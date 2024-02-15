كيفية إنشاء قائمة مراجعة في Excel باستخدام القوالب والأمثلة

تخيّل الاستيقاظ على فنجان قهوة طازج وأنت تعرف بالضبط ما يجب عليك فعله في يومك. لا توتر ولا تفويت مواعيد نهائية - فقط بداية سلسة ومنتجة ليومك.

يمكنك تحقيق هذا الصباح الهادئ، حتى في أيام الاثنين، من خلال قائمة مرجعية بسيطة. ☑️

قوائم المراجعة ليست مجرد حيل شخصية. إنها أدوات قوية يستخدمها حتى كبار المحترفين للحفاظ على التنظيم.

في بعض الأحيان قد تصبح الحياة محمومة وتجعلنا ننسى أشياء مهمة. يمكن لقائمة مراجعة Excel أن تساعدك على تجنب ذلك. فهي سهلة الاستخدام وتساعدك على إنجاز مهامك بسهولة.

استمر في القراءة لتتعلم كيفية إنشاء قائمة مراجعة في Excel ولماذا يعد استخدام قائمة مراجعة Excel طريقة رائعة للبقاء منظمًا وإنجاز المهام. 📋

كيفية إنشاء قائمة مراجعة في Excel

تُعد قائمة التحقق في Excel طريقة مفيدة لتتبع العناصر أو المهام أو الفواتير. فيما يلي خمس خطوات بسيطة يمكنك اتباعها لإنشاء واحدة:

الخطوة 1: قم بتشغيل علامة التبويب المطور في Excel

لبدء إنشاء قائمة تحقق في Excel، يجب عليك تمكين علامة التبويب المطور.

إليك كيفية جعلها مرئية:

افتح Excel وانقر على 'ملف' في الزاوية العلوية اليسرى

في الزاوية العلوية اليسرى ابحث عن 'خيارات' في الأسفل وحددها. هذا يفتح مربع الحوار خيارات إكسيل

في الأسفل وحددها. هذا يفتح مربع الحوار خيارات إكسيل في مربع الحوار هذا، ابحث عن "تخصيص الشريط" في اللوحة اليسرى

في اللوحة اليسرى الآن، على الجانب الأيمن، سترى قائمة بعلامات التبويب. ابحث عن 'مطور' وحدد المربع

وحدد المربع انقر 'OK' لحفظ التغييرات

كيفية إنشاء قائمة مراجعة في Excel: الخطوة 1

ستظهر علامة التبويب المطور الآن في شريط Excel، مما يتيح لك الوصول إلى الميزات المتقدمة، بما في ذلك مربعات الاختيار، اللازمة لإنشاء قوائم المراجعة.

الخطوة 2: اكتب مهامك

مع تنشيط علامة تبويب المطور، ابدأ بتدوين مهامك:

اختر عمودًا لقائمة مهامك

انقر على الخلية الأولى واكتب مهمتك الأولى

اضغط على 'Enter' للانتقال إلى الخلية التالية

للانتقال إلى الخلية التالية استمر في هذه العملية، مع إدخال كل مهمة في خلية جديدة

كيفية إنشاء قائمة مراجعة في Excel: الخطوة 2

الخطوة 3: أضف مربعات اختيار تفاعلية إلى قائمتك

الآن، دعنا نضيف مربعات اختيار لجعل قائمتك تفاعلية:

انتقل إلى علامة تبويب المطور التي أضفتها للتو

انقر فوق 'إدراج' في مجموعة عناصر التحكم، ثم اختر 'خانة اختيار' تحت 'عناصر تحكم النموذج'

في مجموعة عناصر التحكم، ثم اختر تحت ضع خانة الاختيار الأولى بجوار مهمتك بالنقر فوق الورقة

انقر بزر الماوس الأيمن فوق خانة الاختيار، وحدد 'تحرير النص' لمسح النص الافتراضي، ثم ضعه بجوار المهمة

لمسح النص الافتراضي، ثم ضعه بجوار المهمة انسخ والصق خانة الاختيار هذه بجوار كل مهمة. قم بإنشاء مربعات اختيار مثل هذه لجميع العناصر الموجودة في قائمة التحقق، مع تعديل مواضعها حسب الحاجة

كيفية إنشاء قائمة تحقق في Excel: الخطوة 3

الخطوة 4: تخصيص مربعات الاختيار الخاصة بك

يضيف تخصيص مربعات الاختيار لمسة فريدة إلى قائمة التحقق الخاصة بك. إليك كيفية القيام بذلك:

انقر بزر الماوس الأيمن فوق خانة اختيار وحدد 'تنسيق التحكم'

في مربع الحوار تنسيق التحكم، يمكنك تغيير حجم مربعات الاختيار، ولونها، ومحاذاة مربعات الاختيار

اضبط الحجم بما يتناسب مع قائمتك، واختر لونًا مميزًا

قم بمحاذاة مربعات الاختيار بدقة مع المهام الخاصة بك

كيفية إنشاء قائمة تحقق في Excel: الخطوة 4

الخطوة 5: ضع قائمة المراجعة الخاصة بك للعمل

بمجرد الانتهاء من قائمة المهام في Excel فقد حان الوقت لتنفيذها. أثناء معالجة كل مهمة، انقر فوق خانة الاختيار لتمييزها. يمكنك أيضًا تطبيق التنسيق الشرطي لتمييز المهام المكتملة.

كيفية إنشاء قائمة مراجعة في Excel: الخطوة 5

قوالب قائمة مراجعة Excel

إذا كنت تفضل طريقة أبسط، يمكنك تخطي هذه العملية واستخدام قوالب جاهزة لقوائم المراجعة. لدى مايكروسوفت بعض القوالب التي يمكنك استخدامها بسهولة دون عناء إنشاء واحدة من الصفر.

عبر مايكروسوفت هذا قالب قائمة المهام في Excel يجعل إدارة المهام عبر مشاريع متعددة أمرًا بسيطًا. يحتوي على عوامل تصفية لفرز المهام حسب تاريخ الاستحقاق أو الأولوية أو الحالة. ✅

هذا القالب، بالإضافة إلى قوالب قوالب قائمة المهام قابلة للتكيف بالكامل. قم بتغيير النص والصور والمزيد لتناسب أسلوبك. استكشف العديد من الصور والرسومات، وجرّب خطوطًا مختلفة.

عبر مايكروسوفت يمكنك إضافة لمسة مميزة إلى القائمة باستخدام الرسوم المتحركة أو الانتقالات أو مقاطع الفيديو باستخدام قالب قائمة مهام المشروع. تعرض قائمة المراجعة الجذابة بصريًا التقدم المحرز باستخدام أشرطة Excel. يمكنك مشاركة قائمتك المخصصة أو نشرها بنقرة واحدة فقط.

عبر Microsoft هذا قالب قائمة المهام البسيطة مخصص لأولئك الذين يحتاجون إلى تتبع أولوية المهام وحالتها فقط. يتيح لك إضافة نصوص وصور وصور متحركة وفيديوهات. كل ما عليك فعله هو إضافة صف لمهمة جديدة وتعيين الأولويات والتواريخ.

مكافأة:

/مرجع/ https://clickup.com/blog/ai-excel-tools//** أدوات الذكاء الاصطناعي لبرنامج Excel _/% ! | تكامل محدود مع أدوات أخرى |

| إمكانية الوصول | يمكن الوصول إليه على مختلف الأجهزة | يتطلب تطبيق Excel أو التوافق |

| واجهة المستخدم | سهلة الاستخدام وجذابة |وظيفية ولكنها أقل سهولة |

| تفاصيل المهام | أوصاف المهام التفصيلية والمهام الفرعية | أوصاف المهام الأساسية |

| تتبع التقدم | تتبع متقدم مع التحليلات | تتبع التقدم الأساسي |

في حين أن قالب Excel مرن وقابل للتخصيص, قوائم المهام في ClickUp تقدم تجربة مطورة. يتيح لك ClickUp إنشاء قوائم مهام واضحة ومتعددة الاستخدامات بسهولة قوائم مهام لإدارة المهام والأفكار من أي مكان، مما يضمن عدم تفويت أي شيء.

إعداد قوائم المهام في ClickUp

## دليل خطوة بخطوة لإنشاء قائمة مهام في ClickUp

ClickUp ليس مجرد نظام أساسي آخر لإدارة العمل؛ فهو مصمم ليكون النظام الأساسي الوحيد الذي ستحتاج إليه على الإطلاق.

بفضل سهولة التكامل مع أدوات مثل Zoom وGoogle Drive وGitHub، يتميز ClickUp ببساطته وكفاءته.

واجهة ClickUp بديهية ومبنية على تسلسل هرمي من أربعة مستويات من المهام والقوائم والمجلدات والمساحات.

أنشئ قوائم مراجعة مفصلة لفرقك لإدارة العمل في الوقت المناسب وبكفاءة باستخدام واجهة ClickUp

التنقل في ClickUp سهل، وذلك بفضل القائمة اليسرى التي ترشدك عبر المنصة والقائمة العلوية للخيارات الإضافية داخل كل قسم.

يقع التخصيص في صميم ClickUp، مما يتيح لك تخصيص مساحة العمل الخاصة بك من خلال عمليات التكامل، وإنشاء القوائم، والبدء في معالجة المهام على الفور.

يُعد إنشاء قائمة مرجعية في ClickUp عملية سهلة تجعل إدارة المهام وتعاون الفريق سلسًا.

إليك كيفية إعداد قائمة التحقق من مهام ClickUp في بضع خطوات سهلة:

الخطوة 1: افتح مهمتك

أولاً، انتقل أولاً إلى المهمة المحددة داخل ClickUp حيث تريد إضافة قائمة التحقق الخاصة بك. قد تكون هذه أي مهمة قمت بإعدادها مسبقًا في مساحة مشروعك.

الخطوة 2: ابدأ في إنشاء قائمة المراجعة

ضمن طريقة عرض المهمة، ابحث عن علامة التبويب "عناصر الإجراء" الموجودة بالقرب من وصف المهمة أو قسم التعليقات. انقر على أيقونة "+" هنا لبدء إنشاء قائمة التحقق الخاصة بك.

الخطوة 3: إضافة عناصر قائمة التحقق

الآن، حان الوقت لإضافة عناصر إلى قائمة التحقق الخاصة بك. اكتب كل عنصر تحتاج إلى إكماله. إذا كانت لديك قائمة جاهزة، يمكنك لصقها هنا مباشرة، وسيقوم ClickUp تلقائيًا بإنشاء عناصر منفصلة لكل سطر.

الخطوة 4: تحرير قائمة التحقق

لضبط قائمة المراجعة الخاصة بك، انقر على علامة الحذف (...) بجوار اسمها. تسمح لك هذه القائمة بإضافة المزيد من العناصر، أو إعادة تسمية قائمة المراجعة للتوضيح، أو إزالة العناصر، أو تخصيصها بالكامل لعضو آخر في الفريق.

قم بتحرير وتخصيص قائمة المراجعة الخاصة بك باستخدام ميزات قائمة المراجعة في ClickUp

الخطوة 5: تعيين العناصر

بالنسبة لعناصر قائمة التدقيق الفردية، يمكنك تحديد المسؤول عن كل عنصر من خلال النقر على أيقونة التعيين (عادةً ما تكون صورة ظلية لشخص أو رمز @) بجوار العنصر. هذا أمر رائع لتوزيع المهام داخل الفريق.

الخطوة 6: تداخل العناصر

يتيح ClickUp تنظيمًا مفصلاً من خلال السماح لك بتداخل العناصر حتى 5 مستويات. يساعد ذلك على تقسيم المهام الكبيرة إلى مهام فرعية، مما يجعلها أكثر قابلية للإدارة.

إنشاء مهام فرعية داخل قوائم المراجعة لإدارة أفضل باستخدام ClickUp

الخطوة 7: تتبع قوائم المراجعة

في طريقة عرض القائمة في ClickUp، تُظهر كل مهمة تحتوي على قائمة تدقيق مؤشرًا لقائمة التدقيق وحالة اكتمالها بجوار اسم المهمة مباشرةً. وهذا يجعل من السهل معرفة مدى تقدمك في مهامك، وتحديد المهام المكتملة في لمحة سريعة.

استخدم قوائم مراجعة ClickUp لتتبع تقدمك في المهام

قوائم التحقق من مهام ClickUp

مقارنة ببرنامج Excel, قوائم مراجعة مهام ClickUp توفر طريقة واضحة وبسيطة لتحديد الخطوات داخل المهام، حيث تعمل مثل المهام الفرعية ذات الحالات البسيطة.

استخدام قوائم مهام ClickUp لإنشاء قوائم مهام ببضع خطوات بسيطة

تسمح هذه الميزة لأعضاء الفريق بالتركيز أكثر على الجوانب الإبداعية والاحتفال بالمكاسب الصغيرة، على عكس إدارة المهام الثابتة في Excel.

خطط لأي مشروع وتعاون في أي مشروع وخصص المهام بسهولة باستخدام مهام ClickUp Tasks مهام ClickUp Tasks' أكثر تفاعلية ومرونة، حيث يوفر تحديثات في الوقت الفعلي وتجربة أكثر تفاعلية وسهولة في الاستخدام.

لقد رأيت كيف يمكن لقوائم تدقيق المهام في ClickUp تبسيط عبء العمل الخاص بك. والآن، دعنا نستكشف بعضاً من الأدوات سهلة الاستخدام قوالب قوائم المراجعة من ClickUp، المصممة لتحويل المهام الشاقة إلى صفقات منجزة.

1. قالب قائمة التدقيق الأسبوعية ClickUp

ارسم مهامك اليومية وخطط جدولك الزمني باستخدام قالب قائمة المراجعة الأسبوعية ClickUp

قالب قالب قائمة المراجعة الأسبوعية ClickUp هو قالب متعدد الاستخدامات لتنظيم المهام الأسبوعية. يناسب أي مشروع مع خيارات لتعيين التذكيرات وتتبع التقدم المحرز وتصنيف المهام. استخدم توافر الحالة والحقول المخصصة لتخصيصها تمامًا كما تريد.

سواء للاستخدام الشخصي أو لتنسيق الفريق، فهو يعزز الرؤية ويبقيك على المسار الصحيح، مما يسهل عليك إدارة قوائم الأولويات . قم بتنزيل هذا القالب

2. نموذج قائمة المراجعة الداخلية للتدقيق الداخلي ClickUp

قم بتعزيز حماية الموظفين والعملاء من خلال ضمان معايير الجودة من خلال نموذج قائمة التدقيق الداخلي للتدقيق الداخلي من ClickUp

مصمم خصيصًا للامتثال وتقليل المخاطر, نموذج قائمة المراجعة الداخلية للتدقيق الداخلي الخاص ب ClickUp يسهل عملية التدقيق. يمكن للفرق استخدام هذا القالب لتنظيم الرؤى من عمليات التدقيق الداخلي وتوحيد العمليات القابلة للتكرار لعمليات التدقيق المستقبلية. علاوة على ذلك، فإنه يبني مسار تدقيق يدعم المراجعات الداخلية والخارجية.

يعمل هذا القالب من ClickUp على تعزيز تعاون الفريق بشأن الامتثال ودعم معايير الجودة وضمان سلامة مكان العمل. قم بتنزيل هذا القالب

3. قالب قائمة مراجعة إطلاق المنتج ClickUp

قم بالترويج لمنتج جديد أو إعادة إطلاق منتج موجود من خلال قالب قائمة مراجعة إطلاق المنتج من ClickUp

استعد لإطلاق منتجك بنهج منظم. قالب قائمة مراجعة إطلاق المنتج من ClickUp يتضمن جداول زمنية، وتنظيم المهام في فئات متعددة، وميزات تتبع التقدم المحرز. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتضمن مخططات جانت الخاصة ب ClickUp وجدول زمني مرئي لإبقاء جميع الأنشطة متناسقة وإبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع. تنزيل هذا القالب

4. نموذج قائمة مراجعة إدارة التغيير ClickUp Change Management

استخدم قالب قائمة مراجعة إدارة التغيير من ClickUp لتخطيط استراتيجية الإدارة الخاصة بك

قم بتسهيل استراتيجيات إدارة التغيير الخاصة بك بفعالية مع

/href/ https://clickup.com/templates/change-management-checklist-t-200695286 قالب قائمة مراجعة إدارة التغيير الخاصة بـ *ClickUp's Change Management Checklist /%/مرجع/

. يمكنك تحديد الأهداف، ووضع الخطوط العريضة للعمليات، وإعداد فرق العمل للانتقالات، وتتبع كل خطوة بدقة وإعداد التقارير عنها لضمان تنفيذ سلس وناجح. قم بتنزيل هذا النموذج

مزايا استخدام ClickUp لقوائم المراجعة

يجلب لك اختيار ClickUp لقوائم المراجعة منظوراً جديداً لإدارة المهام والمشاريع. فهو يتجاوز الأدوات التقليدية مثل Excel بميزات مبتكرة تعزز الإنتاجية والتعاون.

إليك سبب تميز ClickUp في إنشاء قوائم التدقيق وإدارتها:

تعزيز التعاون: مع ClickUp، يمكن لكل فرد في فريقك العمل على نفس قائمة المراجعة في نفس الوقت. هذا يعني أنه لا مزيد من الخلط بين إصدارات الملفات المختلفة، وهو تحدٍ شائع عند استخدام Excel

مع ClickUp، يمكن لكل فرد في فريقك العمل على نفس قائمة المراجعة في نفس الوقت. هذا يعني أنه لا مزيد من الخلط بين إصدارات الملفات المختلفة، وهو تحدٍ شائع عند استخدام Excel إدارة المهام المتكاملة: يربط ClickUp قوائم المراجعة بالمهام والمشاريع، مما يوفر تدفقًا سلسًا يتضمن قوالب إدارة المهام . هذا التكامل هو شيء لن تجده في Excel، مما يجعل ClickUp خيارًا أكثر انسيابية وفعالية لإدارة عملك

يربط ClickUp قوائم المراجعة بالمهام والمشاريع، مما يوفر تدفقًا سلسًا يتضمن قوالب إدارة المهام . هذا التكامل هو شيء لن تجده في Excel، مما يجعل ClickUp خيارًا أكثر انسيابية وفعالية لإدارة عملك إشعارات تلقائية: يبقيك ClickUp على اطلاع دائم بالتحديثات والتذكيرات التلقائية حول قوائم المراجعة الخاصة بك. على عكس Excel، لن تضطر إلى إعدادها بنفسك، مما يوفر عليك الوقت والمتاعب

يبقيك ClickUp على اطلاع دائم بالتحديثات والتذكيرات التلقائية حول قوائم المراجعة الخاصة بك. على عكس Excel، لن تضطر إلى إعدادها بنفسك، مما يوفر عليك الوقت والمتاعب إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول: يتيح لك تطبيق ClickUp على الهاتف المحمول الوصول إلى قوائم المراجعة الخاصة بك وإدارتها أثناء التنقل، مما يمنحك المرونة التي لا يمكن لتطبيق Excel على الهاتف المحمول أن يضاهيها. وهذا يعني أنه يمكنك مواكبة مهامك في أي مكان وفي أي وقت

يتيح لك تطبيق ClickUp على الهاتف المحمول الوصول إلى قوائم المراجعة الخاصة بك وإدارتها أثناء التنقل، مما يمنحك المرونة التي لا يمكن لتطبيق Excel على الهاتف المحمول أن يضاهيها. وهذا يعني أنه يمكنك مواكبة مهامك في أي مكان وفي أي وقت واجهة بديهية: واجهة ClickUp الواضحة والمباشرة تجعل من السهل إنجاز قوائم المراجعة الخاصة بك دون الحاجة إلى جدول بيانات Excel المعقد

واجهة ClickUp الواضحة والمباشرة تجعل من السهل إنجاز قوائم المراجعة الخاصة بك دون الحاجة إلى جدول بيانات Excel المعقد خيارات التخصيص: باستخدام ClickUp، يمكنك تخصيص قوائم المراجعة لتضمين مهام المهام والمواعيد النهائية، مما يوفر مستوى من التفاصيل والتخصيص يفتقر إليه Excel

باستخدام ClickUp، يمكنك تخصيص قوائم المراجعة لتضمين مهام المهام والمواعيد النهائية، مما يوفر مستوى من التفاصيل والتخصيص يفتقر إليه Excel التكامل المباشر مع الميزات الأخرى: تتكامل قوائم المراجعة في ClickUp بسلاسة مع ميزات النظام الأساسي الأخرى، مما يوفر عرضًا شاملاً لحالات المشروع - وهو أمر مستحيل مع Excel. على سبيل المثال، يمكنك ربط البيانات من نماذج ClickUp لإنشاء مهام لفريقك استنادًا إلى مدخلات المستخدم

تتكامل قوائم المراجعة في ClickUp بسلاسة مع ميزات النظام الأساسي الأخرى، مما يوفر عرضًا شاملاً لحالات المشروع - وهو أمر مستحيل مع Excel. على سبيل المثال، يمكنك ربط البيانات من نماذج ClickUp لإنشاء مهام لفريقك استنادًا إلى مدخلات المستخدم التحديثات في الوقت الحقيقي: التحديثات في الوقت الحقيقي في ClickUp تعني أن الجميع يبقى على نفس الصفحة. إنها خطوة كبيرة للأمام مقارنة بالتحديثات اليدوية التي كنت عالقًا بها باستخدام Excel

ابحث عن تدفقك مع قوائم التحقق من ClickUp

حسناً. تخيل عالماً تعمل فيه قائمة مهامك لصالحك وليس ضدك. يمكن أن تكون هذه هي تجربتك مع ClickUp.

حيث يمكنك تحويل تلك المهام الشاقة إلى خطة منظمة بدقة ببضع نقرات فقط. الأمر لا يتعلق فقط بإعداد القوائم، بل يتعلق بإيجاد طريقة أكثر ابتكارًا للعمل. البدء باستخدام ClickUp بسيط للغاية أيضًا، والمردود؟ ضخمة.

الأسئلة الشائعة الشائعة

Q1. كيف أقوم بعمل قائمة مراجعة في Excel؟

ابدأ بإدخال مهامك في عمود في مستند Excel. بعد ذلك، قم بتمكين علامة التبويب "المطور" في خيارات Excel، واختر "إدراج"، واختر خانة الاختيار من "عناصر تحكم النماذج" ضع عنصر تحكم خانة الاختيار بجوار مهامك لإنهاء قائمة التحقق الخاصة بك.

**Q2. كيف يمكنني إنشاء رمز قائمة تدقيق في Excel؟

استخدم خط "Wingdings" لرمز أساسي في قائمة التدقيق، مثل علامة الاختيار. اكتب 'a' في الموقع المطلوب، وحدده، ثم بدّل الخط إلى 'Wingdings' يؤدي هذا إلى تغيير الحرف 'a' إلى علامة اختيار.

**Q3. كيف تقوم بتضمين خانة اختيار في Excel؟

لإضافة خانة اختيار، قم بالوصول إلى علامة تبويب المطور. انقر فوق "إدراج"، وحدد خانة الاختيار ضمن "عناصر التحكم في النماذج"، ثم ضعها في ورقتك. قم بتحرير النص بالنقر بزر الفأرة الأيمن وقم بمحاذاة النص مع مهمتك.