تحقيق إعداد سلس لتطبيقات الهاتف المحمول: دليل للمطورين

إذاً، قام مستخدم جديد بتنزيل تطبيقك. تهانينا! هذه هي الخطوة الأولى لتعزيز المشاركة التي تترجم إلى معدلات تحويل أعلى ومعدلات زخم أقل.

ومع ذلك، في حين أنك قد تعتقد أن تطبيقك هو الأفضل، فلن يشعر جميع المستخدمين بذلك، خاصةً إذا لم يكن التطبيق بديهيًا. آخر شيء تريده هو أن يقوم المستخدم بحذف تطبيقك، ولهذا السبب من المهم جداً أن تتعرف على واجهة المستخدم، على الفور.

تدفقات إعداد تطبيق الهاتف المحمول هي أفضل طريقة لتوجيه المستخدمين الجدد. حتى لو كنت تعتقد أن لديك أبسط تطبيق في الكون، فإن عملية التأهيل السريعة هي أفضل طريقة للاحتفاظ بالمستخدمين والحصول على قيمة أكبر من تطبيقك للهاتف المحمول.

في الواقع، إن التدفقات الفعّالة للتهيئة تحوّل المستخدمين الجدد إلى معجبين على المدى الطويل. سواء كنت تقوم بضبط الإشعارات، أو تحسين شاشات الإعداد، أو تبسيط عملية التسجيل، فإن تجربة الإعداد الناجحة للتطبيق تعتمد على ترك انطباع أول قوي.

قد يبدو تدفق عملية الإعداد خطوة إضافية، ولكننا نعدك بأنك ستحصل على العديد من الفوائد من خلال الإرشادات الفعالة للمستخدمين. في هذا الدليل، سنشرح لك في هذا الدليل أهمية عملية تأهيل التطبيق، ونشاركك أفضل ممارساتنا المفضلة في عملية التأهيل، ونقدم لك بعض الأمثلة الواقعية لتدفقات التأهيل في العالم الحقيقي.

فهم عملية تأهيل تطبيقات الهاتف المحمول

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عملية تأهيل تطبيق الهاتف المحمول هي عملية تعريف المستخدمين الجدد بتطبيقك. وبصفتك المطور، يمكنك تحديد خطوات الإعداد التي ترشد مستخدمي الهاتف المحمول من خلال الميزات الرئيسية والوظائف الأساسية. برنامج التأهيل يحدد نغمة تجربة المستخدم، وفي كثير من الأحيان، يلعب دورًا كبيرًا في ما إذا كان المستخدم يتفاعل مع تطبيقك أو يتخلى عنه.

بدون ضغط 👀

يأخذ التهيئة أشكالاً عديدة، بما في ذلك:

الإرشادات التفاعلية

البرامج التعليمية

تلميحات الأدوات

أشرطة التقدم

يجب أن ترشد جميع تجارب تأهيل تطبيقات الأجهزة المحمولة المستخدمين عبر بيئة التطبيق على مستوى عالٍ، مما يجعل هذا التفاعل الأولي بديهيًا قدر الإمكان. سواء كنت تستهدف المستخدمين المتمرسين في مجال التكنولوجيا أو المنبوذين في مجال التكنولوجيا، فإن عمليات التأهيل ضرورية للمستخدمين الجدد. الهدف في النهاية هو تحويل المستخدمين الذين يستخدمون التطبيق لأول مرة بسرعة إلى مستخدمين محترفين للتطبيق.

نحن نعلم أنك مشغول ببناء التطبيق الفعلي، ولكن عليك أن تأخذ الوقت الكافي لبناء عملية تأهيلية إذا كنت تريد أن يستخدم الناس ما تقوم ببنائه. يفيد التهيئة الداخلية لتطبيق الهاتف المحمول شركتك بعدة طرق، بما في ذلك:

تسليط الضوء بسرعة على قيمة التطبيق وأهميته، مما يزيد من معدلات الاحتفاظ بالمستخدمين

زيادة مشاركة المستخدم وتقليل حالات ترك الخدمة. في النهاية، من المرجح أن يصبح المستخدم الواثق من نفسه مستخدمًا على المدى الطويل

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أنواع مختلفة من إعداد تطبيق الهاتف المحمول تطوير التطبيق يتطلب أكثر من نهج واحد يناسب الجميع. ستتطلب التطبيقات المختلفة استراتيجيات تأهيل مختلفة بناءً على قاعدة المستخدمين والميزات الأساسية. اختر من بين هذه الأنواع من إعداد تطبيقات الأجهزة المحمولة للعثور على الخيار الأكثر إقناعاً للمستخدمين.

النهج التدريجي

يقدم التأهيل التدريجي الميزات الجديدة تدريجياً. فبدلاً من إغراق المستخدمين بالدروس التعليمية، تعرض للمستخدمين كيفية عمل الأشياء أثناء تصفحهم للتطبيق صفحة تلو الأخرى. يكون ذلك فعالًا إذا كان تطبيقك أكثر تعقيدًا أو يحتوي على ميزات متعددة. بدلًا من إخافة المستخدمين الجدد بأطول تدفق تأهيل في العالم، يمكنك تقديم تعليمات خطوة بخطوة حتى لا ترهقهم بالكثير من المعلومات.

النهج الوظيفي

يُعرف أيضًا بالنهج الوظيفي الموجه نحو الوظيفة، وهو طريقة بسيطة لعرض الوظائف الأساسية للتطبيق. إذا كانت ميزات التطبيق هي نقطة البيع الرئيسية، فإن النهج الوظيفي هو الطريقة الأكثر مباشرة للترويج لها للمستخدمين الجدد. إنه نهج عملي أكثر يُظهر للمستخدمين على الفور الاستخدامات العملية للتطبيق، مع تسليط الضوء على الوظائف الرئيسية والفائدة العامة من أول استخدام.

نهج موجه نحو المنافع

يسلط النهج الموجه نحو الفوائد الضوء على قيمة التطبيق. فبدلاً من تسليط الضوء على الميزات، تركز على كيفية جعل التطبيق حياة المستخدم أفضل أو أسهل. يحدد هذا النهج قيمة التطبيق للمستخدمين المتشككين، مما يخلق انطباعًا أوليًا قويًا يمهد الطريق للمشاركة على المدى الطويل.

## العناصر الأساسية لتهيئة التطبيق

تختلف كل تجربة تأهيل للتطبيق عن الأخرى لأنه لا يوجد تطبيقان متماثلان. ومع ذلك، يجب أن تتضمن عملية تأهيل تطبيقك على الهاتف المحمول هذه العناصر الخمسة الرئيسية لتثقيف المستخدمين بأكبر قدر ممكن من الكفاءة.

1. ميزة الترحيب

ميزة الترحيب هي أول نقطة اتصال بين التطبيق والمستخدم. وهي تحدد نغمة تجربة المستخدم، لذا فإن شاشة الترحيب المصممة بشكل جيد أمر بالغ الأهمية. يجب ألا تكون شاشة الترحيب جذابة بصريًا فحسب، بل يجب أن تنقل قيمة التطبيق بطريقة موجزة وجذابة.

الانطباعات الأولى مهمة هنا، لذا فكر في تصميمك بعناية. وضع إطار سلكي لبعض الخيارات مع موظفيك في الواجهة الأمامية لمعرفة أي التصاميم هي الأكثر فعالية لإبهار الزائرين لأول مرة. 🖼️

2. الترويج لفوائد التطبيق

إذا لم ير المستخدمون فائدة من استخدام تطبيقك، فسيحذفونه في لمح البصر. يجب أن تتفوق إيجابيات تنزيل التطبيق على رغبة المستخدم في الحصول على شاشة رئيسية خالية من الفوضى على الهاتف الذكي. يجب أن يوضح هذا الجزء من سير العمل في عملية التهيئة عرض القيمة الفريدة التي تقدمها ويسلط الضوء على كيفية حل التطبيق للمشاكل أو تحسين حياة المستخدم.

بالتأكيد، يمكنك تسليط الضوء على الميزات الرئيسية، ولكن عليك أن تصيغها بطريقة تخبر المستخدمين أن التطبيق يستحق وقتهم. إذا كان بإمكانك اختصارها في بضع جمل، فقم بإضافة دراسة حالة أو اثنتين لإثبات حصولك على نتائج

3. ميزة إعداد المستخدم والتخصيص

يتوق المستخدمون اليوم إلى التخصيص، لذا قم بإرشادهم سريعًا إلى كيفية جعل التطبيق خاصًا بهم. من خلال هذه الخطوة، تجمع المعلومات من المستخدم لتحسين تجربة التطبيق. من خلال السماح للمستخدمين بتعيين تفضيلاتهم أو اختيار اهتماماتهم، سيقدم تطبيقك تجربة أكثر ملاءمة ومركزة على المستخدم منذ البداية.

4. إرشادات تفاعلية أو تعليمات

تُعد الإرشادات التفاعلية طريقة مفيدة لتوجيه المستخدمين الجدد خلال وظائف التطبيق في وقت أقل. قم بتضمين عناصر تفاعلية، مثل الإرشادات التفاعلية أو تلميحات الأدوات المنبثقة، لمنح المستخدمين تجربة تعليمية عملية. هذا يجعل عملية التهيئة أكثر جاذبية ويشجع المستخدمين على البدء في أسرع وقت ممكن.

5. الدعم والموارد المفيدة

استخدم مستندات ClickUp Docs لإنشاء إجراءات تشغيل موحدة ومذكرات ويكي وقواعد معرفية والمزيد

تمنح عملية إعداد تطبيق الهاتف المحمول للمستخدمين منطقة عامة للبدء، ولكن قد يكون لدى بعض الأشخاص أسئلة بعد الإعداد. لا تتركهم معلقين! قم بتوفير الدعم والموارد لأي شخص لديه أسئلة إضافية. وفّر منطقة شاملة للأسئلة الشائعة مع إجراءات التشغيل الموحدة روابط أو دعم المحادثة أو الرسائل المضمنة داخل التطبيق التي تقدم المساعدة. ومع ذلك، تحقق مرة أخرى من دقة هذه الوثائق. لا شيء أكثر إساءة من الموارد غير المفيدة أو القديمة. 📚

أفضل الممارسات ل إعداد تطبيق الهاتف المحمول

هل أنت مستعد لإعداد تجربة تأهيل تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك؟ اتبع أفضل الممارسات التالية لتصميم تجربة خالية من المتاعب سيحبها المستخدمون.

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التجارب الأنيقة مهمة. حلول إدارة المشاريع تساعد فرق البرمجيات على تصميم تجارب أفضل للمستخدمين تقلل من الحاجة إلى عمليات تأهيل طويلة ومطولة. تعتمد فرق البرمجيات على ClickUp ليس فقط لإدارة أعباء العمل الخاصة بهم ولكن أيضًا لتصميم تجارب جديرة بالتفاخر يحبها المستخدمون. إذا كنت تعمل في فريق عمل رشيق، استخدم ميزة سبرينت الكل في واحد من ClickUp لتحقيق أهدافك في وقت قياسي. حتى أنه يتكامل مع أدوات Git المفضلة لديك، مما يجعل جميع أعمالك في منصة واحدة سهلة الاستخدام. 🛠️

خصص حيث يمكنك ذلك

أنت لا تريد أن تصبح عملية تأهيل تطبيقك على الهاتف المحمول عملية مملة. يولي المستخدمون المزيد من الاهتمام لتجارب الإعداد المخصصة، لذا قم بتخصيص العملية قدر الإمكان. قد يعني ذلك منحهم خيار تبديل طرق العرض أو التركيز على ميزة معينة بناءً على نقاط الألم التي يعانون منها. يعد التلعيب أيضًا طريقة ممتعة لتعزيز المشاركة وجذب انتباه المستخدمين منذ اليوم الأول.

اختبر تدفقات الإعداد بانتظام

تمنحك بطاقات سرعة السرعة السريعة في لوحات المعلومات في ClickUp Sprint Velocity Cards في لوحات المعلومات رؤى أفضل وأكثر دقة في التنبؤ بالمشاريع

ما مدى فعالية تأهيل المستخدم لديك؟ أدوات مثل ClickUp Dashboards لقطة سريعة لمقاييس تفاعل المستخدم والأداء العام. ولكن حتى في هذه الحالة، لا يزال من الجيد أن تطلع على التجربة بنفسك. قم بتعيين تذكيرات لاختبار تجربة الإعداد مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو في أي وقت تقوم فيه بإجراء تحديثات كبيرة على التطبيق.

تذكر أن تجارب الإعداد قد تختلف حسب نظام التشغيل والجهاز، لذا اختبر تجربة الإعداد في بيئات متعددة. على سبيل المثال، إذا أنشأت نظام تشغيل iOS و مشروع أندرويد ، تحقق مرة أخرى من أن تجربة الإعداد تعمل بنفس الطريقة لكلا النظامين.

أمثلة من العالم الحقيقي لتهيئة التطبيقات الناجحة

النظرية جيدة، ولكننا نعلم أن أمثلة العالم الحقيقي لتهيئة التطبيق تساعد المطورين على بناء تجارب أكثر جاذبية. فيما يلي بعض الأمثلة على تجاربنا المفضلة في إعداد التطبيق، بالإضافة إلى نصائح لمساعدتك على محاكاتها:

MyFitnessPal: يمكنك إنشاء حساب MyFitnessPal إما باستخدام فيسبوك أو البريد الإلكتروني، مما يسرع عملية إنشاء الحساب. كما أن التدفق الترحيبي مفيد بشكل خاص، حيث يرشد المستخدمين إلى تحديد الأهداف، ودليل التطبيق خطوة بخطوة، وحتى التذكيرات المخصصة. ClickUp Goals يتيح لك (أو لمستخدميك) إمكانية إنشاء لوحات تحكم قابلة للتخصيص بنسبة 100% مثل هذه، مما يسمح لك (أو لمستخدميك) بتتبع الأهداف دون أي ضجة

يمكنك إنشاء حساب MyFitnessPal إما باستخدام فيسبوك أو البريد الإلكتروني، مما يسرع عملية إنشاء الحساب. كما أن التدفق الترحيبي مفيد بشكل خاص، حيث يرشد المستخدمين إلى تحديد الأهداف، ودليل التطبيق خطوة بخطوة، وحتى التذكيرات المخصصة. ClickUp Goals يتيح لك (أو لمستخدميك) إمكانية إنشاء لوحات تحكم قابلة للتخصيص بنسبة 100% مثل هذه، مما يسمح لك (أو لمستخدميك) بتتبع الأهداف دون أي ضجة WhatsApp: بعد تأكيد رقم هاتفك والوصول إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، يرشد معالج الإعداد مستخدمي واتساب الجدد إلى ميزات التطبيق. تعجبنا ميزة "دعوة جهات الاتصال"، التي تشجع المستخدمين على جلب أصدقائهم وعائلاتهم إلى واتساب. تُعد الإحالات مكسبًا كبيرًا لأي تطبيق، لذا لا داعي لتضمينها في عملية التهيئة إن أمكن

بعد تأكيد رقم هاتفك والوصول إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، يرشد معالج الإعداد مستخدمي واتساب الجدد إلى ميزات التطبيق. تعجبنا ميزة "دعوة جهات الاتصال"، التي تشجع المستخدمين على جلب أصدقائهم وعائلاتهم إلى واتساب. تُعد الإحالات مكسبًا كبيرًا لأي تطبيق، لذا لا داعي لتضمينها في عملية التهيئة إن أمكن Slack: نحن نحب الطريقة التي يعلم بها تطبيق Slack المستخدمين ليس فقط كيفية عمل التطبيق ولكن أيضًا كيفية تخصيص التطبيق وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة. يتعلم المستخدمون كيفية التنقل بين القنوات، والبحث، وإدارة إعدادات الشريط الجانبي، والمزيد. إلى حد كبير كل جزء من ClickUp قابل للتخصيص أيضًا، لذا فأنت حر في تبديل طرق العرض والتسلسلات الهرمية وغيرها لتناسب احتياجات المستخدمين لديك

## أخطاء شائعة يجب تجنبها في إعداد تطبيق الهاتف المحمول

ستقوم تطبيقات إدارة المشاريع مثل ClickUp بالكثير من الأعمال الشاقة نيابةً عنك، ولكن لا يزال من الممكن أن ترتكب أخطاءً في عملية الإعداد. حافظ على سعادة المستخدمين من خلال تجنب هذه الأخطاء الشائعة في إعداد تطبيق الهاتف المحمول.

تطوير تطبيقات غير بديهية

بالتأكيد، نحن نركز هنا على التأهيل، ولكن جودة تطبيقك لها تأثير مباشر على تجربة تأهيل المستخدم. جودة تطوير المشروع إذن، يؤثر على كل شيء تقريبًا.

من المغري تجميع بعض الميزات من أجل إكمال التطبيق، ولكن لا أحد يرغب في استخدام تطبيق معقد لا معنى له. أعط الأولوية للتصاميم والتجارب سهلة الاستخدام منذ البداية، مع التركيز على تجربة المستخدم من مقترح المشروع حتى الانتهاء

بناء مجمع عملية التأهيل

تجنب جعل عملية التأهيل طويلة أو معقدة للغاية. فالمستخدمون مهتمون بتعلم كيفية التنقل في التطبيق، لكن عملية الإعداد المطولة ستصيبهم بالإحباط. التزم بالميزات الرئيسية الأكثر صلة بالمستخدمين الجدد. 📱

التركيز على الميزات أكثر من القيمة

قائمة الميزات أمر رائع وكل شيء، ولكن ما الذي تعنيه الميزات _بالنسبة للمستخدمين؟ بدلاً من أن تقول "احصل على إمكانية الوصول إلى أكثر من 500 قالب"، قل "وفر أربع ساعات أسبوعيًا في المتوسط"

ومع ذلك، لا يبحث كل مستخدم عن نفس الشيء. ماذا لو قمت بإدراج فوائد لا يهتمون بها حقًا؟ قد يكون هذا الأمر صعبًا، لذا قم بإجراء بعض الاستطلاعات لمعرفة ما يريد المستخدمون الحصول عليه من هذا التطبيق. حل مثل ClickUp يجعل إنشاء رحلات المستخدم أمرًا سهلاً للغاية, شخصيات العملاء وأدوات أخرى مفيدة من بيانات المستخدم لفهم ما تعنيه "القيمة" حقًا للمستخدمين.

## الخط التدفُّق تدفقات التأهيل عبر الهاتف المحمول مع ClickUp

يغفل الكثير من المطورين عن قيمة التهيئة الداخلية لتطبيقات الجوال. من المغري أن تتخطى ذلك، ولكن التهيئة القوية تعزز مشاركة المستخدم وتحقق المزيد من العائد على الاستثمار من تطبيقك. لقد بذلت جهدًا شاقًا بالفعل لإنشاء هذا التطبيق. لماذا لا تحصل على المزيد من القيمة من جهودك من خلال تصميم تجربة تأهيل عالية الجودة لتطبيق الهاتف المحمول؟

لست مضطرًا للقيام بذلك يدويًا أيضًا. يساعد ClickUp مديري المنتجات والمطورين على تبسيط عملية إعداد التطبيق. ليس عليك أن تثق بكلامنا أيضاً: سجّل الآن للحصول على مساحة عمل ClickUp المجانية الخاصة بك الآن .

## الأسئلة المتداولة

**1. ما هو التهيئة في تطبيق الهاتف المحمول؟

الإعداد في تطبيق الهاتف المحمول هو عملية تأقلم المستخدمين الجدد مع التطبيق. هذه مرحلة حاسمة حيث يتعلم المستخدمون كيفية عمل التطبيق. يؤثر الإعداد الناجح على الاحتفاظ بالمستخدمين ومشاركتهم ورضاهم بشكل عام. يختلف كل تطبيق عن الآخر، ولكن معظم تجارب التأهيل تتضمن شاشات ترحيبية ودروسًا تعليمية ومعالجات إعداد لجعل المستخدمين أكثر راحة مع التطبيق.

2. ما هي أفضل الأمثلة على الإعداد الجيد للتطبيق على الهاتف المحمول؟

يتمتع كل من MyFitnessPal وواتساب وSlack بتجارب رائعة في التهيئة على الهاتف المحمول.

**3. كيف يمكنني إنشاء تطبيق تأهيل على الهاتف المحمول؟

استخدم حلاً مثل ClickUp لإنشاء تطبيق سهل الاستخدام لتهيئة المستخدمين، بحيث يمنحهم فكرة أفضل عن كيفية التنقل في تطبيقك. يجب أن يتضمن كل تطبيق تأهيلي ما يلي: