيرًا في تحليلات البيانات التنبؤية ، يمكن أن يساعدك Apache Zeppelin في تحويل البيانات الأولية إلى رؤى قيمة.

أفضل ميزات Zeppelin

إنشاء تصورات مذهلة وإجراء تحليل معقد للبيانات

تمكين الدعم متعدد اللغات لأغراض تصحيح الأخطاء البرمجية بكفاءة

استخدام قدرات قوية لتحليل البيانات الضخمة

إجراء استكشاف شامل للبيانات باستخدام دفاتر ملاحظات تفاعلية

تخصيص تجربة التحليلات الخاصة بك وتوسيع نطاقها دون عناء لمجموعات البيانات الكبيرة والحوسبة الموزعة

قيود Zeppelin

دعم محدود لمصادر البيانات مقارنةً بأدوات تحليل البيانات الأخرى

بالنسبة للمبتدئين، قد يكون لواجهة Apache Zeppelin واستخدامه منحنى تعليمي حاد

تسعير منطاد زيبلين

مجاني

تقييمات ومراجعات منطاد المنطاد

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: تقييمات ومراجعات غير كافية

8. سحابة زحل

عبر سحابة زحل ساتورن كلاود هي شركة رائدة في مجال توفير منصات علوم البيانات والتعلم الآلي القائمة على السحابة.

مع التركيز على سهولة الوصول والتعاون، تُمكِّن Saturn Cloud علماء البيانات والمحللين من العمل بسلاسة عبر مختلف أطر وأدوات التعلم الآلي. توفر منصتهم بيئات مُدارة لأطر العمل الشائعة مثل TensorFlow وPyTorch، مما يسهل تطوير النماذج ونشرها بسرعة.

بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك دعم Saturn Cloud للحوسبة الموزعة بتوسيع نطاق أعباء العمل بكفاءة.

وبفضل ميزات مثل التحكم في الإصدار، وإدارة البيانات، وقدرات النشر، تُمكِّن Saturn Cloud فرق البيانات من تبسيط سير عمل التعلم الآلي وتقديم نماذجهم للإنتاج بشكل أسرع.

أفضل ميزات ساتورن كلاود

تكوين أطر التعلم الآلي الخاصة بك وتوسيع نطاقها بسهولة

التعاون مع دفاتر Jupyter Notebooks للعمل بشكل تفاعلي ومشاركة الرؤى مع فريقك

توزيع الحوسبة وتوسيع نطاق أعباء عملك عبر أجهزة متعددة لمعالجة أسرع

تتبع التغييرات والتعاون بفعالية مع ميزات التحكم في الإصدار

يمكنك الوصول إلى البيانات ومعالجتها وتصورها داخل المنصة

تبسيط تخطيط العمليات لنماذج التعلم الآلي الخاصة بك

قيود سحابة ساتورن

قد تكون هناك قيود على مقدار موارد الحوسبة أو التخزين أو النطاق الترددي الذي يمكن استخدامه

قد تكون بعض الميزات أو عمليات التكامل متاحة فقط مع خطط اشتراك محددة

أسعار سحابة ساتورن السحابية

الاستضافة: مجانية

مجانية المؤسسات المستضافة: أسعار مخصصة

أسعار مخصصة المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات ساتورن كلاود

G2: 5/5 (أكثر من 250 تقييم)

5/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

9. دفاتر مايكروسوفت أزور

عبر دفاتر مايكروسوفت أزور توفر Microsoft Azure Notebooks بيئة قائمة على السحابة تتيح لك إنشاء دفاتر ملاحظات وتشغيلها دون تثبيت أي برنامج على جهازك المحلي.

تسهل هذه المنصة مفتوحة المصدر على فرق العمل التعاون في المشاريع، حيث يمكنهم جميعاً الوصول إلى نفس الدفاتر من أي جهاز متصل بالإنترنت.

بالإضافة إلى توفير بيئة تعاونية، تسهّل Azure Notebooks إدارة دفاتر الملاحظات ومشاركتها. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء مشاريع لتنظيم دفاتر ملاحظاتك واستخدام التحكم في الإصدار لتتبع التغييرات بمرور الوقت. يمكنك أيضًا مشاركة دفاتر ملاحظاتك مع الآخرين من خلال إنشاء رابط يفتح دفتر الملاحظات في متصفح الويب الخاص بهم.

تتكامل دفاتر Azure Notebooks مع خدمات Azure الأخرى، مثل Azure Machine Learning، بحيث يمكنك بسهولة نشر نماذج التعلم الآلي التي تم إنشاؤها في دفاتر ملاحظاتك على السحابة. وهذا يجعل تطوير ونشر حلول التعلم الآلي أسهل.

أفضل ميزات دفاتر مايكروسوفت Azure Notebooks

إنشاء ومشاركة دفاتر الملاحظات للتعاون مع الزملاء وأصحاب المصلحة في المشاريع

التكامل مع خدمات Azure، ونشر نماذج التعلم الآلي، وتوسيع نطاق أعباء العمل حسب الحاجة

إنشاء تصورات بيانات تفاعلية وتحليل بياناتك والتعلم من نتائجك باستخدام مجموعة متنوعة من لغات البرمجة

استخدم خلايا تخفيض السعر لتنسيق دفاتر ملاحظاتك للعروض التقديمية الاحترافية وضمان أمان البيانات والامتثال التنظيمي باستخدام ميزات Azure القوية

تشغيل دفاتر الملاحظات محليًا أو في السحابة، وتتبع التغييرات، وتكرار عملك، واستكشاف بياناتك

قيود دفتر ملاحظات مايكروسوفت أزور

للمستوى المجاني قيود على الموارد، بما في ذلك محدودية موارد وحدة المعالجة المركزية والذاكرة

خيارات تخصيص محدودة لدفاتر الملاحظات، خاصةً السمات والإضافات المخصصة

تسعير دفاتر ملاحظات مايكروسوفت أزور

مجاني

تقييمات ومراجعات دفاتر مايكروسوفت أزور الدفترية

G2: لا توجد مراجعات متاحة

لا توجد مراجعات متاحة Capterra: لا توجد مراجعات متوفرة

10. IBM Watson Studio

عبر استوديو آي بي إم واتسون الأداة الأخيرة في قائمة بدائل Jupyter هي IBM Watson Studio. وهو عبارة عن منصة شاملة لعلوم البيانات والتعلم الآلي مصممة لمساعدة الشركات على بناء نماذج الذكاء الاصطناعي وتدريبها ونشرها.

وهي توفر أدوات لإعداد البيانات وتطوير النماذج ونشرها وميزات التعاون لتسهيل العمل الجماعي بين علماء البيانات ومحللي الأعمال.

يدعم Watson Studio لغات البرمجة الشائعة مثل Python وR، ويتكامل مع مصادر البيانات المختلفة والبيئات السحابية.

تتضمن المنصة أيضًا إمكانات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي التلقائي، الذي يعمل على أتمتة عملية التوثيق, وWatson Machine Learning، والتي تتيح سهولة نشر النماذج وإدارتها.

أفضل مزايا IBM Watson Studio

استخدام AutoAI لتسريع عملية إنشاء نماذج التعلم الآلي وتحسينها

ربط ودمج البيانات من مصادر مختلفة لضمان تحليل البيانات بشكل شامل وفعال

تبسيط نشر نماذج التعلّم الآلي في بيئات الإنتاج للاستخدام في العالم الحقيقي

قيود IBM Watson Studio

قد تؤدي الميزات والخدمات المميزة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل

تسعير IBM Watson Studio

على سحابة IBM Cloud Pak للبيانات: تسعير مخصص

تسعير مخصص على IBM Cloud Pak® للبيانات كخدمة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات IBM Watson Studio

G2: 4.2/5 (أكثر من 160 مراجعة)

4.2/5 (أكثر من 160 مراجعة) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

## عزز مشاريع علوم البيانات الخاصة بك باستخدام ClickUp

هناك مجموعة من بدائل Jupyter التي يمكنك التفكير فيها إذا كنت ترغب فقط في إنشاء المستندات ومشاركتها. ولكن مع ClickUp، يمكنك القيام بأكثر من ذلك بكثير. فالمنصة لا تتعلق فقط بالمستندات وتحليل البيانات. إنها أداة متعددة الاستخدامات توفر ميزات إدارة المشاريع، والتوثيق، والتعاون، والأتمتة، مما يجعلها حلاً رائعاً شاملاً.

لذلك، إذا كنت تبحث عن تجربة شيء جديد لإدارة مشاريع علوم البيانات الخاصة بك بكفاءة, جرّب ClickUp وشاهد الفرق الذي يمكن أن يحدثه في سير عملك.