أفضل 10 عمليات تكامل Pipedrive لتحسين إنتاجية إدارة علاقات العملاء في عام 2025

تكيّف أو تخلف عن الركب.

ينطبق هذا القول المأثور بشكل خاص على المبيعات وإدارة علاقات العملاء.

فقد أصبحت قوة تكامل إدارة علاقات العملاء، وخاصة المنصات مثل Pipedrive، واضحة بشكل لا لبس فيه. تُعد تطبيقات Pipedrive وعمليات التكامل أدوات تسويقية أساسية تُغيّر كيفية تعامل الشركات مع عمليات المبيعات وتفاعلات العملاء.

من خلال دمج العديد من التطبيقات والخدمات بسلاسة، تعمل عمليات تكامل Pipedrive CRM على توسيع وظائف أداة CRM القوية بالفعل. فهي تُمكِّن الشركات من إنشاء بيئة مبيعات أكثر كفاءة وترابطًا وإنتاجية مع نظرة عامة واضحة على خط أنابيب المبيعات.

بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى تعزيز قدرات إدارة CRM الخاصة بهم، فإن فهم هذه التكاملات واستخدامها ليس مجرد خيار - بل هو أمر ضروري في المشهد الرقمي الحديث.

## ما الذي يجب أن تبحث عنه في عمليات تكامل Pipedrive؟

يكمن المفتاح في البحث عن الميزات التي تساعد مندوبي المبيعات على تعزيز الكفاءة والإنتاجية وزيادة كفاءتهم وإنتاجيتهم باستخدام بيانات إدارة علاقات العملاء الصحيحة. العوامل الأساسية التي يجب مراعاتها في تكامل Pipedrive CRM:

ميزات أتمتة المبيعات: يمكن أن تؤدي عمليات التكامل التي تعمل على أتمتة المهام المتعلقة بالمبيعات مثل المتابعة والجدولة وتتبع العملاء المحتملين الجدد إلى زيادة الكفاءة بشكل كبير. ابحث عن الميزات التي تعمل على أتمتة أنشطة المبيعات الروتينية لتقليل العمل اليدوي وتقليل فرصة حدوث خطأ بشري

يمكن أن تؤدي عمليات التكامل التي تعمل على أتمتة المهام المتعلقة بالمبيعات مثل المتابعة والجدولة وتتبع العملاء المحتملين الجدد إلى زيادة الكفاءة بشكل كبير. ابحث عن الميزات التي تعمل على أتمتة أنشطة المبيعات الروتينية لتقليل العمل اليدوي وتقليل فرصة حدوث خطأ بشري تكامل التسويق عبر البريد الإلكتروني: المزامنة مع منصات التسويق عبر البريد الإلكتروني أمر بالغ الأهمية. تتيح هذه الميزة سلاسة إدارة الحملات مباشرةً من إدارة علاقات العملاء وتتبع التفاعلات والردود لتحسين رعاية العملاء المحتملين المؤهلين وتحويلهم إلى عملاء محتملين مؤهلين

المزامنة مع منصات التسويق عبر البريد الإلكتروني أمر بالغ الأهمية. تتيح هذه الميزة سلاسة إدارة الحملات مباشرةً من إدارة علاقات العملاء وتتبع التفاعلات والردود لتحسين رعاية العملاء المحتملين المؤهلين وتحويلهم إلى عملاء محتملين مؤهلين تحليلات متقدمة وتقارير مخصصة : اختر عمليات التكامل مع تحليلات مفصلة وقابلة للتخصيص ميزات إعداد تقارير CRM . يجب أن تساعدك هذه الأدوات على تتبع أداء المبيعات والتنبؤ بالاتجاهات وتحليل البيانات الحالية لاتخاذ قرارات أكثر استنارة

: اختر عمليات التكامل مع تحليلات مفصلة وقابلة للتخصيص ميزات إعداد تقارير CRM . يجب أن تساعدك هذه الأدوات على تتبع أداء المبيعات والتنبؤ بالاتجاهات وتحليل البيانات الحالية لاتخاذ قرارات أكثر استنارة ميزات التعاون: تعتبر الميزات التي تسهل تعاون الفريق، مثل التقويمات المشتركة وتخصيصات المهام والتحديثات في الوقت الفعلي، ضرورية. فهي تضمن أن يكون جميع أعضاء الفريق على نفس الصفحة ويمكنهم القيام بالأعمال الأكثر أهمية معًا بشكل فعال

تعتبر الميزات التي تسهل تعاون الفريق، مثل التقويمات المشتركة وتخصيصات المهام والتحديثات في الوقت الفعلي، ضرورية. فهي تضمن أن يكون جميع أعضاء الفريق على نفس الصفحة ويمكنهم القيام بالأعمال الأكثر أهمية معًا بشكل فعال تطبيقات الطرف الثالث وعمليات التكامل: ابحث عن القدرة على ربط Pipedrive بسهولة مع مجموعة واسعة من تطبيقات الطرف الثالث والتطبيقات الأخرى مثل برامج المحاسبة وجداول بيانات Google وأدوات الاتصال وأنظمة إدارة المشاريع. يؤدي هذا إلى توسيع وظائف Pipedrive، مما يؤدي إلى إنشاء نظام بيئي أكثر شمولاً

ابحث عن القدرة على ربط Pipedrive بسهولة مع مجموعة واسعة من تطبيقات الطرف الثالث والتطبيقات الأخرى مثل برامج المحاسبة وجداول بيانات Google وأدوات الاتصال وأنظمة إدارة المشاريع. يؤدي هذا إلى توسيع وظائف Pipedrive، مما يؤدي إلى إنشاء نظام بيئي أكثر شمولاً إدارة جهات الاتصال والعملاء المحتملين: ميزات محسّنة لإدارة جهات الاتصال والعملاء المحتملين، بما في ذلك أدوات التجزئة وتتبع سجل جهات الاتصال ومعايير تأهيل العملاء المحتملين القابلة للتخصيص، وهي ضرورية لإدارة CRM الفعالة

ميزات محسّنة لإدارة جهات الاتصال والعملاء المحتملين، بما في ذلك أدوات التجزئة وتتبع سجل جهات الاتصال ومعايير تأهيل العملاء المحتملين القابلة للتخصيص، وهي ضرورية لإدارة CRM الفعالة أتمتة سير العمل القابلة للتخصيص: تُعد القدرة على إنشاء وتخصيص مهام سير العمل المصممة خصيصًا لعمليات المبيعات الخاصة بك أمرًا بالغ الأهمية. تتيح هذه الميزة مزيدًا من المرونة والكفاءة في إدارة دورات المبيعات

## أفضل 10 تطبيقات وتكاملات Pipedrive لاستخدامها في عام 2024

مشهد أدوات إدارة علاقات العملاء تستمر في التطور، مع العديد من عمليات التكامل التي تعزز وظائف وكفاءة منصات مثل Pipedrive. دعنا نتعمق في أفضل 10 عمليات تكامل Pipedrive أو البدائل التي تتميز بميزاتها المبتكرة وتأثيرها الكبير على سير العمل في الأعمال.

1. Talkdesk

مساحة عمل Talkdesk عبر G2 Talkdesk هو حل مركز اتصال قائم على السحابة مثالي للشركات التي تتطلع إلى تعزيز دعم العملاء من خلال Pipedrive. فهو يتكامل بسلاسة مع Pipedrive، ويرتقي بإدارة التفاعل مع العملاء من خلال ميزاته المتقدمة.

أفضل ميزات Talkdesk

دعم متعدد القنوات: يوفر تكاملاً سلساً مع قنوات الاتصال المختلفة، بما في ذلك الصوت والرسائل النصية القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي

يوفر تكاملاً سلساً مع قنوات الاتصال المختلفة، بما في ذلك الصوت والرسائل النصية القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي ميزات مركز الاتصال المتقدمة: ميزات مثل تسجيل المكالمات وإعداد التقارير في الوقت الحقيقي والتحليلات تعزز دعم العملاء

ميزات مثل تسجيل المكالمات وإعداد التقارير في الوقت الحقيقي والتحليلات تعزز دعم العملاء تكامل إدارة علاقات العملاء: يتكامل مباشرةً مع Pipedrive، مما يضمن مزامنة البيانات الحالية والوصول إليها

يتكامل مباشرةً مع Pipedrive، مما يضمن مزامنة البيانات الحالية والوصول إليها رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي: توفر رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين عملية اتخاذ القرار وتحليل تفاعل العملاء

قيود مكتب الاتصال

تشير بعض المراجعات إلى أن الإعداد الأولي يمكن أن يكون معقدًا للمستخدمين الجدد

تسعيرة مكتب المحادثات الهاتفية

CX Cloud Essentials: 75 دولاراً/مستخدماً/شهرياً

CX Cloud Elevate: 95 دولاراً/مستخدماً/شهرياً

CX Cloud Elite: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات مكتب الاتصال: تقييمات ومراجعات مكتب الاتصال

G2: 4.4/5 (2181 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (721 تقييم)

2. باندا دوك

السمات المصممة خصيصاً في PandaDoc عبر G2 قام PandaDoc بتبسيط سير عمل المستندات من خلال التكامل مع Pipedrive، مما يوفر حلاً فعالاً لإنشاء المستندات وإدارتها وتتبعها مباشرةً داخل منصة CRM.

أفضل ميزات PandaDoc

سير عمل المستندات المبسط: يسهل إنشاء المستندات وإرسالها وتتبعها دون مغادرة Pipedrive

يسهل إنشاء المستندات وإرسالها وتتبعها دون مغادرة Pipedrive إمكانية التوقيع الإلكتروني: يوفر وظيفة التوقيع الإلكتروني الملزم قانونًا، مما يعزز سرعة وكفاءة الموافقات على المستندات

يوفر وظيفة التوقيع الإلكتروني الملزم قانونًا، مما يعزز سرعة وكفاءة الموافقات على المستندات مكتبة القوالب : الوصول إلى العديد من القوالب القابلة للتخصيص لمختلف احتياجات العمل.

: الوصول إلى العديد من القوالب القابلة للتخصيص لمختلف احتياجات العمل. إشعارات في الوقت الفعلي: تبقيك على اطلاع دائم بحالة المستند، بما في ذلك عند فتح المستندات أو عرضها أو توقيعها

قيود باندا دوك

تخصيص محدود في الخطط ذات المستوى الأدنى

تسعير PandaDoc

توقيع إلكتروني مجاني: $0

الأساسيات: 19 دولارًا/مستخدم/شهريًا

الأعمال: 49 دولارًا أمريكيًا/مستخدم/شهريًا

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات PandaDoc

G2: 4.7/5 (2317 مراجعة)

كابيترا: 4.5/5 (1085 تقييم)

3. إيركال

هاتف إيركال المكتبي الجديد عبر G2 يبرز Aircall كحل قوي قائم على السحابة لمراكز الاتصال ونظام الهاتف، يتكامل بسلاسة مع Pipedrive لتحسين الاتصالات الهاتفية داخل سير عمل إدارة علاقات العملاء s. يعمل هذا التكامل على تبسيط قنوات الاتصال، مما يعزز مشاركة العملاء وقدرات الدعم.

أفضل ميزات Aircall

التكامل المباشر لإدارة علاقات العملاء : يتزامن بسهولة مع Pipedrive، مما يضمن تسجيل المكالمات بسلاسة

: يتزامن بسهولة مع Pipedrive، مما يضمن تسجيل المكالمات بسلاسة واجهة سهلة الاستخدام : من السهل على الفرق اعتمادها واستخدامها

: من السهل على الفرق اعتمادها واستخدامها ميزات مكالمات متقدمة : يتضمن تسجيل المكالمات والبريد الصوتي وخيارات توجيه المكالمات القابلة للتخصيص

: يتضمن تسجيل المكالمات والبريد الصوتي وخيارات توجيه المكالمات القابلة للتخصيص تحليلات في الوقت الحقيقي: يوفر رؤى قيمة حول أداء المكالمات وتفاعلات العملاء

قيود #### قيود المكالمات

كونها قائمة على السحابة، تعتمد جودة المكالمات بشكل كبير على الاتصال بالإنترنت

بعض الميزات المتقدمة متوفرة فقط في الباقات ذات المستوى الأعلى

تسعير Aircall

الأساسية: 30$/مستخدماً/شهرياً

احترافية: 50 دولاراً/مستخدماً/شهرياً

تقييمات ومراجعات Aircall

G2: 4.3/5 (938 تقييم)

Capterra: 4.3/5 (410 تقييمات)

4. يسوير

تتبع البريد الإلكتروني في Yesware عبر G2 Yesware هو برنامج ملحوظ لتتبع البريد الإلكتروني و أداة إنتاجية التي تربط Pipedrive، مما يعزز استراتيجيات التواصل عبر البريد الإلكتروني داخل أنظمة إدارة علاقات العملاء. وهي مصممة لتبسيط سير عمل البريد الإلكتروني وتحسين مشاركة المبيعات من خلال التتبع والتحليلات الفعالة.

أفضل ميزات برنامج #### أفضل ميزات البرنامج

تتبع البريد الإلكتروني: يقدم رؤى حول وقت فتح رسائل البريد الإلكتروني وقراءتها، مما يساعد فرق المبيعات على قياس مستويات الاهتمام

يقدم رؤى حول وقت فتح رسائل البريد الإلكتروني وقراءتها، مما يساعد فرق المبيعات على قياس مستويات الاهتمام القوالب والتقارير: يوفر قوالب بريد إلكتروني قابلة للتخصيص وتقارير مفصلة عن أداء حملة البريد الإلكتروني

يوفر قوالب بريد إلكتروني قابلة للتخصيص وتقارير مفصلة عن أداء حملة البريد الإلكتروني جدولة الاجتماعات : تبسّط عملية جدولة الاجتماعات مباشرةً من رسائل البريد الإلكتروني، مما يحسّن الكفاءة

: تبسّط عملية جدولة الاجتماعات مباشرةً من رسائل البريد الإلكتروني، مما يحسّن الكفاءة تكامل قوة المبيعات: إلى جانب Pipedrive، يتكامل بشكل جيد مع Salesforce، مما يضيف تنوعًا في تطبيقاته الشائعة

قيود البرنامج

يجد بعض المستخدمين أن استخدام الميزات الأكثر تقدماً معقداً بعض الشيء في البداية

يتمحور بشكل أساسي حول وظائف البريد الإلكتروني، مما قد يحد من نطاقه لبعض المستخدمين

تسعير البرنامج

للمحترفين: 15 دولارًا/مستخدم/شهرًا

بريميوم: 35 دولار/مستخدم/شهرياً

المؤسسة: 65 دولارًا/مستخدم/شهريًا

تقييمات البرامج

G2: 4.4/5 (812 تقييم)

Capterra: 4.2/5 (175 تقييم)

5. إيرولادس

برنامج Aeroleads لتوليد العملاء المحتملين عبر G2 AeroLeads هي أداة قوية لتوليد العملاء المحتملين والتنقيب عن العملاء المحتملين معروفة بفعاليتها في العثور على رسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف الخاصة بالشركات. ويؤدي تكاملها مع Pipedrive إلى تبسيط نقل هذه الخيوط القيّمة مباشرةً إلى نظام CRM B2B CRM يساعد بشكل كبير جهود فريق المبيعات.

أفضل ميزات AeroLeads

توليد العملاء المحتملين: يتفوق في العثور على رسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف الخاصة بالأعمال، وهو أمر بالغ الأهمية لحملات التسويق الخارجي

يتفوق في العثور على رسائل البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف الخاصة بالأعمال، وهو أمر بالغ الأهمية لحملات التسويق الخارجي إدارة العملاء المحتملين: يسمح بتنظيم وإدارة العملاء المحتملين بكفاءة، والتي يمكن مزامنتها مباشرة مع Pipedrive

يسمح بتنظيم وإدارة العملاء المحتملين بكفاءة، والتي يمكن مزامنتها مباشرة مع Pipedrive امتداد الكروم: يقدم امتدادًا ملائمًا لمتصفح كروم لالتقاط العملاء المحتملين من لينكد إن، و AngelList، ومنصات أخرى

يقدم امتدادًا ملائمًا لمتصفح كروم لالتقاط العملاء المحتملين من لينكد إن، و AngelList، ومنصات أخرى تصدير البيانات المجمّعة: يتيح للمستخدمين تصدير البيانات الموجودة بشكل مجمّع، والتي يمكن استيرادها بعد ذلك إلى Pipedrive لاتخاذ مزيد من الإجراءات

قيود AeroLeads

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود منحنى تعليمي في إتقان القدرات الكاملة للأداة

ينصب تركيزها الأساسي على توليد بيانات العملاء المحتملين، والتي قد لا تلبي جميع جوانب احتياجات إدارة علاقات العملاء

تسعير AeroLeads

الإقلاع: 49 دولارًا شهريًا

التسلق: 149 دولارًا في الشهر

رحلة بحرية: 499 دولاراً في الشهر

المؤسسة: أسعار مخصصة

تصنيفات AeroLeads

G2: 4.0/5 (61 تقييمًا)

كابيترا: 4.5/5 (38 تقييم)

6. كيكسي

الاتصال الآلي والرسائل النصية في Kixie عبر G2 يندمج Kixie بسلاسة مع Pipedrive، مما يوفر حلاً هاتفيًا متقدمًا يعزز عمليات الاتصال والمبيعات داخل منصة CRM . إنه خيار شائع للشركات التي تتطلع إلى تحسين عمليات الاتصال ومشاركة العملاء من خلال التكامل المباشر لإدارة علاقات العملاء.

أفضل ميزات Kixie

برنامج الاتصال المتكامل: يتيح الاتصال المباشر داخل Pipedrive، مما يسهل عملية الاتصال

يتيح الاتصال المباشر داخل Pipedrive، مما يسهل عملية الاتصال تسجيل المكالمات والتحليلات: يوفر تسجيل المكالمات من أجل الامتثال والتدريب، إلى جانب تحليلات مفصلة للمكالمات

يوفر تسجيل المكالمات من أجل الامتثال والتدريب، إلى جانب تحليلات مفصلة للمكالمات تسجيل المكالمات التلقائي : يضمن تسجيل جميع المكالمات تلقائيًا في Pipedrive، مع الاحتفاظ بسجلات دقيقة

: يضمن تسجيل جميع المكالمات تلقائيًا في Pipedrive، مع الاحتفاظ بسجلات دقيقة إمكانيات الرسائل النصية القصيرة: يتضمن وظائف الرسائل النصية القصيرة لاستراتيجية اتصال أكثر تنوعًا

قيود #### قيود كيكسي

كنظام قائم على السحابة، يمكن أن تتأثر جودة المكالمات باستقرار الإنترنت

تقتصر بعض الميزات المتقدمة على الباقات ذات المستوى الأعلى، والتي قد تتطلب استثمارًا إضافيًا

تسعير Kixie

متكامل: 30 دولارًا/مستخدم/شهريًا

احترافي: 50 دولارًا/مستخدم/شهريًا

المؤسسات: 70 دولارًا/مستخدم/شهريًا

تقييمات كيكسي

G2: 4.0/5 (61 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (273 تقييم)

7. تنقيط

منشئ البريد الإلكتروني في Drip عبر G2 Drip عبارة عن منصة مشهورة لإدارة علاقات العملاء في التجارة الإلكترونية تتكامل بسهولة مع Pipedrive، مما يوفر إمكانات تسويق وأتمتة البريد الإلكتروني المتقدمة في نظام إدارة علاقات العملاء. وهو يناسب شركات التجارة الإلكترونية التي تستفيد من بيانات العملاء من أجل تخصيص الحملات التسويقية .

أفضل ميزات التنقيط

إدارة علاقات العملاء في التجارة الإلكترونية: متخصص في إدارة علاقات العملاء في التجارة الإلكترونية، ويقدم أدوات مصممة خصيصًا لهذا القطاع

متخصص في إدارة علاقات العملاء في التجارة الإلكترونية، ويقدم أدوات مصممة خصيصًا لهذا القطاع أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني: ميزات أتمتة قوية لإنشاء وإدارة حملات البريد الإلكتروني المستهدفة

ميزات أتمتة قوية لإنشاء وإدارة حملات البريد الإلكتروني المستهدفة التقسيم والتخصيص: تتيح إمكانات التقسيم المتقدمة إمكانية التفاعل مع العملاء بشكل مخصص للغاية

تتيح إمكانات التقسيم المتقدمة إمكانية التفاعل مع العملاء بشكل مخصص للغاية أداة إنشاء سير العمل المرئية: أداة إنشاء مرئية بديهية لإنشاء مهام سير عمل أتمتة معقدة بسهولة

قيود التنقيط

على الرغم من قوته، إلا أنه مصمم بشكل أساسي للتجارة الإلكترونية، وهو ما قد لا يتماشى مع جميع نماذج الأعمال

قد يجد بعض المستخدمين أن الميزات المتقدمة تتطلب فترة تعلم لإتقانها

تسعير التنقيط

الأساسي: 19 دولارًا في الشهر

احترافي: 122 دولارًا شهريًا

للمؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات التنقيط

G2: 4.4/5 (458 تقييم)

كابيترا: 4.4/5 (180 تقييم)

8. ليدفيدر

لوحة تحكم زائر الويب على Leadfeeder عبر G2 برنامج Leadfeeder هو أداة قوية لتوليد العملاء المحتملين وتتبع الويب تتكامل بسلاسة مع Pipedrive. وهي متخصصة في تحديد زائري الموقع الإلكتروني المجهولين وتحويلهم إلى عملاء محتملين ذوي جودة عالية، وهي ميزة تعزز استراتيجيات المبيعات والتسويق بشكل كبير عند دمجها مع إمكانيات إدارة علاقات العملاء في Pipedrive.

أفضل ميزات Leadfeeder

تحديد هوية الزائرين: يحدد الشركات والأفراد الذين يزورون موقعك على الويب، مما يوفر معلومات قيمة عن العملاء المحتملين

يحدد الشركات والأفراد الذين يزورون موقعك على الويب، مما يوفر معلومات قيمة عن العملاء المحتملين تسجيل العملاء المحتملين وفرزهم: يقدم ميزات تسجيل العملاء المحتملين وفرزهم لتحديد أولويات العملاء المحتملين الواعدين

يقدم ميزات تسجيل العملاء المحتملين وفرزهم لتحديد أولويات العملاء المحتملين الواعدين المزامنة التلقائية للعملاء المحتملين: مزامنة العملاء المحتملين بسلاسة مع Pipedrive، مما يسهل عملية إدارة العملاء المحتملين

مزامنة العملاء المحتملين بسلاسة مع Pipedrive، مما يسهل عملية إدارة العملاء المحتملين فلاتر العملاء المحتملين القابلة للتخصيص: تسمح بإنشاء فلاتر مخصصة لتقسيم العملاء المحتملين بناءً على معايير محددة

قيود أداة تغذية العملاء المحتملين

قد لا يحدد دائمًا كل زائر، خاصةً المستهلكين الأفراد

ترتبط الفعالية ارتباطًا وثيقًا بكمية ونوعية حركة المرور على الموقع الإلكتروني

تسعير مغذيات العملاء المحتملين

لايت: نسخة مجانية

الإصدار المميز: 55 دولارًا شهريًا

تقييمات #### Leadfeeder

G2: 4.4/5 (771 تقييم)

Capterra: 4.3/5 (129 تقييمًا)

9. كلنتي

كادنس بلاي بوك في كلينتي عبر G2 Klenty عبارة عن منصة مشاركة المبيعات التي تتكامل بشكل فعال مع Pipedrive، مما يعزز أتمتة المبيعات وإشراك العملاء المحتملين. وهي مصممة لأتمتة المهام المتكررة في عملية المبيعات، مما يسمح لفرق المبيعات بالتركيز أكثر على التفاعل مع العملاء المحتملين وإتمام المزيد من الصفقات.

كثير من أفضل الميزات

أتمتة البريد الإلكتروني للمبيعات : أتمتة إرسال رسائل البريد الإلكتروني المخصصة للمبيعات على نطاق واسع، مما يحسن الكفاءة

: أتمتة إرسال رسائل البريد الإلكتروني المخصصة للمبيعات على نطاق واسع، مما يحسن الكفاءة تتبع تفاعل العملاء المحتملين : تتبع تفاعل العملاء المحتملين مع رسائل البريد الإلكتروني، مما يوفر رؤى لاستراتيجيات المتابعة

: تتبع تفاعل العملاء المحتملين مع رسائل البريد الإلكتروني، مما يوفر رؤى لاستراتيجيات المتابعة الاستيراد التلقائي للعملاء المحتملين : يتيح الاستيراد التلقائي للعملاء المحتملين من Pipedrive لإدارة الحملات بشكل مبسط

: يتيح الاستيراد التلقائي للعملاء المحتملين من Pipedrive لإدارة الحملات بشكل مبسط مزامنة النشاط: مزامنة جميع أنشطة البريد الإلكتروني مع Pipedrive، مما يضمن تحديث سجلات CRM

الكثير من القيود

على الرغم من قوته في أتمتة البريد الإلكتروني، إلا أنه قد يكون له وظائف محدودة في قنوات المشاركة الأخرى

أسعار كلنتي

بدء التشغيل: 35 دولاراً/مستخدماً/شهرياً

النمو: 60 دولارًا/مستخدم/شهريًا

الشركات: 100 دولار/مستخدم/شهرياً

كثير من التقييمات

G2: 4.6/5 (367 تقييم)

كابيترا: 4.6/5 (43 تقييمًا)

10. ويشبوند

صفحة الملف الشخصي للعملاء المحتملين في ويشبوند عبر G2 تبرز Wishpond كمنصة تسويق متعددة الاستخدامات يمكن دمجها مباشرة في حساب Pipedrive الخاص بك. وهي توفر أدوات متنوعة لبناء الحملات التسويقية وإدارتها وتحسينها. يتيح لك هذا التكامل إدارة أنشطتك التسويقية وخطوط أنابيب المبيعات بسهولة في مكان واحد، مما يبسط العملية من توليد العملاء المحتملين إلى إغلاق الصفقات.

أفضل ميزات Wishpond

مجموعة تسويق شاملة: تقدم أدوات للتسويق عبر البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة وإعلانات وسائل التواصل الاجتماعي، وكلها يمكن إدارتها داخل Pipedrive

تقدم أدوات للتسويق عبر البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة وإعلانات وسائل التواصل الاجتماعي، وكلها يمكن إدارتها داخل Pipedrive توليد العملاء المحتملين والأتمتة: كفاءة في إنشاء العملاء المحتملين ورعايتهم من خلال الإجراءات التلقائية وسير العمل

كفاءة في إنشاء العملاء المحتملين ورعايتهم من خلال الإجراءات التلقائية وسير العمل تكامل التجارة الإلكترونية: يتكامل بسلاسة مع منصات التجارة الإلكترونية، مما يعزز القدرة على تشغيل حملات تسويقية مستهدفة

يتكامل بسلاسة مع منصات التجارة الإلكترونية، مما يعزز القدرة على تشغيل حملات تسويقية مستهدفة تحليلات في الوقت الفعلي: يوفر أحدث التحليلات والرؤى، مما يساعد في اتخاذ قرارات تسويقية مستنيرة

قيود ويشبوند

قد يجد المستخدمون الجدد مجموعة كبيرة من الميزات مربكة في البداية

بالنسبة لبعض الميزات، مثل الاتصال ب Pipedrive، فإنها تعتمد على عمليات التكامل من خلال منصة Zapier

تسعير ويشبوند

ابتداءً من 49 دولارًا شهريًا

كل ما تحتاجه 99 دولارًا في الشهر: 99 دولارًا في الشهر

النمو السريع: 199 دولاراً في الشهر: 199 دولاراً في الشهر

تقييمات ويشبوند

G2: 3.7/5 (161 تقييم)

Capterra: 4.1/5 (133 تقييم)

عمليات تكامل CRM أخرى

بينما تقدم عمليات تكامل Pipedrive مجموعة من الأدوات لتحسين تجربة إدارة علاقات العملاء الخاصة بك، فإن البحث في أدوات إدارة علاقات العملاء الأخرى التي تتكامل مع مختلف التطبيقات والأنظمة الأساسية لتبسيط سير العمل أمر بالغ الأهمية. ومن الأمثلة الرئيسية على ذلك ClickUp، وهي أداة متعددة الاستخدامات تبرز في إدارة علاقات العملاء وإدارة المشاريع.

ClickUp

ClickUp هي أكثر من مجرد أداة لإدارة المشاريع؛ فهي منصة شاملة تجمع كل أعمالك عبر الأدوات لسهولة الوصول إليها. وبفضل ميزة البحث الشامل، يمكن لمستخدمي ClickUp البحث بسرعة عبر التطبيقات والملفات المتصلة وغير ذلك، مما يلغي الحاجة إلى البحث في كل تطبيق على حدة. إدارة علاقات العملاء في ClickUp يتصل بتطبيقات وعمليات تكامل أخرى مثل جداول بيانات جوجل وفيسبوك وغيرها، مما يجعله أداة لا غنى عنها لإدارة صفقات Pipedrive والعملاء المحتملين الجدد. وتساعد مرونته وسهولة استخدامه مندوبي المبيعات وغيرهم من المتخصصين على التركيز على ما هو مهم حقًا - إبرام المزيد من الصفقات وأتمتة سير العمل.

أفضل ميزات #### ClickUp

1. بحث شامل

إدارة الحقل المخصص باستخدام البحث الشامل في ClickUp إمكانيات البحث الشامل في ClickUp المساعدة في العثور على البيانات عبر الأدوات المفضلة والتطبيقات الشائعة. تُعد هذه الميزة مفيدة لفرق المبيعات والمؤسسات التي تركز على دعم العملاء والتسويق عبر البريد الإلكتروني، حيث تتيح التنظيم الفعال والوصول السريع إلى المعلومات الموجودة.

2. إدارة المهام الشاملة

إضافة مهام في لوحة معلومات إدارة المهام في ClickUp

تمكّن المستخدمين من إنشاء المهام وتعيينها وتحديثها مباشرةً داخل ClickUp. هذه الوظيفة ضرورية لإبقاء فرق المبيعات على المسار الصحيح، وضمان تسجيل كل عميل محتمل وملاحظة وإجراء بدقة ومتابعتها.

3. قوالب CRM قابلة للتخصيص

قم بتخطيط سير عمل CRM الخاص بك باستخدام قالب ClickUp CRM

تقدم ClickUp مجموعة متنوعة من قوالب إدارة علاقات العملاء و قوالب حالة العمل الجاهزة للاستخدام والقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة. تلبي هذه القوالب الاحتياجات الفريدة للمؤسسات المختلفة، مما يسمح لها بتخصيص عمليات إدارة علاقات العملاء الخاصة بها بدقة.

4. تكامل التطبيقات وأتمتة سير العمل يتيح ClickUp عمليات التكامل مع العديد من التطبيقات الشائعة، بما في ذلك جداول بيانات جوجل لتحليل البيانات وفيسبوك للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. من خلال منصة Zapier، تتيح عمليات التكامل هذه النقل السلس وأتمتة مهام سير العمل المختلفة، وبالتالي تعزيز الإنتاجية والكفاءة.

5. ClickUp AI

إنشاء قالب باستخدام الذكاء الاصطناعي ل ClickUp

تمثل هذه الميزة تقدمًا كبيرًا في إدارة المشاريع وأدوات إدارة علاقات العملاء. ClickUp's أداة الذكاء الاصطناعي لإدارة علاقات العملاء مصممة لزيادة إنتاجيتك من خلال المساعدة في مختلف المهام النصية. من صياغة رسائل البريد الإلكتروني وإنشاء محتوى للحملات التسويقية إلى إنشاء ملخصات موجزة للاجتماعات والتقارير، تتدخل أداة ClickUp AI لتبسيط هذه العمليات.

يقوم ClickUp AI بتحليل النصوص وتحسينها لجعلها أكثر جاذبية أو احترافية، حسب السياق. هذه الأداة مفيدة بشكل خاص في إدارة كمية كبيرة من البيانات، حيث يمكنها إنشاء عناصر العمل والنتائج الرئيسية، مما يساعد الفرق على التركيز على أهم أعمالهم دون التورط في التفاصيل الإدارية.

قيود النقر

منحنى التعلم: قد يحتاج المستخدمون الجدد إلى بعض الوقت لفهم جميع الميزات بشكل كامل

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: خطة مخصصة

يتوفر ClickUp Brain لجميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ClickUp

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,000 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

احتضن المستقبل: تحسين CRM مع أفضل عمليات تكامل Pipedrive لعام 2024

في العالم الديناميكي لإدارة علاقات العملاء، يمكن أن تكون عمليات التكامل الصحيحة هي المفتاح لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والإنتاجية. تقدم هذه القائمة الشاملة لأفضل 10 عمليات تكامل Pipedrive لعام 2024 مجموعة من الأدوات التي تلبي احتياجات الأعمال المتنوعة، من المبيعات والتسويق عبر البريد الإلكتروني إلى دعم العملاء وإدارة العملاء المحتملين.

بالإضافة إلى ذلك، تُظهِر منصات مثل ClickUp تعدد استخدامات أدوات إدارة علاقات العملاء وقوتها، حيث توفر حلولاً قوية لإدارة المهام وأتمتة سير العمل. استفد من عمليات التكامل هذه لضمان تجهيز فرق المبيعات والتسويق لديك للازدهار في المشهد التنافسي الحالي.

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