أفضل 10 قوالب مجانية لمقابلات الخروج من العمل &؛ أسئلة لفرق الموارد البشرية

هل لاحظت أن موظفيك يتركون شركتك دون تفسير يذكر؟ ربما أنت لا تطرح عليهم الأسئلة الصحيحة.

قد تكون تلك الدردشة بين صاحب العمل والموظف عند مغادرته للشركة أكثر فائدة مما تعتقد. ولهذا السبب يجب أن تأخذ مقابلات الخروج على محمل الجد.

فهي فرصتك للغوص في الحياة العملية للموظفين المغادرين، وفهم سبب مغادرتهم، وجمع اقتراحاتهم القيمة لجعل شركتك مكاناً أفضل للعمل.

وباستخدام هذه الملاحظات، يمكنك إجراء تغييرات ذات مغزى للاحتفاظ بموظفيك وتعزيز علامتك التجارية كصاحب عمل لجذب مواهب جديدة.

لقد قمنا بتنسيق قائمة من نماذج مقابلات الخروج من العمل التي ستوجهك نحو إجراء مقابلات خروج ثاقبة.

ما الذي يجعل قالب مقابلة الخروج جيداً؟

قالب مقابلة الخروج هو مستند مُعدّ مسبقاً مصمم لتوجيه المحادثة خلال المقابلة الأخيرة للموظف قبل مغادرة الشركة.

فكر فيها كجسر بين ماضي الموظف ومستقبل الشركة. إنه إعداد غرفة دردشة مريحة لمشاركة صادقة، وتقديم رؤى لمن سيبقى في الشركة.

وعادةً ما تتضمن أسئلة مفتوحة ومغلقة مجمّعة في فئات مختلفة لجمع ملاحظات شاملة حول تجربة الموظف.

إليك دليل سريع للموارد البشرية لإجراء مقابلة خروج جيدة:

صنفها إلى فئات: تجميع أسئلة مثل المشاعر الوظيفية والثقافة وأسباب المغادرة تشجيع القصص: استخدم "لماذا" أو "أخبرني بالمزيد عن" للتعمق أكثر تنويع الأسئلة: امزج بين الاستفسارات المباشرة وغير المباشرة والقائمة على الإجراءات للحصول على رؤى متنوعة إضفاء الطابع الشخصي: تضمين أسئلة مصممة خصيصًا لأدوار أو أقسام معينة حافظ على السرية: ضمان عدم الكشف عن الهوية وتشجيع الإجابات الصادقة تقديم مقاييس تقييم: استخدم مقاييس لجوانب محددة مثل الرضا أو احتمال التوصية بالشركة إتاحة مساحة للإضافات: إتاحة مساحة لأي أفكار أو مخاوف نهائية اجعلها في متناول الجميع: تقديم نسخ رقمية ومطبوعة لتلبية التفضيلات المختلفة

تذكر أن النموذج الجيد هو نقطة انطلاق وليس نصاً مكتوباً. إن تكييفه مع كل موظف والاستماع إليه بفاعلية سيطلق العنان للقيمة الحقيقية لعملية مقابلة الخروج.

10 نماذج لمقابلة الخروج من العمل

لا تعرف من أين تبدأ بمقابلات الخروج من العمل؟

لدينا حل سهل - نماذج مقابلات الخروج القابلة للتخصيص. هذه القوالب مناسبة لمختلف المجالات وستساعدك في الحصول على الإجابات التي تبحث عنها من الموظفين الذين يغادرون مؤسستك.

كما ستساعدك هذه النماذج على اتخاذ الخطوة الأولى في تحويل شركتك إلى بيئة عمل مزدهرة تحتفظ بأفضل المواهب.

ابدأ التصفح! 👀

1. قالب نموذج مقابلة الخروج من قبل Template.net

عبر Template.net هل تبحث عن قالب مقابلة خروج بسيط وفعال يناسب أي قسم أو صناعة تقريبًا؟ هذا ما كنت تبحث عنه!

احصل على رؤى قابلة للتنفيذ حول سبب مغادرة الموظفين، مع مربعات اختيار ملائمة وأقسام تعليقات مفتوحة.

يمكن للموظفين إعطاء تقييمات من الأعلى إلى الأدنى للمعايير التي تحدد مدى رضا الموظفين، مثل المزايا التي حصلوا عليها، والاستفادة من المهارات، والرضا الوظيفي العام، وبيئة العمل، وغير ذلك. قم بتخصيص القالب حسب احتياجاتك الخاصة عن طريق إضافة أو إزالة العوامل ذات الصلة.

أحضر قلماً أو استخدم القلم أو استخدمه رقمياً! اختر من بين تنسيقات Word وجداول بيانات Google و Photoshop وغيرها من التنسيقات لإجراء مقابلات إنهاء الخدمة على طريقتك.

2. قالب PDF لمقابلة الخروج من العمل التطوعي من مركز موارد التطوع

عبر مركز موارد التطوع

المتطوعون في مؤسستك غير ملزمين بالمشاركة في مقابلة الخروج، ولكن من الرائع دائمًا أن تشكرهم على وقتهم وتطلب منهم إذا كانوا على استعداد لمنحك مقابلة خروج.

يمكن أن يساعدك هذا النموذج المجاني القابل للتخصيص الذي يحتوي على أسئلة تفاعلية في الحصول على رؤى قيمة حول سبب اختيار المتطوعين للمغادرة، والدعم الذي قدمته مؤسستك، وأي عقبات واجهتهم أثناء التطوع، وما إذا كانوا يرغبون في البقاء على اتصال معك.

وبكل إنصاف، يمكن أن يساعدك هذا النموذج في بناء برنامج تطوعي أفضل للمواهب المستقبلية، وسيشعر المتطوعون أنفسهم بالتقدير والاستماع إليهم، مما يؤدي إلى توصيات ونوايا حسنة ودعم أفضل في المستقبل.

3. قالب مقابلة خروج موظف البناء من قبل Template.net

عبر Template.net غالبًا ما تعاني شركات الإنشاءات من ارتفاع معدل دوران الموظفين، مما يجعل فهم الأسباب الكامنة وراء مغادرة الموظفين أمرًا بالغ الأهمية.

يُعد هذا النموذج نقطة انطلاق رائعة لأي شركة إنشاءات، وهو نموذج مناسب جداً للمبتدئين لإجراء مقابلات ترك العمل، حيث يتناول عوامل أساسية مثل مزايا التعويضات، والتوازن بين العمل والحياة، وبيئة العمل، والسلامة والرفاهية، والتدريب، والتطوير.

تمت كتابة هذا القالب وتصميمه من قبل خبراء في مجال الإنشاءات، وهو يتوافق مع المعايير القياسية لشركات الإنشاءات ويمكن تخصيصه لكل موظف. يمكنك إضافة علامتك التجارية إليه لإضفاء لمسة شخصية عليه.

4. دليل أسئلة مقابلة الخروج من العمل من قبل الأشخاص الذين يديرون الأشخاص

عبر الأشخاص الذين يديرون الأشخاص يمكن أن يكون إجراء مقابلات انتهاء الخدمة الفعالة عاملاً مغيراً لقواعد اللعبة بالنسبة لفريق الموارد البشرية لديك. يقدم هذا الدليل رؤى أساسية لصياغة أسئلة جيدة التنظيم تتعمق في مختلف جوانب تجربة الموظف.

في هذه الصفحات، ستجد في هذه الصفحات أسئلة وهمية قابلة للتكيف مع كل عضو من أعضاء الفريق المغادرين. وتشمل الفئات الرئيسية أسباب المغادرة؛ أسئلة خاصة بالدور الوظيفي وأسئلة خاصة بالمدير وأسئلة خاصة بالفريق. بالإضافة إلى الأسئلة التي تركز على التطوير، والإدماج والتنوع، والأسئلة التي تركز على المؤسسة.

من خلال التركيز على هذه المجالات الرئيسية، فإنك لا تقوم بإجراء مقابلة عمل فقط؛ بل تنخرط في محادثة هادفة يمكن أن تضيء مسارات التحسين وتلهم التغييرات الإيجابية داخل شركتك - للموظفين الحاليين والمستقبليين.

لتحميل النموذج المجاني، يجب عليك الاشتراك في People Managing People.

5. نموذج مقابلة الخروج من الموارد البشرية من Breathe HR

عبر تنفس الموارد البشرية يتضمن هذا القالب مجموعة متنوعة من الأسئلة التي يمكنك طرحها على موظفيك، مثل "ما هي أسباب مغادرتك للوظيفة؟" و "ما أكثر شيء أعجبك في وظيفتك؟ "، و"ما الذي كان بإمكاننا فعله للحفاظ عليك؟" و"إذا كنت ستغادر لوظيفة أخرى، ما الذي كان يجذبك إلى تلك الوظيفة؟

من خلال طرح هذه الأسئلة، يمكنك الحصول على رؤى قيمة حول ما يفكر فيه موظفوك ويشعرون به وكيف تؤثر طريقة تفكيرهم على قراراتهم المهنية. يمكن بعد ذلك استخدام هذه المعلومات لإجراء تغييرات تساعد على تحسين الثقافة في شركتك.

إذا كنت تبحث عن نموذج لمقابلات الخروج من العمل، فإن النموذج الموجود في هذه المقالة هو مكان رائع للبدء. ومع ذلك، يمكنك أيضًا التفكير في تخصيص النموذج ليناسب الاحتياجات الخاصة بشركتك.

6. قالب نموذج مقابلة الخروج من قبل أفضل القوالب

عبر أفضل القوالب إذا كنت ترغب في تبسيط مقابلات الخروج عبر الأقسام في شركتك، فإن نماذج مقابلات الخروج من العمل ستغطي احتياجات فريق الموارد البشرية لديك.

خانات الاختيار سهلة التحديد، وأقسام التعليقات الإضافية لحث الموظفين على إبداء آرائهم، ومقياس تقييم لقياس رأي الموظفين في الشركة، وأسئلة نعم أو لا تجعل المقابلة قصيرة ومفيدة.

أثناء مغادرة الشركة، يكون الموظفون قد استعدوا بالفعل للمضي قدماً في الفرصة التالية، ويتعاملون مع الوداع في الشركة الحالية ويغرقون في الأعمال الورقية التي يحتاجون إلى ملئها.

إن تنسيق مقابلة الخروج البسيط هذا ليس فقط سريعًا وسهل التنفيذ بالنسبة للجميع، بل يسهل أيضًا توحيده عبر مختلف الفرق الوظيفية.

وهو متاح للشراء الفوري كقالب واحد أو من خلال الاشتراك للوصول إلى مجموعة شاملة مناسبة لأي سيناريو تقريباً.

تم تصميم هذا القالب القابل للتخصيص بالكامل للمشاركة عبر جميع المنصات الرقمية، وهو متوافق أيضاً مع برامج قراءة المستندات العالمية.

7. قالب مقابلة الخروج من Word بواسطة القوالب القانونية

عبر القوالب القانونية جميع مقابلات الخروج من العمل مهمة، سواء كان الموظف سيغادر ودياً أو غير ذلك. ويرجع ذلك إلى أن مثل هذه المقابلات لا تتم تحت القيادة المباشرة للموظف. لذا، قد يكون الموظف قادرًا على تقديم وجهة نظر جديدة حول القيادة العليا التي ربما تم تجاهلها.

يغطي نموذج مقابلة الخروج هذا من شركة Legal Templates جميع الأسئلة الأساسية حول "العوامل التي ساهمت في قرار الموظف بالمغادرة"، و"أكثر ما يرضي الموظف في دوره"، و"أقل ما يرضيه في هذا الدور"، و"واجبات الوظيفة التي تتوافق مع توقعات الموظف"، و"اقتراح الموظف بشأن تحسين الشركة"

يمكن تنزيل هذا النموذج مجاناً ويمكن تخصيصه بسهولة، كما يقدم هذا النموذج صفحة إضافية عن ممتلكات الشركة التي يحتاج الموظف المغادر إلى تقديمها إلى قسم الموارد البشرية، مما يساعدهم على الاحتفاظ بعلامة تبويب على العناصر التي تم إرجاعها أو التي لم يتم إرجاعها بعد.

8. قالب أسئلة مقابلات الخروج من بايكور

عبر بايكور من النادر أن تجد فرق الموارد البشرية التي تبذل جهداً كبيراً في عملية التعيين خارج نطاق العمل كما تفعل في عملية التعيين الداخلي. ولكن بفضل التزامهم وإخلاصهم، غالباً ما ينجحون في تحويل ممارساتهم التشغيلية إلى الأفضل.

يشكل هذا النموذج المجاني الذي يمكن تنزيله مجاناً نقطة انطلاق رائعة لإجراء مقابلة خروج متعمقة حيث يحث كل سؤال على الإجابة عن كل سؤال من خلال رؤى من تجربته الحقيقية. تحتوي بعض الأسئلة على خيارات متعددة ومربع تعليق إضافي لتوضيح إجاباتهم.

يجب مراجعة البيانات التي تحصل عليها من نموذج مقابلة الخروج من العمل بشكل مناسب. استخدمها لتحديد المواضيع الهامة وإنشاء بنود عمل وتنفيذها لمنع حدوث مشاكل قانونية وكوارث في العلاقات العامة أو تحديد ثقافة العمل السامة التي يمكن أن تضر بسمعة شركتك.

9. قالب نموذج مقابلة الخروج من قبل CaseIQ

عبر معدل ذكاء الحالة مع الأقسام القابلة للتحرير ونماذج النصوص، يساعدك نموذج مقابلة الخروج هذا الذي يمكن تنزيله مجانًا على بدء عملية إنهاء الخدمة !

من خلال تغطية جميع أسئلة مقابلة الخروج الحيوية، يمكن استخدام ملاحظات الموظفين التي تحصل عليها لتحسين ثقافة الشركة، وتحديد المجالات التي يمكن للشركة تحسينها، وإجراء تغييرات للاحتفاظ بالموظفين.

لنفترض أن أحد الموظفين ترك ملاحظة في مقابلة الخروج حول عدم منحه فرصاً كافية للتطوير المهني. يمكن للشركة تغيير برامجها التدريبية والتطويرية بناءً على هذه الملاحظة.

وبالمثل، يمكنك تخصيص أسئلة للأقسام المختلفة التي تم توفير التدريب الإداري فيها.

10. قالب تنسيق مقابلة الخروج من العمل بواسطة مجموعة أدوات الموارد البشرية للشركات الناشئة

عبر مجموعة أدوات الموارد البشرية لبدء التشغيل في حين أن مقابلات الخروج مفيدة للشركات من جميع الأحجام، إلا أن مقابلات الخروج من العمل مهمة بشكل خاص للشركات الناشئة بسبب طبيعتها الديناميكية ومواردها المحدودة وتركيزها على النمو والثقافة.

عند جمع وتحليل الملاحظات القيّمة من مقابلات الخروج، يمكن للشركات الناشئة اكتساب ميزة تنافسية وتحسين تجربة الموظفين وبناء ثقافة مزدهرة للشركة.

سيجد كل متخصص في الموارد البشرية في شركة ناشئة هذا النموذج المجاني سهل التخصيص والمشاركة والتكيف لأنه يغطي جميع الأسئلة الضرورية التي يمكن أن تساعدك في معرفة سبب ترك الشخص للشركة، ومدى رضاه عن دوره في الشركة، ورأيه في التوازن بين العمل والحياة والمزايا التي قدمتها الشركة.

تُنشئ مقابلات الخروج من الشركة حلقة من التغذية الراجعة، مما يسمح لفريق الموارد البشرية لديك بتقييم فعالية التغييرات التي تم تنفيذها بناءً على ملاحظات الموظفين السابقين. تمكّن دورة التعلم والتحسين المستمر هذه شركتك الناشئة من التطور والتكيف للأفضل.

أدوات الموارد البشرية الأخرى

يمكن أن تبدو إدارة عمليات الموارد البشرية وكأنها تتلاعب بالعديد من المهام! فبين فوضى المستندات، والعمل الإداري المتكرر، والحاجة إلى اتخاذ قرارات تستند إلى البيانات، غالبًا ما تكافح فرق الموارد البشرية لتحسين تأثيرها.

A نظام إدارة الموارد البشرية سيبسط لك معظم هذه الأمور

وهنا يأتي دور ClickUp برنامج قوي لإدارة المشاريع الذي يدمج بسلاسة بين إدارة المستندات وأدوات الذكاء الاصطناعي وقوالب الموارد البشرية المُعدَّة مسبقًا لتبسيط سير عملك وإطلاق العنان للرؤى القيّمة وتحويل تجربة موظفيك.

تعامل مع جميع عمليات الموارد البشرية على منصة واحدة باستخدام أداة إدارة الموارد البشرية من ClickUp

استخدام منصة ClickUp لإدارة الموارد البشرية لإدارة التوظيف والإلحاق بالوظائف. بصرف النظر عن كونها أداة توظيف رائعة للتعامل مع الطلبات والتوعية، كما أنها تساعد أيضًا في إشراك الموظفين والمعلومات.

قم بإنشاء مستندات ClickUp ومواقع الويكي والمزيد - ثم اربطها بسير العمل لتنفيذ الأفكار مع فريق الموارد البشرية لديك مستندات ClickUp تصبح خزانة الملفات الرقمية لفريق الموارد البشرية لديك. قم بتخزين ملفات الموظفين والكتيبات والسياسات والمزيد في مكان واحد آمن يسهل الوصول إليه.

يمكنك استخدام المستندات للتعاون في كل شيء بدءاً من سياسة جهاز الموظف الجديد إلى برنامج تدريب أمني. من خلال التحرير التعاوني المباشر، يمكنك أنت وفريقك إجراء تحديثات في الوقت الفعلي، وتنفيذ التحكم في الإصدار، وتعيين التعليقات وحلها للبقاء على نفس الصفحة.

ويمكنك أيضاً إنشاء قوالب مخصصة لحزم التأهيل ورسائل العروض وتحديثات السياسات، مما يضمن الاتساق وتوفير الوقت.

عند إقران المستندات مع البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي من ClickUp الذي يفهم السياق والكلمات الرئيسية، يمكنك الحصول على جميع المعلومات التي تحتاجها في متناول يدك.

استخدم ClickUp AI لتعديل أو تلخيص أو تبسيط أو إعادة صياغة مواد تأهيل الموظفين وإعدادهم

مع أدوات الذكاء الاصطناعي في ClickUp يمكنك جمع رؤى ذكية وتحسين استراتيجية الموارد البشرية لديك وفقًا لذلك. تحليل بيانات الموظفين لتحديد الاتجاهات والأنماط في معدل الدوران والمشاركة والأداء. قم بتوجيه الذكاء الاصطناعي لإنشاء أسئلة وحتى قوالب لمقابلات الخروج وتعديلها في ثوانٍ.

يمكنك أيضاً تخصيص خطط التأهيل بناءً على أدوار الموظفين ومهاراتهم، مما يعزز المشاركة والاحتفاظ بالموظفين. إنشاء نصوص لاستطلاعات الرأي وتحليل المشاعر لفهم مشاعر الموظفين ومجالات التحسين. قوالب الموارد البشرية في ClickUp اجعل من روتينك اليومي أداءً مدروسًا جيدًا. استفد من القوالب المصممة مسبقًا للتوظيف، والإعداد، ومراجعات الأداء، وإنهاء الخدمة، مما يضمن الكفاءة والاتساق.

استخدم قالب خطة ClickUp لخطة 30-60-90 يومًا لمساعدة الموظفين الجدد على العمل على مهام التأهيل المطلوبة وجعلهم على أهبة الاستعداد بسرعة

تخصيص قوالب الموارد البشرية باستخدام حقول وعلامات وحالات مخصصة في ClickUp. قم بأتمتة المهام المتكررة، مثل إرسال تذكيرات مراجعة الأداء أو تشغيل عمليات التحقق من الخلفية. تتبع التقدم المحرز, إدارة الموظفين ومراقبة جميع مؤشرات الأداء الرئيسية للموارد البشرية والأنشطة ضمن هذه القوالب، مع إبقاء الجميع على اطلاع ومساءلة.

اجعل مقابلات الخروج من العمل ثاقبة مع ClickUp

كل موظف مغادر يحمل معه خبرات ورؤى. إن السماح لهم بالمغادرة دون تسجيل ملاحظاتهم يشبه ترك صندوق الكنز يغلق قبل إلقاء نظرة خاطفة على ما بداخله.

وهنا يأتي دور مقابلات المغادرة، حيث توفر فرصة ثمينة لفهم مشاعر الموظفين، وتحديد مجالات التحسين، وفي نهاية المطاف تنمية ثقافة مزدهرة في مكان العمل.

ومع ذلك، يتطلب إجراء مقابلات خروج مقنعة أكثر من مجرد قائمة مرجعية.

فأنت بحاجة إلى برنامج قوي للموارد البشرية الذي يمكّنك من جمع الملاحظات الصادقة وتحليلها بدقة وترجمتها إلى رؤى قابلة للتنفيذ. اشترك في ClickUp اليوم لتزويد فرق الموارد البشرية لديك بالأدوات التي يحتاجون إليها لتحسين عمليات التوظيف ودورة حياة التوظيف بأكملها.