كيفية استخدام مقاييس DevOps لقياس نجاح المشروع

أنت تعلم مدى أهمية تقديم برامج عالية الجودة بسرعة.

ولكن كيف تقيس فعالية عمليات DevOps وأداء فريق تطوير البرمجيات لديك؟ هنا تأتي أهمية مقاييس DevOps.

هناك العديد من أدوات DevOps ومؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) للاختيار من بينها. لكن مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية وحدها لن تساعدك. تحتاج إلى معرفة كيفية اختيار الأفضل منها لفريقك ومشروعك.

وهذا يتطلب منك فهم كل مقياس رئيسي من مقاييس DevOps قبل استخدامه. قد يكون هذا الأمر صعباً بعض الشيء. لكن لا تقلق! لقد قمنا بتغطيتك.

لقد أوجزنا جميع مقاييس DevOps التي يمكن أن تساعدك على تعزيز تطوير برمجياتك وتسريع عمليات DevOps الخاصة بك.

ما هي مقاييس DevOps؟

مقاييس DevOps هي مقاييس تعتمد على البيانات التي تتتبع الأداء التقني وأداء العمليات للفرق المشاركة في تطوير البرمجيات. تقيس نقاط البيانات هذه أداء وكفاءة وفعالية ممارسات DevOps الخاصة بك.

وهي توفر للمتخصصين في مجال DevOps رؤى حول جودة وسرعة تسليم البرمجيات لفرقهم. تُعد مراقبة مقاييس DevOps وتحليلها أمرًا ضروريًا لتحسين وتحسين خط تطوير الفريق وحل مشاكل التسليم.

مقاييس DevOps ليست معزولة أو مستقلة. فهي مترابطة وتتأثر بعوامل مختلفة، مثل ثقافة الفريق والتعاون والأتمتة والتغذية الراجعة والتعلم.

كما أن مقاييس DevOps ليست مقاسًا واحدًا يناسب الجميع، حيث قد يكون للفرق والمشاريع المختلفة أولويات ومجالات تركيز مختلفة.

ويمكن تصنيفها بشكل عام إلى:

مقاييس النشر : وهي تقيس سرعة وتواتر ونجاح عمليات نشر البرمجيات

: وهي تقيس سرعة وتواتر ونجاح عمليات نشر البرمجيات مقاييس إدارة التغيير : وهي تتبع استقرار وفعالية إدخال التغييرات على نظامك

: وهي تتبع استقرار وفعالية إدخال التغييرات على نظامك مقاييس المراقبة والمقاييس التشغيلية: تقوم بتقييم صحة وأداء ووقت تشغيل برامجك وبنيتك الأساسية

أهمية مقاييس ديف أوبس ## أهمية مقاييس DevOps

يتعلق DevOps بأتمتة العمليات ودمجها بين فرق تشغيل البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.

ففرق البرمجيات التي يمكنها تقديم عمليات بناء ونشر أكثر موثوقية بشكل أسرع - دون المساومة على معايير الجودة الرئيسية - من المرجح أن تنجح.

وذلك لأنها أكثر مرونة واستجابة لتعليقات العملاء الداخليين والخارجيين وطلبات الميزات من أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين.

ومع ذلك، فإن تطبيق مقاييس DevOps الفعالة لضمان سرعة البرمجيات ليس بالأمر السهل. يجب عليك اختيار المقاييس المناسبة لفريقك، وجمع بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب، وتحليل النتائج لاتخاذ قرارات مستنيرة.

يمثل ضمان جودة البيانات واتساقها تحديًا لأي مؤسسة. ولكن لا تقلق؛ فلدينا بعض النصائح والحيل لمساعدتك في التغلب على هذه العقبات وتبسيط عمليات DevOps الخاصة بك.

قبل أن نصل إلى ذلك، دعنا نتعرف أولاً على مقاييس DevOps الأربعة الأساسية.

تحليل تفصيلي لمقاييس DevOps الأساسية

هناك العديد من مؤشرات الأداء التي يمكنك تتبعها، ولكن أهم مقاييس DevOps هي مقاييس DORA الأربعة. يرمز DORA إلى برنامج بحوث وتقييم DevOps (DORA)، وهو برنامج بحثي طويل الأمد نشر هذه المقاييس الأربعة الأساسية باعتبارها العلامات الأساسية لأداء تسليم البرمجيات.

دعونا نلقي نظرة فاحصة على كل منها.

1. المهلة الزمنية للتغييرات

تقيس المهلة الزمنية للتغييرات المدة من وقت بدء تغيير التعليمات البرمجية حتى يتم نشرها بنجاح في الإنتاج. يمر أي طلب تغيير في التعليمات البرمجية بمراحل متعددة: التطوير والاختبار ومراجعة التعليمات البرمجية والبناء والنشر. وبمجرد نشره في الإنتاج، يتم التحقق من تغيير التعليمات البرمجية للتحقق من صحة وظائفه المقصودة.

تقوم الفرق الناجحة بقياس المهل الزمنية بالساعات مقارنة بالفرق ذات الأداء المنخفض نسبيًا التي تحسب المهل الزمنية بالأيام أو الأسابيع أو الأشهر. كلما كانت المهلة الزمنية للتغييرات أقصر، زادت كفاءة تسليم البرمجيات. وعادةً ما يدعو خبراء DevOps إلى أتمتة الاختبار، والتطوير القائم على الجذع، والبناء على دفعات صغيرة لتقصير المهلة الزمنية.

تعد المهلة الزمنية للتغييرات مقياسًا رائعًا لاكتشاف العوائق وإزالتها على الفور. وبصرف النظر عن المساعدة في المعالجة الفورية، فإن تحسين المهلة الزمنية يساعد الفرق أيضًا على العمل باستمرار على تحسين عملية تسليم البرمجيات.

2. تكرار النشر

يقيس تكرار النشر عدد مرات إصدار تغييرات التعليمات البرمجية وطلبات الميزات والتحديثات في الإنتاج. وهو مؤشر أداء رئيسي لقدرة المؤسسة على تقديم التغييرات والتحديثات في برامجها وأنظمتها.

يعد تكرار النشر المرتفع مؤشراً على كفاءة الفريق. يعد استخدام أدوات التشغيل الآلي لضمان اتساق الإصدارات، وإجراء إدارة فعالة للإصدارات، وتنفيذ ممارسات الاختبار الآلي، وضمان كفاءة خط الإنتاج، من الطرق التي أثبتت جدواها في الحفاظ على معدل نشر مرتفع.

تتمكن الفرق عالية الأداء من نشر التغييرات البرمجية عند الطلب في غضون يوم واحد. بينما تحتفظ الفرق متوسطة أو منخفضة الأداء بتغييرات التعليمات البرمجية بوتيرة أسبوعية أو شهرية أطول.

التحذير الوحيد هو عدم إغفال مقاييس الجودة أثناء محاولة زيادة وتيرة النشر إلى أقصى حد. يتطلب النشر الناجح الموثوقية بقدر ما يتطلب السرعة.

3. تغيير معدل الفشل

يقيس معدل فشل التغيير النسبة المئوية لتغييرات التعليمات البرمجية التي تحتاج إلى معالجة فورية بعد نشرها في الإنتاج. وتظهر هذه التغييرات بشكل عام في شكل تذاكر العملاء. لا يتم احتساب الإصلاحات أو المراجعات التي تشكل جزءًا من الاختبار عند حساب معدل فشل التغيير.

يتراوح معدل فشل التغيير للفرق عالية الأداء بين 0-15%. من المهم الإبلاغ عن معدلات فشل التغيير بانتظام لمراقبة الأخطاء. يمكن أن تساعد ممارسات مثل التطوير القائم على الجذع والبناء على دفعات صغيرة في تبسيط معدل فشل التغيير. كما يمكن أن تساعد أنظمة المراقبة والتنبيه في الوقت الحقيقي في التحكم في معدل فشل التغيير.

4. متوسط الوقت اللازم للتعافي

يعد متوسط الوقت اللازم للتعافي أو MTTR مقياسًا مهمًا لتتبع متوسط الوقت الذي يستغرقه فريق تطوير البرمجيات للتعافي من فشل النظام أو حادث. يعد تقليل وقت الاسترداد إلى الحد الأدنى مهمًا لضمان تجربة جيدة للمستخدم النهائي. تحتوي العديد من اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) مع العملاء على أهداف MTTR.

تستغرق الفرق الهندسية عالية الأداء أقل من ساعة للتعافي من الحوادث. تكمن السرعة في قدرتهم على حل المخاطر المحتملة بشكل استباقي، وتحديد علامات الحوادث تلقائيًا، وإعداد أنظمة إنذار آلية.

وبمجرد اكتمال الحل، تقوم فرق تطوير البرمجيات الفعالة بإجراء تحليل مفصل للأسباب الجذرية (RCA) لتجنب وقوع حوادث مماثلة في المستقبل. تُعدّ مراقبة وتحسين MTTR جزءًا أساسيًا من ممارسات DevOps.

مقاييس DevOps الإضافية: التتبع من أجل النجاح

إلى جانب مقاييس DORA الأربعة الأساسية، يمكن أن تساعدك مقاييس DevOps الأخرى على مراقبة وتحسين أداء تسليم البرمجيات. دعنا نستكشف بعض مقاييس نجاح DevOps الإضافية هذه وكيفية تتبعها.

1. زمن الدورة

يشير وقت الدورة الزمنية إلى الوقت الذي يستغرقه فريق التطوير لإغلاق عنصر للشحن. يتم قياسه من الوقت الذي يلتزم فيه المطورون بالعمل على عنصر ما. يعد زمن الدورة مقياسًا رئيسيًا يساعد في إدارة المشروع والتنبؤ. تعتبر عناصر الدورة الأقصر مؤشرًا على عمليات تسليم البرمجيات المنتجة والفعالة.

2. معدل تفادي العيوب

لا توجد عملية نشر برمجيات خالية من الأخطاء. ومع ذلك، بصفتك محترفاً في مجال DevOps، فإنك تحاول تقليل العيوب بعد الإنتاج. وهنا يأتي دور "معدل الهروب من العيوب".

فهو يساعد في قياس عدد المرات التي يتم فيها اكتشاف العيوب في مرحلة ما قبل الإنتاج مقابل مرحلة الإنتاج. يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية. يساعدك هذا المقياس على مراقبة جودة تسليم البرامج الخاصة بك.

3. استخدام التطبيق وحركة المرور

نتمنى جميعاً أن تنجح برمجياتنا مع قاعدة المستخدمين المستهدفين وأن تشهد انتشاراً واسعاً. يقيس استخدام التطبيق وحركة المرور عدد المستخدمين الذين يصلون إلى نظامنا في الوقت الفعلي.

الجانب الآخر للحمل الثقيل للمستخدمين هو خطر حدوث أعطال في النظام. يراقب خبراء DevOps بانتظام مقاييس استخدام التطبيق وحركة المرور لتجنب ذلك. وكلما اكتشفوا خرقاً في عتبة استخدام معينة، فإنهم يبقون فرقهم على أهبة الاستعداد لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها والاستجابة السريعة في حالة ظهور مشكلات.

كما يعد الانخفاض المفاجئ في الاستخدام وحركة المرور علامة على وجود مشكلة. تساعدهم مراقبة حركة المرور وإخطار الفرق بشأنها، ويفضل أن يكون ذلك في الوقت الفعلي، على حل المشكلات بشكل أسرع ومنع استياء المستخدمين.

4. معدلات الخطأ

يقيس معدل الخطأ عدد الأخطاء التي تحدث في النظام في إطار زمني معين. هذا المقياس بالغ الأهمية في مراحل اختبار الجودة والنشر والتشغيل. يمكن أن يؤثر معدل الخطأ المرتفع على مستويات رضا العملاء.

يعد تقليل معدلات الأخطاء أمرًا أساسيًا لتعزيز ثقافة الجودة. ترقب الأخطاء بعد النشر. على الرغم من أن وجود بعض الأخطاء هنا وهناك أمر اعتيادي، احترس من الارتفاعات غير الاعتيادية وقم باتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور بمساعدة فرقك.

التغلب على التحديات في تتبع مقاييس DevOps

قد يمثل تتبع مقاييس DevOps تحديًا لأسباب عديدة.

لا تكون المقاييس جيدة إلا بقدر جودة البيانات التي تدعمها. يجب على فرق DevOps ضمان التدفق السلس للبيانات بعد تحديد المصادر الصحيحة وتنفيذ العمليات لضمان دقة البيانات. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن للمقاييس من خلالها قياس نجاح DevOps.

التحدي الآخر في تتبع مقاييس DevOps هو التواصل الشفاف. إنه عيب ثقافي أكثر من كونه عيبًا تقنيًا. فغالبًا ما تتجاهل فرق DevOps أهمية التواصل والتأكيد على قيمة المقاييس الرئيسية للفرق على أرض الواقع.

يجب أن تكون الفرق على دراية جيدة بكيفية تقييم كل مقياس لأداء التطوير الخاص بهم. كما يجب تمكينهم من الإسراع أو التعديل بناءً على مؤشرات الأداء الرئيسية المتغيرة.

في حين أن هذه التحديات تجعل من الصعب تحقيق التميز في تسليم البرمجيات، إلا أنه ليس من المستحيل التغلب عليها. ولحسن الحظ، تتوفر المساعدة في شكل أدوات لفرق DevOps الحديثة.

ClickUp هي منصة برمجيات الكل في واحد التي يمكن أن تمكّن فرقك من شحن البرامج بشكل أكثر موثوقية وكفاءة وتكرارًا مع الحفاظ على معايير الجودة.

دعنا نرى كيف يمكن لـ ClickUp تحسين ممارسات DevOps لديك:

1. بناء فرق البرمجيات دون عناء

مع إدارة مشاريع فريق برامج ClickUp's ClickUp يمكنك مساعدة فريقك في تخطيط وبناء وشحن مشاريع البرمجيات بكفاءة وفعالية أكبر.

تبسيط عملية تطوير DevOps من خلال مركز عمل شامل من خلال أداة إدارة مشاريع فريق البرمجيات من ClickUp

تم تصميم هذه الأداة لتكون حلاً شاملاً يحل محل الأدوات والتطبيقات المتعددة التي تستخدمها فرق البرمجيات عادةً. يمكنك تخصيصها لتناسب احتياجاتك وتفضيلاتك الخاصة ودمجها مع منصات أخرى.

استخدمه لتتبع الأخطاء والمشكلات مع النماذج وتحويلها إلى مهام لسهولة الإدارة والرؤية. كما أنه يساعد أيضاً في إنشاء مهام سير عمل رشيقة لتراكماتك المتراكمة. عندما تظهر الكثير من الحوادث، يمكن أن يساعد فريقك في تحديد أولويات المشكلات الحرجة ويستغرق وقتاً أقل بكثير لاستعادة الخدمة، مع إبقاء الجميع على اطلاع على التقدم المحرز.

2. تتبع تقدمك

مع ClickUp، لن تضيع الوقت والجهد في جمع البيانات من مصادر وأنظمة متعددة. يمكنك إعداد لوحة معلومات ClickUp التي تجلب جميع البيانات من مستندات مشروعك ومهامك وتقاريرك دفعة واحدة ثم تراقب جميع مقاييس DevOps يوميًا في الوقت الفعلي.

استفد من ClickUp كمصدر واحد للحقيقة لتتبع جميع مقاييس DevOps الخاصة بك

يحل هذا الأمر مشاكل جودة البيانات الخاصة بك حيث يصبح ClickUp مصدرك الوحيد للحقيقة فيما يتعلق بحالة مشروعك الجاري. ويمكنك أيضًا استخدام الميزة نفسها لأغراض إعداد التقارير لإبقاء أصحاب المصلحة في شركتك على اطلاع دائم بأداء مؤسستك.

3. التعاون والنمو بشكل أسرع إدارة المشاريع في ClickUp تساعدك إمكاناتك على البقاء على المسار الصحيح فيما يتعلق بأهداف مشروعك ومشاركة تقدمك مع فرقك في الوقت الفعلي.

خطط لمشاريعك وحدد أولوياتها بشكل أفضل باستخدام إمكانيات إدارة المشاريع في ClickUp إدارة مشاريع DevOps يمكن أن تصبح مرهقة عند التعامل مع مخرجات عالية المخاطر ومعقدة. يخلصك ClickUp من ضغوط التتبع والتعاون حتى تتمكن من التركيز فقط على تلبية مجموعة مقاييس DevOps المحددة الخاصة بك حول السرعة والجودة.

يقدم ClickUp العديد من الميزات التي يمكن أن تساعد في تنفيذ ممارسات DevOps التي تغير قواعد اللعبة وتعزيز الشعور بالمسؤولية لدى أعضاء فريقك. مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) ) و الأهداف والنتائج الرئيسية (OKRs) هي مجرد أرقام حتى يتبناها الفريق ويمتلكها بالكامل.

4. قيادة ثقافة التميز أهداف ClickUp تساعدك على تعيين مقاييس DevOps ومؤشرات الأداء الرئيسية التي تم تحديدها إلى المهام إلى جانب مالكيها وجداولها الزمنية. بهذه الطريقة، يمكن للفريق أن يرى بشكل كامل كيف يؤثر عملهم على مقاييس النجاح.

تحقيق الشفافية والوضوح في الوقت الفعلي لأهداف المشروع باستخدام ClickUp Goals

يتيح لك ClickUp أيضًا وضع علامة على الأفراد في فريقك وإخطارهم لحضور تذاكر العملاء والحوادث والمشكلات على أساس تلقائي. وبهذه الطريقة، يساعدك هذا النظام على حل مشكلة قيادة اعتماد مقاييس DevOps على مستوى الفريق ويتيح لك التعاون بشكل أسرع.

يمكنك استخدام ClickUp لدفع روح إنجاز المهام وإنجازها بشكل صحيح. إذا كنت تبحث عن مصدر إلهام حول تحديد الأهداف لفريقك للربع القادم، فإن ClickUp يقدم أيضًا بعض نماذج تحديد الأهداف .

## تحسين أداء تسليم البرامج الخاصة بك مع ClickUp

يعد التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD) في صميم عمليات التطوير والعمليات DevOps. وتساعدك مراقبة مقاييس DevOps الفعالة على تحسين ممارسات تطوير البرمجيات باستمرار.

كما أنها ضرورية لقيادة أي هدف واستراتيجية عمل أكبر. تعمل مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس الواضحة على تسهيل التعاون متعدد الوظائف ووضع معايير الجودة والتنافسية في السوق.

يعد DevOps مجالًا دائم التطور حيث يتشكل مستقبله من خلال الأتمتة المحسنة والتقارير الثاقبة.

وباعتباره ديف أوبس أو أجايل محترف، يمكنك استخدام منصة قوية لإدارة المشاريع البرمجية مثل ClickUp لتعزيز إنتاجية فرقك.

ستشكل الأتمتة المحسنة والتقارير الثاقبة في عملية تسليم البرمجيات مستقبل DevOps. و ClickUp هنا لمساعدتك في تبنيها.

فمع قدرة ClickUp على تعيين مؤشرات الأداء الرئيسية وتتبعها وقياسها، يمكن لفرق العمليات لديك تقديم البرامج بشكل أكثر موثوقية وكفاءة وتكرارًا مع الحفاظ على معايير الجودة.

لا تثق بكلامنا فقط.

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الأسئلة الشائعة الشائعة

1. ما هي مقاييس DevOps الرئيسية؟

مقاييس DevOps الأربعة الرئيسية، والمعروفة أيضًا باسم مقاييس DORA، هي تكرار النشر، ومعدل فشل التغيير، ومهلة التغيير، ومتوسط الوقت اللازم لاستعادة الخدمات. تقيّم هذه المقاييس كفاءة وأداء عمليات تطوير البرمجيات وعمليات تكنولوجيا المعلومات.

تشمل المقاييس المهمة الأخرى معدل الهروب من العيوب، ووقت الدورة، ووقت التشغيل، وتغيير الكود، وتكلفة التأخير، ووقت الاستجابة للحوادث، وما إلى ذلك. يعتمد الاختيار الدقيق للمقاييس على السياق التنظيمي وعلى الهدف الأساسي للمشروع نفسه.

2. ما هي المقاييس الأربعة الرئيسية في DevOps؟

مقاييس DevOps الأربعة الرئيسية التي تستخدمها الفرق لقياس أداء مشاريعها البرمجية هي

وتيرة النشر: وتيرة نشر التغييرات البرمجية التي يتم إصدارها في الإنتاج

وتيرة نشر التغييرات البرمجية التي يتم إصدارها في الإنتاج الوقت المستغرق للتغييرات: مقدار الوقت المستغرق من مرحلة بدء مهمة التطوير حتى مرحلة اكتمالها وإصدارها إلى بيئة الإنتاج

مقدار الوقت المستغرق من مرحلة بدء مهمة التطوير حتى مرحلة اكتمالها وإصدارها إلى بيئة الإنتاج معدل فشل التغييرات : نسبة عمليات النشر التي تسبب أي فشل، مما يتطلب إعادة بناء أو تصحيحات

: نسبة عمليات النشر التي تسبب أي فشل، مما يتطلب إعادة بناء أو تصحيحات متوسط الوقت المستغرق للتعافي (MTTR): متوسط الوقت المستغرق للتعافي من حادث أو مشكلة في بيئة الإنتاج

3. ما هي مؤشرات الأداء الرئيسية في DevOps؟

تشير مؤشرات الأداء الرئيسية أو مؤشرات الأداء الرئيسية في DevOps إلى المقاييس التي تساعد في متابعة حالة مشاريع البرمجيات الهامة وتقدمها. تُعد مؤشرات الأداء الرئيسية طريقة رائعة للحصول على نظرة عامة سريعة على كيفية تقدم الفريق في إنجاز البرمجيات واتخاذ الإجراءات التصحيحية على الفور.

بعض مؤشرات الأداء الرئيسية في DevOps التي تعد العناصر الرئيسية في تحديد نجاح فريق DevOps بأكمله هي الوقت المستغرق، ووقت الدورة، ومتوسط الوقت اللازم للاسترداد (MTTR)، وتكرار النشر، ومعدل فشل التغيير، ووقت التشغيل، والعمل قيد التنفيذ (WIP)، ووقت التغذية الراجعة، وما إلى ذلك.

يساعد اختيار المجموعة الصحيحة من مؤشرات الأداء الرئيسية المؤسسات على تقديم برامج عالية الجودة بسرعة وكفاءة.