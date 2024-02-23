مراجعة RescueTime لإنشاء جداول زمنية في عام 2025

الوقت هو المورد الوحيد الذي لا يمكنك كسب المزيد منه. إن تبسيط قائمة مهامك يمكن أن يساعدك بالتأكيد، ولكن عندما ترسل استغاثة لإدارة الوقت، فأنت بحاجة إلى أداة مثل RescueTime لتلقي لك طوق نجاة.

يعد برنامج تتبع الوقت أمرًا ضروريًا لتحقيق الإنتاجية الحقيقية، وهنا يأتي دور برنامج RescueTime. فهو يعمل كأداة لتتبع الوقت والجداول الزمنية مع جرعة من التنظيم والبصيرة والتذكيرات المفيدة والمزعجة في نفس الوقت لإبقائك على المسار الصحيح. 🏃

مثل أي أداة الإنتاجية فإن تطبيق RescueTime له إيجابياته وسلبياته. إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان الأمر يستحق وقتك (انظر ماذا فعلنا هناك؟)، تحقق من مراجعة تطبيق RescueTime هذا. سنشرح كيفية عمل RescueTime وإيجابياته وسلبياته وأسعاره. بالإضافة إلى ذلك، سنشارك بديلاً رائعاً لتطبيق RescueTime إذا قررت أنه لا يناسبك. هيا بنا نبدأ!

ما هو RescueTime؟ وقت الإنقاذ هي أداة لتتبع الوقت مصممة لمساعدتك على إتقان إدارة الوقت. من المؤكد أنه يتتبع وقتك، لكن أداة الإنتاجية المتكاملة هذه تقوم بأكثر من ذلك. فهي توفر رؤى شاملة حول كيف تقضي وقتك.

سواء كنت تعمل لحسابك الخاص وتحتاج إلى إنشاء جداول زمنية دقيقة أو قائد فريق يحتاج إلى تعزيز مستويات الإنتاجية، فإن RescueTime يقدم لك الرؤى التي تحتاجها لتحديد الأهداف وتحقيقها. 🏅

عبر وقت الإنقاذ تعمل هذه الأداة بهدوء في الخلفية على حاسوبك أو جهازك المحمول، سواء كان نظام ويندوز أو ماك أو iOS أو أندرويد، وتجمع بيانات عن نشاطك. ثم تقوم بتجميع هذه البيانات في تقارير ورسوم بيانية مفصلة تعرض الأوقات الأكثر إنتاجية ومواقع الويب المشتتة للانتباه، وكيفية توزيعك لساعات العمل بين المهام.

يختلف RescueTime عن غيره من برامج الإنتاجية و أدوات تتبع الوقت لأنها تمنحك درجة إنتاجية (والتي تسميها نبض الإنتاجية). تقيس هذه النتيجة مدى كفاءة استخدامك لوقتك. يمكنك أيضًا وضع أهداف لـ وقت التركيز ومنع المشتتات للبقاء في المنطقة.

المفتاح وقت الإنقاذ الميزات

هناك الكثير مما يعجبك في RescueTime. بالمقارنة مع منافسيه مثل Toggl و Clockify، فهو يوفر طريقة أكثر قوة لتتبع وقتك وتحسين إدارة الوقت . حسِّن ساعات عملك وقل وداعًا للمشتتات مع ميزات RescueTime الموفرة للوقت.

1. جلسات التركيز

الميزة الرئيسية لـ RescueTime هي جلسة التركيز، وهي جلسة عمل شبيهة بجلسة بومودورو حيث تخصيص جزء من الوقت للعمل المركّز. الهدف من ذلك هو الدخول في حالة التدفق الذهني من خلال القيام بمهمة واحدة، وهو مفتاح الإنتاجية الحقيقية. 🧠

جلسة التركيز في RescueTime

يعجبنا أن ميزة RescueTime لا ترميك في جلسة تركيز فقط. يأخذك معالج الإعداد الخاص بهم من خلال جلسة إعداد مفيدة تتضمن فحصًا للجسم وتذكيرك بالذهاب إلى الحمام أو إحضار الماء. كما يطلب منك RescueTime أيضاً إجراء إعادة ضبط ذهني سريع، وأخذ نفس عميق، والالتزام بجلسة التركيز قبل النقر على زر "ابدأ".

يقول المستخدمون إنهم يحبون قائمة التحقق التحضيرية وجلسات التركيز نفسها. أنت حر في تخصيص الجلسة بالطريقة التي تراها مناسبة. على سبيل المثال، يتكامل تطبيق RescueTime مع تطبيق Spotify لتخصيص التجربة دون فتح تطبيق آخر.

بالإضافة إلى ذلك، تخبرك كل جلسة تركيز بعدد العاملين الآخرين في جلسات التركيز في جميع أنحاء العالم في الوقت الفعلي. تساعدك مضاعفة الجسم، أو الشعور بمزيد من التحفيز عندما يعمل شخص ما إلى جانبك (شخصياً أو افتراضياً)، على الاستفادة أكثر من جلسات التركيز هذه.

RescueTime مساعد وذكاء اصطناعي (تجريبي)

تأتي جميع حسابات RescueTime مع مساعد، والذي يمنحك توقعات صباحية مخصصة لاجتماعات اليوم ومهام اليوم. ليس ذلك فحسب، بل ينظر مساعد RescueTime Assistant أيضًا في جدولك الزمني ويخبرك بأفضل وقت للعمل المركّز بين الاجتماعات والمناسبات. 🔎

مساعد RescueTime

لا تزال هذه الميزة في الإصدار التجريبي، لكن RescueTime تطرح أيضًا مساعدًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي. متوفر حاليًا فقط ل الجداول الزمنية يقسِّم الذكاء الاصطناعي الوقت تلقائيًا بين المشاريع والعملاء، مما يحسِّن دقة تتبع وقتك. ومع ذلك، يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى الكثير من البيانات للقيام بذلك نيابةً عنك، لذا خصص الكثير من الوقت لتدريب النموذج.

3. تنبيهات الإلهاء والحظر

كم عدد المرات التي جلست فيها وأنت تنوي العمل، لتجد نفسك تتصفح إنستغرام؟ يحدث ذلك لأفضلنا. 🙈

في بعض الأحيان، تحتاج في بعض الأحيان إلى الاهتمام بالعمل، وفي عالم لا يفصلك فيه سوى نقرة واحدة عن العمل، تحتاج إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة.

ما يميز تطبيق RescueTime عن غيره من تطبيقات تتبع الوقت هو قدرته على منع المشتتات. أخبره بالتطبيقات أو مواقع الويب التي تمثل نقطة ضعفك، وسيحظرها أثناء كل جلسة تركيز.

إذا "نسيت" وحاولت الوصول إلى مواقع الويب المشتتة للانتباه على أي حال، فستتلقى نافذة منبثقة من RescueTime تعرض لك المؤقت, أهداف إدارة الوقت ورحلة ذنب صحية لتذكيرك بالعودة إلى العمل. 👀

\4. جلسات مجتمعية جلسات مجتمعية

إن RescueTime بارع في تنفيذ مضاعفة الجسم. لمزيد من التحفيز، انضم إلى إحدى جلسات التركيز المجتمعية. هذه الجلسات عبارة عن جلسات تركيز مدتها ساعة واحدة أو ساعتين على غرار جلسات بومودورو التي تُعقد مباشرة في جميع أنحاء العالم.

إذا كنت لا ترغب في الانضمام إلى جلسات RescueTime التي تُعقد على مدار الساعة، يمكنك دائمًا إنشاء مساحة مشتركة مع زملاء العمل أو الزملاء أو الغرباء أثناء العمل. هذا الأمر يخدع عقلك ليعتقد أن الآخرين يحمّلونك المسؤولية ويعملون إلى جانبك، وهو ما يحقق المعجزات في الإنتاجية.

5. مقاييس الوقت

الوعي هو أمر رائع تقنية إدارة الوقت . في نهاية كل جلسة تركيز، سيرسل لك RescueTime تقارير مفصلة ورسوم بيانية توضح نبض إنتاجيتك.

تقوم هذه التقارير بتقسيم أنشطتك إلى فئات مثل "منتجة جدًا" و"منتجة" و"مشتتة للانتباه"، مما يتيح لك معرفة أين يذهب وقتك في لمحة سريعة. حتى أن RescueTime سيصنف مشتتاتك حتى تتمكن من تحديد المسببات بسرعة أكبر. 📌

### تسعير وقت الإنقاذ

الإصدار المجاني

شهريًا: 12 دولارًا أمريكيًا في الشهر

12 دولارًا أمريكيًا في الشهر سنويًا: 6.50 دولارًا أمريكيًا/شهريًا، تُدفع سنويًا مقابل 78 دولارًا أمريكيًا

إيجابيات استخدام RescueTime

يأتي اختيار RescueTime كأداة لتتبع الوقت مع الكثير من الفوائد. على الرغم من أن RescueTime قد لا يكون مناسباً للجميع، إلا أن المعجبين المخلصين يحبون التطبيق لعدة أسباب.

تحسين الوعي الذاتي

تجعلك مقاييس تطبيق RescueTime وإشعاراته وتذكيرات الإلهاء أكثر وعياً بروتينك اليومي. وتوضح تقاريره التفصيلية كيفية قضاء وقتك، مما يسهل عليك تحديد العادات السيئة واكتشاف فرص التحسين. قد يكون من المؤلم قليلاً أن تتلقى صفعة على معصمك عندما تضيع وقتك في الوقت الذي من المفترض أن تعمل فيه، ولكن كل ذلك من أجل تعزيز إنتاجيتك.

تقليل المشتتات

قد تقول لك أدوات إدارة الوقت الأخرى: "أنت مشتت الذهن!" ومع ذلك، فإن RescueTime يأخذ الأمور خطوة إلى الأمام من خلال حظر المشتتات حرفيًا. 🛑

فهي تحظر المواقع والتطبيقات المشتتة للانتباه أثناء وقت التركيز المحدد لك حتى تتمكن من الحفاظ على تركيزك. هذه الميزة هي هدية من السماء لأي شخص يسهل تشتيت انتباهه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المشتتات عبر الإنترنت، مما يضمن لك التركيز الكامل على المهام الأكثر أهمية.

الأتمتة

يحتوي RescueTime أيضًا على ميزة التتبع التلقائي للوقت التي تلغي إدخالات الوقت اليدوية، مما يعزز دقة جداولك الزمنية. وهذا مفيد بشكل خاص للعاملين المستقلين الذين يجب عليهم تقديم تقارير دقيقة عن الوقت للعملاء أو الفرق التي تحتاج إلى تتبع التقدم المحرز في إدارة المشروع.

تحديد الأهداف

يختلف RescueTime عن الحلول الأخرى لأنه يتيح لك تحديد الأهداف وتحقيقها في وقت قياسي. حدد أهدافًا لوقتك الإنتاجي واحصل على تنبيهات للبقاء على المسار الصحيح. إنه قابل للتخصيص بالكامل أيضًا، لذا فأنت حر في جعل المنصة خاصة بك.

الذكاء التكاملات

يقضي RescueTime على مشاكل التنقل بين الحلول والأدوات والمنصات. يمكنك دمجها مع Slack أو التقويم الخاص بك أو غيرها من برنامج إدارة المشاريع لتبسيط سير عملك.

## نقاط الألم الشائعة وقت الإنقاذ مواجهة المستخدمين

بقدر ما يحب الناس تطبيق RescueTime، فإن له بعض العوائق. يذكر المستخدمون عادةً نقاط الألم هذه.

الكثير والكثير من البيانات

قد يبدو تطبيق RescueTime في البداية مربكاً. فهو يولد بيانات مثيرة للإعجاب حول عاداتك، ولكن الأمر يستغرق وقتاً طويلاً لفهم التقارير المفصلة. مثل أي منصة، كثيرًا ما يشتكي المستخدمون الجدد من منحنى التعلم في RescueTime. خذ بعض الوقت للتعرف على لوحة التحكم والتقارير وتعلم كيفية تفسير مقاييسك بشكل صحيح. 📈

مخاوف تتعلق بالخصوصية

يتتبع RescueTime كل ما تفعله عبر جميع أجهزتك التي يتم تتبعها. يقلق بعض المستخدمين عن حق بشأن الخصوصية، خاصة فيما يتعلق بميزات التتبع مثل لقطات الشاشة أو السجلات التفصيلية لمواقع الويب التي يزورونها. لدى RescueTime سياسات خصوصية قوية لإدارة البيانات، ولكنك تحتاج إلى التخلي عن بعض الخصوصية للحصول على الفائدة الكاملة من المنصة.

ميزات مجانية محدودة

لا يحتوي الإصدار المجاني من RescueTime على الميزات المتقدمة التي ستحصل عليها في RescueTime Premium. لن يكون لديك نفس القدر من الحرية لتخصيص الأهداف، أو حظر المشتتات، أو إنشاء تقارير متعمقة، وهو ما قد يكون عيبًا لأي شخص بميزانية محدودة. 💸

مشاكل المزامنة

ستواجه على الأرجح مشكلات في المزامنة باستخدام RescueTime عبر أجهزة متعددة، مثل سطح المكتب والهاتف. هناك تأخيرات أو تناقضات عرضية بين تطبيقات سطح المكتب والهاتف، مما قد يعطيك صورة غير دقيقة عن إنتاجيتك.

## مراجعات تطبيق RescueTime على موقع Reddit

ما رأي مستخدمي الإنترنت في تطبيق RescueTime؟ لقد لجأنا إلى Reddit لتقييم الجيد والسيئ والقبيح في هذه الأداة الإنتاجية. بعض المستخدمين يقولون إن RescueTime يقوم بعمل رائع، لكن العديد منهم واجهوا مشاكل مع سعر الإصدار RescueTime Premium (78 دولارًا سنويًا). وذكروا أيضاً أنهم لا يعتقدون أن الإصدار المدفوع أفضل بكثير من الإصدار المجاني. مستخدمون آخرون لاحظوا وجود بعض التناقضات الكبيرة في تتبع الوقت في RescueTime. "تتبع ActivityWatch 17 متراً؛ بينما قال Rescuetime أنني قضيت 8 دقائق فقط، وهو أمر خاطئ بفارق كبير. لاحظ أيضًا أنهم لم يجروا تغييرات كبيرة على تطبيق ويندوز منذ 2020/05/19. مثل ماذا؟" قال أحد المستخدمين.

قال بعض المستخدمين إن الإصدار المجاني يعمل بشكل جيد، بينما أعجب آخرون بالميزات المميزة ولكن ليس بالسعر المميز. ذكر العديد من المستخدمين أنهم تحولوا إلى بدائل RescueTime بسبب التناقضات في التتبع والتطبيقات القديمة.

بديل إدارة الوقت أدوات يمكن استخدامها بدلاً من RescueTime

تتمتع أداة RescueTime بالكثير من المزايا، لكنها ليست كل شيء ونهاية كل شيء. تفتقر أداة تسجيل الوقت هذه إلى العديد من الميزات، لذلك من المرجح أنك ستظل تتنقل بين أدوات مختلفة للقيام بعملك.

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نظّم وأضف ملاحظات لبدء مهمة باستخدام ClickUp تتبع وقت المشروع

تسمح لك ميزات تتبع وقت المشروع بتتبع الوقت وإنشاء التقديرات وإضافة الملاحظات والمزيد. سواء كان ذلك من خلال إضافة كروم المجانية أو تطبيق الهاتف المحمول أو موقع سطح المكتب، ستحصل على عرض دقيق لعملك في تقرير واحد. 📝

استخدم ClickUp لمراقبة التأخيرات والتبعيات باستخدام لوحة واحدة

بالحديث عن التقارير بطاقات تتبع ClickUpTime مثالية لمراقبة الجداول الزمنية والتقديرات والفواتير وغيرها. أنشئ لوحة تحكم مخصصة باستخدام بطاقات تتبع الوقت التي تختارها للحصول على عرض عالي المستوى لأهم ما تقوم به مقاييس الإنتاجية في مكان واحد

### صلب إدارة الوقت

تتبع الوقت شيء واحد- إدارة الوقت وحش آخر تمامًا. لهذا السبب يتضمن ClickUp أيضًا أدوات لإدارة الوقت وتحديد الأهداف. أضف تقديرات الوقت إلى أي مهمة أو قسّم الوقت بين أعضاء الفريق لإدارة التوقعات وإبقاء فريقك في مهامه.

قم بتبسيط مهامك اليومية وتعزيز الإنتاجية باستخدام أداة إدارة الوقت في ClickUp

إذا كنت من العاملين المرئيين، فإن ClickUp لديها أيضًا ما يناسب ذلك. قم بالتبديل بين عرض التقويم أو عرض جانت أو عرض الجدول الزمني أو عرض عبء العمل لإلقاء نظرة شاملة على ما هو موجود في جدول أعمالك. 🤩

قوالب موفرة للوقت

هل تعرف ما الذي لا يتوفر في RescueTime؟ القوالب.

خمن ماذا لدى ClickUp؟ قوالب بالجنيه!

امنح فرقك إمكانية الوصول إلى مكتبة تضم أكثر من 1000 قالب على ClickUp

أنت في مقعد السائق مع ClickUp. اسحب قالبًا وخصصه لتلبية احتياجات فريقك في تتبع الوقت. على سبيل المثال، فإن قالب الجدول الزمني لخدمات ClickUp يسمح لأعضاء الفريق بتتبع ساعات العمل أسبوعياً. ⏳

علاوة على ذلك، فإن قالب جدول إدارة الوقت ClickUp مفيد لتنظيم جدولك الزمني وفحص كيفية قضاء وقتك.

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غير محدود: 7 دولار/شهرًا لكل مستخدم

7 دولار/شهرًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولار/شهرًا لكل مستخدم

12 دولار/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

اتصل للحصول على الأسعار ClickUp Brain: متاح في جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

## تبسيط تتبع النشاط مع ClickUp

يمكننا جميعًا الاستفادة من بعض الوقت الإضافي. لكنك لا تستطيع خلق المزيد من الوقت، وهذا هو السبب في أهمية زيادة وقتك في العمل. ويُعد تطبيق RescueTime حلاً شائعاً للمهنيين الذين يعانون من ضيق الوقت، ولكنه لا يزال يتطلب التنقل من منصة إلى أخرى للقيام بعملك الفعلي.

ClickUp هو حل حقيقي شامل لتتبع الوقت المتصل وغير المتصل بالإنترنت. سواء كنت تعمل لحسابك الخاص بمفردك أو مديرًا يشرف على عشرات الموظفين، فإن ClickUp يزود فريقك بالأدوات اللازمة لإنجاز العمل بشكل أفضل وأسرع. ✨

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