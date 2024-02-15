الخبراء يتفقون على ذلك: ClickUp Brain أداة ذكاء اصطناعي قوية لتسريع جميع أعمالك

ماذا يحدث عندما تجمع بعضاً من أبرز خبراء الذكاء الاصطناعي في حدث افتراضي يجعلهم يشعرون بالرهبة من منتجك؟

نطلق على ذلك حفل إطلاق ناجح لـ ClickUp Brain!

ضمت لجنتنا المذهلة أمثال رايلي براون، المؤسس المشارك ل Visionairy الذي اختبر ClickUp Brain بشكل مباشر لفتح جميع إمكانيات الذكاء الاصطناعي داخل مساحة عمله.

خبراء آخرون مثل ديفين ريد، رئيس قسم المحتوى في كلاري ، شاكيرا فلويد، رئيسة قسم التسويق في ساتوري أوبس وجوناثان مكسيم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إطلاق التطبيق الفيروسي ، شارك الجميع رد فعل مذهول عند رؤية ClickUp Brain قيد التشغيل.

ما يميز ClickUp Brain هو أنه ليس مجرد أداة توليدية أخرى لإنشاء وتحرير المحتوى أو إلقاء بعض النكات. إنه حل قوي للذكاء الاصطناعي يعمل كشبكة عصبية تربط المهام والمستندات والأشخاص وجميع معارف شركتك للوصول الفوري إلى الإجابات.

في فعاليتنا، شارك المتحدثون في الحلقة النقاشية تجاربهم مع العمل اليدوي الممل. وعلى وجه التحديد، أوضحت رايلي براون الحاجة إلى متابعة عمليات تحرير الفيديو ولكنها غالباً ما تتعثر في الجانب التشغيلي.

**_شاهد حفل إطلاق الذكاء الاصطناعي عند الطلب للاستماع إلى لجنة خبراء الذكاء الاصطناعي لدينا ومشاهدة عرض توضيحي لـ ClickUp Brain أثناء العمل!

إن إيجاد الوقت للعمل على الأعمال الأكثر تأثيراً - التي لا يمكن أن يقوم بها الذكاء الاصطناعي - هو شعور شائع بين معظم المتخصصين في العمل. ولكن عندما يتعلق الأمر بمواءمة الفرق، والحصول على تحديثات سريعة للمشروع، وتجنب التبديل بين السياقات، وتحديد موقع إبرة في كومة قش من المعلومات، فإن وجود أداة مثل ClickUp Brain سيغير قواعد اللعبة لتوفير الوقت وزيادة الكفاءة وإنجاز العمل بشكل أسرع.

سنقوم هنا باستعراض أهم الميزات التي تم عرضها في حفل الإطلاق، وسنقدم إجابات على بعض الأسئلة الملحة حول المنتج.

## ميزات ClickUp Brain التي سرقت العرض

لقد استعرضنا الكثير من الميزات الرائعة لنوضح لك كيف أن ClickUp Brain لا يتناسب مع عملك اليومي فحسب، بل يحسنه بشكل كبير ويوفر لك الوقت. إليك بعض الميزات التي تناولناها في حفل الإطلاق:

الوصول إلى ClickUp Brain من أي مكان

أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا ليست مخفية بعيدًا، بل يمكن الوصول إلى تجربة دردشة الذكاء الاصطناعي الجديدة أينما احتجت إليها في مساحة العمل الخاصة بك. إنها بوابة للخدمة الذاتية للبحث عن إجابات وإبقاء فريقك في حالة من التدفق المستمر.

أتمتة مهام سير العمل وتوسيع نطاق أعمال SaaS الخاصة بك باستخدام ClickUp AI

من خلال الوصول إلى مشاركة المعلومات على الدوام، يستفيد التركيز الفردي وتعاون الفريق من تقليل الانقطاعات. فبينما تقوم الفرق بتحديث مهامها أو تتعاون في التسليمات، فإن نقرة بسيطة تستدعي الذكاء الاصطناعي بحيث يمكن لأي شخص الرجوع إلى القرارات والبيانات الموثقة الحالية.

ما المهام الشائعة في مساحة العمل الخاصة بك

هل سبق لك أن بدأت يومك وأنت بحاجة إلى معرفة المهمة الأكثر أهمية و الأكثر تأثيراً؟

باستخدام ClickUp Brain، يمكنك إدخال أسئلة لمعرفة المهام الأكثر نشاطًا في مساحة العمل الخاصة بك، حتى تتمكن من تحديد أولويات العمل الذي يجب إنجازه حقًا على الفور. يمكنك الاطلاع بسهولة على ملخصات نشاط المهام للحاق بالركب وإيقاف التمرير اللانهائي عبر التحديثات.

البحث في مستندات قاعدة المعرفة للحصول على معلومات دقيقة

إذا كنت مثلنا في ClickUp، فلدينا جميع مستندات قاعدة المعرفة الخاصة بشركتنا داخل منصتنا للوصول إليها في أي وقت. ومع ذلك، يمكن أن تحتوي هذه المستندات على عشرات الصفحات عندما يكون كل ما نحتاجه هو العثور بسرعة على معلومة ما مثل "هل تحتفل ClickUp بيوم الرئيس؟

يمكنك تلخيص نشاط المهمة بسرعة خلال وقت محدد وطرح أسئلة محددة حول مالك المهمة وتاريخ الاستحقاق والتعليقات وغير ذلك الكثير.

تبدو مدخلات الأسئلة والأجوبة هذه صغيرة، لكنها توفر على فريقنا إضاعة الوقت في البحث في المستندات. ومع وجود مئات الموظفين الذين يضيعون بانتظام بضع دقائق هنا وهناك، فإن ذلك يتراكم بسرعة.

قم بإنشاء تقارير الوقوف الشخصية أو تحديثات الفريق في لمح البصر

أطلق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي مع تطبيق StandUp وقم بإنشاء ملخصات حالة لما يصل إلى 10 أشخاص، مما يحول عمليات تسجيل الوصول الروتينية إلى كشف مثير للتقدم. لا تبقينا نقاط التحقق المنتظمة هذه خاضعين للمساءلة فحسب، بل تحتفي أيضاً بالجهود الفردية والجماعية.

إنتاج ملخص لمهمة ما على مدار عدد محدد من الأيام لتجميع التحديثات والمهام التي يجب إنجازها والعقبات بسرعة

تخيّل أن اجتماعاتك الفردية واجتماعات الفريق واستعراضاتك بأثر رجعي تسير بشكل متزامن. توفر لك عمليات الاستعداد اليومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ClickUp AI رؤية في الوقت الفعلي، مما يضمن لك الحفاظ على مرونتك مع تلبية الأهداف الأكبر مثل تحديد الأهداف.

في تلك الأيام التي تكون فيها لقطة سريعة للتقدم هي ما تحتاجه للحفاظ على زخمك، افتح بطاقة الاستعداد للمطالبة بالمعلومات الأكثر أهمية بالنسبة لك على مدار الأسبوع.

أسئلة وأجوبة حول أمان ClickUp Brain ومنتجاته وأدائه

_## كمالك لمساحة عمل ClickUp، هل سأتمكن من سحب البيانات من المستندات الخاصة؟

إجابة مختصرة: لا يمكن لأي شخص الوصول إلى المستندات الخاصة ما لم يتم منحه الإذن.

وبقدر ما نفخر بالشفافية من خلال منصة ClickUp، فإننا نولي أولوية أكبر للحفاظ على أمان بياناتك ومعرفتك التنظيمية.

تعتمد وظائف البحث بالذكاء الاصطناعي لدينا اعتماداً كاملاً على الأذونات، لذا فإن البيانات الخاصة التي تقدمها لبيئة ClickUp الخاصة بك - أو ما تتم مشاركته بشكل عام معك - هي فقط ما ستراه أنت.

التعاون هو المفتاح مع ClickUp 3.0 Docs حتى تتمكن من المشاركة أو تعيين الأذونات أو التصدير بسرعة إلى المستخدمين الداخليين أو الخارجيين

تُعد ميزات الأمان المتعلقة بـ ClickUp Brain جزءًا من قياسات أمان ClickUp الشاملة، والتي تتضمن أشياء مثل الامتثال لـ SOC 2، وشهادات ISO، والامتثال للائحة العامة لحماية البيانات، واستضافة البيانات المحلية.

ما هي أفضل طريقة لتعلم جميع الأدوات الجديدة في أسرع وقت ممكن... نصائح للمواكبة والتدريب الإضافي؟

إجابة قصيرة: ClickUp AI، بالطبع!

مدير معارف الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain متصل بجميع مستندات المساعدة الخاصة بـ ClickUp، مما يعني أنه يمكنك الحصول على إجابات سريعة حول كيفية استخدام جميع ميزاته المختلفة - دون الحاجة إلى البحث عنها في صفحة مختلفة.

اسأل ClickUp Brain أسئلة عامة أو تفاصيل حول مساحة العمل الخاصة بك أو حتى كيفية استخدام ClickUp Brain

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### ما هو حد الذكاء الاصطناعي؟ على سبيل المثال، يحتوي ChatGPT على حد لعدد المرات التي يمكنك استخدامها في فترة 3 ساعات._

إجابة مختصرة: استخدام غير محدود على خططنا المدفوعة

لا يوجد حد لمدخلات ClickUp Brain الخاصة بك على باقاتنا المدفوعة - بصرف النظر عن أي اختناق قد يأتي من واجهة برمجة تطبيقات ChatGPT إذا تم استخدام كميات هائلة (نتحدث عن مئات الآلاف) من المدخلات في وقت قصير جداً.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تطمئن إلى أنه ليس لدينا إمكانية الوصول إلى محتوى المستخدمين، لذا فإن بيانات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك داخل ClickUp آمنة وخاصة.

بالنسبة لأولئك الذين يريدون أولاً جرب ClickUp AI مجانًا عظيم! ربما يجب عليك القيام بذلك الآن. ومع ذلك، لدينا قيود على المدخلات في الإصدار التجريبي المجاني لدينا، ولكن هذا ينتهي بالاشتراك المدفوع.

وللتذكير، فإن ClickUp Brain متاح مقابل 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم، وهي سرقة عندما تفكر في أن تكلفة ChatGPT4 هي 19.99 دولاراً شهرياً.

هل سنتمكن من استخدام ClickUp AI لسحب البيانات من لوحات المعلومات؟

إجابة مختصرة: ليس بعد

نحن نعمل جاهدين بالفعل على مستقبل ClickUp Brain، وهذا يعني ضمان حصول العملاء على أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي على الإطلاق لاستخدامها في مساحة العمل الخاصة بهم. سحب البيانات من لوحات المعلومات على قائمتنا، لذا ترقبوا المزيد من التفاصيل قريبًا!

## هل يمكنكم منح الذكاء الاصطناعي إمكانية الوصول إلى مستندات ClickUp Docs لميزة إنشاء المحتوى؟ (أي استخدام المستندات لتدريب الذكاء الاصطناعي على علامتك التجارية أو نبرة الصوت؟) ## هل يمكنكم استخدام المستندات لتدريب الذكاء الاصطناعي على علامتك التجارية أو نبرة الصوت؟

إجابة قصيرة: ليس بعد، ولكن الويكي قريبًا

الويكي على خارطة طريق ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا وستتوفر قريبًا. ماذا يعني ذلك؟

ستعمل الويكي كطريقة لترتيب مستندات معينة في ترتيب أعلى في بحثك بالذكاء الاصطناعي، مما سيتيح لك إعطاء الأولوية لمحتوى معين. سيكون هذا مثالًا مثاليًا لتضمين الويكي لعلامتك التجارية أو نبرة صوتك، بحيث يعرف بحث الذكاء الاصطناعي لدينا أن يبحث هناك أولاً.

_## هل يمكنك حفظ مدخلاتك السابقة تلقائيًا في ClickUp AI؟

إجابة مختصرة: يمكن الوصول إلى مدخلاتك الخمسة السابقة فقط

اعتبارًا من الآن، يمكن ل ClickUp Brain الحفظ التلقائي لآخر خمس مدخلاتك فقط. ومع ذلك، فقد تلقينا الكثير من التعليقات على هذه الميزة بالتحديد، لذا فهي شيء نفكر في إضافته في المستقبل.

### ما مدى سرعة تعلم ClickUp Brain للسياق؟ إذا قمت بتحميل 50 مهمة، ما مدى سرعة تعلمه للبيانات حسب السياق؟

إجابة مختصرة: بمجرد أن تصبح البيانات متاحة

تم تصميم ClickUp Brain لفهم سياق مساحة العمل الخاصة بك والاستفادة منها في أسرع وقت ممكن. يتضمن ذلك المساعدة في المهام والمستندات ولوحات المعلومات والاستفسارات الأخرى للأسئلة والأجوبة.

تستند الردود من ClickUp Brain ببساطة إلى البيانات والتفاعلات المتاحة داخل مساحة العمل الخاصة بك، بحيث يمكنها التكيف مع المعلومات الجديدة بمجرد تضمينها.

### - أنا أستخدم برنامج OtterAI، الذي تتم مزامنته مع التقويم الخاص بي، ويقوم بتدوين الملاحظات وتدوين الاجتماعات وتلخيص النقاط الرئيسية. هل ميزة النسخ بالذكاء الاصطناعي في ClickUp قابلة للمقارنة؟ أرغب في دمج كل ذلك في ClickUp!

إجابة مختصرة: ClickUp ليس بديلاً مباشراً، ولكن هناك حلولاً بسيطة

على الرغم من أن ClickUp Brain ليس بديلاً مباشراً لـ Otter.ai ، لديك القدرة على دمج ClickUp مع Otter أو تكبير الذكاء الاصطناعي (وهو متاح مجانًا على جميع خطط Zoom المدفوعة).

بمجرد أن يتم نسخ النص أو ملاحظات الاجتماع في ClickUp، يمكن تنسيق المحتوى كيفما تشاء، ويمكن الوصول إليه بالطبع عبر ClickUp Brain.

قم بزيارة موقعنا صفحة_التكاملات **_لمعرفة المزيد!

### _## سؤال الاستطلاع الإضافي: ما هو مستوى راحتك مع الذكاء الاصطناعي؟

لقد أجرينا استطلاعاً للرأي خلال حفل إطلاقنا للسؤال عن تجربتك مع الذكاء الاصطناعي، ودعنا نقول فقط أنكم جميعاً تبدون محترفين! إليكم النتائج:

67% قالوا إنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي بنشاط

23% قالوا إنهم يستخدمونه، ولكنهم يختبرونه

10% قالوا إنهم لم يجربوه ولكنهم مهتمون به

إذا كنت لا تزال غير متأكد من قوة الذكاء الاصطناعي وClickUp Brain، فعليك أن ترى سحرها في مساحة العمل الخاصة بك. هذه هي الميزات التي تساعدك على رفع الكفاءة حقًا لمساعدتك على اختصار العمل اليدوي والتركيز على ما هو أكثر أهمية

تعرّف على كيفية تغيير ClickUp Brain للعبة واحجز عرضًا تجريبيًا سريعًا مع فريقنا اليوم لزيادة إنتاجيتك بشكل فائق.

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