بدائل مخطط فن البياني للمساعدة في تصور البيانات

مخططات فن هي أكثر الطرق شيوعًا للمقارنة بين مجموعتي بيانات بصريًا والمقارنة بينهما.

يستخدم مخطط فن دوائر متداخلة لإظهار العلاقة بين شيئين أو فكرتين أو استراتيجيتين أو أكثر. وهي مفيدة في سيناريوهات الأعمال المختلفة، مثل:

المقارنة بين منتجين

الاختيار بين استراتيجيتين أو أكثر

مقارنة علامة تجارية مع منافسيها

هناك أربع نسخ من مخططات فن البيانية-مجموعتان وثلاث مجموعات وأربع مجموعات وخمس مجموعات. من الناحية المثالية لا ينبغي استخدام مخطط فن لمقارنة أكثر من خمس مجموعات، لأنه يصبح معقداً للغاية.

للمقارنة بين أكثر من خمس مجموعات، ستحتاج إلى بدائل مخطط فن البياني الأكثر ملاءمة لتحليل مجموعات بيانات متعددة.

سنناقش في هذه المقالة البدائل المختلفة لمخططات فن البيانية التي يمكنك استخدامها لمقارنة مجموعات بيانات متعددة وإظهار العلاقات المعقدة بينها. سنقوم أيضًا بسرد ميزاتها وقيودها لمساعدتك في الاختيار.

لنبدأ.

## استخدامات مخططات فن

تصور مخططات فن أوجه التشابه بين شيئين أو مفهومين. وهي سهلة الإنشاء والتحليل نظرًا لطبيعتها البصرية. تُستخدم في الرياضيات والعلوم واللغويات وعلوم الكمبيوتر والأعمال.

تعتبر مخططات فن البيانية مثالية للمقارنة بين شريحتين أو أكثر ولها حالات استخدام متعددة للشركات.

دعونا نناقش بعض حالات الاستخدام الواقعية لمخططات فن البيانية للشركات.

تحليل المنافسين

من حالات الاستخدام النموذجية لمخططات Venn البيانية للشركات تحليل المنافسين. استخدم دائرتين متداخلتين أو أكثر لتقييم كيفية مقارنة منتجك بمنتجات المنافسين.

إليك مثال على ذلك.

مخطط فين ثلاثي المجموعات يُظهر نقاط التكافؤ بين منتجات العلامة التجارية ومنتجات منافسيها ورغبات المستهلكين عبر CXL

تحليل العميل

مخططات Venn البيانية تقارن بشكل مثالي بين شرائح العملاء لنفس الشركة أو عدة شركات.

تستخدمه الشركات لتحليل شرائح العملاء المتداخلة لشركات أو منصات مختلفة، كما في المثال أدناه.

اتخاذ القرار

تُعد مخططات فن مفيدة في اتخاذ القرارات لأنها تساعدك في العثور على النقطة المثالية التي تتداخل فيها جميع الدوائر. يمكن أن تمثل هذه الدوائر أي شيء، مثل العوامل المختلفة لاختيار مجال العمل. إليك مثالاً على ذلك:

توضيح الأدوار والمسؤوليات

يمكن أن توضح مخططات فن البيانية التداخلات بين أدوار ومسؤوليات الفرق المختلفة داخل الشركة. إليك مثال على ذلك:

مقارنة المنتجات

تُستخدم مخططات Venn البيانية أيضًا لمقارنة ميزات منتجين أو أكثر للعثور على أكثر الميزات المرغوبة المشتركة بين المنتجات من علامات تجارية مختلفة.

إليك مثال على ذلك.

مخطط بسيط من مجموعتين للمقارنة بين تطبيقات جوجل و Office 365 عبر ZDNet لتوفير الوقت، يجب عليك استخدام قوالب مقارنة المنتجات كذلك.

سواء كنت ترغب في العثور على أوجه التشابه والاختلاف بين شريحتين من العملاء أو العثور على شريحتين أو أكثر من العملاء، يمكن أن تساعدك نماذج فين البيانية.

المفتاح هو تعلم كيفية إنشاء مخططات فن البيانية بشكل منطقي وكيفية تحليل البيانات باستخدام هذه المخططات.

الأنواع الخمسة لمخططات فن البيانية

تعتمد الأنواع المختلفة لمخططات فن على عدد المجموعات التي تتم مقارنتها.

لكي يكون شكل فِن، يجب أن يكون هناك بعض التداخل بين الدائرتين. إذا لم يكن هناك تداخل، فهو ليس مخطط فن بل مخطط أويلر.

فيما يلي الأنواع الخمسة الرئيسية لمخططات فن.

1. أشكال فن ذات المجموعتين

مخطط فن المكون من مجموعتين بواسطة ClickUp

يحتوي شكل فن الأساسي على مجموعتين متداخلتين (أ و ب في الصورة أعلاه). يتم استخدامه للعثور على أوجه التشابه أو المناطق المتداخلة بين مجموعتين. على سبيل المثال، قد يستخدم مدير النقل في المدينة مثل هذا الرسم البياني لتحليل عدد الأشخاص الذين يستخدمون وسائل النقل العام فقط (المجموعة أ)، وأولئك الذين يستخدمون عجلاتهم الخاصة (المجموعة ب)، وأولئك الذين يستخدمون المجموعتين (المجموعة ب).

2. مخططات فن ثلاثية المجموعات

مخطط فن الثلاثي المجموعات بواسطة ClickUp

شكل فن الثلاثي المجموعات هو للمقارنة بين ثلاث مجموعات. هذا الشكل أكثر تعقيداً لأنه يتضمن أربع مناطق تداخل بين المجموعات -B، AC، BC، BC، ABC. سيكون لأي مجموعتين بعض التداخل، وسيكون للمجموعات الثلاث منطقة متداخلة صغيرة واحدة.

إنها طريقة رائعة لتصور العلاقات بين ثلاثة عناصر.

على سبيل المثال، يمكن لنادٍ رياضي يوفر ثلاثة خيارات رياضية أن يستخدم مثل هذا الرسم البياني لمعرفة عدد الأعضاء الذين يمارسون رياضة واحدة فقط أو اثنتين أو جميع الرياضات الثلاث المعروضة.

3. مخططات فن رباعية المجموعات

مخطط فن رباعي المجموعات بواسطة ClickUp

يصور مخطط فن هذا العلاقات بين أربع مجموعات. وهو أكثر تعقيداً من الشكلين السابقين حيث توجد تسع مناطق متداخلة يمكنك تحليلها -AB، BC، AD، AD، CD، ABC، BCD، BCD، ACD، ABD، و ABCD.

وهو يساعد في تحليل القواسم المشتركة بين أي مجموعتين أو ثلاث مجموعات أو المجموعات الأربع. على سبيل المثال، قد تستخدم نتفليكس مثل هذا الرسم البياني لتحديد تفضيلات الجمهور لأنواع الأفلام - لنقل الأفلام الكوميدية (أ)، وأفلام الحركة (ب)، والأفلام الرومانسية (ج)، والأفلام الدرامية (د).

4. مخططات فن خماسية المجموعات

مخطط فن غير متماثل خماسي المجموعات عبر فن يتكون هذا النوع من مخططات فن من خمس مجموعات، ممثلة على شكل دوائر أو أشكال بيضاوية. يمكن أن تكون متماثلة أو غير متماثلة.

تتداخل جميع المجموعات في شكل فن المتماثل المكون من خمس مجموعات.

ومع ذلك، غالبًا ما تُستخدم أشكال فن الخماسية غير المتماثلة في سيناريوهات الحياة الواقعية مع وجود عدد قليل فقط من المجموعات المتداخلة. في الصورة أعلاه، سترى مثالاً لمخطط فن خماسي المجموعات يوضح استراتيجيات التسويق المختلفة التي يمكن أن تختار منها الشركة وعناصرها الفريدة والمتداخلة.

5. مخططات أويلر البيانية متعددة المجموعات

مخطط أويلر متعدد المجموعات عبر د. أندرو هايس يصبح إنشاء وتحليل مخططات فن البيانية معقدًا للغاية إذا كان لديك أكثر من خمس مجموعات. في مثل هذه الحالات، لا يمكنك إظهار جميع التقاطعات الممكنة بين المجموعات، وهو ما تفعله مخططات فن.

بدلًا من ذلك، يمكنك استخدام نهج أكثر واقعية وإظهار التداخلات بين بعض المجموعات ولكن ليس كل التقاطعات الممكنة، كما هو موضح في الصورة أعلاه. من الناحية الفنية، مخططات فن متعددة المجموعات هي مخططات أويلر، لكن معظم الناس لا يزالون يستخدمون المصطلحين بالتبادل.

## الحاجة إلى بدائل مخطط فن البياني

تنشأ الحاجة إلى بدائل مخطط فن البياني لأن لها حالات استخدام ووظائف محدودة.

تعمل مخططات فن البيانية بشكل أفضل لفهم التقاطعات بين مجموعتين أو ثلاث مجموعات. ومع ذلك، تصبح مخططات فن البيانية معقدة للغاية وغالبًا ما تكون غير واقعية لأربع مجموعات أو أكثر. تتغلب البدائل مثل المخططات الشريطية على هذا القيد.

تهدف مخططات فن البيانية إلى إيجاد جميع التقاطعات الممكنة بين المجموعات، وحالات استخدامها محدودة. في معظم السيناريوهات الواقعية، قد لا تحتاج في معظم سيناريوهات الحياة الواقعية إلى إيجاد جميع التقاطعات، بل فقط التقاطعات الأكثر صلة وواقعية. لا تحتوي مخططات أويلر، على سبيل المثال، على هذا القيد ويمكن استخدامها في مثل هذه السيناريوهات.

هناك أدوات أفضل لتصور البيانات المعقدة ومجموعات البيانات المتعددة.

دعونا نناقش بعضًا منها في القسم التالي.

بدائل لمخططات فين البيانية

في العديد من الحالات، قد لا تكون مخططات فن البيانية أفضل تقنية لتصور البيانات التي يجب عليك استخدامها.

فيما يلي بعض أفضل بدائل مخطط فن البياني حسب متطلباتك.

مخطط أويلر

مخطط أويلر عبر مشروع R تشبه مخططات أويلر إلى حد كبير مخططات فن. مثل مخطط فِن، يُظهر مخطط أويلر البياني العلاقات بين المجموعات ويستخدم الدوائر لتحليل مجموعات البيانات بصريًا.

يتمثل أحد الاختلافات الرئيسية في أن مخططات أويلر لا تُظهر جميع أوجه التشابه والاختلاف الممكنة بين المجموعات، على عكس مخططات فن. قد يوجد أو لا يوجد بعض التداخل بين المجموعات في مخطط أويلر.

المزايا

يمكن تصور العلاقات المعقدة بين ثلاث مجموعات أو أكثر

لا تُظهر التقاطعات غير الممكنة وتكون أكثر واقعية من مخططات فن

يمكن أن تمثل مجموعة متنوعة من العلاقات بين المجموعات وهي أكثر تنوعاً من مخططات فن

القيود

قد تكون معقدة بالنسبة لمجموعات البيانات المتعددة، على الرغم من أنها لا تزال أفضل من مخططات فن

يتطلب إنشاء مخططات أويلر لمجموعات متعددة وعلاقات معقدة الكثير من الجهد اليدوي

كيفية الصنع

استخدم أي من أدوات الرسم البياني الشائعة على الإنترنت أو برنامج رسم الخرائط الذهنية لعمل مخططات أويلر البيانية. يمكنك أيضًا استخدام برنامج MS Paint، لكن ذلك سيتطلب جهدًا يدويًا.

مخطط مصفوفة

قم بإنشاء مصفوفات مقارنة مرئية باستخدام قالب المصفوفة البسيط الخاص بـ ClickUp.

مخطط المصفوفة هو بديل لمخطط فين لمقارنة العديد من المتغيرات والمقارنة بينها. يبدو مثل جدول أو جدول بيانات حيث تضيف الأشياء التي تقارنها في صفوف ومعلمات المقارنة في أعمدة.

مخطط المصفوفة الأكثر استخدامًا لأغراض الأعمال هو مخطط رباعي من اثنين في اثنين. وتشمل بعض الأمثلة الشائعة على ذلك رباعي تحليل SWOT، ومصفوفة BCG، ومصفوفة أيزنهاور.

يمكنك أيضًا استخدام قوالب المصفوفة لإنشاء مخططات مصفوفة لأغراض العمل المختلفة بسرعة.

المزايا

تصميم بسيط وسهل الإنشاء

توفر تمثيلاً مرئياً للعلاقات بين متغيرين أو أكثر

يبسط التحليلات المعقدة بطريقة سهلة الفهم

يوفر طريقة منظمة لتقييم الخيارات واتخاذ القرارات الاستراتيجية

القيود

يصبح معقدًا للغاية عند التعامل مع عدد كبير من المتغيرات

يمثل علاقات ثنائية الأبعاد فقط بين العناصر

كيف تصنع

استخدام أي أدوات الرسم التخطيط أو برنامج المخطط الانسيابي لرسم هذه المخططات. ClickUp، على سبيل المثال، يوفر برنامج جاهز للاستخدام قوالب مخطط فن البياني التي يمكنك استخدامها لإنشاء مصفوفات مختلفة.

### مخطط شريط

مثال على مخطط شريطي عبر أوراكل المخططات الشريطية (المعروفة أيضًا باسم الرسوم البيانية الشريطية) هي واحدة من أكثر البيانات شيوعًا تقنيات التصور لتمثيل البيانات الفئوية. يتم تمثيل البيانات على شكل أشرطة مستطيلة ذات أطوال مختلفة.

يحتوي أحد المحورين على جميع الفئات التي تريد مقارنتها، ويحتوي الآخر على القيم الكمية التي تريد قياسها.

على سبيل المثال، يمكن أن يمثل أحد المحورين السنة، بينما يعرض المحور الآخر إيرادات المبيعات للسنة. يمكنك ترميز الأشرطة بالألوان لتمثيل سنوات متعددة.

يمكن استخدام المخططات البيانية الشريطية لتصور البيانات عمليًا عندما تريد قياس فئة على قيمة كمية.

المزايا

تقدم شكلاً بسيطًا وسهل الفهم لتصور البيانات

يساعدك على مقارنة فئات مختلفة على معلمة كمية

إمكانية الإنشاء والتخصيص لتلبية متطلبات محددة

القيود

غير مناسب لتمثيل البيانات المستمرة، على عكس بعض أنواع المخططات الأخرى

قد تصبح مشوشة ويصعب تفسيرها إذا كان لديك الكثير من الفئات للمقارنة

كيفية الصنع

استخدم ما يناسب أدوات تصور البيانات مثل Matlab أو Tableau لإنشاء مخططات شريطية متفاوتة التعقيد.

مخطط مبعثر

مثال على مخطط مبعثر عبر Salesforce Trailhead تُظهر نماذج تصور البيانات هذه قوة العلاقات بين متغيرين. لهذا السبب يطلق عليها أيضًا مخططات الارتباط. مثل المخططات الشريطية، تحتوي هذه أيضًا على محوري X و Y.

ومع ذلك، يتم تمثيل البيانات على شكل نقاط وليس أشرطة.

يمكن أن يُظهر مخطط الانتشار ارتباطًا موجبًا أو سالبًا أو صفريًا بين متغيرين. ومع ذلك، على عكس بدائل مخطط فن الأخرى، لا يمكن استخدامه لمقارنة ثلاثة متغيرات أو أكثر.

المزايا

يمكن استخدامه لتمثيل البيانات المستمرة، على عكس المخططات الشريطية

مناسب لتحديد ما إذا كان متغيران مترابطين إيجاباً أو سلباً أو غير مترابطين

مثالي لتحديد الاتجاهات والقيم المتطرفة في مجموعة البيانات

القيود

يمكن تحليل متغيرين رقميين فقط

يمكن أن تتشوش بسرعة ويصعب قراءتها لمجموعات البيانات الكبيرة

كيف تصنع

اصنع مخططات مبعثرة باستخدام Python أو غيرها من أدوات تصور البيانات.

مخطط تخطيطي

مخطط توضيحي على شكل حرف T يعرض معلومات عن أنظمة الجسم المختلفة عبر سميكنز مخططات T-charts هي أحد بدائل مخطط فن الأبسط التي تستخدم تنسيقًا جدوليًا للمقارنة بين شيئين. ويستخدم تنسيقاً من عمودين للمقارنة بين مجموعتي بيانات.

على سبيل المثال، يمكنك مقارنة إيجابيات وسلبيات شيء ما أو فكرة ما وتقييم أي عمود أكثر بروزًا. أو يمكنك استخدام مخطط على شكل عمودين على شكل حرف T لسرد وشرح سبب وتأثير الأشياء.

تُستخدم المخططات البيانية على شكل حرف T على نطاق واسع للأغراض المحاسبية والمالية. على سبيل المثال، يمكن استخدام كشف حساب مع مخططات ت بيانية على شكل حرف T منفصلة للأرصدة الدائنة والمدينة لتتبع رصيد الحساب خلال فترة ما.

ستحتاج إلى ثلاثة أعمدة على الأقل لاستخدام مخطط T-مخطط T كبديل لمخطط Venn البياني. في عمود واحد، سوف تسرد المعلمات المختلفة التي تريد المقارنة بين شيئين. ستضيف قيمًا لكل منهما يتم مقارنتها في بقية الأعمدة.

يمكنك إضافة المزيد من الأعمدة لمقارنة المزيد من العناصر. الصورة أعلاه تستخدم مخطط T لمقارنة ثلاثة عناصر، على سبيل المثال.

المزايا

يمكن استخدامه لمقارنة عنصرين أو أكثر

لها تنسيق بسيط وسهل الفهم

يسهل إنشاؤها يدويًا أو باستخدام أداة تصور البيانات

القيود

قد لا تكون مناسبة لمقارنة مجموعات البيانات الكبيرة أو التقاط العلاقات المعقدة بين المتغيرات وتحليلها

كيفية الصنع

يمكنك بسهولة إنشاء مخططات بيانية على شكل حرف T باستخدام أدوات جداول البيانات مثل MS Excel أو جداول بيانات Google.

مخططات بيانية أخرى

على الرغم من أننا قمنا بتغطية معظم بدائل مخطط فن البياني الشهيرة، إلا أن هناك بعض الخيارات الأخرى التي يمكنك الاطلاع عليها.

المخططات الشجرية رائعة لتمثيل العلاقات الهرمية بين الفئات المختلفة

رائعة لتمثيل العلاقات الهرمية بين الفئات المختلفة تُستخدم المخططات الشبكية لإظهار العلاقات الأكثر تعقيدًا بين العقد والوصلات

لإظهار العلاقات الأكثر تعقيدًا بين العقد والوصلات الرسوم البيانية الفقاعية تشبه المخططات المبعثرة ولكنها تضيف بُعدًا آخر حيث تمثل أحجام الفقاعات نقاط البيانات بقيم مختلفة

تشبه المخططات المبعثرة ولكنها تضيف بُعدًا آخر حيث تمثل أحجام الفقاعات نقاط البيانات بقيم مختلفة الخرائط الحرارية تعمل بشكل أفضل لتصور مجموعات البيانات الكبيرة وتحديد الأنماط فيها

تعمل بشكل أفضل لتصور مجموعات البيانات الكبيرة وتحديد الأنماط فيها المخططات المبعثرة مناسبة لتحليل تقاطعات المجموعات وإظهار العلاقات بين المجموعات وتقاطعاتها

إذا كنت ترغب في مقارنة مجموعة من الأشياء المتشابهة، على سبيل المثال ميزات البرامج، باستخدام قوالب مخطط المقارنة يوفر الوقت ويساعد في اتخاذ قرارات أفضل.

## كيفية إنشاء بدائل مخطط فن البياني

هناك بدائل مختلفة لمخطط فن البياني لتصور أنواع مختلفة من البيانات. استخدم أداة جيدة لتصور البيانات مثل ClickUp لتصور البيانات وتحليلها بالطريقة التي تناسبك بشكل أفضل.

باستخدام ClickUp Whiteboards إنشاء تدفقات عمل مرئية والسماح لأعضاء الفريق بتبادل الأفكار والتعاون في الوقت الفعلي. يمكنك أيضًا إنشاء مخططات مصفوفة وأشكال أخرى من تصورات البيانات بكفاءة على ClickUp Whiteboards.

_إنشاء مخططات مصفوفية وبدائل أخرى لمخططات Venn البيانية باستخدام لوحات كليك أب البيضاء

الخرائط الذهنية هي البديل المثالي لمخطط فن البياني لتنظيم البيانات الهرمية بشكل مرئي. استخدم ClickUp الخريطة الذهنية لإنشاء تدفقات عمل مرئية تستند إلى المهام ومشاركتها بسهولة مع فريقك، أو تخطيط الأفكار باستخدام الخرائط الذهنية المستندة إلى العقدة.

هناك العديد من الطرق لتصور البيانات بخلاف استخدام مخططات فن. ومع ذلك، إذا كنت تفضل مخططات Venn، فاستخدم الخرائط الذهنية الجاهزة للاستخدام والقابلة للتخصيص بالكامل انقر فوق قالب مخطط فن البياني .

استخدم قالب ClickUp الجاهز للاستخدام والقابل للتخصيص بالكامل لإنشاء مخططات فين البيانية

استخدمه لإنشاء مخططات فن ذات مجموعتين أو ثلاث مجموعات أو أربع مجموعات بسهولة - كل ذلك في مكان واحد.

جعل تصور البيانات أسهل باستخدام ClickUp

تُعد مخططات Venn البيانية مفيدة في سيناريوهات الأعمال المختلفة للمقارنة والتباين بين متغيرين أو أكثر. ومع ذلك، فإن لها بعض القيود، ولهذا السبب هناك حاجة إلى بدائل لمخططات فين البيانية.

تحل بدائل مخطط فن البياني المدرجة في هذا المنشور أغراضًا مختلفة ولها مجموعاتها الخاصة من المزايا والقيود. تحقق من أوصاف كل منها واختر أفضل ما يناسب متطلباتك.

هل تحتاج إلى مساعدة في إنشاء تصورات فريدة للبيانات دون البدء من الصفر؟ استخدم أدوات تصور البيانات من ClickUp لجعل حياتك أسهل.

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الأسئلة الشائعة

1. ما الذي يمكنني استخدامه بدلاً من مخطط فن؟

مخططات أويلر هي أقرب البدائل لمخططات فن لأنها تمثل أيضًا العلاقات بين المتغيرات بصيغة مماثلة. ومع ذلك، يمكن استخدام أي بدائل لمخططات فن البيانية المدرجة في هذا المنشور، اعتمادًا على متطلباتك.

استعرض ميزات وقيود كل بديل من بدائل مخطط فن البياني لاتخاذ قرار مستنير.

2. ما هي الأشكال المختلفة لمخططات فن البيانية؟

يمكن أن تحتوي مخططات فن على مجموعتين أو ثلاث أو أربع أو خمس مجموعات. وكلما زاد عدد المجموعات، كلما أصبحت أكثر تعقيدًا وتشوشًا بصريًا.

لإظهار العلاقات بين ست مجموعات أو أكثر، من الأفضل استخدام مخططات أويلر متعددة المجموعات، حيث لا تحتاج هذه المخططات إلى إظهار كل تقاطع ممكن بين المجموعات.

3. ما هي الطرق المختلفة لإظهار مخطط فن؟

الطريقة الأكثر شيوعًا لإظهار مخططات فن هي رسم دوائر متداخلة، دائرة لكل مجموعة تحددها وتريد تحليلها. إلا أن هذا يصبح صعبًا بالنسبة لخمس مجموعات أو أكثر، لأن جعل جميع الدوائر متداخلة يمثل مشكلة.

في مثل هذه الحالات، يمكن لأي مضلع أن يرسم شكل فن.