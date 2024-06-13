أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي لجداول بيانات جوجل لتحسين جداول بياناتك

مع ازدياد عدد تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) التي تصل إلى السوق يوميًا، تتزايد إمكانيات أدوات الذكاء الاصطناعي لا حدود لها.

بدءًا من أتمتة المهام الروتينية وتحسين سلاسل التوريد إلى اكتشاف تهديدات الأمن السيبراني في الوقت الفعلي وإجراء تحليلات السوق - حالات استخدام الذكاء الاصطناعي متنوعة بقدر ما هي واسعة النطاق.

أحد التطبيقات الشائعة للذكاء الاصطناعي هو تعزيز قدرات الأدوات الحالية. على سبيل المثال، تُعد جداول بيانات جوجل هي قوة إدارة المهام والإنتاجية في حد ذاتها، وباستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكنك جعل ميزاته أكثر من ذلك.

إذا كنت تبحث عن أداة للذكاء الاصطناعي من أجل استخدمها مع جداول بيانات جوجل لزيادة الإنتاجية تابع القراءة. يناقش هذا المنشور في هذه المدونة أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لجداول بيانات Google التي تقدم تجربة جداول بيانات معززة وتساعدك على إنجاز المزيد من الأعمال بسرعة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات الذكاء الاصطناعي لجداول بيانات جوجل؟

ليست كل أدوات الذكاء الاصطناعي متساوية. فيما يلي كيفية تحديد الأدوات التي تخدم تجربتك في جداول بيانات جوجل على أفضل وجه.

سهولة التكامل: يجب أن تكون قادرًا على إعداد أداة الذكاء الاصطناعي في جداول بيانات جوجل دون أي تكوينات فريدة. بمعنى آخر، يجب أن تكون قادرًا على إعدادها وتشغيلها دون الحاجة إلى مساعد تقني

يجب أن تكون قادرًا على إعداد أداة الذكاء الاصطناعي في جداول بيانات جوجل دون أي تكوينات فريدة. بمعنى آخر، يجب أن تكون قادرًا على إعدادها وتشغيلها دون الحاجة إلى مساعد تقني سهولة الاستخدام: يجب أن تكون قادرًا على معرفة كيفية عمل الأداة بسرعة وكيفية جعلها تقوم بما تحتاج إليه

يجب أن تكون قادرًا على معرفة كيفية عمل الأداة بسرعة وكيفية جعلها تقوم بما تحتاج إليه الوظائف: يجب أن تكون أداة الذكاء الاصطناعي في جداول بيانات جوجل مصممة للقيام بما تستخدمه بالضبط، سواء كان ذلك في البرمجة اللغوية العصبية لاستخراج البيانات الوهمية ومعالجتها وتحليلها أو أتمتة المهام أو التحليل التنبؤي

يجب أن تكون أداة الذكاء الاصطناعي في جداول بيانات جوجل مصممة للقيام بما تستخدمه بالضبط، سواء كان ذلك في البرمجة اللغوية العصبية لاستخراج البيانات الوهمية ومعالجتها وتحليلها أو أتمتة المهام أو التحليل التنبؤي التخصيص: ستتيح لك أداة الذكاء الاصطناعي الجيدة تخصيصها لتناسب احتياجاتك، مثل التكامل مع الأدوات والمنصات الأخرى

ستتيح لك أداة الذكاء الاصطناعي الجيدة تخصيصها لتناسب احتياجاتك، مثل التكامل مع الأدوات والمنصات الأخرى القابلية للتوسع: يجب أن تكون أداة الذكاء الاصطناعي قادرة على التعامل مع السعة الإضافية إذا زاد حجم أو تعقيد مشاريعك

يجب أن تكون أداة الذكاء الاصطناعي قادرة على التعامل مع السعة الإضافية إذا زاد حجم أو تعقيد مشاريعك الأمان: اختر أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تلتزم بقوانين خصوصية البيانات وأمانها ولديها تدابير تشفير قوية للحماية من الانتهاكات

اختر أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تلتزم بقوانين خصوصية البيانات وأمانها ولديها تدابير تشفير قوية للحماية من الانتهاكات التحديثات: مع التحديثات المنتظمة، يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي في جداول بيانات جوجل قادرًا على معالجة مشكلات الأداء ومواكبة التطورات التقنية

## أفضل 10 أدوات ذكاء اصطناعي في جداول بيانات جوجل لاستخدامها في عام 2024

يعد اختيار الخيار الأفضل لعملك مهمة صعبة. إلا إذا كنت تبحث عن حل مجاني، فإن شراء برنامج جداول بيانات هو استثمار يتطلب تبريرًا.

يجب أن تساعدك أدوات جداول البيانات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على تحسين الوقت والجهد المبذول في جداول البيانات. لا تقلق - لقد قمنا بواجبنا. اطلع على قائمتنا التي تضم أفضل 10 خيارات للذكاء الاصطناعي لجداول بيانات Google:

1. ClickUp - الأفضل لتكامل إدارة المشاريع كليك أب هي منصة شاملة لإدارة المشاريع. واحدة من

حالات استخدام الذكاء الاصطناعي هو تحسين جداول بيانات Google بطريقة منظمة وتعاونية.

استخدم ميزات إدارة المهام في ClickUp مع إمكانات جداول بيانات جداول بيانات Google Sheets. إنشاء أتمتة فعالة مثل التحديث التلقائي لجداول البيانات مع مهام ClickUp ومزامنة الحالات، ودفع بيانات تتبع الوقت في الأوراق. كليك أب برين إنشاء قوالب، وإكمال صيغ جداول بيانات محددة، وحتى تلخيص بيانات جداول البيانات بتنسيق محدد ومنظم، مما يسهل تحليل الاتجاهات واتخاذ قرارات مستنيرة. يؤدي ذلك إلى تبسيط العمليات المعقدة وإلغاء المهام اليدوية، مما يتيح لك التركيز على المبادرات على مستوى الاستراتيجية.

لأولئك الذين يبحثون عن حل داخل النظام الأساسي, عرض الجدول الخاص ب ClickUp يتيح لك إدارة قواعد البيانات وقوائم الجرد ومجموعات المعلومات المختلفة بسهولة.

سحب وإسقاط المهام على جدول ClickUp Table View لتنظيم بسيط

تخصيص قالب جدول البيانات القابل للتحرير من ClickUp لمختلف الأغراض، بدءًا من إنشاء جداول بيانات بسيطة ومسك الدفاتر إلى الموارد الشاملة و التخطيط اليومي .

قم بتخزين وتنظيم وتحليل تخطيط مواردك وتخطيطك اليومي باستخدام قالب جدول البيانات القابل للتحرير هذا من ClickUp

قم بتنظيم بياناتك وتصورها وإدارتها دون عناء باستخدام هذا القالب القوي.

تخلص من الإدخال اليدوي : أتمتة عمليات استيراد البيانات إلى توفير الوقت وتجنب الأخطاء

: أتمتة عمليات استيراد البيانات إلى توفير الوقت وتجنب الأخطاء احسب الأرقام كالمحترفين : قم بإنشاء صيغ ومعادلات مخصصة لإجراء عمليات حسابية سهلة

: قم بإنشاء صيغ ومعادلات مخصصة لإجراء عمليات حسابية سهلة تتبع التقدم في لمحة سريعة: استمتع بمرئيات بديهية تبقيك على رأس المشاريع والاستثمارات

وأخيرًا، استفد من إمكانات تكامل ClickUp + Zapier للعمل على جداول بيانات Google بسلاسة. يمكنك أتمتة المهام وتبسيط إدارة البيانات وتحسين الإنتاجية بشكل لم يسبق له مثيل.

ClickUp أفضل الميزات

إنشاء مهام ذات حالات مخصصة للبقاء على رأسها، على سبيل المثال، "تم التسليم" و"تم التسليم" و"تم الطلب" و"يجب القيام به" في جدول بيانات إدارة المشروع إنشاء صفوف في جداول بيانات Google Sheets بدمج تكامل Zapier؛ وإرسال رسائل تشغيل عند إضافة مهام أو قوائم أو مجلدات أو تغييرها

إنشاء جداول ببيانات غنية ورؤى لأي شيء، من المطاعم إلى المنافسين، باستخدام ClickUp Brain

استخدم ClickUp Brain لاستخراج الرؤى من الجداول المعقدة وملاحظات الاجتماعات ومنشورات المدونات

تصنيف السمات وإضافة سمات لإدارة إدخالات جداول البيانات بأسماء حقول مختلفة، حسب استخدامك

أكمل صيغ جداول بيانات محددة ولخّص البيانات في جداول بياناتك على جداول بيانات Google باستخدام ClickUp Brain

تحسين تتبُّع الخلايا/القيم باستخدام العلامات والتحذير من التبعية وإمكانيات تتبُّع الوقت

إنشاء مستندات بصيغ وتنسيق مخصصين بسرعة

تأكد من توحيد العمليات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي من ClickUp لأنه يتكامل تمامًا مع Google Drive

قيود ClickUp

لا تتوفر جميع ميزات ClickUp حاليًا على تطبيق الهاتف المحمول

لا يتوفر ClickUp Brain إلا على الخطط المدفوعة فقط

تسعير #### ClickUp

تقدم ClickUp أربع خطط تسعير:

مجانية للأبد

غير محدودة: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

تسعير مخصص ClickUp Brain: متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/عضو مساحة عمل/شهر

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4000 تقييم)

2. أجيليكس - الأفضل لمعالجة البيانات آليًا

عبر أجيلكس إذا كنت تبحث عن منتج SaaS مع نماذج الذكاء الاصطناعي لكتابة الصيغ، وترجمة جداول البيانات، وإنشاء القوالب، وإنشاء التقارير باستخدام الذكاء الاصطناعي، فإن Ajelix هو ما يناسبك.

Ajelix هو حل ذكاء اصطناعي لمحللي البيانات - جداول بيانات جوجل، ومستخدمي Excel لـ تحسين الإنتاجية . وباستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة ومعالجة اللغة الطبيعية، يفهم Ajelix ما يريد المستخدمون إنجازه.

على سبيل المثال، استخدم مولد صيغ Excel الخاص به لوصف الصيغة لحساب قيم الإدخال، وسيقوم Ajelix بإنشاء صيغة Excel المناسبة.

يُنشئ روبوت Ajelix المدعوم بالذكاء الاصطناعي إجابات حول Excel، ويمكنه تقديم أمثلة وشرح المفاهيم. يعمل مولد الصيغ القوي هذا على التخلص من العمل اليدوي للبحث عن الصيغ لمهام محددة. يتكامل Ajelix مع Excel وجداول بيانات Google.

أفضل ميزات Ajelix

إنشاء صيغ في جداول بيانات Google استنادًا إلى مدخلات نصية، مما يسهل حتى على المبتدئين إجراء العمليات الحسابية المعقدة

إنشاء تقارير جذابة بصريًا في أقل من دقيقة واحدة من خلال تكامل تحليل بيانات ChatGPT

قم بتحسين التعليمات البرمجية الخاصة بك لتحسين سهولة قراءتها وتصحيحها بشكل أسرع 10 مرات

إنشاء قوالب جداول البيانات من كلماتك الرئيسية باستخدام الذكاء الاصطناعي

قيود أجيليكس

قد تقيد حدود الطلبات الشهرية على الخطة المجانية المستخدمين ذوي متطلبات العمل المعقدة

اعتمادا على التحديثات ونماذج التعلم الآلي/النماذج، قد تكون هناك أخطاء عرضية تحتاج إلى مراجعة المستخدم

تسعير Ajelix

مجاني

قياسي: 9.99 دولارًا شهريًا

9.99 دولارًا شهريًا الأعمال: 19.95 دولارًا أمريكيًا

أجيلكس التقييمات والمراجعات

G2: ليست تقييمات كافية

ليست تقييمات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

3. SheetAI.app - الأفضل لتحليل البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي

عبر تطبيق SheetAI يعمل تطبيق SheetAI.app على تبسيط تجربة جداول بيانات Google Sheets من خلال وظائف مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على أتمتة المهام المتكررة مثل تحرير النصوص. كما أنه يحول قيم الإدخال إلى تحليل البيانات وتصور الجداول المحورية لتمثيل البيانات المعقدة بتنسيق مبسط.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك تشغيل أشكال مختلفة من مطالبات ChatGPT-3 داخل جداول بياناتك مباشرةً. وسواء كنت محلل أعمال أو محترفًا ماليًا، فسوف تُقدِّر واجهة البرنامج البديهية وقدرات تحليل البيانات الآلية التي يمكنها أداء مهام جداول البيانات المتوسطة بكفاءة.

أفضل ميزات تطبيق SheetAI.app

صياغة خطوط العلامات، وتطبيق مطابقة العلامات، وترجمة نص الإدخال عن طريق جلب التفاصيل ذات الصلة من قاعدة بيانات المستخدم باستخدام الذكاء الاصطناعي

الاستفادة من DALL-E من داخل جدول البيانات لإنشاء صور مدعومة بالذكاء الاصطناعي من البداية باستخدام المطالبات

الحصول على رؤى وتوصيات بناءً على أنماط البيانات والاتجاهات، باستخدام تطبيق SheetAI.app كشريط جانبي للمعاملات

دعم إضافة البيانات عبر النصوص وعناوين URL

قيود تطبيق SheetAI.app

توافق محدود مع وظائف وصيغ جداول البيانات المتقدمة حول تطبيقات أو منصات معينة

لا يمكن تنفيذ مهام جداول البيانات الأخرى التي تتطلب حكمًا أو إبداعًا بشريًا، مثل كتابة التقارير استنادًا إلى البيانات من الجدول المحوري

تسعير تطبيق SheetAI.app

مجانًا

المعادلة جيني: 2 دولار/شهرًا

2 دولار/شهرًا غير محدود: 6 دولارات شهريًا

SheetAI.app التقييمات والمراجعات

G2: تقييمات غير كافية

تقييمات غير كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

4. XLMiner Analysis ToolPak - الأفضل للتحليل الإحصائي المتقدم

عبر سوق Google Workspace Marketplace يتوفر XLMiner Analysis ToolPak كـ الوظيفة الإضافية لجداول بيانات جوجل وتوفر للمستخدمين مجموعة أدوات متقدمة لتحليل البيانات، والتي تتضمن وظائف مثل تحليل فورييه والتجميع والتنبؤ بالسلاسل الزمنية وغيرها.

من خلال دمج إمكانيات XLMiner Analysis ToolPak، يمكنك من خلال دمج إمكانيات XLMiner Analysis ToolPak، أن تُسهّل سير عملك وتنفيذ مهام تحليل البيانات المعقدة مباشرةً داخل جداول البيانات الخاصة بك. وهي مثالية للشركات التي لديها مهام تحليل بيانات متقدمة، مثل التنبؤ المالي وأبحاث السوق.

أفضل ميزات XLMiner

استيراد البيانات، وإجراء التحليل، وتصور النتائج، كل ذلك داخل المنصة نفسها

حدد نوع التحليل الذي ترغب في إجرائه بسلاسة

العمل مع مجموعات البيانات الكبيرة بكفاءة، حيث إنه جزء من Microsoft Office منذ أكثر من 20 عامًا

اجعل تحليل البيانات المتقدم متاحًا حتى لأولئك الذين قد لا يكون لديهم خلفية قوية في إحصائيات الذكاء الاصطناعي قم بتوصيله واستخراج البيانات بسهولة من جداول بيانات جوجل المختارة



قيود XLMiner

المنصة عرضة للتأخر الزمني، مما قد يعطل سير العمل ويحبط المستخدمين

يفتقر إلى الميزات المتقدمة، والتخصيصات، والأساليب التحليلية التي توفرها البرامج الإحصائية المتخصصة الأخرى في العصر الجديد التي تعمل بصيغ GPT

تسعير XLMiner

المبتدئ: 9.95 دولار لكل مستخدم شهريًا

تصنيفات ومراجعات XLMiner

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

5. MonkeyLearn - الأفضل لوضع العلامات في جداول بيانات جوجل

عبر مونكي ليرن هل تتطلع إلى التخلص من المهام اليدوية والمتكررة عند معالجة صفوف النصوص على جداول بيانات Google Sheets؟ يعمل مفتاح واجهة برمجة تطبيقات MonkeyLearn، المبني على معرفة التعلم الآلي، على أتمتة تحليل النصوص من أجلك.

فهو يساعد في وضع معايير متسقة لوضع العلامات، مما يضمن تحليل البيانات الخالية من الأخطاء بعلامة واحدة أو أكثر بتنسيق محدد ورؤى أسرع لجداول البيانات. هذه الأداة مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وفرق التسويق والمبيعات ومقدمي خدمات العملاء.

MonkeyLearn أفضل الميزات

الحصول على رؤى أسرع من البيانات من خلال التحليل الآلي

إنشاء تقارير مخصصة باستخدام جداول بيانات Google أو أدوات ذكاء الأعمال الخاصة بك

الجمع والتصفية حسب مدخلات بيانات متعددة، بما في ذلك التواريخ والحقول المخصصة

البدء بسرعة باستخدام نماذج مُعدة مسبقًا مثل استخراج الكلمات الرئيسية أو تحليل المشاعر

قيود MonkeyLearn

دعم محدود لتكامل جداول بيانات جوجل

معلومات محدودة حول استخدام الأداة، مما قد يمثل مشكلة للمستخدمين لأول مرة

تسعير MonkeyLearn

الأساسي: مجانًا

مجانًا واجهة برمجة تطبيقات MonkeyLearn: 299 دولارًا شهريًا مع 10 آلاف استفسار شهريًا

299 دولارًا شهريًا مع 10 آلاف استفسار شهريًا استوديو MonkeyLearn Studio: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات MonkeyLearn: #### تقييمات ومراجعات MonkeyLearn

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

6. FormulasHQ - الأفضل لتحليل النصوص واكتشاف المشاعر

عبر الصيغHQ FormulasHQ هي أداة ذكاء اصطناعي مصممة لتغيير طريقة تفاعل المستخدمين مع جداول بيانات Google وExcel. تشمل تطبيقاته الأخرى صياغة صيغ مخصصة بناءً على مدخلات اللغة الطبيعية، وكتابة تطبيقات سكريبت أو أكواد VBA، وإنشاء أنماط regex لمعالجة النصوص.

وهو يتيح للمستخدمين إنشاء صيغ معقدة أو أتمتة المهام المتكررة في جداول بيانات Google دون الحاجة إلى خبرة في البرمجة.

أفضل الميزات #### FormulasHQ

تبسيط الأنماط النصية المعقدة باستخدام أداة التعبير العادي، مما يتيح مطابقة الأنماط واستخراج البيانات بشكل قوي

ضمان سهولة الوصول والفعالية بلغات مختلفة، بما في ذلك الإنجليزية والهندية والإسبانية والفرنسية والتركية

احصل على مساعدة فورية في توليد الأفكار من خلال مطالبات ChatGPT المدمجة

أتمتة المهام وتعزيز إمكانات جداول بيانات Google Sheets من خلال تكامل VBA

قيود FormulasHQ

تعتمد فعالية الصيغ والنصوص البرمجية التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي بشكل كبير على كيفية وصفك للنتيجة المطلوبة

قد لا تتوافق بعض الميزات المتقدمة، لا سيما تلك التي تتضمن VBA أو البرامج النصية للتطبيقات، بشكل كامل مع جميع إصدارات جداول بيانات Google

تسعير #### FormulasHQ

أساسي: مجانًا

مجانًا سنويًا للمحترفين: 4.33 دولار شهريًا

4.33 دولار شهريًا الصيغة الاحترافية: 5.99 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات فورمولاس كيو

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: تقييمات غير كافية

7. المعامل - الأفضل لتوليد الصيغة

عبر المعامل Coefficient هي أداة لإدارة البيانات تمكّنك من استيراد مجموعات كبيرة من البيانات وتحليلها تلقائيًا في جداول بيانات Google. فهي تُنشئ تصورات ثاقبة بسرعة وتؤدي المهام المتكررة تلقائيًا باستخدام لوحة بيانات جداول بيانات جوجل القوالب.

تتوفر أداة الذكاء الاصطناعي المزودة بواجهة جداول بيانات ديناميكية لجداول بيانات Google Sheets حاليًا لـ Salesforce و HubSpot و Snowflake و MySQL و PostgreSQL، مما يجعلها مثالية للشركات المتوسطة والكبيرة التي تتعامل مع كميات هائلة من البيانات.

معامل #### أفضل الميزات

تشغيل قوالب جداول بيانات Google المُعدَّة مسبقًا على الفور

أتمتة عمليات تحديث جداول البيانات وعمليات البيانات لتشغيل التقارير ولوحات المعلومات المباشرة

توصيل أي مصدر بيانات أو نظام أعمال بجداول بيانات Google وسحب البيانات بنقرة واحدة

تصدير البيانات بالجملة من جداول بيانات Google Sheets إلى أنظمة المصدر الخاصة بك مع إمكانية المزامنة ثنائية الاتجاه

تشغيل تنبيهات Slack وتنبيهات البريد الإلكتروني لإعلام المستخدمين بأي تغييرات أو رؤى مهمة، مثل التغييرات في قيم الخلايا أو الشروط

قيود المعاملات

يعتمد على التعليمات النصية

يعتمد بشكل كبير على البيانات التاريخية

يتطلب معرفة دوال GPTX()

تسعير المعاملات

الأساسي: مجانًا

مجانًا المبتدئ: 59 دولارًا شهريًا

59 دولارًا شهريًا المحترف: 119 دولارًا شهريًا

119 دولارًا شهريًا المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات معامل

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

8. روبوت معادلة Excel - الأفضل لتوليد البرامج النصية والريجكس

عبر روبوت الصيغة Excel Formula Bot هي أداة ذكاء اصطناعي لجداول بيانات Google وExcel تدعم مهامًا تتجاوز صيغ جداول البيانات المعتادة، مثل البرامج النصية والمهام الأساسية وregex وصنع جداول البيانات وSQL.

ويُعدّ هذا البرنامج الآلي للذكاء الاصطناعي وافدًا جديدًا في السوق، وهو أداة جديدة في السوق، وهو أداة لتغيير قواعد اللعبة لمستخدمي جداول بيانات Google Sheet. وباعتباره علامة تبويب GPT التجريبية، يجعل Excel Formula Bot إنشاء الصيغ المعقدة أكثر سهولة من خلال تحويل تعليمات اللغة الإنجليزية البسيطة إلى صيغ.

أفضل ميزات #### روبوت معادلة Excel فورمولا بوت

إنشاء استعلامات SQL من جداول قاعدة بيانات المستخدم والتعليمات النصية

إنشاء أكواد VBA وتطبيقات البرمجة النصية لأتمتة المهام على جداول بيانات جوجل

إنشاء جداول بيانات لأي موقف، مثل متتبعات الوقت والمصروفات

استخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات جداول بيانات جداول بيانات Google، وإنشاء جداول أو مخططات بيانية وتقديم إجابات على الاستعلامات، وتنفيذ إجراءات محددة في جداول البيانات مثل تطبيق تنسيق منظم لمهمة محددة

قيود روبوت صيغة Excel

قد لا يكون قادرًا على التعامل مع السيناريوهات الفريدة والمعقدة التي تتطلب صيغًا إبداعية أو غير تقليدية

قد لا ينتج دائمًا صيغًا دقيقة أو مثالية، خاصةً للمشاكل المحددة

تسعير روبوت معادلة Excel

الخطة المجانية: 0 دولار شهريًا

0 دولار شهريًا الخطة الاحترافية: 9 دولارات شهريًا

تقييمات ومراجعات روبوت معادلة إكسيل

G2: 4.5/5 (89 تقييمًا)

4.5/5 (89 تقييمًا) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

9. التعلم الآلي البسيط لجداول البيانات - الأفضل لتكامل التعلم الآلي

عبر التعلم الآلي البسيط للأوراق Simple ML for Sheets هي وظيفة إضافية لجداول بيانات Google Sheets تتيح لك حل مهام التعلم الآلي (ML) الأكثر شيوعًا، مثل إجراء تحليل الانحدار، والتنبؤ بالقيم المستقبلية، واكتشاف التشوهات في أي مجموعة بيانات معينة في جدول البيانات.

أفضل ما في الأمر هو أن أي شخص على دراية بجداول بيانات Google، بدءًا من أصحاب الأعمال الصغيرة والعلماء وحتى محللي الأعمال والطلاب، يمكنه إجراء تنبؤات قيّمة تلقائيًا باستخدام Simple ML for Sheets.

Simple ML لجداول البيانات أفضل الميزات

تشغيله على المتصفح الخاص بك، بحيث تبقى بياناتك في المكان الذي تعمل فيه - بأمان في جداول بيانات Google

تطبيق تعلّم الآلة على بياناتك بسهولة باستخدام واجهة بسيطة وبديهية

تحديث جدول البيانات تلقائيًا على Google Drive الخاص بك، مما يسهل عليك مشاركته مع بقية أعضاء فريقك

قيود التعلم الآلي البسيط لجداول البيانات

هناك منحنى تعليمي للمستخدمين لأول مرة

تسعير Simple ML لجداول البيانات

أداة جداول بيانات جوجل المجانية

تقييمات ومراجعات #### Simple ML لجداول البيانات البسيطة لجداول البيانات

G2: ليست هناك مراجعات كافية

ليست هناك مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

10. برومبت لوب - الأفضل للتلاعب بالبيانات المعززة بالذكاء الاصطناعي

عبر حلقة موجه يساعد PromptLoop في إنشاء نماذج جداول بيانات لتحويل النص أو استخراجه أو تلخيصه باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. وهي تعمل مثل دالة SUM أو VLOOKUP لإنشاء نص وإجابات بتنسيق معين.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك البدء في البناء فوق بياناتها بطرق مختلفة، بما في ذلك توليد الكلمات الرئيسية، وتحليل قوائم المبيعات، وقوائم التجارة الإلكترونية، و التواصل عبر البريد الإلكتروني مع صيغ GPT

أفضل ميزات PromptLoop

تحويل البيانات النصية أو استخراجها أو تلخيصها في جداول البيانات

إنشاء نموذج ذكاء اصطناعي مخصص وتدريبه باستخدام بياناتك

إنشاء مهام سير عمل وحلول مخصصة باستخدام إمكانات توليد النصوص والتلخيص والبحث على الويب

استخراج البيانات من المواقع وتصنيفها والسماح لك بإضافة فئات مخصصة إلى مجموعات البيانات باستخدام نظام أساسي يمكنك استخدامه في جداول بيانات Google Sheets

دمج نماذج PromptLoop الحالية مع توليد النصوص، والتلخيص، ونقاط النهاية المخصصة لتحسين سير العمل الحالي

قيود PromptLoop

يميل إلى التأخر أو التوقف

قد لا تقدم نتائج فعالة لمجموعات البيانات المعقدة أو غير المنظمة

تسعير PromptLoop

مجانًا: 0 دولار شهريًا

0 دولار شهريًا فردي: 90 دولارًا أمريكيًا شهريًا

90 دولارًا أمريكيًا شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات PromptLoop

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

تعزيز إنتاجيتك على جداول البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي

يكمن الذكاء الاصطناعي المناسب في جداول بيانات Google في تقاطع ما تريده أن يفعله، والمدى الذي تريده أن ينمو، ومقدار الوقت والمال الذي ترغب في إنفاقه عليه.

هناك العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي، لذا ابذل العناية الواجبة واعرف مدى ملاءمتها لمشاريع جداول بياناتك في جداول بيانات Google - من المؤكد أنك ستجد شيئًا مناسبًا تمامًا.

ClickUp هو الأفضل أداة إدارة المشروع التي تساعدك على تحليل البيانات من خلال ميزات جداول البيانات المتقدمة والصديقة للمبتدئين.

إذا كنت تبحث عن بديل جداول بيانات جوجل نوصي بتجربة ClickUp. اشترك في ClickUp مجانًا للبدء.