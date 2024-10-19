10 بدائل بيكتورية لإنشاء مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي في 2025

تغلغلت أدوات الذكاء الاصطناعي في كل مجال تقريبًا اليوم، وعالم الإبداع ليس استثناءً. ويمكن القول إن الذكاء الاصطناعي قد أثبت نفسه على أنه لا غنى عنه في هذا المجال.

وقد أثر الذكاء الاصطناعي التوليدي على إنتاج الفيديو التقليدي أيضاً. من برامج صناعة الفيديو إلى أدوات تحرير الفيديو عبر الإنترنت التي تعمل على تحسين كيفية ظهورك على الشاشة، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعدك في إنتاج مقاطع فيديو بجودة احترافية اليوم. يمكن لمنشئي المحتوى ومسوّقي المحتوى نشر محتوى عالي الجودة في نصف الوقت باستخدام منصة إنشاء الفيديو.

تقوم هذه الأدوات بالكثير - بعضها يساعدك في إنشاء صور رمزية مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي، والبعض الآخر يمكنه إنشاء مقاطع فيديو مذهلة بمطالبات قصيرة فقط، بينما يركز البعض الآخر على تحسين الفيديو عن طريق إزالة الخلفيات وغيرها.

بيكتوري هي إحدى هذه الأدوات التي أصبحت مفضلة لدى المبدعين على مستوى العالم. ومع ذلك، فقد كان المستخدمون يبحثون عن بدائل بسبب ميزات الأتمتة المحدودة والواجهة المعقدة.

إذا كنت واحدًا منهم، فهذه المدونة لك.

لقد قمنا بتجميع أفضل 10 بدائل لـ Pictory للنظر فيها. من خلال تغطية الميزات الرئيسية والإيجابيات والسلبيات وخطط التسعير، نقدم جميع الأفكار لمساعدتك في اختيار المنصة المثالية لعلامتك التجارية.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بديل بيكتوري؟

قبل أن تختار، هناك بعض الميزات التي يجب أن تأخذها بعين الاعتبار عند البحث عن بدائل بيكتوري.

واجهة سهلة الاستخدام: واجهة مصممة بشكل جيد وميزات السحب والإفلات تبسط العملية الإبداعية. ابحث أيضًا عن تنقل واضح ومنحنى تعليمي قصير

واجهة مصممة بشكل جيد وميزات السحب والإفلات تبسط العملية الإبداعية. ابحث أيضًا عن تنقل واضح ومنحنى تعليمي قصير مجموعة واسعة من خيارات التخصيص: اختر بدائل بيكتوري التي تتيح لك استبدال الأصول وتقديم مجموعة متنوعة من قوالب القصص المصورة والسمات والخطوط والألوان وأصول الموسيقى والانتقالات بحيث يمكنك بسهولة إنتاج مقاطع فيديو مخصصة

اختر بدائل بيكتوري التي تتيح لك استبدال الأصول وتقديم مجموعة متنوعة من قوالب القصص المصورة والسمات والخطوط والألوان وأصول الموسيقى والانتقالات بحيث يمكنك بسهولة إنتاج مقاطع فيديو مخصصة أنماط وأنواع فيديو مختلفة: اختر منشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي بناءً على النمط المحدد الذي تحتاجه، سواء كانت فيديوهات رسوم متحركة أو رسوم بيانية أو فيديوهات تسويقية أو إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي

اختر منشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي بناءً على النمط المحدد الذي تحتاجه، سواء كانت فيديوهات رسوم متحركة أو رسوم بيانية أو فيديوهات تسويقية أو إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي الذكاء الاصطناعي والأتمتة: يجب أن يكون بديلك المثالي Pictory قادرًا على أتمتة عملية إنشاء الفيديو من خلال الاقتراحات والسرد بتحويل النص إلى كلام. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من أن أصول الذكاء الاصطناعي دقيقة وذات صلة

يجب أن يكون بديلك المثالي Pictory قادرًا على أتمتة عملية إنشاء الفيديو من خلال الاقتراحات والسرد بتحويل النص إلى كلام. بالإضافة إلى ذلك، تأكد من أن أصول الذكاء الاصطناعي دقيقة وذات صلة مكتبة وسائط وأصول واسعة النطاق: ضع قائمة مختصرة ببدائل Pictory مع مكتبة وسائط واسعة النطاق تتضمن صورًا وأفلامًا ومقاطع صوتية ورسومات متميزة. تحقق كذلك من خيار تحميل الوسائط الخاصة بك لتحسين الجاذبية البصرية

ضع قائمة مختصرة ببدائل Pictory مع مكتبة وسائط واسعة النطاق تتضمن صورًا وأفلامًا ومقاطع صوتية ورسومات متميزة. تحقق كذلك من خيار تحميل الوسائط الخاصة بك لتحسين الجاذبية البصرية إمكانيات تحرير الفيديو: تأكد من أن بدائل بيكتوري المختصرة توفر ميزات تحرير مثل التشذيب، والقص، وإضافة تراكبات نصية، وتطبيق الفلاتر للحصول على فيديوهات أكثر جاذبية

تأكد من أن بدائل بيكتوري المختصرة توفر ميزات تحرير مثل التشذيب، والقص، وإضافة تراكبات نصية، وتطبيق الفلاتر للحصول على فيديوهات أكثر جاذبية خيارات التصدير والمشاركة: خيارات المشاركة السهلة التي تدعم تنسيقات الإخراج المختلفة ودقة الوضوح للتوافق أمر بالغ الأهمية. لذلك، ابحث عن تكامل الوسائط الاجتماعية وميزات المشاركة المباشرة لمساعدتك في الوصول إلى جمهورك المستهدف

## أفضل 10 بدائل لبيكتوري في 2024

الآن بعد أن تعرفت على الميزات التي يجب أن تراقبها، دعنا نتحقق من أفضل 10 بدائل ل Pictory.

1. لومن5

عبر التجويف5 بديل سهل الاستخدام ل Pictory، Lumen5 هو أداة ذكية لإنشاء مقاطع الفيديو تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل المدونات أو المقالات الطويلة إلى مقاطع فيديو جذابة، سواء للتعليم أو الأخبار أو الترفيه أو التسويق بالفيديو.

صُممت هذه الأداة المدعومة بالذكاء الاصطناعي خصيصًا للشركات الصغيرة ذات ميزانيات التحرير المحدودة، وهي أداة ممتازة للفرق التي لا تمتلك مهارات متقدمة في الفيديو ولكنها لا تزال تريد مقاطع فيديو ذات مظهر احترافي.

صُمم Lumen5 ليكون سهل الاستخدام من خلال التحرير بالسحب والإفلات والقوالب والقدرة على تحويل المدونات وموجزات RSS تلقائيًا إلى مقاطع فيديو. علاوة على ذلك، يوفر ميزات رائعة مثل تحميل مجموعات العلامات التجارية، ومساحات عمل متعددة، وألوان وخطوط وعلامات مائية قابلة للتخصيص.

على الرغم من أنه قد لا يكون الأفضل للفرق الإبداعية الكبيرة التي تعمل معًا، إلا أنه خيار قوي للأفراد وأصحاب الأعمال الفردية والمستقلين الذين يديرون محتوى لعلامات تجارية متعددة.

أفضل ميزات Lumen5

تلخيص محتوى المدونة إلى مقاطع فيديو بنقرة واحدة

تحويل المنشورات أو النصوص إلى فيديو باستخدام التعليق الصوتي بالذكاء الاصطناعي أو صوتك المسجل

أنشئ علامة تجارية متناسقة من خلال تحميل الخطوط والألوان والشعار لإنشاء مجموعة علامات تجارية مخصصة

تخصيص مقاطع الفيديو باستخدام مكتبة الوسائط المدمجة للصور ومقاطع الفيديو والصوت والتعليق الصوتي بالذكاء الاصطناعي

قيود Lumen5

مقاطع الفيديو بدقة 1080p متوفرة فقط في الباقات الأعلى سعراً

يجد بعض المستخدمين أن واجهة المستخدم مربكة وأن تخطيط الفيديو قديم

تسعير Lumen5

مجاني

الأساسي: 29 دولارًا في الشهر

29 دولارًا في الشهر المبتدئ: 79 دولارًا في الشهر

79 دولارًا في الشهر المحترف: 199 دولارًا في الشهر

199 دولارًا في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Lumen5

G2: 4.5/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

4.5/5 (أكثر من 60 تقييمًا) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 130 تقييم)

2. فليكي

عبر فليكي Fliki عبارة عن منصة برمجية سهلة الاستخدام لإنشاء مقاطع الفيديو والبودكاست والكتب الصوتية عن طريق تحويل النصوص إلى ملفات صوتية ومقاطع فيديو. وهو من بين بدائل بيكتوري الأكثر سهولة للمستخدمين الذين لا يمتلكون مهارات تقنية متقدمة.

يشيد المستخدمون باستمرار بصوته الواقعي والمضبوط بشكل جيد، مما يميزه عن غيره من مولدات الفيديو بالذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، توفر مجموعته التي تضم أكثر من 1000 صوت بـ 75 لغة مجموعة متنوعة من الخيارات للسرد.

من أكثر ميزات Fliki اللافتة للنظر هي خطته المجانية السخية، والتي تقدم خمس دقائق من الفيديو المجاني شهريًا. ويوفر إمكانية الوصول إلى الأدوات الأساسية لتوليد محتوى تحويل النص إلى فيديو، وأصوات متعددة اللغات، وخيارات لهجات متنوعة، ومكتبة واسعة من الصور ومقاطع الفيديو والمقاطع الموسيقية.

أفضل ميزات فليكي

استخدم الاستنساخ الصوتي لدمج صوتك الطبيعي في مقاطع الفيديو التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي

الوصول إلى مخزون غني من الوسائط (مدمج مع Pixabay) وقوالب لإنشاء محتوى متنوع

استخدم التغريدات، ومنشورات المدونات، وعروض PowerPoint التقديمية كمطالبات للذكاء الاصطناعي

تطبيق الأداة لحالات الاستخدام المتنوعة، بدءًا من مقاطع فيديو YouTube إلى تحويلات المدونات

تعزيز سرد القصص باستخدام مجموعة متنوعة من أنماط الصوت والمشاعر

قيود فليكي القيود

تفتقر إلى الاستخدام الشفاف للاعتمادات

ميزات تحرير فيديو محدودة

تسعير فليكي

مجاني

عادي: 28 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

28 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم القسط: 88 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

88 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات فليكي

G2: 4.8/5 (أكثر من 120 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 120 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 240 تقييم)

3. سينثيا

عبر Synthesia منتج آخر للذكاء الاصطناعي التوليدي، Synthesia، يتميز بأكثر من 140 صورة رمزية للذكاء الاصطناعي، مما يتيح للمستخدمين الاختيار من المكتبة أو حتى إنشاء صورهم الخاصة.

يتفوق في تحويل النصوص النصية إلى مقاطع فيديو مع الصوت بلغات وأصوات مختلفة. يمكن للمستخدمين تخصيص الخلفيات وألوان العلامات التجارية، وإضافة الموسيقى، وإدراج علامات للرسوم المتحركة البسيطة.

وهو يخدم العديد من حالات الاستخدام، من التدريب إلى المبيعات و تسويق الفيديو . تأتي شعبية Synthesia من بساطتها وميزاتها الغنية وصورها الرمزية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وأدواتها التعاونية. بمجرد أن تصبح مسودة الفيديو جاهزة، يمكن لمنشئي المحتوى مشاركتها بسهولة مع الآخرين، وتلقي التعليقات على المنصة، ثم تضمين الفيديو أو تنزيله.

أفضل ميزات #### Synthesia

تحويل نصك إلى مقاطع فيديو جذابة في غضون دقائق

الوصول إلى مجموعة متنوعة من أصوات الذكاء الاصطناعي ذات الصوت الطبيعي بأكثر من 120 لغة

نشر مقاطع الفيديو ومشاركتها بسهولة باستخدام رابط قابل للمشاركة تم إنشاؤه

إنشاء صور رمزية مخصصة بالذكاء الاصطناعي لمشاريع الفيديو والمواد التدريبية والمزيد

إنشاء نصوص فيديو باستخدام مساعد نصي للذكاء الاصطناعي

سجّل شاشتك لكيفية و مقاطع فيديو تدريبية إضافة ترجمات بلغات متعددة ومواءمة الرسوم المتحركة مع المحتوى الصوتي



قيود الترجمة* قيود الترجمة

يستغرق تحرير مقاطع الفيديو وإضافة التعليقات التوضيحية وقتًا طويلاً

يعتمد عدد المشاهد التي يمكنك إضافتها إلى كل فيديو على خطة التسعير الخاصة بك

تسعير #### تسعير سينثيسيا

المبتدئ: 22 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا)

22 دولارًا شهريًا (تُدفع سنويًا) المبدع: 67 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (تُدفع سنويًا)

67 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (تُدفع سنويًا) المؤسسة: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 1200 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 1200 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 110 تقييمات)

4. الوصف

عبر الوصف ديسكريبت هو برنامج تحرير فيديو فريد من نوعه على الإنترنت مدعوم بالذكاء الاصطناعي يتيح لك تحرير الفيديو الخاص بك كما تحرر مستندًا.

وتعني ميزة النسخ التلقائي أن أي تغييرات تجريها على النص، مثل الحذف أو النقل أو النسخ، تُترجم مباشرةً إلى الفيديو الخاص بك. إنه مثالي لمنشئي المحتوى الذين يبحثون عن حل شامل للتحرير.

الأمر أشبه بتحرير مستند Word- قم بتحميل الوسائط أو تسجيل الصوت، واحصل على نص فوري، ثم قم بتحرير مقاطع الوسائط الخاصة بك عن طريق تعديل النص.

يمكنك إنشاء تعليق صوتي واقعي بناءً على صوتك باستخدام أصوات الذكاء الاصطناعي. علاوة على ذلك، تتعرف الشاشة الخضراء تلقائيًا على خلفية الفيديو الخاص بك، مما يتيح لك تغييرها إلى أي شيء تريده.

وصف أفضل الميزات

إنشاء النصوص تلقائياً بدقة تصل إلى 95%

تحرير الصوت والفيديو باستخدام إشارات التحرير المستندة إلى النص

إعادة تركيز نظرك باستخدام ميزة التواصل بالعينين، وهي مفيدة بشكل خاص عند القراءة من نص

إزالة كلمات الحشو والهواء الميت بنقرة واحدة

قيود النص

تفتقر واجهة المستخدم إلى البديهية

غالبًا ما يتم تفسير المطالبات بشكل غير صحيح

نص التسعير

مجاني

المنشئ: 15 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

15 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم المحترف: 30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

30 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسة: تسعير مخصص

التقييمات والمراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 390+ تقييم)

4.6/5 (أكثر من 390+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 160 تقييم)

5. ستيف

عبر ستيف.ai Steve.ai هو أداة إنشاء مقاطع فيديو تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتوفر خيارات فيديو حية ومتحركة. يأتي مع العديد من اللقطات والشخصيات والمسارات الصوتية، مما يتيح لك تخصيص تخطيط النص، وضبط مدد المشاهد، واستخدام قوالب الألوان.

صُمم Steve.ai للمستخدمين من رجال الأعمال وفرق التسويق والمعلمين، ويضمن لك تجربة سهلة الاستخدام. سواء كنت مدونًا يعيد استخدام المحتوى أو مبتدئًا في إنشاء مقاطع الفيديو، فإن Steve.ai لديه ميزة تحويل المدونة إلى فيديو لتوسيع نطاق وصولك إلى جمهورك.

يمكنك أيضًا إضافة موسيقى ومؤثرات صوتية ونصوص لتخصيص مقاطع الفيديو الخاصة بك لتلبية احتياجات محددة.

أفضل ميزات #### Steve.ai

إنتاج مقاطع فيديو متحركة ومباشرة من الدرجة الأولى باستخدام الذكاء الاصطناعي

توفير الوقت مع البرامج النصية التي يتم إنشاؤها تلقائيًا لمقاطع الفيديو الخاصة بك

تحسين مقاطع الفيديو الخاصة بك من خلال دمج مذيع أخبار متحرك

أنشئ محتوى أكثر شمولاً باستخدام شخصيات الذكاء الاصطناعي التي تمثل مختلف الأعمار والأعراق والمهن

قيود Steve.ai

قوالب محدودة

يفتقر إلى زر "مشاركة" مباشر

تسعير Steve.ai

مجاني

الأساسي: 20 دولاراً شهرياً

20 دولاراً شهرياً المبتدئ: 60 دولارًا في الشهر

60 دولارًا في الشهر المحترف: 80 دولارًا في الشهر

80 دولارًا في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات #### Steve.ai

G2: 4.7/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

4.7/5 (أكثر من 20 تقييمًا) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

6. RunwayML

عبر RunwayML Runway، وهو بديل آخر مفضل من بين بدائل Pictory المحتملة، يستخدم "أدوات سحرية" للذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو وصور ورسوم متحركة ثلاثية الأبعاد وتحسين الصوت، وكل ذلك بتكلفة أقل بكثير من المشاريع التي يقودها الإنسان.

يوفر أكثر من 30 ميزة مخصصة للذكاء الاصطناعي لصناعة الفيديو، وتتيح لك أحدث ميزاته من الجيل الثاني إنشاء مقاطع فيديو مبتكرة من النصوص و/أو الصور.

يمكنك أيضًا إضافة الصوت عن طريق تحميل ملف منفصل ومزامنته بسهولة مع الفيديو الخاص بك. يعمل Runway على كل من أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة.

أفضل ميزات برنامج Runway

إنشاء الوسائط أو تحسينها باستخدام المطالبة من نص إلى فيديو ومن فيديو إلى فيديو

يمكن استخدامه من قبل كل من الشركات الكبرى والفنانين المنفردين

تخصيص Runway من خلال تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بك ليتوافق مع أسلوب علامتك التجارية وإرشادات الموضوع

قيود المدرج

لا توجد صور رمزية للذكاء الاصطناعي

أسعار المدرج

الأساسي: مجانًا

مجانًا المعيار: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

35 دولارًا شهريًا لكل مستخدم غير محدود: 95 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

95 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات متاحة

7. بكرة عميقة

عبر ديب ريل تخيل استنساخ نفسك لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة على نطاق واسع.

مع DeepReel، يمكنك كتابة النص الخاص بك ومشاهدة صورتك الرمزية تتحدثها بصوتك، وهي متوفرة بأكثر من 30 لغة. وهذا يجعل من المنصة وسيلة التواصل الشخصية مع العملاء والعملاء المحتملين، مما يجعل علامتك التجارية مميزة. توسيع نطاق عملية إنشاء محتوى الفيديو الخاص بك بينما تعزز إنتاجية المبيعات من خلال التفاعل مع العملاء الأفراد. يمكنك أيضًا تخصيص رسائل البريد الإلكتروني وصفحات الفيديو المقصودة باستخدام أصول علامتك التجارية.

أفضل ميزات DeepReel

إنشاء مقاطع فيديو غنية بالصوت من النصوص

حسِّن مقاطع الفيديو الخاصة بك باستخدام صور رمزية للذكاء الاصطناعي للحصول على لمسة بجودة الاستوديو

استيراد مقاطع الفيديو من خلال ربط حساب Canva الخاص بك

إطلاق حملات فيديو مخصصة للوصول إلى جمهورك بشكل فعال

قيود DeepReel

يفتقر إلى تطبيقات مخصصة للهاتف المحمول وسطح المكتب

تسعير DeepReel

المبتدئ: 5 دولارات شهرياً

5 دولارات شهرياً المُنشئ: 19 دولارًا في الشهر

19 دولارًا في الشهر المبدع بلس: 39 دولاراً في الشهر

39 دولاراً في الشهر المحترف: 99 دولارًا في الشهر

99 دولارًا في الشهر الشركات: 199 دولارًا شهريًا: 199 دولارًا شهريًا

199 دولارًا شهريًا: 199 دولارًا شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات DeepReel

G2: لا توجد تقييمات متاحة

لا توجد تقييمات متاحة Capterra: لا توجد مراجعات متوفرة

8. الساعة الأولى

عبر الساعة الأولى تتميز Hour One من بين بدائل Pictory بواجهة سهلة الاستخدام والتوافق العالمي. تتيح المنصة إنشاء مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي بأكثر من 100 لغة، وتضم 200 صوت بلهجات ونطق واقعي.

إلى جانب إمكانياتها متعددة اللغات، تقدم Hour One ميزات فريدة مثل قوالب المشاريع ثلاثية الأبعاد وأدوات معالج الذكاء الاصطناعي. تساعد هذه الأدوات، المدعومة من ChatGPT، المستخدمين في إنشاء مقاطع فيديو ونصوص وترجمات أكثر ذكاءً على نطاق واسع.

تتميز منصة تحرير الفيديو ذاتية الخدمة من Hour One، Reals، بالبساطة وسهولة الاستخدام، مع التركيز بقوة على البرمجة النصية. وهي تحتوي على أكثر من 30 صورة رمزية للذكاء الاصطناعي تقدم السرد بـ 19 لغة، مما يتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة بسرعة من نصوص نصية.

أفضل ميزات #### أفضل ميزات ساعة واحدة

إنشاء مقاطع فيديو جذابة باستخدام صور رمزية للذكاء الاصطناعي بلغات متعددة

إنشاء صور من نص داخل محرر الفيديو

إنشاء مقاطع فيديو باستخدام قوالب فيديو ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد أو حتى مطالبات بسيطة بالذكاء الاصطناعي

استخدم مجموعة أدوات العلامة التجارية ومقدمات/خاتمة ذات علامة تجارية للحصول على مظهر متسق للعلامة التجارية

قيود الساعة الواحدة

مخزون محدود من القوالب

الصور الرمزية تفتقر إلى الواقعية

ساعة واحدة ساعة واحدة

مجاني

الخفيفة: 30 دولارًا في الشهر

30 دولارًا في الشهر الشركات: 112 دولارًا أمريكيًا في الشهر

112 دولارًا أمريكيًا في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

التقييمات والمراجعات* ساعة واحدة

G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

9. بيبيو

عبر بيبيو تُعد Veed منصة سهلة الاستخدام على الإنترنت مصممة للمبتدئين والمحترفين الذين يرغبون في إنشاء مقاطع فيديو وتحريرها بسرعة.

محرر السحب والإفلات، إلى جانب ميزات مثل الترجمة التلقائية, تسجيل الشاشة ومُلقّن، يجعل إنشاء الفيديو سهلاً باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي.

خصص النص والخطوط والألوان والموسيقى لإنشاء مقاطع فيديو فريدة من نوعها واختر من بين مواضيع مختلفة لنقل رسائل محددة. تعمل المنصة على تبسيط عملية نسخ الفيديو- فقط قم بتحميل الفيديو الخاص بك، وانقر على "النسخ التلقائي" وقم بتنزيل النص.

تقديم أفضل الميزات

تبسيط التحرير باستخدام جدول زمني بديهي وأدوات بنقرة واحدة

وفّر الوقت باستخدام منشئ نصوص الفيديو بالذكاء الاصطناعي لتنظيم سرد الفيديو الخاص بك

إضافة ترجمات أو نسخ الصوت إلى نص على الفور

حسِّن مقاطع الفيديو من خلال دمج وسائط الأسهم الخالية من حقوق الملكية

تحويل النص إلى صوت دون عناء باستخدام صورة رمزية مخصصة

قيود فيديو القيود

المنصة بطيئة للغاية، خاصة لمقاطع الفيديو التي تزيد مدتها عن 10 دقائق

خيارات تخصيص محدودة

تسعير Veed

مجاني

الأساسي: 290.67 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

290.67 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المحترف: 599 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

599 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركات: 1,500 دولار شهريًا لكل مستخدم

1,500 دولار شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات

G2: 4.6/5 (أكثر من 400 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 400 تقييم) Capterra: 3.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

أدوات أخرى لإدارة الفيديو بالذكاء الاصطناعي: كليك أب

على عكس بدائل Pictory التي تركز على إنشاء مقاطع فيديو احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي, منصات إنتاجية لإدارة مشاريع الفيديو مثل ClickUp، توفر مجموعة أوسع بكثير من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تعمل هذه الأدوات على تبسيط سير عملك الإبداعي وتعزيز التعاون وزيادة الإنتاجية.

استكشف ClickUp لإدارة مشاريعك بقوة الذكاء الاصطناعي وأكثر من 15 طريقة عرض وأتمتة المهام

A برنامج إدارة المشاريع ، ClickUp هو مركز إنتاجية مركزي يجمع كل أعمالك معًا. بفضل ميزات إدارة المشاريع والمهام المرنة، ومكتبة القوالب، وأكثر من 1000 عملية تكامل، يُعد ClickUp المنصة التي تلجأ إليها الفرق لتبسيط مشاريع ومهام الفيديو الخاصة بهم في مساحة عمل تعاونية واحدة.

استخدم ClickUp Brain للاهتمام بجميع مهامك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، كل شيء بدءًا من الكتابة إلى الأعمال الإدارية ClickUp Brain مع مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي، ومدير مشروع الذكاء الاصطناعي، وكاتب الذكاء الاصطناعي للعمل، يقدم رؤى سياقية وتوفير الوقت لتحسين الإنتاجية.

استخدم مساعد الكتابة المدعوم بالذكاء الاصطناعي لإنشاء أفكار فيديو ومخططات ونصوص في ثوانٍ. ويمكنه تصحيح الأخطاء الإملائية والنحوية، وحتى ترجمة النص إلى لغات متعددة، وتغييره كما تشاء - سواء كنت تريده أطول أو أقصر أو أكثر جاذبية أو أبسط.

يوفر ClickUp أيضًا أدوات العصف الذهني التعاوني مثل ClickUp Whiteboards لمساعدتك أنت وفريقك الإبداعي في وضع أفكار للفيديو وإنشاء خطوط القصة.

استخدم ClickUp Brain لإعادة توظيف الفقرات في المدونات إلى تعليقات/تعليقات جذابة لمقاطع الفيديو الخاصة بك

استخدم مستندات ClickUp كمساحة عمل تعاونية لحفظ أفكار النصوص ومصادر الإلهام والموجزات الإبداعية وغيرها. يمكنك أيضاً استخدامه لمشاركة مقاطع الفيديو مع فريقك وأصحاب المصلحة للتعليق عليها وتدقيقها.

إذا كنت تواجه صعوبة في تتبع مشاريعك الإبداعية المتعددة، فلدينا ما يناسبك. مع مهام ClickUp يمكنك تنظيم وتتبع جميع مشاريعك مع المهام المرتبطة بها، وتعيين الأولويات، وتعيينها لأصحابها، وإضافة التعليقات والتذكيرات، وحتى أتمتة المهام المتكررة. يمكنك تتبع التقدم المحرز من خلال طرق عرض مختلفة، مثل نمط كانبان عرض اللوحة , عرض مخطط جانت البياني أو عرض الجدول الزمني .

بالنسبة لفرق التصميم والفرق الإبداعية، يوفر ClickUp مكتبة موسعة من القوالب المنسقة لإنشاء عمليات سير عمل تعكس عملياتك المثالية، مما يعزز الكفاءة والإبداع.

بالنسبة لإنتاج الفيديو على وجه التحديد، يقدم ClickUp ما يلي قالب إنتاج الفيديو لمساعدتك في بدء مشاريع الفيديو الخاصة بك. استخدمه لتنظيم وتتبع مشاريع الفيديو الخاصة بك حسب النوع والحالة وتواريخ الاستحقاق وما إلى ذلك.

قم بتخطيط وإدارة وتخصيص مقاطع الفيديو الخاصة بك باستخدام قالب إنتاج الفيديو الخاص ب ClickUp

انقر فوق أفضل الميزات

يمكنك الوصول إلى أكثر من 100 مطالبة مضمنة في ClickUp Brain للحصول على نتائج دقيقة في محاولتك الأولى لإنشاء المحتوى بمساعدة الذكاء الاصطناعي

إنشاء سيناريوهات ومخططات فيديو وأفكار لقصص من إنشاء الذكاء الاصطناعي في ثوانٍ

التغلب على حواجز اللغة باستخدام إجراء الترجمة وتقديم ترجمات شبه مثالية ب 12 لغة

شارك نصوصك ومقاطع الفيديو مع أصحاب المصلحة للتعليق عليها وتدقيقها داخل المنصة

طرح الأفكار الجماعية للقصص والأفكار النصية بشكل جماعي مع فريقك باستخدام ClickUp Whiteboards

تتبع جميع مشاريعك الإبداعية المختلفة والجداول الزمنية والتبعيات وما إلى ذلك بكفاءة باستخدام مهام ClickUp Tasks مع الحقول والحالات المخصصة

تواصل من خلال أكثر من 1,000 تكامل مع أدوات العمل الرائدة دون عناء

استكشف مكتبة القوالب الآخذة في التوسع باستمرار مع موارد معدة مسبقًا وقابلة للتخصيص لبدء أي عملية في ClickUp

قيود ClickUp

هناك منحنى تعليمي في البداية نظرًا لوجود مجموعة كبيرة من الميزات المقدمة

لا يقدم تطبيق الهاتف المحمول جميع طرق العرض المتاحة

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات/شهرًا لكل مستخدم

7 دولارات/شهرًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار

اتصل بالمبيعات لمعرفة الأسعار ClickUp Brain متوفر على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهرياً

تقييمات ومراجعات ClickUp Brain

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

## أنشئ مقاطع فيديو باستخدام منصة الذكاء الاصطناعي المناسبة

يمكن أن تصبح منصة الذكاء الاصطناعي المناسبة شريكك الأكثر ثقة في إنشاء مقاطع الفيديو. ومع ذلك، فإن اختيار الأداة المثالية من قائمتنا لبدائل بيكتوري هي الخطوة الأولى فقط.

في حين أن هذه البدائل تقدم ميزات رائعة لإنشاء الفيديو، فإنك تحتاج أيضًا إلى أداة لإدارة سير العمل الإبداعي والمحتوى الخاص بك.

وهنا يأتي دور ClickUp بترسانته من ميزات إدارة المشاريع والمهام.

باستخدام ClickUp، يمكنك تبسيط عملية إنتاج الفيديو الخاص بك، والتعاون مع فريقك، وضمان بقاء مشاريعك على المسار الصحيح من البداية إلى النهاية. اشترك في ClickUp اليوم مجانًا وحوّل طريقة عملك على مشاريع الفيديو الخاصة بك!