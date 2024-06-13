أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي لجداول بيانات جوجل لتحسين جداول بياناتك

مع ازدياد عدد تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) التي تصل إلى السوق يوميًا، تتزايد إمكانيات أدوات الذكاء الاصطناعي لا حدود لها.
بدءًا من أتمتة المهام الروتينية وتحسين سلاسل التوريد إلى اكتشاف تهديدات الأمن السيبراني في الوقت الفعلي وإجراء تحليلات السوق - حالات استخدام الذكاء الاصطناعي متنوعة بقدر ما هي واسعة النطاق.
أحد التطبيقات الشائعة للذكاء الاصطناعي هو تعزيز قدرات الأدوات الحالية. على سبيل المثال، تُعد جداول بيانات جوجل هي قوة إدارة المهام والإنتاجية في حد ذاتها، وباستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكنك جعل ميزاته أكثر من ذلك.
إذا كنت تبحث عن أداة للذكاء الاصطناعي من أجل استخدمها مع جداول بيانات جوجل لزيادة الإنتاجية تابع القراءة. يناقش هذا المنشور في هذه المدونة أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لجداول بيانات Google التي تقدم تجربة جداول بيانات معززة وتساعدك على إنجاز المزيد من الأعمال بسرعة.
ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات الذكاء الاصطناعي لجداول بيانات جوجل؟
ليست كل أدوات الذكاء الاصطناعي متساوية. فيما يلي كيفية تحديد الأدوات التي تخدم تجربتك في جداول بيانات جوجل على أفضل وجه.
- سهولة التكامل: يجب أن تكون قادرًا على إعداد أداة الذكاء الاصطناعي في جداول بيانات جوجل دون أي تكوينات فريدة. بمعنى آخر، يجب أن تكون قادرًا على إعدادها وتشغيلها دون الحاجة إلى مساعد تقني
- سهولة الاستخدام: يجب أن تكون قادرًا على معرفة كيفية عمل الأداة بسرعة وكيفية جعلها تقوم بما تحتاج إليه
- الوظائف: يجب أن تكون أداة الذكاء الاصطناعي في جداول بيانات جوجل مصممة للقيام بما تستخدمه بالضبط، سواء كان ذلك في البرمجة اللغوية العصبية لاستخراج البيانات الوهمية ومعالجتها وتحليلها أو أتمتة المهام أو التحليل التنبؤي
- التخصيص: ستتيح لك أداة الذكاء الاصطناعي الجيدة تخصيصها لتناسب احتياجاتك، مثل التكامل مع الأدوات والمنصات الأخرى
- القابلية للتوسع: يجب أن تكون أداة الذكاء الاصطناعي قادرة على التعامل مع السعة الإضافية إذا زاد حجم أو تعقيد مشاريعك
- الأمان: اختر أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تلتزم بقوانين خصوصية البيانات وأمانها ولديها تدابير تشفير قوية للحماية من الانتهاكات
- التحديثات: مع التحديثات المنتظمة، يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي في جداول بيانات جوجل قادرًا على معالجة مشكلات الأداء ومواكبة التطورات التقنية
## أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي في جداول بيانات جوجل لاستخدامها في عام 2024
يعد اختيار الخيار الأفضل لعملك مهمة صعبة. إلا إذا كنت تبحث عن حل مجاني، فإن شراء برنامج جداول بيانات هو استثمار يتطلب تبريرًا.
يجب أن تساعدك أدوات جداول البيانات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على تحسين الوقت والجهد المبذول في جداول البيانات. لا تقلق - لقد قمنا بواجبنا. اطلع على قائمتنا التي تضم أفضل 10 خيارات للذكاء الاصطناعي لجداول بيانات Google:
1. ClickUp - الأفضل لتكامل إدارة المشاريع كليك أب هي منصة شاملة لإدارة المشاريع. واحدة من
حالات استخدام الذكاء الاصطناعي هو تحسين جداول بيانات Google بطريقة منظمة وتعاونية.
استخدم ميزات إدارة المهام في ClickUp مع إمكانات جداول بيانات جداول بيانات Google Sheets. إنشاء أتمتة فعالة مثل التحديث التلقائي لجداول البيانات مع مهام ClickUp ومزامنة الحالات، ودفع بيانات تتبع الوقت في الأوراق. كليك أب برين إنشاء قوالب، وإكمال صيغ جداول بيانات محددة، وحتى تلخيص بيانات جداول البيانات بتنسيق محدد ومنظم، مما يسهل تحليل الاتجاهات واتخاذ قرارات مستنيرة. يؤدي ذلك إلى تبسيط العمليات المعقدة وإلغاء المهام اليدوية، مما يتيح لك التركيز على المبادرات على مستوى الاستراتيجية.
لأولئك الذين يبحثون عن حل داخل النظام الأساسي, عرض الجدول الخاص ب ClickUp يتيح لك إدارة قواعد البيانات وقوائم الجرد ومجموعات المعلومات المختلفة بسهولة.
سحب وإسقاط المهام على جدول ClickUp Table View لتنظيم بسيط
تخصيص قالب جدول البيانات القابل للتحرير من ClickUp لمختلف الأغراض، بدءًا من إنشاء جداول بيانات بسيطة ومسك الدفاتر إلى الموارد الشاملة و التخطيط اليومي .
قم بتنظيم بياناتك وتصورها وإدارتها دون عناء باستخدام هذا القالب القوي.
- تخلص من الإدخال اليدوي: أتمتة عمليات استيراد البيانات إلىتوفير الوقت وتجنب الأخطاء
- احسب الأرقام كالمحترفين: قم بإنشاء صيغ ومعادلات مخصصة لإجراء عمليات حسابية سهلة
- تتبع التقدم في لمحة سريعة: استمتع بمرئيات بديهية تبقيك على رأس المشاريع والاستثمارات
وأخيرًا، استفد من إمكانات تكامل ClickUp + Zapier للعمل على جداول بيانات Google بسلاسة. يمكنك أتمتة المهام وتبسيط إدارة البيانات وتحسين الإنتاجية بشكل لم يسبق له مثيل.
ClickUp أفضل الميزات
- إنشاء مهام ذات حالات مخصصة للبقاء على رأسها، على سبيل المثال، "تم التسليم" و"تم التسليم" و"تم الطلب" و"يجب القيام به" فيجدول بيانات إدارة المشروع
- إنشاء صفوف في جداول بيانات Google Sheets بدمج تكامل Zapier؛ وإرسال رسائل تشغيل عند إضافة مهام أو قوائم أو مجلدات أو تغييرها
- إنشاء جداول ببيانات غنية ورؤى لأي شيء، من المطاعم إلى المنافسين، باستخدامClickUp Brain
استخدم ClickUp Brain لاستخراج الرؤى من الجداول المعقدة وملاحظات الاجتماعات ومنشورات المدونات
- تصنيف السمات وإضافة سمات لإدارة إدخالات جداول البيانات بأسماء حقول مختلفة، حسب استخدامك
- أكمل صيغ جداول بيانات محددة ولخّص البيانات في جداول بياناتك على جداول بيانات Google باستخدام ClickUp Brain
- تحسين تتبُّع الخلايا/القيم باستخدام العلامات والتحذير من التبعية وإمكانيات تتبُّع الوقت
- إنشاء مستندات بصيغ وتنسيق مخصصين بسرعة
- تأكد من توحيد العمليات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي من ClickUp لأنه يتكامل تمامًا مع Google Drive
قيود ClickUp
- لا تتوفر جميع ميزات ClickUp حاليًا على تطبيق الهاتف المحمول
- لا يتوفر ClickUp Brain إلا على الخطط المدفوعة فقط
تسعير #### ClickUp
تقدم ClickUp أربع خطط تسعير:
- مجانية للأبد
- غير محدودة: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم
- الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم
- المؤسسات: تسعير مخصص
- ClickUp Brain: متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر
ClickUp التقييمات والمراجعات
- G2: 4.7/5 (أكثر من 9300 تقييم)
- Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4000 تقييم)
2. أجيليكس - الأفضل لمعالجة البيانات آليًا
عبر أجيلكس إذا كنت تبحث عن منتج SaaS مع نماذج الذكاء الاصطناعي لكتابة الصيغ، وترجمة جداول البيانات، وإنشاء القوالب، وإنشاء التقارير باستخدام الذكاء الاصطناعي، فإن Ajelix هو ما يناسبك.
Ajelix هو حل ذكاء اصطناعي لمحللي البيانات - جداول بيانات جوجل، ومستخدمي Excel لـ تحسين الإنتاجية . وباستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة ومعالجة اللغة الطبيعية، يفهم Ajelix ما يريد المستخدمون إنجازه.
على سبيل المثال، استخدم مولد صيغ Excel الخاص به لوصف الصيغة لحساب قيم الإدخال، وسيقوم Ajelix بإنشاء صيغة Excel المناسبة.
يُنشئ روبوت Ajelix المدعوم بالذكاء الاصطناعي إجابات حول Excel، ويمكنه تقديم أمثلة وشرح المفاهيم. يعمل مولد الصيغ القوي هذا على التخلص من العمل اليدوي للبحث عن الصيغ لمهام محددة. يتكامل Ajelix مع Excel وجداول بيانات Google.
أفضل ميزات Ajelix
- إنشاء صيغ في جداول بيانات Google استنادًا إلى مدخلات نصية، مما يسهل حتى على المبتدئين إجراء العمليات الحسابية المعقدة
- إنشاء تقارير جذابة بصريًا في أقل من دقيقة واحدة من خلال تكامل تحليل بيانات ChatGPT
- قم بتحسين التعليمات البرمجية الخاصة بك لتحسين سهولة قراءتها وتصحيحها بشكل أسرع 10 مرات
- إنشاءقوالب جداول البيانات من كلماتك الرئيسية باستخدام الذكاء الاصطناعي
قيود أجيليكس
- قد تقيد حدود الطلبات الشهرية على الخطة المجانية المستخدمين ذوي متطلبات العمل المعقدة
- اعتمادا على التحديثات ونماذج التعلم الآلي/النماذج، قد تكون هناك أخطاء عرضية تحتاج إلى مراجعة المستخدم
تسعير Ajelix
- مجاني
- قياسي: 9.99 دولارًا شهريًا
- الأعمال: 19.95 دولارًا أمريكيًا
أجيلكس التقييمات والمراجعات
- G2: ليست تقييمات كافية
- Capterra: ليست هناك مراجعات كافية
3. SheetAI.app - الأفضل لتحليل البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي
عبر تطبيق SheetAI يعمل تطبيق SheetAI.app على تبسيط تجربة جداول بيانات Google Sheets من خلال وظائف مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على أتمتة المهام المتكررة مثل تحرير النصوص. كما أنه يحول قيم الإدخال إلى تحليل البيانات وتصور الجداول المحورية لتمثيل البيانات المعقدة بتنسيق مبسط.
بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك تشغيل أشكال مختلفة من مطالبات ChatGPT-3 داخل جداول بياناتك مباشرةً. وسواء كنت محلل أعمال أو محترفًا ماليًا، فسوف تُقدِّر واجهة البرنامج البديهية وقدرات تحليل البيانات الآلية التي يمكنها أداء مهام جداول البيانات المتوسطة بكفاءة.
أفضل ميزات تطبيق SheetAI.app
- صياغة خطوط العلامات، وتطبيق مطابقة العلامات، وترجمة نص الإدخال عن طريق جلب التفاصيل ذات الصلة من قاعدة بيانات المستخدم باستخدام الذكاء الاصطناعي
- الاستفادة من DALL-E من داخل جدول البيانات لإنشاء صور مدعومة بالذكاء الاصطناعي من البداية باستخدام المطالبات
- الحصول على رؤى وتوصيات بناءً على أنماط البيانات والاتجاهات، باستخدام تطبيق SheetAI.app كشريط جانبي للمعاملات
- دعم إضافة البيانات عبر النصوص وعناوين URL
قيود تطبيق SheetAI.app
- توافق محدود مع وظائف وصيغ جداول البيانات المتقدمة حول تطبيقات أو منصات معينة
- لا يمكن تنفيذ مهام جداول البيانات الأخرى التي تتطلب حكمًا أو إبداعًا بشريًا، مثل كتابة التقارير استنادًا إلى البيانات من الجدول المحوري
تسعير تطبيق SheetAI.app
- مجانًا
- المعادلة جيني: 2 دولار/شهرًا
- غير محدود: 6 دولارات شهريًا
SheetAI.app التقييمات والمراجعات
- G2: تقييمات غير كافية
- Capterra: ليست هناك مراجعات كافية
4. XLMiner Analysis ToolPak - الأفضل للتحليل الإحصائي المتقدم
عبر سوق Google Workspace Marketplace يتوفر XLMiner Analysis ToolPak كـ الوظيفة الإضافية لجداول بيانات جوجل وتوفر للمستخدمين مجموعة أدوات متقدمة لتحليل البيانات، والتي تتضمن وظائف مثل تحليل فورييه والتجميع والتنبؤ بالسلاسل الزمنية وغيرها.
من خلال دمج إمكانيات XLMiner Analysis ToolPak، يمكنك من خلال دمج إمكانيات XLMiner Analysis ToolPak، أن تُسهّل سير عملك وتنفيذ مهام تحليل البيانات المعقدة مباشرةً داخل جداول البيانات الخاصة بك. وهي مثالية للشركات التي لديها مهام تحليل بيانات متقدمة، مثل التنبؤ المالي وأبحاث السوق.
أفضل ميزات XLMiner
- استيراد البيانات، وإجراء التحليل، وتصور النتائج، كل ذلك داخل المنصة نفسها
- حدد نوع التحليل الذي ترغب في إجرائه بسلاسة
- العمل مع مجموعات البيانات الكبيرة بكفاءة، حيث إنه جزء من Microsoft Office منذ أكثر من 20 عامًا
- اجعل تحليل البيانات المتقدم متاحًا حتى لأولئك الذين قد لا يكون لديهم خلفية قوية فيإحصائيات الذكاء الاصطناعي
- قم بتوصيله واستخراج البيانات بسهولة من جداول بيانات جوجل المختارة
قيود XLMiner
- المنصة عرضة للتأخر الزمني، مما قد يعطل سير العمل ويحبط المستخدمين
- يفتقر إلى الميزات المتقدمة، والتخصيصات، والأساليب التحليلية التي توفرها البرامج الإحصائية المتخصصة الأخرى في العصر الجديد التي تعمل بصيغ GPT
تسعير XLMiner
- المبتدئ: 9.95 دولار لكل مستخدم شهريًا
تصنيفات ومراجعات XLMiner
- G2: لا توجد مراجعات كافية
- Capterra: لا توجد مراجعات كافية
5. MonkeyLearn - الأفضل لوضع العلامات في جداول بيانات جوجل
عبر مونكي ليرن هل تتطلع إلى التخلص من المهام اليدوية والمتكررة عند معالجة صفوف النصوص على جداول بيانات Google Sheets؟ يعمل مفتاح واجهة برمجة تطبيقات MonkeyLearn، المبني على معرفة التعلم الآلي، على أتمتة تحليل النصوص من أجلك.
فهو يساعد في وضع معايير متسقة لوضع العلامات، مما يضمن تحليل البيانات الخالية من الأخطاء بعلامة واحدة أو أكثر بتنسيق محدد ورؤى أسرع لجداول البيانات. هذه الأداة مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وفرق التسويق والمبيعات ومقدمي خدمات العملاء.
MonkeyLearn أفضل الميزات
- الحصول على رؤى أسرع من البيانات من خلال التحليل الآلي
- إنشاء تقارير مخصصة باستخدام جداول بيانات Google أو أدوات ذكاء الأعمال الخاصة بك
- الجمع والتصفية حسب مدخلات بيانات متعددة، بما في ذلك التواريخ والحقول المخصصة
- البدء بسرعة باستخدام نماذج مُعدة مسبقًا مثل استخراج الكلمات الرئيسية أو تحليل المشاعر
قيود MonkeyLearn
- دعم محدود لتكامل جداول بيانات جوجل
- معلومات محدودة حول استخدام الأداة، مما قد يمثل مشكلة للمستخدمين لأول مرة
تسعير MonkeyLearn
- الأساسي: مجانًا
- واجهة برمجة تطبيقات MonkeyLearn: 299 دولارًا شهريًا مع 10 آلاف استفسار شهريًا
- استوديو MonkeyLearn Studio: أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات MonkeyLearn: #### تقييمات ومراجعات MonkeyLearn
- G2: لا توجد تقييمات كافية
- Capterra: ليست هناك مراجعات كافية
6. FormulasHQ - الأفضل لتحليل النصوص واكتشاف المشاعر
عبر الصيغHQ FormulasHQ هي أداة ذكاء اصطناعي مصممة لتغيير طريقة تفاعل المستخدمين مع جداول بيانات Google وExcel. تشمل تطبيقاته الأخرى صياغة صيغ مخصصة بناءً على مدخلات اللغة الطبيعية، وكتابة تطبيقات سكريبت أو أكواد VBA، وإنشاء أنماط regex لمعالجة النصوص.
وهو يتيح للمستخدمين إنشاء صيغ معقدة أو أتمتة المهام المتكررة في جداول بيانات Google دون الحاجة إلى خبرة في البرمجة.
أفضل الميزات #### FormulasHQ
- تبسيط الأنماط النصية المعقدة باستخدام أداة التعبير العادي، مما يتيح مطابقة الأنماط واستخراج البيانات بشكل قوي
- ضمان سهولة الوصول والفعالية بلغات مختلفة، بما في ذلك الإنجليزية والهندية والإسبانية والفرنسية والتركية
- احصل على مساعدة فورية في توليد الأفكار من خلال مطالبات ChatGPT المدمجة
- أتمتة المهام وتعزيز إمكانات جداول بيانات Google Sheets من خلال تكامل VBA
قيود FormulasHQ
- تعتمد فعالية الصيغ والنصوص البرمجية التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي بشكل كبير على كيفية وصفك للنتيجة المطلوبة
- قد لا تتوافق بعض الميزات المتقدمة، لا سيما تلك التي تتضمن VBA أو البرامج النصية للتطبيقات، بشكل كامل مع جميع إصدارات جداول بيانات Google
تسعير #### FormulasHQ
- أساسي: مجانًا
- سنويًا للمحترفين: 4.33 دولار شهريًا
- الصيغة الاحترافية: 5.99 دولار شهريًا
تقييمات ومراجعات فورمولاس كيو
- G2: لا توجد مراجعات كافية
- Capterra: تقييمات غير كافية
7. المعامل - الأفضل لتوليد الصيغة
عبر المعامل Coefficient هي أداة لإدارة البيانات تمكّنك من استيراد مجموعات كبيرة من البيانات وتحليلها تلقائيًا في جداول بيانات Google. فهي تُنشئ تصورات ثاقبة بسرعة وتؤدي المهام المتكررة تلقائيًا باستخدام لوحة بيانات جداول بيانات جوجل القوالب.
تتوفر أداة الذكاء الاصطناعي المزودة بواجهة جداول بيانات ديناميكية لجداول بيانات Google Sheets حاليًا لـ Salesforce و HubSpot و Snowflake و MySQL و PostgreSQL، مما يجعلها مثالية للشركات المتوسطة والكبيرة التي تتعامل مع كميات هائلة من البيانات.
معامل #### أفضل الميزات
- تشغيل قوالب جداول بيانات Google المُعدَّة مسبقًا على الفور
- أتمتة عمليات تحديث جداول البيانات وعمليات البيانات لتشغيل التقارير ولوحات المعلومات المباشرة
- توصيل أي مصدر بيانات أو نظام أعمال بجداول بيانات Google وسحب البيانات بنقرة واحدة
- تصدير البيانات بالجملة من جداول بيانات Google Sheets إلى أنظمة المصدر الخاصة بك مع إمكانية المزامنة ثنائية الاتجاه
- تشغيل تنبيهات Slack وتنبيهات البريد الإلكتروني لإعلام المستخدمين بأي تغييرات أو رؤى مهمة، مثل التغييرات في قيم الخلايا أو الشروط
قيود المعاملات
- يعتمد على التعليمات النصية
- يعتمد بشكل كبير على البيانات التاريخية
- يتطلب معرفة دوال GPTX()
تسعير المعاملات
- الأساسي: مجانًا
- المبتدئ: 59 دولارًا شهريًا
- المحترف: 119 دولارًا شهريًا
- المؤسسات: تسعير مخصص
تقييمات ومراجعات معامل
- G2: لا توجد مراجعات كافية
- Capterra: ليست هناك مراجعات كافية
8. روبوت معادلة Excel - الأفضل لتوليد البرامج النصية والريجكس
عبر روبوت الصيغة Excel Formula Bot هي أداة ذكاء اصطناعي لجداول بيانات Google وExcel تدعم مهامًا تتجاوز صيغ جداول البيانات المعتادة، مثل البرامج النصية والمهام الأساسية وregex وصنع جداول البيانات وSQL.
ويُعدّ هذا البرنامج الآلي للذكاء الاصطناعي وافدًا جديدًا في السوق، وهو أداة جديدة في السوق، وهو أداة لتغيير قواعد اللعبة لمستخدمي جداول بيانات Google Sheet. وباعتباره علامة تبويب GPT التجريبية، يجعل Excel Formula Bot إنشاء الصيغ المعقدة أكثر سهولة من خلال تحويل تعليمات اللغة الإنجليزية البسيطة إلى صيغ.
أفضل ميزات #### روبوت معادلة Excel فورمولا بوت
- إنشاء استعلامات SQL من جداول قاعدة بيانات المستخدم والتعليمات النصية
- إنشاء أكواد VBA وتطبيقات البرمجة النصية لأتمتة المهام على جداول بيانات جوجل
- إنشاء جداول بيانات لأي موقف، مثل متتبعات الوقت والمصروفات
- استخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات جداول بيانات جداول بيانات Google، وإنشاء جداول أو مخططات بيانية وتقديم إجابات على الاستعلامات، وتنفيذ إجراءات محددة في جداول البيانات مثل تطبيق تنسيق منظم لمهمة محددة
قيود روبوت صيغة Excel
- قد لا يكون قادرًا على التعامل مع السيناريوهات الفريدة والمعقدة التي تتطلب صيغًا إبداعية أو غير تقليدية
- قد لا ينتج دائمًا صيغًا دقيقة أو مثالية، خاصةً للمشاكل المحددة
تسعير روبوت معادلة Excel
- الخطة المجانية: 0 دولار شهريًا
- الخطة الاحترافية: 9 دولارات شهريًا
تقييمات ومراجعات روبوت معادلة إكسيل
- G2: 4.5/5 (89 تقييمًا)
- Capterra: لا توجد مراجعات كافية
9. التعلم الآلي البسيط لجداول البيانات - الأفضل لتكامل التعلم الآلي
عبر التعلم الآلي البسيط للأوراق Simple ML for Sheets هي وظيفة إضافية لجداول بيانات Google Sheets تتيح لك حل مهام التعلم الآلي (ML) الأكثر شيوعًا، مثل إجراء تحليل الانحدار، والتنبؤ بالقيم المستقبلية، واكتشاف التشوهات في أي مجموعة بيانات معينة في جدول البيانات.
أفضل ما في الأمر هو أن أي شخص على دراية بجداول بيانات Google، بدءًا من أصحاب الأعمال الصغيرة والعلماء وحتى محللي الأعمال والطلاب، يمكنه إجراء تنبؤات قيّمة تلقائيًا باستخدام Simple ML for Sheets.
Simple ML لجداول البيانات أفضل الميزات
- تشغيله على المتصفح الخاص بك، بحيث تبقى بياناتك في المكان الذي تعمل فيه - بأمان في جداول بيانات Google
- تطبيق تعلّم الآلة على بياناتك بسهولة باستخدام واجهة بسيطة وبديهية
- تحديث جدول البيانات تلقائيًا على Google Drive الخاص بك، مما يسهل عليك مشاركته مع بقية أعضاء فريقك
قيود التعلم الآلي البسيط لجداول البيانات
- هناك منحنى تعليمي للمستخدمين لأول مرة
تسعير Simple ML لجداول البيانات
- أداة جداول بيانات جوجل المجانية
تقييمات ومراجعات #### Simple ML لجداول البيانات البسيطة لجداول البيانات
- G2: ليست هناك مراجعات كافية
- Capterra: ليست هناك مراجعات كافية
10. برومبت لوب - الأفضل للتلاعب بالبيانات المعززة بالذكاء الاصطناعي
عبر حلقة موجه يساعد PromptLoop في إنشاء نماذج جداول بيانات لتحويل النص أو استخراجه أو تلخيصه باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. وهي تعمل مثل دالة SUM أو VLOOKUP لإنشاء نص وإجابات بتنسيق معين.
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك البدء في البناء فوق بياناتها بطرق مختلفة، بما في ذلك توليد الكلمات الرئيسية، وتحليل قوائم المبيعات، وقوائم التجارة الإلكترونية، و التواصل عبر البريد الإلكتروني مع صيغ GPT
أفضل ميزات PromptLoop
- تحويل البيانات النصية أو استخراجها أو تلخيصها في جداول البيانات
- إنشاء نموذج ذكاء اصطناعي مخصص وتدريبه باستخدام بياناتك
- إنشاء مهام سير عمل وحلول مخصصة باستخدام إمكانات توليد النصوص والتلخيص والبحث على الويب
- استخراج البيانات من المواقع وتصنيفها والسماح لك بإضافة فئات مخصصة إلى مجموعات البيانات باستخدام نظام أساسي يمكنك استخدامه في جداول بيانات Google Sheets
- دمج نماذج PromptLoop الحالية مع توليد النصوص، والتلخيص، ونقاط النهاية المخصصة لتحسين سير العمل الحالي
قيود PromptLoop
- يميل إلى التأخر أو التوقف
- قد لا تقدم نتائج فعالة لمجموعات البيانات المعقدة أو غير المنظمة
تسعير PromptLoop
- مجانًا: 0 دولار شهريًا
- فردي: 90 دولارًا أمريكيًا شهريًا
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات PromptLoop
- G2: لا توجد مراجعات كافية
- Capterra: ليست هناك مراجعات كافية
تعزيز إنتاجيتك على جداول البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي
يكمن الذكاء الاصطناعي المناسب في جداول بيانات Google في تقاطع ما تريده أن يفعله، والمدى الذي تريده أن ينمو، ومقدار الوقت والمال الذي ترغب في إنفاقه عليه.
هناك العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي، لذا ابذل العناية الواجبة واعرف مدى ملاءمتها لمشاريع جداول بياناتك في جداول بيانات Google - من المؤكد أنك ستجد شيئًا مناسبًا تمامًا.
ClickUp هو الأفضل أداة إدارة المشروع التي تساعدك على تحليل البيانات من خلال ميزات جداول البيانات المتقدمة والصديقة للمبتدئين.
إذا كنت تبحث عن بديل جداول بيانات جوجل نوصي بتجربة ClickUp. اشترك في ClickUp مجانًا للبدء.