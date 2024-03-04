القائمة النهائية لـ 10 مؤثرين في مجال الإنتاجية يجب متابعتهم [إصدار 2025]

تواصل شبكات التواصل الاجتماعي جذب أعداد قياسية من المستخدمين ( 4.9 مليارات في عام 2023 -أي أكثر من 60% من سكان العالم!). وقد أرست منصات مثل فيسبوك وإنستجرام وتيك توك الأساس لمكانة أخرى مربحة - وهي التسويق المؤثر . مع أكثر من 50 مليون مؤثر في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن تنمو الصناعة إلى 24 مليار دولار بحلول نهاية عام 2024.

وبينما يتسابق الناس حول العالم في سباق مع الزمن للتوفيق بين العمل والعائلة والأصدقاء والأعمال المنزلية، أصبحت إحدى مجموعات المؤثرين تحظى بشعبية خاصة: الشخصيات المؤثرة في الإنتاجية.

يقدم هؤلاء المؤثرون نصائح وحيل للإنتاجية حول تنظيم جدولك الزمني والتغلب على المشتتات لتصبح النسخة الأكثر كفاءة من نفسك. ولكن مع وجود المئات من المؤثرين في مجال الإنتاجية، من منهم يستحق المتابعة؟

في هذا المقال، سنعرفك في هذا المقال على 10 من المؤثرين في مجال الإنتاجية الذين يقدمون محتوى عالي الجودة يلهم عددًا لا يحصى من الأشخاص لتطوير عادات إيجابية وتحسين التوازن بين العمل والحياة. ⏰

صعود المؤثرين في الإنتاجية على منصات التواصل الاجتماعي

* الشخصيات المؤثرة في مجال الإنتاجية ورواد الأعمال يساعدونك على تحديد العقبات التي تعترض طريقك نحو بناء الإنتاجية وإزالتها، وقد صُممت نصائحهم العملية وتجاربهم الشخصية ودعمهم بشكل واضح لتناسب أسلوب حياتنا المعتمد على التكنولوجيا الرقمية.

غالبًا ما يركز هؤلاء المؤثرون على التحديات في بيئة العمل الحديثة. وفي حين أن لدينا تكنولوجيا وأدوات أنيقة لتشجيع التعاون في العمل والتواصل والكفاءة، إلا أن التحديات، مثل تعدد المهام المتكرر والتبديل بين السياقات والاجتماعات المفرطة والإرهاق، يمكن أن تكون محبطة للغاية.

والآن، لا يمكنك إضافة المزيد من الساعات إلى يومك أو استنساخ نفسك، ولكن يمكنك تعلم كيفية تنظيم وقتك والحفاظ على حافزك عالياً لتحقيق كل ما هو مدرج في قائمة مهامك. يقدم لك المؤثرون في مجال الإنتاجية رؤى ذهبية لمساعدتك في التغلب على تحديات العصر الحديث وتحقيق النجاح على الصعيدين المهني والشخصي.

تتضمن بعض موضوعات المحتوى الشائعة التي يمكنك توقعها من هؤلاء المؤثرين ما يلي:

الحفاظ على التركيز أثناء العمل من المنزل

البساطة الرقمية أو التخلص من السموم الرقمية

الصحة النفسية والرعاية الذاتية

التخطيط المخصص و أنظمة تحديد الأولويات عقلية القدرة على الإنجاز

الإتقان العاطفي

10 مؤثرين رائدين في الإنتاجية يجب اتباعهم في عام 2024

لقد قمنا بتنسيق قائمة بأفضل 10 مؤثرين في مجال الإنتاجية على منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة بناءً على معايير مثل جودة المحتوى ومشاركة المجتمع وعدد المتابعين. لنبدأ! 🍀

1. تيم فيريس

عبر: لينكد إن مع خمسة من أكثر الكتب مبيعًا في نيويورك تايمز ووول ستريت جورنال، وبودكاست ناجح، وأكثر من 1.5 مليون متابع على إنستجرام، يعتبر تيم فيريس مؤثرًا بارزًا في مجال الإنتاجية!

فيريس هو مستثمر ورائد أعمال وخبير في أسلوب الحياة اشتهر على نطاق واسع بسلسلة كتبه 4 ساعات للمساعدة الذاتية. تساعدك كتبه على أن تكون أكثر إنتاجية في مجالات الحياة المختلفة، مثل العمل والنظام الغذائي وممارسة الرياضة. على سبيل المثال، يناقش كتاب 4 ساعات عمل في الأسبوع كيفية التخلي عن نمط الحياة التقليدي من 9-5 ساعات، والعمل أقل، وكسب المزيد من المال. 💸

نشر فيريس كتابين آخرين كتب الإنتاجية و أدوات الجبابرة و قصة الموجهين، وهي عبارة عن مجموعات من العادات الإيجابية والمعتقدات والنصائح من أصحاب الأداء العالي في جميع أنحاء العالم. تشجع تجاربهم الأفراد على تعزيز عقلية الإنتاجية والدفع نحو تحقيق الأهداف الطموحة.

ليس لديك وقت لقراءة الكتب؟ يمكنك العثور على الكثير من النصائح والحيل المتعلقة بالإنتاجية على حساب فيريس على إنستغرام - أكثر من 2000 منشور تتناول مواضيع مثل الكفاءة والإبداع ومحاربة المماطلة. يتناول الحساب قضايا الكفاءة في العمل ويشارك نصائح حول اتباع أسلوب حياة صحي وإعطاء الأولوية للصحة البدنية والعقلية.

إذا كنت من محبي المحتوى الصوتي، يمكنك الاطلاع على بودكاست الأعمال الخاص بالمؤثر، The Tim Ferriss Show، حيث يمكنك الاستماع إلى الكثير من قصص النجاح التحفيزية. جميع نصوص البودكاست متاحة على موقع فيريس الإلكتروني .

وسائل التواصل الاجتماعي

عبر X علي عبد العال هو طبيب سابق وأحد أشهر المؤثرين في مجال الإنتاجية في العالم، بدأ علي عبد العال مسيرته المهنية في عام 2017 عندما بدأ في نشر مقاطع فيديو على يوتيوب في مجال الصحة والإنتاجية. واليوم، تضم قناة علي على يوتيوب أكثر من خمسة ملايين مشترك، ولديه أيضًا قاعدة جماهيرية ضخمة على إنستجرام أكثر من 700,000 متابع!

إن محتواه ضروري لكل من يريد بناء الوعي الذاتي وأن يكون أكثر إنتاجية. فهو يناقش في مقاطع الفيديو والمنشورات التي ينشرها كيفية تحقيق المزيد من الإنجازات مع العمل بشكل أقل، ويلقي الضوء على تحسين الانضباط وإدارة القلق.

غالبًا ما يتحدث عبد العال، وهو خريج جامعة كامبريدج، إلى رواد الأعمال الناجحين وزملائه المؤثرين في مدوناته الصوتية ويتعمق في استراتيجيات الإنتاجية التي تساعد على تحقيق الأهداف المهنية وعيش حياة شخصية أكثر إشباعًا.

وقد نشر المؤثر كتاباً بعنوان الإنتاجية الجيدة، حيث يناقش فيه نهجاً علمياً للنجاح ويسلط الضوء على أن سر الإنتاجية لا يكمن في العمل الشاق بل في الشعور بالرضا. 🥰

مقابض وسائل التواصل الاجتماعي

عبر فيسبوك لا أحد يفهم أهمية إدارة الوقت أكثر من الآباء والأمهات. فأنت تقوم بالتوفيق بين الأطفال، والأعمال المنزلية، والعمل، والواجبات المنزلية، والتدريبات الرياضية، والطبخ - ويتوقع منك أن تخصص وقتًا بطريقة ما للتواصل الاجتماعي والاسترخاء. 🥵

إن عادات سييرا هونيكوت عادات الأمهات في الإنتاجية (كما تقول في سيرتها الذاتية على إنستغرام) يمكن أن تجعل حياتك أسهل! إنها أم لطفلين قررت أن تشارك العالم بحكمتها وحيلها الإنتاجية. يركز حسابها على إنستغرام بشكل أساسي على منشورات الأمومة وأسلوب الحياة - ستجدين توصيات لأنشطة ممتعة مع الأطفال، وابتكار روتين مجدد للنوم والعناية بالبشرة، وأفكار لوجبات الطعام.

تتناول سييرا أيضاً تنظيم المنزل والمطبخ وتقدم نصائح حول التنظيف والإنتاجية. ستحصل على رؤى قيّمة حول إنشاء الروتين والالتزام به واستغلال وقت فراغك إلى أقصى حد في تمارين الرفاهية والعلاقات الشخصية.

يحتوي حساب سييرا على إنستغرام حاليًا على أكثر من 1000 منشور وأكثر من 20 منشورًا مرتبًا بعناية، لذا لديك الكثير من المواد التي يمكنك استكشافها.

مقابض وسائل التواصل الاجتماعي

عبر لورا فاندركام يتابع حساب لورا فاندركام على إنستجرام حوالي 15,000 متابع، وتظهر الكثير من منشوراتها أطفالها الخمسة وعطلاتها وعائلتها وأصدقائها. ولكن نظرة واحدة على ملفها الشخصي لا تكفي لمعرفة إنجازاتها الرائعة - فقد نشرت لورا تسعة كتب واستضافت ثلاثة برامج بودكاست!

إذا كنت تعاني من مشكلة في إدارة الوقت، فإن كتابها 168 ساعة كتاب لا بد من قراءته، فهو يشرح فوائد تحسين تخصيص وقتك الأسبوعي للمهام. يمكن أن تكون الـ 168 ساعة التي تحصل عليها كل أسبوع أكثر من كافية للقيام بما تريد دون المساس بالرعاية الذاتية أو الرفاهية العامة. يشارك الدليل العملي تجارب الأشخاص الناجحين الذين تمكنوا من فعل ذلك بالضبط!

منشور آخر يمكن أن يساعدك على أن تكون أكثر إنتاجية هو خارج الساعة. هنا، تناقش لورا كيف يمكن أن يؤدي التغيير في نظرتك للوقت إلى حياة منتجة وممتعة في آن واحد. 😀

مقابض وسائل التواصل الاجتماعي

عبر جيمس كلير جيمس كلير هو مؤلف كتاب "العادات الذرية" الأكثر مبيعاً في نيويورك تايمز: طريقة سهلة ومثبتة لبناء عادات جيدة وكسر العادات السيئة. بيع منه أكثر من 15 مليون نسخة حول العالم!

يروّج الكتاب لفلسفة بسيطة -التغييرات الصغيرة في روتينك يمكن أن تحوّل عاداتك وتضاعفها إلى نتائج استثنائية. إنه يعلمك كيف تكون أفضل بنسبة 1% كل يوم، وتتجنب الأخطاء الشائعة في رحلتك الإنتاجية، وتتغلب على نقص الحافز.

الكتاب أكثر بكثير من مجرد نظرية جافة - فهو يعرض قصصاً عن حائزين على ميداليات ذهبية أولمبية، وقادة أعمال، وفنانين حائزين على جوائز اعتمدوا على عادات جيدة صغيرة لتحسين قيمتهم الذاتية وإعادة تشكيل حياتهم.

لست مضطرًا لشراء الكتاب للاستمتاع بحكمة المؤثرين. قم بزيارة موقعه الإلكتروني واشترك في النشرة الإخبارية الأسبوعية 3-2-1 وانضم إلى أكثر من ثلاثة ملايين مشترك سعيد.

لقد جعل نهج جيمس كلير في الإنتاجية الذي يتبعه جيمس كلير من المشاهير الحقيقيين - حيث يحظى ملفه الشخصي على إنستغرام بأكثر من 1.5 مليون متابع. تصفح ملفه الشخصي لتحصل على جرعتك اليومية من الاقتباسات التحفيزية للمضي قدماً.

نصيحة: تحقق من النقاط البارزة في الملف الشخصي لـ Clear على إنستغرام - ستجد فصلاً مجانيًا من العادات الذرية. ⚛️

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عن طريق: X أحد الأسباب المحتملة لانخفاض الإنتاجية هو المكان الذي تتواجد فيه - إذا كان المكان فوضويًا أو فوضويًا، فقد يصرفك عن أهدافك بل قد يسبب لك القلق والتوتر.

يمكن لماري كوندو، المعروفة باسمها المستعار كونماري أن تساعدك على توديع الفوضى وخلق مساحة تشعر فيها بالحماس والإلهام. إنها واحدة من أشهر خبراء الترتيب في العالم والمعروفة بأسلوبها الفريد في التنظيم: طريقة كونماري. تقوم طريقتها على أنه بدلاً من التركيز على التخلص من الأشياء التي لا نحتاجها، نركز على الاحتفاظ فقط بالأشياء التي تثير البهجة، حتى لو لم تكن ضرورية للغاية.

إذا كنت مهتمًا بشكل خاص بإزالة الفوضى من منطقة عملك، فراجع كتاب ماري الفرح في العمل فهو يقدم نصائح عملية حول ترتيب مكتبك وعقلك وتبني الإنتاجية.

حقيقة ممتعة: ماري هي نجمة مسلسل الواقع من نيتفليكس Tidying Up With Marie Kondo، لذا إليك ماراثون المشاهدة التالي! 🍿

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عبر: براين تريسي يعد براين تريسي متحدثًا تحفيزيًا ومؤلفًا راسخًا له أكثر من 70 كتابًا باسمه، وهو أيضًا اسم معروف في مجال الإنتاجية.

أحد أشهر كتبه هو كل ذلك الضفدع! يذكر فيه كيف يجب عليك معالجة المهام الأكثر صعوبة في قائمة مهامك أولاً لتحويل التسويف إلى تنفيذ، وتعزيز الإنتاجية، ومواجهة يومك بثقة لا تتزعزع. كما يناقش تريسي أيضًا استخدام الانضباط والتصميم واتخاذ القرارات الواضحة لتحقيق الأهداف بشكل أسرع.

يحظى حساب تريسي على إنستغرام بأكثر من مليون متابع، ويضم ثروة من المعلومات لكل من يريد تعزيز مهاراته في تحديد الأهداف. ستكتشف حيل الإنتاجية وتعلم كيف

التفكير على المدى الطويل مع تحديد الأهداف الذكية استخدم أساليب شاملة مثل ممارسة الامتنان والتأكيدات الإيجابية

الحفاظ على التحفيز

يسلط الملف الشخصي للمؤثر أيضًا الضوء على كيفية تأثير تقنيات إدارة الوقت المختلفة بشكل كبير على التوازن بين العمل والحياة الشخصية وتساعدك على الاستجابة للمشاكل بشكل أسرع.

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عبر: لينكد إن ماري فورليو هي مؤلفة ومدربة أعمال، وهي من أكثر المؤلفات مبيعاً, كما قالت أوبرا وينفري قائدة فكرية للجيل القادم 🌱

اشتهرت ماري بكتابها كل شيء قابل للتطبيق. وهو يبرز في مجال الإنتاجية لأنه يقدم حلاً مستدامًا للحفاظ على الكفاءة: تغيير عقلية المرء.

يقدم الكتاب أفكارًا من شأنها إعادة تدريب عقلك للتفكير بشكل أكثر إيجابية والتغلب على التحديات التي تقف في طريق تحقيق أحلامك. سوف تتعرف على العادات التي تساعدك على تحقيق الأهداف، والتعامل مع قيود الوقت والمال، والتعامل مع النقد، وبناء أخلاقيات العمل .

ماري نشطة على إنستغرام، حيث تنشر بانتظام عن تحقيق النجاح في العمل من خلال الإنتاجية، والتغلب على الإرهاق وانعدام الأمان، والعمل بالتوافق مع روحنا أو نظام التوجيه الداخلي.

كما أنها تستضيف برنامج ماري تي في الأسبوعي على الإنترنت وبودكاست ماري فورليو، وكلاهما مليء بالأفكار القابلة للتنفيذ حول الأعمال والتنظيم والإنتاجية. 🤓

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عبر شون أشور شون آشور هو مؤثر ومؤلف وباحث لديه نهج فريد من نوعه للنجاح - فهو يراقبه من منظور السعادة. وفقًا له، النجاح لا يؤدي إلى السعادة، بل العكس هو الصحيح. 😍

في كتابه ميزة السعادة، يتحدث شون عن كيف أن اختيار السعادة بوعي يؤدي إلى تحسين الإنتاجية وتعزيز الإبداع وحل المشكلات وتقليل التوتر. تتمحور تعاليمه حول تبني عقلية إيجابية تجاه العمل والسير نحو أهداف طموحة مع قيادة مقصودة. وكما يقول شون

قد لا نملك القدرة على التحكم في العالم، ولكننا نملك القدرة على الدفاع عن الخير بداخله

إذا كان تبنّي عقلية جديدة فجأةً يبدو مستحيلاً، فراجع كتابه قبل السعادة. فهو يقترح استراتيجيات عملية تجعل التغيير الإيجابي أقل إجبارًا وأكثر قابلية للتنفيذ.

هل تريد أن تفهم العلاقة بين مشروع سعادتك الشخصية والإنتاجية بشكل أفضل؟ اطلع على كتاب أشور حديث تيد الذي حظي بأكثر من 25 مليون مشاهدة!

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عبر: X إذا كنت تعمل في مجال التسويق، فأنت بحاجة إلى متابعة سيث غودين! بصفته رجل أعمال ومسؤول تنفيذي سابق في مجال الأعمال التجارية على شبكة الإنترنت "دوت كوم"، يتمتع غودين بخبرة عقود من الخبرة في مجال التسويق، ويستخدمها لتعليم الآخرين.

على مر السنين، ألّف غودين 21 كتابًا من أكثر الكتب مبيعًا. تشمل مواضيع مناقشاته جوانب مختلفة من التسويق والعمل، مع نصائح قيّمة حول التغلب على العقبات من خلال المثابرة وتعديل العقلية لرفع مستوى إبداعك.

غودين هو أيضًا مؤلف واحدة من أشهر المدونات التي تدور حول التسويق، لذا فهو بالتأكيد يستحق الاطلاع عليه لكل المهتمين بهذا المجال.

إذا كنت ترغب في أن تكون قائداً، يمكنك استكشاف ورشة عمل غودين في إدارة الأعمال البديلة. ستتعلم قبول عدم اليقين وتنمية الثقة اللازمة للقيادة الفعالة.

حقيقة ممتعة: تم إدراج سيث غودين في قاعة مشاهير التسويق في عام 2018.

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X: @ThisIsIsSethsBlog إنستغرام: @sethgodin ## اتبع النصائح الإنتاجية بشكل أفضل وحقق النجاح مع ClickUp

@ThisIsIsSethsBlog

إن مشهد المؤثرين في مجال الإنتاجية غني بالمعلومات، ولكن كمية المعلومات التي تستوعبها من القنوات المفضلة لديك قد تكون مربكة. يمكن أن يكون هناك عدد من نصائح حول الإنتاجية والاستراتيجيات التي تريد تنفيذها، ولكن من أين تبدأ؟

هذا هو السبب في أنه من المنطقي استخدام منصة إنتاجية مثل انقر فوق -إنه متكامل إدارة المشاريع والمهام الحل الذي يمكن أن يساعدك على تنفيذ المعرفة القيمة التي اكتسبتها من المؤثرين والوصول إلى أهدافك الإنتاجية أسرع

1. حقق توازنًا صحيًا بين العمل والحياة مع مهام ClickUp Tasks

استخدم مهام ClickUp Tasks لتقسيم المهام المعقدة إلى إجراءات أصغر حجمًا وأصغر حجمًا

يمكن أن يساعدك تدوين جميع واجباتك وأعمالك الشخصية والمهنية على تنظيم أعمالك الشخصية والمهنية وترتيب أولوياتها وتفويضها بدقة أكبر، بالإضافة إلى الانتباه إلى قاتلة الإنتاجية التي تخرجك عن المسار الصحيح مع مهام النقر فوق المهام ستجد أن إدارة يومك أسهل! 💃

سواء كنت تقوم بإنشاء جدول يومي أساسي أو خطة معقدة لتسليم المنتجات، فإن مهام ClickUp Tasks ستوفر لك كل ما تحتاجه. يمكنك:

تصميم المهام مع المهام الفرعية وقوائم المراجعة

إضافة واحدة أو تعيينات متعددة (للمشاريع التعاونية)

إعداد علاقات المهام لضمان الترتيب الصحيح للتنفيذ

تخصيص أنواع المهام تعيين علامات الأولوية إضافة سياق لكل عنصر باستخدام انقر فوق الحقول المخصصة مثل القائمة المنسدلة أو موقع الويب أو التقدم أو المال - وبهذه الطريقة، تظل جميع بيانات العمل مركزية، وهذا بدوره يحافظ على إنتاجيتك.



تكمن الفكرة وراء استخدام ClickUp لتخطيط المهام في إنشاء جداول زمنية مرنة بشكل معقول، ومراقبة تواريخ الاستحقاق، وإجراء التعديلات عند الضرورة دون ذعر. 🧘

هل غالبًا ما تنسى اجتماعاتك الأسبوعية أو مواعيد التسوق من البقالة أو الفصول الدراسية؟ المهام المتكررة من السهل إدارتها باستخدام ClickUp. أنشئ مهمة متكررة يومية أو أسبوعية أو شهرية ببضع نقرات وتأكد من التزامك بالجدول الزمني.

إذا كنت من محبي قوائم المهام ، يتضاعف ClickUp كبرنامج قابل للتخصيص بالكامل أداة إنشاء القوائم ! أنشئ قائمتك من الصفر أو استخدم إحدى أدوات المنصة قوالب قائمة المهام لتوفير الوقت. هذه القوالب متوفرة في مواضيع مختلفة مثل الرعاية الذاتية والسفر- ما عليك سوى اختيار واحد يناسب خطتك الإنتاجية .

قالب قالب قائمة المهام اليومية ClickUp مثال على قائمة المهام اليومية

2. تدرب على القيادة المقصودة مع ClickUp لإدارة المشاريع

ركز على ما هو أكثر أهمية مع ClickUp Project Management

في إعداد المشروع، تكون الإنتاجية نتيجة ثانوية للوعي بما يجب القيام به. لحسن الحظ، فإن ClickUp إدارة المشاريع تقدم المجموعة ترسانة من أدوات الإنتاجية لبناء الوعي كقائد!

يتيح لك تشغيل مساحات عمل منظمة لعدة مشاريع ومراقبتها من وجهات نظر مختلفة، كل ذلك بفضل طرق عرض ClickUp . من الأساسيات طرق العرض مثل القوائم و لوحة كانبان إلى الخيارات المتقدمة، مثل مخطط جانت و طرق عرض الجدول ، لديك كل ما تحتاجه لتكبير سير عملك ومراقبة مخاطر التسليم وإعادة ترتيب الأولويات.

سواء كنت تعمل على مشاريع شخصية أو مع فريق عمل, مستندات ClickUp يمكن أن يساعدك في كتابة وتخزين جميع مستنداتك المعرفية في مكان واحد. فمع إمكانية الوصول إلى كل شيء في متناول يدك، لن تضيع الوقت في البحث عن بيانات إضافية أثناء ساعات العمل.

إذا كنت وضع خطط إنتاجية ، ضع في اعتبارك استخدام انقر فوق الذكاء الاصطناعي مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في المنصة. يمكن أن يكون شريكك في العصف الذهني، بالإضافة إلى تصميم قوائم المهام، وموجزات المشاريع، ورسائل البريد الإلكتروني، وغيرها من المستندات بمساعدة المطالبات. يمكنك أيضًا استخدامه لتلخيص النصوص الطويلة وتوفير وقت القراءة. ⚡

استخدم ClickUp AI لكتابة أسرع وصقل نسختك وردودك على البريد الإلكتروني والمزيد

من الخيارات الأخرى الموفِّرة للوقت أتمتة ClickUp - زيادة الإنتاجية وتأكد من عدم إضاعة الوقت في المهام الإدارية المتكررة من خلال تعيين المشغلات والإجراءات. يحتوي ClickUp على مكتبة أتمتة غنية، ولكن يمكنك إنشاء مكتبتك الخاصة بك.

جزء من مجموعة ميزات ClickUp لإدارة المشاريع هو لوحات معلومات ClickUp . إنها خيار ممتاز لأولئك الذين يرغبون في تصور إنتاجيتهم من خلال المخططات والرسوم البيانية المختلفة التي يتم تحديثها في الوقت الفعلي. 📊

3. قلل من الضغط مع مجموعة إدارة الوقت المتطورة

تتبع الوقت للمهام في المراحل المختلفة لتقدمها على مهام ClickUp Tasks

يعد تتبع الوقت الذي تقضيه في مهام محددة استراتيجية ممتازة لمراقبة و تحسين الإنتاجية . مع تتبع وقت النقر ، كل ما عليك فعله هو النقر على زر واحد، وستبدأ المنصة في تتبع الوقت نيابةً عنك. ⌛

كما يتوفر ClickUp على أجهزة iPhone وأجهزة الأندرويد وأجهزة الكمبيوتر المكتبي، يمكنك تسجيل الوقت من أي جهاز وتشغيل مؤقتات متعددة في وقت واحد. إذا نسيت تتبع الوقت، يمكنك دائمًا إضافة البيانات بأثر رجعي.

إذا كنت تراقب الإنتاجية، اترك ملاحظة تشرح فيها ما قضيت الوقت الذي قضيته بجوار كل إدخال. وبهذه الطريقة، سيكون لديك سجلات دقيقة لأنشطتك وأساس ممتاز للتخطيط للمستقبل وإدراك ما يمكنك القيام به لتبسيط يومك.

4. استخدم أهداف ClickUp Goals لتتبع تقدمك

يتيح لك ClickUp وضع أهداف قابلة للقياس الكمي لنفسك ولفريقك، مما يسهل عليك الطريق إلى الإنتاجية. يمكنك الحصول على أهداف أسبوعية أو شهرية أو سنوية أهداف ClickUp وتتبع التقدم باستخدام بطاقات لوحة التحكم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك دائمًا التحكم في شكل أهدافك. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في استخدام وضع أهداف SMART التي يروج لها المؤثرون مثل براين تريسي، يمكنك دائمًا الانتقال إلى ClickUp SMART Goals Template لعمل نسختك الخاصة بك.

قسّم الأهداف والمهام والنقاط الرشيقة وحالات المشروع في لوحة معلومات ClickUp 3.0 القابلة للتخصيص بدرجة كبيرة

الجمع بين المشورة العملية من المؤثرين في الإنتاجية مع ClickUp

يمكن للمؤثرين في مجال الإنتاجية أن يلهموك ويقدموا لك نصائح وحكمة من الداخل حول تنظيم حياتك وتحسين الكفاءة. لكن هذه النصائح لا تعني الكثير إذا لم تعمل بها.

يوفر ClickUp الأساس للانتقال من الاستماع السلبي إلى المؤثرين إلى تنفيذ نصائحهم. يمكن لخيارات إدارة المهام والمشروعات التي توفرها المنصة أن تقلب حياتك رأساً على عقب وتساعدك على اغتنام يومك. اشترك في ClickUp وادخل مملكة الإنتاجية بأناقة! 👑