ما هو تباين الجدول الزمني وكيفية حسابه؟

لا بد أنك سمعت بالمثل القائل "الوقت هو المال" وفي حين أن هذه المقولة تنطبق على جميع جوانب العمل والحياة تقريبًا، إلا أنها قريبة جدًا من الحقيقة في إدارة المشاريع. فإما الوقت أو الجودة هي التي تحدد القيمة النقدية للمشروع.

إدارة مكونات مثلث إدارة المشروع مع تداخل النطاق والوقت والتكلفة هو عملية موازنة دقيقة. فهو يتطلب استخداماً واعياً للوقت والموارد لتقديم القيمة المثلى التي تتوافق مع التوقعات. في قلب كل هذا التنسيق بين المواعيد النهائية والتسليمات يكمن الجدول الزمني - العمود الفقري للنجاح.

فالجدول الزمني هو خارطة طريق مصممة بدقة متناهية توجه الأنشطة من البداية إلى تخطيط المشروع و التنفيذ . ومع ذلك، فإن رحلة المشروع معقدة. يستخدم مديرو المشاريع المتمرسون تباين الجدول الزمني للتعامل مع مثل هذه التقلبات والمنعطفات.

إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن ذلك - من صيغة تباين الجدول الزمني إلى كيفية تطبيقها في مشاريع العالم الحقيقي.

ما هو تباين الجدول الزمني؟

نعلم جميعًا معنى الجدول الزمني. إنه جدول زمني ترغب في اتباعه أثناء تحقيق هدف محدد، وهو الجدول الزمني المتوقع.

ومع ذلك، قد تتسبب الأحداث غير المتوقعة في انحرافك عن هذا المسار المرسوم عند تنفيذ المشروع. سيتضمن جدولك الزمني الفعلي هذه الانحرافات.

يقيس تباين الجدول الزمني (SV) الفرق بين الجدول الزمني الأساسي والتقدم الفعلي. وهو مؤشر الأداء الرئيسي الذي يشير إلى ما إذا كان المشروع متقدمًا على الجدول الزمني أو على المسار الصحيح أو متأخرًا عن الجدول الزمني في وقت محدد.

فهم التباين في الجدول الزمني

هناك عنصران أساسيان لصيغة بدائية لتباين الجدول الزمني. وهما:

القيمة المكتسبة (EV): يشير إلى الميزانية الفعلية المستخدمة. للحصول على EV، اضرب إجمالي ميزانية المشروع في النسبة المئوية للعمل المنجز حتى الآن. إنها نافذة على الجدول الزمني للمشروع وأداء المشروع القيمة المخططة (PV): وهي تصور الاستخدام المتوقع لميزانية المشروع بحلول تاريخ محدد. ويتم حسابها بضرب إجمالي ميزانية المشروع الإجمالية في النسبة المئوية للعمل الذي سيتم إنجازه بحلول ذلك الوقت. وهو يساعد على تقييم ما إذا كان المشروع في الوقت المحدد من حيث التقدم المتوقع وما إذا كان تسوية الموارد مطلوب

يساعد الحصول على فكرة عن هذه المتغيرات في حساب تباين الجدول الزمني من خلال تطبيق المعادلة التالية:

SV = EV - PV

حيث,

SV = تباين الجدول الزمني

EV = القيمة المكتسبة

PV = القيمة المخططة

تستخدم بعض البدائل لحساب تباين الجدول الزمني الصيغة التالية:

Sv = bcwp - bcws

حيث,

BCWP = التكلفة المدرجة في الميزانية للأعمال المنجزة

BCWS = التكلفة المدرجة في الميزانية للأعمال المجدولة

بمجرد حصولك على قيمة التباين في الجدول الزمني، يمكنك تفسيرها بالطرق التالية:

SV > 0: يعني التباين الإيجابي للجدول الزمني أن المشروع متقدم على جدوله الزمني، مما يعني أن تقدم المشروع أفضل مما كان مخططًا له

SV = 0: لا يوجد تباين يعني أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني وأن التقدم الفعلي يتماشى مع التقدم المخطط له

SV < 0: يعني التباين السلبي في الجدول الزمني أن المشروع متأخر عن الجدول الزمني. يشير إلى أن التقدم الفعلي للمشروع أقل مما تم التخطيط له

تُظهر النسبة المئوية لتباين الجدول الزمني (SV%) النسبة المئوية لقيمة التباين وتوفر طريقة أسهل لتتبع المشروع.

Sv% = (sv/pv)*100

مثل تباين الجدول الزمني، تشير نسبة SV% السالبة إلى تأخر المشروع، بينما تشير نسبة SV% الموجبة إلى أنه متقدم على الجدول الزمني.

باستخدام معادلة تباين الجدول الزمني الأساسية هذه، يمكنك حساب مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة المشروع لتتبع الجدول الزمني للمشروع والتقدم المحرز.

مؤشر أداء الجدول الزمني (SPI)

مؤشر أداء الجدول الزمني (SPI) هو نسبة القيمة المكتسبة إلى القيمة المخطط لها. يقيس مؤشر الأداء هذا كفاءة استخدام الوقت في المشروع.

SPI = EV/PV

بمجرد حساب مؤشر أداء الجدول الزمني الكامل، يمكنك تفسيره على النحو التالي:

SPI > 1: المشروع متقدم على الجدول الزمني المحدد

SPI = 1: المشروع في الموعد المحدد

SPI < 1: المشروع متأخر عن الجدول الزمني المحدد

عندما يتعلق الأمر بحساب الأرقام، استخدم برنامج إدارة المشروع لتشغيل الأرقام.

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أدوات مثل يوفر ClickUp حقول صيغ قابلة للتكوين لتبسيط العمليات الحسابية المتعلقة بالمشروع. من خلال التخلص من الحسابات الثقيلة غير الضرورية دون المساس بالدقة، يمكنك التركيز على إدارة المشروع.

الصلة بين تباين الجدول الزمني وإدارة القيمة المكتسبة

إدارة القيمة المكتسبة (EVM) هي منهجية لإدارة المشروع تجمع بين تكلفة المشروع والجدول الزمني وبيانات الأداء للحصول على فكرة كاملة عن تقدم المشروع.

يعد تباين الجدول الزمني (SV) أحد المكونات الأساسية لهذا الإطار الأوسع نطاقاً. وهو الفرق بين القيمة المخططة (PV) والقيمة المكتسبة (EV).

ويمثل أي تباين في الجدول الزمني التباين المقابل في التكلفة في العمل المخطط لإنجازه في نقطة معينة. وهو مؤشر أداء كامل للجدول الزمني، حيث إن أي تباين في هذه القيمة قد يشير إلى ما إذا كان المشروع متأخرًا عن الجدول الزمني أو متقدمًا عليه أو في الوقت المحدد.

يعمل مقياس SV، جنبًا إلى جنب مع مؤشرات الأداء الرئيسية الأخرى مثل مؤشر أداء التكلفة، والوقت المتبقي للمشروع، وميزانية المشروع، وما إلى ذلك، كمجموعة أدوات شاملة لتحليل صحة المشروع وإدارة الجدول الزمني للمشروع وموازنة الموارد طوال دورة حياته.

## أهمية حساب فروق الجدول الزمني

تسلط حسابات تباين الجدول الزمني الضوء على المتغيرات المختلفة التي تؤثر على تقدم المشروع. يسمح البقاء متيقظًا لهذه المخاطر والفرص لمديري المشاريع بالتدخل للوفاء بالمواعيد النهائية. ومع ذلك، هناك ما هو أكثر من مجرد المساعدة في إدارة وقت المشروع .

فيما يلي قائمة بالأسباب التي توجب على مديري المشاريع حساب التباين في الجدول الزمني:

تقييم الأداء

تساعد المقاييس مثل تباين الجدول الزمني ومؤشرات الأداء الأخرى في تقييم كفاءة المشروع. فهي توفر تقييماً واضحاً وواقعياً لأداء المشروع كدالة لجدوله الزمني. على سبيل المثال، تعني القيمة الموجبة لمؤشر SV أن المشروع متقدم على جدوله الزمني المقدر والعكس صحيح.

ويسمح التقدير الكمي لسلامة المشروع لمديري المشروع بقياس الأداء واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التقدم وتقليل المخاطر. كما أنه يمكّن مديري المشروع من تحديد المجالات التي يتفوق فيها المشروع أو يقصر فيها حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مستنيرة لإبقاء المشروع على المسار الصحيح وتعزيز أدائه.

تحديد المشاكل

يجسد تباين الجدول الزمني اليقظة الاستباقية. فمن خلال حساب التقدم الفعلي وقياسه مقابل التقدم المخطط له، يمكن لمديري المشاريع استخدامه لاكتشاف المجالات المحتملة التي قد يكون فيها تقدم فعلي في المشروع تحديات إدارة المشروع .

حتى أقل الانحرافات في الجدول الزمني تعمل بمثابة نظام إنذار مبكر، مما يشير إلى وجود مشاكل أو مشاكل محتملة في مهمة أو مرحلة معينة داخل المشروع.

استخدم هذه المؤشرات لتخفيف المخاطر وتنفيذ التدابير التصحيحية وإعادة تخصيص الموارد بشكل استراتيجي. ويحول التدخل في مرحلة مبكرة دون تفاقم المشاكل ويعزز بيئة مشروع أكثر مرونة ونجاحًا.

اتخاذ القرارات الفعالة

يعد حساب التباين في الجدول الزمني أمرًا أساسيًا في تسهيل اتخاذ القرارات الفعالة أثناء إدارة المشاريع. من خلال مقارنة التقدم المحرز في المشروع، يمكن لمديري المشاريع فهم ما إذا كان المشروع متقدمًا على الجدول الزمني.

وباستخدام مثل هذه الرؤى، يمكنهم أن يقرروا بحكمة كيفية جدولة الأنشطة أو تخصيص الموارد أو تعديل الجداول الزمنية أو إشراك أصحاب المصلحة أو تنفيذ التدابير التصحيحية.

على سبيل المثال، قد يقوم أخصائي إدارة المشروع بإعادة توجيه الموارد للفرق التي لديها تباين سلبي في الجدول الزمني من تلك التي تحقق نتائج إيجابية. وتعزز هذه التعديلات الأداء العام للمشروع من خلال اتخاذ قرارات استراتيجية لإنجاز المشروع بنجاح.

التواصل مع أصحاب المصلحة

إبقاء أصحاب المصلحة لديك على اطلاع دائم مع ClickUp

يمكن لمديري المشروع الاستفادة من تباين الجدول الزمني للحصول على فكرة واقعية عن الجدول الزمني للمشروع. وبمجرد الاطلاع على الحقائق، يمكنهم نقل الوضع الحالي للمشروع إلى أصحاب المصلحة. سيؤدي البقاء قبل الموعد المحدد إلى غرس الثقة والرضا بين أصحاب المصلحة.

ومن ناحية أخرى، فإن الإفصاح بشكل استباقي عن أي تأخيرات أو انتكاسات محتملة في الجدول الزمني المتفق عليه سيعزز الشفافية والمساءلة. في حالة حدوث أي انتكاسات أو تأخير، يمكن لمديري المشروع أيضًا إشراك أصحاب المصلحة بشكل هادف لإعادة ضبط توقعات المشروع فيما يتعلق بالنطاق والتسليمات والجداول الزمنية. ويمكنهم أيضًا رفع طلبات الحصول على موارد إضافية لإنجاز المشروع بنجاح إذا لزم الأمر.

تحسين الموارد

كما ناقشنا على نطاق واسع، يمكن أن يساعد التباين في الجدول الزمني للمشروع في الإدارة الفعالة للموارد. قد تحتوي المشاريع التي تتقدم على الجدول الزمني على موارد غير مستغلة بشكل كافٍ قد تضيف إلى تكلفة المشروع. يمكن أيضًا إعادة تخصيص هذه الموارد المتبقية لمشاريع أخرى أو مجالات حرجة أخرى لتسريع تطوير المشروع.

من ناحية أخرى، عندما يكون المشروع متأخرًا عن الجدول الزمني المحدد، قد يكون ذلك بسبب قيود الموارد أو عدم الكفاءة. وفي هذه الحالة، يمكن لمدير المشروع تحسين تخصيص الموارد لمعالجة الاختناقات على الفور.

ويرتبط تباين الجدول الزمني مباشرةً بتباين التكلفة، حيث أن الموارد عادةً ما تشكل أكبر عنصر من عناصر تكلفة أي مشروع. ومما لا يثير الدهشة أن هناك بديلاً لتباين الجدول الزمني يتميز بالفرق بين التكاليف الفعلية والمقررة (BCWP-BCWS)!

إدارة المخاطر

لقد رأينا كيف أن تباين الجدول الزمني يرتبط مباشرةً بتباين التكلفة، والذي بدوره يسلط الضوء على أهمية إدارة مخاطر تكلفة المشروع . وبالمثل، رأينا أيضًا كيف أن تباين الجدول الزمني يمكّن مديري المشاريع من اكتشاف المشاكل المحتملة في وقت مبكر والقضاء على المشكلة في مهدها. ومع ذلك، لا تظهر المخاطر دائمًا في شكل تأخيرات.

حيث يمكن أن تشكل الجداول الزمنية المتسارعة التي قد تكون فيها أجزاء من المشروع متقدمة على الجدول الزمني للمشروع خطرًا أيضًا، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالتبعية - ويمكن أن يساعد تباين الجدول الزمني في معالجة هذه الأمور.

مع هذه الفوائد الملموسة، يصبح دور تباين الجدول الزمني في اكتشاف المخاطر وإدارتها واضحًا. يتيح توقع المخاطر المحتملة لمديري المشاريع تنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر والتخفيف من حدتها.

التحسين المستمر

يمكن لمديري المشاريع استخدام تحليل التباين لاكتساب رؤية حول الاتجاهات والأنماط والرؤى المختلفة التي تظهر مع تقدم المشروع. على سبيل المثال، يكشف التباين الإيجابي في الجدول الزمني عن الممارسات الفعالة التي يمكنهم تكرارها. وفي المقابل، يسلط التباين السلبي في الجدول الزمني الضوء على أوجه القصور.

يتيح لهم هذا التقييم المنهجي التعلم من تجربتهم وتحسين عمليات تخطيط المشروع وأفضل الممارسات الإدارية في المساعي المستقبلية. كما أنه يقيّم قدرات مدير المشروع ويقيّم أداء فريق المشروع. ومن شأن تحليلات التباين في الأداء المنتظمة أن تحسن نتائج المشروع بشكل متكرر.

أمثلة من العالم الحقيقي لتباين الجدول الزمني

لنستخدم أمثلة واقعية لتوضيح كيفية إجراء حسابات تباين الجدول الزمني.

المثال رقم 1: مشروع إنشائي

افترض أنك تدير مشروعًا إنشائيًا بميزانية إجمالية قدرها 1,000,000 دولار أمريكي. من المقرر أن يكتمل المشروع خلال ال 12 شهرًا القادمة.

يمكنك حساب التباين في الجدول الزمني بعد ستة أشهر. للقيام بذلك، يجب عليك أولاً حساب القيم المخططة والمكتسبة.

القيمة المخططة : هذه هي التكلفة المدرجة في الميزانية للأعمال المخطط إنجازها بحلول علامة الستة أشهر. من أجل التبسيط، سنفترض أن 50% من العمل يجب أن يكون قد اكتمل بحلول الشهر السادس. باستخدام هذه البيانات، احسب القيمة الكهروضوئية على النحو التالي:

PV = 50% ✕ 1,000,000 دولار = 500,000 دولار

: هذه هي التكلفة المدرجة في الميزانية للأعمال المخطط إنجازها بحلول علامة الستة أشهر. من أجل التبسيط، سنفترض أن 50% من العمل يجب أن يكون قد اكتمل بحلول الشهر السادس. باستخدام هذه البيانات، احسب القيمة الكهروضوئية على النحو التالي: القيمة المكتسبة : هذه هي التكلفة الفعلية للعمل المنجز حتى الآن. افترض أنه تم إنجاز 40% فقط من العمل بحلول الشهر السادس. وبهذا، يمكنك حساب EV على النحو التالي:

EV = 40% ✕ 1,000,000 دولار = 400,000 دولار

: هذه هي التكلفة الفعلية للعمل المنجز حتى الآن. افترض أنه تم إنجاز 40% فقط من العمل بحلول الشهر السادس. وبهذا، يمكنك حساب EV على النحو التالي:

والآن، دعنا نحسب التباين في الجدول الزمني:

SV = EV - PV

SV = 400,000 دولار - 500,000 دولار

SV = - 100,000 دولار أمريكي

تشير القيمة السلبية إلى أن المشروع متأخر عن الجدول الزمني بعد ستة أشهر. سيقوم مديرو المشروع بتدوين ذلك وتنفيذ إجراءات تصحيحية لإعادة المشروع إلى المسار الصحيح.

### مثال رقم 2: مشروع تطوير البرمجيات

افترض أن فريقك يقوم بتطوير تطبيق برمجي في غضون ثمانية أشهر. لديك ميزانية بقيمة 600,000 دولار لإكمال المهمة.

تقرر تقييم التباين في الجدول الزمني للمشروع بعد شهرين. مرة أخرى، ابدأ بحساب القيم المخططة والمكتسبة.

القيمة المخططة : عادة، يجب أن تكون قد أكملت 25% من العمل بحلول الشهر الثاني. وبناءً على ذلك، ستكون القيمة

Pv = 25% ✕ 600,000 دولار = 150,000 دولار

: عادة، يجب أن تكون قد أكملت 25% من العمل بحلول الشهر الثاني. وبناءً على ذلك، ستكون القيمة القيمة المكتسبة : نظرًا للأداء الفعال لفريق المشروع، أكملت 40% من العمل المخطط له بحلول الشهر الثاني. وبناءً على ذلك، سيكون

تطور = 40% ✕ 600,000 دولار = 240,000 دولار

: نظرًا للأداء الفعال لفريق المشروع، أكملت 40% من العمل المخطط له بحلول الشهر الثاني. وبناءً على ذلك، سيكون

والآن، دعنا نحسب التباين في الجدول الزمني:

SV = EV - PV

SV = 240,000 دولار - 150,000 دولار

SV = 90,000 دولار أمريكي

يشير التباين الإيجابي إلى أن المشروع متقدم على الجدول الزمني بمقدار 90,000 دولار في الشهر الثاني. وبناءً على هذا الأداء، يمكن للمديرين إعادة تخصيص الموارد وتسريع المهام المترابطة للالتزام بالجدول الزمني للمشروع.

الأمثلة المذكورة أعلاه واضحة ومبسطة نسبيًا. فهي تعمل بافتراض أن المشاريع تسير بشكل خطي. ومع ذلك، فإن المشاريع في العالم الحقيقي أكثر تعقيدًا بعض الشيء، مع وجود العديد من الترابطات التي يمكن أن تؤخر أو تسرع الجداول الزمنية للمشروع. استخدم أدوات رقمية متقدمة مثل ClickUp لإدارة المشاريع للحصول على عرض كامل للمشروع وترابطاته.

إدارة الجدول الزمني للمشروع والتبعيات على ClickUp

على الرغم من أن ClickUp عبارة عن منصة شاملة لإدارة المشاريع لا تقوم بحسابات التباين في الجدول الزمني أو إدارة القيمة المكتسبة بشكل صارم، إلا أنه يمكنك الاستفادة منها لتتبع الجداول الزمنية وإدارتها. سنتحدث عنها بإسهاب في الأقسام التالية.

## أهم النصائح للعمل مع تباين الجدول الزمني للمشروع

الآن بعد أن فهمت ما الذي يشكل تباين الجدول الزمني وجوانبه المختلفة، دعنا نلقي نظرة على كيفية استخدامه لتحسين الكفاءة والبقاء في الموعد المحدد. إليك بعض النصائح والحيل للمساعدة:

احسب قيمة تباين الجدول الزمني بشكل دوري. تتبع هذه القيمة طوال دورة حياة المشروع، بدءًا من عملية تخطيط المشروع وحتى اكتماله، للكشف المبكر عن الانحرافات والتدخلات المقابلة في الوقت المناسب

بدلاً من عرض قيم تباين الجدول الزمني في فراغ، قم بمقارنتها بمقاييس أخرى مثل تباين التكلفة ومؤشر أداء الجدول الزمني والعمل المنجز وما إلى ذلك، للحصول على فكرة شاملة عن أداء المشروع

وضع قيم محددة مسبقًا لعتبة SV والتفاوتات المسموح بها لتحديد متى يتجاوز التباين الحدود المقبولة بسرعة لتحفيز اتخاذ إجراء فوري

في حين أن الإجراء التصحيحي أمر حيوي، يجب عليك أيضًا إجراء تحليل السبب الجذري لتحديد سبب التباين في المقام الأول. يساعد فهم هذا الجانب على منع حدوث حالات مماثلة في المستقبل

استغلال بيانات SV لتخطيط السيناريوهات. يسلط استكشاف سيناريوهات "ماذا لو" المختلفة الضوء على التأثير المحتمل للتغيير في تخصيص الموارد أو نطاق المشروع لفهم التفاعل بين عناصر مثلث المشروع المختلفة

انتبه جيدًا للمهام المتضمنة في المسار الحرج للمشروع، حيث أن أي تغييرات تطرأ عليها ستؤثر على نتائج المشروع وجداوله الزمنية

الاستفادة من أدوات الأتمتة لأتمتة حساب وقياس قيم SV لتتبعها وتحليلها بشكل أكثر فعالية

مقارنة قيم SV بالبيانات التاريخية ومقارنتها بمعايير الصناعة للحصول على منظور نسبي لأداء المشروع

استخدام أدوات قابلة للتخصيص قوالب الجدول الزمني للمشروع لإدارة الجداول الزمنية والجداول الزمنية للمشروع مع مراقبة التبعيات

## ابقَ على المسار الصحيح مع ClickUp

كما ذكرنا، فإن ClickUp ليست منصة إدارة تنفيذية تقليدية. ومع ذلك, تقدم ClickUp إدارة المشاريع المخصصة والتي يمكن تعديلها بشكل مناسب لتحقيق هذا الهدف.

يمكنك استخدام ClickUp لتتبع وإدارة تباين الجدول الزمني بالطرق التالية:

إنشاء المهام وتعيينها وتتبعها لأعضاء فريق المشروع. تعيين تواريخ استحقاق لهذه المهام لضمان الالتزام بالجدول الزمني. من خلال تتبع العمل المنجز ونسب التقدم، يمكنك حساب EV وPV وSV يدويًا أو تصدير مجموعات البيانات إلى أدوات جداول البيانات مثل جداول بيانات Google Sheets وMicrosoft Excel لإجراء تحليل متعمق

بناء جدول زمني للمشروع من خلال إدارة المهام في ClickUp

إذا كان الحساب اليدوي معقدًا للغاية، يمكنك إدخال هذه القيم في حقول الصيغ المخصصة والحصول على الحسابات مباشرةً. الوصول إلى هذه الميزة مباشرةً على النظام الأساسي نفسه يمنع التبديل بين السياقات ويبقيك شديد التركيز

التكامل مع أدوات تتبع الوقت لالتقاط البيانات حول الوقت المستغرق في مهمة ما والجهد المبذول فيها. على الرغم من أنها لا تؤثر بشكل مباشر على EV، إلا أنها يمكن أن تساعد في الإدارة الفعالة للموارد وتوفر بيانات لتقييمات إنجاز المهام، والتي تتميز بشكل غير مباشر في إدارة التباين

قم بإعداد عمليات سير العمل الآلية التي يتم تشغيلها عندما تلامس قيم SV المستويات الحرجة. بدءًا من تحسين الموارد إلى إجراء تحليلات مفصلة للسبب الجذري، يمكن أن يساعدك ClickUp في تنظيم مسار العمل التالي

أضف التعاون إلى مزيج من هذه الميزات المرغوبة، وسيظهر ClickUp باعتباره أفضل تطبيق جدولة يقلل من الاختلافات التسجيل لمعرفة المزيد.

أسئلة

1. كيف يتم حساب التباين في الجدول الزمني في إدارة المشاريع؟

يتم حساب تباين الجدول الزمني (SV) باستخدام المعادلة: SV = EV - PV

وهنا، EV هي القيمة المكتسبة (قيمة العمل المنجز)، وPV هي القيمة المخططة (قيمة العمل الذي سيتم إنجازه). يوفر مقياسًا كميًا للتباين بين التقدم المخطط له والتقدم الفعلي فيما يتعلق بالجدول الزمني.

2. ماذا يعني أن يكون التباين في الجدول الزمني سالباً؟

يشير التباين السلبي في الجدول الزمني إلى أن المشروع متأخر عن الجدول الزمني، وقد حان الوقت للتحقيق وإيجاد السبب الجذري للتأخير. والخطوة التالية هي اتخاذ إجراءات تصحيحية.

**3. ماذا يعني أن يكون التباين في الجدول الزمني إيجابيًا؟

يشير التباين الإيجابي في الجدول الزمني إلى مشروع متقدم على جدوله الزمني. في هذه الحالة، يمكنك النظر إلى جميع العوامل التي ساهمت في تحقيق النتيجة الإيجابية ومحاكاة ذلك لمشاريع أخرى في المستقبل.

4. كيف يمكن لمديري المشاريع مراقبة التباين في الجدول الزمني بكفاءة؟

يمكن لمديري المشاريع مراقبة تباين الجدول الزمني بكفاءة باستخدام أداة إدارة المشروع بالطرق التالية:

تحديث تقدم المهام وإنجازها بانتظام

الاستفادة من ميزات إعداد التقارير والتحليلات المدمجة

تحديد العتبات أو التفاوتات المسموح بها لقيم SV لعرض الإشعارات أو التنبيهات

إعداد خطط إدارة المخاطر المستندة إلى المحفزات لتقليل الفروق إلى الحد الأدنى

إجراء مراجعة منتظمة لاتجاهات التباين التراكمي في الجدول الزمني

5. ما هي أهمية التباين في الجدول الزمني في إدارة المشروع؟

يقيّم تباين الجدول الزمني كمياً مدى التزام المشروع بالجدول الزمني المحدد له. وعند إجراء مثل هذا التقييم، يمكن لمديري المشاريع استخدامه من أجل:

قياس أداء المشروع وصحته

اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على العمل الفعلي المنجز

تحديد المجالات التي يتفوق فيها المشروع أو يقصر فيها

تنفيذ التدابير التصحيحية لإبقاء المشروع على المسار الصحيح

التواصل مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين بشأن حالة المشروع

6. كيف يمكن أن يساعد التباين في الجدول الزمني في استراتيجية إدارة مخاطر المشروع؟

يمكن أن يساعد تباين الجدول الزمني في إدارة مخاطر المشروع بالطرق التالية: