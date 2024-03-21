Grammarly مقابل ChatGPT: ما هي أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي الأفضل في عام 2025؟

إنها معركة بين بعض من أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي في السوق. إحداهما هي أداة قوية للمساعدة في الكتابة والتدقيق النحوي تستفيد من أتمتة الذكاء الاصطناعي لتحسين إنشاء المحتوى القصير والطويل. أما الأداة الأخرى فهي أداة الذكاء الاصطناعي التي، من نواحٍ عديدة، روّجت لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في العالم السائد.

ولكن عند المقارنة بين أداتي الذكاء الاصطناعي خصيصاً لصياغة محتوى رائع، أيهما يأتي في المقدمة؟ أيهما أكثر منطقية بالنسبة لميزانيتك التسويقية؟

هل المقارنة بين Grammarly وChatGPT هي الكلمة الأخيرة للعثور على أفضل أداة متاحة؟ دعنا نكتشف ذلك.

ما هو Grammarly؟

عبر جرامارلي في جوهره، Grammarly هو برنامج منصة برمجيات مساعدة للكتابة . يساعدك المدقق النحوي الخاص بها في العثور بسرعة على الأخطاء النحوية وتركيب الجمل الضعيف وتقديم اقتراحات لإصلاحها.

لكن هذه الأداة المساعدة في الكتابة تتجاوز الأخطاء الإملائية الأساسية - خاصةً Grammarly Premium، الذي يتضمن ميزات مثل مدقق الانتحال، ومولد محتوى الذكاء الاصطناعي، ومساعد كتابة متقدم يمكنه إنجاز إعادة كتابة جملة كاملة.

إنه ليس مساعد الكتابة الوحيد المتاح عبر الإنترنت، لكنه بالتأكيد يحقق بعض المكاسب، حتى بين أفضل بدائل Grammarly .

ميزات Grammarly

يتميز Grammarly بميزاته. تدور جميعها حول المحتوى المكتوب بالطبع. سنقوم هنا بتسليط الضوء فقط على الميزات ذات الصلة بالمقارنة المباشرة بين Grammarly وChatGPT.

1. التدقيق اللغوي

عبر Grammarly

يتفوق Grammarly في التدقيق النحوي والأخطاء الإملائية وعلامات الترقيم. يصبح إنشاء محتوى قصير أو طويل أمرًا سهلاً عندما يكون لديك هذا البرنامج الذي يكتشف الأخطاء بسلاسة لتبسيط عملية التحرير.

تعمل الأداة حرفياً إلى جانبك. يتم تسطير أي مشكلة على الفور، مع تمرير أو نقر بسيط يكشف عن حلول بديلة. حتى أن Grammarly يخبرك لماذا تم وضع علامة على أخطاء محددة، وهو ما يشبه تقريباً دورة تدريبية للكتابة عبر الإنترنت تعمل على تحسين كتابتك بشكل شامل مع مرور الوقت.

2. إنشاء المحتوى

يوفر الإصدار المتميز اقتراحات متقدمة للكتابة بما في ذلك النغمة. عندما تقوم بإعداد Grammarly، فإنه يوفر خيارات لإعداد صوت علامتك التجارية ونبرة صوتك. على سبيل المثال، إذا كانت علامتك التجارية تتسم بنبرة محادثة ومرحة، يقارن Grammarly المحتوى الذي تنشئه بالنبرة التي قمت بإعدادها. إذا خرجت كتاباتك عن العلامة التجارية، يقوم Grammarly بوضع علامة على الفور.

على الرغم من أن الميزة لا تزال في مرحلة تجريبية، إلا أنها رفيقة مفيدة في الكتابة. وهي مفيدة بشكل خاص للفرق في جميع أنحاء الشركة التي تنشئ المحتوى - فهي تساعد في الحفاظ على جميع محتوياتها على العلامة التجارية ومتسقة.

3. تكامل أدوات الكتابة

عبر Grammarly

يعد تطبيق Grammarly لسطح المكتب نظامًا أساسيًا قائمًا بذاته، ولكنه يتكامل أيضًا مباشرةً مع مستندات Google Docs و Microsoft Word لتبسيط عملية التحرير. ويمتد هذا التكامل إلى نسخة Grammarly المجانية، مما ينقل واجهته سهلة الاستخدام إلى أي تطبيق أو نافذة قد تستخدمها لمحتواك المكتوب.

4. تكامل سير العمل

ترتبط تكاملات سير العمل الخاصة بـ Grammarly بشكل أساسي بميزاته الكتابية. نظرًا لقدرته على العمل داخل تطبيقاتك المفضلة واقتراحات التحرير السلسة، يمكنك تحسين كتابتك في أي شيء بدءًا من البريد الإلكتروني إلى عروض مايكروسوفت باوربوينت التقديمية. ومع ذلك، فهو لا يعمل كمدير مهام، حيث يركز على تحسين عملياتك الحالية بدلاً من الادعاء بأنه أداة لإدارة سير العمل.

تسعير Grammarly

مجاني

القسط: 12 دولارًا/شهرًا

12 دولارًا/شهرًا الشركات: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: تسعير مخصص

ما هو ChatGPT؟

عبر ChatGPT تعرّف على ChatGPT، التطبيق الأسرع نموًا على الإطلاق منذ ظهوره لأول مرة في أواخر عام 2022. صُمم هذا التطبيق المدعوم من Microsoft OpenAI، وهو جوهرة الذكاء الاصطناعي الذي يرتدي العديد من القبعات - إنه ليس مجرد روبوت محادثة بل هو مولد محتوى استثنائي لأي مطالبة تلقيها في طريقه.

مع ارتفاع شهرة ChatGPT إلى عنان السماء، فقد قام عدد كبير من بدائل ChatGPT حذت حذوه. ومع ذلك، لم يصل أي منها إلى نفس العلامة تمامًا. يمكنك تقديم مطالبة بسيطة، مما يؤدي إلى محتوى ذي صلة، والذي يمكن تنقيحه من خلال مطالبات المتابعة. وهنا تكمن المشكلة - لم يعد تطبيق ChatGPT يقتصر على النص فقط - في نسخته الأخيرة، فهو يقوم بمهمة مزدوجة كتطبيق للتعرف على الصور، ويستجيب للمطالبات المرئية.

ميزات ChatGPT

مع تحول ChatGPT إلى الأداة المفضلة لكل محترفي الكتابة تقريبًا، من مؤلفي النصوص إلى الكتاب المستقلين، يجدر بنا أن نتعمق أكثر في ميزاته المشتركة مع Grammarly. ويشمل ذلك قدراتها في تحديد الأخطاء النحوية، والتعامل مع التعليمات البرمجية والمحتويات الأخرى، والتكامل مع أدوات الكتابة المختلفة، والتوافق بسلاسة مع سير العمل الأكبر.

1. التدقيق اللغوي

من خلال المطالبة "قم بتصحيح هذا:"يمكن أن يتحول ChatGPT بسرعة إلى مدقق نحوي. فهو يحدد أي شيء بدءًا من أخطاء علامات الترقيم إلى الأخطاء الإملائية وتركيب الجمل الضعيف وحتى التحقق من الانتحال.

يكمن جمال مدقق الانتحال في هذا التطبيق في بساطته. حيث يقوم ChatGPT، مسترشداً بمطالبة سريعة، بإنتاج نسخة محسّنة من النص نفسه وتفسيرات وراء كل تغيير. لا يقدم ذلك اقتراحات في السياق الحالي فحسب، بل يمكن أن يساعدك أيضاً في تحسين كتابتك بمرور الوقت.

2. إنشاء المحتوى

عبر ChatGPT

لقد صنعت ChatGPT اسمها كصاحب محتوى موثوق لسبب وجيه. هذا هو المكان الذي تتألق فيه الأداة حقاً، حيث تُمكّن أي شخص من إنشاء محتوى طويل وعالي الجودة بمطالبة بسيطة.

ولكن حيث تتألق ChatGPT حقاً في تفاصيلها. يمكنك أن تطلب من الأداة كتابة أي نوع من النصوص أو أسلوب الكتابة، بما في ذلك بيان صحفي بأسلوب شاعر من القرن الثامن عشر. بعد ذلك، يمكنك صقلها من خلال مطالبات المتابعة، مثل "تبسيط الجمل" أو "إضافة المزيد من التفاصيل في الفقرة الثالثة"، للحصول على النص المناسب لاحتياجاتك.

3. تكامل أدوات الكتابة

لا تقدم ChatGPT أي تكامل أصلي مع تطبيقات الكتابة الأكثر شيوعاً. بدلاً من ذلك، تقدم بعض الخدمات التي قد تحتاج إلى الأداة من أجلها، مثل Microsoft Office 365، تطبيقات التكامل الخاصة بها استناداً إلى الأداة.

4. تكامل سير العمل

عبر ChatGPT

نظراً لأنها تعمل كأداة مستقلة للكتابة بالذكاء الاصطناعي، فإن ChatGPT لا تقدم تكاملاً طبيعياً في سير عملك. سيتعين عليك فتح الأداة كلما أردت استخدامها. بدلاً من تكامل الكتابة وسير العمل الأصلي، يمكنك تبسيط العملية من خلال قوالب المطالبة بالذكاء الاصطناعي التي تجعل إنشاء المحتوى الخاص بك أسهل في كل مرة.

تسعير ### ChatGPT

مجاناً

بالإضافة: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفريق: 25$/شهرًا لكل مستخدم

25$/شهرًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل للحصول على الأسعار

Grammarly مقابل ChatGPT: مقارنة الميزات

إذا استخدمت بشكل صحيح، يمكن أن يصبح كل من ChatGPT و Grammarly أدوات كتابة أساسية. يمكن أن تكون أدوات التدقيق النحوي والتدقيق اللغوي، وخيارات إنشاء المحتوى للتغلب على عوائق الكتابة، وتكامل الكتابة/سير العمل مفيدة. ومع ذلك، يمكن أن تساعدك الاختلافات في هذه الميزات في تحديد "ChatGPT مقابل Grammarly؟

Grammarly مقابل ChatGPT: التدقيق النحوي

عبر Grammarly

لقد لحق ChatGPT مؤخراً بخاصية التدقيق النحوي - لكن يظل Grammarly هو الفائز الواضح.

تعد تعديلات ChatGPT سطحية ولا توفر مساحة كبيرة للتخصيص. من ناحية أخرى، يمكن تصميم Grammarly للتكيف مع أسلوبك في الكتابة. يمكن أن تتكيف التصحيحات حتى مع معايير علامتك التجارية، وهو عامل حاسم، خاصة بالنسبة للمؤسسات الكبيرة التي تتطلع إلى تبسيط كتابتها.

Grammarly مقابل ChatGPT: توليد المحتوى

منذ أن قدم Grammarly خيار توليد المحتوى كجزء من اشتراكه المتميز العام الماضي، أصبح كل من ChatGPT و Grammarly مفيدًا الآن إذا جفت طاقتك الإبداعية. لكن يظل ChatGPT متقدمًا هنا، بفضل القدرة على تخصيص مطالباتك وجعل المحتوى الذي تم إنشاؤه أكثر ملاءمة لاحتياجاتك.

Grammarly مقابل ChatGPT: تكامل أداة الكتابة

عبر Grammarly

على عكس ChatGPT، يعد تكامل Grammarly الأصلي مع معظم أدوات الكتابة الشائعة مكافأة مهمة. سواء كنت تعمل في Microsoft Word أو Gmail أو أي أداة أخرى، يمكنك بسهولة إجراء جميع التعديلات التي تحتاجها دون مغادرة النافذة التي تعمل فيها.

Grammarly مقابل ChatGPT: تكامل سير العمل

على الرغم من الاختلافات الجوهرية بينهما، فإن Grammarly وChatGPT متشابهان بشكل مدهش في هذا الصدد. لا يبذل أي منهما جهدًا إضافيًا لربط ميزاتهما الأساسية بسير عملك الأكبر، لذلك لا ينبغي اعتبار أي منهما الفائز في هذه الفئة.

Grammarly مقابل ChatGPT على Reddit

حتى الآن، استندت مقارنتنا بين Grammarly وChatGPT بشكل أساسي على ميزاتهما. دعونا نتحقق من كيفية رؤية المستخدمين الفعليين للأداتين من خلال التحقق من ريديت .

بحث ChatGPT مقابل Grammarly على Reddit وستجد أن معظم المستخدمين يفضلون ChatGPT لأدوات توليد المحتوى الخاصة به. وكما قال أحد المستخدمين

"إن الفهم السياقي لـ ChatGPT يدير الدوائر والأشكال السداسية وجميع أنواع الأشكال الهندسية الأخرى حول Grammarly، مما يساعد دائمًا على تدقيق لغوي أكثر دقة."

ومع ذلك، لا يزال Grammarly يفوز عندما يتعلق الأمر بالتدقيق اللغوي المباشر:

"يمكن أن يساعد Grammarly، بالإضافة إلى تصحيح القواعد النحوية وعلامات الترقيم واستخدام حروف الجر والأفعال، في إعادة كتابة فقرات كاملة مع الحفاظ على سلامة الفقرة ومعناها."

تعرّف على ClickUp - أفضل بديل لبرنامجي ChatGPT و Grammarly

إنشاء صفحات متكاملة، والتحقق من قواعد اللغة، وإنشاء محتوى جذاب - كل ذلك في ClickUp

من قال أن عليك أن تكون عالقاً مع Grammarly أو ChatGPT كخيارك الوحيد؟ ففي النهاية، هناك الكثير من أدوات الذكاء الاصطناعي البديلة التي تصمد أمام التقييم البشري الوظيفي والنوعي. أدخل ClickUp - الذي يحتوي على ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة به والتي يمكن أن تعزز كتابتك وسير عملك وغير ذلك الكثير.

تقديم ClickUp AI

إنشاء محتوى وتحريره وتلخيصه باستخدام ClickUp AI

لا تفكر فقط في ClickUp كأداة لإدارة المشاريع. بدلاً من ذلك، فكّر فيه كمحرك للإنتاجية، والذي يتم تحسينه فقط عند إضافة ClickUp AI إلى المعادلة

إنه مدقق إملائي مدمج، ومُنشئ الرد الآلي للرسائل، ومساعد كتابة ديناميكي. أضف قدرة الذكاء الاصطناعي على إنشاء القوالب، وإنشاء الجداول، وحتى إنشاء المهام، وقد يكون لديك أداة إنتاجية مثالية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

لكننا بالطبع نركز في هذا الدليل على المقارنة المباشرة بين ChatGPT و Grammarly. لذا دعونا نتعمق في الميزات التي تنافس فيها ClickUp بشكل مباشر، وتتجاوز في نواحٍ كثيرة ما تقدمه هاتان الأداتان.

تحسين المحتوى الخاص بك باستخدام ClickUp AI

باستخدام ClickUp، يمكنك بسهولة وسرعة التحقق من التدقيق الإملائي لجميع محتوياتك، من المستندات إلى المهام. ولكن يمكن أن تساعدك أيضًا العديد من المطالبات المبنية مسبقًا على المضي قدمًا:

التحرير باستخدام الذكاء الاصطناعي بناءً على مطالبة مخصصة

تحسين الكتابة

جعل الكتابة أطول أو أقصر

تبسيط الكتابة

إنشاء عناصر العمل لإنشاء قائمة مرجعية بالخطوات التالية

متابعة الكتابة لمواصلة الكتابة لمواصلة موضوع بدأته

شرح هذا وتلخيص هذا لإنشاء ملخصات لمحتوى طويل أو معقد

ترجمة إلى الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية والبرتغالية والألمانية والإيطالية والسويدية والهولندية والكورية واليابانية والصينية والعربية

مساعد الكتابة بالذكاء الاصطناعي ClickUp

يتمتع كل من ChatGPT و Grammarly بأدوات رائعة لتوليد كتابات أصلية لا تُظهر أي أخطاء في الانتحال. وكذلك ClickUp، مما يجعله أفضل أداة للكتابة بالذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى قدراتها في إدارة المشاريع.

يمكنك استخدام كاتب الذكاء الاصطناعي في ClickUp لكتابة أي شيء من المدونات إلى رسائل البريد الإلكتروني ونسخ المواقع الإلكترونية والكتابة التقنية. يتم تنسيق المحتوى بشكل جيد، مما يضمن لك الحصول على فقرات أو نقاط جاهزة للتوصيل إلى وجهتها النهائية.

دمج ميزات الذكاء الاصطناعي في ClickUp Docs

إنشاء المستندات وتعديلها ومشاركتها في ClickUp

جزء مما يجعل من برنامج ClickUp أداة إنتاجية قوية هو مستندات ClickUp -ميزة تضيف إدارة المستندات والمعرفة إلى وظائف إدارة المشاريع المعتادة. وبالطبع، تندمج ميزات الذكاء الاصطناعي هذه مباشرةً في المستندات لضمان سير عمل سلس.

وبفضل هذا التكامل، فإن الاحتمالات لا حصر لها. استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى يمكن للفريق مراجعته أو الإجابة عنه لقاعدة المعرفة الخاصة بك. يمكنك حتى استخدامه كـ أداة الذكاء الاصطناعي للبحث عن الكلمات المفتاحية وتوليد أفكار الكلمات المفتاحية ذات الصلة، وإنشاء مجموعات الكلمات المفتاحية للانتقال إلى عمليات تحليل محرك البحث الأكثر أهمية.

إدارة سير العمل مع المهام المولدة بالذكاء الاصطناعي

أخيرًا، والأكثر تميزًا بين أدوات الذكاء الاصطناعي، يمكن لـ ClickUp AI أن يأخذ أي جزء من المحتوى وينشئ سير عمل بشكل ديناميكي. من التوليد الآلي لـ مهام ClickUp مباشرةً من مستنداتك إلى ملخصات المشروع الديناميكية وتحديثات العملية، يمكنك التأكد من أن كل فرد في الفريق يعرف الخطوات التي يجب اتخاذها وما يعمل عليه الجميع في أي وقت.

وهذه هي البداية فقط. يمكن للأداة نفسها إنشاء جداول زمنية للمشروع وموجزات ومخططات RACI بناءً على المعلومات الموجودة. ويمكنك أيضاً إنشاء جداول أعمال ديناميكية للاجتماعات لتوفير الوقت للمهام الأكثر إنتاجية مع إبقاء فريقك على المسار الصحيح.

تسعير ClickUp

مجانًا

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

7 دولارات شهريًا لكل مستخدم الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI: أضف إلى أي خطة مقابل 5 دولارات شهرياً لكل مستخدم

استخدم ClickUp لرفع مستوى لعبة الكتابة بالذكاء الاصطناعي لديك

في نهاية المطاف، لا ينبغي أن ينتهي اتخاذ قرار بشأن أفضل أداة ذكاء اصطناعي لاحتياجاتك بسؤال ChatGPT مقابل Grammarly. بدلاً من ذلك، يجدر بك أن تبحث في ClickUp عما قد يكون أفضل خيار متاح.

بدءاً من الواجهة سهلة الاستخدام إلى الميزات المتقدمة وبديل مستندات جوجل المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يصقل مهاراتك في الكتابة بفعالية، ناهيك عن كونه أحد أفضل منصات إدارة المشاريع المجانية في السوق، حان الوقت لتجربة ClickUp.

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